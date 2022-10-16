Тур: 13. Стадион: Энерги Виборг Арена. Зрители: 4909 Главный судья: Sandi Putros
0'
21' Желтая карточкаИбрагим Саид
35' Желтая карточкаТверсков Йеппе
79' Желтая карточкаСёндергаард Мадс
87' Желтая карточкаДжейбали Иссам
90'+3
Ход матча
21'
35'
79'
87'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
5 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 2
-
7 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
14
Леманс
Клинт
17
Бонде
Якуб
30
Ибрагим
Саид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Леманс КлинтПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Бонде ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Ибрагим СаидНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Торсен ЙонасЗащитник
- Защитник
-
21 Бергер СофусПолузащитник
- Нападающий
-
19 Жамбурек ЯнНападающий
-
-
-
Главный тренер: Джакоб Фриис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Кинг ДжоэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Окосун АйоПолузащитник
-
26 Муколли АгонПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Andreas Alm
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Виборг
Оденсе
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 0 ничьих 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 10 побед
18 матчей
22.2%
38.9%
38.9%
4 победы 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
33.3%
22.2%
44.5%
6 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
27.8%
16.7%
55.5%
5 побед 3 ничьи 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Виборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грот Джей-Рой
|5
|0.38
|Соренсен Кристиан I
|2
|0.15
|Лонвейк Джастин
|2
|0.15
|Леманс Клинт
|2
|0.15
|Бех Тобиас
|2
|0.15
|Ибрагим Саид
|1
|0.08
|Гроннинг Йеппе
|1
|0.08
|Лауритсен Мадс
|1
|0.08
|Бундгаард Оливер
|1
|0.08
|Мортимер Нилс
|0
|0
|Жамбурек Ян
|0
|0
|Гааей Антон
|0
|0
Оденсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кадри Башким
|5
|0.38
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|3 (1)
|0.23
|Джейбали Иссам
|2
|0.15
|Charly Horneman
|1
|0.08
|Yankubah Minteh
|1
|0.08
|Гигович Армин
|1
|0.08
|Эстрём Робин
|1
|0.08
|Свеннсен Сандер
|0
|0
|Муколли Агон
|0
|0
|Aske Adelgaard
|0
|0
Карточки
Виборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ибрагим Саид
|4
|0
|Грот Джей-Рой
|3
|0
|Залетел Жан
|3
|0
|Лауритсен Мадс
|1
|1
|Гроннинг Йеппе
|2
|0
|Бонде Якуб
|2
|0
|Лонвейк Джастин
|2
|0
|Бюрги Николас
|2
|0
|Леманс Клинт
|1
|0
|Мортимер Нилс
|1
|0
|Бех Тобиас
|1
|0
|Сёндергаард Мадс
|1
|0
Оденсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Aske Adelgaard
|2
|1
|Кадри Башким
|2
|0
|Тверсков Йеппе
|2
|0
|Bjoern Paulsen
|2
|0
|Микельсон Николас
|2
|0
|Кинг Джоэл
|2
|0
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|2
|0
|Джейбали Иссам
|1
|0
|Трандарсон Арон-Элис
|1
|0
|Gustav Grubbe
|1
|0
|Фенгер Макс
|1
|0
|Jakob Martinsen
|1
|0
|Mihajlo Ivancevic
|1
|0
|Charly Horneman
|1
|0
|Yankubah Minteh
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
7
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
2
17%
1
14%
1-15
3
25%
1
14%
16-30
2
17%
2
29%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
4
33%
1
14%
76-90
Пропущено
5
6
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
20%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
3
60%
1
17%
76-90
Забито
5
8
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
20%
4
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
13%
61-75
1
20%
2
25%
76-90
Пропущено
8
12
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
25%
2
17%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
