  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 13. Стадион: . Зрители: 3851 Главный судья: Jens Grabski Maae
Нордшелланн
1:1
Конец матча
Орхус
0'
11' Желтая карточка
Mario Dorgeles
34' Желтая карточка
Поульсен Николай
44' Желтая карточка
Биссек Янн-Аурель
1:0
45' Пенальти
Andreas Schjelderup
47' Желтая карточка
Фресе Мартин
1:0
62' Не забитый пенальти
Хансен Мадс
63' Желтая карточка
Ernest Nuamah
66' Желтая карточка
Бидструп Мадс
68' Вторая желтая карточка
Ernest Nuamah
1:1
88' Гол
Кристенсен Томас
90' Желтая карточка
Якоб Кевин
90'+5

Ход матча

11'
Mario Dorgeles
 
34'
 
Поульсен Николай
44'
 
Биссек Янн-Аурель
45'
Andreas Schjelderup
1:0
46'
 
Каль Эрик
Хенриксен Тобиас
46'
 
Frederik Brandhof
Мадсен Мадс Эмиль
46'
 
Дёйн Йелле
Хеуген Сигурд
47'
Фресе Мартин
 
59'
Leo Walta
Mario Dorgeles
 
62'
Хансен Мадс
1:0
63'
Ernest Nuamah
 
66'
Бидструп Мадс
 
68'
Ernest Nuamah
 
71'
Марксен Эрик
Хансен Мадс
 
72'
Антман Оливер
Andreas Schjelderup
 
77'
 
Sebastian Groenning
Хауснер Себастиан
84'
 
Д'Альберто Антони
Линкс Гифт
88'
1:1
Кристенсен Томас
(Frederik Brandhof)
90'
 
Якоб Кевин

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 14
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

13
Хансен
Андреас
III
23
Вилладсен
Оливер
4
Хансен
Киан
39
Adamo
Nagalo
5
Фресе
Мартин
11
Хансен
Мадс
18
Бидструп
Мадс
10
Диоманде
Мохаммед
29
Mario
Dorgeles
37
Ernest
Nuamah
7
Andreas
Schjelderup
1
Хансен
Йеспер
23
Кристенсен
Томас
37
Хауснер
Себастиан
4
Биссек
Янн-Аурель
14
Хенриксен
Тобиас
11
Линкс
Гифт
7
Мадсен
Мадс
Эмиль
6
Поульсен
Николай
17
Якоб
Кевин
9
Мортенсен
Патрик
10
Хеуген
Сигурд
Нордшелланн
4-3-3
Орхус
3-5-2

История личных встреч

Нордшелланн
Орхус

25 матчей

80%
20%
20 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

64%
44%
16 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

72%
28%
18 побед 7 ничьих 0 побед

22 матча

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед

47 матчей

42.6%
21.3%
36.1%
20 побед 10 ничьих 17 побед

Первый тайм

34%
46.8%
19.2%
16 побед 22 ничьи 9 побед

Второй тайм

38.3%
29.8%
31.9%
18 побед 14 ничьих 15 побед

История матчей

СД
2:3
СБЗВ
2:2
СБЗВ
2:2
СД
2:3
СД
0:0
ТМК
0:1
СДЧГ
3:1
СДЧГ
2:0
СД
0:1
СД
3:1
ТМС
2:4
ТМС
2:0
СДЧГ
1:1
СД
2:1
ТМК
4:5
СД
0:1
СД
3:1
ТМК
2:4
СД
1:0
СД
1:1
СД
1:4
СД
1:2
СД
3:2
СД
3:1
СД
3:3
СД
3:0
СД
2:0
ТМК
2:2
СД
1:0
СД
0:1
СД
2:1
СД
4:2
СД
0:2
СД
0:1
СД
5:3
СЛ
1:1
СЛ
1:0
СЛ
0:1
СЛ
0:2
СЛ
0:2
ТМС
3:1
СЛ
1:0
СЛ
0:0
СЛ
0:3
ТМС
2:0
СЛ
3:2
СЛ
3:3

