Тур: 26. Стадион: Теле2 Арена.
0'
5' Желтая карточкаЛёфгрен Йеспер
0:1
10' ГолГвидетти Йон
14' Желтая карточкаЛарссон Себастьян
27' Желтая карточкаОума Эрик
45' Желтая карточкаХуссейн Билаль
0:2
61' ГолСтефанелли Николас
1:2
90' ГолХольмберг Карл
90' Красная карточкаКоллинс Шичендже
90'+30
Ход матча
10'
0:1
27'
45'
61'
90'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 5
-
8 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
67 Владение мячом, % 33
10
Асоро
Йоэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Асоро ЙоэльНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Оума ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Тиль ВенсанНападающий
-
11 Гвидетти ЙонНападающий
-
26 Айяри ЯсинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Сисей ЙесперПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Ринг ЭрикНападающий
-
10 Бауи НабильНападающий
-
Главный тренер: Энок Гойтом
История личных встреч
Юргорден
АИК
12 матчей
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
2 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
50%
10 побед 6 ничьих 0 побед
20 матчей
25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 8 ничьих 14 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 10 побед
32 матча
21.9%
31.3%
46.8%
7 побед 10 ничьих 15 побед
Первый тайм
6.3%
50%
43.7%
2 победы 16 ничьих 14 побед
Второй тайм
31.3%
37.5%
31.2%
10 побед 12 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Юргорден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эдвардсен Виктор
|9 (2)
|0.35
|Асоро Йоэль
|6
|0.23
|Викхейм Густав
|5
|0.19
|Банда Эммануэль
|4
|0.15
|Финнделл Хампус
|4
|0.15
|Радетинац Харис
|4
|0.15
|Экдаль Хьяльмар
|3
|0.12
|Эрикссон Магнус
|2
|0.08
|Хакшабанович Сеад
|2
|0.08
|Хиен Исак
|2
|0.08
|Андерссон Элиас
|1
|0.04
|Шуллер Расмус
|1
|0.04
|Хольмберг Карл
|1
|0.04
|Сабович Бесард
|1
|0.04
АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стефанелли Николас
|8
|0.31
|Бауи Набиль
|6
|0.23
|Ларссон Себастьян
|5 (5)
|0.19
|Гвидетти Йон
|4
|0.15
|Ларссон Джордан
|3
|0.12
|Айяри Ясин
|3
|0.12
|Оума Эрик
|2
|0.08
|Люстиг Микаэль
|2
|0.08
|Милошевич Александер
|2
|0.08
|Тиль Венсан
|1
|0.04
|Амар Абдирахман Ахмед Фатах
|1
|0.04
|Папаяннопулос Сотирис
|1
|0.04
|Эльбузеди Закари
|1
|0.04
|Мбунга-Кимпиока Бенджамин
|1
|0.04
|Ринг Эрик
|0
|0
|Хуссейн Билаль
|0
|0
|Бьорнстрем Аксель
|0
|0
|Мендес Юсафат
|0
|0
Карточки
Юргорден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юханссон Петр
|5
|0
|Шуллер Расмус
|4
|0
|Викхейм Густав
|4
|0
|Эдвардсен Виктор
|4
|0
|Финнделл Хампус
|4
|0
|Андерссон Элиас
|3
|0
|Радетинац Харис
|2
|0
|Эрикссон Магнус
|2
|0
|Сабович Бесард
|2
|0
|Асоро Йоэль
|2
|0
|Экдаль Хьяльмар
|2
|0
|Лёфгрен Йеспер
|2
|0
|Хиен Исак
|2
|0
|Бенгтссон Пьер
|1
|0
|Даниэльссон Маркус
|1
|0
|Банда Эммануэль
|1
|0
|Думбуя Амаду
|1
|0
АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ларссон Себастьян
|9
|0
|Милошевич Александер
|5
|0
