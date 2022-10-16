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Норвегия: Типпелиген
2022

Тур: 26. Стадион: . Зрители: 6639 Главный судья: Хаген Том Харальд
Лиллестрём
0:1
Конец матча
Мольде
0'
24' Желтая карточка
Ольсен Томас
56' Желтая карточка
Коса Маркус Андреас
0:1
90' Гол
Хуссейн Эцаз
90'+7

Ход матча

24'
Ольсен Томас
 
56'
 
Коса Маркус Андреас
69'
 
Фофана Датро
Эйкрем Магнус
75'
Адамс Акор
Ибрахимай Илльдрен
 
76'
 
Ловик Матиас
Хёуген Кристоффер
89'
 
Грёдем Магнус
Брюнхильдсен Ола
89'
 
Хуссейн Эцаз
Коса Маркус Андреас
90'
0:1
Хуссейн Эцаз
(Фофана Датро)

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 2
  • 13 Угловые 7
  • 0 Офсайды 3
  • 5 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
12
Кристиансен
Мадс
3
Рослер
Колин
4
Гарнас
Эспен
5
Драгснес
Ветле
2
Рангер
Ларс
14
Кнудсен
Магнус
6
Кайринен
Каан
8
Мэтью
Ифиний
20
Ибрахимай
Илльдрен
23
Осен
Йермунд
10
Ольсен
Томас
1
Карлстрём
Якоб
4
Хансен
Беньямин
19
Хауган
Эйрик
3
Риса
Бирк
20
Эриксен
Кристиан
I
28
Хёуген
Кристоффер
15
Коса
Маркус
Андреас
8
Маннсверк
Сиверт
25
Брейвик
Эмиль
7
Эйкрем
Магнус
11
Брюнхильдсен
Ола
Лиллестрём
3-4-2-1
Мольде
3-5-2

История личных встреч

Лиллестрём
Мольде

16 матчей

56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
43.8%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

19 матчей

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Второй тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

35 матчей

25.7%
31.4%
42.9%
9 побед 11 ничьих 15 побед

Первый тайм

28.6%
31.4%
40%
10 побед 11 ничьих 14 побед

Второй тайм

31.4%
31.4%
37.2%
11 побед 11 ничьих 13 побед

История матчей

Т
1:2
Т
3:3
Т
1:1
ТМК
2:0
Т
2:1
Т
0:2
ТМК
1:1
Т
2:2
Т
2:1
ТМК
2:1
Т
0:1
К
0:3
Т
2:1
Т
1:0
Т
4:2
Т
2:2
Т
2:1
Т
3:2
Т
1:2
ТМС
1:1
КН
2:2
Т
2:0
Т
1:2
Т
1:1
Т
3:2
Т
1:0
Т
0:3
Т
1:1
Т
3:3
Т
3:0
Т
0:1
ТМС
4:3
Т
1:1
Т
1:1
ТМС
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Акор 6 0.23
Фридьонссон Хольмберт 5 0.19
Ибрахимай Илльдрен 4 0.15
Драгснес Ветле 4 0.15
Кнудсен Магнус 3 0.12
Ольсен Томас 3 0.12
Петтерссон Том 3 0.12
Огбу Иго 3 0.12
Осен Йермунд 2 0.08
Гарнас Эспен 2 0.08
Хелланн Поль-Андре 2 (1) 0.08
Мэтью Ифиний 2 0.08
Кайринен Каан 1 0.04
Кристиансен Мадс 1 0.04
Эд Эскил 1 0.04
Рослер Колин 0 0
Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фофана Датро 10 (1) 0.38
Коса Маркус Андреас 9 0.35
Брюнхильдсен Ола 9 0.35
Грёдем Магнус 7 (1) 0.27
Эйкрем Магнус 5 0.19
Линнес Мартин 4 0.15
Хёуген Кристоффер 3 0.12
Хуссейн Эцаз 2 0.08
Зехнини Рафик 2 0.08
Брейвик Эмиль 1 0.04
Кнутсон Эрлинг 1 0.04
Андерсен Эйрик Улланд 1 0.04
Хауган Эйрик 1 0.04
Маннсверк Сиверт 1 (1) 0.04
Карлстрём Якоб 0 0
Ловик Матиас 0 0
Риса Бирк 0 0

