Тур: 14.
0:0
Первый тайм: 1'
0'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Иванов ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Дюпин ЮрийВратарь
-
86 Корец НикитаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Слуцкий Леонид
- Основной состав
- Вратарь
-
48 Исаенко ОлегЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Кокоев ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Карпов ДанилНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
73 Штепа МихаилВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Герасименко Алексей
Бомбардиры внутри турнира
Рубин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фамейе Джоэль
|5 (1)
|0.38
|Кабутов Дмитрий
|4
|0.31
|Лисакович Виталий
|4 (1)
|0.31
|Иванов Олег
|2
|0.15
|Мусаев Леон
|2
|0.15
|Дзагоев Алан
|1
|0.08
|Зотов Александр
|1
|0.08
|Самошников Илья
|1
|0.08
|Бакаев Солтмурад
|1
|0.08
|Тесленко Егор
|1
|0.08
Краснодар-2
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карпов Данил
|2
|0.15
|Ознобихин Олег
|2
|0.15
|Мацукатов Алекс
|1
|0.08
|Пивоваров Дмитрий
|1
|0.08
|Кокоев Давид
|1
|0.08
|Самко Владислав
|1
|0.08
|Апеков Руслан
|1 (1)
|0.08
Карточки
Рубин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартынович Александр
|3
|0
|Горбунов Игорь
|3
|0
|Кабутов Дмитрий
|3
|0
|Иванов Олег
|1
|1
|Чуперка Валерий
|2
|0
|Фамейе Джоэль
|2
|0
|Лисакович Виталий
|2
|0
|Безруков Руслан
|2
|0
|Апшацев Марат
|2
|0
|Дюпин Юрий
|1
|0
|Аднан Али
|1
|0
|Мусаев Леон
|1
|0
|Самошников Илья
|1
|0
|Бакаев Солтмурад
|1
|0
|Фаттахов Ленар
|1
|0
Краснодар-2
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гайворонский Данила
|4
|0
|Ндука Ифеани Давид
|4
|0
|Якимов Вячеслав
|3
|0
|Апеков Руслан
|3
|0
|Кратков Дмитрий
|3
|0
|Сухорученко Михаил
|3
|0
|Халназаров Рустам
|1
|1
|Карпов Данил
|2
|0
|Кутовой Максим
|1
|0
|Исаенко Олег
|1
|0
|Пивоваров Дмитрий
|1
|0
|Кокоев Давид
|1
|0
|Ознобихин Олег
|1
|0
|Логачёв Богдан
|1
|0
|Манелов Ираклий
|1
|0
|Попов Омар
|1
|0
|Самко Владислав
|1
|0
|Плотников Никита
|1
|0
|Арутюнян Георгий
|1
|0
|Кучугура Дмитрий
|1
|0
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|1
|0
|Пузанов Станислав
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
8
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
1
13%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
2
17%
1
13%
46-60
4
33%
3
38%
61-75
1
8%
2
25%
76-90
Пропущено
7
10
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
4
57%
3
30%
76-90
Забито
11
1
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 12
3
27%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Пропущено
8
7
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
2
29%
61-75
1
13%
2
29%
76-90
Забито
23
9
9 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 4
2 Не забивали 6
3
13%
1
11%
1-15
1
4%
2
22%
16-30
5
22%
0
0%
31-45
4
17%
1
11%
46-60
6
26%
3
33%
61-75
4
17%
2
22%
76-90
Пропущено
15
17
5 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
0
0%
3
18%
1-15
3
20%
3
18%
16-30
2
13%
2
12%
31-45
2
13%
2
12%
46-60
3
20%
2
12%
61-75
5
33%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Рубин
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
СКА-Хабаровск - Рубин 1:2 Волга Ульяновск - Рубин 2:1 Рубин - Арсенал Тула 1:2 Шинник - Рубин 1:0
Рубин - Волгарь 3:2 Велес Москва - Рубин 1:2 Рубин - Алания 2:2 Рубин - КАМАЗ 1:1 Волга Ульяновск - Рубин 1:2 Рубин - ФК Кубань 3:0 Нефтехимик - Рубин 2:2 Рубин - Уфа 0:0 Енисей - Рубин 3:2 Рубин - Родина Москва 2:0 Рубин - Уфа 1:4 Динамо Москва - Рубин 2:0 Рубин - Крылья Советов 3:1 Рубин - КАМАЗ 5:0 Рубин - Уфа 1:2 Урал - Рубин 3:0
Краснодар-2
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Краснодар-2 - Волга Ульяновск 0:0 ФК Кубань - Краснодар-2 4:0 Краснодар-2 - Нефтехимик 0:0 Уфа - Краснодар-2 2:1
Краснодар-2 - Енисей 1:2 Родина Москва - Краснодар-2 1:2 Краснодар-2 - Динамо Махачкала 0:1 Балтика - Краснодар-2 2:1 Краснодар-2 - Акрон 0:1 КАМАЗ - Краснодар-2 1:1 СКА-Хабаровск - Краснодар-2 0:1 Краснодар-2 - Арсенал Тула 0:3 Шинник - Краснодар-2 0:2 Краснодар-2 - ФК Кубань 1:1 Краснодар-2 - Черноморец Нв 2:0 Краснодар-2 - Биолог-Новокубанск 2:0 Чайка - Краснодар-2 2:2 Краснодар-2 - Чайка 2:0 Краснодар-2 - Спартак-2 1:3 ФК Кубань - Краснодар-2 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Алания
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|23 - 11
|28
|2.
