Тур: 26. Стадион: Страндваллен.
0'
0:1
16' ГолЛюдвигсон Густав
0:2
23' ГолФенгер Мадс
0:3
32' ГолНильссон Джоэл
40' Желтая карточкаSilas Nwankwo
71' Желтая карточкаГуставссон Йеспер
71' Желтая карточкаСаиди Абдельрахман
73' Желтая карточкаКричак Иван
90'+6
Ход матча
16'
0:1
23'
0:2
32'
0:3
40'
46'
73'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 6
-
0 Удары в створ 7
-
6 Угловые 4
-
1 Офсайды 4
-
14 Нарушения правил 7
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
4
Эйле
Ноа
10
Моро
Мамудо
24
Довин
Оливер
13
Фенгер
Мадс
20
Бесара
Нахир
18
Садику
Лорет
- Основной состав
- Вратарь
-
4 Эйле НоаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Моро МамудоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Кричак ИванЗащитник
-
11 Штоль АдамЗащитник
-
26 Перссон НоаЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Andreas Braennstroem
- Основной состав
-
24 Довин ОливерВратарь
- Защитник
-
13 Фенгер МадсЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Бесара НахирПолузащитник
-
18 Садику ЛоретПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Вагич ПавлеЗащитник
- Полузащитник
-
17 Конча ДавидНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Marti Cifuentes
История личных встреч
Мьельбю
Хаммарбю
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
8 матчей
37.5%
62.5%
3 победы 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мьельбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Silas Nwankwo
|8
|0.31
|Йоханссон Херман
|3
|0.12
|Густафссон Виктор
|3
|0.12
|Грасия Карлос
|3
|0.12
|Моро Мамудо
|2
|0.08
|Лёфквист Дэвид
|2 (1)
|0.08
|Густавссон Йеспер
|1
|0.04
|Кричак Иван
|1
|0.04
|Перссон Ноа
|1
|0.04
|Видесхейм-Пауль Расмус
|0
|0
|Аль-Аммари Амир
|0
|0
|Штоль Адам
|0
|0
|Бергстрем Якоб
|0
|0
|Эйле Ноа
|0
|0
|Otto Rosengren
|0
|0
Хаммарбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бесара Нахир
|10 (1)
|0.38
|Людвигсон Густав
|10
|0.38
|Сведберг Виллиот
|5
|0.19
|Боянич Дарьян
|4
|0.15
|Бериша Ветон
|4
|0.15
|Саиди Абдельрахман
|3
|0.12
|Джазе Моханад
|2
|0.08
|Нильссон Джоэл
|2
|0.08
|Куртулус Эдвин
|2
|0.08
|Сельмани Астрит
|2 (1)
|0.08
|Травалли Бубакарр
|2
|0.08
|Bjoern Paulsen
|1
|0.04
|Андерсен Йеппе
|1
|0.04
|Фенгер Мадс
|1
|0.04
|Лахдо Майкель
|1
|0.04
|Сандберг Симон
|0
|0
|Садику Лорет
|0
|0
|Пинас Шакилль
|0
|0
|Колландер Деннис
|0
|0
Карточки
Мьельбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кричак Иван
|7
|0
|Эйле Ноа
|4
|1
|Густавссон Йеспер
|5
|0
|Йоханссон Херман
|5
|0
|Лёфквист Дэвид
|4
|0
|Халити Йетмир
|4
|0
|Густафссон Виктор
|4
|0
|Otto Rosengren
|4
|0
|Штоль Адам
|3
|0
|Magnus Woerts
|3
|0
|Грасия Карлос
|3
|0
|Бергстрем Якоб
|2
|0
|Мёрфельт Альбин
|2
|0
|Рашиди Херади
|1
|0
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0
|Моро Мамудо
|1
|0
|Silas Nwankwo
|1
|0
|Перссон Ноа
|1
|0
Хаммарбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куртулус Эдвин
|7
|0
|Джазе Моханад
|6
|0
|Фенгер Мадс
|4
|0
|Андерсен Йеппе
|4
|0
|Садику Лорет
|3
|0
|Боянич Дарьян
|2
|0
|Сандберг Симон
|2
|0
|Пинас Шакилль
|2
|0
