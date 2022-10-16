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Швеция: Аллсвенскан
2022

Тур: 26. Стадион: .
Юргорден
1:2
Конец матча
АИК
0'
5' Желтая карточка
Лёфгрен Йеспер
0:1
10' Гол
Гвидетти Йон
14' Желтая карточка
Ларссон Себастьян
27' Желтая карточка
Оума Эрик
45' Желтая карточка
Хуссейн Билаль
0:2
61' Гол
Стефанелли Николас
1:2
90' Гол
Хольмберг Карл
90' Красная карточка
Коллинс Шичендже
90'+30

Ход матча

5'
Лёфгрен Йеспер
 
10'
0:1
Гвидетти Йон
(Люстиг Микаэль)
14'
 
Ларссон Себастьян
27'
 
Оума Эрик
45'
 
Хуссейн Билаль
61'
0:2
Стефанелли Николас
(Гвидетти Йон)
65'
 
Бауи Набиль
Тиль Венсан
70'
Хольмберг Карл
Эдвардсен Виктор
 
78'
 
Бьорнстрем Аксель
Мендес Юсафат
78'
 
Эльбузеди Закари
Гвидетти Йон
90'
 
Коллинс Шичендже
Ларссон Себастьян
90'
Хольмберг Карл
(Эрикссон Магнус)
1:2
90'
 
Коллинс Шичендже

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 5
  • 8 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 67 Владение мячом, % 33
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
9
Радетинац
Харис
2
Юханссон
Петр
4
Лёфгрен
Йеспер
8
Андерссон
Элиас
12
Банда
Эммануэль
14
Сабович
Бесард
7
Эрикссон
Магнус
10
Асоро
Йоэль
16
Эдвардсен
Виктор
23
Викхейм
Густав
15
Нордфельдт
Кристоффер
2
Мендес
Юсафат
33
Люстиг
Микаэль
4
Папаяннопулос
Сотирис
25
Оума
Эрик
7
Ларссон
Себастьян
8
Хуссейн
Билаль
9
Стефанелли
Николас
17
Тиль
Венсан
11
Гвидетти
Йон
26
Айяри
Ясин
Юргорден
4-3-3
АИК
4-3-3

История личных встреч

Юргорден
АИК

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
2 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
50%
10 побед 6 ничьих 0 побед

20 матчей

25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 8 ничьих 14 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 10 побед

32 матча

21.9%
31.3%
46.8%
7 побед 10 ничьих 15 побед

Первый тайм

6.3%
50%
43.7%
2 победы 16 ничьих 14 побед

Второй тайм

31.3%
37.5%
31.2%
10 побед 12 ничьих 10 побед

История матчей

А
1:0
А
1:0
А
1:4
А
0:1
А
0:1
А
1:0
А
0:2
А
0:0
А
2:0
К
0:2
А
1:1
А
0:1
А
0:3
А
2:0
А
1:0
А
2:2
А
1:1
А
2:3
А
2:2
А
1:1
А
0:3
Д
0:1
Д
1:2
А
1:1
А
0:1
А
0:0
А
2:1
А
1:2
А
2:0
А
0:1
А
1:1
А
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдвардсен Виктор 9 (2) 0.35
Асоро Йоэль 6 0.23
Викхейм Густав 5 0.19
Банда Эммануэль 4 0.15
Финнделл Хампус 4 0.15
Радетинац Харис 4 0.15
Экдаль Хьяльмар 3 0.12
Эрикссон Магнус 2 0.08
Хакшабанович Сеад 2 0.08
Хиен Исак 2 0.08
Андерссон Элиас 1 0.04
Шуллер Расмус 1 0.04
Хольмберг Карл 1 0.04
Сабович Бесард 1 0.04
АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стефанелли Николас 8 0.31
Бауи Набиль 6 0.23
Ларссон Себастьян 5 (5) 0.19
Гвидетти Йон 4 0.15
Ларссон Джордан 3 0.12
Айяри Ясин 3 0.12
Оума Эрик 2 0.08
Люстиг Микаэль 2 0.08
Милошевич Александер 2 0.08
Тиль Венсан 1 0.04
Амар Абдирахман Ахмед Фатах 1 0.04
Папаяннопулос Сотирис 1 0.04
Эльбузеди Закари 1 0.04
Мбунга-Кимпиока Бенджамин 1 0.04
Ринг Эрик 0 0
Хуссейн Билаль 0 0
Бьорнстрем Аксель 0 0
Мендес Юсафат 0 0

