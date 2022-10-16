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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 14.
Велес Москва
1:0
Первый тайм: 30'
Арсенал Тула
0'
11' Желтая карточка
Кабахидзе Владимир
1:0
28' Гол

Ход матча

11'
Кабахидзе Владимир
 
28'
1:0
Прогнозы 130
Велес Москва 2.3% (3)
X 13.8% (18)
Арсенал Тула 83.8% (109)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Велес Москва
Ничья
Арсенал Тула
3.80
3.48
2.06
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Велес Москва
Арсенал Тула

История личных встреч

Велес Москва
Арсенал Тула

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

К
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Велес Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Логуа Ираклий 5 (1) 0.36
Кертанов Константин 1 0.07
Бацуев Аюб 1 0.07
Кабахидзе Владимир 1 0.07
Саркисян Геворк 1 0.07
Баранов Павел 1 0.07
Прищепа Дмитрий 1 0.07
Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Луценко Евгений 7 0.5
Панченко Кирилл 5 (2) 0.36
Ткачёв Сергей 3 0.21
Алиев Камран 2 0.14
Григалава Гиа 1 0.07
Яковлев Михаил 1 0.07
Кайнов Максим 1 0.07

Карточки

Велес Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дорохов Егор 4 0
Бокоев Марат 2 1
Кабахидзе Владимир 3 0
Панюков Андрей 1 1
Макеев Евгений 2 0
Бацуев Аюб 2 0
Бадоев Хетаг 2 0
Стаменкович Филип 2 0
Логуа Ираклий 1 0
Почивалин Валерий 1 0
Михайленко Дмитрий 1 0
Кертанов Константин 1 0
Кузнецов Алексей 1 0
Саркисян Геворк 1 0
Баранов Павел 1 0
Муталиев Аслан 1 0
Прищепа Дмитрий 1 0
Кахидзе Александр 1 0
Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сериков Илья 3 1
Панченко Кирилл 2 1
Луценко Евгений 3 0
Мануйлов Роман 3 0
Григалава Гиа 2 0
Померко Алексей 2 0
Григорян Арутюн 2 0
Суханов Артём Романович 2 0
Ставпец Александр 1 0
Ткачёв Сергей 1 0
Деспотович Джордже 1 0
Изотов Роман 1 0
Бакалюк Никита 1 0
Хабибов Ансор 1 0
Кайнов Максим 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
9
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
2
25%
1
11%
46-60
2
25%
3
33%
61-75
2
25%
3
33%
76-90

Пропущено

12
5
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
1
8%
1
20%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
2
40%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
5
42%
0
0%
76-90

Забито

3
11
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
11 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
4
36%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
67%
2
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

8
9
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
25%
1
11%
1-15
1
13%
2
22%
16-30
1
13%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
3
33%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

11
20
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
4
20%
16-30
1
9%
4
20%
31-45
4
36%
3
15%
46-60
2
18%
3
15%
61-75
2
18%
6
30%
76-90

