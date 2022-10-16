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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 14.
Уфа
0:1
Перерыв
Родина Москва
0'
0:1
25' Гол
Калмыков Амур
39' Красная карточка
Вачхольз Весли Ната
Уфа
Родина Москва

Бомбардиры внутри турнира

Уфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Темников Иван 2 0.14
Плиев Константин 2 0.14
Камилов Владислав 1 0.07
Голубев Артём 1 0.07
Ботака-Иобома Эрвинг 1 0.07
Ортис Дилан 1 0.07
Касинтура Эгаш 1 0.07
Родина Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морозов Владислав 2 0.14
Гордюшенко Астемир 2 (1) 0.14
Калмыков Амур 1 0.07
Воропаев Артём 1 0.07
Куль Руслан 1 0.07
Андреев Игорь 1 0.07
Мальцев Михаил 1 0.07
Тимошенко Иван 1 0.07
Голдобин Никита 1 (1) 0.07

Карточки

Уфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Плиев Константин 5 0
Никитин Андрей Владимирович 3 1
Карп Кэтэлин 3 1
Фищенко Руслан 4 0
Камилов Владислав 3 0
Голубев Артём 3 0
Ботака-Иобома Эрвинг 3 0
Ортис Дилан 3 0
Темников Иван 2 0
Сухов Александр 1 0
Плиев Заурбек 1 0
Евсеев Алексей 1 0
Жамалетдинов Тимур 1 0
Емельянов Данила 1 0
Чернов Алексей 1 0
Молтенинов Илья 1 0
Кукушкин Иван 1 0
Масалов Александр 1 0
Касинтура Эгаш 1 0
Родина Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дмитриев Сергей II 3 1
Клещенко Александр 2 1
Мальцев Михаил 2 1
Гордюшенко Астемир 3 0
Байтуков Руслан 3 0
Калмыков Амур 1 1
Аликин Павел 2 0
Куль Руслан 2 0
Морозов Владислав 2 0
Габараев Альберт 2 0
Рыков Владимир 1 0
Адаев Владислав 1 0
Айрапетян Арсен 1 0
Сангаре Дэвид 1 0
Воропаев Артём 1 0
Андреев Игорь 1 0
Петухов Илья 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
6
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
11 Не забивали 9
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
2
33%
16-30
2
50%
1
17%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

10
9
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
10%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
10%
1
11%
31-45
1
10%
3
33%
46-60
2
20%
2
22%
61-75
5
50%
0
0%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
40%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
50%
76-90

Пропущено

7
10
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
1
14%
1
10%
46-60
2
29%
3
30%
61-75
3
43%
2
20%
76-90

Забито

9
10
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
1
11%
1
10%
1-15
2
22%
2
20%
16-30
2
22%
2
20%
31-45
3
33%
3
30%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
2
20%
76-90