Карточки

Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юханссон Петр 5 0
Шуллер Расмус 4 0
Викхейм Густав 4 0
Эдвардсен Виктор 4 0
Финнделл Хампус 4 0
Андерссон Элиас 3 0
Радетинац Харис 2 0
Эрикссон Магнус 2 0
Сабович Бесард 2 0
Асоро Йоэль 2 0
Экдаль Хьяльмар 2 0
Лёфгрен Йеспер 2 0
Хиен Исак 2 0
Бенгтссон Пьер 1 0
Даниэльссон Маркус 1 0
Банда Эммануэль 1 0
Думбуя Амаду 1 0
АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ларссон Себастьян 9 0
Милошевич Александер 5 0
Папаяннопулос Сотирис 5 0
Оума Эрик 5 0
Хуссейн Билаль 4 0
Айяри Ясин 4 0
Гвидетти Йон 3 0
Бьорнстрем Аксель 3 0
Тиль Венсан 1 1
Коллинс Шичендже 1 1
Нордфельдт Кристоффер 2 0
Бауи Набиль 2 0
Стефанелли Николас 2 0
Сисей Йеспер 2 0
Мендес Юсафат 2 0
Люстиг Микаэль 1 0
Яношевич Будимир 1 0
Эльбузеди Закари 1 0
Ринг Эрик 1 0
Атола Генри 1 0

Голы по времени матча

Забито

32
22
14 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 6
14 Не забивали 16
5
16%
3
14%
1-15
4
13%
3
14%
16-30
5
16%
3
14%
31-45
5
16%
3
14%
46-60
7
22%
6
27%
61-75
6
19%
4
18%
76-90

Пропущено

12
23
7 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 12
3
25%
4
17%
1-15
2
17%
1
4%
16-30
2
17%
4
17%
31-45
0
0%
5
22%
46-60
2
17%
3
13%
61-75
3
25%
6
26%
76-90

Забито

14
19
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 9
19 Не забивали 14
1
7%
3
16%
1-15
4
29%
1
5%
16-30
1
7%
6
32%
31-45
4
29%
3
16%
46-60
3
21%
1
5%
61-75
1
7%
5
26%
76-90

Пропущено

11
9
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
3
33%
16-30
3
27%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
9%
1
11%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Забито

46
41
20 В 1-м тайме 19
26 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 15
7 Не забивали 4
6
13%
6
15%
1-15
8
17%
4
10%
16-30
6
13%
9
22%
31-45
9
20%
6
15%
46-60
10
22%
7
17%
61-75
7
15%
9
22%
76-90

