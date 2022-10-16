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  4. Типпелиген 2022

Норвегия: Типпелиген
2022

Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Хаген Том Харальд
Лиллестрём
0:0
Первый тайм: 41'
Мольде
0'
24' Желтая карточка
Ольсен Томас

Ход матча

24'
Ольсен Томас
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Лучшие коэффициенты
Лиллестрём
Ничья
Мольде
3.70
3.78
3.20
Все Коэффициенты
12
Кристиансен
Мадс
3
Рослер
Колин
4
Гарнас
Эспен
5
Драгснес
Ветле
2
Рангер
Ларс
14
Кнудсен
Магнус
6
Кайринен
Каан
8
Мэтью
Ифиний
20
Ибрахимай
Илльдрен
23
Осен
Йермунд
10
Ольсен
Томас
1
Карлстрём
Якоб
4
Хансен
Беньямин
19
Хауган
Эйрик
3
Риса
Бирк
20
Эриксен
Кристиан
I
28
Хёуген
Кристоффер
15
Коса
Маркус
Андреас
8
Маннсверк
Сиверт
25
Брейвик
Эмиль
7
Эйкрем
Магнус
11
Брюнхильдсен
Ола
Лиллестрём
3-4-2-1
Мольде
3-5-2

История личных встреч

Лиллестрём
Мольде

16 матчей

56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
43.8%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

19 матчей

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Второй тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

35 матчей

25.7%
31.4%
42.9%
9 побед 11 ничьих 15 побед

Первый тайм

28.6%
31.4%
40%
10 побед 11 ничьих 14 побед

Второй тайм

31.4%
31.4%
37.2%
11 побед 11 ничьих 13 побед

История матчей

Т
1:2
Т
3:3
Т
1:1
ТМК
2:0
Т
2:1
Т
0:2
ТМК
1:1
Т
2:2
Т
2:1
ТМК
2:1
Т
0:1
К
0:3
Т
2:1
Т
1:0
Т
4:2
Т
2:2
Т
2:1
Т
3:2
Т
1:2
ТМС
1:1
КН
2:2
Т
2:0
Т
1:2
Т
1:1
Т
3:2
Т
1:0
Т
0:3
Т
1:1
Т
3:3
Т
3:0
Т
0:1
ТМС
4:3
Т
1:1
Т
1:1
ТМС
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Акор 6 0.23
Фридьонссон Хольмберт 5 0.19
Ибрахимай Илльдрен 4 0.15
Драгснес Ветле 4 0.15
Кнудсен Магнус 3 0.12
Ольсен Томас 3 0.12
Петтерссон Том 3 0.12
Огбу Иго 3 0.12
Осен Йермунд 2 0.08
Гарнас Эспен 2 0.08
Хелланн Поль-Андре 2 (1) 0.08
Мэтью Ифиний 2 0.08
Кайринен Каан 1 0.04
Кристиансен Мадс 1 0.04
Эд Эскил 1 0.04
Рослер Колин 0 0
Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фофана Датро 10 (1) 0.38
Коса Маркус Андреас 9 0.35
Брюнхильдсен Ола 9 0.35
Грёдем Магнус 7 (1) 0.27
Эйкрем Магнус 5 0.19
Линнес Мартин 4 0.15
Хёуген Кристоффер 3 0.12
Зехнини Рафик 2 0.08
Брейвик Эмиль 1 0.04
Хуссейн Эцаз 1 0.04
Кнутсон Эрлинг 1 0.04
Андерсен Эйрик Улланд 1 0.04
Хауган Эйрик 1 0.04
Маннсверк Сиверт 1 (1) 0.04
Карлстрём Якоб 0 0
Ловик Матиас 0 0
Риса Бирк 0 0

