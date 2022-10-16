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Голландия: Эредивизие
2022-2023

Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Маккили Дэнни
АЗ Алкмаар
1:2
Второй тайм: 61'
Фейеноорд
0'
3' Желтая карточка
Траунер Гернот
8' Желтая карточка
Класи Йорди
1:0
26' Гол
Одгор Йенс
1:1
31' Пенальти
Кекчю Оркун
1:2
56' Гол
Шиманьски Себастиан

Ход матча

3'
 
Траунер Гернот
8'
Класи Йорди
 
26'
Одгор Йенс
(Хацидиакос Пантелис)
1:0
31'
1:1
Кекчю Оркун
56'
1:2
Шиманьски Себастиан
(Расмуссен Якоб)

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
АЗ Алкмаар
Ничья
Фейеноорд
9.51
4.23
2.90
Все Коэффициенты
12
Верхюлст
Хоби
3
Хацидиакос
Пантелис
31
Бёкема
Сэм
22
Деккер
Максим
5
Керкез
Милош
6
Рейндерс
Тиджани
10
Де
Вит
Дани
8
Класи
Йорди
2
Сугавара
Юкинари
7
Одгор
Йенс
11
Карлссон
Йеспер
III
1
Бейло
Юстин
2
Педерсен
Маркус
Гольмгрен
18
Траунер
Гернот
6
Расмуссен
Якоб
33
Ганцко
Давид
10
Кекчю
Оркун
4
Гертрейда
Лютсхарел
8
Тимбер
Квинтен
17
Шиманьски
Себастиан
29
Хименес
Сантьяго
Томас
11
Дилросун
Джавайро
АЗ Алкмаар
4-3-3
Фейеноорд
4-3-3

История личных встреч

АЗ Алкмаар
Фейеноорд

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

32 матча

31.3%
21.9%
46.8%
10 побед 7 ничьих 15 побед

Первый тайм

28.1%
34.4%
37.5%
9 побед 11 ничьих 12 побед

Второй тайм

25%
28.1%
46.9%
8 побед 9 ничьих 15 побед

История матчей

Э
2:1
Э
1:0
Э
4:2
Э
2:3
Э
0:3
Э
2:1
Э
1:1
К
0:3
Э
2:1
Э
0:4
Э
5:2
Э
0:4
К
3:1
Э
4:2
Э
3:1
Э
1:4
Э
2:2
Э
1:1
Э
2:2
Э
3:1
Э
0:2
Э
1:0
Э
2:1
Э
0:1
Э
2:1
Э
1:2
К
1:0
Э
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Одгор Йенс 5 0.5
Де Вит Дани 3 0.3
Павлидис Вангелис 2 (1) 0.2
Ван Бредероде Мирон 2 0.2
Керкез Милош 2 0.2
Рейндерс Тиджани 1 0.1
Класи Йорди 1 0.1
Лахдо Майкель 1 0.1
Де Вит Меес 1 0.1
Сугавара Юкинари 1 0.1
Карлссон Йеспер III 1 0.1
Хацидиакос Пантелис 0 0
Витри Аслак Фонн 0 0
Эвьен Хэкон 0 0
Копмейнерс Пер 0 0
Бараси Юсуф 0 0
Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перейра Данило II 6 (1) 0.6
Кекчю Оркун 4 (1) 0.4
Шиманьски Себастиан 3 0.3
Дилросун Джавайро 3 0.3
Хименес Сантьяго Томас 2 0.2
Тимбер Квинтен 2 0.2
Волемарк Патрик 1 0.1
Расмуссен Якоб 1 0.1
Идрисси Уссама 1 0.1
Ганцко Давид 1 0.1
Гертрейда Лютсхарел 1 0.1
Джаханбакш Алиреза 0 0
Тоорнстра Йенс 0 0
Лопес Маркос IV 0 0
Пайшао Игор 0 0

Карточки

АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Вит Дани 3 0
Керкез Милош 3 0
Класи Йорди 2 0
Инди Мартинс 1 0
Одгор Йенс 1 0
Эвьен Хэкон 1 0
Рейндерс Тиджани 1 0
Бёкема Сэм 1 0
Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Траунер Гернот 2 0
Шиманьски Себастиан 2 0
Кекчю Оркун 2 0
Тимбер Квинтен 2 0
Джаханбакш Алиреза 1 0
Дилросун Джавайро 1 0
Хименес Сантьяго Томас 1 0
Пайшао Игор 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
15
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
33%
4
27%
31-45
2
33%
1
7%
46-60
1
17%
5
33%
61-75
1
17%
1
7%
76-90

Пропущено

3
9
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
33%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
33%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
22%
76-90

Забито

13
9
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
1
8%
1
11%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
3
23%
2
22%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
3
23%
2
22%
61-75
2
15%
3
33%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

19
24
9 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 7
0 Не забивали 1
1
5%
3
13%
1-15
3
16%
2
8%
16-30
5
26%
6
25%
31-45
3
16%
2
8%
46-60
4
21%
7
29%
29%
61-75
3
16%
4
17%
76-90

Пропущено

7
9
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
2
29%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
2
29%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