Пропущено

20
14
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
3
15%
2
14%
1-15
3
15%
2
14%
16-30
3
15%
3
21%
31-45
2
10%
2
14%
46-60
3
15%
5
36%
61-75
6
30%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Велес Москва
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Шинник - Велес Москва 2:0 Звезда Санкт-Петербург - Велес Москва 2:0 Велес Москва - Волгарь 1:3 Велес Москва - КАМАЗ 1:1
Алания - Велес Москва 1:0 Велес Москва - Рубин 1:2 Волга Ульяновск - Велес Москва 0:2 Велес Москва - ФК Кубань 3:1 Нефтехимик - Велес Москва 2:0 Велес Москва - Уфа 0:2 Енисей - Велес Москва 2:1 Велес Москва - Родина Москва 0:2 Динамо Махачкала - Велес Москва 1:0 Велес Москва - Балтика 2:1 Химки - Велес Москва 0:0 Локомотив Москва - Велес Москва 2:1 ЦСКА Москва - Велес Москва 0:2 Енисей - Велес Москва 3:2 Велес Москва - Балтика 1:1 Торпедо Москва - Велес Москва 1:0
Арсенал Тула
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Арсенал Тула - Алания 0:2 Динамо Брянск - Арсенал Тула 0:0 Рубин - Арсенал Тула 1:2 Арсенал Тула - Волга Ульяновск 2:0
ФК Кубань - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Нефтехимик 2:1 Уфа - Арсенал Тула 0:2 Арсенал Тула - Енисей 2:2 Родина Москва - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Динамо Махачкала 1:1 Балтика - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Акрон 1:1 Краснодар-2 - Арсенал Тула 0:3 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 3:2 Волгарь - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Рязань 1:0 Арсенал Тула - Урал 1:2 Уфа - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Краснодар 1:1 Арсенал Тула - Пари НН 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алания Заявка 13 8 4 1 23 - 11 28
2. Балтика Заявка 13 7 5 1 23 - 14 26
3. КАМАЗ Заявка 14 7 5 2 20 - 11 26
4. Енисей Заявка 14 6 5 3 20 - 16 23
5. Арсенал Тула 0:1 Заявка 14 6 4 4 20 - 15 22
6. Рубин Заявка 13 6 4 3 22 - 16 22
7. Волгарь Заявка 13 5 5 3 12 - 9 20
8. Динамо Махачкала Заявка 13 4 6 3 10 - 10 18
9. Шинник Заявка 13 5 3 5 16 - 15 18
10. СКА-Хабаровск Заявка 13 4 5 4 17 - 14 17
11. Нефтехимик Заявка 13 4 4 5 11 - 10 16
12. Уфа Заявка 14 4 4 6 10 - 17 16
13. ФК Кубань Заявка 13 4 3 6 14 - 14 15
14. Велес Москва 1:0 Заявка 14 4 1 9 12 - 20 13
15. Акрон Заявка 13 2 6 5 10 - 19 12
16. Краснодар-2 Заявка 13 3 3 7 9 - 17 12
17. Родина Москва Заявка 14 2 5 7 11 - 19 11
18. Волга Ульяновск Заявка 13 1 4 8 7 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Балтика Заявка 6 4 2 0 12 - 7 14
2. КАМАЗ Заявка 7 4 2 1 12 - 5 14
3. Енисей Заявка 6 4 2 0 10 - 5 14
4. Алания Заявка 7 4 2 1 11 - 6 14
5. Шинник Заявка 7 4 2 1 9 - 4 14
6. Волгарь Заявка 7 4 2 1 6 - 2 14
7. Арсенал Тула 0:1 Заявка 7 3 3 1 11 - 9 12
8. Рубин Заявка 7 3 3 1 12 - 7 12
9. СКА-Хабаровск Заявка 7 3 2 2 11 - 7 11
10. Велес Москва 1:0 Заявка 8 3 1 4 9 - 12 10
11. ФК Кубань Заявка 6 3 1 2 9 - 4 10
12. Динамо Махачкала Заявка 6 2 3 1 4 - 3 9
13. Нефтехимик Заявка 7 2 2 3 5 - 5 8
14. Уфа Заявка 7 2 1 4 5 - 10 7
15. Акрон Заявка 5 0 3 2 6 - 9 3
16. Волга Ульяновск Заявка 8 0 3 5 4 - 14 3
17. Краснодар-2 Заявка 6 0 2 4 1 - 7 2
18. Родина Москва Заявка 6 0 2 4 4 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алания Заявка 6 4 2 0 12 - 5 14
2. Балтика Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
3. КАМАЗ Заявка 7 3 3 1 8 - 6 12
4. Арсенал Тула 0:1 Заявка 7 3 1 3 9 - 6 10
5. Рубин Заявка 6 3 1 2 10 - 9 10
6. Краснодар-2 Заявка 7 3 1 3 8 - 10 10
7. Уфа Заявка 7 2 3 2 5 - 7 9
8. Енисей Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
9. Акрон Заявка 8 2 3 3 4 - 10 9
10. Динамо Махачкала Заявка 7 2 3 2 6 - 7 9
11. Родина Москва Заявка 8 2 3 3 7 - 9 9
12. Нефтехимик Заявка 6 2 2 2 6 - 5 8
13. СКА-Хабаровск Заявка 6 1 3 2 6 - 7 6
14. Волгарь Заявка 6 1 3 2 6 - 7 6
15. ФК Кубань Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
16. Шинник Заявка 6 1 1 4 7 - 11 4
17. Волга Ульяновск Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
18. Велес Москва 1:0 Заявка 6 1 0 5 3 - 8 3
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Арсенал Тула Луценко Евгений 7
Алания Галоян Артур 6
Велес Москва Логуа Ираклий 6
Нефтехимик Уридия Мераби 6
Рубин Фамейе Джоэль 6
Весь список

