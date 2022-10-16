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РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 14.
Рубин
0:0
Первый тайм: 1'
Краснодар-2
0'
Рубин
Краснодар-2

Бомбардиры внутри турнира

Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фамейе Джоэль 5 (1) 0.38
Кабутов Дмитрий 4 0.31
Лисакович Виталий 4 (1) 0.31
Иванов Олег 2 0.15
Мусаев Леон 2 0.15
Дзагоев Алан 1 0.08
Зотов Александр 1 0.08
Самошников Илья 1 0.08
Бакаев Солтмурад 1 0.08
Тесленко Егор 1 0.08
Краснодар-2
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карпов Данил 2 0.15
Ознобихин Олег 2 0.15
Мацукатов Алекс 1 0.08
Пивоваров Дмитрий 1 0.08
Кокоев Давид 1 0.08
Самко Владислав 1 0.08
Апеков Руслан 1 (1) 0.08

Карточки

Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартынович Александр 3 0
Горбунов Игорь 3 0
Кабутов Дмитрий 3 0
Иванов Олег 1 1
Чуперка Валерий 2 0
Фамейе Джоэль 2 0
Лисакович Виталий 2 0
Безруков Руслан 2 0
Апшацев Марат 2 0
Дюпин Юрий 1 0
Аднан Али 1 0
Мусаев Леон 1 0
Самошников Илья 1 0
Бакаев Солтмурад 1 0
Фаттахов Ленар 1 0
Краснодар-2
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гайворонский Данила 4 0
Ндука Ифеани Давид 4 0
Якимов Вячеслав 3 0
Апеков Руслан 3 0
Кратков Дмитрий 3 0
Сухорученко Михаил 3 0
Халназаров Рустам 1 1
Карпов Данил 2 0
Кутовой Максим 1 0
Исаенко Олег 1 0
Пивоваров Дмитрий 1 0
Кокоев Давид 1 0
Ознобихин Олег 1 0
Логачёв Богдан 1 0
Манелов Ираклий 1 0
Попов Омар 1 0
Самко Владислав 1 0
Плотников Никита 1 0
Арутюнян Георгий 1 0
Кучугура Дмитрий 1 0
Окоронкво Джонатан Теофилус 1 0
Пузанов Станислав 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
8
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
1
13%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
2
17%
1
13%
46-60
4
33%
3
38%
61-75
1
8%
2
25%
76-90

Пропущено

7
10
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
4
57%
3
30%
76-90

Забито

11
1
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 12
3
27%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Пропущено

8
7
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
2
29%
61-75
1
13%
2
29%
76-90

Забито

23
9
9 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 4
2 Не забивали 6
3
13%
1
11%
1-15
1
4%
2
22%
16-30
5
22%
0
0%
31-45
4
17%
1
11%
46-60
6
26%
3
33%
61-75
4
17%
2
22%
76-90

