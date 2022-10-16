Тур: 26. Стадион: Аараасен. Зрители: 6639 Главный судья: Хаген Том Харальд
0:1
Конец матча
0'
24' Желтая карточкаОльсен Томас
56' Желтая карточкаКоса Маркус Андреас
0:1
90' ГолХуссейн Эцаз
90'+7
Ход матча
24'
90'
0:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 2
-
13 Угловые 7
-
0 Офсайды 3
-
5 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
23
Осен
Йермунд
10
Ольсен
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Осен ЙермундПолузащитник
-
10 Ольсен ТомасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Сиссе ИбраимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
58 Симсир АральНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Бакке Гейр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Бакке ЙоханПолузащитник
-
31 Ловик МатиасПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
История личных встреч
Лиллестрём
Мольде
16 матчей
56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.5%
43.8%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
19 матчей
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед
Первый тайм
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Второй тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед
35 матчей
25.7%
31.4%
42.9%
9 побед 11 ничьих 15 побед
Первый тайм
28.6%
31.4%
40%
10 побед 11 ничьих 14 побед
Второй тайм
31.4%
31.4%
37.2%
11 побед 11 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лиллестрём
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Акор
|6
|0.23
|Фридьонссон Хольмберт
|5
|0.19
|Ибрахимай Илльдрен
|4
|0.15
|Драгснес Ветле
|4
|0.15
|Кнудсен Магнус
|3
|0.12
|Ольсен Томас
|3
|0.12
|Петтерссон Том
|3
|0.12
|Огбу Иго
|3
|0.12
|Осен Йермунд
|2
|0.08
|Гарнас Эспен
|2
|0.08
|Хелланн Поль-Андре
|2 (1)
|0.08
|Мэтью Ифиний
|2
|0.08
|Кайринен Каан
|1
|0.04
|Кристиансен Мадс
|1
|0.04
|Эд Эскил
|1
|0.04
|Рослер Колин
|0
|0
Мольде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фофана Датро
|10 (1)
|0.38
|Коса Маркус Андреас
|9
|0.35
|Брюнхильдсен Ола
|9
|0.35
|Грёдем Магнус
|7 (1)
|0.27
|Эйкрем Магнус
|5
|0.19
|Линнес Мартин
|4
|0.15
|Хёуген Кристоффер
|3
|0.12
|Хуссейн Эцаз
|2
|0.08
|Зехнини Рафик
|2
|0.08
|Брейвик Эмиль
|1
|0.04
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0.04
|Андерсен Эйрик Улланд
|1
|0.04
|Хауган Эйрик
|1
|0.04
|Маннсверк Сиверт
|1 (1)
|0.04
|Карлстрём Якоб
|0
|0
|Ловик Матиас
|0
|0
|Риса Бирк
|0
|0
Карточки
Лиллестрём
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мэтью Ифиний
|4
|0
|Огбу Иго
|4
|0
|Гарнас Эспен
|3
|0
|Адамс Акор
|3
|0
|Кнудсен Магнус
|3
|0
|Осен Йермунд
|1
|1
|Ольсен Томас
|2
|0
|Фридьонссон Хольмберт
|2
|0
|Драгснес Ветле
|2
|0
|Кристиансен Мадс
|2
|0
|Рангер Ларс
|2
|0
|Петтерссон Том
|1
|0
|Хелланн Поль-Андре
|1
|0
|Хольст Фредерик
|1
|0
|Рослер Колин
|1
|0
|Эд Эскил
|1
|0
Мольде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маннсверк Сиверт
|7
|0
|Хауган Эйрик
|6
|0
|Хансен Беньямин
|3
|1
|Брейвик Эмиль
|4
|0
|Кнутсон Эрлинг
|3
|0
|Эйкрем Магнус
|2
|0
|Хуссейн Эцаз
