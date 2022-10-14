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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 14.
Велес Москва
 
Позже
Арсенал Тула
Прогнозы 40
Велес Москва 2.5% (1)
X 27.5% (11)
Арсенал Тула 70% (28)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Велес Москва
Ничья
Арсенал Тула
3.45
3.40
2.22
Все Коэффициенты

История личных встреч

Велес Москва
Арсенал Тула

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

К
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Велес Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Логуа Ираклий 5 (1) 0.38
Кертанов Константин 1 0.08
Бацуев Аюб 1 0.08
Кабахидзе Владимир 1 0.08
Саркисян Геворк 1 0.08
Баранов Павел 1 0.08
Прищепа Дмитрий 1 0.08
Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Луценко Евгений 7 0.54
Панченко Кирилл 5 (2) 0.38
Ткачёв Сергей 3 0.23
Алиев Камран 2 0.15
Григалава Гиа 1 0.08
Яковлев Михаил 1 0.08
Кайнов Максим 1 0.08

Карточки

Велес Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дорохов Егор 4 0
Бокоев Марат 2 1
Панюков Андрей 1 1
Макеев Евгений 2 0
Бацуев Аюб 2 0
Кабахидзе Владимир 2 0
Бадоев Хетаг 2 0
Стаменкович Филип 2 0
Логуа Ираклий 1 0
Почивалин Валерий 1 0
Михайленко Дмитрий 1 0
Кертанов Константин 1 0
Кузнецов Алексей 1 0
Саркисян Геворк 1 0
Баранов Павел 1 0
Муталиев Аслан 1 0
Прищепа Дмитрий 1 0
Кахидзе Александр 1 0
Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сериков Илья 3 1
Панченко Кирилл 2 1
Луценко Евгений 3 0
Мануйлов Роман 3 0
Григалава Гиа 2 0
Померко Алексей 2 0
Григорян Арутюн 2 0
Суханов Артём Романович 2 0
Ставпец Александр 1 0
Ткачёв Сергей 1 0
Деспотович Джордже 1 0
Изотов Роман 1 0
Бакалюк Никита 1 0
Хабибов Ансор 1 0
Кайнов Максим 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
9
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
2
25%
1
11%
46-60
2
25%
3
33%
61-75
2
25%
3
33%
76-90

Пропущено

12
5
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
1
8%
1
20%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
2
40%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
5
42%
0
0%
76-90

Забито

3
11
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
11 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
4
36%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
67%
2
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

8
9
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
25%
1
11%
1-15
1
13%
2
22%
16-30
1
13%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
3
33%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

11
20
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
4
20%
16-30
1
9%
4
20%
31-45
4
36%
3
15%
46-60
2
18%
3
15%
61-75
2
18%
6
30%
76-90

