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Норвегия: Типпелиген
2022

Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Лиен Мариус
Викинг
0:1
Конец матча
Сарпсборг-08
0'
0:1
40' Гол
Хейнтс Тобиас
79' Желтая карточка
Танген Харальд
90' Желтая карточка
Djibril Diop
90'+6

Ход матча

40'
0:1
Хейнтс Тобиас
60'
 
Тибблинг Симон
Торп Виктор
68'
Свеннсен Сандер
Стенснесс Джанни
 
68'
Танген Харальд
Лёкберг Кристоффер
 
68'
Скюття Наатан
Сольбаккен Маркус
 
68'
Траоре Маи
Daniel Seland Karlsbakk
 
74'
 
Сколевик Стеффен
Хейнтс Тобиас
74'
 
Молинс Гильермо
Энгвалль Густав
79'
Танген Харальд
 
79'
Кабран Кевин
Сандберг Никлас
 
84'
 
Утвик Бьорн
Солтведт Йоахим
84'
 
Вишне Эйрик
Хальворсен Уле Йорген
90'
Djibril Diop
 

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 8
  • 2 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 62 Владение мячом, % 38
30
Гуннарссон
Патрик
18
Бьёрсхоль
Сондре
5
Djibril
Diop
6
Стенснесс
Джанни
2
Хауген
Херман
15
Сандберг
Никлас
8
Сольбаккен
Маркус
11
Де
Ланлай
Янн-Эрик
16
Лёкберг
Кристоффер
22
Daniel
Seland
Karlsbakk
10
Трипич
Златко
21
Кристиансен
Андерс
II
7
Хальворсен
Уле
Йорген
5
Эдегор
Магнар
13
Хагельскьер
Андерс
17
Солтведт
Йоахим
20
Салетрос
Антон
18
Мартинссон-Нгуали
Серж
25
Майгор
Миккел
29
Торп
Виктор
41
Хейнтс
Тобиас
30
Энгвалль
Густав
Викинг
3-5-2
Сарпсборг-08
4-2-3-1

История личных встреч

Викинг
Сарпсборг-08

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

18.2%
72.7%
9.1%
2 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
9.1%
11 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

18 матчей

55.6%
16.7%
27.7%
10 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

11.1%
61.1%
27.8%
2 победы 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

61.1%
22.2%
16.7%
11 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

Т
0:1
Т
1:2
Т
1:2
Т
1:2
Т
3:0
Т
2:2
Т
2:1
Т
2:1
Т
3:0
Т
1:0
Т
0:0
К
0:1
Т
0:2
Т
3:1
Т
1:0
Т
1:1
Т
2:1
Т
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бериша Ветон 8 (3) 0.31
Трипич Златко 5 (1) 0.19
Траоре Маи 4 0.15
Себулонсен Себастьян 4 0.15
Лёкберг Кристоффер 3 0.12
Кабран Кевин 2 0.08
Сандберг Никлас 2 (1) 0.08
Танген Харальд 1 0.04
Сольбаккен Маркус 1 0.04
Свеннсен Сандер 1 0.04
Веватне Вильяр 1 0.04
Викстёль Рольф 1 0.04
Брекало Давид 1 0.04
Хауген Херман 1 0.04
Daniel Seland Karlsbakk 1 0.04
Edvin Austboe 1 0.04
Фридйонссон Самуэль 1 (1) 0.04
Бьёрсхоль Сондре 0 0
Торстейнбё Фредерик 0 0
Скюття Наатан 0 0
Сарпсборг-08
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хейнтс Тобиас 14 (1) 0.54
Майгор Миккел 7 0.27
Салетрос Антон 5 (3) 0.19
Молинс Гильермо 5 0.19
Солтведт Йоахим 3 0.12
Сколевик Стеффен 3 0.12
Линнсет Йонатан 2 0.08
Торп Виктор 2 0.08
Энгвалль Густав 1 0.04
Эдегор Магнар 1 0.04
Упсет Кристиан 1 0.04
Мартинссон-Нгуали Серж 1 0.04
Тибблинг Симон 1 0.04
Вишне Эйрик 0 0
Утвик Бьорн 0 0
Martin Hoeyland 0 0
Конте Абубакар 0 0

