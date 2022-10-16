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Норвегия: Типпелиген
2022

Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Сагги Рохит
Волеренга
0:3
Второй тайм: 48'
Будё-Глимт
0'
14' Красная карточка
Шёнг Магнус
0:1
18' Гол
Эспейор Рунар
0:2
32' Гол
Пеллегрино Амаль
36' Желтая карточка
Хейбротен Мариус
0:3
39' Гол
Пеллегрино Амаль

Ход матча

14'
Шёнг Магнус
 
16'
Россбах Сондре
Кристенсен Тобиас
 
18'
0:1
Эспейор Рунар
(Ветлесен Уго)
32'
0:2
Пеллегрино Амаль
(Вембангомо Брис)
36'
 
Хейбротен Мариус
39'
0:3
Пеллегрино Амаль
(Сольбаккен Ола)
46'
Бьёрдаль Хенрик
Сахрауи Осам
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 7
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 40 Владение мячом, % 60
Лучшие коэффициенты
Волеренга
Ничья
Будё-Глимт
2.78
3.98
2.45
Все Коэффициенты
21
Шёнг
Магнус
6
Хеденстад
Вегар
4
Толлос
Йонатан
7
Олдруп-Йенсен
Фредрик
18
Юклеред
Симен
17
Кристенсен
Тобиас
15
Хольм
Один
Тьяго
24
Странд
Петтер
11
Лаюни
Амор
9
Борвен
Торгейр
10
Сахрауи
Осам
12
Хайкин
Никита
3
Сампстед
Альфонс
18
Мо
Бреде
4
Хейбротен
Мариус
5
Вембангомо
Брис
10
Ветлесен
Уго
77
Берг
Патрик
8
Грёнбек
Альберт
9
Сольбаккен
Ола
11
Эспейор
Рунар
7
Пеллегрино
Амаль
Волеренга
4-3-3
Будё-Глимт
4-3-3

История личных встреч

Волеренга
Будё-Глимт

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед

22 матча

31.8%
36.4%
31.8%
7 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

13.6%
63.6%
22.8%
3 победы 14 ничьих 5 побед

Второй тайм

31.8%
36.4%
31.8%
7 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

К
0:1
Т
5:1
Т
1:0
Т
1:1
Т
2:0
Т
2:2
ТМК
1:0
Т
4:0
Т
6:0
ТМК
3:2
Т
1:1
Т
2:2
Т
1:1
Т
0:0
Т
1:1
Т
1:2
Т
4:3
Т
3:1
Т
0:2
Т
2:1
Т
1:2
Т
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Волеренга
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лаюни Амор 7 (1) 0.27
Сахрауи Осам 6 0.23
Кьяртанссон Видар 4 0.15
Удаль Хенрик 4 0.15
Бьёрдаль Хенрик 4 (3) 0.15
Jacob Eng 3 0.12
Борвен Торгейр 3 0.12
Кристенсен Тобиас 2 0.08
Жута Леонард 2 0.08
Доннум Арон 2 0.08
Хольм Один Тьяго 2 0.08
Страндберг Стефан 1 0.04
Несберг Иван 1 0.04
Толлос Йонатан 1 0.04
Ятта Сиди 1 0.04
Странд Петтер 0 0
Олдруп-Йенсен Фредрик 0 0
Хеденстад Вегар 0 0
Кьетил Хауг 0 0
Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрино Амаль 23 (3) 0.88
Ветлесен Уго 11 0.42
Эспейор Рунар 8 0.31
Салтнес Ульрик 6 0.23
Бонифасе Виктор 6 (1) 0.23
Вембангомо Брис 2 0.08
Мугиша Джоэл 2 0.08
Амундсен Исак 2 0.08
Сольбаккен Ола 1 0.04
Сёрли Сондре 1 0.04
Мо Бреде 1 0.04
Сампстед Альфонс 1 0.04
Зугеля Нино 1 0.04
Хаген Элиас 0 0
Хейбротен Мариус 0 0
Сери Яфет 0 0

