Тур: 26. Стадион: Intility Arena. Главный судья: Сагги Рохит
0:3
Второй тайм: 48'
0'
14' Красная карточкаШёнг Магнус
0:1
18' ГолЭспейор Рунар
0:2
32' ГолПеллегрино Амаль
36' Желтая карточкаХейбротен Мариус
0:3
39' ГолПеллегрино Амаль
Ход матча
14'
18'
0:1
32'
36'
39'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 7
-
0 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
40 Владение мячом, % 60
21
Шёнг
Магнус
11
Лаюни
Амор
10
Сахрауи
Осам
- Основной состав
-
21 Шёнг МагнусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лаюни АморНападающий
- Нападающий
-
10 Сахрауи ОсамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Удаль ХенрикНападающий
-
19 Ятта СидиНападающий
-
27 Jacob Eng
-
-
Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Мо БредеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
-
77 Берг ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Лоде МариусЗащитник
- Полузащитник
-
23 Хаген ЭлиасПолузащитник
-
27 Сёрли СондреНападающий
-
32 Мугиша ДжоэлНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
История личных встреч
Волеренга
Будё-Глимт
12 матчей
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед
22 матча
31.8%
36.4%
31.8%
7 побед 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
13.6%
63.6%
22.8%
3 победы 14 ничьих 5 побед
Второй тайм
31.8%
36.4%
31.8%
7 побед 8 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Волеренга
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лаюни Амор
|7 (1)
|0.27
|Сахрауи Осам
|6
|0.23
|Кьяртанссон Видар
|4
|0.15
|Удаль Хенрик
|4
|0.15
|Бьёрдаль Хенрик
|4 (3)
|0.15
|Jacob Eng
|3
|0.12
|Борвен Торгейр
|3
|0.12
|Кристенсен Тобиас
|2
|0.08
|Жута Леонард
|2
|0.08
|Доннум Арон
|2
|0.08
|Хольм Один Тьяго
|2
|0.08
|Страндберг Стефан
|1
|0.04
|Несберг Иван
|1
|0.04
|Толлос Йонатан
|1
|0.04
|Ятта Сиди
|1
|0.04
|Странд Петтер
|0
|0
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|0
|0
|Хеденстад Вегар
|0
|0
|Кьетил Хауг
|0
|0
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеллегрино Амаль
|23 (3)
|0.88
|Ветлесен Уго
|11
|0.42
|Эспейор Рунар
|8
|0.31
|Салтнес Ульрик
|6
|0.23
|Бонифасе Виктор
|6 (1)
|0.23
|Вембангомо Брис
|2
|0.08
|Мугиша Джоэл
|2
|0.08
|Амундсен Исак
|2
|0.08
|Сольбаккен Ола
|1
|0.04
|Сёрли Сондре
|1
|0.04
|Мо Бреде
|1
|0.04
|Сампстед Альфонс
|1
|0.04
|Зугеля Нино
|1
|0.04
|Хаген Элиас
|0
|0
|Хейбротен Мариус
|0
|0
|Сери Яфет
|0
|0
Карточки
Волеренга
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хеденстад Вегар
|5
|0
|Доннум Арон
|3
|1
|Бьёрдаль Хенрик
|4
|0
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|3
|0
|Кристенсен Тобиас
|3
|0
|Хольм Один Тьяго
|3
|0
|Толлос Йонатан
|3
|0
|Шёнг Магнус
|1
|1
|Странд Петтер
|2
|0
|Жута Леонард
|1
|0
|Лаюни Амор
|1
|0
|Юклеред Симен
|1
|0
|Сахрауи Осам
|1
|0
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хейбротен Мариус
|4
|0
|Ветлесен Уго
|3
|0
|Бонифасе Виктор
|1
|1
|Вембангомо Брис
|2
|0
|Хайкин Никита
|2
|0
|Сольбаккен Ола
|2
|0
|Хаген Элиас
|2
|0
|Грёнбек Альберт
|2
|0
|Мугиша Джоэл
|2
|0
|Пеллегрино Амаль
|1
|0
|Салтнес Ульрик
|1
|0
|Лоде Мариус
|1
|0
|Кумсан Джилберт
|1
|0
|Сальвесен Ларс-Йорген