|2
|0
|Зехнини Рафик
|2
|0
|Коса Маркус Андреас
|2
|0
|Риса Бирк
|2
|0
|Фофана Датро
|2
|0
|Андерсен Эйрик Улланд
|1
|0
|Хёуген Кристоффер
|1
|0
|Карлстрём Якоб
|1
|0
|Брюнхильдсен Ола
|1
|0
|Петерсен Оливер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
26
11 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 7
14 Не забивали 15
3
14%
1
4%
1-15
2
9%
1
4%
16-30
6
27%
8
31%
31-45
1
5%
6
23%
46-60
4
18%
3
12%
61-75
6
27%
7
27%
76-90
Пропущено
9
10
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
0
0%
2
20%
1-15
2
22%
1
10%
16-30
1
11%
3
30%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
4
44%
2
20%
76-90
Забито
21
33
4 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 11
15 Не забивали 13
0
0%
8
24%
1-15
2
10%
7
21%
16-30
2
10%
4
12%
31-45
6
29%
4
12%
46-60
5
24%
5
15%
61-75
6
29%
5
15%
76-90
Пропущено
21
13
11 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 7
5
24%
1
8%
1-15
4
19%
4
31%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
3
14%
4
31%
61-75
5
24%
4
31%
76-90
Забито
43
59
15 В 1-м тайме 29
28 Во 2-м тайме 30
14 Забивали первыми 18
3 Не забивали 2
3
7%
9
15%
1-15
4
9%
8
14%
16-30
8
19%
12
20%
31-45
7
16%
10
17%
46-60
9
21%
8
14%
61-75
12
28%
12
20%
76-90
Пропущено
30
23
14 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 6
17 Не пропускали 14
5
17%
3
13%
1-15
6
20%
5
22%
16-30
3
10%
3
13%
31-45
4
13%
0
0%
46-60
3
10%
6
26%
61-75
9
30%
6
26%
76-90
Результаты последних матчей
Лиллестрём
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Викинг - Лиллестрём 0:3 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:4 Русенборг - Лиллестрём 3:1 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 2:1
Волеренга - Лиллестрём 3:1 Лиллестрём - Кристиансунд 1:1 Лиллестрём - Саннефьёрд 3:0 Дьерв - Лиллестрём 1:0 Антверпен - Лиллестрём 2:0 Лиллестрём - Тромсё 1:1 Лиллестрём - Антверпен 1:3 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 0:2 Лиллестрём - СЯК Сейнайоки 5:2 СЯК Сейнайоки - Лиллестрём 0:1 Одд - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Викинг 0:1 Кристиансунд - Лиллестрём 1:3 Лиллестрём - Олесунн 1:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:0 Юнкерен - Лиллестрём 1:2
Мольде
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Шемрок Роверс - Мольде 0:2 Мольде - Хам-Кам 5:0 Мольде - Шемрок Роверс 3:0 Тромсё - Мольде 0:1
Мольде - Олесунн 3:0 Юргорден - Мольде 3:2 Дьерв - Мольде 2:4 Мольде - Гент 0:0 Будё-Глимт - Мольде 1:4 Мольде - Сарпсборг-08 4:1 Вольфсбергер - Мольде 0:4 Хёугесунн - Мольде 0:1 Мольде - Вольфсбергер 0:1 Кишварда - Мольде 2:1 Кристиансунд - Мольде 2:3 Мольде - Кишварда 3:0 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Эльфсборг - Мольде 1:2 Саннефьёрд - Мольде 2:3 Мольде - Эльфсборг 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|26
|21
|3
|2
|61 - 21
|66
|2.
|Будё-Глимт
|26
|15
|6
|5
|70 - 32
|51
|3.
|Русенборг
|26
|14
|8
|4
|59 - 35
|50
|4.
|Лиллестрём
|26
|14
|5
|7
|44 - 29
|47
|5.
|Волеренга
|26
|13
|3
|10
|46 - 41
|42
|6.
|Тромсё
|26
|9
|10
|7
|39 - 43
|37
|7.
|Сарпсборг-08
|26
|11
|2
|13
|48 - 46
|35
|8.
