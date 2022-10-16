Тур: 27.
0'
42' Желтая карточкаEric Nohlgren
57' Желтая карточкаАкерманн Кевин
60' Желтая карточкаФендрих Фредрик
90' Желтая карточкаErion Sadiku
90'+5
Ход матча
42'
57'
60'
90'
22
Люнг
Даниэль
10
Бук
Робин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
21 Раскай АнельПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Erion Sadiku
-
-
12 Alex Rahm
-
Главный тренер: Brynjar Gunnarsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Люнг ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бук РобинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Натами ОмарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
История личных встреч
Эргрюте
Йёнчёпинг
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
133.3%
66.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
18 матчей
22.2%
33.3%
44.5%
4 победы 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
44.4%
38.9%
16.7%
8 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
11.1%
44.4%
44.5%
2 победы 8 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эргрюте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зелькович Айдин
|8 (2)
|0.3
|Абрахам Саргон
|4
|0.15
|Полсон Дэниел
|3
|0.11
|Беркрот Никлас
|3
|0.11
|Хаглинд-Сангре Маркус
|3
|0.11
|Дальквист Исак
|3
|0.11
|Люндберг Виктор
|2
|0.07
|Акерманн Кевин
|2
|0.07
|Хольмстрём Александр Аль
|2
|0.07
|Азулай Джонатан
|2 (2)
|0.07
|Дальквист Хампус
|1
|0.04
|Андреассон Антон
|1
|0.04
|Сьогрелл Херман
|1
|0.04
|Раскай Анель
|1
|0.04
|Erion Sadiku
|1
|0.04
|Густафсон Элиас
|0
|0
|Ланс Антон
|0
|0
Йёнчёпинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Николич Марко
|7
|0.26
|Бук Робин
|5 (2)
|0.19
|Люнг Даниэль
|4
|0.15
|Edin Hamidovic
|4 (1)
|0.15
|Нордстрем Элиас
|3
|0.11
|Марич Аднан
|2
|0.07
|Фазал Мохаммад
|2
|0.07
|Гваргис Питер
|2
|0.07
|Моенза Малкольм
|1
|0.04
|Эдквист Адриан
|1
|0.04
|Ассогба Юсуф
|1
|0.04
|Дальстрём Никлас
|1
|0.04
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0.04
|Родеблад Лове Кевин
|0
|0
|Anas Al Asbahi
|0
|0
|Крона Себастьян
|0
|0
|Торссон Антон
|0
|0
Карточки
Эргрюте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акерманн Кевин
|8
|0
|Густафсон Элиас
|5
|0
|Раскай Анель
|4
|0
|Хаглинд-Сангре Маркус
|4
|0
|Андреассон Антон
|4
|0
|Хольмстрём Александр Аль
|4
|0
|Дальквист Хампус
|4
|0
|Люндберг Виктор
|3
|0
|Ланс Антон
|3
|0
|Полсон Дэниел
|3
|0
|Дальквист Исак
|3
|0
|Eric Nohlgren
|3
|0
|Азулай Джонатан
|2
|0
|Уоллиндер Робин
|2
|0
|Сьогрелл Херман
|2
|0
|Беркрот Никлас
|1
|0
|Брорссон Арвид
|1
|0
|Абрахам Саргон
|1
|0
|Erion Sadiku
|1
|0
|Olle Johansson
|1
|0
Йёнчёпинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ламин Адам Бен
|9
|1
|Крона Себастьян
|6
|1
|Anas Al Asbahi
|4
|1
|Arvid Eriksson
|5
|0
|Барни Юнес
|4
|0
|Фендрих Фредрик
|4
|0
|Бук Робин
|4
|0
|Адриан Самуэль
|3
|0
|Марич Аднан
|2
|0
|Моенза Малкольм
|2
|0
|Эдквист Адриан
|2
|0
|Ассогба Юсуф
|2
|0
|Аль-Хамлави Ассад
|2
|0
|Дегерлунд Маркус
|1
|0
|Николич Марко
|1
|0
|Страндсатер Даниэль
|1
|0