Карточки

Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мэтью Ифиний 4 0
Огбу Иго 4 0
Гарнас Эспен 3 0
Адамс Акор 3 0
Кнудсен Магнус 3 0
Осен Йермунд 1 1
Ольсен Томас 2 0
Фридьонссон Хольмберт 2 0
Драгснес Ветле 2 0
Кристиансен Мадс 2 0
Рангер Ларс 2 0
Петтерссон Том 1 0
Хелланн Поль-Андре 1 0
Хольст Фредерик 1 0
Рослер Колин 1 0
Эд Эскил 1 0
Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маннсверк Сиверт 7 0
Хауган Эйрик 6 0
Хансен Беньямин 3 1
Брейвик Эмиль 4 0
Кнутсон Эрлинг 3 0
Эйкрем Магнус 2 0
Хуссейн Эцаз 2 0
Зехнини Рафик 2 0
Риса Бирк 2 0
Фофана Датро 2 0
Андерсен Эйрик Улланд 1 0
Хёуген Кристоффер 1 0
Карлстрём Якоб 1 0
Коса Маркус Андреас 1 0
Брюнхильдсен Ола 1 0
Петерсен Оливер 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
25
11 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 6
13 Не забивали 15
3
14%
1
4%
1-15
2
9%
1
4%
16-30
6
27%
8
32%
31-45
1
5%
6
24%
46-60
4
18%
3
12%
61-75
6
27%
6
24%
76-90

Пропущено

8
10
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
0
0%
2
20%
1-15
2
25%
1
10%
16-30
1
13%
3
30%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
38%
2
20%
76-90

Забито

21
33
4 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 11
14 Не забивали 12
0
0%
8
24%
1-15
2
10%
7
21%
16-30
2
10%
4
12%
31-45
6
29%
4
12%
46-60
5
24%
5
15%
61-75
6
29%
5
15%
76-90

Пропущено

21
13
11 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 7
5
24%
1
8%
1-15
4
19%
4
31%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
3
14%
4
31%
61-75
5
24%
4
31%
76-90

Забито

43
58
15 В 1-м тайме 29
28 Во 2-м тайме 29
14 Забивали первыми 17
2 Не забивали 2
3
7%
9
16%
1-15
4
9%
8
14%
16-30
8
19%
12
21%
31-45
7
16%
10
17%
46-60
9
21%
8
14%
61-75
12
28%
11
19%
76-90