|Довин Оливер
|2
|0
|Сведберг Виллиот
|2
|0
|Alper Demirol
|2
|0
|Бесара Нахир
|1
|0
|Блажевич Давор
|1
|0
|Bjoern Paulsen
|1
|0
|Саиди Абдельрахман
|1
|0
|Вагич Павле
|1
|0
|Нильссон Джоэл
|1
|0
|Людвигсон Густав
|1
|0
|Лахдо Майкель
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
20
5 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 7
15 Не забивали 18
1
6%
2
10%
1-15
2
13%
7
35%
16-30
2
13%
4
20%
31-45
1
6%
2
10%
46-60
3
19%
1
5%
61-75
7
44%
4
20%
76-90
Пропущено
17
12
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 6
2
12%
2
17%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
3
18%
3
25%
31-45
1
6%
3
25%
46-60
3
18%
2
17%
61-75
5
29%
29%
2
17%
76-90
Забито
10
31
2 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 8
19 Не забивали 15
1
10%
4
13%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
1
10%
6
19%
31-45
2
20%
3
10%
46-60
3
30%
7
23%
61-75
3
30%
8
26%
76-90
Пропущено
11
11
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
9%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
36%
1
9%
31-45
1
9%
1
9%
46-60
2
18%
3
27%
61-75
3
27%
5
45%
76-90
Забито
26
51
7 В 1-м тайме 26
19 Во 2-м тайме 25
11 Забивали первыми 15
8 Не забивали 7
2
8%
6
12%
1-15
2
8%
10
20%
16-30
3
12%
10
20%
31-45
3
12%
5
10%
46-60
6
23%
8
16%
61-75
10
38%
12
24%
76-90
Пропущено
28
23
13 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 13
3
11%
3
13%
1-15
3
11%
0
0%
16-30
7
25%
4
17%
31-45
2
7%
4
17%
46-60
5
18%
5
22%
61-75
8
29%
7
30%
76-90
Результаты последних матчей
Мьельбю
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Норрчёпинг - Мьельбю 2:2 Вернаму - Мьельбю 2:1 Мьельбю - Сундсвалль 1:1 Дегерфорс - Мьельбю 0:0
Мьельбю - Гётеборг 1:4 Хесслехольм ИФ - Мьельбю 0:2 Хельсинборг - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Мальмё 1:1 Хеккен - Мьельбю 1:0 Мьельбю - Эльфсборг 1:1 Сириус - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Дегерфорс 2:1 Гётеборг - Мьельбю 1:1 Мьельбю - Хеккен 1:2 АИК - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Норрчёпинг 1:1 Мьельбю - Кальмар 1:1 Сундсвалль - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Вернаму 1:1 Мальмё - Мьельбю 2:0
Хаммарбю
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Хаммарбю - Варберг БоИС 5:1 Мальмё - Хаммарбю 0:0 Хеккен - Хаммарбю 1:1 Хаммарбю - Юргорден 0:0
Норрчёпинг - Хаммарбю 4:1 ИФК Нючепинг - Хаммарбю 1:2 АИК - Хаммарбю 2:2 Хаммарбю - Дегерфорс 5:1 Гётеборг - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Сундсвалль 3:0 Хаммарбю - Вернаму 1:2 Варберг БоИС - Хаммарбю 0:3 Миллуолл - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Хаммарбю - Гётеборг 3:0 Юргорден - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - Хеккен 2:2 Эстер - Хаммарбю 1:2 Йёнчёпинг - Хаммарбю 0:0 Вернаму - Хаммарбю 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|26
|15
|9
|2
|58 - 32
|54
|2.
|Хаммарбю
|26
|14
|7
|5
|52 - 22
|49
|3.
|Юргорден
|26
|14
|6
|6
|47 - 22
|48
|4.
|Кальмар
|26
|14
|5
|7
|34 - 21
|47
|5.
|АИК
|26
|13
|8
|5
|42 - 31
|47
|6.
|Мальмё
|25
|12
|6
|7
|33 - 23
|42
|7.
