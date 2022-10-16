Тур: 10. Стадион: АФАС. Зрители: 17039 Главный судья: Маккили Дэнни
1:3
Конец матча
0'
3' Желтая карточкаТраунер Гернот
8' Желтая карточкаКласи Йорди
1:0
26' ГолОдгор Йенс
1:1
31' ПенальтиКекчю Оркун
1:2
56' ГолШиманьски Себастиан
1:3
82' ГолПерейра Данило
90' Желтая карточкаБазур Рихедли
90'+5
Ход матча
8'
26'
31'
1:1
56'
82'
1:3
90'
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
3 Удары по воротам 7
-
2 Удары в створ 5
-
1 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
31
Бёкема
Сэм
10
Де
Вит
Дани
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Бёкема СэмЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Де Вит ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Гриффит ИманПолузащитник
-
17 Бараси ЮсуфНападающий
- Нападающий
-
34 Де Вит МеесНападающий
-
Главный тренер: Янсен Паскаль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Ганцко ДавидЗащитник
-
10 Кекчю ОркунПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
15 Лопес МаркосЗащитник
- Защитник
-
20 Виффер МатсПолузащитник
-
27 Науйокс НоаПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Пайшао ИгорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Слот Арне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
АЗ Алкмаар
Фейеноорд
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
18 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
32 матча
31.3%
21.9%
46.8%
10 побед 7 ничьих 15 побед
Первый тайм
28.1%
34.4%
37.5%
9 побед 11 ничьих 12 побед
Второй тайм
25%
28.1%
46.9%
8 побед 9 ничьих 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Одгор Йенс
|5
|0.5
|Де Вит Дани
|3
|0.3
|Павлидис Вангелис
|2 (1)
|0.2
|Ван Бредероде Мирон
|2
|0.2
|Керкез Милош
|2
|0.2
|Рейндерс Тиджани
|1
|0.1
|Класи Йорди
|1
|0.1
|Лахдо Майкель
|1
|0.1
|Де Вит Меес
|1
|0.1
|Сугавара Юкинари
|1
|0.1
|Карлссон Йеспер III
|1
|0.1
|Хацидиакос Пантелис
|0
|0
|Витри Аслак Фонн
|0
|0
|Эвьен Хэкон
|0
|0
|Копмейнерс Пер
|0
|0
|Бараси Юсуф
|0
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перейра Данило II
|7 (1)
|0.7
|Кекчю Оркун
|4 (1)
|0.4
|Шиманьски Себастиан
|3
|0.3
|Дилросун Джавайро
|3
|0.3
|Хименес Сантьяго Томас
|2
|0.2
|Тимбер Квинтен
|2
|0.2
|Волемарк Патрик
|1
|0.1
|Расмуссен Якоб
|1
|0.1
|Идрисси Уссама
|1
|0.1
|Ганцко Давид
|1
|0.1
|Гертрейда Лютсхарел
|1
|0.1
|Джаханбакш Алиреза
|0
|0
|Тоорнстра Йенс
|0
|0
|Лопес Маркос IV
|0
|0
|Пайшао Игор
|0
|0
Карточки
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Вит Дани
|3
|0
|Керкез Милош
|3
|0
|Класи Йорди
|2
|0
|Инди Мартинс
|1
|0
|Базур Рихедли
|1
|0
|Одгор Йенс
|1
|0
|Эвьен Хэкон
|1
|0
|Рейндерс Тиджани
|1
|0
|Бёкема Сэм
|1
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Траунер Гернот
|2
|0
|Шиманьски Себастиан
|2
|0
|Кекчю Оркун
|2
|0
|Тимбер Квинтен
|2
|0
|Джаханбакш Алиреза
|1
|0
|Дилросун Джавайро
|1
|0
|Хименес Сантьяго Томас
|1
|0
|Пайшао Игор
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
18
3 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
0
0%
2
11%
1-15
1
14%
2
11%
16-30
2
29%
5
28%
31-45
2
29%
2
11%
46-60
1
14%
5
28%
61-75
1
14%
2
11%
76-90
Пропущено
6
10
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
17%
1
10%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
1
17%
1
10%
31-45
2
33%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
2
20%
76-90
Забито
13
9
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
1
8%
1
11%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
3
23%
2
22%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
3
23%
2
22%
61-75
2
15%
3
33%
76-90
Пропущено
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
20
27
10 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 7
0 Не забивали 1
1
5%
3
11%
1-15
4
20%
2
7%
16-30
5
25%
7
26%
31-45
3
15%
3
11%
46-60
4
20%
7
26%
61-75
3
15%
5
19%
76-90
Пропущено
10
10
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
2
20%
1
10%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
2
20%
1
10%
31-45
3
30%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Аполлон - АЗ Алкмаар 1:0 Утрехт - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Аполлон 3:2 Гронинген - АЗ Алкмаар 1:4
АЗ Алкмаар - Аякс 2:1 АЗ Алкмаар - Вадуц 4:1 АЗ Алкмаар - Твенте 1:1 Днепр-1 - АЗ Алкмаар 0:1 Эммен - АЗ Алкмаар 0:3 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 Камбюр - АЗ Алкмаар 0:1 Жил Висенте - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Жил Висенте 4:0 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 2:3 АЗ Алкмаар - Данди Юнайтед 7:0 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 2:0 Данди Юнайтед - АЗ Алкмаар 1:0 Тузла Сити - АЗ Алкмаар 0:4 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 АЗ Алкмаар - Тузла Сити 1:0
Фейеноорд
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Фейеноорд - Митьюлланд 2:2 Фейеноорд - Твенте 2:0 Митьюлланд - Фейеноорд 2:2 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:1
ПСВ - Фейеноорд 4:3 Фейеноорд - Штурм 6:0 Фейеноорд - Спарта Роттердам 3:0 Лацио - Фейеноорд 4:2 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 3:4 Фейеноорд - Эммен 4:0 Валвейк - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - Херенвен 0:0 Витесс - Фейеноорд 2:5 Фейеноорд - Осасуна 1:2 Фейеноорд - НАК Бреда 6:1 Фейеноорд - Лион 0:2 Фейеноорд - Роял Юнион 0:4 Ред Булл Зальцбург - Фейеноорд 1:2 Фейеноорд - Копенгаген 0:7 Рома - Фейеноорд 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|10
|8
|0
|2
|35 - 14
|24
|2.
