Тур: 26. Стадион: SR-Bank Arena. Главный судья: Лиен Мариус
0:1
Второй тайм: 50'
Ход матча
40'
0:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 2
-
3 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Траоре МаиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Bjarte Lunde Aarsheim
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Торп ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
32 Вишне ЭйрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
40 Leander Oy
-
Главный тренер: Биллборн Стефан
История личных встреч
Викинг
Сарпсборг-08
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
18.2%
72.7%
9.1%
2 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
9.1%
11 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
18 матчей
55.6%
16.7%
27.7%
10 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
11.1%
61.1%
27.8%
2 победы 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
61.1%
22.2%
16.7%
11 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Викинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бериша Ветон
|8 (3)
|0.31
|Трипич Златко
|5 (1)
|0.19
|Траоре Маи
|4
|0.15
|Себулонсен Себастьян
|4
|0.15
|Лёкберг Кристоффер
|3
|0.12
|Кабран Кевин
|2
|0.08
|Сандберг Никлас
|2 (1)
|0.08
|Танген Харальд
|1
|0.04
|Сольбаккен Маркус
|1
|0.04
|Свеннсен Сандер
|1
|0.04
|Веватне Вильяр
|1
|0.04
|Викстёль Рольф
|1
|0.04
|Брекало Давид
|1
|0.04
|Хауген Херман
|1
|0.04
|Daniel Seland Karlsbakk
|1
|0.04
|Edvin Austboe
|1
|0.04
|Фридйонссон Самуэль
|1 (1)
|0.04
|Бьёрсхоль Сондре
|0
|0
|Торстейнбё Фредерик
|0
|0
|Скюття Наатан
|0
|0
Сарпсборг-08
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хейнтс Тобиас
|14 (1)
|0.54
|Майгор Миккел
|7
|0.27
|Салетрос Антон
|5 (3)
|0.19
|Молинс Гильермо
|5
|0.19
|Солтведт Йоахим
|3
|0.12
|Сколевик Стеффен
|3
|0.12
|Линнсет Йонатан
|2
|0.08
|Торп Виктор
|2
|0.08
|Энгвалль Густав
|1
|0.04
|Эдегор Магнар
|1
|0.04
|Упсет Кристиан
|1
|0.04
|Мартинссон-Нгуали Серж
|1
|0.04
|Тибблинг Симон
|1
|0.04
|Вишне Эйрик
|0
|0
|Утвик Бьорн
|0
|0
|Martin Hoeyland
|0
|0
|Конте Абубакар
|0
|0
Карточки
Викинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брекало Давид
|4
|0
|Фридйонссон Самуэль
|4
|0
|Сольбаккен Маркус
|4
|0
|Трипич Златко
|2
|1
|Сандберг Никлас
|3
|0
|Веватне Вильяр
|3
|0
|Викстёль Рольф
|3
|0
|Бьёрсхоль Сондре
|3
|0
|Паттинама Шейн
|3
|0
|Стенснесс Джанни
|3
|0
|Лёкберг Кристоффер
|1
|1
|Кабран Кевин
|2
|0
|Скюття Наатан
|2
|0
|Танген Харальд
|2
|0
|Гуннарссон Патрик
|2
|0
|Daniel Seland Karlsbakk
|2
|0
|Де Ланлай Янн-Эрик
|1
|0
|Хауген Херман
|1
|0
|Себулонсен Себастьян
|1
|0
|Траоре Маи
|1
|0
|Djibril Diop
|1
|0
|Edvin Austboe
|1
|0
Сарпсборг-08
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скиппер Антон
|3
|2
|Хорн Йорген
|4
|1
|Салетрос Антон
|2
|1
|Хальворсен Уле Йорген
|3
|0
|Эдегор Магнар
|3
|0
|Солтведт Йоахим
|3
|0
|Сколевик Стеффен
|3
|0
|Мартинссон-Нгуали Серж
|2
|0
|Майгор Миккел
|2
|0
|Утвик Бьорн
|2
|0
|Вишне Эйрик
|2
|0
|Хейнтс Тобиас
|2
|0
|Мухаммед Рашад
|2
|0
|Видтун-Нильсен Симен
|0
|1
|Молинс Гильермо
|1
|0
|Томассен Йоахим
|1
|0
|Кристиансен Андерс II
