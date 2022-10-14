Тур: 14.
Позже
История личных встреч
Велес Москва
Арсенал Тула
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Велес Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Логуа Ираклий
|5 (1)
|0.38
|Кертанов Константин
|1
|0.08
|Бацуев Аюб
|1
|0.08
|Кабахидзе Владимир
|1
|0.08
|Саркисян Геворк
|1
|0.08
|Баранов Павел
|1
|0.08
|Прищепа Дмитрий
|1
|0.08
Арсенал Тула
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Луценко Евгений
|7
|0.54
|Панченко Кирилл
|5 (2)
|0.38
|Ткачёв Сергей
|3
|0.23
|Алиев Камран
|2
|0.15
|Григалава Гиа
|1
|0.08
|Яковлев Михаил
|1
|0.08
|Кайнов Максим
|1
|0.08
Карточки
Велес Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дорохов Егор
|4
|0
|Бокоев Марат
|2
|1
|Панюков Андрей
|1
|1
|Макеев Евгений
|2
|0
|Бацуев Аюб
|2
|0
|Кабахидзе Владимир
|2
|0
|Бадоев Хетаг
|2
|0
|Стаменкович Филип
|2
|0
|Логуа Ираклий
|1
|0
|Почивалин Валерий
|1
|0
|Михайленко Дмитрий
|1
|0
|Кертанов Константин
|1
|0
|Кузнецов Алексей
|1
|0
|Саркисян Геворк
|1
|0
|Баранов Павел
|1
|0
|Муталиев Аслан
|1
|0
|Прищепа Дмитрий
|1
|0
|Кахидзе Александр
|1
|0
Арсенал Тула
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сериков Илья
|3
|1
|Панченко Кирилл
|2
|1
|Луценко Евгений
|3
|0
|Мануйлов Роман
|3
|0
|Григалава Гиа
|2
|0
|Померко Алексей
|2
|0
|Григорян Арутюн
|2
|0
|Суханов Артём Романович
|2
|0
|Ставпец Александр
|1
|0
|Ткачёв Сергей
|1
|0
|Деспотович Джордже
|1
|0
|Изотов Роман
|1
|0
|Бакалюк Никита
|1
|0
|Хабибов Ансор
|1
|0
|Кайнов Максим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
9
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
2
25%
1
11%
46-60
2
25%
3
33%
61-75
2
25%
3
33%
76-90
Пропущено
12
5
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
1
8%
1
20%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
2
40%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
5
42%
0
0%
76-90
Забито
3
11
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
11 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
4
36%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
67%
2
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Пропущено
8
9
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
25%
1
11%
1-15
1
13%
2
22%
16-30
1
13%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
3
33%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
11
20
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
4
20%
16-30
1
9%
4
20%
31-45
4
36%
3
15%
46-60
2
18%
3
15%
61-75
2
18%
6
30%
76-90
Пропущено
20
14
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
3
15%
2
14%
1-15
3
15%
2
14%
16-30
3
15%
3
21%
31-45
2
10%
2
14%
46-60
3
15%
5
36%
61-75
6
30%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Велес Москва
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Шинник - Велес Москва 2:0 Звезда Санкт-Петербург - Велес Москва 2:0 Велес Москва - Волгарь 1:3 Велес Москва - КАМАЗ 1:1
Алания - Велес Москва 1:0 Велес Москва - Рубин 1:2 Волга Ульяновск - Велес Москва 0:2 Велес Москва - ФК Кубань 3:1 Нефтехимик - Велес Москва 2:0 Велес Москва - Уфа 0:2 Енисей - Велес Москва 2:1 Велес Москва - Родина Москва 0:2 Динамо Махачкала - Велес Москва 1:0 Велес Москва - Балтика 2:1 Химки - Велес Москва 0:0 Локомотив Москва - Велес Москва 2:1 ЦСКА Москва - Велес Москва 0:2 Енисей - Велес Москва 3:2 Велес Москва - Балтика 1:1 Торпедо Москва - Велес Москва 1:0
Арсенал Тула
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Арсенал Тула - Алания 0:2 Динамо Брянск - Арсенал Тула 0:0 Рубин - Арсенал Тула 1:2 Арсенал Тула - Волга Ульяновск 2:0
ФК Кубань - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Нефтехимик 2:1 Уфа - Арсенал Тула 0:2 Арсенал Тула - Енисей 2:2 Родина Москва - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Динамо Махачкала 1:1 Балтика - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Акрон 1:1 Краснодар-2 - Арсенал Тула 0:3 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 3:2 Волгарь - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Рязань 1:0 Арсенал Тула - Урал 1:2 Уфа - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Краснодар 1:1 Арсенал Тула - Пари НН 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Алания
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|23 - 11
|28
|2.