Пропущено

15
17
5 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
0
0%
3
18%
1-15
3
20%
3
18%
16-30
2
13%
2
12%
31-45
2
13%
2
12%
46-60
3
20%
2
12%
61-75
5
33%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Рубин
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
СКА-Хабаровск - Рубин 1:2 Волга Ульяновск - Рубин 2:1 Рубин - Арсенал Тула 1:2 Шинник - Рубин 1:0
Рубин - Волгарь 3:2 Велес Москва - Рубин 1:2 Рубин - Алания 2:2 Рубин - КАМАЗ 1:1 Волга Ульяновск - Рубин 1:2 Рубин - ФК Кубань 3:0 Нефтехимик - Рубин 2:2 Рубин - Уфа 0:0 Енисей - Рубин 3:2 Рубин - Родина Москва 2:0 Рубин - Уфа 1:4 Динамо Москва - Рубин 2:0 Рубин - Крылья Советов 3:1 Рубин - КАМАЗ 5:0 Рубин - Уфа 1:2 Урал - Рубин 3:0
Краснодар-2
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Краснодар-2 - Волга Ульяновск 0:0 ФК Кубань - Краснодар-2 4:0 Краснодар-2 - Нефтехимик 0:0 Уфа - Краснодар-2 2:1
Краснодар-2 - Енисей 1:2 Родина Москва - Краснодар-2 1:2 Краснодар-2 - Динамо Махачкала 0:1 Балтика - Краснодар-2 2:1 Краснодар-2 - Акрон 0:1 КАМАЗ - Краснодар-2 1:1 СКА-Хабаровск - Краснодар-2 0:1 Краснодар-2 - Арсенал Тула 0:3 Шинник - Краснодар-2 0:2 Краснодар-2 - ФК Кубань 1:1 Краснодар-2 - Черноморец Нв 2:0 Краснодар-2 - Биолог-Новокубанск 2:0 Чайка - Краснодар-2 2:2 Краснодар-2 - Чайка 2:0 Краснодар-2 - Спартак-2 1:3 ФК Кубань - Краснодар-2 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алания Заявка 13 8 4 1 23 - 11 28
2. Балтика Заявка 13 7 5 1 23 - 14 26
3. КАМАЗ Заявка 14 7 5 2 20 - 11 26
4. Енисей Заявка 14 6 5 3 20 - 16 23
5. Рубин 0:0 Заявка 14 6 5 3 22 - 16 23
6. Арсенал Тула Заявка 14 6 4 4 20 - 15 22
7. Волгарь Заявка 13 5 5 3 12 - 9 20
8. Динамо Махачкала Заявка 13 4 6 3 10 - 10 18
9. Шинник Заявка 13 5 3 5 16 - 15 18
10. СКА-Хабаровск Заявка 13 4 5 4 17 - 14 17
11. Нефтехимик Заявка 13 4 4 5 11 - 10 16
12. Уфа Заявка 14 4 4 6 10 - 17 16
13. ФК Кубань Заявка 13 4 3 6 14 - 14 15
14. Велес Москва Заявка 14 4 1 9 12 - 20 13
15. Акрон 1:1 Заявка 14 2 7 5 11 - 20 13
16. Краснодар-2 0:0 Заявка 14 3 4 7 9 - 17 13
17. Родина Москва Заявка 14 2 5 7 11 - 19 11
18. Волга Ульяновск 1:1 Заявка 14 1 5 8 8 - 21 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Балтика Заявка 6 4 2 0 12 - 7 14
2. КАМАЗ Заявка 7 4 2 1 12 - 5 14
3. Енисей Заявка 6 4 2 0 10 - 5 14
4. Алания Заявка 7 4 2 1 11 - 6 14
5. Шинник Заявка 7 4 2 1 9 - 4 14
6. Волгарь Заявка 7 4 2 1 6 - 2 14
7. Рубин 0:0 Заявка 8 3 4 1 12 - 7 13
8. Арсенал Тула Заявка 7 3 3 1 11 - 9 12
9. СКА-Хабаровск Заявка 7 3 2 2 11 - 7 11
10. Велес Москва Заявка 8 3 1 4 9 - 12 10
11. ФК Кубань Заявка 6 3 1 2 9 - 4 10
12. Динамо Махачкала Заявка 6 2 3 1 4 - 3 9
13. Нефтехимик Заявка 7 2 2 3 5 - 5 8
14. Уфа Заявка 7 2 1 4 5 - 10 7
15. Волга Ульяновск 1:1 Заявка 9 0 4 5 5 - 15 4
16. Акрон 1:1 Заявка 5 0 3 2 6 - 9 3
17. Краснодар-2 0:0 Заявка 6 0 2 4 1 - 7 2
18. Родина Москва Заявка 6 0 2 4 4 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алания Заявка 6 4 2 0 12 - 5 14
2. Балтика Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
3. КАМАЗ Заявка 7 3 3 1 8 - 6 12
4. Краснодар-2 0:0 Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
5. Акрон 1:1 Заявка 9 2 4 3 5 - 11 10
6. Арсенал Тула Заявка 7 3 1 3 9 - 6 10
7. Рубин 0:0 Заявка 6 3 1 2 10 - 9 10
8. Родина Москва Заявка 8 2 3 3 7 - 9 9
9. Уфа Заявка 7 2 3 2 5 - 7 9
10. Енисей Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
11. Динамо Махачкала Заявка 7 2 3 2 6 - 7 9
12. Нефтехимик Заявка 6 2 2 2 6 - 5 8
13. СКА-Хабаровск Заявка 6 1 3 2 6 - 7 6
14. Волгарь Заявка 6 1 3 2 6 - 7 6
15. ФК Кубань Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
16. Шинник Заявка 6 1 1 4 7 - 11 4
17. Волга Ульяновск 1:1 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
18. Велес Москва Заявка 6 1 0 5 3 - 8 3
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Арсенал Тула Луценко Евгений 7
Алания Галоян Артур 6
Велес Москва Логуа Ираклий 6
Нефтехимик Уридия Мераби 6
Рубин Фамейе Джоэль 6
Весь список

Топ нарушителей
ФК Кубань Безденежных Игорь 1 5
Волгарь Талалай Денис 1 5
Шинник Грузнов Илья 2 3
Волгарь Ведерников Данила 6
КАМАЗ Пальцев Валентин 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 4'
    Левым флангом атаковал "Рубин", был сделан прострел к вратарской площади, однако не получился удар у Горбунова.
  • 3'
    "Рубин" играет в своей традиционной бордовой форме, а "Краснодар" вышел в салатовом цвете. 
  • Травма, повреждение
    2'
    Самко потребовалась медицинская помощь, Мартынович тоже немного пострадал, но всё нормально.
  • Фол, нарушение
    1'
    Фол гостей в атаке - Самко нарушил правила против Мартыновича возле левой части чужой штрафной.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! В матче 14-го тура Первой лиги России казанский "Рубин" сыграет дома с "Краснодаром-2". Текстовую онлайн-трансляцию этой встречи на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
Прогнозы 128
Рубин 95.3% (122)
X 3.1% (4)
Краснодар-2 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рубин
Ничья
Краснодар-2
1.45
5.20
7.80
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Рубин 0:0 Краснодар-2 онлайн

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Прогнозы на матч Рубин 0:0 Краснодар-2

Исход игры
Рубин
95.3% (123)
Ничья
3.1% (4)
Краснодар-2
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
48.76% (59)
Меньше
51.24% (62)
Обе команды забьют
Да
47.93% (58)
Нет
52.07% (63)
Популярный счёт
2:1 Рубин
38% (49)
2:0 Рубин
30.2% (39)
1:0 Рубин
15.5% (20)
3:1 Рубин
3.9% (5)
3:0 Рубин
3.1% (4)
1:1 Ничья
2.3% (3)
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