Бомбардиры внутри турнира

Нордшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Andreas Schjelderup 8 (2) 0.62
Ernest Nuamah 5 0.38
Антман Оливер 2 0.15
Хансен Мадс 2 0.15
Lasso Coulibaly 1 0.08
Беньямин Нюгрен 1 0.08
Диоманде Мохаммед 1 0.08
Кристенсен Якоб 0 0
Вилладсен Оливер 0 0
Свенссон Даниэль 0 0
Adamo Nagalo 0 0
Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Патрик 6 (1) 0.46
Хеуген Сигурд 2 0.15
Биссек Янн-Аурель 2 0.15
Мадсен Мадс Эмиль 1 0.08
Якоб Кевин 1 0.08
Андерсон Микаэль 1 0.08
Sebastian Groenning 1 0.08
Поульсен Николай 0 0
Хенриксен Тобиас 0 0

Карточки

Нордшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ernest Nuamah 3 1
Фресе Мартин 4 0
Кристенсен Якоб 4 0
Вилладсен Оливер 2 1
Хансен Киан 2 0
Andreas Schjelderup 2 0
Бидструп Мадс 2 0
Adamo Nagalo 2 0
Mario Dorgeles 2 0
Хансен Андреас III 1 0
Lasso Coulibaly 1 0
Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поульсен Николай 5 0
Тингагер Фредерик 2 1
Мадсен Мадс Эмиль 3 0
Уве Реслер 3 0
Кристенсен Томас 2 0
Биссек Янн-Аурель 2 0
Мортенсен Патрик 1 0
Frederik Brandhof 1 0
Андерсон Микаэль 1 0
Д'Альберто Антони 1 0
Sebastian Groenning 1 0
Линкс Гифт 1 0
Хауснер Себастиан 1 0
Хенриксен Тобиас 1 0
Каль Эрик 1 0
Грёнбек Альберт 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
5
7 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
4
40%
1
20%
1-15
2
20%
1
20%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
30%
2
40%
76-90

Пропущено

6
6
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
3
50%
76-90

Забито

9
9
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
3
33%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
22%
2
22%
61-75
3
33%
2
22%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
40%
3
50%
76-90

Забито

19
14
11 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
3 Не забивали 5
7
37%
2
14%
1-15
2
11%
3
21%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
2
11%
3
21%
61-75
6
32%
4
29%
76-90

Пропущено

11
12
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
2
18%
1
8%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
9%
1
8%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
5
45%
6
50%
76-90