|Люнг Даниэль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
15
8 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
18 Не забивали 16
1
5%
1
7%
1-15
2
10%
2
13%
16-30
5
25%
1
7%
31-45
6
30%
3
20%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
6
30%
4
27%
76-90
Пропущено
18
19
5 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
3
17%
3
16%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
2
11%
4
21%
31-45
5
28%
0
0%
46-60
4
22%
3
16%
61-75
4
22%
7
37%
76-90
Забито
18
21
4 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 6
16 Не забивали 17
2
11%
3
14%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
1
6%
5
24%
31-45
3
17%
4
19%
46-60
5
28%
5
24%
61-75
6
33%
3
14%
76-90
Пропущено
22
25
12 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
4
18%
0
0%
1-15
4
18%
3
12%
16-30
4
18%
7
28%
31-45
7
32%
4
16%
46-60
2
9%
6
24%
61-75
1
5%
5
20%
76-90
Забито
38
36
12 В 1-м тайме 13
26 Во 2-м тайме 23
9 Забивали первыми 12
7 Не забивали 6
3
8%
4
11%
1-15
3
8%
3
8%
16-30
6
16%
6
17%
31-45
9
24%
7
19%
46-60
5
13%
9
25%
61-75
12
32%
7
19%
76-90
Пропущено
40
44
17 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 26
16 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 22
7
18%
3
7%
1-15
4
10%
4
9%
16-30
6
15%
11
25%
31-45
12
30%
4
9%
46-60
6
15%
9
20%
61-75
5
13%
12
27%
76-90
Результаты последних матчей
Эргрюте
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Хальмстад - Эргрюте 2:3 Эргрюте - Браге 4:0 Эргрюте - Эстерсунд 0:1 Треллеборг - Эргрюте 2:1
Эргрюте - Ландскруна 0:1 Онсала - Эргрюте 3:1 Вестерос - Эргрюте 1:1 Эргрюте - Норрбю 5:1 Далкурд - Эргрюте 1:2 Эребру - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Утсиктенс - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Вестерос 1:1 Эргрюте - Броммапойкарна 1:1 Сковде АИК - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Эребру 2:0 Йёнчёпинг - Эргрюте 2:2 Эргрюте - Хеккен 2:2 Эргрюте - Далкурд 3:3 Эстерсунд - Эргрюте 0:0
Йёнчёпинг
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Йёнчёпинг - Браге 1:1 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:3 Йёнчёпинг - Броммапойкарна 1:2 Утсиктенс - Йёнчёпинг 0:1
Йёнчёпинг - Эстер 2:1 Эстерокер - Йёнчёпинг 0:3 Сковде АИК - Йёнчёпинг 1:1 Ландскруна - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Хальмстад 0:5 Сирианска Эскильстуна - Йёнчёпинг 0:2 Йёнчёпинг - Вестерос 2:1 Эстерсунд - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Далкурд 0:1 Норрбю - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Эстерсунд 1:0 Хальмстад - Йёнчёпинг 3:0 Йёнчёпинг - Эргрюте 2:2 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:0 Йёнчёпинг - Хаммарбю 0:0 Эстер - Йёнчёпинг 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|27
|16
|5
|6
|56 - 36
|53
|2.
|Хальмстад
|26
|16
|4
|6
|55 - 28
|52
|3.
|Эстер
|27
|13
|8
|6
|45 - 30
|47
|4.
|Браге
|26
|11
|8
|7
|42 - 34
|41
|5.
|Сковде АИК
|26
|11
|8
|7
|37 - 33
|41
|6.
|Треллеборг
|26
|11
|6
|9
|42 - 44
|39
|7.
|Сирианска Эскильстуна
|27
|11
|3
|13
|45 - 43
|36
|8.
|Ландскруна
|26
|9
|9
|8
|34 - 39
|36
|9.
|Эребру
|26
|10
|4
|12
|29 - 33
|34
|10.