|Папаяннопулос Сотирис
|5
|0
|Оума Эрик
|5
|0
|Хуссейн Билаль
|4
|0
|Айяри Ясин
|4
|0
|Гвидетти Йон
|3
|0
|Бьорнстрем Аксель
|3
|0
|Тиль Венсан
|1
|1
|Коллинс Шичендже
|1
|1
|Нордфельдт Кристоффер
|2
|0
|Бауи Набиль
|2
|0
|Стефанелли Николас
|2
|0
|Сисей Йеспер
|2
|0
|Мендес Юсафат
|2
|0
|Люстиг Микаэль
|1
|0
|Яношевич Будимир
|1
|0
|Эльбузеди Закари
|1
|0
|Ринг Эрик
|1
|0
|Атола Генри
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
32
22
14 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 6
14 Не забивали 16
5
16%
3
14%
1-15
4
13%
3
14%
16-30
5
16%
3
14%
31-45
5
16%
3
14%
46-60
7
22%
6
27%
61-75
6
19%
4
18%
76-90
Пропущено
12
23
7 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 12
3
25%
4
17%
1-15
2
17%
1
4%
16-30
2
17%
4
17%
31-45
0
0%
5
22%
46-60
2
17%
3
13%
61-75
3
25%
6
26%
76-90
Забито
14
19
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 9
19 Не забивали 14
1
7%
3
16%
1-15
4
29%
1
5%
16-30
1
7%
6
32%
31-45
4
29%
3
16%
46-60
3
21%
1
5%
61-75
1
7%
5
26%
76-90
Пропущено
11
9
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
3
33%
16-30
3
27%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
9%
1
11%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Забито
46
41
20 В 1-м тайме 19
26 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 15
7 Не забивали 4
6
13%
6
15%
1-15
8
17%
4
10%
16-30
6
13%
9
22%
31-45
9
20%
6
15%
46-60
10
22%
7
17%
61-75
7
15%
9
22%
76-90
Пропущено
23
32
14 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 18
5
22%
4
13%
1-15
4
17%
4
13%
16-30
5
22%
7
22%
31-45
0
0%
7
22%
46-60
3
13%
4
13%
61-75
6
26%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Юргорден
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Юргорден - Гент 4:2 Юргорден - Хеккен 0:1 Гент - Юргорден 0:1 Дегерфорс - Юргорден 3:0
Юргорден - Гётеборг 3:0 Юргорден - Мольде 3:2 Хаммарбю - Юргорден 0:0 Шемрок Роверс - Юргорден 0:0 Сириус - Юргорден 0:1 Эребру Сюрианска - Юргорден 0:3 Юргорден - Эльфсборг 2:1 АПОЭЛ - Юргорден 3:2 Варберг БоИС - Юргорден 2:2 Юргорден - АПОЭЛ 3:0 Юргорден - Кальмар 3:2 Юргорден - Сепси 3:1 Вернаму - Юргорден 0:0 Сепси - Юргорден 1:3 Юргорден - Риека 2:0 Хеккен - Юргорден 1:2
АИК
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
АИК - Хельсинборг 2:0 Сириус - АИК 1:1 АИК - Дегерфорс 1:1 Варберг БоИС - АИК 2:0
АИК - Сундсвалль 4:0 Худиксвалль - АИК 2:4 АИК - Хаммарбю 2:2 АИК - Словацко 0:1 Норрчёпинг - АИК 2:4 Словацко - АИК 3:0 АИК - Вернаму 2:2 Шкендия - АИК 1:1 Кальмар - АИК 1:0 АИК - Шкендия 1:1 АИК - Ворскла 2:0 Вернаму - АИК 2:3 Ворскла - АИК 3:2 АИК - Кальмар 1:0 Эльфсборг - АИК 2:2 АИК - Мьельбю 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|26
|15
|9
|2
|58 - 32
|54
|2.
|Хаммарбю
|3:0
|26
|14
|7
|5
|52 - 22
|49
|3.
|Юргорден
|26
|14
|6
|6
|47 - 22
|48
|4.
|Кальмар
|26
|14
|5
|7
|34 - 21
|47
|5.
|АИК
|26
|13
|8
|5
|42 - 31
|47
|6.
|Мальмё
|25
|12
|6
|7
|33 - 23
|42
|7.
|Эльфсборг
|26
|9
|10
|7
|46 - 34
|37
|8.