|1
|0
|Сёрли Сондре
|1
|0
|Сампстед Альфонс
|1
|0
|Сери Яфет
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
26
28
13 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 8
16 Не забивали 14
2
8%
3
11%
1-15
5
19%
3
11%
16-30
6
23%
5
18%
31-45
3
12%
2
7%
46-60
4
15%
5
18%
61-75
6
23%
10
36%
76-90
Пропущено
11
15
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
2
18%
2
13%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
1
9%
3
20%
31-45
4
36%
4
27%
46-60
1
9%
2
13%
61-75
2
18%
2
13%
76-90
Забито
17
37
8 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 21
5 Забивали первыми 7
16 Не забивали 12
2
12%
3
8%
1-15
1
6%
3
8%
16-30
5
29%
29%
10
27%
31-45
3
18%
5
14%
46-60
2
12%
8
22%
61-75
4
24%
8
22%
76-90
Пропущено
27
16
11 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
2
7%
1
6%
1-15
2
7%
1
6%
16-30
7
26%
5
31%
31-45
2
7%
3
19%
46-60
10
37%
2
13%
61-75
4
15%
4
25%
76-90
Забито
43
65
21 В 1-м тайме 27
22 Во 2-м тайме 38
12 Забивали первыми 15
7 Не забивали 1
4
9%
6
9%
1-15
6
14%
6
9%
16-30
11
26%
15
23%
31-45
6
14%
7
11%
46-60
6
14%
13
20%
61-75
10
23%
18
28%
76-90
Пропущено
38
31
15 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 19
4
11%
3
10%
1-15
3
8%
3
10%
16-30
8
21%
8
26%
31-45
6
16%
7
23%
46-60
11
29%
4
13%
61-75
6
16%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Волеренга
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Русенборг - Волеренга 3:0 Волеренга - Стрёмсгодсет 4:0 Волеренга - Саннефьёрд 4:0 Кристиансунд - Волеренга 3:2
Волеренга - Лиллестрём 3:1 Викинг - Волеренга 1:2 Волеренга - Тромсё 1:0 Хам-Кам - Волеренга 1:1 Волеренга - Олесунн 4:0 Дьерв - Волеренга 2:5 Волеренга - Викинг 4:2 Сарпсборг-08 - Волеренга 0:1 Волеренга - Кристиансунд 3:0 Волеренга - Будё-Глимт 0:1 Волеренга - Одд 0:1 Брумунддал - Волеренга 3:4 Олесунн - Волеренга 2:2 Волеренга - Русенборг 0:4 Лиллестрём - Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет - Волеренга 3:2
Будё-Глимт
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Будё-Глимт - Арсенал 0:1 Будё-Глимт - Саннефьёрд 4:1 Арсенал - Будё-Глимт 3:0 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:4
Будё-Глимт - Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт - Цюрих 2:1 Тромсё - Будё-Глимт 3:2 ПСВ - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - Мольде 1:4 Дьерв - Будё-Глимт 0:2 Динамо Загреб - Будё-Глимт 4:1 Будё-Глимт - Хам-Кам 2:2 Будё-Глимт - Динамо Загреб 1:0 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:4 Жальгирис - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - Одд 7:0 Будё-Глимт - Жальгирис 5:0 Олесунн - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Линфилд 8:0 Будё-Глимт - Дьерв 5:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|25
|20
|3
|2
|60 - 21
|63
|2.
|Будё-Глимт
|3:0
|26
|15
|6
|5
|67 - 32
|51
|3.
|Русенборг
|26
|14
|8
|4
|59 - 35
|50
|4.
|Лиллестрём
|25
|14
|5
|6
|44 - 28
|47
|5.
|Волеренга
|0:3
|26
|13
|3
|10
|46 - 38
|42
|6.
|Тромсё
|26
|9
|10
|7
|39 - 43
|37
|7.
|Сарпсборг-08
|1:0
|26
|11
|2
|13
|48 - 46
|35
|8.
|Одд
|26
|10
|5
|11
|33 - 42
|35
|9.
|Викинг
|0:1
|26
|9
|6
|11
|40 - 42
|33
|10.
