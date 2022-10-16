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  4. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 13. Стадион: . Зрители: 8649 Главный судья: Jakob Sundberg
Митьюлланд
2:1
Конец матча
Хорсенс
0'
0:1
20' Гол
Мусонда Лубамба
1:1
22' Гол
Дрейер Андерс
81' Красная карточка
Людвиг Александр
85' Желтая карточка
Samson Iyede
2:1
86' Гол
Олссон Кристоффер
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Исаксен Густав
90' Желтая карточка
Делач Матей
90' Желтая карточка
Святченко Эрик
90'+5

Ход матча

20'
0:1
Мусонда Лубамба
(Крузе Давид)
22'
Дрейер Андерс
(Систо Пионе)
1:1
50'
 
Людвиг Александр
Йенсен Магнус
62'
Исаксен Густав
Дюр Николас
 
62'
Гартенманн Стефан
Тюкосен Мадс
 
75'
 
Сигурдарсон Арон
Макиенок Симон
75'
 
Samson Iyede
Джаст Элайджа
79'
Паулиньо VI
Серенсен Оливер
 
81'
 
Людвиг Александр
83'
 
Лассен Миккель
Anders Jacobsen II
83'
 
Геммер Йонас
Опондо Мозес
85'
 
Samson Iyede
86'
Олссон Кристоффер
(Святченко Эрик)
2:1
89'
Исаксен Густав
 
90'
 
Делач Матей
90'
Святченко Эрик
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 3
  • 9 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 3
  • 3 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 5
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

1
Лоссль
Йонас
17
Тюкосен
Мадс
28
Святченко
Эрик
73
Жуниньо
44
Дюр
Николас
8
Олссон
Кристоффер
5
Мартинес
Эмилиано
24
Серенсен
Оливер
36
Дрейер
Андерс
9
Каба
Сори
7
Систо
Пионе
1
Делач
Матей
18
Thomas
Santos
4
Киилерик
Мальте
21
Гомес
Джеймс
24
Мусонда
Лубамба
9
Anders
Jacobsen
II
6
Опондо
Мозес
23
Крузе
Давид
27
Джаст
Элайджа
13
Макиенок
Симон
3
Йенсен
Магнус
Митьюлланд
4-3-3
Хорсенс
4-4-2

История личных встреч

Митьюлланд
Хорсенс

24 матча

95.8%
4.2%
2.6645352591004E-15%
23 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

70.8%
25%
4.2%
17 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
20.8%
4.2%
18 побед 5 ничьих 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед

32 матча

71.9%
15.6%
12.5%
23 победы 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

53.1%
40.6%
6.3%
17 побед 13 ничьих 2 победы

Второй тайм

56.3%
21.9%
21.8%
18 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

СД
3:3
СД
1:0
СД
2:2
СД
0:1
СД
0:2
СД
1:3
СД
3:0
СД
1:0
СД
0:1
СД
0:2
СД
4:2
ТМК
0:1
СД
1:5
СД
5:2
ТМК
0:2
ТМК
4:2
СД
5:2
СД
0:2
СД
2:2
ММ(
1:0
СД
2:1
СЛ
4:1
СЛ
1:0
СЛ
1:0
ТМС
1:2
СЛ
0:2
СЛ
0:2
СЛ
2:3
СЛ
3:1
СЛ
2:1
СЛ
1:1
СЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Митьюлланд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дрейер Андерс 7 0.54
Исаксен Густав 4 0.31
Систо Пионе 3 0.23
Феррейра Эвандер 3 (3) 0.23
Каба Сори 2 0.15
Олссон Кристоффер 2 0.15
Дюр Николас 1 0.08
Святченко Эрик 0 0
Андерссон Йоэль 0 0
Шарлес 0 0
Далсгор Хенрик 0 0
Хорсенс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мусонда Лубамба 3 0.23
Anders Jacobsen II 3 0.23
Йенсен Магнус 3 0.23
Сигурдарсон Арон 2 (2) 0.15
Джаст Элайджа 0 0
Крузе Давид 0 0
Thomas Santos 0 0
Тенгстедт Каспер 0 0

Карточки

Митьюлланд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Святченко Эрик 4 0
Феррейра Эвандер 4 0
Далсгор Хенрик 1 1
Жуниньо 1 1
Олссон Кристоффер 2 0
Андерссон Йоэль 2 0
Тюкосен Мадс 2 0
Каба Сори 2 0
Паулиньо VI 2 0
Рафаэль Онедика 2 0
Дрейер Андерс 1 0
Шарлес 1 0
Дюр Николас 1 0
Исаксен Густав 1 0
Хорсенс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йенсен Магнус 4 0
Мусонда Лубамба 3 0
Сигурдарсон Арон 3 0
Киилерик Мальте 3 0
Thomas Santos 2 0
Джаст Элайджа 2 0
Гомес Джеймс 2 0
Людвиг Александр 0 1
Делач Матей 1 0
Геммер Йонас 1 0
Anders Jacobsen II 1 0
Опондо Мозес 1 0
Samson Iyede 1 0
Тенгстедт Каспер 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
4
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
14%
1
25%
76-90

Пропущено

11
8
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
3
27%
3
38%
16-30
2
18%
1
13%
31-45
3
27%
1
13%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
2
25%
76-90

Забито

15
7
9 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
4
27%
0
0%
1-15
3
20%
2
29%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
2
29%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
2
13%
3
43%
76-90

Пропущено

8
6
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
13%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

22
11
13 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
2 Не забивали 5
4
18%
0
0%
1-15
5
23%
3
27%
16-30
4
18%
0
0%
31-45
4
18%
2
18%
46-60
2
9%
2
18%
61-75
3
14%
4
36%
76-90

