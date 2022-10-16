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Швеция: Аллсвенскан
2022

Тур: 26. Стадион: .
Мьельбю
0:3
Первый тайм: 36'
Хаммарбю

Ход матча

16'
0:1
Людвигсон Густав
(Бесара Нахир)
23'
0:2
Фенгер Мадс
(Куртулус Эдвин)
32'
0:3
Нильссон Джоэл

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Лучшие коэффициенты
Мьельбю
Ничья
Хаммарбю
4.80
3.85
1.93
Все Коэффициенты
35
Бролин
Самуэль
4
Эйле
Ноа
17
Грасия
Карлос
5
Халити
Йетмир
14
Йоханссон
Херман
24
Рашиди
Херади
7
Густафссон
Виктор
22
Густавссон
Йеспер
25
Otto
Rosengren
31
Silas
Nwankwo
10
Моро
Мамудо
24
Довин
Оливер
2
Сандберг
Симон
13
Фенгер
Мадс
21
Куртулус
Эдвин
30
Пинас
Шакилль
20
Бесара
Нахир
18
Садику
Лорет
6
Боянич
Дарьян
22
Нильссон
Джоэл
9
Бериша
Ветон
16
Людвигсон
Густав
Мьельбю
3-5-2
Хаммарбю
4-3-3

История личных встреч

Мьельбю
Хаммарбю

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

8 матчей

37.5%
62.5%
3 победы 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

А
2:0
А
2:0
А
2:0
А
4:2
А
2:1
ТМК
0:1
ШК
4:2
ШК
5:1

Бомбардиры внутри турнира

Мьельбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Silas Nwankwo 8 0.31
Йоханссон Херман 3 0.12
Густафссон Виктор 3 0.12
Грасия Карлос 3 0.12
Моро Мамудо 2 0.08
Лёфквист Дэвид 2 (1) 0.08
Густавссон Йеспер 1 0.04
Кричак Иван 1 0.04
Перссон Ноа 1 0.04
Видесхейм-Пауль Расмус 0 0
Аль-Аммари Амир 0 0
Штоль Адам 0 0
Бергстрем Якоб 0 0
Эйле Ноа 0 0
Otto Rosengren 0 0
Хаммарбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бесара Нахир 10 (1) 0.38
Людвигсон Густав 10 0.38
Сведберг Виллиот 5 0.19
Боянич Дарьян 4 0.15
Бериша Ветон 4 0.15
Саиди Абдельрахман 3 0.12
Джазе Моханад 2 0.08
Сельмани Астрит 2 (1) 0.08
Травалли Бубакарр 2 0.08
Куртулус Эдвин 2 0.08
Нильссон Джоэл 1 0.04
Bjoern Paulsen 1 0.04
Андерсен Йеппе 1 0.04
Фенгер Мадс 1 0.04
Лахдо Майкель 1 0.04
Сандберг Симон 0 0
Садику Лорет 0 0
Пинас Шакилль 0 0
Колландер Деннис 0 0

Карточки

Мьельбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кричак Иван 6 0
Эйле Ноа 4 1
Йоханссон Херман 5 0
Густавссон Йеспер 4 0
Лёфквист Дэвид 4 0
Халити Йетмир 4 0
Густафссон Виктор 4 0
Otto Rosengren 4 0
Штоль Адам 3 0
Magnus Woerts 3 0
Грасия Карлос 3 0
Бергстрем Якоб 2 0
Мёрфельт Альбин 2 0
Рашиди Херади 1 0
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0
Моро Мамудо 1 0
Перссон Ноа 1 0
Хаммарбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куртулус Эдвин 7 0
Джазе Моханад 6 0
Фенгер Мадс 4 0
Андерсен Йеппе 4 0
Садику Лорет 3 0
Боянич Дарьян 2 0
Сандберг Симон 2 0
Пинас Шакилль 2 0
Довин Оливер 2 0
Сведберг Виллиот 2 0
Alper Demirol 2 0
Бесара Нахир 1 0
Блажевич Давор 1 0
Bjoern Paulsen 1 0
Вагич Павле 1 0
Нильссон Джоэл 1 0
Людвигсон Густав 1 0
Лахдо Майкель 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
17
5 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
14 Не забивали 18
1
6%
2
12%
1-15
2
13%
5
29%
29%
16-30
2
13%
3
18%
31-45
1
6%
2
12%
46-60
3
19%
1
6%
61-75
7
44%
4
24%
76-90

Пропущено

14
12
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
2
14%
2
17%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
3
25%
31-45
1
7%
3
25%
46-60
3
21%
2
17%
61-75
5
36%
2
17%
76-90

Забито

10
31
2 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 8
18 Не забивали 14
1
10%
4
13%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
1
10%
6
19%
31-45
2
20%
3
10%
46-60
3
30%
7
23%
61-75
3
30%
8
26%
76-90

Пропущено

11
11
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
9%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
36%
1
9%
31-45
1
9%
1
9%
46-60
2
18%
3
27%
61-75
3
27%
5
45%
76-90

Забито

26
48
7 В 1-м тайме 23
19 Во 2-м тайме 25
11 Забивали первыми 14
7 Не забивали 7
2
8%
6
13%
1-15
2
8%
8
17%
16-30
3
12%
9
19%
31-45
3
12%
5
10%
46-60
6
23%
8
17%
61-75
10
38%
12
25%
76-90

