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Норвегия: Типпелиген
2022

Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Моен Кристиан
Олесунн
0:0
Конец матча
Хам-Кам
0'
72' Желтая карточка
Шельстад Фредрик
75' Желтая карточка
Чанаджия Дарио
85' Желтая карточка
Lars Jendal
90'+5

Ход матча

60'
 
Jonas Enkerud
Линн Виктор
72'
 
Шельстад Фредрик
72'
Хауген Фредрик
Лима Эриксон
 
72'
Кумсан Джилберт
Эбийе Мозес
 
75'
Чанаджия Дарио
 
81'
Бармен Кристоффер
Нордли Симен Болькан
 
82'
Мое Еппе
Кителано Йон
 
85'
 
Lars Jendal
90'
 
Кобе Эрнандес-Фостер
Шельстад Фредрик

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 3
  • 3 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 60 Владение мячом, % 40
1
Грютебуст
Стен
25
Шербечич
Бесим
5
Фельман
Давид
18
Nikolai
Soeyset
Hopland
33
Simen
Rafn
16
Кителано
Йон
7
Лима
Эриксон
6
Сегберг
Эрленд
27
Чанаджия
Дарио
21
Эбийе
Мозес
11
Нордли
Симен
Болькан
1
Lars
Jendal
14
Halvor
Roedoelen
Opsahl
58
Hasan
Kurucay
8
Vetle
Skjaervik
33
Aleksander
Melgalvis
2
Конгсро
Вегар
11
Morten
Bjoerlo
23
Шельстад
Фредрик
7
Kristian
Loenstad
Onsrud
17
Линн
Виктор
16
Киркеволд
Пол
Олесунн
3-5-2
Хам-Кам
3-5-2

История личных встреч

Олесунн
Хам-Кам

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

8 матчей

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
75%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

Т
0:0
ТМК
1:1
ПД
1:1
ПД
2:3
ПД
5:2
ПД
1:2
ПД
1:3
ПД
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Олесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хеуген Сигурд 7 0.28
Эбийе Мозес 4 0.16
Дубвик Исак 3 0.12
Нордли Симен Болькан 2 0.08
Kristoffer Oedemarksbakken 2 0.08
Бармен Кристоффер 2 0.08
Simen Rafn 1 0.04
Чанаджия Дарио 1 0.04
Лима Эриксон 1 0.04
Голубович Петар 1 0.04
Torbjoern Kallevaag 1 0.04
Солнёрдал Оскар 1 0.04
Хауген Фредрик 0 0
Кумсан Джилберт 0 0
Фельман Давид 0 0
Сегберг Эрленд 0 0
Кителано Йон 0 0
Хам-Кам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эриксен Кристиан I 5 0.19
Aleksander Melgalvis 4 0.15
Jonas Enkerud 4 0.15
Киркеволд Пол 3 0.12
Hasan Kurucay 3 0.12
Конгсро Вегар 2 0.08
Kristian Loenstad Onsrud 2 0.08
Morten Bjoerlo 1 0.04
Кобе Эрнандес-Фостер 1 0.04
Яковенко Юрий 1 0.04
Шельстад Фредрик 1 0.04
Benjamin Thoresen Faraas 1 0.04
Амин Нури 0 0
Серенсен Оливер 0 0

Карточки

Олесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чанаджия Дарио 8 0
Голубович Петар 6 0
Шербечич Бесим 5 0
Torbjoern Kallevaag 5 0
Лима Эриксон 4 0
Simen Rafn 3 0
Бармен Кристоффер 2 0
Фельман Давид 2 0
Хеуген Сигурд 2 0
Хауген Фредрик 1 0
Нордли Симен Болькан 1 0
Солнёрдал Оскар 1 0
Nikolai Soeyset Hopland 1 0
Хам-Кам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шельстад Фредрик 4 1
Aleksander Melgalvis 5 0
Конгсро Вегар 4 0
Hasan Kurucay 4 0
Кобе Эрнандес-Фостер 4 0
Киркеволд Пол 3 0
Kristian Loenstad Onsrud 3 0
Серенсен Оливер 3 0
Jonas Enkerud 2 0
Яковенко Юрий 2 0
Эриксен Кристиан I 2 0
Morten Bjoerlo 2 0
Fernan Faerron 2 0
Vetle Skjaervik 2 0
Дашкевич Эдуард 2 0
Halvor Roedoelen Opsahl 0 1
Амин Нури 1 0
Хассан Рилван 1 0
Lars Jendal 1 0
Ахен Николас 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
12
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
15 Не забивали 17
0
0%
3
25%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
27%
4
33%
31-45
2
13%
2
17%
46-60
5
33%
1
8%
61-75
3
20%
2
17%
76-90

Пропущено

15
23
6 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
1
7%
5
22%
1-15
2
13%
2
9%
16-30
3
20%
3
13%
31-45
3
20%
3
13%
46-60
1
7%
6
26%
61-75
5
33%
4
17%
76-90

Забито

12
16
8 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
19 Не забивали 17
1
8%
3
19%
1-15
3
25%
4
25%
16-30
4
33%
2
13%
31-45
2
17%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
17%
3
19%
76-90

Пропущено

22
13
7 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
3
14%
1
8%
1-15
1
5%
3
23%
16-30
3
14%
3
23%
31-45
2
9%
0
0%
46-60
7
32%
3
23%
61-75
6
27%
3
23%
76-90

