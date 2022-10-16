Тур: 27.
1:2
Конец матча
0'
0:1
2' ГолКарлссон Монц
0:2
20' ГолВестермарк Йеспер
30' Желтая карточкаШауш Абделькарим Маммар
39' Желтая карточкаРафаэль Йорк
47' Желтая карточкаКусу Манассе
1:2
61' Гол в свои воротаВарманен Тату
79' Желтая карточкаМишель Феликс
82' Желтая карточкаВестермарк Йеспер
87' Желтая карточкаRyan Williams II
90' Красная карточкаМишель Александер
90'+6
Ход матча
2'
20'
39'
47'
61'
1:2
79'
87'
23
Маннс
Йеспер
16
Рафаэль
Йорк
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Маннс ЙесперЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Рафаэль ЙоркПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
11 Якубу АлиюПолузащитник
-
20 Сабах ЛоусонПолузащитник
-
-
-
-
99 Leo Lif
-
Главный тренер: Jawad Al Jebouri
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Кусу МанассеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Srdjan Tufegdzic
История личных встреч
Сирианска Эскильстуна
Эстер
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
7 матчей
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Amar Muhsin
|12 (1)
|0.44
|Шауш Абделькарим Маммар
|6
|0.22
|Рафаэль Йорк
|5
|0.19
|Алсанати Андре
|4 (1)
|0.15
|Гётессон Виктор
|3
|0.11
|Sadmir Zekovic
|3
|0.11
|Коффей Эшли
|3
|0.11
|Худу Абдул Халик
|1
|0.04
|Форс Виктор
|1
|0.04
|Мишель Феликс
|1
|0.04
|Якубу Алию
|1
|0.04
|Мааруф Самир
|1
|0.04
|Joel Berhane
|1
|0.04
|Маннс Йеспер
|1
|0.04
|Anton Ekeroth
|0
|0
|Маркес Микаэль
|0
|0
Эстер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бергмарк-Виберг Адам
|11 (2)
|0.41
|Вестермарк Йеспер
|9
|0.33
|Рочестер Соренсен Марк
|4 (1)
|0.15
|Родич Владимир
|3
|0.11
|Косица Дзенис
|3
|0.11
|Стенберг Джон
|3
|0.11
|Павич Маттиас
|2
|0.07
|Карлссон Монц
|2
|0.07
|Магнуссон Исак
|2
|0.07
|Ahmed Bonnah
|2
|0.07
|Кусу Манассе
|1
|0.04
|Дротт Джонатан
|1
|0.04
|Адольфссон Маттис
|1
|0.04
|Хейкссон Алекс
|1
|0.04
|Сильверхолт Оливер
|0
|0
|Варманен Тату
|0
|0
Карточки
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шауш Абделькарим Маммар
|9
|1
|Рафаэль Йорк
|8
|1
|Форс Виктор
|7
|1
|Мишель Феликс
|7
|0
|Коффей Эшли
|5
|1
|Маркес Микаэль
|6
|0
|Худу Абдул Халик
|4
|0
|Сабах Лоусон
|4
|0
|Мааруф Самир
|4
|0
|Anton Ekeroth
|4
|0
|Мишель Александер
|2
|1
|Маннс Йеспер
|3
|0
|Emmanuel Duah
|1
|1
|Ryan Williams II
|2
|0
|Алсанати Андре
|2
|0
|Amar Muhsin
|2
|0
|Гётессон Виктор
|1
|0
|Волтерс Ник
|1
|0
|Ishak Shamoun
|1
|0
Эстер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вестермарк Йеспер
|6
|0
|Стенберг Джон
|6
|0
|Павич Маттиас
|5
|0
|Хейкссон Алекс
|5
|0
|Кусу Манассе
|5
|0
|Варманен Тату
|3
|1
|Магнуссон Исак
|4
|0
|Ahmed Bonnah
|4
|0
|Сильверхолт Оливер
|3
|0
|Родич Владимир
|3
|0
|Карлссон Монц
|3
|0
|Адольфссон Маттис
|3
|0
|Бергмарк-Виберг Адам
|3
|0
|Нилльсон Маттиас
|1
