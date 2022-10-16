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  4. Типпелиген 2022

Норвегия: Типпелиген
2022

Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Лиен Мариус
Викинг
0:1
Второй тайм: 50'
Сарпсборг-08
0'
0:1
40' Гол
Хейнтс Тобиас

Ход матча

40'
0:1
Хейнтс Тобиас

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Лучшие коэффициенты
Викинг
Ничья
Сарпсборг-08
2.22
4.05
3.36
Все Коэффициенты
30
Гуннарссон
Патрик
18
Бьёрсхоль
Сондре
5
Djibril
Diop
6
Стенснесс
Джанни
2
Хауген
Херман
15
Сандберг
Никлас
8
Сольбаккен
Маркус
11
Де
Ланлай
Янн-Эрик
16
Лёкберг
Кристоффер
22
Daniel
Seland
Karlsbakk
10
Трипич
Златко
21
Кристиансен
Андерс
II
7
Хальворсен
Уле
Йорген
5
Эдегор
Магнар
13
Хагельскьер
Андерс
17
Солтведт
Йоахим
20
Салетрос
Антон
18
Мартинссон-Нгуали
Серж
25
Майгор
Миккел
29
Торп
Виктор
41
Хейнтс
Тобиас
30
Энгвалль
Густав
Викинг
3-5-2
Сарпсборг-08
4-2-3-1

История личных встреч

Викинг
Сарпсборг-08

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

18.2%
72.7%
9.1%
2 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
9.1%
11 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

18 матчей

55.6%
16.7%
27.7%
10 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

11.1%
61.1%
27.8%
2 победы 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

61.1%
22.2%
16.7%
11 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

Т
0:1
Т
1:2
Т
1:2
Т
1:2
Т
3:0
Т
2:2
Т
2:1
Т
2:1
Т
3:0
Т
1:0
Т
0:0
К
0:1
Т
0:2
Т
3:1
Т
1:0
Т
1:1
Т
2:1
Т
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бериша Ветон 8 (3) 0.31
Трипич Златко 5 (1) 0.19
Траоре Маи 4 0.15
Себулонсен Себастьян 4 0.15
Лёкберг Кристоффер 3 0.12
Кабран Кевин 2 0.08
Сандберг Никлас 2 (1) 0.08
Танген Харальд 1 0.04
Сольбаккен Маркус 1 0.04
Свеннсен Сандер 1 0.04
Веватне Вильяр 1 0.04
Викстёль Рольф 1 0.04
Брекало Давид 1 0.04
Хауген Херман 1 0.04
Daniel Seland Karlsbakk 1 0.04
Edvin Austboe 1 0.04
Фридйонссон Самуэль 1 (1) 0.04
Бьёрсхоль Сондре 0 0
Торстейнбё Фредерик 0 0
Скюття Наатан 0 0
Сарпсборг-08
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хейнтс Тобиас 14 (1) 0.54
Майгор Миккел 7 0.27
Салетрос Антон 5 (3) 0.19
Молинс Гильермо 5 0.19
Солтведт Йоахим 3 0.12
Сколевик Стеффен 3 0.12
Линнсет Йонатан 2 0.08
Торп Виктор 2 0.08
Энгвалль Густав 1 0.04
Эдегор Магнар 1 0.04
Упсет Кристиан 1 0.04
Мартинссон-Нгуали Серж 1 0.04
Тибблинг Симон 1 0.04
Вишне Эйрик 0 0
Утвик Бьорн 0 0
Martin Hoeyland 0 0
Конте Абубакар 0 0

