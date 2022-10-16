Тур: 26. Стадион: Кристиансунд. Главный судья: Скьервен Томми
0:1
Перерыв
Ход матча
12'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 2
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
16
Квиле
Сигур
21
Диоп
Амиду
13
Бюэ
Бендик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Квиле СигурЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Диоп АмидуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Бюэ БендикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Коли АлиуЗащитник
- Защитник
-
23 Аскар АрминПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 David Agbo
-
-
Главный тренер: Christian Michelsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Санде МадсНападающий
-
99 Нжи БилалНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Стопл ФрэнкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Лейте БруноПолузащитник
- Нападающий
-
17 Гонг ХилариНападающий
-
Главный тренер: Йостейн Гриндхауг
История личных встреч
Кристиансунд
Хёугесунн
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед
13 матчей
30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кристиансунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бюэ Бендик
|8 (2)
|0.31
|Мумбанья Фарис
|5 (2)
|0.19
|Диоп Амиду
|3
|0.12
|Картум Сандер Эрик
|2
|0.08
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|2
|0.08
|Нилсен Снорре
|2
|0.08
|Хопмарк Андреас
|2
|0.08
|Каллудра Лиридон
|1
|0.04
|Осбак Кристоффер
|1
|0.04
|Муколли Агон
|1
|0.04
|Ертсен Торгиль
|1
|0.04
|Виллиамсен Макс
|1
|0.04
|Ярл Себастиан
|0
|0
|Ульвестад Дан Петер
|0
|0
|Аскар Армин
|0
|0
Хёугесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ндур Алиун
|9 (1)
|0.35
|Санде Мадс
|6
|0.23
|Нжи Билал
|5
|0.19
|Содерлунд Александер
|4 (1)
|0.15
|Christos Zafeiris
|3
|0.12
|Теркильдсен Петер
|2
|0.08
|Эскесен Юлиус
|2
|0.08
|Реесе Сёрен
|2
|0.08
|Вальстад Николас
|1
|0.04
|Самуэльсен Мартин
|1
|0.04
|Кристенсен Магнус
|1
|0.04
|Гонг Хилари
|1
|0.04
|Крюгор Кевин Мартин
|0
|0
|Педерсен Торе
|0
|0
Карточки
Кристиансунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диоп Амиду
|5
|0
|Каллудра Лиридон
|4
|0
|Ярл Себастиан
|4
|0
|Гйесдал Хенрик
|3
|0
|Картум Сандер Эрик
|3
|0
|Нилсен Снорре
|3
|0
|Исаксен Йеспер
|3
|0
|Мумбанья Фарис
|1
|1
|Осбак Кристоффер
|2
|0
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|2
|0
|Виллиамсен Макс
|2
|0
|David Agbo
|2
|0
|Isaac Annan
|2
|0
|Ульвестад Дан Петер
|1
|0
|Хопмарк Андреас
|1
|0
|Ертсен Торгиль
|1
|0
|Мбайе Серинье
|1
|0
|Мава Мозес
|1
|0
|Аскар Армин
|1
|0
Хёугесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Содерлунд Александер
|5
|0
|Санде Мадс
|5
|0
|Реесе Сёрен
|4
|0
|Самуэльсен Мартин
|4
|0
|Эскесен Юлиус
|4
|0
|Anders Baertelsen
|4
|0
|Christos Zafeiris
|4
|0
|Ндур Алиун
|3
|0
|Теркильдсен Петер
|3
|0
|Педерсен Торе
|2
|0
|Сельвик Эгиль
|2
|0
|Вальстад Николас
|2
|0
|Нжи Билал
|2
|0
|Крюгор Кевин Мартин
|1
|0
|Кристенсен Магнус
|1
|0
|Фредриксен Ульрик
|1
|0
|Torje Naustdal
