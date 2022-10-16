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Норвегия: Типпелиген
2022

Тур: 26. Стадион: . Зрители: 3578 Главный судья: Скьервен Томми
Кристиансунд
0:1
Конец матча
Хёугесунн
0'
0:1
12' Гол
Эскесен Юлиус
56' Желтая карточка
Кристенсен Магнус
90'+5

Ход матча

12'
0:1
Эскесен Юлиус
(Теркильдсен Петер)
46'
Хопмарк Андреас
Каллудра Лиридон
 
46'
Коли Алиу
Ульвестад Дан Петер
 
56'
 
Кристенсен Магнус
71'
Аскар Армин
Квиле Сигур
 
76'
 
Самуэльсен Мартин
Нжи Билал
77'
Хрупалла Павел
Бюэ Бендик
 
86'
Сивертсен Оскар
Ертсен Торгиль
 
86'
 
Лейте Бруно
Санде Мадс
90'
 
Вальстад Николас
Эскесен Юлиус

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 60 Владение мячом, % 40
1
Макдермот
Шон
26
Виллиамсен
Макс
5
Ульвестад
Дан
Петер
16
Квиле
Сигур
2
Нилсен
Снорре
7
Ертсен
Торгиль
10
Каллудра
Лиридон
21
Диоп
Амиду
8
Картум
Сандер
Эрик
29
Мумбанья
Фарис
13
Бюэ
Бендик
1
Сельвик
Эгиль
8
Крюгор
Кевин
Мартин
4
Anders
Baertelsen
5
Реесе
Сёрен
7
Теркильдсен
Петер
6
Кристенсен
Магнус
10
Christos
Zafeiris
23
Педерсен
Торе
27
Санде
Мадс
99
Нжи
Билал
21
Эскесен
Юлиус
Кристиансунд
3-5-2
Хёугесунн
3-4-3

История личных встреч

Кристиансунд
Хёугесунн

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

13 матчей

30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед

История матчей

Т
2:0
ТМК
1:1
Т
3:2
Т
3:0
Т
1:3
Т
2:2
Т
2:2
Т
0:0
Т
2:1
Т
3:2
ТМК
1:0
Т
2:3
Т
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Кристиансунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бюэ Бендик 8 (2) 0.31
Мумбанья Фарис 5 (2) 0.19
Диоп Амиду 3 0.12
Картум Сандер Эрик 2 0.08
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 2 0.08
Нилсен Снорре 2 0.08
Хопмарк Андреас 2 0.08
Каллудра Лиридон 1 0.04
Осбак Кристоффер 1 0.04
Муколли Агон 1 0.04
Ертсен Торгиль 1 0.04
Виллиамсен Макс 1 0.04
Ярл Себастиан 0 0
Ульвестад Дан Петер 0 0
Аскар Армин 0 0
Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ндур Алиун 9 (1) 0.35
Санде Мадс 6 0.23
Нжи Билал 5 0.19
Содерлунд Александер 4 (1) 0.15
Christos Zafeiris 3 0.12
Теркильдсен Петер 2 0.08
Эскесен Юлиус 2 0.08
Реесе Сёрен 2 0.08
Вальстад Николас 1 0.04
Самуэльсен Мартин 1 0.04
Кристенсен Магнус 1 0.04
Гонг Хилари 1 0.04
Крюгор Кевин Мартин 0 0
Педерсен Торе 0 0

Карточки

Кристиансунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диоп Амиду 5 0
Каллудра Лиридон 4 0
Ярл Себастиан 4 0
Гйесдал Хенрик 3 0
Картум Сандер Эрик 3 0
Нилсен Снорре 3 0
Исаксен Йеспер 3 0
Мумбанья Фарис 1 1
Осбак Кристоффер 2 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 2 0
Виллиамсен Макс 2 0
David Agbo 2 0
Isaac Annan 2 0
Ульвестад Дан Петер 1 0
Хопмарк Андреас 1 0
Ертсен Торгиль 1 0
Мбайе Серинье 1 0
Мава Мозес 1 0
Аскар Армин 1 0
Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Содерлунд Александер 5 0
Санде Мадс 5 0
Реесе Сёрен 4 0
Самуэльсен Мартин 4 0
Эскесен Юлиус 4 0
Anders Baertelsen 4 0
Christos Zafeiris 4 0
Ндур Алиун 3 0
Теркильдсен Петер 3 0
Педерсен Торе 2 0
Сельвик Эгиль 2 0
Вальстад Николас 2 0
Кристенсен Магнус 2 0
Нжи Билал 2 0
Крюгор Кевин Мартин 1 0
Фредриксен Ульрик 1 0
Torje Naustdal 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
15
14 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
16 Не забивали 18
3
14%
3
20%
1-15
7
33%
3
20%
16-30
4
19%
2
13%
31-45
1
5%
4
27%
46-60
2
10%
1
7%
61-75
4
19%
2
13%
76-90

Пропущено

29
20
13 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
3
10%
3
15%
1-15
3
10%
3
15%
16-30
7
24%
3
15%
31-45
4
14%
4
20%
46-60
6
21%
0
0%
61-75
6
21%
7
35%
76-90

Забито

8
23
3 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 3
18 Не забивали 15
0
0%
3
13%
1-15
2
25%
2
9%
16-30
1
13%
5
22%
31-45
2
25%
6
26%
46-60
1
13%
2
9%
61-75
2
25%
5
22%
76-90

Пропущено

24
20
12 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 5
10 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 12
4
17%
3
15%
1-15
5
21%
7
35%
16-30
3
13%
5
25%
31-45
7
29%
29%
0
0%
46-60
1
4%
1
5%
61-75
4
17%
4
20%
76-90