Пропущено

17
19
3 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
1
6%
3
16%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
2
12%
3
16%
31-45
2
12%
4
21%
46-60
4
24%
5
26%
61-75
8
47%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Уфа
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Динамо Махачкала - Уфа 0:1 Кубань Холдинг - Уфа 0:1 Уфа - Балтика 0:2 Акрон - Уфа 1:1
Уфа - Краснодар-2 2:1 СКА-Хабаровск - Уфа 1:1 Уфа - Арсенал Тула 0:2 Шинник - Уфа 3:0 Уфа - Волгарь 0:0 Велес Москва - Уфа 0:2 Уфа - Алания 1:3 Рубин - Уфа 0:0 Уфа - Волга Ульяновск 2:1 ФК Кубань - Уфа 2:0 Рубин - Уфа 1:4 Урал - Уфа 1:1 Уфа - Оренбург 1:2 Оренбург - Уфа 2:2 Рубин - Уфа 1:2 Уфа - Арсенал Тула 2:1
Родина Москва
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Родина Москва - Енисей 0:2 Космос Долгопрудный - Родина Москва 1:1 КАМАЗ - Родина Москва 2:0 Динамо Махачкала - Родина Москва 0:0
Родина Москва - Балтика 1:2 Акрон - Родина Москва 2:2 Родина Москва - Краснодар-2 1:2 СКА-Хабаровск - Родина Москва 2:1 Родина Москва - Арсенал Тула 1:1 Шинник - Родина Москва 1:1 Родина Москва - Волгарь 0:0 Велес Москва - Родина Москва 0:2 Родина Москва - Алания 1:3 Рубин - Родина Москва 2:0 Сокол - Родина Москва 1:0 Родина Москва - Динамо Брянск 2:1 Рязань - Родина Москва 0:1 Родина Москва - Салют 1:0 Авангард Курск - Родина Москва 3:2 Динамо Владивосток - Родина Москва 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алания Заявка 13 8 4 1 23 - 11 28
2. Балтика Заявка 13 7 5 1 23 - 14 26
3. КАМАЗ Заявка 14 7 5 2 20 - 11 26
4. Енисей Заявка 14 6 5 3 20 - 16 23
5. Арсенал Тула Заявка 13 6 4 3 20 - 14 22
6. Рубин Заявка 13 6 4 3 22 - 16 22
7. Волгарь Заявка 13 5 5 3 12 - 9 20
8. Динамо Махачкала Заявка 13 4 6 3 10 - 10 18
9. Шинник Заявка 13 5 3 5 16 - 15 18
10. СКА-Хабаровск Заявка 13 4 5 4 17 - 14 17
11. Нефтехимик Заявка 13 4 4 5 11 - 10 16
12. Уфа 0:1 Заявка 14 4 4 6 10 - 17 16
13. ФК Кубань Заявка 13 4 3 6 14 - 14 15
14. Акрон Заявка 13 2 6 5 10 - 19 12
15. Краснодар-2 Заявка 13 3 3 7 9 - 17 12
16. Родина Москва 1:0 Заявка 14 2 5 7 11 - 19 11
17. Велес Москва Заявка 13 3 1 9 11 - 20 10
18. Волга Ульяновск Заявка 13 1 4 8 7 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Балтика Заявка 6 4 2 0 12 - 7 14
2. КАМАЗ Заявка 7 4 2 1 12 - 5 14
3. Енисей Заявка 6 4 2 0 10 - 5 14
4. Алания Заявка 7 4 2 1 11 - 6 14
5. Шинник Заявка 7 4 2 1 9 - 4 14
6. Волгарь Заявка 7 4 2 1 6 - 2 14
7. Арсенал Тула Заявка 7 3 3 1 11 - 9 12
8. Рубин Заявка 7 3 3 1 12 - 7 12
9. СКА-Хабаровск Заявка 7 3 2 2 11 - 7 11
10. ФК Кубань Заявка 6 3 1 2 9 - 4 10
11. Динамо Махачкала Заявка 6 2 3 1 4 - 3 9
12. Нефтехимик Заявка 7 2 2 3 5 - 5 8
13. Уфа 0:1 Заявка 7 2 1 4 5 - 10 7
14. Велес Москва Заявка 7 2 1 4 8 - 12 7
15. Акрон Заявка 5 0 3 2 6 - 9 3
16. Волга Ульяновск Заявка 8 0 3 5 4 - 14 3
17. Краснодар-2 Заявка 6 0 2 4 1 - 7 2
18. Родина Москва 1:0 Заявка 6 0 2 4 4 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алания Заявка 6 4 2 0 12 - 5 14
2. Балтика Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
3. КАМАЗ Заявка 7 3 3 1 8 - 6 12
4. Арсенал Тула Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
5. Рубин Заявка 6 3 1 2 10 - 9 10
6. Краснодар-2 Заявка 7 3 1 3 8 - 10 10
7. Родина Москва 1:0 Заявка 8 2 3 3 7 - 9 9
8. Уфа 0:1 Заявка 7 2 3 2 5 - 7 9
9. Енисей Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
10. Акрон Заявка 8 2 3 3 4 - 10 9
11. Динамо Махачкала Заявка 7 2 3 2 6 - 7 9
12. Нефтехимик Заявка 6 2 2 2 6 - 5 8
13. СКА-Хабаровск Заявка 6 1 3 2 6 - 7 6
14. Волгарь Заявка 6 1 3 2 6 - 7 6
15. ФК Кубань Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
16. Шинник Заявка 6 1 1 4 7 - 11 4
17. Волга Ульяновск Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
18. Велес Москва Заявка 6 1 0 5 3 - 8 3
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Арсенал Тула Луценко Евгений 7
Алания Галоян Артур 6
Велес Москва Логуа Ираклий 6
Нефтехимик Уридия Мераби 6
Рубин Фамейе Джоэль 6
Весь список