|1
|0
|Тибблинг Симон
|1
|0
|Энгвалль Густав
|1
|0
|Линнсет Йонатан
|1
|0
|Martin Hoeyland
|1
|0
|Торп Виктор
|1
|0
|Менди Лоран
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
22
6 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 15
2
11%
3
14%
1-15
2
11%
6
27%
16-30
2
11%
4
18%
31-45
2
11%
5
23%
46-60
5
26%
0
0%
61-75
6
32%
4
18%
76-90
Пропущено
13
26
4 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 11
0
0%
2
8%
1-15
3
23%
5
19%
16-30
1
8%
8
31%
31-45
5
38%
1
4%
46-60
3
23%
5
19%
61-75
1
8%
5
19%
76-90
Забито
20
24
7 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
13 Не забивали 15
3
15%
5
21%
1-15
2
10%
4
17%
16-30
2
10%
4
17%
31-45
1
5%
1
4%
46-60
5
25%
5
21%
61-75
7
35%
5
21%
76-90
Пропущено
29
21
15 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
5
17%
2
10%
1-15
6
21%
3
14%
16-30
4
14%
6
29%
31-45
6
21%
1
5%
46-60
2
7%
4
19%
61-75
6
21%
5
24%
76-90
Забито
39
46
13 В 1-м тайме 26
26 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 12
4 Не забивали 5
5
13%
8
17%
1-15
4
10%
10
22%
16-30
4
10%
8
17%
31-45
3
8%
6
13%
46-60
10
26%
5
11%
61-75
13
33%
9
20%
76-90
Пропущено
42
47
19 В 1-м тайме 26
23 Во 2-м тайме 21
13 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 22
5
12%
4
9%
1-15
9
21%
8
17%
16-30
5
12%
14
30%
30%
31-45
11
26%
2
4%
46-60
5
12%
9
19%
61-75
7
17%
10
21%
76-90
Результаты последних матчей
Викинг
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Викинг - Кристиансунд 1:0 Викинг - Лиллестрём 0:3 Олесунн - Викинг 2:1 Викинг - Тромсё 2:2
Хам-Кам - Викинг 1:2 Русенборг - Викинг 4:1 Кристиансунд - Викинг 2:1 Викинг - Волеренга 1:2 Викинг - ФКСБ 1:3 ФКСБ - Викинг 1:2 Слайго Роверс - Викинг 1:0 Саннефьёрд - Викинг 2:2 Викинг - Слайго Роверс 5:1 Викинг - Спарта Прага 2:1 Волеренга - Викинг 4:2 Спарта Прага - Викинг 0:0 Викинг - Кристиансунд 2:1 Лиллестрём - Викинг 0:1 Викинг - Русенборг 1:1 Хёугесунн - Викинг 4:2
Сарпсборг-08
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Сарпсборг-08 - Хёугесунн 4:0 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 1:1 Сарпсборг-08 - Дьерв 4:3 Олесунн - Сарпсборг-08 1:3
Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:1 Мольде - Сарпсборг-08 4:1 Одд - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:4 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 3:1 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 0:2 Хёугесунн - Сарпсборг-08 3:1 Сарпсборг-08 - Волеренга 0:1 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 4:1 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 4:3 Хам-Кам - Сарпсборг-08 3:2 Мосс - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 5:1 Сарпсборг-08 - Хеккен 1:4 Дьерв - Сарпсборг-08 0:5 Сарпсборг-08 - Мольде 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|25
|20
|3
|2
|60 - 21
|63
|2.
|Будё-Глимт
|3:0
|26
|15
|6
|5
|67 - 32
|51
|3.
|Русенборг
|26
|14
|8
|4
|59 - 35
|50
|4.
|Лиллестрём
|25
|14
|5
|6
|44 - 28
|47
|5.
|Волеренга
|0:3
|26
|13
|3
|10
|46 - 38
|42
|6.
|Тромсё
|26
|9
|10
|7
|39 - 43
|37
|7.
|Сарпсборг-08
|1:0
|26
|11
|2
|13
|48 - 46
|35
|8.
|Одд
|26
|10
|5
|11
|33 - 42
|35
|9.