Карточки

Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брекало Давид 4 0
Фридйонссон Самуэль 4 0
Сольбаккен Маркус 4 0
Трипич Златко 2 1
Сандберг Никлас 3 0
Веватне Вильяр 3 0
Викстёль Рольф 3 0
Бьёрсхоль Сондре 3 0
Паттинама Шейн 3 0
Стенснесс Джанни 3 0
Танген Харальд 3 0
Лёкберг Кристоффер 1 1
Кабран Кевин 2 0
Скюття Наатан 2 0
Гуннарссон Патрик 2 0
Daniel Seland Karlsbakk 2 0
Djibril Diop 2 0
Де Ланлай Янн-Эрик 1 0
Хауген Херман 1 0
Себулонсен Себастьян 1 0
Траоре Маи 1 0
Edvin Austboe 1 0
Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скиппер Антон 3 2
Хорн Йорген 4 1
Салетрос Антон 2 1
Хальворсен Уле Йорген 3 0
Эдегор Магнар 3 0
Солтведт Йоахим 3 0
Сколевик Стеффен 3 0
Мартинссон-Нгуали Серж 2 0
Майгор Миккел 2 0
Утвик Бьорн 2 0
Вишне Эйрик 2 0
Хейнтс Тобиас 2 0
Мухаммед Рашад 2 0
Видтун-Нильсен Симен 0 1
Молинс Гильермо 1 0
Томассен Йоахим 1 0
Кристиансен Андерс II 1 0
Тибблинг Симон 1 0
Энгвалль Густав 1 0
Линнсет Йонатан 1 0
Martin Hoeyland 1 0
Торп Виктор 1 0
Менди Лоран 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
23
6 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
17 Не забивали 15
2
11%
3
13%
1-15
2
11%
6
26%
16-30
2
11%
5
22%
31-45
2
11%
5
22%
46-60
5
26%
0
0%
61-75
6
32%
4
17%
76-90

Пропущено

14
26
5 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 11
0
0%
2
8%
1-15
3
21%
5
19%
16-30
2
14%
8
31%
31-45
5
36%
1
4%
46-60
3
21%
5
19%
61-75
1
7%
5
19%
76-90

Забито

20
24
7 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
14 Не забивали 16
3
15%
5
21%
1-15
2
10%
4
17%
16-30
2
10%
4
17%
31-45
1
5%
1
4%
46-60
5
25%
5
21%
61-75
7
35%
5
21%
76-90

Пропущено

29
21
15 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
5
17%
2
10%
1-15
6
21%
3
14%
16-30
4
14%
6
29%
31-45
6
21%
1
5%
46-60
2
7%
4
19%
61-75
6
21%
5
24%
76-90

Забито

39
47
13 В 1-м тайме 27
26 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 13
5 Не забивали 5
5
13%
8
17%
1-15
4
10%
10
21%
16-30
4
10%
9
19%
31-45
3
8%
6
13%
46-60
10
26%
5
11%
61-75
13
33%
9
19%
76-90

Пропущено

43
47
20 В 1-м тайме 26
23 Во 2-м тайме 21
14 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 22
5
12%
4
9%
1-15
9
21%
8
17%
16-30
6
14%
14
30%
30%
31-45
11
26%
2
4%
46-60
5
12%
9
19%
61-75
7
16%
10
21%
76-90