Забито

27
28
13 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 9
9 Не забивали 8
1
4%
6
21%
1-15
4
15%
4
14%
16-30
8
30%
30%
6
21%
31-45
4
15%
4
14%
46-60
5
19%
3
11%
61-75
5
19%
5
18%
76-90

Пропущено

37
36
13 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 21
4
11%
6
17%
1-15
3
8%
5
14%
16-30
6
16%
6
17%
31-45
5
14%
3
8%
46-60
8
22%
9
25%
61-75
11
30%
30%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Олесунн
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Олесунн - Викинг 2:1 Мольде - Олесунн 3:0 Олесунн - Сарпсборг-08 1:3 Стрёмсгодсет - Олесунн 1:2
Олесунн - Одд 1:1 Русенборг - Олесунн 2:1 Олесунн - Хёугесунн 1:2 Волеренга - Олесунн 4:0 Олесунн - Будё-Глимт 1:2 Олесунн - Русенборг 0:0 Саннефьёрд - Олесунн 2:2 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Лиллестрём - Олесунн 1:0 Будё-Глимт - Олесунн 2:0 Хёдд - Олесунн 0:3 Олесунн - Волеренга 2:2 Русенборг - Олесунн 2:0 Хёугесунн - Олесунн 2:2 Олесунн - Дьерв 2:1 Сарпсборг-08 - Олесунн 1:2
Хам-Кам
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Мольде - Хам-Кам 5:0 Хам-Кам - Дьерв 2:1 Одд - Хам-Кам 2:0 Хам-Кам - Викинг 1:2
Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Хёугесунн 1:0 Будё-Глимт - Хам-Кам 2:2 Хам-Кам - Тромсё 0:0 Хам-Кам - Волеренга 1:1 Русенборг - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Кристиансунд 0:1 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Мольде 0:0 Хам-Кам - Сарпсборг-08 3:2 Эльверум - Хам-Кам 1:3 Дьерв - Хам-Кам 1:2 Лиллестрём - Хам-Кам 0:1 Хам-Кам - Одд 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 0:0 26 20 4 2 60 - 21 64
2. Будё-Глимт 26 15 6 5 70 - 32 51
3. Русенборг 26 14 8 4 59 - 35 50
4. Лиллестрём 0:0 26 14 6 6 44 - 28 48
5. Волеренга 26 13 3 10 46 - 41 42
6. Тромсё 26 9 10 7 39 - 43 37
7. Сарпсборг-08 26 11 2 13 48 - 46 35
8. Одд 26 10 5 11 33 - 42 35
9. Викинг 26 9 6 11 40 - 42 33
10. Хёугесунн 26 9 6 11 37 - 41 33
11. Стрёмсгодсет 26 9 5 12 39 - 43 32
12. Олесунн 25 7 8 10 26 - 38 29
13. Хам-Кам 26 5 12 9 28 - 36 27
14. Саннефьёрд 26 6 5 15 38 - 61 23
15. Кристиансунд 26 4 6 16 30 - 52 18
16. Дьерв 25 5 2 18 23 - 59 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Русенборг 13 11 2 0 33 - 10 35
2. Мольде 0:0 13 10 1 2 35 - 11 31
3. Волеренга 13 9 1 3 27 - 16 28
4. Лиллестрём 0:0 13 8 3 2 21 - 9 27
5. Тромсё 13 8 3 2 25 - 19 27
6. Будё-Глимт 13 6 6 1 37 - 16 24
7. Стрёмсгодсет 13 7 2 4 29 - 19 23
8. Хёугесунн 13 6 3 4 23 - 20 21
9. Сарпсборг-08 13 6 1 6 24 - 21 19
10. Викинг 13 5 4 4 19 - 14 19
11. Одд 13 6 1 6 19 - 20 19
12. Хам-Кам 13 4 5 4 15 - 14 17
13. Олесунн 13 4 5 4 14 - 16 17
14. Кристиансунд 13 3 4 6 22 - 28 13
15. Дьерв 12 4 1 7 11 - 22 13
16. Саннефьёрд 13 1 5 7 20 - 31 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 0:0 13 10 3 0 25 - 10 33
2. Будё-Глимт 13 9 0 4 33 - 16 27
3. Лиллестрём 0:0 13 6 3 4 23 - 19 21
4. Сарпсборг-08 13 5 1 7 24 - 25 16
5. Одд 13 4 4 5 14 - 22 16
6. Русенборг 13 3 6 4 26 - 25 15
7. Саннефьёрд 13 5 0 8 18 - 30 15
8. Волеренга 13 4 2 7 19 - 25 14
9. Викинг 13 4 2 7 21 - 28 14
10. Хёугесунн 13 3 3 7 14 - 21 12
11. Олесунн 12 3 3 6 12 - 22 12
12. Тромсё 13 1 7 5 14 - 24 10
13. Хам-Кам 13 1 7 5 13 - 22 10
14. Стрёмсгодсет 13 2 3 8 10 - 24 9
15. Кристиансунд 13 1 2 10 8 - 24 5
16. Дьерв 13 1 1 11 12 - 37 4
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 26 (7)
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 16 (6)
Сарпсборг-08 Хейнтс Тобиас 15 (4)
Саннефьёрд Офкир Мохамед 13 (5)
Русенборг Тенгстедт Каспер 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Чанаджия Дарио 8
Дьерв Фернандес Леандро II 1 6
Мольде Маннсверк Сиверт 7
Одд Бьортуфт Один Лурас 2 3
Сарпсборг-08 Скиппер Антон 2 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Олесунн 0:0 Хам-Кам онлайн

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