|Фейеноорд
|10
|7
|2
|1
|26 - 11
|23
|3.
|АЗ Алкмаар
|10
|7
|2
|1
|20 - 10
|23
|4.
|Аякс
|9
|7
|1
|1
|27 - 8
|22
|5.
|Твенте
|10
|6
|1
|3
|18 - 7
|19
|6.
|Спарта Роттердам
|10
|5
|2
|3
|16 - 11
|17
|7.
|Валвейк
|10
|3
|5
|2
|20 - 14
|14
|8.
|Херенвен
|10
|3
|5
|2
|9 - 9
|14
|9.
|Утрехт
|10
|3
|3
|4
|12 - 18
|12
|10.
|Фортуна Ситтард
|10
|3
|2
|5
|13 - 18
|11
|11.
|Эксельсиор
|9
|3
|1
|5
|11 - 20
|10
|12.
|НЕК Неймеген
|10
|1
|7
|2
|9 - 9
|10
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|10
|2
|3
|5
|12 - 17
|9
|14.
|Витесс
|10
|2
|2
|6
|11 - 21
|8
|15.
|Гронинген
|10
|2
|2
|6
|10 - 22
|8
|16.
|Камбюр
|10
|2
|2
|6
|8 - 17
|8
|17.
|Волендам
|10
|1
|3
|6
|11 - 28
|6
|18.
|Эммен
|10
|1
|3
|6
|8 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Твенте
|5
|5
|0
|0
|15 - 1
|15
|2.
|ПСВ
|5
|5
|0
|0
|22 - 6
|15
|3.
|Спарта Роттердам
|6
|4
|0
|2
|13 - 6
|12
|4.
|Аякс
|4
|3
|1
|0
|16 - 2
|10
|5.
|Фейеноорд
|4
|3
|1
|0
|9 - 0
|10
|6.
|Валвейк
|5
|2
|2
|1
|14 - 8
|8
|7.
|Херенвен
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|8.
|АЗ Алкмаар
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|9.
|Фортуна Ситтард
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|10.
|Эммен
|5
|1
|3
|1
|5 - 7
|6
|11.
|Эксельсиор
|4
|2
|0
|2
|6 - 9
|6
|12.
|Утрехт
|5
|1
|2
|2
|2 - 4
|5
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|6
|1
|2
|3
|8 - 11
|5
|14.
|Гронинген
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|15.
|НЕК Неймеген
|5
|0
|4
|1
|4 - 5
|4
|16.
|Волендам
|4
|1
|0
|3
|6 - 11
|3
|17.
|Камбюр
|5
|1
|0
|4
|3 - 7
|3
|18.
|Витесс
|5
|0
|2
|3
|6 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|5
|5
|0
|0
|13 - 4
|15
|2.
|Фейеноорд
|6
|4
|1
|1
|17 - 11
|13
|3.
|Аякс
|5
|4
|0
|1
|11 - 6
|12
|4.
|ПСВ
|5
|3
|0
|2
|13 - 8
|9
|5.
|Утрехт
|5
|2
|1
|2
|10 - 14
|7
|6.
|НЕК Неймеген
|5
|1
|3
|1
|5 - 4
|6
|7.
|Валвейк
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|8.
|Херенвен
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|9.
|Витесс
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|10.
|Спарта Роттердам
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|11.
|Камбюр
|5
|1
|2
|2
|5 - 10
|5
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|13.
|Твенте
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|14.
|Фортуна Ситтард
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|15.
|Эксельсиор
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|16.
|Гронинген
|5
|1
|1
|3
|4 - 12
|4
|17.
|Волендам
|6
|0
|3
|3
|5 - 17
|3
|18.
|Эммен
|5
|0
|0
|5
|3 - 15
|0
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|ПСВ
|Гакпо Коди
|11 (7)
|ПСВ
|Симонс Хави
|8 (3)
|Фейеноорд
|Перейра Данило II
|8 (1)
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|6
|Спарта Роттердам
|Ван Крой Вито
|6 (3)
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|1 4
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|4
|Фортуна Ситтард
|Ферати Арианит
|4
|Аякс
|Альварес Эдсон
|4
|Фортуна Ситтард
|Эрдоган Доган
|1 2