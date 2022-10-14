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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 14.
Уфа
 
Позже
Родина Москва
Прогнозы 42
Уфа 90.5% (38)
X 4.8% (2)
Родина Москва 4.8% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Уфа
Ничья
Родина Москва
1.82
3.65
4.80
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

Бомбардиры внутри турнира

Уфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Темников Иван 2 0.15
Плиев Константин 2 0.15
Камилов Владислав 1 0.08
Голубев Артём 1 0.08
Ботака-Иобома Эрвинг 1 0.08
Ортис Дилан 1 0.08
Касинтура Эгаш 1 0.08
Родина Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морозов Владислав 2 0.15
Гордюшенко Астемир 2 (1) 0.15
Воропаев Артём 1 0.08
Куль Руслан 1 0.08
Андреев Игорь 1 0.08
Мальцев Михаил 1 0.08
Тимошенко Иван 1 0.08
Голдобин Никита 1 (1) 0.08

Карточки

Уфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Плиев Константин 5 0
Никитин Андрей Владимирович 3 1
Карп Кэтэлин 3 1
Фищенко Руслан 4 0
Камилов Владислав 3 0
Голубев Артём 3 0
Ботака-Иобома Эрвинг 3 0
Ортис Дилан 3 0
Темников Иван 2 0
Сухов Александр 1 0
Плиев Заурбек 1 0
Евсеев Алексей 1 0
Жамалетдинов Тимур 1 0
Емельянов Данила 1 0
Чернов Алексей 1 0
Молтенинов Илья 1 0
Кукушкин Иван 1 0
Масалов Александр 1 0
Касинтура Эгаш 1 0
Родина Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дмитриев Сергей II 3 1
Клещенко Александр 2 1
Мальцев Михаил 2 1
Гордюшенко Астемир 3 0
Байтуков Руслан 3 0
Калмыков Амур 1 1
Аликин Павел 2 0
Куль Руслан 2 0
Морозов Владислав 2 0
Габараев Альберт 2 0
Рыков Владимир 1 0
Адаев Владислав 1 0
Айрапетян Арсен 1 0
Сангаре Дэвид 1 0
Воропаев Артём 1 0
Андреев Игорь 1 0
Петухов Илья 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
6
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
11 Не забивали 9
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
2
33%
16-30
2
50%
1
17%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

10
9
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
10%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
10%
1
11%
31-45
1
10%
3
33%
46-60
2
20%
2
22%
61-75
5
50%
0
0%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
40%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
50%
76-90

Пропущено

7
10
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
1
14%
1
10%
46-60
2
29%
3
30%
61-75
3
43%
2
20%
76-90

Забито

9
10
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
1
11%
1
10%
1-15
2
22%
2
20%
16-30
2
22%
2
20%
31-45
3
33%
3
30%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
2
20%
76-90