Пропущено

20
14
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
3
15%
2
14%
1-15
3
15%
2
14%
16-30
3
15%
3
21%
31-45
2
10%
2
14%
46-60
3
15%
5
36%
61-75
6
30%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Велес Москва
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Шинник - Велес Москва 2:0 Звезда Санкт-Петербург - Велес Москва 2:0 Велес Москва - Волгарь 1:3 Велес Москва - КАМАЗ 1:1
Алания - Велес Москва 1:0 Велес Москва - Рубин 1:2 Волга Ульяновск - Велес Москва 0:2 Велес Москва - ФК Кубань 3:1 Нефтехимик - Велес Москва 2:0 Велес Москва - Уфа 0:2 Енисей - Велес Москва 2:1 Велес Москва - Родина Москва 0:2 Динамо Махачкала - Велес Москва 1:0 Велес Москва - Балтика 2:1 Химки - Велес Москва 0:0 Локомотив Москва - Велес Москва 2:1 ЦСКА Москва - Велес Москва 0:2 Енисей - Велес Москва 3:2 Велес Москва - Балтика 1:1 Торпедо Москва - Велес Москва 1:0
Арсенал Тула
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Арсенал Тула - Алания 0:2 Динамо Брянск - Арсенал Тула 0:0 Рубин - Арсенал Тула 1:2 Арсенал Тула - Волга Ульяновск 2:0
ФК Кубань - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Нефтехимик 2:1 Уфа - Арсенал Тула 0:2 Арсенал Тула - Енисей 2:2 Родина Москва - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Динамо Махачкала 1:1 Балтика - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Акрон 1:1 Краснодар-2 - Арсенал Тула 0:3 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 3:2 Волгарь - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Рязань 1:0 Арсенал Тула - Урал 1:2 Уфа - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Краснодар 1:1 Арсенал Тула - Пари НН 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алания Заявка 13 8 4 1 23 - 11 28
2. Балтика Заявка 13 7 5 1 23 - 14 26
3. КАМАЗ Заявка 13 6 5 2 19 - 11 23
4. Енисей Заявка 13 6 5 2 20 - 15 23
5. Арсенал Тула Заявка 13 6 4 3 20 - 14 22
6. Рубин Заявка 13 6 4 3 22 - 16 22
7. Волгарь Заявка 13 5 5 3 12 - 9 20
8. Динамо Махачкала Заявка 13 4 6 3 10 - 10 18
9. Шинник Заявка 13 5 3 5 16 - 15 18
10. СКА-Хабаровск Заявка 13 4 5 4 17 - 14 17
11. Нефтехимик Заявка 13 4 4 5 11 - 10 16
12. Уфа Заявка 13 4 4 5 10 - 16 16
13. ФК Кубань Заявка 13 4 3 6 14 - 14 15
14. Акрон Заявка 13 2 6 5 10 - 19 12
15. Краснодар-2 Заявка 13 3 3 7 9 - 17 12
16. Велес Москва Заявка 13 3 1 9 11 - 20 10
17. Родина Москва Заявка 13 1 5 7 10 - 19 8
18. Волга Ульяновск Заявка 13 1 4 8 7 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Балтика Заявка 6 4 2 0 12 - 7 14
2. Енисей Заявка 6 4 2 0 10 - 5 14
3. Алания Заявка 7 4 2 1 11 - 6 14
4. Шинник Заявка 7 4 2 1 9 - 4 14
5. Волгарь Заявка 7 4 2 1 6 - 2 14
6. Арсенал Тула Заявка 7 3 3 1 11 - 9 12
7. Рубин Заявка 7 3 3 1 12 - 7 12
8. КАМАЗ Заявка 6 3 2 1 11 - 5 11
9. СКА-Хабаровск Заявка 7 3 2 2 11 - 7 11
10. ФК Кубань Заявка 6 3 1 2 9 - 4 10
11. Динамо Махачкала Заявка 6 2 3 1 4 - 3 9
12. Нефтехимик Заявка 7 2 2 3 5 - 5 8
13. Уфа Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
14. Велес Москва Заявка 7 2 1 4 8 - 12 7
15. Акрон Заявка 5 0 3 2 6 - 9 3
16. Волга Ульяновск Заявка 8 0 3 5 4 - 14 3
17. Краснодар-2 Заявка 6 0 2 4 1 - 7 2
18. Родина Москва Заявка 6 0 2 4 4 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алания Заявка 6 4 2 0 12 - 5 14
2. Балтика Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
3. КАМАЗ Заявка 7 3 3 1 8 - 6 12
4. Арсенал Тула Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
5. Рубин Заявка 6 3 1 2 10 - 9 10
6. Краснодар-2 Заявка 7 3 1 3 8 - 10 10
7. Енисей Заявка 7 2 3 2 10 - 10 9
8. Уфа Заявка 7 2 3 2 5 - 7 9
9. Акрон Заявка 8 2 3 3 4 - 10 9
10. Динамо Махачкала Заявка 7 2 3 2 6 - 7 9
11. Нефтехимик Заявка 6 2 2 2 6 - 5 8
12. Волгарь Заявка 6 1 3 2 6 - 7 6
13. СКА-Хабаровск Заявка 6 1 3 2 6 - 7 6
14. Родина Москва Заявка 7 1 3 3 6 - 9 6
15. ФК Кубань Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
16. Шинник Заявка 6 1 1 4 7 - 11 4
17. Волга Ульяновск Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
18. Велес Москва Заявка 6 1 0 5 3 - 8 3
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Арсенал Тула Луценко Евгений 7
Алания Галоян Артур 6
Велес Москва Логуа Ираклий 6
Нефтехимик Уридия Мераби 6
Рубин Фамейе Джоэль 6
Весь список

Топ нарушителей
ФК Кубань Безденежных Игорь 1 5
Волгарь Талалай Денис 1 5
Шинник Грузнов Илья 2 3
Волгарь Ведерников Данила 6
КАМАЗ Пальцев Валентин 6
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Велес Москва - Арсенал Тула от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 октября 2022, осталось 2 дня 6 часов 28 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 40
    Велес Москва 2.5% (1)
    X 27.5% (11)
    Арсенал Тула 70% (28)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Велес Москва
    Ничья
    Арсенал Тула
    3.45
    3.40
    2.22
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Велес Москва - Арсенал Тула онлайн

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    Прогнозы на матч Велес Москва - Арсенал Тула

    Исход игры
    Велес Москва
    2.5% (1)
    Ничья
    27.5% (11)
    Арсенал Тула
    70% (28)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.63% (20)
    Меньше
    47.37% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    76.32% (29)
    Нет
    23.68% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Арсенал Тула
    40% (16)
    1:1 Ничья
    25% (10)
    0:2 Арсенал Тула
    10% (4)
    0:1 Арсенал Тула
    10% (4)
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    Велес Москва
    Арсенал Тула
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