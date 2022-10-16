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Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 13. Стадион: . Зрители: 4909 Главный судья: Sandi Putros
Виборг
0:0
Конец матча
Оденсе
0'
21' Желтая карточка
Ибрагим Саид
35' Желтая карточка
Тверсков Йеппе
79' Желтая карточка
Сёндергаард Мадс
87' Желтая карточка
Джейбали Иссам
90'+3

Ход матча

21'
Ибрагим Саид
 
35'
 
Тверсков Йеппе
46'
Mendes Elias2
Ибрагим Саид
 
46'
Жамбурек Ян
Мортимер Нилс
 
57'
 
Трандарсон Арон-Элис
Тверсков Йеппе
67'
Сёндергаард Мадс
Леманс Клинт
 
67'
 
Тонгья Франко
Yankubah Minteh
67'
 
Jakob Martinsen
Мадс Фрокьяер-Йенсен
77'
Джатта Алассана
Грот Джей-Рой
 
79'
Сёндергаард Мадс
 
87'
 
Джейбали Иссам
90'
 
Aske Adelgaard
Манне Аласана

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

1
Педерсен
Лукас
Лунд
2
Гааей
Антон
4
Бюрги
Николас
5
Залетел
Жан
23
Бундгаард
Оливер
14
Леманс
Клинт
13
Гроннинг
Йеппе
17
Бонде
Якуб
10
Мортимер
Нилс
11
Грот
Джей-Рой
30
Ибрагим
Саид
1
Хансен
Мартин
14
Gustav
Grubbe
4
Bjoern
Paulsen
22
Mihajlo
Ivancevic
16
Шельвик
Йорген
6
Тверсков
Йеппе
5
Манне
Аласана
40
Yankubah
Minteh
24
Гигович
Армин
29
Мадс
Фрокьяер-Йенсен
7
Джейбали
Иссам
Виборг
4-3-3
Оденсе
4-2-3-1

История личных встреч

Виборг
Оденсе

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 0 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 10 побед

18 матчей

22.2%
38.9%
38.9%
4 победы 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

33.3%
22.2%
44.5%
6 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

27.8%
16.7%
55.5%
5 побед 3 ничьи 10 побед

История матчей

СД
1:2
СБЗВ
1:1
СБЗВ
1:1
СД
2:3
СД
1:1
СД
1:1
СД
0:0
СД
5:1
СД
0:1
СД
2:0
ТМС
2:4
ТМК
2:4
СД
2:2
СД
1:1
ТМС
0:2
СД
4:2
СЛ
1:0
СЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грот Джей-Рой 5 0.38
Соренсен Кристиан I 2 0.15
Лонвейк Джастин 2 0.15
Леманс Клинт 2 0.15
Бех Тобиас 2 0.15
Ибрагим Саид 1 0.08
Гроннинг Йеппе 1 0.08
Лауритсен Мадс 1 0.08
Бундгаард Оливер 1 0.08
Мортимер Нилс 0 0
Жамбурек Ян 0 0
Гааей Антон 0 0
Оденсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кадри Башким 5 0.38
Мадс Фрокьяер-Йенсен 3 (1) 0.23
Джейбали Иссам 2 0.15
Charly Horneman 1 0.08
Yankubah Minteh 1 0.08
Гигович Армин 1 0.08
Эстрём Робин 1 0.08
Свеннсен Сандер 0 0
Муколли Агон 0 0
Aske Adelgaard 0 0

Карточки

Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибрагим Саид 4 0
Грот Джей-Рой 3 0
Залетел Жан 3 0
Лауритсен Мадс 1 1
Гроннинг Йеппе 2 0
Бонде Якуб 2 0
Лонвейк Джастин 2 0
Бюрги Николас 2 0
Леманс Клинт 1 0
Мортимер Нилс 1 0
Бех Тобиас 1 0
Сёндергаард Мадс 1 0
Оденсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Aske Adelgaard 2 1
Кадри Башким 2 0
Тверсков Йеппе 2 0
Bjoern Paulsen 2 0
Микельсон Николас 2 0
Кинг Джоэл 2 0
Мадс Фрокьяер-Йенсен 2 0
Джейбали Иссам 1 0
Трандарсон Арон-Элис 1 0
Gustav Grubbe 1 0
Фенгер Макс 1 0
Jakob Martinsen 1 0
Mihajlo Ivancevic 1 0
Charly Horneman 1 0
Yankubah Minteh 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
7
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
2
17%
1
14%
1-15
3
25%
1
14%
16-30
2
17%
2
29%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
4
33%
1
14%
76-90