|Балтика
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|23 - 14
|26
|3.
|КАМАЗ
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|19 - 11
|23
|4.
|Енисей
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|20 - 15
|23
|5.
|Арсенал Тула
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 14
|22
|6.
|Рубин
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 16
|22
|7.
|Волгарь
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|12 - 9
|20
|8.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|10 - 10
|18
|9.
|Шинник
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 15
|18
|10.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|17 - 14
|17
|11.
|Нефтехимик
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 10
|16
|12.
|Уфа
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|10 - 16
|16
|13.
|ФК Кубань
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 14
|15
|14.
|Акрон
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|10 - 19
|12
|15.
|Краснодар-2
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|9 - 17
|12
|16.
|Велес Москва
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|11 - 20
|10
|17.
|Родина Москва
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|10 - 19
|8
|18.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|7 - 20
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Балтика
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 7
|14
|2.
|Енисей
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 5
|14
|3.
|Алания
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 6
|14
|4.
|Шинник
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 4
|14
|5.
|Волгарь
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|6 - 2
|14
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 9
|12
|7.
|Рубин
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 7
|12
|8.
|КАМАЗ
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 5
|11
|9.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|10.
|ФК Кубань
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 4
|10
|11.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|12.
|Нефтехимик
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 5
|8
|13.
|Уфа
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|14.
|Велес Москва
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|15.
|Акрон
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 9
|3
|16.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|4 - 14
|3
|17.
|Краснодар-2
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|1 - 7
|2
|18.
|Родина Москва
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Алания
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 5
|14
|2.
|Балтика
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|3.
|КАМАЗ
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|4.
|Арсенал Тула
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|5.
|Рубин
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|6.
|Краснодар-2
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 10
|10
|7.
|Енисей
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|8.
|Уфа
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 7
|9
|9.
|Акрон
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|4 - 10
|9
|10.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|9
|11.
|Нефтехимик
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|12.
|Волгарь
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|13.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|14.
|Родина Москва
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|15.
|ФК Кубань
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|16.
|Шинник
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|17.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|18.
|Велес Москва
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 8
|3
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|Арсенал Тула
|Луценко Евгений
|7
|Алания
|Галоян Артур
|6
|Велес Москва
|Логуа Ираклий
|6
|Нефтехимик
|Уридия Мераби
|6
|Рубин
|Фамейе Джоэль
|6
|ФК Кубань
|Безденежных Игорь
|1 5
|Волгарь
|Талалай Денис
|1 5
|Шинник
|Грузнов Илья
|2 3
|Волгарь
|Ведерников Данила
|6
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|6
Прогнозы на матч Велес Москва - Арсенал Тула
Исход игры
Велес Москва
2.5% (1)
Ничья
27.5% (11)
Арсенал Тула
70% (28)
Тотал 2.5
Больше
52.63% (20)
Меньше
47.37% (18)
Обе команды забьют
Да
76.32% (29)
Нет
23.68% (9)
Популярный счёт
1:2 Арсенал Тула
40% (16)
1:1 Ничья
25% (10)
0:2 Арсенал Тула
10% (4)
0:1 Арсенал Тула
10% (4)
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