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
14
14 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
15 Не забивали 18
3
14%
2
14%
1-15
7
33%
3
21%
16-30
4
19%
2
14%
31-45
1
5%
4
29%
46-60
2
10%
1
7%
61-75
4
19%
2
14%
76-90
Пропущено
28
20
12 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
2
7%
3
15%
1-15
3
11%
3
15%
16-30
7
25%
3
15%
31-45
4
14%
4
20%
46-60
6
21%
0
0%
61-75
6
21%
7
35%
76-90
Забито
8
23
3 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 3
17 Не забивали 14
0
0%
3
13%
1-15
2
25%
2
9%
16-30
1
13%
5
22%
31-45
2
25%
6
26%
46-60
1
13%
2
9%
61-75
2
25%
5
22%
76-90
Пропущено
24
20
12 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 5
10 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 12
4
17%
3
15%
1-15
5
21%
7
35%
16-30
3
13%
5
25%
31-45
7
29%
29%
0
0%
46-60
1
4%
1
5%
61-75
4
17%
4
20%
76-90
Забито
29
37
17 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 8
7 Не забивали 7
3
10%
5
14%
1-15
9
31%
5
14%
16-30
5
17%
7
19%
31-45
3
10%
10
27%
46-60
3
10%
3
8%
61-75
6
21%
7
19%
76-90
Пропущено
52
40
24 В 1-м тайме 24
28 Во 2-м тайме 16
15 Пропускали первыми 17
24 Не пропускали 23
6
12%
6
15%
1-15
8
15%
10
25%
16-30
10
19%
8
20%
31-45
11
21%
4
10%
46-60
7
13%
1
3%
61-75
10
19%
11
28%
76-90
Результаты последних матчей
Кристиансунд
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Викинг - Кристиансунд 1:0 Одд - Кристиансунд 1:1 Кристиансунд - Русенборг 4:4 Стрёмсгодсет - Кристиансунд 4:1
Кристиансунд - Волеренга 3:2 Кристиансунд - Саннефьёрд 3:1 Кристиансунд - Викинг 2:1 Лиллестрём - Кристиансунд 1:1 Тромсё - Кристиансунд 2:1 Кристиансунд - Мольде 2:3 Кристиансунд - Тромсё 1:1 Хам-Кам - Кристиансунд 0:1 Саннефьёрд - Кристиансунд 2:0 Кристиансунд - Одд 2:2 Викинг - Кристиансунд 2:1 Волеренга - Кристиансунд 3:0 Кристиансунд - Лиллестрём 1:3 Русенборг - Кристиансунд 3:1 Стриндхейм - Кристиансунд 1:3 Кристиансунд - Будё-Глимт 0:2
Хёугесунн
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сарпсборг-08 - Хёугесунн 4:0 Хёугесунн - Одд 2:2 Будё-Глимт - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Русенборг 2:1
Хёугесунн - Тромсё 2:1 Хам-Кам - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Мольде 0:1 Олесунн - Хёугесунн 1:2 Хёугесунн - Дьерв 3:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 3:1 Мольде - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Дьерв - Хёугесунн 1:0 Сутра - Хёугесунн 0:1 Хёугесунн - Викинг 4:2 Фанна - Хёугесунн 0:1 Тромсё - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Бранн 0:2 Хёугесунн - Олесунн 2:2 Русенборг - Хёугесунн 3:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|25
|20
|3
|2
|60 - 21
|63
|2.
|Будё-Глимт
|3:0
|26
|15
|6
|5
|67 - 32
|51
|3.
|Русенборг
|26
|14
|8
|4
|59 - 35
|50
|4.
|Лиллестрём
|25
|14
|5
|6
|44 - 28
|47
|5.
|Волеренга
|0:3
|26
|13
|3
|10
|46 - 38
|42
|6.
|Тромсё
|26
|9
|10
|7
|39 - 43
|37
|7.
|Сарпсборг-08
|1:0
|26
|11
|2
|13
|48 - 46
|35
|8.
|Одд
|26
|10
|5
|11
|33 - 42
|35
|9.
|Викинг
|0:1
|26
|9
|6
|11
|40 - 42
|33
|10.
|Хёугесунн
|1:0
|26
|9
|6
|11
|37 - 41
|33
|11.
|Стрёмсгодсет
|26
|9
|5
|12
|39 - 43
|32
|12.