Пропущено

5
6
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
20%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
3
60%
1
17%
76-90

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
20%
4
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
13%
61-75
1
20%
2
25%
76-90

Пропущено

8
12
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
25%
2
17%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
1
13%
4
33%
76-90

Забито

17
15
9 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
4 Не забивали 3
3
18%
1
7%
1-15
3
18%
2
13%
16-30
3
18%
6
40%
31-45
1
6%
1
7%
46-60
2
12%
2
13%
61-75
5
29%
29%
3
20%
76-90

Пропущено

13
18
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
3
23%
4
22%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
2
15%
1
6%
31-45
2
15%
2
11%
46-60
1
8%
4
22%
61-75
4
31%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Виборг
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Люнгбю - Виборг 1:1 Митьюлланд - Виборг 1:1 Виборг - Брондбю 0:0 Виборг - Хорсенс 2:1
Оденсе - Виборг 1:2 Виби - Виборг 0:7 Виборг - Люнгбю 2:1 Виборг - Вест Хэм 0:3 Раннерс - Виборг 1:0 Вест Хэм - Виборг 3:1 Виборг - Силькеборг 2:0 Б-36 - Виборг 1:2 Нордшелланн - Виборг 1:0 Виборг - Б-36 3:0 Виборг - Копенгаген 4:2 Виборг - Судува 1:0 Орхус - Виборг 3:1 Судува - Виборг 0:1 Виборг - Ольборг 2:1 Виборг - Хорсенс 5:4
Оденсе
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Оденсе - Силькеборг 1:1 Ольборг - Оденсе 1:1 Мариенлюст - Оденсе 0:3 Люнгбю - Оденсе 0:2
Оденсе - Копенгаген 2:1 Нюкёбинг - Оденсе 1:1 Оденсе - Виборг 1:2 Силькеборг - Оденсе 1:2 Оденсе - Хорсенс 1:0 Брондбю - Оденсе 2:0 Оденсе - Орхус 1:2 Оденсе - Митьюлланд 1:5 Раннерс - Оденсе 2:2 Оденсе - Нордшелланн 0:2 Оденсе - Вайле 2:3 Оденсе - Хорсенс 1:3 Митьюлланд - Оденсе 3:2 Оденсе - Митьюлланд 0:0 Вайле - Оденсе 2:1 Оденсе - Сённерйюск 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 13 7 4 2 20 - 12 25
2. Раннерс 13 6 5 2 22 - 17 23
3. Виборг 13 6 4 3 17 - 13 22
4. Силькеборг 13 6 3 4 22 - 17 21
5. Митьюлланд 13 5 5 3 22 - 19 20
6. Копенгаген 13 5 2 6 20 - 19 17
7. Орхус 13 5 2 6 15 - 13 17
8. Брондбю 13 4 4 5 17 - 21 16
9. Оденсе 13 4 4 5 14 - 19 16
10. Хорсенс 13 4 3 6 11 - 14 15
11. Ольборг 13 3 5 5 12 - 15 14
12. Люнгбю 13 0 5 8 12 - 25 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виборг 7 5 2 0 12 - 5 17
2. Нордшелланн 7 4 2 1 11 - 7 14
3. Раннерс 6 4 1 1 10 - 7 13
4. Силькеборг 6 4 1 1 12 - 7 13
5. Хорсенс 6 3 2 1 7 - 6 11
6. Копенгаген 6 3 1 2 8 - 6 10
7. Орхус 6 3 1 2 9 - 6 10
8. Брондбю 7 2 3 2 10 - 11 9
9. Митьюлланд 7 2 2 3 7 - 11 8
10. Оденсе 7 2 1 4 7 - 13 7
11. Ольборг 6 1 4 1 5 - 6 7
12. Люнгбю 7 0 3 4 6 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 6 3 3 0 15 - 8 12
2. Нордшелланн 6 3 2 1 9 - 5 11
3. Раннерс 7 2 4 1 12 - 10 10
4. Оденсе 6 2 3 1 7 - 6 9
5. Силькеборг 7 2 2 3 10 - 10 8
6. Копенгаген 7 2 1 4 12 - 13 7
7. Ольборг 7 2 1 4 7 - 9 7
8. Брондбю 6 2 1 3 7 - 10 7
9. Орхус 7 2 1 4 6 - 7 7
10. Виборг 6 1 2 3 5 - 8 5
11. Хорсенс 7 1 1 5 4 - 8 4
12. Люнгбю 6 0 2 4 6 - 10 2
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Топ бомбардиров
Нордшелланн Andreas Schjelderup 10 (1)
Митьюлланд Дрейер Андерс 7 (1)
Копенгаген Биэл Пеп 8 (3)
Копенгаген Классон Виктор 6 (2)
Орхус Мортенсен Патрик 7
Весь список