|1
|Косица Дзенис
|2
|0
|Дротт Джонатан
|2
|0
|Захирович Ален
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
26
24
11 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 9
17 Не забивали 15
4
15%
4
17%
1-15
7
27%
4
17%
16-30
0
0%
3
13%
31-45
5
19%
3
13%
46-60
2
8%
5
21%
61-75
8
31%
5
21%
76-90
Пропущено
21
11
11 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
4
19%
0
0%
1-15
5
24%
4
36%
16-30
2
10%
1
9%
31-45
3
14%
1
9%
46-60
5
24%
3
27%
61-75
2
10%
2
18%
76-90
Забито
18
24
6 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 8
17 Не забивали 15
1
6%
3
13%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
5
28%
4
17%
31-45
2
11%
7
29%
29%
46-60
6
33%
2
8%
61-75
4
22%
4
17%
76-90
Пропущено
23
16
11 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
2
9%
0
0%
1-15
4
17%
2
13%
16-30
5
22%
5
31%
31-45
4
17%
2
13%
46-60
3
13%
2
13%
61-75
5
22%
5
31%
76-90
Забито
44
48
17 В 1-м тайме 22
27 Во 2-м тайме 26
13 Забивали первыми 17
7 Не забивали 3
5
11%
7
15%
1-15
7
16%
8
17%
16-30
5
11%
7
15%
31-45
7
16%
10
21%
46-60
8
18%
7
15%
61-75
12
27%
9
19%
76-90
Пропущено
44
27
22 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 15
13 Пропускали первыми 8
22 Не пропускали 17
6
14%
0
0%
1-15
9
20%
6
22%
16-30
7
16%
6
22%
31-45
7
16%
3
11%
46-60
8
18%
5
19%
61-75
7
16%
7
26%
76-90
Результаты последних матчей
Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Эстерсунд - Сирианска Эскильстуна 0:2 Сирианска Эскильстуна - Смедби Аис 4:1 ИФК Нючепинг - Сирианска Эскильстуна 5:1 Сирианска Эскильстуна - Эребру 0:1
Вяермбольс - Сирианска Эскильстуна 1:2 Сирианска Эскильстуна - Сюрианска 2:2 Сковде АИК - Сирианска Эскильстуна 4:0 Сирианска Эскильстуна - Браге 2:3 ИФК Лидинго - Сирианска Эскильстуна 3:4 Треллеборг - Сирианска Эскильстуна 0:1 Сирианска Эскильстуна - United IK 1:4 ИФК Лулео - Сирианска Эскильстуна 1:0 Норрбю - Сирианска Эскильстуна 2:1 Сирианска Эскильстуна - Утсиктенс 3:1 Сирианска Эскильстуна - Карлбергс 2:0 Броммапойкарна - Сирианска Эскильстуна 1:0 Арамеиска-Сюрьянска - Сирианска Эскильстуна 3:5 Сирианска Эскильстуна - Йёнчёпинг 0:2 Сирианска Эскильстуна - Ассириска 1:4 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2
Эстер
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Эстер - Ландскруна 0:0 Эстер - Броммапойкарна 4:1 Хальмстад - Эстер 2:0 Эстер - Далкурд 2:0
Йёнчёпинг - Эстер 2:1 Тролльхеттан - Эстер 1:0 Эстер - Эстерсунд 2:1 Браге - Эстер 0:3 Эстер - Эребру 1:1 Сковде АИК - Эстер 0:0 Эстер - Утсиктенс 3:1 Вестерос - Эстер 2:2 Эстер - Сирианска Эскильстуна 3:2 Эстерсунд - Эстер 1:1 Утсиктенс - Эстер 1:1 Эстер - Сковде АИК 2:3 Броммапойкарна - Эстер 1:1 Эстер - Хаммарбю 1:2 Эстер - Йёнчёпинг 2:0 Треллеборг - Эстер 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|27
|16
|5
|6
|56 - 36
|53
|2.
|Хальмстад
|26
|16
|4
|6
|55 - 28
|52
|3.
|Эстер
|27
|13
|8
|6
|45 - 30
|47
|4.
