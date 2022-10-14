Тур: 14.
Позже
История личных встреч
Алания
СКА-Хабаровск
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
13 матчей
46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Алания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галоян Артур
|6
|0.46
|Машуков Ислам
|4 (1)
|0.31
|Багаев Алан
|2
|0.15
|Засеев Азамат
|1
|0.08
|Качмазов Сослан
|1
|0.08
|Корян Аршак
|1
|0.08
|Хосонов Хетаг
|1
|0.08
|Гиоргобиани Николай
|1
|0.08
|Хугаев Алан
|1
|0.08
|Мазурин Андрей
|1
|0.08
|Петров Максим Вячеславович
|1
|0.08
|Эльдарушев Абу-Саид
|1
|0.08
|Кочиев Хетаг
|1
|0.08
|Хабалов Алан
|1 (1)
|0.08
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алейников Василий
|4
|0.31
|Петров Илья
|4 (4)
|0.31
|Гащенков Михаил
|3
|0.23
|Алиев Саид
|2
|0.15
|Фомин Денис
|1
|0.08
|Турсунов Игорь
|1
|0.08
|Мирошниченко Никита
|1
|0.08
|Яо Жан Шарль I
|1
|0.08
Карточки
Алания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Багаев Алан
|3
|0
|Хосонов Хетаг
|3
|0
|Кочиев Хетаг
|3
|0
|Засеев Азамат
|2
|0
|Хабалов Алан
|2
|0
|Галоян Артур
|2
|0
|Цараев Алан
|2
|0
|Мазурин Андрей
|2
|0
|Татаев Алексей
|0
|1
|Чочиев Алан
|1
|0
|Дзахов Давид
|1
|0
|Качмазов Сослан
|1
|0
|Ташаев Александр
|1
|0
|Машуков Ислам
|1
|0
|Гиоргобиани Николай
|1
|0
|Хугаев Алан
|1
|0
|Петров Максим Вячеславович
|1
|0
|Бутаев Аллон
|1
|0
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петров Илья
|3
|1
|Сугробов Владимир
|4
|0
|Алейников Василий
|3
|0
|Мусалов Магомед
|3
|0
|Муминов Ильяс
|1
|1
|Александр Иванков
|1
|1
|Гелоян Ишхан
|2
|0
|Гащенков Михаил
|2
|0
|Рукас Томас
|2
|0
|Фомин Денис
|2
|0
|Турсунов Игорь
|2
|0
|Сухомлинов Данила
|2
|0
|Яо Жан Шарль I
|2
|0
|Стародуб Дмитрий
|0
|1
|Сосранов Рустам
|1
|0
|Алиев Саид
|1
|0
|Климов Кирилл
|1
|0
|Мирошниченко Никита
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
6
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
5
45%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
9%
1
17%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Пропущено
6
7
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
17%
1
14%
1-15
2
33%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
33%
1
14%
61-75
1
17%
1
14%
76-90
Забито
13
11
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
1
8%
2
18%
46-60
1
8%
6
55%
61-75
7
54%
1
9%
76-90
Пропущено
4
7
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
14%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
1
25%
3
43%
76-90
Забито
24
17
10 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
5
21%
1
6%
1-15
1
4%
3
18%
16-30
4
17%
1
6%
31-45
4
17%
2
12%
46-60
3
13%
6
35%
61-75
7
29%
29%
4
24%
76-90
Пропущено
10
14
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
10%
2
14%
1-15
2
20%
3
21%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
2
20%
2
14%
46-60
3
30%
2
14%
61-75
2
20%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Алания
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Арсенал Тула - Алания 0:2 Динамо СПб - Алания 2:3 Алания - Шинник 3:1 Волгарь - Алания 0:0
Алания - Велес Москва 1:0 Алания - КАМАЗ 4:2 Рубин - Алания 2:2 Алания - Волга Ульяновск 1:2 ФК Кубань - Алания 1:2 Алания - Нефтехимик 1:0 Уфа - Алания 1:3 Алания - Енисей 1:1 Родина Москва - Алания 1:3 Алания - Динамо Махачкала 0:0 Алания - СКА-Хабаровск 2:1 Балтика - Алания 0:1 Спартак Москва - Алания 2:2 Алания - КАМАЗ 3:2 Алания - Ротор 0:1 Динамо Москва - Алания 3:0
СКА-Хабаровск
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
СКА-Хабаровск - Рубин 1:2 Динамо Владивосток - СКА-Хабаровск 1:0 Волга Ульяновск - СКА-Хабаровск 0:0 СКА-Хабаровск - ФК Кубань 2:0
Нефтехимик - СКА-Хабаровск 0:1 СКА-Хабаровск - Уфа 1:1 Енисей - СКА-Хабаровск 1:1 СКА-Хабаровск - Родина Москва 2:1 Динамо Махачкала - СКА-Хабаровск 0:0 СКА-Хабаровск - Балтика 2:2 СКА-Хабаровск - Акрон 3:0 СКА-Хабаровск - Краснодар-2 0:1 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 3:2 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 3:2 Алания - СКА-Хабаровск 2:1 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 1:3 СКА-Хабаровск - Шинник 3:0 Химки - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Химки 1:0 СКА-Хабаровск - Акрон 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Алания
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|23 - 11
|28
|2.