Забито

29
38
17 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 9
8 Не забивали 7
3
10%
6
16%
1-15
9
31%
5
13%
16-30
5
17%
7
18%
31-45
3
10%
10
26%
46-60
3
10%
3
8%
61-75
6
21%
7
18%
76-90

Пропущено

53
40
25 В 1-м тайме 24
28 Во 2-м тайме 16
16 Пропускали первыми 17
25 Не пропускали 23
7
13%
6
15%
1-15
8
15%
10
25%
16-30
10
19%
8
20%
31-45
11
21%
4
10%
46-60
7
13%
1
3%
61-75
10
19%
11
28%
76-90

Результаты последних матчей

Кристиансунд
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Викинг - Кристиансунд 1:0 Одд - Кристиансунд 1:1 Кристиансунд - Русенборг 4:4 Стрёмсгодсет - Кристиансунд 4:1
Кристиансунд - Волеренга 3:2 Кристиансунд - Саннефьёрд 3:1 Кристиансунд - Викинг 2:1 Лиллестрём - Кристиансунд 1:1 Тромсё - Кристиансунд 2:1 Кристиансунд - Мольде 2:3 Кристиансунд - Тромсё 1:1 Хам-Кам - Кристиансунд 0:1 Саннефьёрд - Кристиансунд 2:0 Кристиансунд - Одд 2:2 Викинг - Кристиансунд 2:1 Волеренга - Кристиансунд 3:0 Кристиансунд - Лиллестрём 1:3 Русенборг - Кристиансунд 3:1 Стриндхейм - Кристиансунд 1:3 Кристиансунд - Будё-Глимт 0:2
Хёугесунн
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сарпсборг-08 - Хёугесунн 4:0 Хёугесунн - Одд 2:2 Будё-Глимт - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Русенборг 2:1
Хёугесунн - Тромсё 2:1 Хам-Кам - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Мольде 0:1 Олесунн - Хёугесунн 1:2 Хёугесунн - Дьерв 3:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 3:1 Мольде - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Дьерв - Хёугесунн 1:0 Сутра - Хёугесунн 0:1 Хёугесунн - Викинг 4:2 Фанна - Хёугесунн 0:1 Тромсё - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Бранн 0:2 Хёугесунн - Олесунн 2:2 Русенборг - Хёугесунн 3:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 0:0 26 20 4 2 60 - 21 64
2. Будё-Глимт 26 15 6 5 70 - 32 51
3. Русенборг 26 14 8 4 59 - 35 50
4. Лиллестрём 0:0 26 14 6 6 44 - 28 48
5. Волеренга 26 13 3 10 46 - 41 42
6. Тромсё 26 9 10 7 39 - 43 37
7. Сарпсборг-08 26 11 2 13 48 - 46 35
8. Одд 26 10 5 11 33 - 42 35
9. Викинг 26 9 6 11 40 - 42 33
10. Хёугесунн 26 9 6 11 37 - 41 33
11. Стрёмсгодсет 26 9 5 12 39 - 43 32
12. Олесунн 25 7 8 10 26 - 38 29
13. Хам-Кам 26 5 12 9 28 - 36 27
14. Саннефьёрд 26 6 5 15 38 - 61 23
15. Кристиансунд 26 4 6 16 30 - 52 18
16. Дьерв 25 5 2 18 23 - 59 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Русенборг 13 11 2 0 33 - 10 35
2. Мольде 0:0 13 10 1 2 35 - 11 31
3. Волеренга 13 9 1 3 27 - 16 28
4. Лиллестрём 0:0 13 8 3 2 21 - 9 27
5. Тромсё 13 8 3 2 25 - 19 27
6. Будё-Глимт 13 6 6 1 37 - 16 24
7. Стрёмсгодсет 13 7 2 4 29 - 19 23
8. Хёугесунн 13 6 3 4 23 - 20 21
9. Сарпсборг-08 13 6 1 6 24 - 21 19
10. Викинг 13 5 4 4 19 - 14 19
11. Одд 13 6 1 6 19 - 20 19
12. Хам-Кам 13 4 5 4 15 - 14 17
13. Олесунн 13 4 5 4 14 - 16 17
14. Кристиансунд 13 3 4 6 22 - 28 13
15. Дьерв 12 4 1 7 11 - 22 13
16. Саннефьёрд 13 1 5 7 20 - 31 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 0:0 13 10 3 0 25 - 10 33
2. Будё-Глимт 13 9 0 4 33 - 16 27
3. Лиллестрём 0:0 13 6 3 4 23 - 19 21
4. Сарпсборг-08 13 5 1 7 24 - 25 16
5. Одд 13 4 4 5 14 - 22 16
6. Русенборг 13 3 6 4 26 - 25 15
7. Саннефьёрд 13 5 0 8 18 - 30 15
8. Волеренга 13 4 2 7 19 - 25 14
9. Викинг 13 4 2 7 21 - 28 14
10. Хёугесунн 13 3 3 7 14 - 21 12
11. Олесунн 12 3 3 6 12 - 22 12
12. Тромсё 13 1 7 5 14 - 24 10
13. Хам-Кам 13 1 7 5 13 - 22 10
14. Стрёмсгодсет 13 2 3 8 10 - 24 9
15. Кристиансунд 13 1 2 10 8 - 24 5
16. Дьерв 13 1 1 11 12 - 37 4
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 26 (7)
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 16 (6)
Сарпсборг-08 Хейнтс Тобиас 15 (4)
Саннефьёрд Офкир Мохамед 13 (5)
Русенборг Тенгстедт Каспер 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Чанаджия Дарио 8
Дьерв Фернандес Леандро II 1 6
Мольде Маннсверк Сиверт 7
Одд Бьортуфт Один Лурас 2 3
Сарпсборг-08 Скиппер Антон 2 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Эскесен Юлиус бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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