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  4. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Jakob Sundberg
Митьюлланд
0:0
Первый тайм: 5'
Хорсенс
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Лучшие коэффициенты
Митьюлланд
Ничья
Хорсенс
1.73
4.10
5.70
Все Коэффициенты
1
Лоссль
Йонас
17
Тюкосен
Мадс
28
Святченко
Эрик
73
Жуниньо
44
Дюр
Николас
24
Серенсен
Оливер
5
Мартинес
Эмилиано
8
Олссон
Кристоффер
36
Дрейер
Андерс
9
Каба
Сори
7
Систо
Пионе
1
Делач
Матей
18
Thomas
Santos
4
Киилерик
Мальте
21
Гомес
Джеймс
24
Мусонда
Лубамба
9
Anders
Jacobsen
II
23
Крузе
Давид
6
Опондо
Мозес
27
Джаст
Элайджа
13
Макиенок
Симон
3
Йенсен
Магнус
Митьюлланд
4-3-3
Хорсенс
4-4-2

История личных встреч

Митьюлланд
Хорсенс

24 матча

95.8%
4.2%
2.6645352591004E-15%
23 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

70.8%
25%
4.2%
17 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
20.8%
4.2%
18 побед 5 ничьих 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед

32 матча

71.9%
15.6%
12.5%
23 победы 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

53.1%
40.6%
6.3%
17 побед 13 ничьих 2 победы

Второй тайм

56.3%
21.9%
21.8%
18 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

СД
3:3
СД
1:0
СД
2:2
СД
0:1
СД
0:2
СД
1:3
СД
3:0
СД
1:0
СД
0:1
СД
0:2
СД
4:2
ТМК
0:1
СД
1:5
СД
5:2
ТМК
0:2
ТМК
4:2
СД
5:2
СД
0:2
СД
2:2
ММ(
1:0
СД
2:1
СЛ
4:1
СЛ
1:0
СЛ
1:0
ТМС
1:2
СЛ
0:2
СЛ
0:2
СЛ
2:3
СЛ
3:1
СЛ
2:1
СЛ
1:1
СЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Митьюлланд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дрейер Андерс 6 0.5
Исаксен Густав 4 0.33
Систо Пионе 3 0.25
Феррейра Эвандер 3 (3) 0.25
Каба Сори 2 0.17
Дюр Николас 1 0.08
Олссон Кристоффер 1 0.08
Андерссон Йоэль 0 0
Шарлес 0 0
Святченко Эрик 0 0
Далсгор Хенрик 0 0
Хорсенс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Anders Jacobsen II 3 0.25
Йенсен Магнус 3 0.25
Мусонда Лубамба 2 0.17
Сигурдарсон Арон 2 (2) 0.17
Джаст Элайджа 0 0
Thomas Santos 0 0
Тенгстедт Каспер 0 0
Крузе Давид 0 0

Карточки

Митьюлланд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррейра Эвандер 4 0
Святченко Эрик 3 0
Далсгор Хенрик 1 1
Жуниньо 1 1
Олссон Кристоффер 2 0
Андерссон Йоэль 2 0
Тюкосен Мадс 2 0
Каба Сори 2 0
Паулиньо VI 2 0
Рафаэль Онедика 2 0
Дрейер Андерс 1 0
Шарлес 1 0
Дюр Николас 1 0
Исаксен Густав 1 0
Хорсенс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йенсен Магнус 4 0
Мусонда Лубамба 3 0
Сигурдарсон Арон 3 0
Киилерик Мальте 3 0
Thomas Santos 2 0
Джаст Элайджа 2 0
Гомес Джеймс 2 0
Геммер Йонас 1 0
Anders Jacobsen II 1 0
Опондо Мозес 1 0
Тенгстедт Каспер 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

10
6
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
2
20%
2
33%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
3
30%
1
17%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
1
17%
76-90

Забито

15
7
9 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
4
27%
0
0%
1-15
3
20%
2
29%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
2
29%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
2
13%
3
43%
76-90

Пропущено

8
6
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
13%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

20
10
12 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 3
2 Не забивали 5
4
20%
0
0%
1-15
4
20%
2
20%
16-30
4
20%
0
0%
31-45
4
20%
2
20%
46-60
2
10%
2
20%
61-75
2
10%
4
40%
76-90

