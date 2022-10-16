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Швеция: Суперэттан
2022

Тур: 27.
Сирианска Эскильстуна
1:2
Конец матча
Эстер
0'
0:1
2' Гол
Карлссон Монц
0:2
20' Гол
Вестермарк Йеспер
30' Желтая карточка
Шауш Абделькарим Маммар
39' Желтая карточка
Рафаэль Йорк
47' Желтая карточка
Кусу Манассе
1:2
61' Гол в свои ворота
Варманен Тату
79' Желтая карточка
Мишель Феликс
82' Желтая карточка
Вестермарк Йеспер
87' Желтая карточка
Ryan Williams II
90' Красная карточка
Мишель Александер
90'+6
1
Волтерс
Ник
23
Маннс
Йеспер
21
Маркес
Микаэль
17
Anton
Ekeroth
3
Шауш
Абделькарим
Маммар
43
Худу
Абдул
Халик
22
Мишель
Александер
16
Рафаэль
Йорк
19
Emmanuel
Duah
9
Коффей
Эшли
7
Мааруф
Самир
25
Нилльсон
Маттиас
33
Варманен
Тату
3
Карлссон
Монц
4
Стенберг
Джон
2
Павич
Маттиас
8
Хейкссон
Алекс
22
Кусу
Манассе
23
Родич
Владимир
9
Рочестер
Соренсен
Марк
19
Бергмарк-Виберг
Адам
10
Вестермарк
Йеспер
Сирианска Эскильстуна
4-3-3
Эстер
4-2-3-1

История личных встреч

Сирианска Эскильстуна
Эстер

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

С
3:2
С
1:1
С
2:0
С
2:1
С
1:1
С
3:0
С
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Сирианска Эскильстуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Amar Muhsin 12 (1) 0.44
Шауш Абделькарим Маммар 6 0.22
Рафаэль Йорк 5 0.19
Алсанати Андре 4 (1) 0.15
Гётессон Виктор 3 0.11
Sadmir Zekovic 3 0.11
Коффей Эшли 3 0.11
Худу Абдул Халик 1 0.04
Форс Виктор 1 0.04
Мишель Феликс 1 0.04
Якубу Алию 1 0.04
Мааруф Самир 1 0.04
Joel Berhane 1 0.04
Маннс Йеспер 1 0.04
Anton Ekeroth 0 0
Маркес Микаэль 0 0
Эстер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергмарк-Виберг Адам 11 (2) 0.41
Вестермарк Йеспер 9 0.33
Рочестер Соренсен Марк 4 (1) 0.15
Родич Владимир 3 0.11
Косица Дзенис 3 0.11
Стенберг Джон 3 0.11
Павич Маттиас 2 0.07
Карлссон Монц 2 0.07
Магнуссон Исак 2 0.07
Ahmed Bonnah 2 0.07
Кусу Манассе 1 0.04
Дротт Джонатан 1 0.04
Адольфссон Маттис 1 0.04
Хейкссон Алекс 1 0.04
Сильверхолт Оливер 0 0
Варманен Тату 0 0

Карточки

Сирианска Эскильстуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шауш Абделькарим Маммар 9 1
Рафаэль Йорк 8 1
Форс Виктор 7 1
Мишель Феликс 7 0
Коффей Эшли 5 1
Маркес Микаэль 6 0
Худу Абдул Халик 4 0
Сабах Лоусон 4 0
Мааруф Самир 4 0
Anton Ekeroth 4 0
Мишель Александер 2 1
Маннс Йеспер 3 0
Emmanuel Duah 1 1
Ryan Williams II 2 0
Алсанати Андре 2 0
Amar Muhsin 2 0
Гётессон Виктор 1 0
Волтерс Ник 1 0
Ishak Shamoun 1 0
Эстер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вестермарк Йеспер 6 0
Стенберг Джон 6 0
Павич Маттиас 5 0
Хейкссон Алекс 5 0
Кусу Манассе 5 0
Варманен Тату 3 1
Магнуссон Исак 4 0
Ahmed Bonnah 4 0
Сильверхолт Оливер 3 0
Родич Владимир 3 0
Карлссон Монц 3 0
Адольфссон Маттис 3 0
Бергмарк-Виберг Адам 3 0
Нилльсон Маттиас 1 1
Косица Дзенис 2 0
Дротт Джонатан 2 0
Захирович Ален 1 0