Результаты последних матчей

Нордшелланн
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Баллеруп Сковлунде - Нордшелланн 0:5 Копенгаген - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Раннерс 3:1 Хорсенс - Нордшелланн 1:0
Нордшелланн - Митьюлланд 1:1 Орхус - Нордшелланн 2:3 Фрем - Нордшелланн 0:1 Нордшелланн - Копенгаген 3:1 Нордшелланн - Силькеборг 0:2 Ольборг - Нордшелланн 0:0 Нордшелланн - Виборг 1:0 Нордшелланн - Люнгбю 2:1 Брондбю - Нордшелланн 1:3 Оденсе - Нордшелланн 0:2 Андерлехт - Нордшелланн 1:0 Твенте - Нордшелланн 1:0 Нордшелланн - Ког 3:0 Орхус - Нордшелланн 2:2 Нордшелланн - Вайле 2:1 Сённерйюск - Нордшелланн 1:1
Орхус
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
АБ - Орхус 0:3 Орхус - Митьюлланд 0:1 Копенгаген - Орхус 1:0 Орхус - Ольборг 3:1
Силькеборг - Орхус 1:0 Орхус - Нордшелланн 2:3 Ватанспор - Орхус 0:8 Хорсенс - Орхус 2:1 Митьюлланд - Орхус 0:2 Орхус - Люнгбю 1:0 Оденсе - Орхус 1:2 Орхус - Раннерс 0:0 Орхус - Виборг 3:1 Брондбю - Орхус 1:0 Сённерйюск - Орхус 2:1 Брондбю - Орхус 1:2 Орхус - Ольборг 2:2 Орхус - Нордшелланн 2:2 Виборг - Орхус 1:0 Вайле - Орхус 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 13 7 4 2 20 - 12 25
2. Раннерс 12 6 4 2 19 - 14 22
3. Виборг 13 6 4 3 17 - 13 22
4. Силькеборг 12 6 2 4 19 - 14 20
5. Митьюлланд 0:0 13 4 6 3 20 - 18 18
6. Копенгаген 13 5 2 6 20 - 19 17
7. Орхус 13 5 2 6 15 - 13 17
8. Брондбю 13 4 4 5 17 - 21 16
9. Оденсе 13 4 4 5 14 - 19 16
10. Хорсенс 0:0 13 4 4 5 10 - 12 16
11. Ольборг 13 3 5 5 12 - 15 14
12. Люнгбю 13 0 5 8 12 - 25 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виборг 7 5 2 0 12 - 5 17
2. Нордшелланн 7 4 2 1 11 - 7 14
3. Раннерс 6 4 1 1 10 - 7 13
4. Силькеборг 5 4 0 1 9 - 4 12
5. Хорсенс 0:0 6 3 2 1 7 - 6 11
6. Копенгаген 6 3 1 2 8 - 6 10
7. Орхус 6 3 1 2 9 - 6 10
8. Брондбю 7 2 3 2 10 - 11 9
9. Оденсе 7 2 1 4 7 - 13 7
10. Ольборг 6 1 4 1 5 - 6 7
11. Митьюлланд 0:0 7 1 3 3 5 - 10 6
12. Люнгбю 7 0 3 4 6 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 0:0 6 3 3 0 15 - 8 12
2. Нордшелланн 6 3 2 1 9 - 5 11
3. Оденсе 6 2 3 1 7 - 6 9
4. Раннерс 6 2 3 1 9 - 7 9
5. Силькеборг 7 2 2 3 10 - 10 8
6. Копенгаген 7 2 1 4 12 - 13 7
7. Ольборг 7 2 1 4 7 - 9 7
8. Брондбю 6 2 1 3 7 - 10 7
9. Орхус 7 2 1 4 6 - 7 7
10. Виборг 6 1 2 3 5 - 8 5
11. Хорсенс 0:0 7 1 2 4 3 - 6 5
12. Люнгбю 6 0 2 4 6 - 10 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Нордшелланн Andreas Schjelderup 10 (1)
Копенгаген Биэл Пеп 8 (3)
Копенгаген Классон Виктор 6 (2)
Митьюлланд Дрейер Андерс 6 (1)
Орхус Мортенсен Патрик 7
Весь список