Пропущено

18
12
7 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 7
1
6%
2
17%
1-15
2
11%
4
33%
16-30
4
22%
2
17%
31-45
4
22%
2
17%
46-60
3
17%
1
8%
61-75
4
22%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Митьюлланд
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Фейеноорд - Митьюлланд 2:2 Орхус - Митьюлланд 0:1 Митьюлланд - Фейеноорд 2:2 Митьюлланд - Виборг 1:1
Митьюлланд - Копенгаген 2:1 Митьюлланд - Лацио 5:1 Нордшелланн - Митьюлланд 1:1 Штурм - Митьюлланд 1:0 Митьюлланд - Ольборг 0:2 Брондбю - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Орхус 0:2 Хорсенс - Митьюлланд 3:3 Митьюлланд - Бенфика 1:3 Люнгбю - Митьюлланд 3:3 Бенфика - Митьюлланд 4:1 Оденсе - Митьюлланд 1:5 АЕК Ларнака - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - Силькеборг 1:3 Митьюлланд - АЕК Ларнака 1:1 Митьюлланд - Раннерс 1:1
Хорсенс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Хорсенс - Ольборг 0:0 Силькеборг - Хорсенс 2:1 Хорсенс - Нордшелланн 1:0 Виборг - Хорсенс 2:1
Хорсенс - Брондбю 0:2 Рингкёбинг - Хорсенс 1:2 Хорсенс - Орхус 2:1 Оденсе - Хорсенс 1:0 Хорсенс - Митьюлланд 3:3 Раннерс - Хорсенс 1:0 Ольборг - Хорсенс 0:0 Хорсенс - Люнгбю 1:0 Копенгаген - Хорсенс 0:1 Виборг - Хорсенс 5:4 Оденсе - Хорсенс 1:3 Хорсенс - Видовре 1:1 Фредерисия - Хорсенс 0:4 Нюкёбинг - Хорсенс 0:1 Хорсенс - Хельсингёр 3:3 Хорсенс - Люнгбю 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 13 7 4 2 20 - 12 25
2. Раннерс 12 6 4 2 19 - 14 22
3. Виборг 13 6 4 3 17 - 13 22
4. Силькеборг 12 6 2 4 19 - 14 20
5. Митьюлланд 0:0 13 4 6 3 20 - 18 18
6. Копенгаген 13 5 2 6 20 - 19 17
7. Орхус 13 5 2 6 15 - 13 17
8. Брондбю 13 4 4 5 17 - 21 16
9. Оденсе 13 4 4 5 14 - 19 16
10. Хорсенс 0:0 13 4 4 5 10 - 12 16
11. Ольборг 13 3 5 5 12 - 15 14
12. Люнгбю 13 0 5 8 12 - 25 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виборг 7 5 2 0 12 - 5 17
2. Нордшелланн 7 4 2 1 11 - 7 14
3. Раннерс 6 4 1 1 10 - 7 13
4. Силькеборг 5 4 0 1 9 - 4 12
5. Хорсенс 0:0 6 3 2 1 7 - 6 11
6. Копенгаген 6 3 1 2 8 - 6 10
7. Орхус 6 3 1 2 9 - 6 10
8. Брондбю 7 2 3 2 10 - 11 9
9. Оденсе 7 2 1 4 7 - 13 7
10. Ольборг 6 1 4 1 5 - 6 7
11. Митьюлланд 0:0 7 1 3 3 5 - 10 6
12. Люнгбю 7 0 3 4 6 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 0:0 6 3 3 0 15 - 8 12
2. Нордшелланн 6 3 2 1 9 - 5 11
3. Оденсе 6 2 3 1 7 - 6 9
4. Раннерс 6 2 3 1 9 - 7 9
5. Силькеборг 7 2 2 3 10 - 10 8
6. Копенгаген 7 2 1 4 12 - 13 7
7. Ольборг 7 2 1 4 7 - 9 7
8. Брондбю 6 2 1 3 7 - 10 7
9. Орхус 7 2 1 4 6 - 7 7
10. Виборг 6 1 2 3 5 - 8 5
11. Хорсенс 0:0 7 1 2 4 3 - 6 5
12. Люнгбю 6 0 2 4 6 - 10 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Нордшелланн Andreas Schjelderup 10 (1)
Копенгаген Биэл Пеп 8 (3)
Копенгаген Классон Виктор 6 (2)
Митьюлланд Дрейер Андерс 6 (1)
Орхус Мортенсен Патрик 7
Весь список

Топ нарушителей
Орхус Поульсен Николай 5
Ольборг Соуза Аллан II 5
Нордшелланн Ernest Nuamah 1 3
Виборг Ибрагим Саид 4
Силькеборг Тордарсон Стефан-Тейтюр 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 4'
    Идет дождь, трудные условия для игроков.
  • 4'
    Удар от ворот произведет Хорсенс
  • 4'
    Систо Пионе создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 4'
    Олссон Кристоффер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 3'
    Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Андерс К. Якобсен ослабляет давление, выбив мяч.
  • 3'
    Дрейер Андерс создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 2'
    Удар от ворот произведет Хорсенс
  • 2'
    Дрейер Андерс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 2'
    Систо Пионе создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 2'
    Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Митьюлланд начинает с центра поля
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    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Митьюлланд
    Ничья
    Хорсенс
    1.73
    4.10
    5.70
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Митьюлланд 0:0 Хорсенс онлайн

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