Топ нарушителей
Орхус Поульсен Николай 5
Ольборг Соуза Аллан II 5
Нордшелланн Ernest Nuamah 1 3
Виборг Ибрагим Саид 4
Силькеборг Тордарсон Стефан-Тейтюр 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 84'
      Манне Аласана из команды Оденсе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      84'
      Anton Gaaei из команды Виборг подал угловой справа.
    • 83'
      Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 82'
      Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 81'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 81'
      ШТАНГА! Сантиметров не хватило - Jakob Breum пробил чуть мимо штанги!
    • 80'
      Удар от ворот произведет Оденсе
    • Желтая карточка
      79'
      Сёндергаард Мадс - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • Фол, нарушение
      79'
      Судья свистит. Сёндергаард Мадс атаковал сзади соперника. Это Тонгья Франко заработал своей команде штрафной
    • 79'
      Mihajlo Ivancevic из команды Оденсе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      79'
      Леманс Клинт из команды Виборг подал угловой слева.
    • 78'
      Хорошую попытку сделал Элиас. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 77'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 77'
      Тактическая замена. Грот Джей-Рой уходит с поля и его заменяет Джатта Алассана
    • Описание гола
      77'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • Офсайд
      76'
      Жамбурек Ян из команды Виборг в офсайде
    • 76'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 75'
      Сегодняшная посещаемость составляет 4909 болельщиков
    • 74'
      Гроннинг Йеппе пробует нанести удар издали, но Мартин Хансен ловит мяч
    • 74'
      Трандарсон Арон-Элис из команды Оденсе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      73'
      Грот Джей-Рой наказан за толчок Бьёрн Паульсен
    • Угловой
      73'
      Anton Gaaei из команды Виборг подал угловой слева.
    • 72'
      Gustav Grubbe из команды Оденсе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 72'
      Оденсе контролирует мяч.
    • 71'
      Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 71'
      Контроль мяча: Виборг: 41%, Оденсе: 59%.
    • 70'
      Удар от ворот произведет Оденсе
    • 70'
      Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 70'
      Матч возобновлен
    • 69'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 69'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • Угловой
      69'
      Шельвик Йорген из команды Оденсе разыграл угловой с правого угла.
    • 68'
      Жамбурек Ян успешно блокирует удар.
    • 68'
      Jakob Breum нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 67'
      Тактическая замена. Мадс Фрокьяер-Йенсен уходит с поля и его заменяет Jakob Breum
    • 67'
      Тактическая замена. Yankubah Minteh уходит с поля и его заменяет Тонгья Франко
    • 66'
      Тактическая замена. Леманс Клинт уходит с поля и его заменяет Сёндергаард Мадс
    • 65'
      Бюрги Николас успешно блокирует удар.
    • 65'
      Джейбали Иссам нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 65'
      Хансен Мартин взял и забрал мяч на выходе
    • 65'
      Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 64'
      Оденсе контролирует мяч.
    • 63'
      Удар от ворот произведет Оденсе
    • 63'
      Шанс! Грот Джей-Рой из команды Виборг пробил головой, но мимо
    • 63'
      Anton Gaaei из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 62'
      Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 62'
      Mihajlo Ivancevic из команды Оденсе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 61'
      Хорошую попытку сделал Мадс Фрокьяер-Йенсен. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 61'
      Контроль мяча: Виборг: 41%, Оденсе: 59%.
    • Фол, нарушение
      61'
      Судья свистит. Трандарсон Арон-Элис атаковал сзади соперника. Это Элиас заработал своей команде штрафной
    • 60'
      Оденсе контролирует мяч.
    • 59'
      Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 59'
      Матч возобновлен
    • 58'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 57'
      Контроль мяча: Виборг: 41%, Оденсе: 59%.
    • 57'
      Тверсков Йеппе получил травму и заменен. Трандарсон Арон-Элис выходит на поле.
    • 56'
      Шанс! Залетел Жан из команды Виборг пробил головой, но мимо
    • Угловой
      56'
      Леманс Клинт из команды Виборг подал угловой слева.
    • 56'
      Mihajlo Ivancevic из команды Оденсе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      56'
      Судья свистит. Yankubah Minteh атаковал сзади соперника. Это Гроннинг Йеппе заработал своей команде штрафной
    • 55'
      Anton Gaaei пробил со штрафного прямо в стенку
    • Фол, нарушение