Голы по времени матча

Забито

26
24
11 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 9
17 Не забивали 15
4
15%
4
17%
1-15
7
27%
4
17%
16-30
0
0%
3
13%
31-45
5
19%
3
13%
46-60
2
8%
5
21%
61-75
8
31%
5
21%
76-90

Пропущено

21
11
11 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
4
19%
0
0%
1-15
5
24%
4
36%
16-30
2
10%
1
9%
31-45
3
14%
1
9%
46-60
5
24%
3
27%
61-75
2
10%
2
18%
76-90

Забито

18
24
6 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 8
17 Не забивали 15
1
6%
3
13%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
5
28%
4
17%
31-45
2
11%
7
29%
29%
46-60
6
33%
2
8%
61-75
4
22%
4
17%
76-90

Пропущено

23
16
11 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
2
9%
0
0%
1-15
4
17%
2
13%
16-30
5
22%
5
31%
31-45
4
17%
2
13%
46-60
3
13%
2
13%
61-75
5
22%
5
31%
76-90

Забито

44
48
17 В 1-м тайме 22
27 Во 2-м тайме 26
13 Забивали первыми 17
7 Не забивали 3
5
11%
7
15%
1-15
7
16%
8
17%
16-30
5
11%
7
15%
31-45
7
16%
10
21%
46-60
8
18%
7
15%
61-75
12
27%
9
19%
76-90

Пропущено

44
27
22 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 15
13 Пропускали первыми 8
22 Не пропускали 17
6
14%
0
0%
1-15
9
20%
6
22%
16-30
7
16%
6
22%
31-45
7
16%
3
11%
46-60
8
18%
5
19%
61-75
7
16%
7
26%
76-90

