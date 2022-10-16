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Норвегия: Типпелиген
2022

Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Моен Кристиан
Олесунн
0:0
Второй тайм: 47'
Хам-Кам
0'

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Лучшие коэффициенты
Олесунн
Ничья
Хам-Кам
3.40
3.52
3.28
Все Коэффициенты
1
Грютебуст
Стен
25
Шербечич
Бесим
5
Фельман
Давид
18
Nikolai
Soeyset
Hopland
33
Simen
Rafn
16
Кителано
Йон
7
Лима
Эриксон
6
Сегберг
Эрленд
27
Чанаджия
Дарио
21
Эбийе
Мозес
11
Нордли
Симен
Болькан
1
Lars
Jendal
14
Halvor
Roedoelen
Opsahl
58
Hasan
Kurucay
8
Vetle
Skjaervik
33
Aleksander
Melgalvis
2
Конгсро
Вегар
11
Morten
Bjoerlo
23
Шельстад
Фредрик
7
Kristian
Loenstad
Onsrud
17
Линн
Виктор
16
Киркеволд
Пол
Олесунн
3-5-2
Хам-Кам
3-5-2

История личных встреч

Олесунн
Хам-Кам

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

8 матчей

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
75%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

Т
0:0
ТМК
1:1
ПД
1:1
ПД
2:3
ПД
5:2
ПД
1:2
ПД
1:3
ПД
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Олесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хеуген Сигурд 7 0.28
Эбийе Мозес 4 0.16
Дубвик Исак 3 0.12
Нордли Симен Болькан 2 0.08
Kristoffer Oedemarksbakken 2 0.08
Бармен Кристоффер 2 0.08
Simen Rafn 1 0.04
Чанаджия Дарио 1 0.04
Лима Эриксон 1 0.04
Голубович Петар 1 0.04
Torbjoern Kallevaag 1 0.04
Солнёрдал Оскар 1 0.04
Хауген Фредрик 0 0
Кумсан Джилберт 0 0
Фельман Давид 0 0
Сегберг Эрленд 0 0
Кителано Йон 0 0
Хам-Кам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эриксен Кристиан I 5 0.19
Aleksander Melgalvis 4 0.15
Jonas Enkerud 4 0.15
Киркеволд Пол 3 0.12
Hasan Kurucay 3 0.12
Конгсро Вегар 2 0.08
Kristian Loenstad Onsrud 2 0.08
Morten Bjoerlo 1 0.04
Кобе Эрнандес-Фостер 1 0.04
Яковенко Юрий 1 0.04
Шельстад Фредрик 1 0.04
Benjamin Thoresen Faraas 1 0.04
Амин Нури 0 0
Серенсен Оливер 0 0

Карточки

Олесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чанаджия Дарио 7 0
Голубович Петар 6 0
Шербечич Бесим 5 0
Torbjoern Kallevaag 5 0
Лима Эриксон 4 0
Simen Rafn 3 0
Бармен Кристоффер 2 0
Фельман Давид 2 0
Хеуген Сигурд 2 0
Хауген Фредрик 1 0
Нордли Симен Болькан 1 0
Солнёрдал Оскар 1 0
Nikolai Soeyset Hopland 1 0
Хам-Кам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Aleksander Melgalvis 5 0
Шельстад Фредрик 3 1
Конгсро Вегар 4 0
Hasan Kurucay 4 0
Кобе Эрнандес-Фостер 4 0
Киркеволд Пол 3 0
Kristian Loenstad Onsrud 3 0
Серенсен Оливер 3 0
Jonas Enkerud 2 0
Яковенко Юрий 2 0
Эриксен Кристиан I 2 0
Morten Bjoerlo 2 0
Fernan Faerron 2 0
Vetle Skjaervik 2 0
Дашкевич Эдуард 2 0
Halvor Roedoelen Opsahl 0 1
Амин Нури 1 0
Хассан Рилван 1 0
Ахен Николас 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
12
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
14 Не забивали 16
0
0%
3
25%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
27%
4
33%
31-45
2
13%
2
17%
46-60
5
33%
1
8%
61-75
3
20%
2
17%
76-90

Пропущено

15
23
6 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
1
7%
5
22%
1-15
2
13%
2
9%
16-30
3
20%
3
13%
31-45
3
20%
3
13%
46-60
1
7%
6
26%
61-75
5
33%
4
17%
76-90

Забито

12
16
8 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
18 Не забивали 16
1
8%
3
19%
1-15
3
25%
4
25%
16-30
4
33%
2
13%
31-45
2
17%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
17%
3
19%
76-90

Пропущено

22
13
7 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
3
14%
1
8%
1-15
1
5%
3
23%
16-30
3
14%
3
23%
31-45
2
9%
0
0%
46-60
7
32%
3
23%
61-75
6
27%
3
23%
76-90

Забито

27
28
13 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 9
8 Не забивали 7
1
4%
6
21%
1-15
4
15%
4
14%
16-30
8
30%
30%
6
21%
31-45
4
15%
4
14%
46-60
5
19%
3
11%
61-75
5
19%
5
18%
76-90