|Одд
|26
|10
|5
|11
|33 - 42
|35
|9.
|Викинг
|26
|9
|6
|11
|40 - 42
|33
|10.
|Хёугесунн
|26
|9
|6
|11
|37 - 41
|33
|11.
|Стрёмсгодсет
|26
|9
|5
|12
|39 - 43
|32
|12.
|Олесунн
|25
|7
|8
|10
|26 - 38
|29
|13.
|Хам-Кам
|26
|5
|12
|9
|28 - 36
|27
|14.
|Саннефьёрд
|26
|6
|5
|15
|38 - 61
|23
|15.
|Кристиансунд
|26
|4
|6
|16
|30 - 52
|18
|16.
|Дьерв
|25
|5
|2
|18
|23 - 59
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|13
|11
|2
|0
|33 - 10
|35
|2.
|Мольде
|13
|10
|1
|2
|35 - 11
|31
|3.
|Волеренга
|13
|9
|1
|3
|27 - 16
|28
|4.
|Тромсё
|13
|8
|3
|2
|25 - 19
|27
|5.
|Лиллестрём
|13
|8
|2
|3
|21 - 10
|26
|6.
|Будё-Глимт
|13
|6
|6
|1
|37 - 16
|24
|7.
|Стрёмсгодсет
|13
|7
|2
|4
|29 - 19
|23
|8.
|Хёугесунн
|13
|6
|3
|4
|23 - 20
|21
|9.
|Сарпсборг-08
|13
|6
|1
|6
|24 - 21
|19
|10.
|Викинг
|13
|5
|4
|4
|19 - 14
|19
|11.
|Одд
|13
|6
|1
|6
|19 - 20
|19
|12.
|Хам-Кам
|13
|4
|5
|4
|15 - 14
|17
|13.
|Олесунн
|13
|4
|5
|4
|14 - 16
|17
|14.
|Кристиансунд
|13
|3
|4
|6
|22 - 28
|13
|15.
|Дьерв
|12
|4
|1
|7
|11 - 22
|13
|16.
|Саннефьёрд
|13
|1
|5
|7
|20 - 31
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|13
|11
|2
|0
|26 - 10
|35
|2.
|Будё-Глимт
|13
|9
|0
|4
|33 - 16
|27
|3.
|Лиллестрём
|13
|6
|3
|4
|23 - 19
|21
|4.
|Сарпсборг-08
|13
|5
|1
|7
|24 - 25
|16
|5.
|Одд
|13
|4
|4
|5
|14 - 22
|16
|6.
|Русенборг
|13
|3
|6
|4
|26 - 25
|15
|7.
|Саннефьёрд
|13
|5
|0
|8
|18 - 30
|15
|8.
|Волеренга
|13
|4
|2
|7
|19 - 25
|14
|9.
|Викинг
|13
|4
|2
|7
|21 - 28
|14
|10.
|Хёугесунн
|13
|3
|3
|7
|14 - 21
|12
|11.
|Олесунн
|12
|3
|3
|6
|12 - 22
|12
|12.
|Тромсё
|13
|1
|7
|5
|14 - 24
|10
|13.
|Хам-Кам
|13
|1
|7
|5
|13 - 22
|10
|14.
|Стрёмсгодсет
|13
|2
|3
|8
|10 - 24
|9
|15.
|Кристиансунд
|13
|1
|2
|10
|8 - 24
|5
|16.
|Дьерв
|13
|1
|1
|11
|12 - 37
|4
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|26 (7)
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|16 (6)
|Сарпсборг-08
|Хейнтс Тобиас
|15 (4)
|Саннефьёрд
|Офкир Мохамед
|13 (5)
|Русенборг
|Тенгстедт Каспер
|12 (5)
|Олесунн
|Чанаджия Дарио
|8
|Дьерв
|Фернандес Леандро II
|1 6
|Мольде
|Маннсверк Сиверт
|7
|Одд
|Бьортуфт Один Лурас
|2 3
|Сарпсборг-08
|Скиппер Антон
|2 3