Топ нарушителей
ФК Кубань Безденежных Игорь 1 5
Волгарь Талалай Денис 1 5
Шинник Грузнов Илья 2 3
Волгарь Ведерников Данила 6
КАМАЗ Пальцев Валентин 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 28'
    Второй гол в сезоне Кабахидзе забивает, с чем мы его поздравляем! Но каков же Саркисян, который не выключился из борьбы и сумел качественно и точно прострелить на партнера.
  • Описание гола
    26'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КАБАХИДЗЕ! 1:0!
    Саркисян получил сейчас мяч в штрафной соперника после рикошета, сместился он к лицевой линии и прострел вдоль вратарской, откуда Кабахидзе переправил сферу в сетку!
  • Опасный момент
    25'
    МОМЕНТ! Кахидзе! Получил он мяч сейчас, после чего нанес дальний удар по воротам, но из угла сумел перевести сферу в сторону от рамки голкипер!
  • 24'
    "Велес" продолжает активно отбиваться от атак соперника. Немало атак проводят по флангу гости. "Канониры" готовы забить в первом тайме.
  • 23'
    Честно говоря, не хватает в нашем матче забитого гола. Мяч в ворота кого-то из соперников точно раскачал бы нашу с вами игру.
  • 21'
    В итоге Кирилл подал сферу в гущу игроков. Мяч несколько рикошетов нашел, после чего прилетел в руки голкиперу, сыгравшему в рамке и забравшему сферу в перчатки.
  • Угловой
    20'
    Угловой на правом фланге сейчас заработали футболисты "Арсенала". Панченко с правого края будет выполнять подачу. Посмотрим, что из этого получится.
  • 19'
    Практически 20 минут отыграли соперники. Пока особо опасных моментов нет в нашей игре. Больше к друг другу присматриваются оппоненты.
  • 17'
    "Велес" с мячом. Старается сейчас столичный коллектив выйти из-под прессинга, но сделать этого не получается у команды хозяев. Оппонент настроен забить быстрый гол.
  • 16'
    Разделись уже некоторые фанаты на трибунах. Честно говоря, не самая располагающая к этому погода на улице, но удержаться от этого не смогли болельщики.
  • Фол, нарушение
    15'
    Штрафной удар на правом фланге заработал "Велес". Логуа выполнил подачу с правого края на дальний угол вратарской, где были только игроки соперника.
  • Угловой
    14'
    Корнер подали гости. Деспотович попытался головой пробить по рамке соперника, но мяч прилетел прямо по позиции вратаря, сыгравшего на выходе.
  • Желтая карточка
    12'
    Кабахидзе сейчас получил карточку желтого цвета за снос соперника на газон. Подача в штрафную привела к назначению углового удара.
  • 11'
    Панченко на левом фланге получил сейчас снаряд, после чего выполнил подачу в штрафную противника - спокойно в перчатки мяч прилетает голкиперу "Велеса".
  • 10'
    Деспотович попытался сейчас после передачи с правого края направить мяч в сторону ворот соперника, но сфера досталась кому-то из оппонентов.
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    • Фол, нарушение
      9'
      Панченко сейчас разыгрывал штрафной у ворот соперника. Передача низом, и кто-то из партнеров попытался нанести удар по воротам. Мяч прилетел в руки голкиперу.
    • 7'
      Солнечно сегодня в Домодедово, и около 10 градусов тепла показывает столбик термометра. Самая футбольная погода, что не может не радовать нас с вами и футболистов.
    • 6'
      В центре поля мяч перекатывает сейчас "Арсенал". Идет передача с левого края в центр штрафной соперника - на выходе играет голкипер, фиксируя мяч в перчатках.
    • 5'
      5 минут сыграли соперники уже в первом тайме. Пока весьма спокойно действуют оппоненты. Как будто присматриваются они друг к другу.
    • 3'
      Олега Кононова нам показали тем временем. Внимательно смотрит он за тем, что на футбольном поле происходит. "Арсеналу" сегодня нужна победа.
    • 2'
      Футболисты "Велеса" предстали сегодня на поле в красных цветах. Игроки "Арсенала" вышли на футбольный газон в желто-сером обмундировании.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала наша встреча! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • До матча
    • Судья
      Представим вашему вниманию бригаду арбитров:
      Главный судья: Артур Федоров (Петрозаводск);
      Первый помощник: Павел Новиков (Санкт-Петербург);
      Второй помощник: Евгений Синянский (Ярославль);
      Резервный судья: Михаил Таран (Архангельск);
      Инспектор: Сергей Талагаев (Мытищи);
      Делегат: Евгений Летин (Московская область).
    • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к российскому футболу. В рамках поединка 14-го тура Первой лиги России сойдутся лицом к лицу игроки «Велеса» и «Арсенала» из Тулы. Встреча состоится в Домодедово, на стадионе «Авангард».

      Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру!
    Прогнозы 130
    Велес Москва 2.3% (3)
    X 13.8% (18)
    Арсенал Тула 83.8% (109)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Велес Москва
    Ничья
    Арсенал Тула
    3.80
    3.48
    2.06
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Велес Москва 1:0 Арсенал Тула онлайн

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    Прогнозы на матч Велес Москва 1:0 Арсенал Тула

    Исход игры
    Велес Москва
    2.3% (3)
    Ничья
    13.5% (18)
    Арсенал Тула
    84.2% (112)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.98% (75)
    Меньше
    38.02% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    75.21% (91)
    Нет
    24.79% (30)
    Популярный счёт
    1:2 Арсенал Тула
    49.6% (66)
    0:1 Арсенал Тула
    18% (24)
    1:1 Ничья
    12.8% (17)
    0:2 Арсенал Тула
    3.8% (5)
    1:3 Арсенал Тула
    3.8% (5)
    2:1 Велес Москва
    1.5% (2)
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    Велес Москва
    Арсенал Тула
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