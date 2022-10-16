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Норвегия: Типпелиген
2022

Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Скьервен Томми
Кристиансунд
0:1
Перерыв
Хёугесунн
0'
0:1
12' Гол
Эскесен Юлиус

Ход матча

12'
0:1
Эскесен Юлиус
(Теркильдсен Петер)

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Лучшие коэффициенты
Кристиансунд
Ничья
Хёугесунн
6.54
3.75
3.00
Все Коэффициенты
1
Макдермот
Шон
26
Виллиамсен
Макс
5
Ульвестад
Дан
Петер
16
Квиле
Сигур
2
Нилсен
Снорре
7
Ертсен
Торгиль
10
Каллудра
Лиридон
21
Диоп
Амиду
8
Картум
Сандер
Эрик
29
Мумбанья
Фарис
13
Бюэ
Бендик
1
Сельвик
Эгиль
8
Крюгор
Кевин
Мартин
4
Anders
Baertelsen
5
Реесе
Сёрен
7
Теркильдсен
Петер
6
Кристенсен
Магнус
10
Christos
Zafeiris
23
Педерсен
Торе
27
Санде
Мадс
99
Нжи
Билал
21
Эскесен
Юлиус
Кристиансунд
3-5-2
Хёугесунн
3-4-3

История личных встреч

Кристиансунд
Хёугесунн

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

13 матчей

30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед

История матчей

Т
2:0
ТМК
1:1
Т
3:2
Т
3:0
Т
1:3
Т
2:2
Т
2:2
Т
0:0
Т
2:1
Т
3:2
ТМК
1:0
Т
2:3
Т
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Кристиансунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бюэ Бендик 8 (2) 0.31
Мумбанья Фарис 5 (2) 0.19
Диоп Амиду 3 0.12
Картум Сандер Эрик 2 0.08
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 2 0.08
Нилсен Снорре 2 0.08
Хопмарк Андреас 2 0.08
Каллудра Лиридон 1 0.04
Осбак Кристоффер 1 0.04
Муколли Агон 1 0.04
Ертсен Торгиль 1 0.04
Виллиамсен Макс 1 0.04
Ярл Себастиан 0 0
Ульвестад Дан Петер 0 0
Аскар Армин 0 0
Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ндур Алиун 9 (1) 0.35
Санде Мадс 6 0.23
Нжи Билал 5 0.19
Содерлунд Александер 4 (1) 0.15
Christos Zafeiris 3 0.12
Теркильдсен Петер 2 0.08
Эскесен Юлиус 2 0.08
Реесе Сёрен 2 0.08
Вальстад Николас 1 0.04
Самуэльсен Мартин 1 0.04
Кристенсен Магнус 1 0.04
Гонг Хилари 1 0.04
Крюгор Кевин Мартин 0 0
Педерсен Торе 0 0

Карточки

Кристиансунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диоп Амиду 5 0
Каллудра Лиридон 4 0
Ярл Себастиан 4 0
Гйесдал Хенрик 3 0
Картум Сандер Эрик 3 0
Нилсен Снорре 3 0
Исаксен Йеспер 3 0
Мумбанья Фарис 1 1
Осбак Кристоффер 2 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 2 0
Виллиамсен Макс 2 0
David Agbo 2 0
Isaac Annan 2 0
Ульвестад Дан Петер 1 0
Хопмарк Андреас 1 0
Ертсен Торгиль 1 0
Мбайе Серинье 1 0
Мава Мозес 1 0
Аскар Армин 1 0
Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Содерлунд Александер 5 0
Санде Мадс 5 0
Реесе Сёрен 4 0
Самуэльсен Мартин 4 0
Эскесен Юлиус 4 0
Anders Baertelsen 4 0
Christos Zafeiris 4 0
Ндур Алиун 3 0
Теркильдсен Петер 3 0
Педерсен Торе 2 0
Сельвик Эгиль 2 0
Вальстад Николас 2 0
Нжи Билал 2 0
Крюгор Кевин Мартин 1 0
Кристенсен Магнус 1 0
Фредриксен Ульрик 1 0
Torje Naustdal 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
14
14 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
15 Не забивали 18
3
14%
2
14%
1-15
7
33%
3
21%
16-30
4
19%
2
14%
31-45
1
5%
4
29%
46-60
2
10%
1
7%
61-75
4
19%
2
14%
76-90

Пропущено

28
20
12 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
2
7%
3
15%
1-15
3
11%
3
15%
16-30
7
25%
3
15%
31-45
4
14%
4
20%
46-60
6
21%
0
0%
61-75
6
21%
7
35%
76-90

Забито

8
23
3 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 3
17 Не забивали 14
0
0%
3
13%
1-15
2
25%
2
9%
16-30
1
13%
5
22%
31-45
2
25%
6
26%
46-60
1
13%
2
9%
61-75
2
25%
5
22%
76-90

Пропущено

24
20
12 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 5
10 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 12
4
17%
3
15%
1-15
5
21%
7
35%
16-30
3
13%
5
25%
31-45
7
29%
29%
0
0%
46-60
1
4%
1
5%
61-75
4
17%
4
20%
76-90

Забито

29
37
17 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 8
7 Не забивали 7
3
10%
5
14%
1-15
9
31%
5
14%
16-30
5
17%
7
19%
31-45
3
10%
10
27%
46-60
3
10%
3
8%
61-75
6
21%
7
19%
76-90

Пропущено

52
40
24 В 1-м тайме 24
28 Во 2-м тайме 16
15 Пропускали первыми 17
24 Не пропускали 23
6
12%
6
15%
1-15
8
15%
10
25%
16-30
10
19%
8
20%
31-45
11
21%
4
10%
46-60
7
13%
1
3%
61-75
10
19%
11
28%
76-90