Карточки

Волеренга
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хеденстад Вегар 5 0
Доннум Арон 3 1
Бьёрдаль Хенрик 4 0
Олдруп-Йенсен Фредрик 3 0
Кристенсен Тобиас 3 0
Хольм Один Тьяго 3 0
Толлос Йонатан 3 0
Шёнг Магнус 1 1
Странд Петтер 2 0
Жута Леонард 1 0
Лаюни Амор 1 0
Юклеред Симен 1 0
Сахрауи Осам 1 0
Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хейбротен Мариус 4 0
Ветлесен Уго 3 0
Бонифасе Виктор 1 1
Вембангомо Брис 2 0
Хайкин Никита 2 0
Сольбаккен Ола 2 0
Хаген Элиас 2 0
Грёнбек Альберт 2 0
Мугиша Джоэл 2 0
Пеллегрино Амаль 1 0
Салтнес Ульрик 1 0
Лоде Мариус 1 0
Кумсан Джилберт 1 0
Сальвесен Ларс-Йорген 1 0
Сёрли Сондре 1 0
Сампстед Альфонс 1 0
Сери Яфет 1 0

Голы по времени матча

Забито

26
28
13 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 8
16 Не забивали 14
2
8%
3
11%
1-15
5
19%
3
11%
16-30
6
23%
5
18%
31-45
3
12%
2
7%
46-60
4
15%
5
18%
61-75
6
23%
10
36%
76-90

Пропущено

11
15
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
2
18%
2
13%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
1
9%
3
20%
31-45
4
36%
4
27%
46-60
1
9%
2
13%
61-75
2
18%
2
13%
76-90

Забито

17
37
8 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 21
5 Забивали первыми 7
16 Не забивали 12
2
12%
3
8%
1-15
1
6%
3
8%
16-30
5
29%
29%
10
27%
31-45
3
18%
5
14%
46-60
2
12%
8
22%
61-75
4
24%
8
22%
76-90

Пропущено

27
16
11 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
2
7%
1
6%
1-15
2
7%
1
6%
16-30
7
26%
5
31%
31-45
2
7%
3
19%
46-60
10
37%
2
13%
61-75
4
15%
4
25%
76-90

Забито

43
65
21 В 1-м тайме 27
22 Во 2-м тайме 38
12 Забивали первыми 15
7 Не забивали 1
4
9%
6
9%
1-15
6
14%
6
9%
16-30
11
26%
15
23%
31-45
6
14%
7
11%
46-60
6
14%
13
20%
61-75
10
23%
18
28%
76-90

