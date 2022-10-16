Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Кекчю Оркун не смог попасть в створ ударом издали

43' Траунер Гернот выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Матч возобновится спорным мячом

43' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

43' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Бейло Юстин взял и забрал мяч на выходе

42' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Де Вит Дани выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Хименес Сантьяго Томас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Верхюлст Хоби взял и забрал мяч на выходе

40' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Milos Kerkez выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Тимбер Квинтен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Удар от ворот произведет Фейеноорд

35' Класи Йорди оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

34' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Матч возобновлен

32' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

31' Команда Фейеноорд сравняла счет! Игра продолжается!

31' Г О О О О О Л - Кекчю Оркун из команды Фейеноорд забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Хобие Верхулст прыгнул не в ту сторону.

30' Хименес Сантьяго Томас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Команда АЗ Алкмаар забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

26' Карлссон Йеспер III создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Milos Kerkez ослабляет давление, выбив мяч.

25' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Кекчю Оркун бьет со штрафного в створ, но Хобие Верхулст держит все под контролем

23' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Рейндерс Тиджани выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Матч возобновлен

21' Матч остановлен

21' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Вратарь команды Фейеноорд выходит и забирает мяч.

18' Кекчю Оркун из команды Фейеноорд наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

17' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Верхюлст Хоби взял и забрал мяч на выходе

16' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' ШТАНГА! Так было близко к голу - Шиманьски Себастиан нанес удар в каркас ворот!

15' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Одгор Йенс пробует нанести удар издали, но Джастин Бейло держит все под контролем

14' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Траунер Гернот выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Шиманьски Себастиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Класи Йорди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Дилросун Джавайро из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

11' Шиманьски Себастиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Бейло Юстин взял и забрал мяч на выходе

9' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Верхюлст Хоби взял и забрал мяч на выходе

9' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Класи Йорди совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

7' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Удар от ворот произведет Фейеноорд

5' Карлссон Йеспер III не смог попасть в створ ударом издали

5' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Траунер Гернот - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

3' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Шиманьски Себастиан не смог попасть в створ ударом издали

2' Шиманьски Себастиан из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

2' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Фейеноорд начинает с центра поля