Результаты последних матчей

Кристиансунд
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Викинг - Кристиансунд 1:0 Одд - Кристиансунд 1:1 Кристиансунд - Русенборг 4:4 Стрёмсгодсет - Кристиансунд 4:1
Кристиансунд - Волеренга 3:2 Кристиансунд - Саннефьёрд 3:1 Кристиансунд - Викинг 2:1 Лиллестрём - Кристиансунд 1:1 Тромсё - Кристиансунд 2:1 Кристиансунд - Мольде 2:3 Кристиансунд - Тромсё 1:1 Хам-Кам - Кристиансунд 0:1 Саннефьёрд - Кристиансунд 2:0 Кристиансунд - Одд 2:2 Викинг - Кристиансунд 2:1 Волеренга - Кристиансунд 3:0 Кристиансунд - Лиллестрём 1:3 Русенборг - Кристиансунд 3:1 Стриндхейм - Кристиансунд 1:3 Кристиансунд - Будё-Глимт 0:2
Хёугесунн
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сарпсборг-08 - Хёугесунн 4:0 Хёугесунн - Одд 2:2 Будё-Глимт - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Русенборг 2:1
Хёугесунн - Тромсё 2:1 Хам-Кам - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Мольде 0:1 Олесунн - Хёугесунн 1:2 Хёугесунн - Дьерв 3:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 3:1 Мольде - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Дьерв - Хёугесунн 1:0 Сутра - Хёугесунн 0:1 Хёугесунн - Викинг 4:2 Фанна - Хёугесунн 0:1 Тромсё - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Бранн 0:2 Хёугесунн - Олесунн 2:2 Русенборг - Хёугесунн 3:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 25 20 3 2 60 - 21 63
2. Будё-Глимт 3:0 26 15 6 5 67 - 32 51
3. Русенборг 26 14 8 4 59 - 35 50
4. Лиллестрём 25 14 5 6 44 - 28 47
5. Волеренга 0:3 26 13 3 10 46 - 38 42
6. Тромсё 26 9 10 7 39 - 43 37
7. Сарпсборг-08 1:0 26 11 2 13 48 - 46 35
8. Одд 26 10 5 11 33 - 42 35
9. Викинг 0:1 26 9 6 11 40 - 42 33
10. Хёугесунн 1:0 26 9 6 11 37 - 41 33
11. Стрёмсгодсет 26 9 5 12 39 - 43 32
12. Олесунн 0:0 25 7 8 10 26 - 38 29
13. Хам-Кам 0:0 26 5 12 9 28 - 36 27
14. Саннефьёрд 1:2 26 6 5 15 38 - 61 23
15. Кристиансунд 0:1 26 4 6 16 30 - 52 18
16. Дьерв 2:1 25 5 2 18 23 - 59 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Русенборг 13 11 2 0 33 - 10 35
2. Мольде 13 10 1 2 35 - 11 31
3. Волеренга 0:3 13 9 1 3 27 - 13 28
4. Тромсё 13 8 3 2 25 - 19 27
5. Лиллестрём 12 8 2 2 21 - 9 26
6. Будё-Глимт 3:0 13 6 6 1 37 - 16 24
7. Стрёмсгодсет 13 7 2 4 29 - 19 23
8. Хёугесунн 1:0 13 6 3 4 23 - 20 21
9. Сарпсборг-08 1:0 13 6 1 6 24 - 21 19
10. Викинг 0:1 13 5 4 4 19 - 14 19
11. Одд 13 6 1 6 19 - 20 19
12. Хам-Кам 0:0 13 4 5 4 15 - 14 17
13. Олесунн 0:0 13 4 5 4 14 - 16 17
14. Кристиансунд 0:1 13 3 4 6 22 - 28 13
15. Дьерв 2:1 12 4 1 7 11 - 22 13
16. Саннефьёрд 1:2 13 1 5 7 20 - 31 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 12 10 2 0 25 - 10 32
2. Будё-Глимт 3:0 13 9 0 4 30 - 16 27
3. Лиллестрём 13 6 3 4 23 - 19 21
4. Сарпсборг-08 1:0 13 5 1 7 24 - 25 16
5. Одд 13 4 4 5 14 - 22 16
6. Русенборг 13 3 6 4 26 - 25 15
7. Саннефьёрд 1:2 13 5 0 8 18 - 30 15
8. Волеренга 0:3 13 4 2 7 19 - 25 14
9. Викинг 0:1 13 4 2 7 21 - 28 14
10. Хёугесунн 1:0 13 3 3 7 14 - 21 12
11. Олесунн 0:0 12 3 3 6 12 - 22 12
12. Тромсё 13 1 7 5 14 - 24 10
13. Хам-Кам 0:0 13 1 7 5 13 - 22 10
14. Стрёмсгодсет 13 2 3 8 10 - 24 9
15. Кристиансунд 0:1 13 1 2 10 8 - 24 5
16. Дьерв 2:1 13 1 1 11 12 - 37 4
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 26 (7)
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 16 (6)
Сарпсборг-08 Хейнтс Тобиас 15 (4)
Саннефьёрд Офкир Мохамед 13 (5)
Русенборг Тенгстедт Каспер 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Дьерв Фернандес Леандро II 1 6
Олесунн Чанаджия Дарио 7
Мольде Маннсверк Сиверт 7
Одд Бьортуфт Один Лурас 2 3
Сарпсборг-08 Скиппер Антон 2 3
Весь список
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  • Первый тайм
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Эскесен Юлиус бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Кристиансунд
Ничья
Хёугесунн
6.54
3.75
3.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Кристиансунд 0:1 Хёугесунн онлайн

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