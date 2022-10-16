Тур: 13. Стадион: Right To Dream Park. Зрители: 3851 Главный судья: Jens Grabski Maae
1:1
Конец матча
0'
11' Желтая карточкаMario Dorgeles
34' Желтая карточкаПоульсен Николай
44' Желтая карточкаБиссек Янн-Аурель
1:0
45' ПенальтиAndreas Schjelderup
47' Желтая карточкаФресе Мартин
1:0
62' Не забитый пенальтиХансен Мадс
63' Желтая карточкаErnest Nuamah
66' Желтая карточкаБидструп Мадс
68' Вторая желтая карточкаErnest Nuamah
1:1
88' ГолКристенсен Томас
90' Желтая карточкаЯкоб Кевин
90'+5
Ход матча
11'
34'
45'
47'
62'
1:0
63'
66'
68'
88'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 2
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 14
-
4 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
39
Adamo
Nagalo
11
Хансен
Мадс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Adamo NagaloЗащитник
- Защитник
-
11 Хансен МадсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Марксен ЭрикЗащитник
-
36 Асконе РоккоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
33 Leo Walta
-
-
Главный тренер: Flemming Pedersen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Линкс ГифтЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Якоб КевинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Каль ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Дёйн ЙеллеНападающий
- Нападающий
-
28 Adam Daghim
-
-
Главный тренер: Уве Рослер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Нордшелланн
Орхус
25 матчей
80%
20%
20 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
64%
44%
16 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
72%
28%
18 побед 7 ничьих 0 побед
22 матча
22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед
47 матчей
42.6%
21.3%
36.1%
20 побед 10 ничьих 17 побед
Первый тайм
34%
46.8%
19.2%
16 побед 22 ничьи 9 побед
Второй тайм
38.3%
29.8%
31.9%
18 побед 14 ничьих 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нордшелланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Andreas Schjelderup
|8 (2)
|0.62
|Ernest Nuamah
|5
|0.38
|Антман Оливер
|2
|0.15
|Хансен Мадс
|2
|0.15
|Lasso Coulibaly
|1
|0.08
|Беньямин Нюгрен
|1
|0.08
|Диоманде Мохаммед
|1
|0.08
|Кристенсен Якоб
|0
|0
|Вилладсен Оливер
|0
|0
|Свенссон Даниэль
|0
|0
|Adamo Nagalo
|0
|0
Орхус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мортенсен Патрик
|6 (1)
|0.46
|Хеуген Сигурд
|2
|0.15
|Биссек Янн-Аурель
|2
|0.15
|Мадсен Мадс Эмиль
|1
|0.08
|Якоб Кевин
|1
|0.08
|Андерсон Микаэль
|1
|0.08
|Sebastian Groenning
|1
|0.08
|Поульсен Николай
|0
|0
|Хенриксен Тобиас
|0
|0
Карточки
Нордшелланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ernest Nuamah
|3
|1
|Фресе Мартин
|4
|0
|Кристенсен Якоб
|4
|0
|Вилладсен Оливер
|2
|1
|Хансен Киан
|2
|0
|Andreas Schjelderup
|2
|0
|Бидструп Мадс
|2
|0
|Adamo Nagalo
|2
|0
|Mario Dorgeles
|2
|0
|Хансен Андреас III
|1
|0
|Lasso Coulibaly
|1
|0
Орхус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Поульсен Николай
|5
|0
|Тингагер Фредерик
|2
|1
|Мадсен Мадс Эмиль
|3
|0
|Уве Реслер
|3
|0
|Кристенсен Томас
|2
|0
|Биссек Янн-Аурель
|2
|0
|Мортенсен Патрик
|1
|0
|Frederik Brandhof
|1
|0
|Андерсон Микаэль
|1
|0
|Д'Альберто Антони
|1
|0
|Sebastian Groenning
|1
|0
|Линкс Гифт
|1
|0
|Хауснер Себастиан
|1
|0
|Хенриксен Тобиас
|1
|0
|Каль Эрик
|1
|0
|Грёнбек Альберт
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
5
7 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
4
40%
1
20%
1-15
2
20%
1
20%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
30%
2
40%
76-90
Пропущено
6
6
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
3
50%
76-90
Забито
9
9
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
3
33%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
22%
2
22%
61-75
3
33%
2
22%
76-90
Пропущено
5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