Карточки

Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мэтью Ифиний 4 0
Огбу Иго 4 0
Гарнас Эспен 3 0
Адамс Акор 3 0
Кнудсен Магнус 3 0
Осен Йермунд 1 1
Ольсен Томас 2 0
Фридьонссон Хольмберт 2 0
Драгснес Ветле 2 0
Кристиансен Мадс 2 0
Рангер Ларс 2 0
Петтерссон Том 1 0
Хелланн Поль-Андре 1 0
Хольст Фредерик 1 0
Рослер Колин 1 0
Эд Эскил 1 0
Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маннсверк Сиверт 7 0
Хауган Эйрик 6 0
Хансен Беньямин 3 1
Брейвик Эмиль 4 0
Кнутсон Эрлинг 3 0
Эйкрем Магнус 2 0
Хуссейн Эцаз 2 0
Зехнини Рафик 2 0
Коса Маркус Андреас 2 0
Риса Бирк 2 0
Фофана Датро 2 0
Андерсен Эйрик Улланд 1 0
Хёуген Кристоффер 1 0
Карлстрём Якоб 1 0
Брюнхильдсен Ола 1 0
Петерсен Оливер 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
26
11 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 7
14 Не забивали 15
3
14%
1
4%
1-15
2
9%
1
4%
16-30
6
27%
8
31%
31-45
1
5%
6
23%
46-60
4
18%
3
12%
61-75
6
27%
7
27%
76-90

Пропущено

9
10
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
0
0%
2
20%
1-15
2
22%
1
10%
16-30
1
11%
3
30%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
4
44%
2
20%
76-90

Забито

21
33
4 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 11
15 Не забивали 13
0
0%
8
24%
1-15
2
10%
7
21%
16-30
2
10%
4
12%
31-45
6
29%
4
12%
46-60
5
24%
5
15%
61-75
6
29%
5
15%
76-90

Пропущено

21
13
11 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 7
5
24%
1
8%
1-15
4
19%
4
31%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
3
14%
4
31%
61-75
5
24%
4
31%
76-90

Забито

43
59
15 В 1-м тайме 29
28 Во 2-м тайме 30
14 Забивали первыми 18
3 Не забивали 2
3
7%
9
15%
1-15
4
9%
8
14%
16-30
8
19%
12
20%
31-45
7
16%
10
17%
46-60
9
21%
8
14%
61-75
12
28%
12
20%
76-90