|Йёнчёпинг
|27
|8
|8
|11
|36 - 44
|32
|11.
|Утсиктенс
|26
|9
|5
|12
|34 - 39
|32
|12.
|Вестерос
|26
|7
|10
|9
|42 - 47
|31
|13.
|Эргрюте
|27
|7
|10
|10
|39 - 39
|31
|14.
|Норрбю
|27
|7
|7
|13
|30 - 44
|28
|15.
|Далкурд
|27
|7
|4
|16
|29 - 47
|25
|16.
|Эстерсунд
|27
|5
|9
|13
|26 - 41
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|13
|10
|2
|1
|33 - 13
|32
|2.
|Хальмстад
|13
|9
|1
|3
|28 - 14
|28
|3.
|Эстер
|13
|7
|3
|3
|24 - 16
|24
|4.
|Сирианска Эскильстуна
|14
|7
|1
|6
|27 - 20
|22
|5.
|Ландскруна
|12
|6
|4
|2
|22 - 18
|22
|6.
|Треллеборг
|13
|6
|3
|4
|20 - 19
|21
|7.
|Сковде АИК
|13
|5
|5
|3
|18 - 13
|20
|8.
|Эребру
|14
|6
|2
|6
|18 - 18
|20
|9.
|Норрбю
|14
|5
|5
|4
|15 - 15
|20
|10.
|Браге
|13
|5
|3
|5
|19 - 15
|18
|11.
|Вестерос
|13
|4
|6
|3
|25 - 23
|18
|12.
|Далкурд
|14
|5
|1
|8
|18 - 21
|16
|13.
|Эргрюте
|14
|3
|6
|5
|21 - 17
|15
|14.
|Йёнчёпинг
|13
|4
|2
|7
|20 - 26
|14
|15.
|Утсиктенс
|13
|3
|5
|5
|15 - 16
|14
|16.
|Эстерсунд
|13
|3
|5
|5
|15 - 19
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|13
|7
|3
|3
|27 - 14
|24
|2.
|Эстер
|14
|6
|5
|3
|21 - 14
|23
|3.
|Браге
|13
|6
|5
|2
|23 - 19
|23
|4.
|Сковде АИК
|13
|6
|3
|4
|19 - 20
|21
|5.
|Броммапойкарна
|14
|6
|3
|5
|23 - 23
|21
|6.
|Йёнчёпинг
|14
|4
|6
|4
|16 - 18
|18
|7.
|Треллеборг
|13
|5
|3
|5
|22 - 25
|18
|8.
|Утсиктенс
|13
|6
|0
|7
|19 - 23
|18
|9.
|Эргрюте
|13
|4
|4
|5
|18 - 22
|16
|10.
|Эребру
|12
|4
|2
|6
|11 - 15
|14
|11.
|Сирианска Эскильстуна
|13
|4
|2
|7
|18 - 23
|14
|12.
|Ландскруна
|14
|3
|5
|6
|12 - 21
|14
|13.
|Вестерос
|13
|3
|4
|6
|17 - 24
|13
|14.
|Эстерсунд
|14
|2
|4
|8
|11 - 22
|10
|15.
|Далкурд
|13
|2
|3
|8
|11 - 26
|9
|16.
|Норрбю
|13
|2
|2
|9
|15 - 29
|8
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Вестерос
|Viktor Granath
|23 (1)
|Хальмстад
|Йоханссон Александр II
|16
|Сковде АИК
|Лав Джек Купер
|16 (3)
|Броммапойкарна
|Петтерссон Оскар
|12 (10)
|Сирианска Эскильстуна
|Amar Muhsin
|13 (2)
|Утсиктенс
|Бом Карл
|11
|Сирианска Эскильстуна
|Шауш Абделькарим Маммар
|1 9
|Йёнчёпинг
|Ламин Адам Бен
|1 9
|Треллеборг
|Амин Симон
|10
|Сирианска Эскильстуна
|Рафаэль Йорк
|1 8