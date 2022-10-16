Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Ничья - справедливый итог этого скучного матча

Удар от ворот произведет Норшеланн

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

Г О О О О Л - Томас Кристенсен левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

Второй тайм начался

Удар от ворот произведет Норшеланн

Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

Удар от ворот произведет Норшеланн

Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Мохаммед Диоманд нанес удар, но тот был заблокирован.

Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Первый тайм

50' Команда Норшеланн имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Удар от ворот произведет Норшеланн

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Г О О О О О Л - Андреас Шельдеруп из команды Норшеланн забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Йеспер Хансен прыгнул не в ту сторону.

44' Биссек Янн-Аурель получает желтую карточку за игру рукой

44' После проверки VAR судья изменил решение - Норшеланн пробьет пенальти!

43' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

41' Удар от ворот произведет Орхус

41' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Адамо Нагало на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Хансен Мадс из команды Норшеланн в офсайде

31' Андреас Шельдеруп создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Матч возобновлен

30' Ох, нехорошо это выглядит. Бидструп Мадс получил травму и медбригада забирает его с поля.

26' Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

24' Удар от ворот произведет Орхус

23' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

23' Норшеланн пытается что-то создать.

22' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

21' Удар от ворот произведет Орхус

20' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Томас Кристенсен из команды Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

18' Хансен Мадс из команды Норшеланн подал угловой справа.

17' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Удар от ворот произведет Орхус

16' Шанс! Фресе Мартин из команды Норшеланн пробил головой, но мимо

16' Хансен Мадс из команды Норшеланн подал угловой справа.

14' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

12' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Адамо Нагало из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

11' Mario Dorgeles совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

11' Томас Кристенсен из команды Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

10' Томас Кристенсен из команды Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

9' Адамо Нагало из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

8' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Норшеланн пытается что-то создать.

6' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Норшеланн начинает контратаку

3' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

2' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Сегодня футболисты играют на искусственном поле.

1' Орхус начинает с центра поля