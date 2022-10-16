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Швеция: Суперэттан
2022

Тур: 27.
Эргрюте
0:0
Конец матча
Йёнчёпинг
0'
42' Желтая карточка
Eric Nohlgren
57' Желтая карточка
Акерманн Кевин
60' Желтая карточка
Фендрих Фредрик
90' Желтая карточка
Erion Sadiku
90'+5
13
Уоллиндер
Робин
3
Азулай
Джонатан
2
Брорссон
Арвид
6
Eric
Nohlgren
18
Андреассон
Антон
14
Полсон
Дэниел
10
Акерманн
Кевин
17
Дальквист
Хампус
19
Сьогрелл
Херман
9
Люндберг
Виктор
8
Беркрот
Никлас
30
Нильссон
Александр
15
Arvid
Eriksson
23
Дальстрём
Никлас
8
Адриан
Самуэль
16
Daniel
Hermansson
26
Моенза
Малкольм
22
Люнг
Даниэль
5
Фендрих
Фредрик
24
Николич
Марко
10
Бук
Робин
9
Edin
Hamidovic
Эргрюте
3-4-3
Йёнчёпинг
3-5-2

История личных встреч

Эргрюте
Йёнчёпинг

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

133.3%
66.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

18 матчей

22.2%
33.3%
44.5%
4 победы 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

44.4%
38.9%
16.7%
8 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

11.1%
44.4%
44.5%
2 победы 8 ничьих 8 побед

История матчей

С
2:2
С
0:2
С
0:0
С
2:0
С
2:0
К
2:0
С
5:2
С
1:1
К
1:2
С
2:2
С
1:2
С
1:3
С
0:0
С
0:1
С
0:2
ТМС
3:1
С
1:0
С
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Эргрюте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зелькович Айдин 8 (2) 0.3
Абрахам Саргон 4 0.15
Полсон Дэниел 3 0.11
Беркрот Никлас 3 0.11
Хаглинд-Сангре Маркус 3 0.11
Дальквист Исак 3 0.11
Люндберг Виктор 2 0.07
Акерманн Кевин 2 0.07
Хольмстрём Александр Аль 2 0.07
Азулай Джонатан 2 (2) 0.07
Дальквист Хампус 1 0.04
Андреассон Антон 1 0.04
Сьогрелл Херман 1 0.04
Раскай Анель 1 0.04
Erion Sadiku 1 0.04
Густафсон Элиас 0 0
Ланс Антон 0 0
Йёнчёпинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Николич Марко 7 0.26
Бук Робин 5 (2) 0.19
Люнг Даниэль 4 0.15
Edin Hamidovic 4 (1) 0.15
Нордстрем Элиас 3 0.11
Марич Аднан 2 0.07
Фазал Мохаммад 2 0.07
Гваргис Питер 2 0.07
Моенза Малкольм 1 0.04
Эдквист Адриан 1 0.04
Ассогба Юсуф 1 0.04
Дальстрём Никлас 1 0.04
Аль-Хамлави Ассад 1 0.04
Родеблад Лове Кевин 0 0
Anas Al Asbahi 0 0
Крона Себастьян 0 0
Торссон Антон 0 0

Карточки

Эргрюте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акерманн Кевин 8 0
Густафсон Элиас 5 0
Раскай Анель 4 0
Хаглинд-Сангре Маркус 4 0
Андреассон Антон 4 0
Хольмстрём Александр Аль 4 0
Дальквист Хампус 4 0
Люндберг Виктор 3 0
Ланс Антон 3 0
Полсон Дэниел 3 0
Дальквист Исак 3 0
Eric Nohlgren 3 0
Азулай Джонатан 2 0
Уоллиндер Робин 2 0
Сьогрелл Херман 2 0
Беркрот Никлас 1 0
Брорссон Арвид 1 0
Абрахам Саргон 1 0
Erion Sadiku 1 0
Olle Johansson 1 0
Йёнчёпинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ламин Адам Бен 9 1
Крона Себастьян 6 1
Anas Al Asbahi 4 1
Arvid Eriksson 5 0
Барни Юнес 4 0
Фендрих Фредрик 4 0
Бук Робин 4 0
Адриан Самуэль 3 0
Марич Аднан 2 0
Моенза Малкольм 2 0
Эдквист Адриан 2 0
Ассогба Юсуф 2 0
Аль-Хамлави Ассад 2 0
Дегерлунд Маркус 1 0
Николич Марко 1 0
Страндсатер Даниэль 1 0
Люнг Даниэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
15
8 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
18 Не забивали 16
1
5%
1
7%
1-15
2
10%
2
13%
16-30
5
25%
1
7%
31-45
6
30%
3
20%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
6
30%
4
27%
76-90

Пропущено

18
19
5 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
3
17%
3
16%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
2
11%
4
21%
31-45
5
28%
0
0%
46-60
4
22%
3
16%
61-75
4
22%
7
37%
76-90

Забито

18
21
4 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 6
16 Не забивали 17
2
11%
3
14%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
1
6%
5
24%
31-45
3
17%
4
19%
46-60
5
28%
5
24%
61-75
6
33%
3
14%
76-90

Пропущено

22
25
12 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
4
18%
0
0%
1-15
4
18%
3
12%
16-30
4
18%
7
28%
31-45
7
32%
4
16%
46-60
2
9%
6
24%
61-75
1
5%
5
20%
76-90

Забито

38
36
12 В 1-м тайме 13
26 Во 2-м тайме 23
9 Забивали первыми 12
7 Не забивали 6
3
8%
4
11%
1-15
3
8%
3
8%
16-30
6
16%
6
17%
31-45
9
24%
7
19%
46-60
5
13%
9
25%
61-75
12
32%
7
19%
76-90