Результаты последних матчей

Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Эстерсунд - Сирианска Эскильстуна 0:2 Сирианска Эскильстуна - Смедби Аис 4:1 ИФК Нючепинг - Сирианска Эскильстуна 5:1 Сирианска Эскильстуна - Эребру 0:1
Вяермбольс - Сирианска Эскильстуна 1:2 Сирианска Эскильстуна - Сюрианска 2:2 Сковде АИК - Сирианска Эскильстуна 4:0 Сирианска Эскильстуна - Браге 2:3 ИФК Лидинго - Сирианска Эскильстуна 3:4 Треллеборг - Сирианска Эскильстуна 0:1 Сирианска Эскильстуна - United IK 1:4 ИФК Лулео - Сирианска Эскильстуна 1:0 Норрбю - Сирианска Эскильстуна 2:1 Сирианска Эскильстуна - Утсиктенс 3:1 Сирианска Эскильстуна - Карлбергс 2:0 Броммапойкарна - Сирианска Эскильстуна 1:0 Арамеиска-Сюрьянска - Сирианска Эскильстуна 3:5 Сирианска Эскильстуна - Йёнчёпинг 0:2 Сирианска Эскильстуна - Ассириска 1:4 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2
Эстер
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Эстер - Ландскруна 0:0 Эстер - Броммапойкарна 4:1 Хальмстад - Эстер 2:0 Эстер - Далкурд 2:0
Йёнчёпинг - Эстер 2:1 Тролльхеттан - Эстер 1:0 Эстер - Эстерсунд 2:1 Браге - Эстер 0:3 Эстер - Эребру 1:1 Сковде АИК - Эстер 0:0 Эстер - Утсиктенс 3:1 Вестерос - Эстер 2:2 Эстер - Сирианска Эскильстуна 3:2 Эстерсунд - Эстер 1:1 Утсиктенс - Эстер 1:1 Эстер - Сковде АИК 2:3 Броммапойкарна - Эстер 1:1 Эстер - Хаммарбю 1:2 Эстер - Йёнчёпинг 2:0 Треллеборг - Эстер 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 27 16 5 6 56 - 36 53
2. Хальмстад 26 16 4 6 55 - 28 52
3. Эстер 27 13 8 6 45 - 30 47
4. Браге 26 11 8 7 42 - 34 41
5. Сковде АИК 26 11 8 7 37 - 33 41
6. Треллеборг 26 11 6 9 42 - 44 39
7. Сирианска Эскильстуна 27 11 3 13 45 - 43 36
8. Ландскруна 26 9 9 8 34 - 39 36
9. Эребру 26 10 4 12 29 - 33 34
10. Йёнчёпинг 27 8 8 11 36 - 44 32
11. Утсиктенс 26 9 5 12 34 - 39 32
12. Вестерос 26 7 10 9 42 - 47 31
13. Эргрюте 27 7 10 10 39 - 39 31
14. Норрбю 27 7 7 13 30 - 44 28
15. Далкурд 27 7 4 16 29 - 47 25
16. Эстерсунд 27 5 9 13 26 - 41 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 13 10 2 1 33 - 13 32
2. Хальмстад 13 9 1 3 28 - 14 28
3. Эстер 13 7 3 3 24 - 16 24
4. Сирианска Эскильстуна 14 7 1 6 27 - 20 22
5. Ландскруна 12 6 4 2 22 - 18 22
6. Треллеборг 13 6 3 4 20 - 19 21
7. Сковде АИК 13 5 5 3 18 - 13 20
8. Эребру 14 6 2 6 18 - 18 20
9. Норрбю 14 5 5 4 15 - 15 20
10. Браге 13 5 3 5 19 - 15 18
11. Вестерос 13 4 6 3 25 - 23 18
12. Далкурд 14 5 1 8 18 - 21 16
13. Эргрюте 14 3 6 5 21 - 17 15
14. Йёнчёпинг 13 4 2 7 20 - 26 14
15. Утсиктенс 13 3 5 5 15 - 16 14
16. Эстерсунд 13 3 5 5 15 - 19 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 13 7 3 3 27 - 14 24
2. Эстер 14 6 5 3 21 - 14 23
3. Браге 13 6 5 2 23 - 19 23
4. Сковде АИК 13 6 3 4 19 - 20 21
5. Броммапойкарна 14 6 3 5 23 - 23 21
6. Йёнчёпинг 14 4 6 4 16 - 18 18
7. Треллеборг 13 5 3 5 22 - 25 18
8. Утсиктенс 13 6 0 7 19 - 23 18
9. Эргрюте 13 4 4 5 18 - 22 16
10. Эребру 12 4 2 6 11 - 15 14
11. Сирианска Эскильстуна 13 4 2 7 18 - 23 14
12. Ландскруна 14 3 5 6 12 - 21 14
13. Вестерос 13 3 4 6 17 - 24 13
14. Эстерсунд 14 2 4 8 11 - 22 10
15. Далкурд 13 2 3 8 11 - 26 9
16. Норрбю 13 2 2 9 15 - 29 8
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Топ бомбардиров
Вестерос Viktor Granath 23 (1)
Хальмстад Йоханссон Александр II 16
Сковде АИК Лав Джек Купер 16 (3)
Броммапойкарна Петтерссон Оскар 12 (10)
Сирианска Эскильстуна Amar Muhsin 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Утсиктенс Бом Карл 11
Сирианска Эскильстуна Шауш Абделькарим Маммар 1 9
Йёнчёпинг Ламин Адам Бен 1 9
Треллеборг Амин Симон 10
Сирианска Эскильстуна Рафаэль Йорк 1 8
Весь список
  • 67'
    Emmanuel Duah уходит с поля. Aliyu Yakubu выходит вместо него
  • Описание гола
    61'
    Г О О О О Л - Мааруф Самир бьет в цель!
  • Желтая карточка
    47'
    Кусу Манассе получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Рафаэль Йорк получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Шауш Абделькарим Маммар получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
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