Первый тайм

13' На фланге получил по ногам Гаглоев в борьбе против Ланина. Штрафной удар исполнять будут игроки "КАМАЗа".

12' После сольного прохода пробивал по воротам метров с двадцати трех Глушков, но мяч свалился с ноги и отправился на трибуну.

11' С угла поля навесил Ломакин на ближнюю штангу, но здесь выиграл верх Полюткин и головой вынес мяч далеко в центр поля.

10' Пробивал в падении с линии вратарской Саная после подачи от Глушкова, но мяч полетел над перекладиной.

9' Диагональный пас исполнял Пальцев на фланг, куда забегал Исик, но не удалось ему догнать мяч в пределах поля.

8' Врывался в штрафную соперника Бабаев после паса от Гаглоева, но упал в борьбе с защитником. Судья проигнорировал этот эпизод.