Тур: 13. Стадион: МСХ Арена. Главный судья: Jakob Sundberg
0:0
Первый тайм: 5'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
17
Тюкосен
Мадс
73
Жуниньо
44
Дюр
Николас
21
Гомес
Джеймс
23
Крузе
Давид
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Тюкосен МадсЗащитник
- Защитник
-
73 ЖуниньоЗащитник
-
44 Дюр НиколасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Ортис ПаблоЗащитник
-
29 Паулиньо VIЗащитник
- Полузащитник
-
35 ШарлесПолузащитник
-
21 Нибе АндреасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Капельяс Альберт
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Гомес ДжеймсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Крузе ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Геммер ЙонасПолузащитник
- Нападающий
-
-
26 Samson Iyede
-
Главный тренер: Аскоу Йенс Бертель
История личных встреч
Митьюлланд
Хорсенс
24 матча
95.8%
4.2%
2.6645352591004E-15%
23 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
70.8%
25%
4.2%
17 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
20.8%
4.2%
18 побед 5 ничьих 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед
32 матча
71.9%
15.6%
12.5%
23 победы 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
53.1%
40.6%
6.3%
17 побед 13 ничьих 2 победы
Второй тайм
56.3%
21.9%
21.8%
18 побед 7 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Митьюлланд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дрейер Андерс
|6
|0.5
|Исаксен Густав
|4
|0.33
|Систо Пионе
|3
|0.25
|Феррейра Эвандер
|3 (3)
|0.25
|Каба Сори
|2
|0.17
|Дюр Николас
|1
|0.08
|Олссон Кристоффер
|1
|0.08
|Андерссон Йоэль
|0
|0
|Шарлес
|0
|0
|Святченко Эрик
|0
|0
|Далсгор Хенрик
|0
|0
Хорсенс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Anders Jacobsen II
|3
|0.25
|Йенсен Магнус
|3
|0.25
|Мусонда Лубамба
|2
|0.17
|Сигурдарсон Арон
|2 (2)
|0.17
|Джаст Элайджа
|0
|0
|Thomas Santos
|0
|0
|Тенгстедт Каспер
|0
|0
|Крузе Давид
|0
|0
Карточки
Митьюлланд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феррейра Эвандер
|4
|0
|Святченко Эрик
|3
|0
|Далсгор Хенрик
|1
|1
|Жуниньо
|1
|1
|Олссон Кристоффер
|2
|0
|Андерссон Йоэль
|2
|0
|Тюкосен Мадс
|2
|0
|Каба Сори
|2
|0
|Паулиньо VI
|2
|0
|Рафаэль Онедика
|2
|0
|Дрейер Андерс
|1
|0
|Шарлес
|1
|0
|Дюр Николас
|1
|0
|Исаксен Густав
|1
|0
Хорсенс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йенсен Магнус
|4
|0
|Мусонда Лубамба
|3
|0
|Сигурдарсон Арон
|3
|0
|Киилерик Мальте
|3
|0
|Thomas Santos
|2
|0
|Джаст Элайджа
|2
|0
|Гомес Джеймс
|2
|0
|Геммер Йонас
|1
|0
|Anders Jacobsen II
|1
|0
|Опондо Мозес
|1
|0
|Тенгстедт Каспер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
10
6
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
2
20%
2
33%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
3
30%
1
17%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
1
17%
76-90
Забито
15
7
9 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
4
27%
0
0%
1-15
3
20%
2
29%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
2
29%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
2
13%
3
43%
76-90
Пропущено
8
6
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
13%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Забито
20
10
12 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 3
2 Не забивали 5
4
20%
0
0%
1-15
4
20%
2
20%
16-30
4
20%
0
0%
31-45
4
20%
2
20%
46-60
2
10%
2
20%
61-75
2
10%
4
40%
76-90
Пропущено
18
12
7 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 7
1
6%
2
17%
1-15
2
11%
4
33%
16-30
4
22%
2
17%
31-45