Пропущено

23
32
14 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 18
5
22%
4
13%
1-15
4
17%
4
13%
16-30
5
22%
7
22%
31-45
0
0%
7
22%
46-60
3
13%
4
13%
61-75
6
26%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Юргорден
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Юргорден - Гент 4:2 Юргорден - Хеккен 0:1 Гент - Юргорден 0:1 Дегерфорс - Юргорден 3:0
Юргорден - Гётеборг 3:0 Юргорден - Мольде 3:2 Хаммарбю - Юргорден 0:0 Шемрок Роверс - Юргорден 0:0 Сириус - Юргорден 0:1 Эребру Сюрианска - Юргорден 0:3 Юргорден - Эльфсборг 2:1 АПОЭЛ - Юргорден 3:2 Варберг БоИС - Юргорден 2:2 Юргорден - АПОЭЛ 3:0 Юргорден - Кальмар 3:2 Юргорден - Сепси 3:1 Вернаму - Юргорден 0:0 Сепси - Юргорден 1:3 Юргорден - Риека 2:0 Хеккен - Юргорден 1:2
АИК
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
АИК - Хельсинборг 2:0 Сириус - АИК 1:1 АИК - Дегерфорс 1:1 Варберг БоИС - АИК 2:0
АИК - Сундсвалль 4:0 Худиксвалль - АИК 2:4 АИК - Хаммарбю 2:2 АИК - Словацко 0:1 Норрчёпинг - АИК 2:4 Словацко - АИК 3:0 АИК - Вернаму 2:2 Шкендия - АИК 1:1 Кальмар - АИК 1:0 АИК - Шкендия 1:1 АИК - Ворскла 2:0 Вернаму - АИК 2:3 Ворскла - АИК 3:2 АИК - Кальмар 1:0 Эльфсборг - АИК 2:2 АИК - Мьельбю 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 26 15 9 2 58 - 32 54
2. Хаммарбю 3:0 26 14 7 5 52 - 22 49
3. Юргорден 26 14 6 6 47 - 22 48
4. Кальмар 26 14 5 7 34 - 21 47
5. АИК 26 13 8 5 42 - 31 47
6. Мальмё 25 12 6 7 33 - 23 42
7. Эльфсборг 26 9 10 7 46 - 34 37
8. Гётеборг 25 11 3 11 34 - 30 36
9. Мьельбю 0:3 26 8 10 8 25 - 29 34
10. Вернаму 26 8 8 10 30 - 41 32
11. Сириус 26 8 6 12 25 - 36 30
12. Норрчёпинг 26 7 8 11 34 - 37 29
13. Варберг БоИС 26 7 7 12 25 - 43 28
14. Дегерфорс 26 5 8 13 25 - 45 23
15. Хельсинборг 26 4 5 17 21 - 43 17
16. Сундсвалль 26 4 2 20 25 - 67 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 13 10 1 2 34 - 10 31
2. Кальмар 13 9 2 2 15 - 5 29
3. АИК 13 8 4 1 20 - 8 28
4. Хаммарбю 3:0 13 8 4 1 32 - 10 28
5. Хеккен 13 8 3 2 33 - 17 27
6. Мальмё 13 8 3 2 21 - 8 27
7. Эльфсборг 13 6 5 2 28 - 18 23
8. Вернаму 13 5 5 3 15 - 13 20
9. Сириус 13 6 1 6 15 - 14 19
10. Гётеборг 12 5 3 4 16 - 13 18
11. Мьельбю 0:3 13 4 6 3 16 - 17 18
12. Варберг БоИС 13 4 5 4 13 - 17 17
13. Дегерфорс 13 4 5 4 14 - 17 17
14. Норрчёпинг 13 4 4 5 22 - 19 16
15. Сундсвалль 13 4 0 9 17 - 33 12
16. Хельсинборг 13 2 3 8 8 - 18 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 13 7 6 0 25 - 15 27
2. Хаммарбю 3:0 13 6 3 4 20 - 12 21
3. АИК 13 5 4 4 22 - 23 19
4. Кальмар 13 5 3 5 19 - 16 18
5. Гётеборг 13 6 0 7 18 - 17 18
6. Юргорден 13 4 5 4 13 - 12 17
7. Мьельбю 0:3 13 4 4 5 9 - 12 16
8. Мальмё 12 4 3 5 12 - 15 15
9. Эльфсборг 13 3 5 5 18 - 16 14
10. Норрчёпинг 13 3 4 6 12 - 18 13
11. Вернаму 13 3 3 7 15 - 28 12
12. Сириус 13 2 5 6 10 - 22 11
13. Варберг БоИС 13 3 2 8 12 - 26 11
14. Хельсинборг 13 2 2 9 13 - 25 8
15. Дегерфорс 13 1 3 9 11 - 28 6
16. Сундсвалль 13 0 2 11 8 - 34 2
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Топ бомбардиров
Хеккен Еремеефф Александер 25 (3)
Вернаму Антонссон Маркус 20
Гётеборг Берг Маркус 11 (6)
Норрчёпинг Нюман Кристоффер 11 (2)
Хаммарбю Бесара Нахир 11 (10)
Весь список

Топ нарушителей
АИК Ларссон Себастьян 9
Сириус Матисен Маркус 9
Варберг БоИС Биркфельдт Йон 9
Вернаму Оливейра Вендерсон 1 7
Эльфсборг Рёмер Андре 8
Весь список
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