Возвращается на поле Евсеев. Замотали ему голову и может встречу продолжить футболист, вроде как. Но досталось ему существенно в игровом эпизоде.

Все в порядке с Евсеевым, но как-то страшновато за него. Будем надеяться, что сможет встречу полноценно продолжить футболист хозяев.

Оказавшись в большинстве, должна теперь давить на оборону соперника "Уфа". Все-таки хозяева были фаворитами встречи, а потому им нужно попытаться оправдаться перед болельщиками за плохой первый тайм.

После подачи с правого фланга Аликин нанес удар по воротам "Уфы" - мяч полетел чуть выше цели. Совсем немного не повезло тут игроку "Родины".

Карп получил мяч на левой бровке, откуда сразу же попытался доставить сферу в центр штрафной - на выходе первым сыграл голкипер соперника.

Завершается основное время первого тайма. Получился первый игровой отрезок у нас очень интересным. Посмотрим, как после паузы будут вести себя оппоненты.

Две минуты переиграли в первом тайме соперники. Ничего интересного не придумали впереди соперники. Прозвучал свисток на перерыв. После первого тайма гости впереди - 0:1. Единственный гол на счет Амура Калмыкова.

Ортис попытался по левому флангу ускориться со снарядом, но против него в подкате играет один из защитников, сумевший в касание вынести сферу за боковую линию.

Не так активен, как обычно, Иван Темников. Нет у него опасных моментов. Да и мяч 10-й номер хозяев под свой контроль считанное количество раз получал.

Отошла сейчас всем составом к своим воротам "Родина". Пытается московский коллектив оборонять рамку и не пропустить ответный гол в свои ворота.

Чернов сейчас очередной навес нейтрализует с левого фланга. Кипер "Уфы" в высоченном прыжке фиксирует снаряд в своих перчатках. Снова надежная игра в створе!

Активно "Родина" владеет снарядом на половине поля соперника, и это несмотря на тот факт, что проигрывают хозяева, которым нужно атаковать.

Плиев сейчас взял игру в атаке на себя. Прошел он практически к воротам, после чего с левого края нанес выстрел в дальний угол. Мяч просвистел рядом со стойкой! Получилось весьма опасно!

Столкновение сейчас в центре поля. Что там произошло. Вачхольз кого-то сбил из соперников? Игрок "Родины" еще и красную карточку получает! Прямую!

Евсееву, кстати говоря, по лицу досталось. Причем там локтем откровенно ударил оппоненту Вачхольз. Заслуженное удаление, ну, а игрок "Уфы" все никак подняться с газона не может...

26' Да, Николай Сафрониди сегодня у кромки поля у "Уфы". Именно помощник главного тренера активно подсказывает горожанам, как лучше им атаковать. Уфимцы забивают сейчас ответный гол, но судья его отменяет по причине фола хозяев в атаке.

25' Дебютный мяч забил сегодня за "Родину" Амур Калмыков. В сентябре он в клуб перешел, и успел лишь красной карточкой в матче с "Балтикой" запомниться. Но теперь есть и приятные воспоминания у Амура.

24' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КАЛМЫКОВ! 0:1!

Открывает счет московский коллектив. Быстро разыграли аут гости. Передача с левого края штрафной на ближнюю штангу, откуда Амур Калмыков в касание переправил сферу в сетку.

23' Конюхов отдавал передачу к воротам соперника, но на острие никого из партнеров не оказалось. Некому было снаряд в сетку переправить.

22' Снова у нас пауза в игре. Павел Аликин попытался сейчас оспорить какое-то решение рефери, но судья пригрозил карточкой и третьему номеру "Родины" пришлось отступить.

21' Прекратился дождь, есть только морось, но играть не особо приятно соперникам, судя по всему. Плюс ко всему, газон мокрый, что существенно влияет на скорости в игре.

19' Дмитриев сейчас зацепил по ноге Ортис. Штрафной удар, после назначения которого едва не повздорили между собой футболисты обеих команд.

18' Караев сейчас нанес удар с линии штрафной. Чернов не смог поймать мяч в свои перчатки. Пришлось сферу выбивать за пределы поля, на угловой.

17' Кто-то из болельщиков "Уфы" активно заводит трибуны, после чего буквально взрываются болельщики, которые требуют от команды забитого гола.