АЗ Алкмаар
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Аполлон - АЗ Алкмаар 1:0 Утрехт - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Аполлон 3:2 Гронинген - АЗ Алкмаар 1:4
АЗ Алкмаар - Аякс 2:1 АЗ Алкмаар - Вадуц 4:1 АЗ Алкмаар - Твенте 1:1 Днепр-1 - АЗ Алкмаар 0:1 Эммен - АЗ Алкмаар 0:3 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 Камбюр - АЗ Алкмаар 0:1 Жил Висенте - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Жил Висенте 4:0 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 2:3 АЗ Алкмаар - Данди Юнайтед 7:0 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 2:0 Данди Юнайтед - АЗ Алкмаар 1:0 Тузла Сити - АЗ Алкмаар 0:4 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 АЗ Алкмаар - Тузла Сити 1:0
Фейеноорд
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Фейеноорд - Митьюлланд 2:2 Фейеноорд - Твенте 2:0 Митьюлланд - Фейеноорд 2:2 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:1
ПСВ - Фейеноорд 4:3 Фейеноорд - Штурм 6:0 Фейеноорд - Спарта Роттердам 3:0 Лацио - Фейеноорд 4:2 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 3:4 Фейеноорд - Эммен 4:0 Валвейк - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - Херенвен 0:0 Витесс - Фейеноорд 2:5 Фейеноорд - Осасуна 1:2 Фейеноорд - НАК Бреда 6:1 Фейеноорд - Лион 0:2 Фейеноорд - Роял Юнион 0:4 Ред Булл Зальцбург - Фейеноорд 1:2 Фейеноорд - Копенгаген 0:7 Рома - Фейеноорд 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 10 8 0 2 35 - 14 24
2. Фейеноорд 2:1 10 7 2 1 25 - 11 23
3. АЗ Алкмаар 1:2 10 7 2 1 20 - 9 23
4. Аякс 9 7 1 1 27 - 8 22
5. Твенте 10 6 1 3 18 - 7 19
6. Спарта Роттердам 10 5 2 3 16 - 11 17
7. Валвейк 10 3 5 2 20 - 14 14
8. Херенвен 10 3 5 2 9 - 9 14
9. Утрехт 10 3 3 4 12 - 18 12
10. Фортуна Ситтард 10 3 2 5 13 - 18 11
11. Эксельсиор 9 3 1 5 11 - 20 10
12. НЕК Неймеген 10 1 7 2 9 - 9 10
13. Гоу Эхед Иглс 10 2 3 5 12 - 17 9
14. Витесс 10 2 2 6 11 - 21 8
15. Гронинген 10 2 2 6 10 - 22 8
16. Камбюр 10 2 2 6 8 - 17 8
17. Волендам 10 1 3 6 11 - 28 6
18. Эммен 10 1 3 6 8 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Твенте 5 5 0 0 15 - 1 15
2. ПСВ 5 5 0 0 22 - 6 15
3. Спарта Роттердам 6 4 0 2 13 - 6 12
4. Аякс 4 3 1 0 16 - 2 10
5. Фейеноорд 2:1 4 3 1 0 9 - 0 10
6. Валвейк 5 2 2 1 14 - 8 8
7. АЗ Алкмаар 1:2 5 2 2 1 7 - 5 8
8. Херенвен 5 2 2 1 4 - 3 8
9. Фортуна Ситтард 6 2 1 3 9 - 11 7
10. Эммен 5 1 3 1 5 - 7 6
11. Эксельсиор 4 2 0 2 6 - 9 6
12. Утрехт 5 1 2 2 2 - 4 5
13. Гоу Эхед Иглс 6 1 2 3 8 - 11 5
14. Гронинген 5 1 1 3 6 - 10 4
15. НЕК Неймеген 5 0 4 1 4 - 5 4
16. Волендам 4 1 0 3 6 - 11 3
17. Камбюр 5 1 0 4 3 - 7 3
18. Витесс 5 0 2 3 6 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 1:2 5 5 0 0 13 - 4 15
2. Фейеноорд 2:1 6 4 1 1 16 - 11 13
3. Аякс 5 4 0 1 11 - 6 12
4. ПСВ 5 3 0 2 13 - 8 9
5. Утрехт 5 2 1 2 10 - 14 7
6. НЕК Неймеген 5 1 3 1 5 - 4 6
7. Валвейк 5 1 3 1 6 - 6 6
8. Херенвен 5 1 3 1 5 - 6 6
9. Витесс 5 2 0 3 5 - 7 6
10. Спарта Роттердам 4 1 2 1 3 - 5 5
11. Камбюр 5 1 2 2 5 - 10 5
12. Гоу Эхед Иглс 4 1 1 2 4 - 6 4
13. Твенте 5 1 1 3 3 - 6 4
14. Фортуна Ситтард 4 1 1 2 4 - 7 4
15. Эксельсиор 5 1 1 3 5 - 11 4
16. Гронинген 5 1 1 3 4 - 12 4
17. Волендам 6 0 3 3 5 - 17 3
18. Эммен 5 0 0 5 3 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 11 (7)
ПСВ Симонс Хави 8 (3)
Фейеноорд Перейра Данило II 7 (1)
Аякс Бергвейн Стевен 6
Спарта Роттердам Ван Крой Вито 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Витесс Виттек Максимилиан 4
Фортуна Ситтард Ферати Арианит 4
Аякс Альварес Эдсон 4
Фортуна Ситтард Эрдоган Доган 1 2
Весь список
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    Лучшие коэффициенты
    АЗ Алкмаар
    Ничья
    Фейеноорд
    9.51
    4.23
    2.90
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    Где смотреть матч АЗ Алкмаар 1:2 Фейеноорд онлайн

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