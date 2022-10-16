Первый тайм

28' Второй гол в сезоне Кабахидзе забивает, с чем мы его поздравляем! Но каков же Саркисян, который не выключился из борьбы и сумел качественно и точно прострелить на партнера.

26' ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КАБАХИДЗЕ! 1:0!

Саркисян получил сейчас мяч в штрафной соперника после рикошета, сместился он к лицевой линии и прострел вдоль вратарской, откуда Кабахидзе переправил сферу в сетку!

25' МОМЕНТ! Кахидзе! Получил он мяч сейчас, после чего нанес дальний удар по воротам, но из угла сумел перевести сферу в сторону от рамки голкипер!

24' "Велес" продолжает активно отбиваться от атак соперника. Немало атак проводят по флангу гости. "Канониры" готовы забить в первом тайме.

23' Честно говоря, не хватает в нашем матче забитого гола. Мяч в ворота кого-то из соперников точно раскачал бы нашу с вами игру.

21' В итоге Кирилл подал сферу в гущу игроков. Мяч несколько рикошетов нашел, после чего прилетел в руки голкиперу, сыгравшему в рамке и забравшему сферу в перчатки.