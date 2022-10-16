Тур: 14.
0:1
Перерыв
Ход матча
25'
0:1
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Карп КэтэлинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ахатов ДанилНападающий
-
Главный тренер: Попов Денис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
78 Куль РусланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Парфёнов Дмитрий
Бомбардиры внутри турнира
Уфа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Темников Иван
|2
|0.14
|Плиев Константин
|2
|0.14
|Камилов Владислав
|1
|0.07
|Голубев Артём
|1
|0.07
|Ботака-Иобома Эрвинг
|1
|0.07
|Ортис Дилан
|1
|0.07
|Касинтура Эгаш
|1
|0.07
Родина Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морозов Владислав
|2
|0.14
|Гордюшенко Астемир
|2 (1)
|0.14
|Калмыков Амур
|1
|0.07
|Воропаев Артём
|1
|0.07
|Куль Руслан
|1
|0.07
|Андреев Игорь
|1
|0.07
|Мальцев Михаил
|1
|0.07
|Тимошенко Иван
|1
|0.07
|Голдобин Никита
|1 (1)
|0.07
Карточки
Уфа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Плиев Константин
|5
|0
|Никитин Андрей Владимирович
|3
|1
|Карп Кэтэлин
|3
|1
|Фищенко Руслан
|4
|0
|Камилов Владислав
|3
|0
|Голубев Артём
|3
|0
|Ботака-Иобома Эрвинг
|3
|0
|Ортис Дилан
|3
|0
|Темников Иван
|2
|0
|Сухов Александр
|1
|0
|Плиев Заурбек
|1
|0
|Евсеев Алексей
|1
|0
|Жамалетдинов Тимур
|1
|0
|Емельянов Данила
|1
|0
|Чернов Алексей
|1
|0
|Молтенинов Илья
|1
|0
|Кукушкин Иван
|1
|0
|Масалов Александр
|1
|0
|Касинтура Эгаш
|1
|0
Родина Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дмитриев Сергей II
|3
|1
|Клещенко Александр
|2
|1
|Мальцев Михаил
|2
|1
|Гордюшенко Астемир
|3
|0
|Байтуков Руслан
|3
|0
|Калмыков Амур
|1
|1
|Аликин Павел
|2
|0
|Куль Руслан
|2
|0
|Морозов Владислав
|2
|0
|Габараев Альберт
|2
|0
|Рыков Владимир
|1
|0
|Адаев Владислав
|1
|0
|Айрапетян Арсен
|1
|0
|Сангаре Дэвид
|1
|0
|Воропаев Артём
|1
|0
|Андреев Игорь
|1
|0
|Петухов Илья
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
6
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
11 Не забивали 9
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
2
33%
16-30
2
50%
1
17%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
10
9
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
10%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
10%
1
11%
31-45
1
10%
3
33%
46-60
2
20%
2
22%
61-75
5
50%
0
0%
76-90
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
40%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
50%
76-90
Пропущено
7
10
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
1
14%
1
10%
46-60
2
29%
3
30%
61-75
3
43%
2
20%
76-90
Забито
9
10
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
1
11%
1
10%
1-15
2
22%
2
20%
16-30
2
22%
2
20%
31-45
3
33%
3
30%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
2
20%
76-90
Пропущено
17
19
3 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
1
6%
3
16%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
2
12%
3
16%
31-45
2
12%
4
21%
46-60
4
24%
5
26%
61-75
8
47%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Уфа
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Динамо Махачкала - Уфа 0:1 Кубань Холдинг - Уфа 0:1 Уфа - Балтика 0:2 Акрон - Уфа 1:1
Уфа - Краснодар-2 2:1 СКА-Хабаровск - Уфа 1:1 Уфа - Арсенал Тула 0:2 Шинник - Уфа 3:0 Уфа - Волгарь 0:0 Велес Москва - Уфа 0:2 Уфа - Алания 1:3 Рубин - Уфа 0:0 Уфа - Волга Ульяновск 2:1 ФК Кубань - Уфа 2:0 Рубин - Уфа 1:4 Урал - Уфа 1:1 Уфа - Оренбург 1:2 Оренбург - Уфа 2:2 Рубин - Уфа 1:2 Уфа - Арсенал Тула 2:1
Родина Москва
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Родина Москва - Енисей 0:2 Космос Долгопрудный - Родина Москва 1:1 КАМАЗ - Родина Москва 2:0 Динамо Махачкала - Родина Москва 0:0
Родина Москва - Балтика 1:2 Акрон - Родина Москва 2:2 Родина Москва - Краснодар-2 1:2 СКА-Хабаровск - Родина Москва 2:1 Родина Москва - Арсенал Тула 1:1 Шинник - Родина Москва 1:1 Родина Москва - Волгарь 0:0 Велес Москва - Родина Москва 0:2 Родина Москва - Алания 1:3 Рубин - Родина Москва 2:0 Сокол - Родина Москва 1:0 Родина Москва - Динамо Брянск 2:1 Рязань - Родина Москва 0:1 Родина Москва - Салют 1:0 Авангард Курск - Родина Москва 3:2 Динамо Владивосток - Родина Москва 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Алания
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|23 - 11
|28
|2.
