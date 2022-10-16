Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

Anton Gaaei пробил со штрафного прямо в стенку

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Первый тайм

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Удар от ворот произведет Виборг

47' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

47' Удар от ворот произведет Виборг

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Хансен Мартин взял и забрал мяч на выходе

43' Бонде Якуб создает голевую возможность для своего партнера по команде.

42' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

42' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

41' Удар от ворот произведет Виборг

41' Гигович Армин из команды Оденсе не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

40' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Удар от ворот произведет Оденсе

38' Манне Аласана выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Удар от ворот произведет Оденсе

37' Ибрагим Саид нанес удар чуть мимо. Близко!

36' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Тверсков Йеппе совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

34' Хансен Мартин взял и забрал мяч на выходе

33' Удар от ворот произведет Виборг

32' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Удар от ворот произведет Виборг

31' Игрок из команды Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

30' Удар от ворот произведет Оденсе

30' Шанс! Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг пробил головой, но мимо

30' Anton Gaaei из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

29' Yankubah Minteh выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Ибрагим Саид наказан за толчок Манне Аласана

25' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Матч возобновлен

24' Ох, нехорошо это выглядит. Yankubah Minteh получил травму и медбригада забирает его с поля.

24' Yankubah Minteh на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Удар от ворот произведет Оденсе

22' Оденсе идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Ибрагим Саид тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

20' Хорошую попытку сделал Ибрагим Саид. Удар в створ, но вратарь начеку

20' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Бонде Якуб нанес удар головой, но Мартин Хансен спокойно отбил мяч.

15' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Удар от ворот произведет Виборг

13' Тверсков Йеппе не смог попасть в створ ударом издали

12' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Матч возобновлен

12' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

11' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

9' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

9' Anton Gaaei успешно блокирует удар.

8' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Оливер Бундгар Кристенсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Оливер Бундгар Кристенсен ослабляет давление, выбив мяч.

4' Хорошую попытку сделал Yankubah Minteh . Удар в створ, но вратарь начеку

4' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Оливер Бундгар Кристенсен ослабляет давление, выбив мяч.

2' Леманс Клинт навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Игрок из команды Виборг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Оденсе начинает с центра поля