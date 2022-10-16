Тур: 26. Стадион: Колор Лайн. Главный судья: Моен Кристиан
0'
72' Желтая карточкаШельстад Фредрик
75' Желтая карточкаЧанаджия Дарио
85' Желтая карточкаLars Jendal
90'+5
Ход матча
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 2
-
5 Угловые 3
-
3 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
33
Simen
Rafn
16
Кителано
Йон
21
Эбийе
Мозес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Simen RafnЗащитник
-
16 Кителано ЙонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Эбийе МозесНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 Мое ЕппеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Lars Arne Nilsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Линн ВикторНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
96 Ахен НиколасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Emil SildnesПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
История личных встреч
Олесунн
Хам-Кам
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
8 матчей
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
25%
75%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Олесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хеуген Сигурд
|7
|0.28
|Эбийе Мозес
|4
|0.16
|Дубвик Исак
|3
|0.12
|Нордли Симен Болькан
|2
|0.08
|Kristoffer Oedemarksbakken
|2
|0.08
|Бармен Кристоффер
|2
|0.08
|Simen Rafn
|1
|0.04
|Чанаджия Дарио
|1
|0.04
|Лима Эриксон
|1
|0.04
|Голубович Петар
|1
|0.04
|Torbjoern Kallevaag
|1
|0.04
|Солнёрдал Оскар
|1
|0.04
|Хауген Фредрик
|0
|0
|Кумсан Джилберт
|0
|0
|Фельман Давид
|0
|0
|Сегберг Эрленд
|0
|0
|Кителано Йон
|0
|0
Хам-Кам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эриксен Кристиан I
|5
|0.19
|Aleksander Melgalvis
|4
|0.15
|Jonas Enkerud
|4
|0.15
|Киркеволд Пол
|3
|0.12
|Hasan Kurucay
|3
|0.12
|Конгсро Вегар
|2
|0.08
|Kristian Loenstad Onsrud
|2
|0.08
|Morten Bjoerlo
|1
|0.04
|Кобе Эрнандес-Фостер
|1
|0.04
|Яковенко Юрий
|1
|0.04
|Шельстад Фредрик
|1
|0.04
|Benjamin Thoresen Faraas
|1
|0.04
|Амин Нури
|0
|0
|Серенсен Оливер
|0
|0
Карточки
Олесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чанаджия Дарио
|8
|0
|Голубович Петар
|6
|0
|Шербечич Бесим
|5
|0
|Torbjoern Kallevaag
|5
|0
|Лима Эриксон
|4
|0
|Simen Rafn
|3
|0
|Бармен Кристоффер
|2
|0
|Фельман Давид
|2
|0
|Хеуген Сигурд
|2
|0
|Хауген Фредрик
|1
|0
|Нордли Симен Болькан
|1
|0
|Солнёрдал Оскар
|1
|0
|Nikolai Soeyset Hopland
|1
|0
Хам-Кам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шельстад Фредрик
|4
|1
|Aleksander Melgalvis
|5
|0
|Конгсро Вегар
|4
|0
|Hasan Kurucay
|4
|0
|Кобе Эрнандес-Фостер
|4
|0
|Киркеволд Пол
|3
|0
|Kristian Loenstad Onsrud
|3
|0
|Серенсен Оливер
|3
|0
|Jonas Enkerud
|2
|0
|Яковенко Юрий
|2
|0
|Эриксен Кристиан I
|2
|0
|Morten Bjoerlo
|2
|0
|Fernan Faerron
|2
|0
|Vetle Skjaervik
|2
|0
|Дашкевич Эдуард
|2
|0
|Halvor Roedoelen Opsahl
|0
|1
|Амин Нури
|1
|0
|Хассан Рилван
|1
|0
|Lars Jendal
|1
|0
|Ахен Николас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
12
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
15 Не забивали 17
0
0%
3
25%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
27%
4
33%
31-45
2
13%
2
17%
46-60
5
33%
1
8%
61-75
3
20%
2
17%
76-90
Пропущено
15
23
6 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
1
7%
5
22%
1-15
2
13%
2
9%
16-30
3
20%
3
13%
31-45
3
20%
3
13%
46-60
1
7%
6
26%
61-75
5
33%
4
17%
76-90
Забито
12
16
8 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
19 Не забивали 17
1
8%
3
19%
1-15
3
25%
4
25%
16-30
4
33%
2
13%
31-45
2
17%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
17%
3
19%
76-90
Пропущено
22
13
7 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
3
14%
1
8%
1-15
1
5%
3
23%
16-30
3
14%
3
23%
31-45
2
9%
0
0%
46-60
7
32%
3
23%
61-75
6
27%
3
23%
76-90
Забито
27
28
13 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 9
9 Не забивали 8
1
4%
6
21%
1-15
4
15%
4
14%
16-30
8
30%
30%
6
21%
31-45
4
15%
4
14%
46-60
5
19%
3
11%
61-75
5
19%
5
18%
76-90
Пропущено
37
36
13 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 21
4
11%
6
17%
1-15
3
8%
5
14%
16-30
6
16%
6
17%
31-45
5
14%
3
8%
46-60
8
22%
9
25%
61-75
11
30%
30%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
Олесунн
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Олесунн - Викинг 2:1 Мольде - Олесунн 3:0 Олесунн - Сарпсборг-08 1:3 Стрёмсгодсет - Олесунн 1:2
Олесунн - Одд 1:1 Русенборг - Олесунн 2:1 Олесунн - Хёугесунн 1:2 Волеренга - Олесунн 4:0 Олесунн - Будё-Глимт 1:2 Олесунн - Русенборг 0:0 Саннефьёрд - Олесунн 2:2 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Лиллестрём - Олесунн 1:0 Будё-Глимт - Олесунн 2:0 Хёдд - Олесунн 0:3 Олесунн - Волеренга 2:2 Русенборг - Олесунн 2:0 Хёугесунн - Олесунн 2:2 Олесунн - Дьерв 2:1 Сарпсборг-08 - Олесунн 1:2
Хам-Кам
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Мольде - Хам-Кам 5:0 Хам-Кам - Дьерв 2:1 Одд - Хам-Кам 2:0 Хам-Кам - Викинг 1:2
Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Хёугесунн 1:0 Будё-Глимт - Хам-Кам 2:2 Хам-Кам - Тромсё 0:0 Хам-Кам - Волеренга 1:1 Русенборг - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Кристиансунд 0:1 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Мольде 0:0 Хам-Кам - Сарпсборг-08 3:2 Эльверум - Хам-Кам 1:3 Дьерв - Хам-Кам 1:2 Лиллестрём - Хам-Кам 0:1 Хам-Кам - Одд 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|0:0
|26
|20
|4
|2
|60 - 21
|64
|2.