|Викинг
|0:1
|26
|9
|6
|11
|40 - 42
|33
|10.
|Хёугесунн
|1:0
|26
|9
|6
|11
|37 - 41
|33
|11.
|Стрёмсгодсет
|26
|9
|5
|12
|39 - 43
|32
|12.
|Олесунн
|0:0
|25
|7
|8
|10
|26 - 38
|29
|13.
|Хам-Кам
|0:0
|26
|5
|12
|9
|28 - 36
|27
|14.
|Саннефьёрд
|1:2
|26
|6
|5
|15
|38 - 61
|23
|15.
|Кристиансунд
|0:1
|26
|4
|6
|16
|30 - 52
|18
|16.
|Дьерв
|2:1
|25
|5
|2
|18
|23 - 59
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|13
|11
|2
|0
|33 - 10
|35
|2.
|Мольде
|13
|10
|1
|2
|35 - 11
|31
|3.
|Волеренга
|0:3
|13
|9
|1
|3
|27 - 13
|28
|4.
|Тромсё
|13
|8
|3
|2
|25 - 19
|27
|5.
|Лиллестрём
|12
|8
|2
|2
|21 - 9
|26
|6.
|Будё-Глимт
|3:0
|13
|6
|6
|1
|37 - 16
|24
|7.
|Стрёмсгодсет
|13
|7
|2
|4
|29 - 19
|23
|8.
|Хёугесунн
|1:0
|13
|6
|3
|4
|23 - 20
|21
|9.
|Сарпсборг-08
|1:0
|13
|6
|1
|6
|24 - 21
|19
|10.
|Викинг
|0:1
|13
|5
|4
|4
|19 - 14
|19
|11.
|Одд
|13
|6
|1
|6
|19 - 20
|19
|12.
|Хам-Кам
|0:0
|13
|4
|5
|4
|15 - 14
|17
|13.
|Олесунн
|0:0
|13
|4
|5
|4
|14 - 16
|17
|14.
|Кристиансунд
|0:1
|13
|3
|4
|6
|22 - 28
|13
|15.
|Дьерв
|2:1
|12
|4
|1
|7
|11 - 22
|13
|16.
|Саннефьёрд
|1:2
|13
|1
|5
|7
|20 - 31
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|12
|10
|2
|0
|25 - 10
|32
|2.
|Будё-Глимт
|3:0
|13
|9
|0
|4
|30 - 16
|27
|3.
|Лиллестрём
|13
|6
|3
|4
|23 - 19
|21
|4.
|Сарпсборг-08
|1:0
|13
|5
|1
|7
|24 - 25
|16
|5.
|Одд
|13
|4
|4
|5
|14 - 22
|16
|6.
|Русенборг
|13
|3
|6
|4
|26 - 25
|15
|7.
|Саннефьёрд
|1:2
|13
|5
|0
|8
|18 - 30
|15
|8.
|Волеренга
|0:3
|13
|4
|2
|7
|19 - 25
|14
|9.
|Викинг
|0:1
|13
|4
|2
|7
|21 - 28
|14
|10.
|Хёугесунн
|1:0
|13
|3
|3
|7
|14 - 21
|12
|11.
|Олесунн
|0:0
|12
|3
|3
|6
|12 - 22
|12
|12.
|Тромсё
|13
|1
|7
|5
|14 - 24
|10
|13.
|Хам-Кам
|0:0
|13
|1
|7
|5
|13 - 22
|10
|14.
|Стрёмсгодсет
|13
|2
|3
|8
|10 - 24
|9
|15.
|Кристиансунд
|0:1
|13
|1
|2
|10
|8 - 24
|5
|16.
|Дьерв
|2:1
|13
|1
|1
|11
|12 - 37
|4
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- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|26 (7)
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|16 (6)
|Сарпсборг-08
|Хейнтс Тобиас
|15 (4)
|Саннефьёрд
|Офкир Мохамед
|13 (5)
|Русенборг
|Тенгстедт Каспер
|12 (5)
|Дьерв
|Фернандес Леандро II
|1 6
|Олесунн
|Чанаджия Дарио
|7
|Мольде
|Маннсверк Сиверт
|7
|Одд
|Бьортуфт Один Лурас
|2 3
|Сарпсборг-08
|Скиппер Антон
|2 3