Пропущено

25
23
10 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 13
3
12%
3
13%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
6
24%
4
17%
31-45
2
8%
4
17%
46-60
5
20%
5
22%
61-75
8
32%
7
30%
76-90

Результаты последних матчей

Мьельбю
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Норрчёпинг - Мьельбю 2:2 Вернаму - Мьельбю 2:1 Мьельбю - Сундсвалль 1:1 Дегерфорс - Мьельбю 0:0
Мьельбю - Гётеборг 1:4 Хесслехольм ИФ - Мьельбю 0:2 Хельсинборг - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Мальмё 1:1 Хеккен - Мьельбю 1:0 Мьельбю - Эльфсборг 1:1 Сириус - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Дегерфорс 2:1 Гётеборг - Мьельбю 1:1 Мьельбю - Хеккен 1:2 АИК - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Норрчёпинг 1:1 Мьельбю - Кальмар 1:1 Сундсвалль - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Вернаму 1:1 Мальмё - Мьельбю 2:0
Хаммарбю
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Хаммарбю - Варберг БоИС 5:1 Мальмё - Хаммарбю 0:0 Хеккен - Хаммарбю 1:1 Хаммарбю - Юргорден 0:0
Норрчёпинг - Хаммарбю 4:1 ИФК Нючепинг - Хаммарбю 1:2 АИК - Хаммарбю 2:2 Хаммарбю - Дегерфорс 5:1 Гётеборг - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Сундсвалль 3:0 Хаммарбю - Вернаму 1:2 Варберг БоИС - Хаммарбю 0:3 Миллуолл - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Хаммарбю - Гётеборг 3:0 Юргорден - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - Хеккен 2:2 Эстер - Хаммарбю 1:2 Йёнчёпинг - Хаммарбю 0:0 Вернаму - Хаммарбю 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 26 15 9 2 58 - 32 54
2. Хаммарбю 3:0 26 14 7 5 52 - 22 49
3. Юргорден 26 14 6 6 47 - 22 48
4. Кальмар 26 14 5 7 34 - 21 47
5. АИК 26 13 8 5 42 - 31 47
6. Мальмё 25 12 6 7 33 - 23 42
7. Эльфсборг 26 9 10 7 46 - 34 37
8. Гётеборг 25 11 3 11 34 - 30 36
9. Мьельбю 0:3 26 8 10 8 25 - 29 34
10. Вернаму 26 8 8 10 30 - 41 32
11. Сириус 26 8 6 12 25 - 36 30
12. Норрчёпинг 26 7 8 11 34 - 37 29
13. Варберг БоИС 26 7 7 12 25 - 43 28
14. Дегерфорс 26 5 8 13 25 - 45 23
15. Хельсинборг 26 4 5 17 21 - 43 17
16. Сундсвалль 26 4 2 20 25 - 67 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 13 10 1 2 34 - 10 31
2. Кальмар 13 9 2 2 15 - 5 29
3. АИК 13 8 4 1 20 - 8 28
4. Хаммарбю 3:0 13 8 4 1 32 - 10 28
5. Хеккен 13 8 3 2 33 - 17 27
6. Мальмё 13 8 3 2 21 - 8 27
7. Эльфсборг 13 6 5 2 28 - 18 23
8. Вернаму 13 5 5 3 15 - 13 20
9. Сириус 13 6 1 6 15 - 14 19
10. Гётеборг 12 5 3 4 16 - 13 18
11. Мьельбю 0:3 13 4 6 3 16 - 17 18
12. Варберг БоИС 13 4 5 4 13 - 17 17
13. Дегерфорс 13 4 5 4 14 - 17 17
14. Норрчёпинг 13 4 4 5 22 - 19 16
15. Сундсвалль 13 4 0 9 17 - 33 12
16. Хельсинборг 13 2 3 8 8 - 18 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 13 7 6 0 25 - 15 27
2. Хаммарбю 3:0 13 6 3 4 20 - 12 21
3. АИК 13 5 4 4 22 - 23 19
4. Кальмар 13 5 3 5 19 - 16 18
5. Гётеборг 13 6 0 7 18 - 17 18
6. Юргорден 13 4 5 4 13 - 12 17
7. Мьельбю 0:3 13 4 4 5 9 - 12 16
8. Мальмё 12 4 3 5 12 - 15 15
9. Эльфсборг 13 3 5 5 18 - 16 14
10. Норрчёпинг 13 3 4 6 12 - 18 13
11. Вернаму 13 3 3 7 15 - 28 12
12. Сириус 13 2 5 6 10 - 22 11
13. Варберг БоИС 13 3 2 8 12 - 26 11
14. Хельсинборг 13 2 2 9 13 - 25 8
15. Дегерфорс 13 1 3 9 11 - 28 6
16. Сундсвалль 13 0 2 11 8 - 34 2
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Топ бомбардиров
Хеккен Еремеефф Александер 25 (3)
Вернаму Антонссон Маркус 20
Гётеборг Берг Маркус 11 (6)
Норрчёпинг Нюман Кристоффер 11 (2)
Хаммарбю Бесара Нахир 11 (10)
Весь список

Топ нарушителей
АИК Ларссон Себастьян 9
Сириус Матисен Маркус 9
Варберг БоИС Биркфельдт Йон 9
Вернаму Оливейра Вендерсон 1 7
Эльфсборг Рёмер Андре 8
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Мьельбю
Ничья
Хаммарбю
4.80
3.85
1.93
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Мьельбю 0:3 Хаммарбю онлайн

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