4
22%
2
17%
46-60
3
17%
1
8%
61-75
4
22%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Митьюлланд
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Фейеноорд - Митьюлланд 2:2 Орхус - Митьюлланд 0:1 Митьюлланд - Фейеноорд 2:2 Митьюлланд - Виборг 1:1
Митьюлланд - Копенгаген 2:1 Митьюлланд - Лацио 5:1 Нордшелланн - Митьюлланд 1:1 Штурм - Митьюлланд 1:0 Митьюлланд - Ольборг 0:2 Брондбю - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Орхус 0:2 Хорсенс - Митьюлланд 3:3 Митьюлланд - Бенфика 1:3 Люнгбю - Митьюлланд 3:3 Бенфика - Митьюлланд 4:1 Оденсе - Митьюлланд 1:5 АЕК Ларнака - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - Силькеборг 1:3 Митьюлланд - АЕК Ларнака 1:1 Митьюлланд - Раннерс 1:1
Хорсенс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Хорсенс - Ольборг 0:0 Силькеборг - Хорсенс 2:1 Хорсенс - Нордшелланн 1:0 Виборг - Хорсенс 2:1
Хорсенс - Брондбю 0:2 Рингкёбинг - Хорсенс 1:2 Хорсенс - Орхус 2:1 Оденсе - Хорсенс 1:0 Хорсенс - Митьюлланд 3:3 Раннерс - Хорсенс 1:0 Ольборг - Хорсенс 0:0 Хорсенс - Люнгбю 1:0 Копенгаген - Хорсенс 0:1 Виборг - Хорсенс 5:4 Оденсе - Хорсенс 1:3 Хорсенс - Видовре 1:1 Фредерисия - Хорсенс 0:4 Нюкёбинг - Хорсенс 0:1 Хорсенс - Хельсингёр 3:3 Хорсенс - Люнгбю 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|13
|7
|4
|2
|20 - 12
|25
|2.
|Раннерс
|12
|6
|4
|2
|19 - 14
|22
|3.
|Виборг
|13
|6
|4
|3
|17 - 13
|22
|4.
|Силькеборг
|12
|6
|2
|4
|19 - 14
|20
|5.
|Митьюлланд
|0:0
|13
|4
|6
|3
|20 - 18
|18
|6.
|Копенгаген
|13
|5
|2
|6
|20 - 19
|17
|7.
|Орхус
|13
|5
|2
|6
|15 - 13
|17
|8.
|Брондбю
|13
|4
|4
|5
|17 - 21
|16
|9.
|Оденсе
|13
|4
|4
|5
|14 - 19
|16
|10.
|Хорсенс
|0:0
|13
|4
|4
|5
|10 - 12
|16
|11.
|Ольборг
|13
|3
|5
|5
|12 - 15
|14
|12.
|Люнгбю
|13
|0
|5
|8
|12 - 25
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виборг
|7
|5
|2
|0
|12 - 5
|17
|2.
|Нордшелланн
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|3.
|Раннерс
|6
|4
|1
|1
|10 - 7
|13
|4.
|Силькеборг
|5
|4
|0
|1
|9 - 4
|12
|5.
|Хорсенс
|0:0
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|6.
|Копенгаген
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|7.
|Орхус
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|8.
|Брондбю
|7
|2
|3
|2
|10 - 11
|9
|9.
|Оденсе
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|10.
|Ольборг
|6
|1
|4
|1
|5 - 6
|7
|11.
|Митьюлланд
|0:0
|7
|1
|3
|3
|5 - 10
|6
|12.
|Люнгбю
|7
|0
|3
|4
|6 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|0:0
|6
|3
|3
|0
|15 - 8
|12
|2.
|Нордшелланн
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|3.
|Оденсе
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|4.
|Раннерс
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|5.
|Силькеборг
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|6.
|Копенгаген
|7
|2
|1
|4
|12 - 13
|7
|7.
|Ольборг
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|8.
|Брондбю
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|9.
|Орхус
|7
|2
|1
|4
|6 - 7
|7
|10.
|Виборг
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|11.
|Хорсенс
|0:0
|7
|1
|2
|4
|3 - 6
|5
|12.
|Люнгбю
|6
|0
|2
|4
|6 - 10
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Нордшелланн
|Andreas Schjelderup
|10 (1)
|Копенгаген
|Биэл Пеп
|8 (3)
|Копенгаген
|Классон Виктор
|6 (2)
|Митьюлланд
|Дрейер Андерс
|6 (1)
|Орхус
|Мортенсен Патрик
|7
|Орхус
|Поульсен Николай
|5
|Ольборг
|Соуза Аллан II
|5
|Нордшелланн
|Ernest Nuamah
|1 3
|Виборг
|Ибрагим Саид
|4
|Силькеборг
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|4