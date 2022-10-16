Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Йенсен Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе

45' Крузе Давид навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Томас Сантос из команды Хорсенс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

43' Жуниньо из команды Митьюлланд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

43' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Удар от ворот произведет Митьюлланд

40' Джеймс Гомес возвращается на поле.

40' Матч возобновлен

40' Ох, нехорошо это выглядит. Джеймс Гомес получил травму и медбригада забирает его с поля.

39' Джеймс Гомес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Удар от ворот произведет Митьюлланд

36' Жуниньо из команды Митьюлланд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

36' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

35' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

35' ОТМЕНЕННЫЙ ГОЛ! Дрейер Андерс рано отмечает, но гол будет отменен!

35' Делач Матей взял и забрал мяч на выходе

33' Удар от ворот произведет Хорсенс

32' О, нет. Из многообещающей позиции Каба Сори из команды Митьюлланд наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

32' Удар от ворот произведет Хорсенс

31' Систо Пионе оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

31' Каба Сори создает голевую возможность для своего партнера по команде.

29' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Джеймс Гомес ослабляет давление, выбив мяч.

26' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе

25' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

25' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Митьюлланд будет все-таки засчитан.

24' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

22' Г О О О О Л - Дрейер Андерс из команды Митьюлланд левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

22' Систо Пионе создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Джеймс Гомес из команды Хорсенс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

20' Г О О О О Л - Мусонда Лубамба забивает с правой ноги!

20' Крузе Давид из команды Хорсенс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

19' Удар от ворот произведет Митьюлланд

18' Удар от ворот произведет Митьюлланд

18' Дюр Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Игрок команды Хорсенс совершает фол

17' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

16' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

16' ОТМЕНЕННЫЙ ГОЛ! Йенсен Магнус рано отмечает, но гол будет отменен!

16' Джаст Элайджа создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Удар от ворот произведет Хорсенс

13' Emiliano Martinez из команды Митьюлланд наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

12' Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе

12' Систо Пионе создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Удар от ворот произведет Хорсенс

10' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Делач Матей взял и забрал мяч на выходе

8' Удар от ворот произведет Хорсенс

7' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Йенсен Магнус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

6' Крузе Давид из команды Хорсенс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

6' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Идет дождь, трудные условия для игроков.

4' Удар от ворот произведет Хорсенс

4' Систо Пионе создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Олссон Кристоффер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Дрейер Андерс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' Удар от ворот произведет Хорсенс

2' Дрейер Андерс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

2' Систо Пионе создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Митьюлланд начинает с центра поля