|Будё-Глимт
|26
|15
|6
|5
|70 - 32
|51
|3.
|Русенборг
|26
|14
|8
|4
|59 - 35
|50
|4.
|Лиллестрём
|0:0
|26
|14
|6
|6
|44 - 28
|48
|5.
|Волеренга
|26
|13
|3
|10
|46 - 41
|42
|6.
|Тромсё
|26
|9
|10
|7
|39 - 43
|37
|7.
|Сарпсборг-08
|26
|11
|2
|13
|48 - 46
|35
|8.
|Одд
|26
|10
|5
|11
|33 - 42
|35
|9.
|Викинг
|26
|9
|6
|11
|40 - 42
|33
|10.
|Хёугесунн
|26
|9
|6
|11
|37 - 41
|33
|11.
|Стрёмсгодсет
|26
|9
|5
|12
|39 - 43
|32
|12.
|Олесунн
|25
|7
|8
|10
|26 - 38
|29
|13.
|Хам-Кам
|26
|5
|12
|9
|28 - 36
|27
|14.
|Саннефьёрд
|26
|6
|5
|15
|38 - 61
|23
|15.
|Кристиансунд
|26
|4
|6
|16
|30 - 52
|18
|16.
|Дьерв
|25
|5
|2
|18
|23 - 59
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|13
|11
|2
|0
|33 - 10
|35
|2.
|Мольде
|0:0
|13
|10
|1
|2
|35 - 11
|31
|3.
|Волеренга
|13
|9
|1
|3
|27 - 16
|28
|4.
|Лиллестрём
|0:0
|13
|8
|3
|2
|21 - 9
|27
|5.
|Тромсё
|13
|8
|3
|2
|25 - 19
|27
|6.
|Будё-Глимт
|13
|6
|6
|1
|37 - 16
|24
|7.
|Стрёмсгодсет
|13
|7
|2
|4
|29 - 19
|23
|8.
|Хёугесунн
|13
|6
|3
|4
|23 - 20
|21
|9.
|Сарпсборг-08
|13
|6
|1
|6
|24 - 21
|19
|10.
|Викинг
|13
|5
|4
|4
|19 - 14
|19
|11.
|Одд
|13
|6
|1
|6
|19 - 20
|19
|12.
|Хам-Кам
|13
|4
|5
|4
|15 - 14
|17
|13.
|Олесунн
|13
|4
|5
|4
|14 - 16
|17
|14.
|Кристиансунд
|13
|3
|4
|6
|22 - 28
|13
|15.
|Дьерв
|12
|4
|1
|7
|11 - 22
|13
|16.
|Саннефьёрд
|13
|1
|5
|7
|20 - 31
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|0:0
|13
|10
|3
|0
|25 - 10
|33
|2.
|Будё-Глимт
|13
|9
|0
|4
|33 - 16
|27
|3.
|Лиллестрём
|0:0
|13
|6
|3
|4
|23 - 19
|21
|4.
|Сарпсборг-08
|13
|5
|1
|7
|24 - 25
|16
|5.
|Одд
|13
|4
|4
|5
|14 - 22
|16
|6.
|Русенборг
|13
|3
|6
|4
|26 - 25
|15
|7.
|Саннефьёрд
|13
|5
|0
|8
|18 - 30
|15
|8.
|Волеренга
|13
|4
|2
|7
|19 - 25
|14
|9.
|Викинг
|13
|4
|2
|7
|21 - 28
|14
|10.
|Хёугесунн
|13
|3
|3
|7
|14 - 21
|12
|11.
|Олесунн
|12
|3
|3
|6
|12 - 22
|12
|12.
|Тромсё
|13
|1
|7
|5
|14 - 24
|10
|13.
|Хам-Кам
|13
|1
|7
|5
|13 - 22
|10
|14.
|Стрёмсгодсет
|13
|2
|3
|8
|10 - 24
|9
|15.
|Кристиансунд
|13
|1
|2
|10
|8 - 24
|5
|16.
|Дьерв
|13
|1
|1
|11
|12 - 37
|4
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|26 (7)
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|16 (6)
|Сарпсборг-08
|Хейнтс Тобиас
|15 (4)
|Саннефьёрд
|Офкир Мохамед
|13 (5)
|Русенборг
|Тенгстедт Каспер
|12 (5)
|Олесунн
|Чанаджия Дарио
|8
|Дьерв
|Фернандес Леандро II
|1 6
|Мольде
|Маннсверк Сиверт
|7
|Одд
|Бьортуфт Один Лурас
|2 3
|Сарпсборг-08
|Скиппер Антон
|2 3