Топ нарушителей
ФК Кубань Безденежных Игорь 1 5
Волгарь Талалай Денис 1 5
Шинник Грузнов Илья 2 3
Волгарь Ведерников Данила 6
КАМАЗ Пальцев Валентин 6
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Две минуты переиграли в первом тайме соперники. Ничего интересного не придумали впереди соперники. Прозвучал свисток на перерыв. После первого тайма гости впереди - 0:1. Единственный гол на счет Амура Калмыкова.
  • 44'
    Завершается основное время первого тайма. Получился первый игровой отрезок у нас очень интересным. Посмотрим, как после паузы будут вести себя оппоненты.
  • 43'
    Карп получил мяч на левой бровке, откуда сразу же попытался доставить сферу в центр штрафной - на выходе первым сыграл голкипер соперника.
  • 42'
    После подачи с правого фланга Аликин нанес удар по воротам "Уфы" - мяч полетел чуть выше цели. Совсем немного не повезло тут игроку "Родины".
  • 41'
    Оказавшись в большинстве, должна теперь давить на оборону соперника "Уфа". Все-таки хозяева были фаворитами встречи, а потому им нужно попытаться оправдаться перед болельщиками за плохой первый тайм.
  • 40'
    Все в порядке с Евсеевым, но как-то страшновато за него. Будем надеяться, что сможет встречу полноценно продолжить футболист хозяев.
  • 38'
    Возвращается на поле Евсеев. Замотали ему голову и может встречу продолжить футболист, вроде как. Но досталось ему существенно в игровом эпизоде.
  • Травма, повреждение
    37'
    Евсееву, кстати говоря, по лицу досталось. Причем там локтем откровенно ударил оппоненту Вачхольз. Заслуженное удаление, ну, а игрок "Уфы" все никак подняться с газона не может...
  • Красная карточка
    36'
    Столкновение сейчас в центре поля. Что там произошло. Вачхольз кого-то сбил из соперников? Игрок "Родины" еще и красную карточку получает! Прямую!
  • Опасный момент
    34'
    Плиев сейчас взял игру в атаке на себя. Прошел он практически к воротам, после чего с левого края нанес выстрел в дальний угол. Мяч просвистел рядом со стойкой! Получилось весьма опасно!
  • 33'
    Активно "Родина" владеет снарядом на половине поля соперника, и это несмотря на тот факт, что проигрывают хозяева, которым нужно атаковать.
  • 32'
    Чернов сейчас очередной навес нейтрализует с левого фланга. Кипер "Уфы" в высоченном прыжке фиксирует снаряд в своих перчатках. Снова надежная игра в створе!
  • 30'
    Отошла сейчас всем составом к своим воротам "Родина". Пытается московский коллектив оборонять рамку и не пропустить ответный гол в свои ворота.
  • 29'
    Не так активен, как обычно, Иван Темников. Нет у него опасных моментов. Да и мяч 10-й номер хозяев под свой контроль считанное количество раз получал.
  • 28'
    Ортис попытался по левому флангу ускориться со снарядом, но против него в подкате играет один из защитников, сумевший в касание вынести сферу за боковую линию.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Фол, нарушение
      26'
      Да, Николай Сафрониди сегодня у кромки поля у "Уфы". Именно помощник главного тренера активно подсказывает горожанам, как лучше им атаковать. Уфимцы забивают сейчас ответный гол, но судья его отменяет по причине фола хозяев в атаке.
    • 25'
      Дебютный мяч забил сегодня за "Родину" Амур Калмыков. В сентябре он в клуб перешел, и успел лишь красной карточкой в матче с "Балтикой" запомниться. Но теперь есть и приятные воспоминания у Амура.
    • Описание гола
      24'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КАЛМЫКОВ! 0:1!
      Открывает счет московский коллектив. Быстро разыграли аут гости. Передача с левого края штрафной на ближнюю штангу, откуда Амур Калмыков в касание переправил сферу в сетку.
    • 23'
      Конюхов отдавал передачу к воротам соперника, но на острие никого из партнеров не оказалось. Некому было снаряд в сетку переправить.
    • 22'
      Снова у нас пауза в игре. Павел Аликин попытался сейчас оспорить какое-то решение рефери, но судья пригрозил карточкой и третьему номеру "Родины" пришлось отступить.
    • 21'
      Прекратился дождь, есть только морось, но играть не особо приятно соперникам, судя по всему. Плюс ко всему, газон мокрый, что существенно влияет на скорости в игре.
    • Фол, нарушение
      19'
      Дмитриев сейчас зацепил по ноге Ортис. Штрафной удар, после назначения которого едва не повздорили между собой футболисты обеих команд.