|Балтика
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|23 - 14
|26
|3.
|КАМАЗ
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|20 - 11
|26
|4.
|Енисей
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|20 - 16
|23
|5.
|Рубин
|0:0 Заявка
|14
|6
|5
|3
|22 - 16
|23
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 15
|22
|7.
|Волгарь
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|12 - 9
|20
|8.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|10 - 10
|18
|9.
|Шинник
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 15
|18
|10.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|17 - 14
|17
|11.
|Нефтехимик
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 10
|16
|12.
|Уфа
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|10 - 17
|16
|13.
|ФК Кубань
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 14
|15
|14.
|Велес Москва
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|12 - 20
|13
|15.
|Акрон
|1:1 Заявка
|14
|2
|7
|5
|11 - 20
|13
|16.
|Краснодар-2
|0:0 Заявка
|14
|3
|4
|7
|9 - 17
|13
|17.
|Родина Москва
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 19
|11
|18.
|Волга Ульяновск
|1:1 Заявка
|14
|1
|5
|8
|8 - 21
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Балтика
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 7
|14
|2.
|КАМАЗ
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|3.
|Енисей
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 5
|14
|4.
|Алания
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 6
|14
|5.
|Шинник
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 4
|14
|6.
|Волгарь
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|6 - 2
|14
|7.
|Рубин
|0:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|12 - 7
|13
|8.
|Арсенал Тула
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 9
|12
|9.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|10.
|Велес Москва
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 12
|10
|11.
|ФК Кубань
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 4
|10
|12.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|13.
|Нефтехимик
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 5
|8
|14.
|Уфа
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 10
|7
|15.
|Волга Ульяновск
|1:1 Заявка
|9
|0
|4
|5
|5 - 15
|4
|16.
|Акрон
|1:1 Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 9
|3
|17.
|Краснодар-2
|0:0 Заявка
|6
|0
|2
|4
|1 - 7
|2
|18.
|Родина Москва
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Алания
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 5
|14
|2.
|Балтика
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|3.
|КАМАЗ
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|4.
|Краснодар-2
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|5.
|Акрон
|1:1 Заявка
|9
|2
|4
|3
|5 - 11
|10
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 6
|10
|7.
|Рубин
|0:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|8.
|Родина Москва
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|9.
|Уфа
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 7
|9
|10.
|Енисей
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|11.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|9
|12.
|Нефтехимик
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|13.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|14.
|Волгарь
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|15.
|ФК Кубань
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|16.
|Шинник
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|17.
|Волга Ульяновск
|1:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|18.
|Велес Москва
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 8
|3
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Арсенал Тула
|Луценко Евгений
|7
|Алания
|Галоян Артур
|6
|Велес Москва
|Логуа Ираклий
|6
|Нефтехимик
|Уридия Мераби
|6
|Рубин
|Фамейе Джоэль
|6
|ФК Кубань
|Безденежных Игорь
|1 5
|Волгарь
|Талалай Денис
|1 5
|Шинник
|Грузнов Илья
|2 3
|Волгарь
|Ведерников Данила
|6
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|6
Прогнозы на матч Рубин 0:0 Краснодар-2
Исход игры
Рубин
95.3% (123)
Ничья
3.1% (4)
Краснодар-2
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
48.76% (59)
Меньше
51.24% (62)
Обе команды забьют
Да
47.93% (58)
Нет
52.07% (63)
Популярный счёт
2:1 Рубин
38% (49)
2:0 Рубин
30.2% (39)
1:0 Рубин
15.5% (20)
3:1 Рубин
3.9% (5)
3:0 Рубин
3.1% (4)
1:1 Ничья
2.3% (3)
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