|Гётеборг
|25
|11
|3
|11
|34 - 30
|36
|9.
|Мьельбю
|0:3
|26
|8
|10
|8
|25 - 29
|34
|10.
|Вернаму
|26
|8
|8
|10
|30 - 41
|32
|11.
|Сириус
|26
|8
|6
|12
|25 - 36
|30
|12.
|Норрчёпинг
|26
|7
|8
|11
|34 - 37
|29
|13.
|Варберг БоИС
|26
|7
|7
|12
|25 - 43
|28
|14.
|Дегерфорс
|26
|5
|8
|13
|25 - 45
|23
|15.
|Хельсинборг
|26
|4
|5
|17
|21 - 43
|17
|16.
|Сундсвалль
|26
|4
|2
|20
|25 - 67
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|13
|10
|1
|2
|34 - 10
|31
|2.
|Кальмар
|13
|9
|2
|2
|15 - 5
|29
|3.
|АИК
|13
|8
|4
|1
|20 - 8
|28
|4.
|Хаммарбю
|3:0
|13
|8
|4
|1
|32 - 10
|28
|5.
|Хеккен
|13
|8
|3
|2
|33 - 17
|27
|6.
|Мальмё
|13
|8
|3
|2
|21 - 8
|27
|7.
|Эльфсборг
|13
|6
|5
|2
|28 - 18
|23
|8.
|Вернаму
|13
|5
|5
|3
|15 - 13
|20
|9.
|Сириус
|13
|6
|1
|6
|15 - 14
|19
|10.
|Гётеборг
|12
|5
|3
|4
|16 - 13
|18
|11.
|Мьельбю
|0:3
|13
|4
|6
|3
|16 - 17
|18
|12.
|Варберг БоИС
|13
|4
|5
|4
|13 - 17
|17
|13.
|Дегерфорс
|13
|4
|5
|4
|14 - 17
|17
|14.
|Норрчёпинг
|13
|4
|4
|5
|22 - 19
|16
|15.
|Сундсвалль
|13
|4
|0
|9
|17 - 33
|12
|16.
|Хельсинборг
|13
|2
|3
|8
|8 - 18
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|13
|7
|6
|0
|25 - 15
|27
|2.
|Хаммарбю
|3:0
|13
|6
|3
|4
|20 - 12
|21
|3.
|АИК
|13
|5
|4
|4
|22 - 23
|19
|4.
|Кальмар
|13
|5
|3
|5
|19 - 16
|18
|5.
|Гётеборг
|13
|6
|0
|7
|18 - 17
|18
|6.
|Юргорден
|13
|4
|5
|4
|13 - 12
|17
|7.
|Мьельбю
|0:3
|13
|4
|4
|5
|9 - 12
|16
|8.
|Мальмё
|12
|4
|3
|5
|12 - 15
|15
|9.
|Эльфсборг
|13
|3
|5
|5
|18 - 16
|14
|10.
|Норрчёпинг
|13
|3
|4
|6
|12 - 18
|13
|11.
|Вернаму
|13
|3
|3
|7
|15 - 28
|12
|12.
|Сириус
|13
|2
|5
|6
|10 - 22
|11
|13.
|Варберг БоИС
|13
|3
|2
|8
|12 - 26
|11
|14.
|Хельсинборг
|13
|2
|2
|9
|13 - 25
|8
|15.
|Дегерфорс
|13
|1
|3
|9
|11 - 28
|6
|16.
|Сундсвалль
|13
|0
|2
|11
|8 - 34
|2
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Хеккен
|Еремеефф Александер
|25 (3)
|Вернаму
|Антонссон Маркус
|20
|Гётеборг
|Берг Маркус
|11 (6)
|Норрчёпинг
|Нюман Кристоффер
|11 (2)
|Хаммарбю
|Бесара Нахир
|11 (10)
|АИК
|Ларссон Себастьян
|9
|Сириус
|Матисен Маркус
|9
|Варберг БоИС
|Биркфельдт Йон
|9
|Вернаму
|Оливейра Вендерсон
|1 7
|Эльфсборг
|Рёмер Андре
|8