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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 14.
Алания
 
Позже
СКА-Хабаровск
Прогнозы 38
Алания 92.1% (35)
X 0% (0)
СКА-Хабаровск 7.9% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Алания
Ничья
СКА-Хабаровск
2.04
3.50
4.16
Все Коэффициенты

История личных встреч

Алания
СКА-Хабаровск

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

13 матчей

46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы

История матчей

ТМК
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:4
ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галоян Артур 6 0.46
Машуков Ислам 4 (1) 0.31
Багаев Алан 2 0.15
Засеев Азамат 1 0.08
Качмазов Сослан 1 0.08
Корян Аршак 1 0.08
Хосонов Хетаг 1 0.08
Гиоргобиани Николай 1 0.08
Хугаев Алан 1 0.08
Мазурин Андрей 1 0.08
Петров Максим Вячеславович 1 0.08
Эльдарушев Абу-Саид 1 0.08
Кочиев Хетаг 1 0.08
Хабалов Алан 1 (1) 0.08
СКА-Хабаровск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алейников Василий 4 0.31
Петров Илья 4 (4) 0.31
Гащенков Михаил 3 0.23
Алиев Саид 2 0.15
Фомин Денис 1 0.08
Турсунов Игорь 1 0.08
Мирошниченко Никита 1 0.08
Яо Жан Шарль I 1 0.08

Карточки

Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Багаев Алан 3 0
Хосонов Хетаг 3 0
Кочиев Хетаг 3 0
Засеев Азамат 2 0
Хабалов Алан 2 0
Галоян Артур 2 0
Цараев Алан 2 0
Мазурин Андрей 2 0
Татаев Алексей 0 1
Чочиев Алан 1 0
Дзахов Давид 1 0
Качмазов Сослан 1 0
Ташаев Александр 1 0
Машуков Ислам 1 0
Гиоргобиани Николай 1 0
Хугаев Алан 1 0
Петров Максим Вячеславович 1 0
Бутаев Аллон 1 0
СКА-Хабаровск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петров Илья 3 1
Сугробов Владимир 4 0
Алейников Василий 3 0
Мусалов Магомед 3 0
Муминов Ильяс 1 1
Александр Иванков 1 1
Гелоян Ишхан 2 0
Гащенков Михаил 2 0
Рукас Томас 2 0
Фомин Денис 2 0
Турсунов Игорь 2 0
Сухомлинов Данила 2 0
Яо Жан Шарль I 2 0
Стародуб Дмитрий 0 1
Сосранов Рустам 1 0
Алиев Саид 1 0
Климов Кирилл 1 0
Мирошниченко Никита 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
6
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
5
45%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
9%
1
17%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

6
7
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
17%
1
14%
1-15
2
33%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
33%
1
14%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Забито

13
11
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
1
8%
2
18%
46-60
1
8%
6
55%
61-75
7
54%
1
9%
76-90

Пропущено

4
7
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
14%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
1
25%
3
43%
76-90

Забито

24
17
10 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
5
21%
1
6%
1-15
1
4%
3
18%
16-30
4
17%
1
6%
31-45
4
17%
2
12%
46-60
3
13%
6
35%
61-75
7
29%
29%
4
24%
76-90

