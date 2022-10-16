Первый тайм

4' Левым флангом атаковал "Рубин", был сделан прострел к вратарской площади, однако не получился удар у Горбунова.

3' "Рубин" играет в своей традиционной бордовой форме, а "Краснодар" вышел в салатовом цвете.

2' Самко потребовалась медицинская помощь, Мартынович тоже немного пострадал, но всё нормально.

1' Фол гостей в атаке - Самко нарушил правила против Мартыновича возле левой части чужой штрафной.