Пропущено

40
44
17 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 26
16 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 22
7
18%
3
7%
1-15
4
10%
4
9%
16-30
6
15%
11
25%
31-45
12
30%
4
9%
46-60
6
15%
9
20%
61-75
5
13%
12
27%
76-90

Результаты последних матчей

Эргрюте
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Хальмстад - Эргрюте 2:3 Эргрюте - Браге 4:0 Эргрюте - Эстерсунд 0:1 Треллеборг - Эргрюте 2:1
Эргрюте - Ландскруна 0:1 Онсала - Эргрюте 3:1 Вестерос - Эргрюте 1:1 Эргрюте - Норрбю 5:1 Далкурд - Эргрюте 1:2 Эребру - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Утсиктенс - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Вестерос 1:1 Эргрюте - Броммапойкарна 1:1 Сковде АИК - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Эребру 2:0 Йёнчёпинг - Эргрюте 2:2 Эргрюте - Хеккен 2:2 Эргрюте - Далкурд 3:3 Эстерсунд - Эргрюте 0:0
Йёнчёпинг
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Йёнчёпинг - Браге 1:1 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:3 Йёнчёпинг - Броммапойкарна 1:2 Утсиктенс - Йёнчёпинг 0:1
Йёнчёпинг - Эстер 2:1 Эстерокер - Йёнчёпинг 0:3 Сковде АИК - Йёнчёпинг 1:1 Ландскруна - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Хальмстад 0:5 Сирианска Эскильстуна - Йёнчёпинг 0:2 Йёнчёпинг - Вестерос 2:1 Эстерсунд - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Далкурд 0:1 Норрбю - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Эстерсунд 1:0 Хальмстад - Йёнчёпинг 3:0 Йёнчёпинг - Эргрюте 2:2 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:0 Йёнчёпинг - Хаммарбю 0:0 Эстер - Йёнчёпинг 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 27 16 5 6 56 - 36 53
2. Хальмстад 26 16 4 6 55 - 28 52
3. Эстер 27 13 8 6 45 - 30 47
4. Браге 26 11 8 7 42 - 34 41
5. Сковде АИК 26 11 8 7 37 - 33 41
6. Треллеборг 26 11 6 9 42 - 44 39
7. Сирианска Эскильстуна 27 11 3 13 45 - 43 36
8. Ландскруна 26 9 9 8 34 - 39 36
9. Эребру 26 10 4 12 29 - 33 34
10. Йёнчёпинг 27 8 8 11 36 - 44 32
11. Утсиктенс 26 9 5 12 34 - 39 32
12. Вестерос 26 7 10 9 42 - 47 31
13. Эргрюте 27 7 10 10 39 - 39 31
14. Норрбю 27 7 7 13 30 - 44 28
15. Далкурд 27 7 4 16 29 - 47 25
16. Эстерсунд 27 5 9 13 26 - 41 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 13 10 2 1 33 - 13 32
2. Хальмстад 13 9 1 3 28 - 14 28
3. Эстер 13 7 3 3 24 - 16 24
4. Сирианска Эскильстуна 14 7 1 6 27 - 20 22
5. Ландскруна 12 6 4 2 22 - 18 22
6. Треллеборг 13 6 3 4 20 - 19 21
7. Сковде АИК 13 5 5 3 18 - 13 20
8. Эребру 14 6 2 6 18 - 18 20
9. Норрбю 14 5 5 4 15 - 15 20
10. Браге 13 5 3 5 19 - 15 18
11. Вестерос 13 4 6 3 25 - 23 18
12. Далкурд 14 5 1 8 18 - 21 16
13. Эргрюте 14 3 6 5 21 - 17 15
14. Йёнчёпинг 13 4 2 7 20 - 26 14
15. Утсиктенс 13 3 5 5 15 - 16 14
16. Эстерсунд 13 3 5 5 15 - 19 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 13 7 3 3 27 - 14 24
2. Эстер 14 6 5 3 21 - 14 23
3. Браге 13 6 5 2 23 - 19 23
4. Сковде АИК 13 6 3 4 19 - 20 21
5. Броммапойкарна 14 6 3 5 23 - 23 21
6. Йёнчёпинг 14 4 6 4 16 - 18 18
7. Треллеборг 13 5 3 5 22 - 25 18
8. Утсиктенс 13 6 0 7 19 - 23 18
9. Эргрюте 13 4 4 5 18 - 22 16
10. Эребру 12 4 2 6 11 - 15 14
11. Сирианска Эскильстуна 13 4 2 7 18 - 23 14
12. Ландскруна 14 3 5 6 12 - 21 14
13. Вестерос 13 3 4 6 17 - 24 13
14. Эстерсунд 14 2 4 8 11 - 22 10
15. Далкурд 13 2 3 8 11 - 26 9
16. Норрбю 13 2 2 9 15 - 29 8
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Топ бомбардиров
Вестерос Viktor Granath 23 (1)
Хальмстад Йоханссон Александр II 16
Сковде АИК Лав Джек Купер 16 (3)
Броммапойкарна Петтерссон Оскар 12 (10)
Сирианска Эскильстуна Amar Muhsin 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Утсиктенс Бом Карл 11
Сирианска Эскильстуна Шауш Абделькарим Маммар 1 9
Йёнчёпинг Ламин Адам Бен 1 9
Треллеборг Амин Симон 10
Сирианска Эскильстуна Рафаэль Йорк 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Eric Nohlgren получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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