Карточки

Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брекало Давид 4 0
Фридйонссон Самуэль 4 0
Сольбаккен Маркус 4 0
Трипич Златко 2 1
Сандберг Никлас 3 0
Веватне Вильяр 3 0
Викстёль Рольф 3 0
Бьёрсхоль Сондре 3 0
Паттинама Шейн 3 0
Стенснесс Джанни 3 0
Лёкберг Кристоффер 1 1
Кабран Кевин 2 0
Скюття Наатан 2 0
Танген Харальд 2 0
Гуннарссон Патрик 2 0
Daniel Seland Karlsbakk 2 0
Де Ланлай Янн-Эрик 1 0
Хауген Херман 1 0
Себулонсен Себастьян 1 0
Траоре Маи 1 0
Djibril Diop 1 0
Edvin Austboe 1 0
Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скиппер Антон 3 2
Хорн Йорген 4 1
Салетрос Антон 2 1
Хальворсен Уле Йорген 3 0
Эдегор Магнар 3 0
Солтведт Йоахим 3 0
Сколевик Стеффен 3 0
Мартинссон-Нгуали Серж 2 0
Майгор Миккел 2 0
Утвик Бьорн 2 0
Вишне Эйрик 2 0
Хейнтс Тобиас 2 0
Мухаммед Рашад 2 0
Видтун-Нильсен Симен 0 1
Молинс Гильермо 1 0
Томассен Йоахим 1 0
Кристиансен Андерс II 1 0
Тибблинг Симон 1 0
Энгвалль Густав 1 0
Линнсет Йонатан 1 0
Martin Hoeyland 1 0
Торп Виктор 1 0
Менди Лоран 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
22
6 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 15
2
11%
3
14%
1-15
2
11%
6
27%
16-30
2
11%
4
18%
31-45
2
11%
5
23%
46-60
5
26%
0
0%
61-75
6
32%
4
18%
76-90

Пропущено

13
26
4 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 11
0
0%
2
8%
1-15
3
23%
5
19%
16-30
1
8%
8
31%
31-45
5
38%
1
4%
46-60
3
23%
5
19%
61-75
1
8%
5
19%
76-90

Забито

20
24
7 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
13 Не забивали 15
3
15%
5
21%
1-15
2
10%
4
17%
16-30
2
10%
4
17%
31-45
1
5%
1
4%
46-60
5
25%
5
21%
61-75
7
35%
5
21%
76-90

Пропущено

29
21
15 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
5
17%
2
10%
1-15
6
21%
3
14%
16-30
4
14%
6
29%
31-45
6
21%
1
5%
46-60
2
7%
4
19%
61-75
6
21%
5
24%
76-90

Забито

39
46
13 В 1-м тайме 26
26 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 12
4 Не забивали 5
5
13%
8
17%
1-15
4
10%
10
22%
16-30
4
10%
8
17%
31-45
3
8%
6
13%
46-60
10
26%
5
11%
61-75
13
33%
9
20%
76-90

Пропущено

42
47
19 В 1-м тайме 26
23 Во 2-м тайме 21
13 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 22
5
12%
4
9%
1-15
9
21%
8
17%
16-30
5
12%
14
30%
30%
31-45
11
26%
2
4%
46-60
5
12%
9
19%
61-75
7
17%
10
21%
76-90