Пропущено

30
23
14 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 6
17 Не пропускали 14
5
17%
3
13%
1-15
6
20%
5
22%
16-30
3
10%
3
13%
31-45
4
13%
0
0%
46-60
3
10%
6
26%
61-75
9
30%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Лиллестрём
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Викинг - Лиллестрём 0:3 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:4 Русенборг - Лиллестрём 3:1 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 2:1
Волеренга - Лиллестрём 3:1 Лиллестрём - Кристиансунд 1:1 Лиллестрём - Саннефьёрд 3:0 Дьерв - Лиллестрём 1:0 Антверпен - Лиллестрём 2:0 Лиллестрём - Тромсё 1:1 Лиллестрём - Антверпен 1:3 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 0:2 Лиллестрём - СЯК Сейнайоки 5:2 СЯК Сейнайоки - Лиллестрём 0:1 Одд - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Викинг 0:1 Кристиансунд - Лиллестрём 1:3 Лиллестрём - Олесунн 1:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:0 Юнкерен - Лиллестрём 1:2
Мольде
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Шемрок Роверс - Мольде 0:2 Мольде - Хам-Кам 5:0 Мольде - Шемрок Роверс 3:0 Тромсё - Мольде 0:1
Мольде - Олесунн 3:0 Юргорден - Мольде 3:2 Дьерв - Мольде 2:4 Мольде - Гент 0:0 Будё-Глимт - Мольде 1:4 Мольде - Сарпсборг-08 4:1 Вольфсбергер - Мольде 0:4 Хёугесунн - Мольде 0:1 Мольде - Вольфсбергер 0:1 Кишварда - Мольде 2:1 Кристиансунд - Мольде 2:3 Мольде - Кишварда 3:0 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Эльфсборг - Мольде 1:2 Саннефьёрд - Мольде 2:3 Мольде - Эльфсборг 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 26 21 3 2 61 - 21 66
2. Будё-Глимт 26 15 6 5 70 - 32 51
3. Русенборг 26 14 8 4 59 - 35 50
4. Лиллестрём 26 14 5 7 44 - 29 47
5. Волеренга 26 13 3 10 46 - 41 42
6. Тромсё 26 9 10 7 39 - 43 37
7. Сарпсборг-08 26 11 2 13 48 - 46 35
8. Одд 26 10 5 11 33 - 42 35
9. Викинг 26 9 6 11 40 - 42 33
10. Хёугесунн 26 9 6 11 37 - 41 33
11. Стрёмсгодсет 26 9 5 12 39 - 43 32
12. Олесунн 25 7 8 10 26 - 38 29
13. Хам-Кам 26 5 12 9 28 - 36 27
14. Саннефьёрд 26 6 5 15 38 - 61 23
15. Кристиансунд 26 4 6 16 30 - 52 18
16. Дьерв 25 5 2 18 23 - 59 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Русенборг 13 11 2 0 33 - 10 35
2. Мольде 13 10 1 2 35 - 11 31
3. Волеренга 13 9 1 3 27 - 16 28
4. Тромсё 13 8 3 2 25 - 19 27
5. Лиллестрём 13 8 2 3 21 - 10 26
6. Будё-Глимт 13 6 6 1 37 - 16 24
7. Стрёмсгодсет 13 7 2 4 29 - 19 23
8. Хёугесунн 13 6 3 4 23 - 20 21
9. Сарпсборг-08 13 6 1 6 24 - 21 19
10. Викинг 13 5 4 4 19 - 14 19
11. Одд 13 6 1 6 19 - 20 19
12. Хам-Кам 13 4 5 4 15 - 14 17
13. Олесунн 13 4 5 4 14 - 16 17
14. Кристиансунд 13 3 4 6 22 - 28 13
15. Дьерв 12 4 1 7 11 - 22 13
16. Саннефьёрд 13 1 5 7 20 - 31 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 13 11 2 0 26 - 10 35
2. Будё-Глимт 13 9 0 4 33 - 16 27
3. Лиллестрём 13 6 3 4 23 - 19 21
4. Сарпсборг-08 13 5 1 7 24 - 25 16
5. Одд 13 4 4 5 14 - 22 16
6. Русенборг 13 3 6 4 26 - 25 15
7. Саннефьёрд 13 5 0 8 18 - 30 15
8. Волеренга 13 4 2 7 19 - 25 14
9. Викинг 13 4 2 7 21 - 28 14
10. Хёугесунн 13 3 3 7 14 - 21 12
11. Олесунн 12 3 3 6 12 - 22 12
12. Тромсё 13 1 7 5 14 - 24 10
13. Хам-Кам 13 1 7 5 13 - 22 10
14. Стрёмсгодсет 13 2 3 8 10 - 24 9
15. Кристиансунд 13 1 2 10 8 - 24 5
16. Дьерв 13 1 1 11 12 - 37 4
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 26 (7)
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 16 (6)
Сарпсборг-08 Хейнтс Тобиас 15 (4)
Саннефьёрд Офкир Мохамед 13 (5)
Русенборг Тенгстедт Каспер 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Чанаджия Дарио 8
Дьерв Фернандес Леандро II 1 6
Мольде Маннсверк Сиверт 7
Одд Бьортуфт Один Лурас 2 3
Сарпсборг-08 Скиппер Антон 2 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    24'
    Ольсен Томас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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