Пропущено

29
23
14 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 14
5
17%
3
13%
1-15
6
21%
5
22%
16-30
3
10%
3
13%
31-45
4
14%
0
0%
46-60
3
10%
6
26%
61-75
8
28%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Лиллестрём
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Викинг - Лиллестрём 0:3 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:4 Русенборг - Лиллестрём 3:1 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 2:1
Волеренга - Лиллестрём 3:1 Лиллестрём - Кристиансунд 1:1 Лиллестрём - Саннефьёрд 3:0 Дьерв - Лиллестрём 1:0 Антверпен - Лиллестрём 2:0 Лиллестрём - Тромсё 1:1 Лиллестрём - Антверпен 1:3 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 0:2 Лиллестрём - СЯК Сейнайоки 5:2 СЯК Сейнайоки - Лиллестрём 0:1 Одд - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Викинг 0:1 Кристиансунд - Лиллестрём 1:3 Лиллестрём - Олесунн 1:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:0 Юнкерен - Лиллестрём 1:2
Мольде
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Шемрок Роверс - Мольде 0:2 Мольде - Хам-Кам 5:0 Мольде - Шемрок Роверс 3:0 Тромсё - Мольде 0:1
Мольде - Олесунн 3:0 Юргорден - Мольде 3:2 Дьерв - Мольде 2:4 Мольде - Гент 0:0 Будё-Глимт - Мольде 1:4 Мольде - Сарпсборг-08 4:1 Вольфсбергер - Мольде 0:4 Хёугесунн - Мольде 0:1 Мольде - Вольфсбергер 0:1 Кишварда - Мольде 2:1 Кристиансунд - Мольде 2:3 Мольде - Кишварда 3:0 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Эльфсборг - Мольде 1:2 Саннефьёрд - Мольде 2:3 Мольде - Эльфсборг 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 0:0 26 20 4 2 60 - 21 64
2. Будё-Глимт 26 15 6 5 70 - 32 51
3. Русенборг 26 14 8 4 59 - 35 50
4. Лиллестрём 0:0 26 14 6 6 44 - 28 48
5. Волеренга 26 13 3 10 46 - 41 42
6. Тромсё 26 9 10 7 39 - 43 37
7. Сарпсборг-08 26 11 2 13 48 - 46 35
8. Одд 26 10 5 11 33 - 42 35
9. Викинг 26 9 6 11 40 - 42 33
10. Хёугесунн 26 9 6 11 37 - 41 33
11. Стрёмсгодсет 26 9 5 12 39 - 43 32
12. Олесунн 25 7 8 10 26 - 38 29
13. Хам-Кам 26 5 12 9 28 - 36 27
14. Саннефьёрд 26 6 5 15 38 - 61 23
15. Кристиансунд 26 4 6 16 30 - 52 18
16. Дьерв 25 5 2 18 23 - 59 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Русенборг 13 11 2 0 33 - 10 35
2. Мольде 0:0 13 10 1 2 35 - 11 31
3. Волеренга 13 9 1 3 27 - 16 28
4. Лиллестрём 0:0 13 8 3 2 21 - 9 27
5. Тромсё 13 8 3 2 25 - 19 27
6. Будё-Глимт 13 6 6 1 37 - 16 24
7. Стрёмсгодсет 13 7 2 4 29 - 19 23
8. Хёугесунн 13 6 3 4 23 - 20 21
9. Сарпсборг-08 13 6 1 6 24 - 21 19
10. Викинг 13 5 4 4 19 - 14 19
11. Одд 13 6 1 6 19 - 20 19
12. Хам-Кам 13 4 5 4 15 - 14 17
13. Олесунн 13 4 5 4 14 - 16 17
14. Кристиансунд 13 3 4 6 22 - 28 13
15. Дьерв 12 4 1 7 11 - 22 13
16. Саннефьёрд 13 1 5 7 20 - 31 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 0:0 13 10 3 0 25 - 10 33
2. Будё-Глимт 13 9 0 4 33 - 16 27
3. Лиллестрём 0:0 13 6 3 4 23 - 19 21
4. Сарпсборг-08 13 5 1 7 24 - 25 16
5. Одд 13 4 4 5 14 - 22 16
6. Русенборг 13 3 6 4 26 - 25 15
7. Саннефьёрд 13 5 0 8 18 - 30 15
8. Волеренга 13 4 2 7 19 - 25 14
9. Викинг 13 4 2 7 21 - 28 14
10. Хёугесунн 13 3 3 7 14 - 21 12
11. Олесунн 12 3 3 6 12 - 22 12
12. Тромсё 13 1 7 5 14 - 24 10
13. Хам-Кам 13 1 7 5 13 - 22 10
14. Стрёмсгодсет 13 2 3 8 10 - 24 9
15. Кристиансунд 13 1 2 10 8 - 24 5
16. Дьерв 13 1 1 11 12 - 37 4
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 26 (7)
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 16 (6)
Сарпсборг-08 Хейнтс Тобиас 15 (4)
Саннефьёрд Офкир Мохамед 13 (5)
Русенборг Тенгстедт Каспер 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Чанаджия Дарио 8
Дьерв Фернандес Леандро II 1 6
Мольде Маннсверк Сиверт 7
Одд Бьортуфт Один Лурас 2 3
Сарпсборг-08 Скиппер Антон 2 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    24'
    Ольсен Томас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Лиллестрём
Ничья
Мольде
3.70
3.78
3.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Лиллестрём 0:0 Мольде онлайн

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