    • Опасный момент
      18'
      Караев сейчас нанес удар с линии штрафной. Чернов не смог поймать мяч в свои перчатки. Пришлось сферу выбивать за пределы поля, на угловой.
    • 17'
      Кто-то из болельщиков "Уфы" активно заводит трибуны, после чего буквально взрываются болельщики, которые требуют от команды забитого гола.
    • 16'
      Кстати говоря, мог не приехать сегодня в Уфу Дмитрий Парфёнов, потому как в последнее время все чаще ходят слухи о его увольнении на фоне слабой игры команды в Первой лиге.
    • Фол, нарушение
      14'
      Куль подыграл себе рукой на правом фланге, пытаясь укротить футбольный снаряд. Боковой арбитр подсказал главному, что имело место быть нарушение правил.
    • 13'
      Вроде как, есть целый фанатский сектор "Родины" сегодня на трибунах. Если смотреть территориально, это 11-й сектор уфимской футбольной арены. Порядка 35-40 человек я насчитал.
    • 12'
      Масалов получил мяч на линии штрафной, после чего зачем-то пробил, будучи опекаемым двумя защитниками. Мяч спокойно в руки голкиперу прилетел.
    • 11'
      Напомню, наставник "Уфы" Денис Попов дисквалифицирован на два матча из-за нелицеприятных высказываний в адрес арбитра в одном из последних матчей. У бровки работает один из его помощников.
    • 10'
      Еще раз показали нам удар Куля. Все сделал он здорово в своем игровом эпизоде. Другое дело, что забить гол в ворота соперника ему не удалось.
    • 9'
      В последние минуты встречи активнее действует "Родина". Руслан Куль на подступах к чужой штрафной получил мяч, после чего нанес удар в дальний левый угол, но в цель он не попал!
    • Дождь
      7'
      Сегодня дождливо у Уфе. Уже осенняя погода установилась в Башкортостане. Преимущественно в теплых куртках болельщики на трибунах. Последовал их примеру наставник "Родины" Дмитрий Парфёнов.
    • Угловой
      6'
      Первый в матче угловой заработала команда хозяев. С левого фланга Евсеев выполнил навес в центр штрафной. Сумел вратарь "Родины" до мяча добраться и кулаком отбить сферу в сторону от рамки.
    • Офсайд
      5'
      Калмыков сейчас получил мяч, после чего прокинул сферу в сторону от вратаря, после чего был сбит последний. 11-метрового удара не будет. Был офсайд у "Амура".
    • 3'
      Уже несколько неплохих атак "Уфа" по левому флангу разогнала, но всякий раз подачи в штрафную соперника ничем интересным не заканчивались.
    • 2'
      Футболисты "Уфы" вышли сегодня на газон в фиолетовых цветах, а игроки "Родины" предстали перед нами в белом обмундировании. Ворота хозяев в первом тайме будут справа по ТВ-картинке, а рамка гостей - слева.
    • Первый тайм начался
      1'
      Итак, дамы и господа, встреча в Уфе стартовала! "Родина" разыграла мяч с центра поля. Удачи соперникам, и пусть сегодня победит сильнейший! Поехали!
    • До матча
    • Судья
      Представим вашему вниманию бригаду арбитров:
      Главный судья: Юнус Кошко (Белореченск);
      Первый помощник: Андрей Кужелев (Пикалево);
      Второй помощник: Евгений Булатов (Каменск-Уральский);
      Резервный судья: Данил Каширин (Уфа);
      Инспектор: Юрий Князев (Рыльск);
      Делегат: Вадим Ильин (Москва).
    • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к российскому футболу. В рамках поединка 14-го тура Первой лиги России сойдутся лицом к лицу игроки «Уфы» и «Родины». Встреча состоится в Уфе, на стадионе «Нефтяник».

      Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру!
    Прогнозы 125
    Уфа 94.4% (118)
    X 4% (5)
    Родина Москва 1.6% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Уфа
    Ничья
    Родина Москва
    6.85
    3.46
    3.80
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Уфа 0:1 Родина Москва онлайн

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    Прогнозы на матч Уфа 0:1 Родина Москва

    Исход игры
    Уфа
    94.4% (118)
    Ничья
    4% (5)
    Родина Москва
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.27% (31)
    Меньше
    73.73% (87)
    Обе команды забьют
    Да
    28.81% (34)
    Нет
    71.19% (84)
    Популярный счёт
    1:0 Уфа
    38.4% (48)
    2:0 Уфа
    28% (35)
    2:1 Уфа
    20.8% (26)
    1:1 Ничья
    3.2% (4)
    3:1 Уфа
    1.6% (2)
    1:2 Родина Москва
    1.6% (2)
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