Пропущено

17
19
3 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
1
6%
3
16%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
2
12%
3
16%
31-45
2
12%
4
21%
46-60
4
24%
5
26%
61-75
8
47%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Уфа
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Динамо Махачкала - Уфа 0:1 Кубань Холдинг - Уфа 0:1 Уфа - Балтика 0:2 Акрон - Уфа 1:1
Уфа - Краснодар-2 2:1 СКА-Хабаровск - Уфа 1:1 Уфа - Арсенал Тула 0:2 Шинник - Уфа 3:0 Уфа - Волгарь 0:0 Велес Москва - Уфа 0:2 Уфа - Алания 1:3 Рубин - Уфа 0:0 Уфа - Волга Ульяновск 2:1 ФК Кубань - Уфа 2:0 Рубин - Уфа 1:4 Урал - Уфа 1:1 Уфа - Оренбург 1:2 Оренбург - Уфа 2:2 Рубин - Уфа 1:2 Уфа - Арсенал Тула 2:1
Родина Москва
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Родина Москва - Енисей 0:2 Космос Долгопрудный - Родина Москва 1:1 КАМАЗ - Родина Москва 2:0 Динамо Махачкала - Родина Москва 0:0
Родина Москва - Балтика 1:2 Акрон - Родина Москва 2:2 Родина Москва - Краснодар-2 1:2 СКА-Хабаровск - Родина Москва 2:1 Родина Москва - Арсенал Тула 1:1 Шинник - Родина Москва 1:1 Родина Москва - Волгарь 0:0 Велес Москва - Родина Москва 0:2 Родина Москва - Алания 1:3 Рубин - Родина Москва 2:0 Сокол - Родина Москва 1:0 Родина Москва - Динамо Брянск 2:1 Рязань - Родина Москва 0:1 Родина Москва - Салют 1:0 Авангард Курск - Родина Москва 3:2 Динамо Владивосток - Родина Москва 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алания Заявка 13 8 4 1 23 - 11 28
2. Балтика Заявка 13 7 5 1 23 - 14 26
3. КАМАЗ Заявка 13 6 5 2 19 - 11 23
4. Енисей Заявка 13 6 5 2 20 - 15 23
5. Арсенал Тула Заявка 13 6 4 3 20 - 14 22
6. Рубин Заявка 13 6 4 3 22 - 16 22
7. Волгарь Заявка 13 5 5 3 12 - 9 20
8. Динамо Махачкала Заявка 13 4 6 3 10 - 10 18
9. Шинник Заявка 13 5 3 5 16 - 15 18
10. СКА-Хабаровск Заявка 13 4 5 4 17 - 14 17
11. Нефтехимик Заявка 13 4 4 5 11 - 10 16
12. Уфа Заявка 13 4 4 5 10 - 16 16
13. ФК Кубань Заявка 13 4 3 6 14 - 14 15
14. Акрон Заявка 13 2 6 5 10 - 19 12
15. Краснодар-2 Заявка 13 3 3 7 9 - 17 12
16. Велес Москва Заявка 13 3 1 9 11 - 20 10
17. Родина Москва Заявка 13 1 5 7 10 - 19 8
18. Волга Ульяновск Заявка 13 1 4 8 7 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Балтика Заявка 6 4 2 0 12 - 7 14
2. Енисей Заявка 6 4 2 0 10 - 5 14
3. Алания Заявка 7 4 2 1 11 - 6 14
4. Шинник Заявка 7 4 2 1 9 - 4 14
5. Волгарь Заявка 7 4 2 1 6 - 2 14
6. Арсенал Тула Заявка 7 3 3 1 11 - 9 12
7. Рубин Заявка 7 3 3 1 12 - 7 12
8. КАМАЗ Заявка 6 3 2 1 11 - 5 11
9. СКА-Хабаровск Заявка 7 3 2 2 11 - 7 11
10. ФК Кубань Заявка 6 3 1 2 9 - 4 10
11. Динамо Махачкала Заявка 6 2 3 1 4 - 3 9
12. Нефтехимик Заявка 7 2 2 3 5 - 5 8
13. Уфа Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
14. Велес Москва Заявка 7 2 1 4 8 - 12 7
15. Акрон Заявка 5 0 3 2 6 - 9 3
16. Волга Ульяновск Заявка 8 0 3 5 4 - 14 3
17. Краснодар-2 Заявка 6 0 2 4 1 - 7 2
18. Родина Москва Заявка 6 0 2 4 4 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алания Заявка 6 4 2 0 12 - 5 14
2. Балтика Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
3. КАМАЗ Заявка 7 3 3 1 8 - 6 12
4. Арсенал Тула Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
5. Рубин Заявка 6 3 1 2 10 - 9 10
6. Краснодар-2 Заявка 7 3 1 3 8 - 10 10
7. Енисей Заявка 7 2 3 2 10 - 10 9
8. Уфа Заявка 7 2 3 2 5 - 7 9
9. Акрон Заявка 8 2 3 3 4 - 10 9
10. Динамо Махачкала Заявка 7 2 3 2 6 - 7 9
11. Нефтехимик Заявка 6 2 2 2 6 - 5 8
12. Волгарь Заявка 6 1 3 2 6 - 7 6
13. СКА-Хабаровск Заявка 6 1 3 2 6 - 7 6
14. Родина Москва Заявка 7 1 3 3 6 - 9 6
15. ФК Кубань Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
16. Шинник Заявка 6 1 1 4 7 - 11 4
17. Волга Ульяновск Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
18. Велес Москва Заявка 6 1 0 5 3 - 8 3
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Арсенал Тула Луценко Евгений 7
Алания Галоян Артур 6
Велес Москва Логуа Ираклий 6
Нефтехимик Уридия Мераби 6
Рубин Фамейе Джоэль 6
Весь список

Топ нарушителей
ФК Кубань Безденежных Игорь 1 5
Волгарь Талалай Денис 1 5
Шинник Грузнов Илья 2 3
Волгарь Ведерников Данила 6
КАМАЗ Пальцев Валентин 6
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Уфа - Родина Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 октября 2022, осталось 2 дня 4 часа 28 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 42
    Уфа 90.5% (38)
    X 4.8% (2)
    Родина Москва 4.8% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Уфа
    Ничья
    Родина Москва
    1.82
    3.65
    4.80
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Уфа - Родина Москва онлайн

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    Прогнозы на матч Уфа - Родина Москва

    Исход игры
    Уфа
    90.2% (37)
    Ничья
    4.9% (2)
    Родина Москва
    4.9% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    24.39% (10)
    Меньше
    75.61% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    29.27% (12)
    Нет
    70.73% (29)
    Популярный счёт
    2:0 Уфа
    39% (16)
    1:0 Уфа
    31.7% (13)
    2:1 Уфа
    19.5% (8)
    1:2 Родина Москва
    4.9% (2)
    1:1 Ничья
    4.9% (2)
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    Уфа
    Родина Москва
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