Результаты последних матчей

Викинг
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Викинг - Кристиансунд 1:0 Викинг - Лиллестрём 0:3 Олесунн - Викинг 2:1 Викинг - Тромсё 2:2
Хам-Кам - Викинг 1:2 Русенборг - Викинг 4:1 Кристиансунд - Викинг 2:1 Викинг - Волеренга 1:2 Викинг - ФКСБ 1:3 ФКСБ - Викинг 1:2 Слайго Роверс - Викинг 1:0 Саннефьёрд - Викинг 2:2 Викинг - Слайго Роверс 5:1 Викинг - Спарта Прага 2:1 Волеренга - Викинг 4:2 Спарта Прага - Викинг 0:0 Викинг - Кристиансунд 2:1 Лиллестрём - Викинг 0:1 Викинг - Русенборг 1:1 Хёугесунн - Викинг 4:2
Сарпсборг-08
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Сарпсборг-08 - Хёугесунн 4:0 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 1:1 Сарпсборг-08 - Дьерв 4:3 Олесунн - Сарпсборг-08 1:3
Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:1 Мольде - Сарпсборг-08 4:1 Одд - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:4 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 3:1 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 0:2 Хёугесунн - Сарпсборг-08 3:1 Сарпсборг-08 - Волеренга 0:1 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 4:1 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 4:3 Хам-Кам - Сарпсборг-08 3:2 Мосс - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 5:1 Сарпсборг-08 - Хеккен 1:4 Дьерв - Сарпсборг-08 0:5 Сарпсборг-08 - Мольде 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 0:0 26 20 4 2 60 - 21 64
2. Будё-Глимт 26 15 6 5 70 - 32 51
3. Русенборг 26 14 8 4 59 - 35 50
4. Лиллестрём 0:0 26 14 6 6 44 - 28 48
5. Волеренга 26 13 3 10 46 - 41 42
6. Тромсё 26 9 10 7 39 - 43 37
7. Сарпсборг-08 26 11 2 13 48 - 46 35
8. Одд 26 10 5 11 33 - 42 35
9. Викинг 26 9 6 11 40 - 42 33
10. Хёугесунн 26 9 6 11 37 - 41 33
11. Стрёмсгодсет 26 9 5 12 39 - 43 32
12. Олесунн 25 7 8 10 26 - 38 29
13. Хам-Кам 26 5 12 9 28 - 36 27
14. Саннефьёрд 26 6 5 15 38 - 61 23
15. Кристиансунд 26 4 6 16 30 - 52 18
16. Дьерв 25 5 2 18 23 - 59 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Русенборг 13 11 2 0 33 - 10 35
2. Мольде 0:0 13 10 1 2 35 - 11 31
3. Волеренга 13 9 1 3 27 - 16 28
4. Лиллестрём 0:0 13 8 3 2 21 - 9 27
5. Тромсё 13 8 3 2 25 - 19 27
6. Будё-Глимт 13 6 6 1 37 - 16 24
7. Стрёмсгодсет 13 7 2 4 29 - 19 23
8. Хёугесунн 13 6 3 4 23 - 20 21
9. Сарпсборг-08 13 6 1 6 24 - 21 19
10. Викинг 13 5 4 4 19 - 14 19
11. Одд 13 6 1 6 19 - 20 19
12. Хам-Кам 13 4 5 4 15 - 14 17
13. Олесунн 13 4 5 4 14 - 16 17
14. Кристиансунд 13 3 4 6 22 - 28 13
15. Дьерв 12 4 1 7 11 - 22 13
16. Саннефьёрд 13 1 5 7 20 - 31 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 0:0 13 10 3 0 25 - 10 33
2. Будё-Глимт 13 9 0 4 33 - 16 27
3. Лиллестрём 0:0 13 6 3 4 23 - 19 21
4. Сарпсборг-08 13 5 1 7 24 - 25 16
5. Одд 13 4 4 5 14 - 22 16
6. Русенборг 13 3 6 4 26 - 25 15
7. Саннефьёрд 13 5 0 8 18 - 30 15
8. Волеренга 13 4 2 7 19 - 25 14
9. Викинг 13 4 2 7 21 - 28 14
10. Хёугесунн 13 3 3 7 14 - 21 12
11. Олесунн 12 3 3 6 12 - 22 12
12. Тромсё 13 1 7 5 14 - 24 10
13. Хам-Кам 13 1 7 5 13 - 22 10
14. Стрёмсгодсет 13 2 3 8 10 - 24 9
15. Кристиансунд 13 1 2 10 8 - 24 5
16. Дьерв 13 1 1 11 12 - 37 4
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 26 (7)
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 16 (6)
Сарпсборг-08 Хейнтс Тобиас 15 (4)
Саннефьёрд Офкир Мохамед 13 (5)
Русенборг Тенгстедт Каспер 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Чанаджия Дарио 8
Дьерв Фернандес Леандро II 1 6
Мольде Маннсверк Сиверт 7
Одд Бьортуфт Один Лурас 2 3
Сарпсборг-08 Скиппер Антон 2 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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