|Эльфсборг
|26
|9
|10
|7
|46 - 34
|37
|8.
|Гётеборг
|25
|11
|3
|11
|34 - 30
|36
|9.
|Мьельбю
|26
|8
|10
|8
|25 - 29
|34
|10.
|Вернаму
|26
|8
|8
|10
|30 - 41
|32
|11.
|Сириус
|26
|8
|6
|12
|25 - 36
|30
|12.
|Норрчёпинг
|26
|7
|8
|11
|34 - 37
|29
|13.
|Варберг БоИС
|26
|7
|7
|12
|25 - 43
|28
|14.
|Дегерфорс
|26
|5
|8
|13
|25 - 45
|23
|15.
|Хельсинборг
|26
|4
|5
|17
|21 - 43
|17
|16.
|Сундсвалль
|26
|4
|2
|20
|25 - 67
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|13
|10
|1
|2
|34 - 10
|31
|2.
|Кальмар
|13
|9
|2
|2
|15 - 5
|29
|3.
|АИК
|13
|8
|4
|1
|20 - 8
|28
|4.
|Хаммарбю
|13
|8
|4
|1
|32 - 10
|28
|5.
|Хеккен
|13
|8
|3
|2
|33 - 17
|27
|6.
|Мальмё
|13
|8
|3
|2
|21 - 8
|27
|7.
|Эльфсборг
|13
|6
|5
|2
|28 - 18
|23
|8.
|Вернаму
|13
|5
|5
|3
|15 - 13
|20
|9.
|Сириус
|13
|6
|1
|6
|15 - 14
|19
|10.
|Гётеборг
|12
|5
|3
|4
|16 - 13
|18
|11.
|Мьельбю
|13
|4
|6
|3
|16 - 17
|18
|12.
|Варберг БоИС
|13
|4
|5
|4
|13 - 17
|17
|13.
|Дегерфорс
|13
|4
|5
|4
|14 - 17
|17
|14.
|Норрчёпинг
|13
|4
|4
|5
|22 - 19
|16
|15.
|Сундсвалль
|13
|4
|0
|9
|17 - 33
|12
|16.
|Хельсинборг
|13
|2
|3
|8
|8 - 18
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|13
|7
|6
|0
|25 - 15
|27
|2.
|Хаммарбю
|13
|6
|3
|4
|20 - 12
|21
|3.
|АИК
|13
|5
|4
|4
|22 - 23
|19
|4.
|Кальмар
|13
|5
|3
|5
|19 - 16
|18
|5.
|Гётеборг
|13
|6
|0
|7
|18 - 17
|18
|6.
|Юргорден
|13
|4
|5
|4
|13 - 12
|17
|7.
|Мьельбю
|13
|4
|4
|5
|9 - 12
|16
|8.
|Мальмё
|12
|4
|3
|5
|12 - 15
|15
|9.
|Эльфсборг
|13
|3
|5
|5
|18 - 16
|14
|10.
|Норрчёпинг
|13
|3
|4
|6
|12 - 18
|13
|11.
|Вернаму
|13
|3
|3
|7
|15 - 28
|12
|12.
|Сириус
|13
|2
|5
|6
|10 - 22
|11
|13.
|Варберг БоИС
|13
|3
|2
|8
|12 - 26
|11
|14.
|Хельсинборг
|13
|2
|2
|9
|13 - 25
|8
|15.
|Дегерфорс
|13
|1
|3
|9
|11 - 28
|6
|16.
|Сундсвалль
|13
|0
|2
|11
|8 - 34
|2
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|Хеккен
|Еремеефф Александер
|25 (3)
|Вернаму
|Антонссон Маркус
|20
|Гётеборг
|Берг Маркус
|11 (6)
|Норрчёпинг
|Нюман Кристоффер
|11 (2)
|Хаммарбю
|Бесара Нахир
|11 (10)
|АИК
|Ларссон Себастьян
|9
|Сириус
|Матисен Маркус
|9
|Варберг БоИС
|Биркфельдт Йон
|9
|Вернаму
|Оливейра Вендерсон
|1 7
|Эльфсборг
|Рёмер Андре
|8