|Балтика
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|23 - 14
|26
|3.
|КАМАЗ
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|19 - 11
|23
|4.
|Енисей
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|20 - 15
|23
|5.
|Арсенал Тула
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 14
|22
|6.
|Рубин
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 16
|22
|7.
|Волгарь
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|12 - 9
|20
|8.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|10 - 10
|18
|9.
|Шинник
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 15
|18
|10.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|17 - 14
|17
|11.
|Нефтехимик
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 10
|16
|12.
|Уфа
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|10 - 16
|16
|13.
|ФК Кубань
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 14
|15
|14.
|Акрон
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|10 - 19
|12
|15.
|Краснодар-2
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|9 - 17
|12
|16.
|Велес Москва
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|11 - 20
|10
|17.
|Родина Москва
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|10 - 19
|8
|18.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|7 - 20
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Балтика
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 7
|14
|2.
|Енисей
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 5
|14
|3.
|Алания
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 6
|14
|4.
|Шинник
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 4
|14
|5.
|Волгарь
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|6 - 2
|14
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 9
|12
|7.
|Рубин
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 7
|12
|8.
|КАМАЗ
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 5
|11
|9.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|10.
|ФК Кубань
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 4
|10
|11.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|12.
|Нефтехимик
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 5
|8
|13.
|Уфа
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|14.
|Велес Москва
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|15.
|Акрон
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 9
|3
|16.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|4 - 14
|3
|17.
|Краснодар-2
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|1 - 7
|2
|18.
|Родина Москва
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Алания
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 5
|14
|2.
|Балтика
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|3.
|КАМАЗ
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|4.
|Арсенал Тула
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|5.
|Рубин
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|6.
|Краснодар-2
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 10
|10
|7.
|Енисей
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|8.
|Уфа
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 7
|9
|9.
|Акрон
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|4 - 10
|9
|10.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|9
|11.
|Нефтехимик
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|12.
|Волгарь
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|13.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|14.
|Родина Москва
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|15.
|ФК Кубань
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|16.
|Шинник
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|17.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|18.
|Велес Москва
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 8
|3
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|Арсенал Тула
|Луценко Евгений
|7
|Алания
|Галоян Артур
|6
|Велес Москва
|Логуа Ираклий
|6
|Нефтехимик
|Уридия Мераби
|6
|Рубин
|Фамейе Джоэль
|6
|ФК Кубань
|Безденежных Игорь
|1 5
|Волгарь
|Талалай Денис
|1 5
|Шинник
|Грузнов Илья
|2 3
|Волгарь
|Ведерников Данила
|6
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|6
Прогнозы на матч Алания - СКА-Хабаровск
Исход игры
Алания
92.1% (35)
Ничья
0% (0)
СКА-Хабаровск
7.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
54.05% (20)
Меньше
45.95% (17)
Обе команды забьют
Да
51.35% (19)
Нет
48.65% (18)
Популярный счёт
2:1 Алания
42.1% (16)
2:0 Алания
21.1% (8)
1:0 Алания
21.1% (8)
1:2 СКА-Хабаровск
5.3% (2)
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