|Балтика
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|23 - 14
|26
|3.
|КАМАЗ
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|20 - 11
|26
|4.
|Енисей
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|20 - 16
|23
|5.
|Арсенал Тула
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 14
|22
|6.
|Рубин
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 16
|22
|7.
|Волгарь
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|12 - 9
|20
|8.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|10 - 10
|18
|9.
|Шинник
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 15
|18
|10.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|17 - 14
|17
|11.
|Нефтехимик
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 10
|16
|12.
|Уфа
|0:1 Заявка
|14
|4
|4
|6
|10 - 17
|16
|13.
|ФК Кубань
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 14
|15
|14.
|Акрон
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|10 - 19
|12
|15.
|Краснодар-2
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|9 - 17
|12
|16.
|Родина Москва
|1:0 Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 19
|11
|17.
|Велес Москва
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|11 - 20
|10
|18.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|7 - 20
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Балтика
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 7
|14
|2.
|КАМАЗ
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|3.
|Енисей
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 5
|14
|4.
|Алания
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 6
|14
|5.
|Шинник
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 4
|14
|6.
|Волгарь
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|6 - 2
|14
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 9
|12
|8.
|Рубин
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 7
|12
|9.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|10.
|ФК Кубань
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 4
|10
|11.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|12.
|Нефтехимик
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 5
|8
|13.
|Уфа
|0:1 Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 10
|7
|14.
|Велес Москва
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|15.
|Акрон
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 9
|3
|16.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|4 - 14
|3
|17.
|Краснодар-2
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|1 - 7
|2
|18.
|Родина Москва
|1:0 Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Алания
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 5
|14
|2.
|Балтика
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|3.
|КАМАЗ
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|4.
|Арсенал Тула
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|5.
|Рубин
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|6.
|Краснодар-2
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 10
|10
|7.
|Родина Москва
|1:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|8.
|Уфа
|0:1 Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 7
|9
|9.
|Енисей
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|10.
|Акрон
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|4 - 10
|9
|11.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|9
|12.
|Нефтехимик
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|13.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|14.
|Волгарь
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|15.
|ФК Кубань
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|16.
|Шинник
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|17.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|18.
|Велес Москва
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 8
|3
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Арсенал Тула
|Луценко Евгений
|7
|Алания
|Галоян Артур
|6
|Велес Москва
|Логуа Ираклий
|6
|Нефтехимик
|Уридия Мераби
|6
|Рубин
|Фамейе Джоэль
|6
|ФК Кубань
|Безденежных Игорь
|1 5
|Волгарь
|Талалай Денис
|1 5
|Шинник
|Грузнов Илья
|2 3
|Волгарь
|Ведерников Данила
|6
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|6
Прогнозы на матч Уфа 0:1 Родина Москва
Исход игры
Уфа
94.4% (118)
Ничья
4% (5)
Родина Москва
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
26.27% (31)
Меньше
73.73% (87)
Обе команды забьют
Да
28.81% (34)
Нет
71.19% (84)
Популярный счёт
1:0 Уфа
38.4% (48)
2:0 Уфа
28% (35)
2:1 Уфа
20.8% (26)
1:1 Ничья
3.2% (4)
3:1 Уфа
1.6% (2)
1:2 Родина Москва
1.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!