Пропущено

19
14
8 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 8
1
5%
2
14%
1-15
3
16%
5
36%
16-30
4
21%
2
14%
31-45
4
21%
2
14%
46-60
3
16%
1
7%
61-75
4
21%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Митьюлланд
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Фейеноорд - Митьюлланд 2:2 Орхус - Митьюлланд 0:1 Митьюлланд - Фейеноорд 2:2 Митьюлланд - Виборг 1:1
Митьюлланд - Копенгаген 2:1 Митьюлланд - Лацио 5:1 Нордшелланн - Митьюлланд 1:1 Штурм - Митьюлланд 1:0 Митьюлланд - Ольборг 0:2 Брондбю - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Орхус 0:2 Хорсенс - Митьюлланд 3:3 Митьюлланд - Бенфика 1:3 Люнгбю - Митьюлланд 3:3 Бенфика - Митьюлланд 4:1 Оденсе - Митьюлланд 1:5 АЕК Ларнака - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - Силькеборг 1:3 Митьюлланд - АЕК Ларнака 1:1 Митьюлланд - Раннерс 1:1
Хорсенс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Хорсенс - Ольборг 0:0 Силькеборг - Хорсенс 2:1 Хорсенс - Нордшелланн 1:0 Виборг - Хорсенс 2:1
Хорсенс - Брондбю 0:2 Рингкёбинг - Хорсенс 1:2 Хорсенс - Орхус 2:1 Оденсе - Хорсенс 1:0 Хорсенс - Митьюлланд 3:3 Раннерс - Хорсенс 1:0 Ольборг - Хорсенс 0:0 Хорсенс - Люнгбю 1:0 Копенгаген - Хорсенс 0:1 Виборг - Хорсенс 5:4 Оденсе - Хорсенс 1:3 Хорсенс - Видовре 1:1 Фредерисия - Хорсенс 0:4 Нюкёбинг - Хорсенс 0:1 Хорсенс - Хельсингёр 3:3 Хорсенс - Люнгбю 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 13 7 4 2 20 - 12 25
2. Раннерс 12 6 4 2 19 - 14 22
3. Виборг 13 6 4 3 17 - 13 22
4. Силькеборг 12 6 2 4 19 - 14 20
5. Митьюлланд 13 5 5 3 22 - 19 20
6. Копенгаген 13 5 2 6 20 - 19 17
7. Орхус 13 5 2 6 15 - 13 17
8. Брондбю 13 4 4 5 17 - 21 16
9. Оденсе 13 4 4 5 14 - 19 16
10. Хорсенс 13 4 3 6 11 - 14 15
11. Ольборг 13 3 5 5 12 - 15 14
12. Люнгбю 13 0 5 8 12 - 25 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виборг 7 5 2 0 12 - 5 17
2. Нордшелланн 7 4 2 1 11 - 7 14
3. Раннерс 6 4 1 1 10 - 7 13
4. Силькеборг 5 4 0 1 9 - 4 12
5. Хорсенс 6 3 2 1 7 - 6 11
6. Копенгаген 6 3 1 2 8 - 6 10
7. Орхус 6 3 1 2 9 - 6 10
8. Брондбю 7 2 3 2 10 - 11 9
9. Митьюлланд 7 2 2 3 7 - 11 8
10. Оденсе 7 2 1 4 7 - 13 7
11. Ольборг 6 1 4 1 5 - 6 7
12. Люнгбю 7 0 3 4 6 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 6 3 3 0 15 - 8 12
2. Нордшелланн 6 3 2 1 9 - 5 11
3. Оденсе 6 2 3 1 7 - 6 9
4. Раннерс 6 2 3 1 9 - 7 9
5. Силькеборг 7 2 2 3 10 - 10 8
6. Копенгаген 7 2 1 4 12 - 13 7
7. Ольборг 7 2 1 4 7 - 9 7
8. Брондбю 6 2 1 3 7 - 10 7
9. Орхус 7 2 1 4 6 - 7 7
10. Виборг 6 1 2 3 5 - 8 5
11. Хорсенс 7 1 1 5 4 - 8 4
12. Люнгбю 6 0 2 4 6 - 10 2
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Топ бомбардиров
Нордшелланн Andreas Schjelderup 10 (1)
Митьюлланд Дрейер Андерс 7 (1)
Копенгаген Биэл Пеп 8 (3)
Копенгаген Классон Виктор 6 (2)
Орхус Мортенсен Патрик 7
Весь список

Топ нарушителей
Орхус Поульсен Николай 5
Ольборг Соуза Аллан II 5
Нордшелланн Ernest Nuamah 1 3
Виборг Ибрагим Саид 4
Силькеборг Тордарсон Стефан-Тейтюр 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Митьюлланд вырывает победу
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Митьюлланд: 61%, Хорсенс: 39%.
  • 94'
    Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 94'
    Удар от ворот произведет Хорсенс
  • 94'
    ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Каба Сори и попал в перекладину!
  • 94'
    Хорошую попытку сделал Дрейер Андерс. Удар в створ, но вратарь начеку
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    • Фол, нарушение
      91'
      Судья свистит. Святченко Эрик атаковал сзади соперника. Это Samson Iyede заработал своей команде штрафной
    • 91'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 91'
      НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Митьюлланд, будет отменен из-за фола.
    • Описание гола
      91'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • Желтая карточка
      90'
      Делач Матей получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • 90'
      Святченко Эрик сделал ключевой пас для гола!
    • 89'
      Дрейер Андерс сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      89'
      Г О О О О О Л! Митьюлланд забивает! Исаксен Густав отличился.
    • 89'
      Дрейер Андерс создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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