|Олесунн
|0:0
|25
|7
|8
|10
|26 - 38
|29
|13.
|Хам-Кам
|0:0
|26
|5
|12
|9
|28 - 36
|27
|14.
|Саннефьёрд
|1:2
|26
|6
|5
|15
|38 - 61
|23
|15.
|Кристиансунд
|0:1
|26
|4
|6
|16
|30 - 52
|18
|16.
|Дьерв
|2:1
|25
|5
|2
|18
|23 - 59
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|13
|11
|2
|0
|33 - 10
|35
|2.
|Мольде
|13
|10
|1
|2
|35 - 11
|31
|3.
|Волеренга
|0:3
|13
|9
|1
|3
|27 - 13
|28
|4.
|Тромсё
|13
|8
|3
|2
|25 - 19
|27
|5.
|Лиллестрём
|12
|8
|2
|2
|21 - 9
|26
|6.
|Будё-Глимт
|3:0
|13
|6
|6
|1
|37 - 16
|24
|7.
|Стрёмсгодсет
|13
|7
|2
|4
|29 - 19
|23
|8.
|Хёугесунн
|1:0
|13
|6
|3
|4
|23 - 20
|21
|9.
|Сарпсборг-08
|1:0
|13
|6
|1
|6
|24 - 21
|19
|10.
|Викинг
|0:1
|13
|5
|4
|4
|19 - 14
|19
|11.
|Одд
|13
|6
|1
|6
|19 - 20
|19
|12.
|Хам-Кам
|0:0
|13
|4
|5
|4
|15 - 14
|17
|13.
|Олесунн
|0:0
|13
|4
|5
|4
|14 - 16
|17
|14.
|Кристиансунд
|0:1
|13
|3
|4
|6
|22 - 28
|13
|15.
|Дьерв
|2:1
|12
|4
|1
|7
|11 - 22
|13
|16.
|Саннефьёрд
|1:2
|13
|1
|5
|7
|20 - 31
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|12
|10
|2
|0
|25 - 10
|32
|2.
|Будё-Глимт
|3:0
|13
|9
|0
|4
|30 - 16
|27
|3.
|Лиллестрём
|13
|6
|3
|4
|23 - 19
|21
|4.
|Сарпсборг-08
|1:0
|13
|5
|1
|7
|24 - 25
|16
|5.
|Одд
|13
|4
|4
|5
|14 - 22
|16
|6.
|Русенборг
|13
|3
|6
|4
|26 - 25
|15
|7.
|Саннефьёрд
|1:2
|13
|5
|0
|8
|18 - 30
|15
|8.
|Волеренга
|0:3
|13
|4
|2
|7
|19 - 25
|14
|9.
|Викинг
|0:1
|13
|4
|2
|7
|21 - 28
|14
|10.
|Хёугесунн
|1:0
|13
|3
|3
|7
|14 - 21
|12
|11.
|Олесунн
|0:0
|12
|3
|3
|6
|12 - 22
|12
|12.
|Тромсё
|13
|1
|7
|5
|14 - 24
|10
|13.
|Хам-Кам
|0:0
|13
|1
|7
|5
|13 - 22
|10
|14.
|Стрёмсгодсет
|13
|2
|3
|8
|10 - 24
|9
|15.
|Кристиансунд
|0:1
|13
|1
|2
|10
|8 - 24
|5
|16.
|Дьерв
|2:1
|13
|1
|1
|11
|12 - 37
|4
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
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- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|26 (7)
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|16 (6)
|Сарпсборг-08
|Хейнтс Тобиас
|15 (4)
|Саннефьёрд
|Офкир Мохамед
|13 (5)
|Русенборг
|Тенгстедт Каспер
|12 (5)
|Дьерв
|Фернандес Леандро II
|1 6
|Олесунн
|Чанаджия Дарио
|7
|Мольде
|Маннсверк Сиверт
|7
|Одд
|Бьортуфт Один Лурас
|2 3
|Сарпсборг-08
|Скиппер Антон
|2 3