1
13%
4
33%
76-90
Забито
17
15
9 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
4 Не забивали 3
3
18%
1
7%
1-15
3
18%
2
13%
16-30
3
18%
6
40%
31-45
1
6%
1
7%
46-60
2
12%
2
13%
61-75
5
29%
29%
3
20%
76-90
Пропущено
13
18
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
3
23%
4
22%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
2
15%
1
6%
31-45
2
15%
2
11%
46-60
1
8%
4
22%
61-75
4
31%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Виборг
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Люнгбю - Виборг 1:1 Митьюлланд - Виборг 1:1 Виборг - Брондбю 0:0 Виборг - Хорсенс 2:1
Оденсе - Виборг 1:2 Виби - Виборг 0:7 Виборг - Люнгбю 2:1 Виборг - Вест Хэм 0:3 Раннерс - Виборг 1:0 Вест Хэм - Виборг 3:1 Виборг - Силькеборг 2:0 Б-36 - Виборг 1:2 Нордшелланн - Виборг 1:0 Виборг - Б-36 3:0 Виборг - Копенгаген 4:2 Виборг - Судува 1:0 Орхус - Виборг 3:1 Судува - Виборг 0:1 Виборг - Ольборг 2:1 Виборг - Хорсенс 5:4
Оденсе
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Оденсе - Силькеборг 1:1 Ольборг - Оденсе 1:1 Мариенлюст - Оденсе 0:3 Люнгбю - Оденсе 0:2
Оденсе - Копенгаген 2:1 Нюкёбинг - Оденсе 1:1 Оденсе - Виборг 1:2 Силькеборг - Оденсе 1:2 Оденсе - Хорсенс 1:0 Брондбю - Оденсе 2:0 Оденсе - Орхус 1:2 Оденсе - Митьюлланд 1:5 Раннерс - Оденсе 2:2 Оденсе - Нордшелланн 0:2 Оденсе - Вайле 2:3 Оденсе - Хорсенс 1:3 Митьюлланд - Оденсе 3:2 Оденсе - Митьюлланд 0:0 Вайле - Оденсе 2:1 Оденсе - Сённерйюск 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|13
|7
|4
|2
|20 - 12
|25
|2.
|Раннерс
|13
|6
|5
|2
|22 - 17
|23
|3.
|Виборг
|13
|6
|4
|3
|17 - 13
|22
|4.
|Силькеборг
|13
|6
|3
|4
|22 - 17
|21
|5.
|Митьюлланд
|13
|5
|5
|3
|22 - 19
|20
|6.
|Копенгаген
|13
|5
|2
|6
|20 - 19
|17
|7.
|Орхус
|13
|5
|2
|6
|15 - 13
|17
|8.
|Брондбю
|13
|4
|4
|5
|17 - 21
|16
|9.
|Оденсе
|13
|4
|4
|5
|14 - 19
|16
|10.
|Хорсенс
|13
|4
|3
|6
|11 - 14
|15
|11.
|Ольборг
|13
|3
|5
|5
|12 - 15
|14
|12.
|Люнгбю
|13
|0
|5
|8
|12 - 25
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виборг
|7
|5
|2
|0
|12 - 5
|17
|2.
|Нордшелланн
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|3.
|Раннерс
|6
|4
|1
|1
|10 - 7
|13
|4.
|Силькеборг
|6
|4
|1
|1
|12 - 7
|13
|5.
|Хорсенс
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|6.
|Копенгаген
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|7.
|Орхус
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|8.
|Брондбю
|7
|2
|3
|2
|10 - 11
|9
|9.
|Митьюлланд
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|10.
|Оденсе
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|11.
|Ольборг
|6
|1
|4
|1
|5 - 6
|7
|12.
|Люнгбю
|7
|0
|3
|4
|6 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|6
|3
|3
|0
|15 - 8
|12
|2.
|Нордшелланн
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|3.
|Раннерс
|7
|2
|4
|1
|12 - 10
|10
|4.
|Оденсе
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|5.
|Силькеборг
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|6.
|Копенгаген
|7
|2
|1
|4
|12 - 13
|7
|7.
|Ольборг
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|8.
|Брондбю
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|9.
|Орхус
|7
|2
|1
|4
|6 - 7
|7
|10.
|Виборг
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|11.
|Хорсенс
|7
|1
|1
|5
|4 - 8
|4
|12.
|Люнгбю
|6
|0
|2
|4
|6 - 10
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Нордшелланн
|Andreas Schjelderup
|10 (1)
|Митьюлланд
|Дрейер Андерс
|7 (1)
|Копенгаген
|Биэл Пеп
|8 (3)
|Копенгаген
|Классон Виктор
|6 (2)
|Орхус
|Мортенсен Патрик
|7
|Орхус
|Поульсен Николай
|5
|Ольборг
|Соуза Аллан II
|5
|Нордшелланн
|Ernest Nuamah
|1 3
|Виборг
|Ибрагим Саид
|4
|Силькеборг
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|4