Пропущено

10
14
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
10%
2
14%
1-15
2
20%
3
21%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
2
20%
2
14%
46-60
3
30%
2
14%
61-75
2
20%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Алания
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Арсенал Тула - Алания 0:2 Динамо СПб - Алания 2:3 Алания - Шинник 3:1 Волгарь - Алания 0:0
Алания - Велес Москва 1:0 Алания - КАМАЗ 4:2 Рубин - Алания 2:2 Алания - Волга Ульяновск 1:2 ФК Кубань - Алания 1:2 Алания - Нефтехимик 1:0 Уфа - Алания 1:3 Алания - Енисей 1:1 Родина Москва - Алания 1:3 Алания - Динамо Махачкала 0:0 Алания - СКА-Хабаровск 2:1 Балтика - Алания 0:1 Спартак Москва - Алания 2:2 Алания - КАМАЗ 3:2 Алания - Ротор 0:1 Динамо Москва - Алания 3:0
СКА-Хабаровск
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
СКА-Хабаровск - Рубин 1:2 Динамо Владивосток - СКА-Хабаровск 1:0 Волга Ульяновск - СКА-Хабаровск 0:0 СКА-Хабаровск - ФК Кубань 2:0
Нефтехимик - СКА-Хабаровск 0:1 СКА-Хабаровск - Уфа 1:1 Енисей - СКА-Хабаровск 1:1 СКА-Хабаровск - Родина Москва 2:1 Динамо Махачкала - СКА-Хабаровск 0:0 СКА-Хабаровск - Балтика 2:2 СКА-Хабаровск - Акрон 3:0 СКА-Хабаровск - Краснодар-2 0:1 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 3:2 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 3:2 Алания - СКА-Хабаровск 2:1 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 1:3 СКА-Хабаровск - Шинник 3:0 Химки - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Химки 1:0 СКА-Хабаровск - Акрон 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алания Заявка 13 8 4 1 23 - 11 28
2. Балтика Заявка 13 7 5 1 23 - 14 26
3. КАМАЗ Заявка 13 6 5 2 19 - 11 23
4. Енисей Заявка 13 6 5 2 20 - 15 23
5. Арсенал Тула Заявка 13 6 4 3 20 - 14 22
6. Рубин Заявка 13 6 4 3 22 - 16 22
7. Волгарь Заявка 13 5 5 3 12 - 9 20
8. Динамо Махачкала Заявка 13 4 6 3 10 - 10 18
9. Шинник Заявка 13 5 3 5 16 - 15 18
10. СКА-Хабаровск Заявка 13 4 5 4 17 - 14 17
11. Нефтехимик Заявка 13 4 4 5 11 - 10 16
12. Уфа Заявка 13 4 4 5 10 - 16 16
13. ФК Кубань Заявка 13 4 3 6 14 - 14 15
14. Акрон Заявка 13 2 6 5 10 - 19 12
15. Краснодар-2 Заявка 13 3 3 7 9 - 17 12
16. Велес Москва Заявка 13 3 1 9 11 - 20 10
17. Родина Москва Заявка 13 1 5 7 10 - 19 8
18. Волга Ульяновск Заявка 13 1 4 8 7 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Балтика Заявка 6 4 2 0 12 - 7 14
2. Енисей Заявка 6 4 2 0 10 - 5 14
3. Алания Заявка 7 4 2 1 11 - 6 14
4. Шинник Заявка 7 4 2 1 9 - 4 14
5. Волгарь Заявка 7 4 2 1 6 - 2 14
6. Арсенал Тула Заявка 7 3 3 1 11 - 9 12
7. Рубин Заявка 7 3 3 1 12 - 7 12
8. КАМАЗ Заявка 6 3 2 1 11 - 5 11
9. СКА-Хабаровск Заявка 7 3 2 2 11 - 7 11
10. ФК Кубань Заявка 6 3 1 2 9 - 4 10
11. Динамо Махачкала Заявка 6 2 3 1 4 - 3 9
12. Нефтехимик Заявка 7 2 2 3 5 - 5 8
13. Уфа Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
14. Велес Москва Заявка 7 2 1 4 8 - 12 7
15. Акрон Заявка 5 0 3 2 6 - 9 3
16. Волга Ульяновск Заявка 8 0 3 5 4 - 14 3
17. Краснодар-2 Заявка 6 0 2 4 1 - 7 2
18. Родина Москва Заявка 6 0 2 4 4 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алания Заявка 6 4 2 0 12 - 5 14
2. Балтика Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
3. КАМАЗ Заявка 7 3 3 1 8 - 6 12
4. Арсенал Тула Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
5. Рубин Заявка 6 3 1 2 10 - 9 10
6. Краснодар-2 Заявка 7 3 1 3 8 - 10 10
7. Енисей Заявка 7 2 3 2 10 - 10 9
8. Уфа Заявка 7 2 3 2 5 - 7 9
9. Акрон Заявка 8 2 3 3 4 - 10 9
10. Динамо Махачкала Заявка 7 2 3 2 6 - 7 9
11. Нефтехимик Заявка 6 2 2 2 6 - 5 8
12. Волгарь Заявка 6 1 3 2 6 - 7 6
13. СКА-Хабаровск Заявка 6 1 3 2 6 - 7 6
14. Родина Москва Заявка 7 1 3 3 6 - 9 6
15. ФК Кубань Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
16. Шинник Заявка 6 1 1 4 7 - 11 4
17. Волга Ульяновск Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
18. Велес Москва Заявка 6 1 0 5 3 - 8 3
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Арсенал Тула Луценко Евгений 7
Алания Галоян Артур 6
Велес Москва Логуа Ираклий 6
Нефтехимик Уридия Мераби 6
Рубин Фамейе Джоэль 6
Весь список

Топ нарушителей
ФК Кубань Безденежных Игорь 1 5
Волгарь Талалай Денис 1 5
Шинник Грузнов Илья 2 3
Волгарь Ведерников Данила 6
КАМАЗ Пальцев Валентин 6
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Алания - СКА-Хабаровск от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 октября 2022, осталось 2 дня 10 часов 28 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 38
    Алания 92.1% (35)
    X 0% (0)
    СКА-Хабаровск 7.9% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Алания
    Ничья
    СКА-Хабаровск
    2.04
    3.50
    4.16
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Алания - СКА-Хабаровск онлайн

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    Прогнозы на матч Алания - СКА-Хабаровск

    Исход игры
    Алания
    92.1% (35)
    Ничья
    0% (0)
    СКА-Хабаровск
    7.9% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.05% (20)
    Меньше
    45.95% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    51.35% (19)
    Нет
    48.65% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Алания
    42.1% (16)
    2:0 Алания
    21.1% (8)
    1:0 Алания
    21.1% (8)
    1:2 СКА-Хабаровск
    5.3% (2)
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    Алания
    СКА-Хабаровск
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