Пропущено

37
36
13 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 21
4
11%
6
17%
1-15
3
8%
5
14%
16-30
6
16%
6
17%
31-45
5
14%
3
8%
46-60
8
22%
9
25%
61-75
11
30%
30%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Олесунн
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Олесунн - Викинг 2:1 Мольде - Олесунн 3:0 Олесунн - Сарпсборг-08 1:3 Стрёмсгодсет - Олесунн 1:2
Олесунн - Одд 1:1 Русенборг - Олесунн 2:1 Олесунн - Хёугесунн 1:2 Волеренга - Олесунн 4:0 Олесунн - Будё-Глимт 1:2 Олесунн - Русенборг 0:0 Саннефьёрд - Олесунн 2:2 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Лиллестрём - Олесунн 1:0 Будё-Глимт - Олесунн 2:0 Хёдд - Олесунн 0:3 Олесунн - Волеренга 2:2 Русенборг - Олесунн 2:0 Хёугесунн - Олесунн 2:2 Олесунн - Дьерв 2:1 Сарпсборг-08 - Олесунн 1:2
Хам-Кам
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Мольде - Хам-Кам 5:0 Хам-Кам - Дьерв 2:1 Одд - Хам-Кам 2:0 Хам-Кам - Викинг 1:2
Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Хёугесунн 1:0 Будё-Глимт - Хам-Кам 2:2 Хам-Кам - Тромсё 0:0 Хам-Кам - Волеренга 1:1 Русенборг - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Кристиансунд 0:1 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Мольде 0:0 Хам-Кам - Сарпсборг-08 3:2 Эльверум - Хам-Кам 1:3 Дьерв - Хам-Кам 1:2 Лиллестрём - Хам-Кам 0:1 Хам-Кам - Одд 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 25 20 3 2 60 - 21 63
2. Будё-Глимт 3:0 26 15 6 5 67 - 32 51
3. Русенборг 26 14 8 4 59 - 35 50
4. Лиллестрём 25 14 5 6 44 - 28 47
5. Волеренга 0:3 26 13 3 10 46 - 38 42
6. Тромсё 26 9 10 7 39 - 43 37
7. Сарпсборг-08 1:0 26 11 2 13 48 - 46 35
8. Одд 26 10 5 11 33 - 42 35
9. Викинг 0:1 26 9 6 11 40 - 42 33
10. Хёугесунн 1:0 26 9 6 11 37 - 41 33
11. Стрёмсгодсет 26 9 5 12 39 - 43 32
12. Олесунн 0:0 25 7 8 10 26 - 38 29
13. Хам-Кам 0:0 26 5 12 9 28 - 36 27
14. Саннефьёрд 1:2 26 6 5 15 38 - 61 23
15. Кристиансунд 0:1 26 4 6 16 30 - 52 18
16. Дьерв 2:1 25 5 2 18 23 - 59 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Русенборг 13 11 2 0 33 - 10 35
2. Мольде 13 10 1 2 35 - 11 31
3. Волеренга 0:3 13 9 1 3 27 - 13 28
4. Тромсё 13 8 3 2 25 - 19 27
5. Лиллестрём 12 8 2 2 21 - 9 26
6. Будё-Глимт 3:0 13 6 6 1 37 - 16 24
7. Стрёмсгодсет 13 7 2 4 29 - 19 23
8. Хёугесунн 1:0 13 6 3 4 23 - 20 21
9. Сарпсборг-08 1:0 13 6 1 6 24 - 21 19
10. Викинг 0:1 13 5 4 4 19 - 14 19
11. Одд 13 6 1 6 19 - 20 19
12. Хам-Кам 0:0 13 4 5 4 15 - 14 17
13. Олесунн 0:0 13 4 5 4 14 - 16 17
14. Кристиансунд 0:1 13 3 4 6 22 - 28 13
15. Дьерв 2:1 12 4 1 7 11 - 22 13
16. Саннефьёрд 1:2 13 1 5 7 20 - 31 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 12 10 2 0 25 - 10 32
2. Будё-Глимт 3:0 13 9 0 4 30 - 16 27
3. Лиллестрём 13 6 3 4 23 - 19 21
4. Сарпсборг-08 1:0 13 5 1 7 24 - 25 16
5. Одд 13 4 4 5 14 - 22 16
6. Русенборг 13 3 6 4 26 - 25 15
7. Саннефьёрд 1:2 13 5 0 8 18 - 30 15
8. Волеренга 0:3 13 4 2 7 19 - 25 14
9. Викинг 0:1 13 4 2 7 21 - 28 14
10. Хёугесунн 1:0 13 3 3 7 14 - 21 12
11. Олесунн 0:0 12 3 3 6 12 - 22 12
12. Тромсё 13 1 7 5 14 - 24 10
13. Хам-Кам 0:0 13 1 7 5 13 - 22 10
14. Стрёмсгодсет 13 2 3 8 10 - 24 9
15. Кристиансунд 0:1 13 1 2 10 8 - 24 5
16. Дьерв 2:1 13 1 1 11 12 - 37 4
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 26 (7)
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 16 (6)
Сарпсборг-08 Хейнтс Тобиас 15 (4)
Саннефьёрд Офкир Мохамед 13 (5)
Русенборг Тенгстедт Каспер 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Дьерв Фернандес Леандро II 1 6
Олесунн Чанаджия Дарио 7
Мольде Маннсверк Сиверт 7
Одд Бьортуфт Один Лурас 2 3
Сарпсборг-08 Скиппер Антон 2 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Олесунн
Ничья
Хам-Кам
3.40
3.52
3.28
Все Коэффициенты
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