|Хёугесунн
|1:0
|26
|9
|6
|11
|37 - 41
|33
|11.
|Стрёмсгодсет
|26
|9
|5
|12
|39 - 43
|32
|12.
|Олесунн
|0:0
|25
|7
|8
|10
|26 - 38
|29
|13.
|Хам-Кам
|0:0
|26
|5
|12
|9
|28 - 36
|27
|14.
|Саннефьёрд
|1:2
|26
|6
|5
|15
|38 - 61
|23
|15.
|Кристиансунд
|0:1
|26
|4
|6
|16
|30 - 52
|18
|16.
|Дьерв
|2:1
|25
|5
|2
|18
|23 - 59
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|13
|11
|2
|0
|33 - 10
|35
|2.
|Мольде
|13
|10
|1
|2
|35 - 11
|31
|3.
|Волеренга
|0:3
|13
|9
|1
|3
|27 - 13
|28
|4.
|Тромсё
|13
|8
|3
|2
|25 - 19
|27
|5.
|Лиллестрём
|12
|8
|2
|2
|21 - 9
|26
|6.
|Будё-Глимт
|3:0
|13
|6
|6
|1
|37 - 16
|24
|7.
|Стрёмсгодсет
|13
|7
|2
|4
|29 - 19
|23
|8.
|Хёугесунн
|1:0
|13
|6
|3
|4
|23 - 20
|21
|9.
|Сарпсборг-08
|1:0
|13
|6
|1
|6
|24 - 21
|19
|10.
|Викинг
|0:1
|13
|5
|4
|4
|19 - 14
|19
|11.
|Одд
|13
|6
|1
|6
|19 - 20
|19
|12.
|Хам-Кам
|0:0
|13
|4
|5
|4
|15 - 14
|17
|13.
|Олесунн
|0:0
|13
|4
|5
|4
|14 - 16
|17
|14.
|Кристиансунд
|0:1
|13
|3
|4
|6
|22 - 28
|13
|15.
|Дьерв
|2:1
|12
|4
|1
|7
|11 - 22
|13
|16.
|Саннефьёрд
|1:2
|13
|1
|5
|7
|20 - 31
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|12
|10
|2
|0
|25 - 10
|32
|2.
|Будё-Глимт
|3:0
|13
|9
|0
|4
|30 - 16
|27
|3.
|Лиллестрём
|13
|6
|3
|4
|23 - 19
|21
|4.
|Сарпсборг-08
|1:0
|13
|5
|1
|7
|24 - 25
|16
|5.
|Одд
|13
|4
|4
|5
|14 - 22
|16
|6.
|Русенборг
|13
|3
|6
|4
|26 - 25
|15
|7.
|Саннефьёрд
|1:2
|13
|5
|0
|8
|18 - 30
|15
|8.
|Волеренга
|0:3
|13
|4
|2
|7
|19 - 25
|14
|9.
|Викинг
|0:1
|13
|4
|2
|7
|21 - 28
|14
|10.
|Хёугесунн
|1:0
|13
|3
|3
|7
|14 - 21
|12
|11.
|Олесунн
|0:0
|12
|3
|3
|6
|12 - 22
|12
|12.
|Тромсё
|13
|1
|7
|5
|14 - 24
|10
|13.
|Хам-Кам
|0:0
|13
|1
|7
|5
|13 - 22
|10
|14.
|Стрёмсгодсет
|13
|2
|3
|8
|10 - 24
|9
|15.
|Кристиансунд
|0:1
|13
|1
|2
|10
|8 - 24
|5
|16.
|Дьерв
|2:1
|13
|1
|1
|11
|12 - 37
|4
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|26 (7)
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|16 (6)
|Сарпсборг-08
|Хейнтс Тобиас
|15 (4)
|Саннефьёрд
|Офкир Мохамед
|13 (5)
|Русенборг
|Тенгстедт Каспер
|12 (5)
|Дьерв
|Фернандес Леандро II
|1 6
|Олесунн
|Чанаджия Дарио
|7
|Мольде
|Маннсверк Сиверт
|7
|Одд
|Бьортуфт Один Лурас
|2 3
|Сарпсборг-08
|Скиппер Антон
|2 3