Топ нарушителей
Орхус Поульсен Николай 5
Ольборг Соуза Аллан II 5
Нордшелланн Ernest Nuamah 1 3
Виборг Ибрагим Саид 4
Силькеборг Тордарсон Стефан-Тейтюр 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Ничья - справедливый итог этого скучного матча
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Норшеланн: 58%, Орхус: 42%.
  • Желтая карточка
    94'
    Якоб Кевин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    94'
    Якоб Кевин из команды Орхус заходит слишком далеко, он валит Бидструп Мадс.
  • 94'
    Фредерик Брандоф нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 93'
    Лео Вальта ослабляет давление, выбив мяч.
  • 93'
    Адамо Нагало из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 93'
    Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
  • 93'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 93'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 92'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 91'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 91'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 91'
    Хансен Киан ослабляет давление, выбив мяч.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 87'
      Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 87'
      Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 87'
      Вилладсен Оливер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 87'
      Адамо Нагало из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 86'
      Орхус пытается что-то создать.
    • 86'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 85'
      Адамо Нагало из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 84'
      Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 84'
      Тактическая замена. Линкс Гифт уходит с поля и его заменяет Д'Альберто Антони
    • 84'
      Удар от ворот произведет Орхус
    • 84'
      Антман Оливер нанес удар чуть мимо. Близко!
    • 83'
      Контроль мяча: Норшеланн: 63%, Орхус: 37%.
    • 83'
      Мохаммед Диоманд нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 82'
      Хорошую попытку сделал Антман Оливер. Удар в створ, но вратарь начеку
    • Фол, нарушение
      81'
      Судья сигнализирует, что Йеле Дейн из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Вилладсен Оливер
    • 81'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • Фол, нарушение
      80'
      Судья сигнализирует, что Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Фредерик Брандоф
    • 79'
      Биссек Янн-Аурель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 79'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      79'
      Судья сигнализирует, что Антман Оливер из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Якоб Кевин
    • 78'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 77'
      Тактическая замена. Хауснер Себастиан уходит с поля и его заменяет Себастьян Гронинг
    • Фол, нарушение
      77'
      Фредерик Брандоф из команды Орхус заходит слишком далеко, он валит Мохаммед Диоманд.
    • 76'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 76'
      Орхус пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      75'
      Судья свистит. Биссек Янн-Аурель атаковал сзади соперника. Это Бидструп Мадс заработал своей команде штрафной
    • 74'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 73'
      Контроль мяча: Норшеланн: 68%, Орхус: 32%.
    • 73'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 72'
      Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 72'
      Тактическая замена. Андреас Шельдеруп уходит с поля и его заменяет Антман Оливер
    • 71'
      Тактическая замена. Хансен Мадс уходит с поля и его заменяет Марксен Эрик
    • 71'
      Орхус пытается что-то создать.
    • 70'
      Бидструп Мадс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 69'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 68'
      УДАЛЕНИЕ! - Ernest Nuamah бьет по мячу, когда не следовало, и получает вторую желтую карточку
    • Фол, нарушение
      67'
      Судья свистит. Ernest Nuamah атаковал сзади соперника. Это Каль Эрик заработал своей команде штрафной
    • 67'
      Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Желтая карточка
      66'
      Бидструп Мадс совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • Фол, нарушение
      66'
      Судья свистит. Бидструп Мадс атаковал сзади соперника. Это Йеле Дейн заработал своей команде штрафной
    • 66'
      Орхус контролирует мяч.
    • 65'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Травма, повреждение
      64'
      Ernest Nuamah возвращается на поле.
    • 64'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • Травма, повреждение
      64'
      Ох, нехорошо это выглядит. Ernest Nuamah получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      64'
      Ernest Nuamah на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • Желтая карточка
      63'
      Ernest Nuamah совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • Фол, нарушение
      63'
      Судья сигнализирует, что Ernest Nuamah из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Поульсен Николай
    • Описание гола
      62'
      СПАСЕНО - Хансен Мадс пробил пенальти, но Йеспер Хансен отбивает!
    • 62'
      Контроль мяча: Норшеланн: 71%, Орхус: 29%.
    • Фол, нарушение
      60'
      ПЕНАЛЬТИ! - Хауснер Себастиан играет рукой в штрафной! Хауснер Себастиан вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
    • Фол, нарушение
      60'
      Ernest Nuamah наказан за толчок Хансен Йеспер
    • 60'
      Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
    • 59'
      Томас Кристенсен из команды Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 59'
      Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 59'
      Тактическая замена. Mario Dorgeles уходит с поля и его заменяет Лео Вальта
    • 58'
      Линкс Гифт ослабляет давление, выбив мяч.
    • Угловой
      57'
      Хансен Мадс из команды Норшеланн подал угловой слева.
    • 57'
      Контроль мяча: Норшеланн: 71%, Орхус: 29%.
    • 56'
      Мортенсен Патрик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 56'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 54'
      Контроль мяча: Норшеланн: 71%, Орхус: 29%.
    • 53'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 53'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 53'
      Контроль мяча: Норшеланн: 69%, Орхус: 31%.
    • 52'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • Офсайд
      51'
      Мортенсен Патрик из команды Орхус в офсайде
    • 51'
      Хорошую попытку сделал Фредерик Брандоф. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 50'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 49'