Пропущено

38
31
15 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 19
4
11%
3
10%
1-15
3
8%
3
10%
16-30
8
21%
8
26%
31-45
6
16%
7
23%
46-60
11
29%
4
13%
61-75
6
16%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Волеренга
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Русенборг - Волеренга 3:0 Волеренга - Стрёмсгодсет 4:0 Волеренга - Саннефьёрд 4:0 Кристиансунд - Волеренга 3:2
Волеренга - Лиллестрём 3:1 Викинг - Волеренга 1:2 Волеренга - Тромсё 1:0 Хам-Кам - Волеренга 1:1 Волеренга - Олесунн 4:0 Дьерв - Волеренга 2:5 Волеренга - Викинг 4:2 Сарпсборг-08 - Волеренга 0:1 Волеренга - Кристиансунд 3:0 Волеренга - Будё-Глимт 0:1 Волеренга - Одд 0:1 Брумунддал - Волеренга 3:4 Олесунн - Волеренга 2:2 Волеренга - Русенборг 0:4 Лиллестрём - Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет - Волеренга 3:2
Будё-Глимт
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Будё-Глимт - Арсенал 0:1 Будё-Глимт - Саннефьёрд 4:1 Арсенал - Будё-Глимт 3:0 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:4
Будё-Глимт - Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт - Цюрих 2:1 Тромсё - Будё-Глимт 3:2 ПСВ - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - Мольде 1:4 Дьерв - Будё-Глимт 0:2 Динамо Загреб - Будё-Глимт 4:1 Будё-Глимт - Хам-Кам 2:2 Будё-Глимт - Динамо Загреб 1:0 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:4 Жальгирис - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - Одд 7:0 Будё-Глимт - Жальгирис 5:0 Олесунн - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Линфилд 8:0 Будё-Глимт - Дьерв 5:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 25 20 3 2 60 - 21 63
2. Будё-Глимт 3:0 26 15 6 5 67 - 32 51
3. Русенборг 26 14 8 4 59 - 35 50
4. Лиллестрём 25 14 5 6 44 - 28 47
5. Волеренга 0:3 26 13 3 10 46 - 38 42
6. Тромсё 26 9 10 7 39 - 43 37
7. Сарпсборг-08 1:0 26 11 2 13 48 - 46 35
8. Одд 26 10 5 11 33 - 42 35
9. Викинг 0:1 26 9 6 11 40 - 42 33
10. Хёугесунн 1:0 26 9 6 11 37 - 41 33
11. Стрёмсгодсет 26 9 5 12 39 - 43 32
12. Олесунн 0:0 25 7 8 10 26 - 38 29
13. Хам-Кам 0:0 26 5 12 9 28 - 36 27
14. Саннефьёрд 1:2 26 6 5 15 38 - 61 23
15. Кристиансунд 0:1 26 4 6 16 30 - 52 18
16. Дьерв 2:1 25 5 2 18 23 - 59 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Русенборг 13 11 2 0 33 - 10 35
2. Мольде 13 10 1 2 35 - 11 31
3. Волеренга 0:3 13 9 1 3 27 - 13 28
4. Тромсё 13 8 3 2 25 - 19 27
5. Лиллестрём 12 8 2 2 21 - 9 26
6. Будё-Глимт 3:0 13 6 6 1 37 - 16 24
7. Стрёмсгодсет 13 7 2 4 29 - 19 23
8. Хёугесунн 1:0 13 6 3 4 23 - 20 21
9. Сарпсборг-08 1:0 13 6 1 6 24 - 21 19
10. Викинг 0:1 13 5 4 4 19 - 14 19
11. Одд 13 6 1 6 19 - 20 19
12. Хам-Кам 0:0 13 4 5 4 15 - 14 17
13. Олесунн 0:0 13 4 5 4 14 - 16 17
14. Кристиансунд 0:1 13 3 4 6 22 - 28 13
15. Дьерв 2:1 12 4 1 7 11 - 22 13
16. Саннефьёрд 1:2 13 1 5 7 20 - 31 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 12 10 2 0 25 - 10 32
2. Будё-Глимт 3:0 13 9 0 4 30 - 16 27
3. Лиллестрём 13 6 3 4 23 - 19 21
4. Сарпсборг-08 1:0 13 5 1 7 24 - 25 16
5. Одд 13 4 4 5 14 - 22 16
6. Русенборг 13 3 6 4 26 - 25 15
7. Саннефьёрд 1:2 13 5 0 8 18 - 30 15
8. Волеренга 0:3 13 4 2 7 19 - 25 14
9. Викинг 0:1 13 4 2 7 21 - 28 14
10. Хёугесунн 1:0 13 3 3 7 14 - 21 12
11. Олесунн 0:0 12 3 3 6 12 - 22 12
12. Тромсё 13 1 7 5 14 - 24 10
13. Хам-Кам 0:0 13 1 7 5 13 - 22 10
14. Стрёмсгодсет 13 2 3 8 10 - 24 9
15. Кристиансунд 0:1 13 1 2 10 8 - 24 5
16. Дьерв 2:1 13 1 1 11 12 - 37 4
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 26 (7)
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 16 (6)
Сарпсборг-08 Хейнтс Тобиас 15 (4)
Саннефьёрд Офкир Мохамед 13 (5)
Русенборг Тенгстедт Каспер 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Дьерв Фернандес Леандро II 1 6
Олесунн Чанаджия Дарио 7
Мольде Маннсверк Сиверт 7
Одд Бьортуфт Один Лурас 2 3
Сарпсборг-08 Скиппер Антон 2 3
Весь список
Лучшие коэффициенты
Волеренга
Ничья
Будё-Глимт
2.78
3.98
2.45
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Волеренга 0:3 Будё-Глимт онлайн

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