Результаты последних матчей

Викинг
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Викинг - Кристиансунд 1:0 Викинг - Лиллестрём 0:3 Олесунн - Викинг 2:1 Викинг - Тромсё 2:2
Хам-Кам - Викинг 1:2 Русенборг - Викинг 4:1 Кристиансунд - Викинг 2:1 Викинг - Волеренга 1:2 Викинг - ФКСБ 1:3 ФКСБ - Викинг 1:2 Слайго Роверс - Викинг 1:0 Саннефьёрд - Викинг 2:2 Викинг - Слайго Роверс 5:1 Викинг - Спарта Прага 2:1 Волеренга - Викинг 4:2 Спарта Прага - Викинг 0:0 Викинг - Кристиансунд 2:1 Лиллестрём - Викинг 0:1 Викинг - Русенборг 1:1 Хёугесунн - Викинг 4:2
Сарпсборг-08
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Сарпсборг-08 - Хёугесунн 4:0 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 1:1 Сарпсборг-08 - Дьерв 4:3 Олесунн - Сарпсборг-08 1:3
Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:1 Мольде - Сарпсборг-08 4:1 Одд - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:4 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 3:1 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 0:2 Хёугесунн - Сарпсборг-08 3:1 Сарпсборг-08 - Волеренга 0:1 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 4:1 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 4:3 Хам-Кам - Сарпсборг-08 3:2 Мосс - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 5:1 Сарпсборг-08 - Хеккен 1:4 Дьерв - Сарпсборг-08 0:5 Сарпсборг-08 - Мольде 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 25 20 3 2 60 - 21 63
2. Будё-Глимт 3:0 26 15 6 5 67 - 32 51
3. Русенборг 26 14 8 4 59 - 35 50
4. Лиллестрём 25 14 5 6 44 - 28 47
5. Волеренга 0:3 26 13 3 10 46 - 38 42
6. Тромсё 26 9 10 7 39 - 43 37
7. Сарпсборг-08 1:0 26 11 2 13 48 - 46 35
8. Одд 26 10 5 11 33 - 42 35
9. Викинг 0:1 26 9 6 11 40 - 42 33
10. Хёугесунн 1:0 26 9 6 11 37 - 41 33
11. Стрёмсгодсет 26 9 5 12 39 - 43 32
12. Олесунн 0:0 25 7 8 10 26 - 38 29
13. Хам-Кам 0:0 26 5 12 9 28 - 36 27
14. Саннефьёрд 1:2 26 6 5 15 38 - 61 23
15. Кристиансунд 0:1 26 4 6 16 30 - 52 18
16. Дьерв 2:1 25 5 2 18 23 - 59 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Русенборг 13 11 2 0 33 - 10 35
2. Мольде 13 10 1 2 35 - 11 31
3. Волеренга 0:3 13 9 1 3 27 - 13 28
4. Тромсё 13 8 3 2 25 - 19 27
5. Лиллестрём 12 8 2 2 21 - 9 26
6. Будё-Глимт 3:0 13 6 6 1 37 - 16 24
7. Стрёмсгодсет 13 7 2 4 29 - 19 23
8. Хёугесунн 1:0 13 6 3 4 23 - 20 21
9. Сарпсборг-08 1:0 13 6 1 6 24 - 21 19
10. Викинг 0:1 13 5 4 4 19 - 14 19
11. Одд 13 6 1 6 19 - 20 19
12. Хам-Кам 0:0 13 4 5 4 15 - 14 17
13. Олесунн 0:0 13 4 5 4 14 - 16 17
14. Кристиансунд 0:1 13 3 4 6 22 - 28 13
15. Дьерв 2:1 12 4 1 7 11 - 22 13
16. Саннефьёрд 1:2 13 1 5 7 20 - 31 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 12 10 2 0 25 - 10 32
2. Будё-Глимт 3:0 13 9 0 4 30 - 16 27
3. Лиллестрём 13 6 3 4 23 - 19 21
4. Сарпсборг-08 1:0 13 5 1 7 24 - 25 16
5. Одд 13 4 4 5 14 - 22 16
6. Русенборг 13 3 6 4 26 - 25 15
7. Саннефьёрд 1:2 13 5 0 8 18 - 30 15
8. Волеренга 0:3 13 4 2 7 19 - 25 14
9. Викинг 0:1 13 4 2 7 21 - 28 14
10. Хёугесунн 1:0 13 3 3 7 14 - 21 12
11. Олесунн 0:0 12 3 3 6 12 - 22 12
12. Тромсё 13 1 7 5 14 - 24 10
13. Хам-Кам 0:0 13 1 7 5 13 - 22 10
14. Стрёмсгодсет 13 2 3 8 10 - 24 9
15. Кристиансунд 0:1 13 1 2 10 8 - 24 5
16. Дьерв 2:1 13 1 1 11 12 - 37 4
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 26 (7)
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 16 (6)
Сарпсборг-08 Хейнтс Тобиас 15 (4)
Саннефьёрд Офкир Мохамед 13 (5)
Русенборг Тенгстедт Каспер 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Дьерв Фернандес Леандро II 1 6
Олесунн Чанаджия Дарио 7
Мольде Маннсверк Сиверт 7
Одд Бьортуфт Один Лурас 2 3
Сарпсборг-08 Скиппер Антон 2 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Викинг
Ничья
Сарпсборг-08
2.22
4.05
3.36
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Викинг 0:1 Сарпсборг-08 онлайн

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Сарпсборг-08
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