      54'
      Бьёрн Паульсен из команды Оденсе заходит слишком далеко, он валит Элиас.
    • 54'
      Жамбурек Ян из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 53'
      Оденсе пытается что-то создать.
    • 52'
      Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
    • 52'
      Контроль мяча: Виборг: 42%, Оденсе: 58%.
    • 51'
      Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 50'
      Хансен Мартин взял и забрал мяч на выходе
    • 50'
      Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 49'
      Хансен Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 49'
      Anton Gaaei из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 48'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 47'
      Удар от ворот произведет Оденсе
    • 47'
      Шанс! Элиас из команды Виборг пробил головой, но мимо
    • 47'
      Жамбурек Ян из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 47'
      Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 46'
      Тактическая замена. Мортимер Нилс уходит с поля и его заменяет Жамбурек Ян
    • 46'
      Тактическая замена. Ибрагим Саид уходит с поля и его заменяет Элиас
    • 46'
      Удар от ворот произведет Оденсе
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 49'
      Обе команды достойно сыграли в первом тайме
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 48'
      Контроль мяча: Виборг: 41%, Оденсе: 59%.
    • 48'
      Грот Джей-Рой из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      48'
      Шельвик Йорген из команды Оденсе подал угловой справа.
    • 48'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 47'
      Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 46'
      Гроннинг Йеппе из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • Фол, нарушение
      46'
      Судья свистит. Бюрги Николас атаковал сзади соперника. Это Джейбали Иссам заработал своей команде штрафной
    • 45'
      Хансен Мартин взял и забрал мяч на выходе
    • 45'
      Оденсе пытается что-то создать.
    • 44'
      Залетел Жан из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Оденсе начинает контратаку
    • 43'
      Манне Аласана из команды Оденсе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      Бонде Якуб создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 42'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 42'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • 41'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 41'
      Гигович Армин из команды Оденсе не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 40'
      Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 40'
      Контроль мяча: Виборг: 39%, Оденсе: 61%.
    • 39'
      Удар от ворот произведет Оденсе
    • 39'
      Педерсен Лукас Лунд ослабляет давление, выбив мяч.
    • 39'
      Гроннинг Йеппе из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 38'
      Манне Аласана выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 37'
      Удар от ворот произведет Оденсе
    • 37'
      Ибрагим Саид нанес удар чуть мимо. Близко!
    • 37'
      Оденсе пытается что-то создать.
    • 36'
      Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 36'
      Контроль мяча: Виборг: 40%, Оденсе: 60%.
    • Желтая карточка
      35'
      Тверсков Йеппе совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • Фол, нарушение
      34'
      Судья сигнализирует, что Тверсков Йеппе из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Ибрагим Саид
    • 34'
      Хансен Мартин взял и забрал мяч на выходе
    • 34'
      Тверсков Йеппе из команды Оденсе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      33'
      Судья сигнализирует, что Gustav Grubbe из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Ибрагим Саид
    • 33'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 32'
      Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 32'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 31'
      Педерсен Лукас Лунд взял и забрал мяч на выходе
    • 31'
      Игрок из команды Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 31'
      Залетел Жан из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 31'
      Оденсе пытается что-то создать.
    • 30'
      Удар от ворот произведет Оденсе
    • 30'
      Шанс! Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг пробил головой, но мимо
    • 30'
      Anton Gaaei из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 29'
      Yankubah Minteh выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 29'
      Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 29'
      Контроль мяча: Виборг: 39%, Оденсе: 61%.
    • 28'
      Педерсен Лукас Лунд взял и забрал мяч на выходе
    • 28'
      Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 27'
      Леманс Клинт из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 26'
      Оденсе пытается что-то создать.
    • 26'
      Хансен Мартин ослабляет давление, выбив мяч.
    • Фол, нарушение
      26'
      Ибрагим Саид наказан за толчок Манне Аласана
    • Травма, повреждение
      25'
      Yankubah Minteh возвращается на поле.
    • 25'
      Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 25'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      24'
      Ох, нехорошо это выглядит. Yankubah Minteh получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      24'
      Yankubah Minteh на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 23'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 23'
      Удар от ворот произведет Оденсе
    • 22'
      Залетел Жан из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 22'
      Оденсе идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 21'
      Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • Желтая карточка
      21'
      Ибрагим Саид тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
    • Фол, нарушение
      21'
      Ибрагим Саид из команды Виборг заходит слишком далеко, он валит Гигович Армин.
    • 20'
      Хорошую попытку сделал Ибрагим Саид. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 20'
      Контроль мяча: Виборг: 41%, Оденсе: 59%.
    • 20'
      Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 19'
      Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 19'
      Бьёрн Паульсен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 18'
      Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 17'
      Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 17'
      Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 16'
      Контроль мяча: Виборг: 45%, Оденсе: 55%.
    • 16'
      Бонде Якуб нанес удар головой, но Мартин Хансен спокойно отбил мяч.
    • 15'
      Шельвик Йорген из команды Оденсе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 15'
      Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 14'
      Педерсен Лукас Лунд взял и забрал мяч на выходе
    • Угловой
      14'
      Джейбали Иссам из команды Оденсе разыграл угловой с левого угла.
    • 13'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 13'
      Тверсков Йеппе не смог попасть в створ ударом издали
    • 12'
      Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 12'
      Матч возобновлен
    • 12'
      Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей
    • 12'
      Контроль мяча: Виборг: 41%, Оденсе: 59%.
    • 11'
      Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 11'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • Описание гола
      9'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • Офсайд
      9'
      Yankubah Minteh из команды Оденсе в офсайде
    • 9'
      Anton Gaaei успешно блокирует удар.
    • 9'
      Мадс Фрокьяер-Йенсен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 9'
      Бюрги Николас из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      9'
      Джейбали Иссам из команды Оденсе разыграл угловой с левого угла.
    • 9'
      Бюрги Николас успешно блокирует удар.
    • 9'
      Джейбали Иссам нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 8'
      Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 8'
      Оливер Бундгар Кристенсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Контроль мяча: Виборг: 33%, Оденсе: 67%.
    • 7'
      Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 7'
      Бонде Якуб из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Офсайд
      6'
      Yankubah Minteh из команды Оденсе в офсайде
    • 6'
      Оденсе контролирует мяч.
    • 5'
      Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 5'
      Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 4'
      Оливер Бундгар Кристенсен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 4'
      Хорошую попытку сделал Yankubah Minteh. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 4'
      Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      3'
      Судья свистит. Грот Джей-Рой атаковал сзади соперника. Это Манне Аласана заработал своей команде штрафной
    • 3'
      Оливер Бундгар Кристенсен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Оденсе контролирует мяч.
    • Угловой
      2'
      Леманс Клинт навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 1'
      Игрок из команды Виборг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Оденсе начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Energi Viborg Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Виборг 0:0 Оденсе онлайн

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