      Фредерик Брандоф из команды Орхус не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 49'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 48'
      Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 48'
      Орхус пытается что-то создать.
    • Желтая карточка
      47'
      Фресе Мартин получает желтую карточку за игру рукой
    • Фол, нарушение
      47'
      Фресе Мартин задерживает мяч рукой
    • 46'
      Тактическая замена. Хеуген Сигурд уходит с поля и его заменяет Йеле Дейн
    • 46'
      Тактическая замена. Мадсен Мадс Эмиль уходит с поля и его заменяет Фредерик Брандоф
    • 46'
      Тактическая замена. Хенриксен Тобиас уходит с поля и его заменяет Каль Эрик
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 50'
      Команда Норшеланн имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • 50'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 49'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 48'
      Контроль мяча: Норшеланн: 73%, Орхус: 27%.
    • 48'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • Фол, нарушение
      46'
      Мортенсен Патрик наказан за толчок Адамо Нагало
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • Описание гола
      45'
      Г О О О О О Л - Андреас Шельдеруп из команды Норшеланн забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Йеспер Хансен прыгнул не в ту сторону.
    • Желтая карточка
      44'
      Биссек Янн-Аурель получает желтую карточку за игру рукой
    • Фол, нарушение
      44'
      Биссек Янн-Аурель задерживает мяч рукой
    • 44'
      После проверки VAR судья изменил решение - Норшеланн пробьет пенальти!
    • 43'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • 42'
      Хансен Мадс нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 41'
      Удар от ворот произведет Орхус
    • 41'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 41'
      Контроль мяча: Норшеланн: 72%, Орхус: 28%.
    • Травма, повреждение
      37'
      Адамо Нагало на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 37'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 32'
      Контроль мяча: Норшеланн: 74%, Орхус: 26%.
    • Офсайд
      31'
      Хансен Мадс из команды Норшеланн в офсайде
    • 31'
      Андреас Шельдеруп создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • Травма, повреждение
      30'
      Бидструп Мадс возвращается на поле.
    • 30'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      30'
      Ох, нехорошо это выглядит. Бидструп Мадс получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 26'
      Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      26'
      Мадсен Мадс Эмиль из команды Орхус подал угловой справа.
    • 26'
      Хеуген Сигурд из команды Орхус нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • Фол, нарушение
      25'
      Судья сигнализирует, что Хансен Мадс из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Линкс Гифт
    • 25'
      Адамо Нагало выиграл воздушное противоборство у Хеуген Сигурд.
    • 24'
      Удар от ворот произведет Орхус
    • 23'
      Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
    • 23'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 22'
      Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
    • 22'
      Биссек Янн-Аурель из команды Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Офсайд
      21'
      Хеуген Сигурд из команды Орхус в офсайде
    • 21'
      Удар от ворот произведет Орхус
    • Фол, нарушение
      20'
      Мортенсен Патрик наказан за толчок Фресе Мартин
    • 20'
      Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 20'
      Контроль мяча: Норшеланн: 76%, Орхус: 24%.
    • 18'
      Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 18'
      Томас Кристенсен из команды Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      18'
      Хансен Мадс из команды Норшеланн подал угловой справа.
    • 18'
      Якоб Кевин из команды Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 17'
      Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 16'
      Контроль мяча: Норшеланн: 75%, Орхус: 25%.
    • 16'
      Удар от ворот произведет Орхус
    • 16'
      Шанс! Фресе Мартин из команды Норшеланн пробил головой, но мимо
    • Угловой
      16'
      Хансен Мадс из команды Норшеланн подал угловой справа.
    • 15'
      Линкс Гифт из команды Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 14'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      14'
      Судья сигнализирует, что Ernest Nuamah из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Поульсен Николай
    • 13'
      Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
    • 12'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 12'
      Хансен Йеспер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 12'
      Адамо Нагало из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 12'
      Контроль мяча: Норшеланн: 70%, Орхус: 30%.
    • Желтая карточка
      11'
      Mario Dorgeles совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • Фол, нарушение
      11'
      Судья сигнализирует, что Mario Dorgeles из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Хеуген Сигурд
    • 11'
      Томас Кристенсен из команды Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      10'
      Судья сигнализирует, что Хенриксен Тобиас из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Бидструп Мадс
    • 10'
      Томас Кристенсен из команды Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      Адамо Нагало из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 7'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 6'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 6'
      Контроль мяча: Норшеланн: 57%, Орхус: 43%.
    • 5'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 5'
      Норшеланн начинает контратаку
    • Фол, нарушение
      4'
      Андреас Шельдеруп задерживает мяч рукой
    • 4'
      Биссек Янн-Аурель из команды Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 3'
      Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
    • 2'
      Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      2'
      Вилладсен Оливер наказан за толчок Биссек Янн-Аурель
    • Фол, нарушение
      1'
      Хенриксен Тобиас из команды Орхус толкнул локтем оппонента. Это Фресе Мартин заработал фол
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
    • 1'
      Орхус начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Right To Dream Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Нордшелланн 1:1 Орхус онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     