40%
3
50%
76-90
Забито
19
14
11 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
3 Не забивали 5
7
37%
2
14%
1-15
2
11%
3
21%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
2
11%
3
21%
61-75
6
32%
4
29%
76-90
Пропущено
11
12
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
2
18%
1
8%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
9%
1
8%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
5
45%
6
50%
76-90
Результаты последних матчей
Нордшелланн
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Баллеруп Сковлунде - Нордшелланн 0:5 Копенгаген - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Раннерс 3:1 Хорсенс - Нордшелланн 1:0
Нордшелланн - Митьюлланд 1:1 Орхус - Нордшелланн 2:3 Фрем - Нордшелланн 0:1 Нордшелланн - Копенгаген 3:1 Нордшелланн - Силькеборг 0:2 Ольборг - Нордшелланн 0:0 Нордшелланн - Виборг 1:0 Нордшелланн - Люнгбю 2:1 Брондбю - Нордшелланн 1:3 Оденсе - Нордшелланн 0:2 Андерлехт - Нордшелланн 1:0 Твенте - Нордшелланн 1:0 Нордшелланн - Ког 3:0 Орхус - Нордшелланн 2:2 Нордшелланн - Вайле 2:1 Сённерйюск - Нордшелланн 1:1
Орхус
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
АБ - Орхус 0:3 Орхус - Митьюлланд 0:1 Копенгаген - Орхус 1:0 Орхус - Ольборг 3:1
Силькеборг - Орхус 1:0 Орхус - Нордшелланн 2:3 Ватанспор - Орхус 0:8 Хорсенс - Орхус 2:1 Митьюлланд - Орхус 0:2 Орхус - Люнгбю 1:0 Оденсе - Орхус 1:2 Орхус - Раннерс 0:0 Орхус - Виборг 3:1 Брондбю - Орхус 1:0 Сённерйюск - Орхус 2:1 Брондбю - Орхус 1:2 Орхус - Ольборг 2:2 Орхус - Нордшелланн 2:2 Виборг - Орхус 1:0 Вайле - Орхус 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|13
|7
|4
|2
|20 - 12
|25
|2.
|Раннерс
|12
|6
|4
|2
|19 - 14
|22
|3.
|Виборг
|13
|6
|4
|3
|17 - 13
|22
|4.
|Силькеборг
|12
|6
|2
|4
|19 - 14
|20
|5.
|Митьюлланд
|0:0
|13
|4
|6
|3
|20 - 18
|18
|6.
|Копенгаген
|13
|5
|2
|6
|20 - 19
|17
|7.
|Орхус
|13
|5
|2
|6
|15 - 13
|17
|8.
|Брондбю
|13
|4
|4
|5
|17 - 21
|16
|9.
|Оденсе
|13
|4
|4
|5
|14 - 19
|16
|10.
|Хорсенс
|0:0
|13
|4
|4
|5
|10 - 12
|16
|11.
|Ольборг
|13
|3
|5
|5
|12 - 15
|14
|12.
|Люнгбю
|13
|0
|5
|8
|12 - 25
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виборг
|7
|5
|2
|0
|12 - 5
|17
|2.
|Нордшелланн
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|3.
|Раннерс
|6
|4
|1
|1
|10 - 7
|13
|4.
|Силькеборг
|5
|4
|0
|1
|9 - 4
|12
|5.
|Хорсенс
|0:0
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|6.
|Копенгаген
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|7.
|Орхус
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|8.
|Брондбю
|7
|2
|3
|2
|10 - 11
|9
|9.
|Оденсе
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|10.
|Ольборг
|6
|1
|4
|1
|5 - 6
|7
|11.
|Митьюлланд
|0:0
|7
|1
|3
|3
|5 - 10
|6
|12.
|Люнгбю
|7
|0
|3
|4
|6 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|0:0
|6
|3
|3
|0
|15 - 8
|12
|2.
|Нордшелланн
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|3.
|Оденсе
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|4.
|Раннерс
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|5.
|Силькеборг
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|6.
|Копенгаген
|7
|2
|1
|4
|12 - 13
|7
|7.
|Ольборг
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|8.
|Брондбю
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|9.
|Орхус
|7
|2
|1
|4
|6 - 7
|7
|10.
|Виборг
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|11.
|Хорсенс
|0:0
|7
|1
|2
|4
|3 - 6
|5
|12.
|Люнгбю
|6
|0
|2
|4
|6 - 10
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Нордшелланн
|Andreas Schjelderup
|10 (1)
|Копенгаген
|Биэл Пеп
|8 (3)
|Копенгаген
|Классон Виктор
|6 (2)
|Митьюлланд
|Дрейер Андерс
|6 (1)
|Орхус
|Мортенсен Патрик
|7
|Орхус
|Поульсен Николай
|5
|Ольборг
|Соуза Аллан II
|5
|Нордшелланн
|Ernest Nuamah
|1 3
|Виборг
|Ибрагим Саид
|4
|Силькеборг
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|4