|Браге
|26
|11
|8
|7
|42 - 34
|41
|5.
|Сковде АИК
|26
|11
|8
|7
|37 - 33
|41
|6.
|Треллеборг
|26
|11
|6
|9
|42 - 44
|39
|7.
|Сирианска Эскильстуна
|27
|11
|3
|13
|45 - 43
|36
|8.
|Ландскруна
|26
|9
|9
|8
|34 - 39
|36
|9.
|Эребру
|26
|10
|4
|12
|29 - 33
|34
|10.
|Йёнчёпинг
|27
|8
|8
|11
|36 - 44
|32
|11.
|Утсиктенс
|26
|9
|5
|12
|34 - 39
|32
|12.
|Вестерос
|26
|7
|10
|9
|42 - 47
|31
|13.
|Эргрюте
|27
|7
|10
|10
|39 - 39
|31
|14.
|Норрбю
|27
|7
|7
|13
|30 - 44
|28
|15.
|Далкурд
|27
|7
|4
|16
|29 - 47
|25
|16.
|Эстерсунд
|27
|5
|9
|13
|26 - 41
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|13
|10
|2
|1
|33 - 13
|32
|2.
|Хальмстад
|13
|9
|1
|3
|28 - 14
|28
|3.
|Эстер
|13
|7
|3
|3
|24 - 16
|24
|4.
|Сирианска Эскильстуна
|14
|7
|1
|6
|27 - 20
|22
|5.
|Ландскруна
|12
|6
|4
|2
|22 - 18
|22
|6.
|Треллеборг
|13
|6
|3
|4
|20 - 19
|21
|7.
|Сковде АИК
|13
|5
|5
|3
|18 - 13
|20
|8.
|Эребру
|14
|6
|2
|6
|18 - 18
|20
|9.
|Норрбю
|14
|5
|5
|4
|15 - 15
|20
|10.
|Браге
|13
|5
|3
|5
|19 - 15
|18
|11.
|Вестерос
|13
|4
|6
|3
|25 - 23
|18
|12.
|Далкурд
|14
|5
|1
|8
|18 - 21
|16
|13.
|Эргрюте
|14
|3
|6
|5
|21 - 17
|15
|14.
|Йёнчёпинг
|13
|4
|2
|7
|20 - 26
|14
|15.
|Утсиктенс
|13
|3
|5
|5
|15 - 16
|14
|16.
|Эстерсунд
|13
|3
|5
|5
|15 - 19
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|13
|7
|3
|3
|27 - 14
|24
|2.
|Эстер
|14
|6
|5
|3
|21 - 14
|23
|3.
|Браге
|13
|6
|5
|2
|23 - 19
|23
|4.
|Сковде АИК
|13
|6
|3
|4
|19 - 20
|21
|5.
|Броммапойкарна
|14
|6
|3
|5
|23 - 23
|21
|6.
|Йёнчёпинг
|14
|4
|6
|4
|16 - 18
|18
|7.
|Треллеборг
|13
|5
|3
|5
|22 - 25
|18
|8.
|Утсиктенс
|13
|6
|0
|7
|19 - 23
|18
|9.
|Эргрюте
|13
|4
|4
|5
|18 - 22
|16
|10.
|Эребру
|12
|4
|2
|6
|11 - 15
|14
|11.
|Сирианска Эскильстуна
|13
|4
|2
|7
|18 - 23
|14
|12.
|Ландскруна
|14
|3
|5
|6
|12 - 21
|14
|13.
|Вестерос
|13
|3
|4
|6
|17 - 24
|13
|14.
|Эстерсунд
|14
|2
|4
|8
|11 - 22
|10
|15.
|Далкурд
|13
|2
|3
|8
|11 - 26
|9
|16.
|Норрбю
|13
|2
|2
|9
|15 - 29
|8
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Вестерос
|Viktor Granath
|23 (1)
|Хальмстад
|Йоханссон Александр II
|16
|Сковде АИК
|Лав Джек Купер
|16 (3)
|Броммапойкарна
|Петтерссон Оскар
|12 (10)
|Сирианска Эскильстуна
|Amar Muhsin
|13 (2)
|Утсиктенс
|Бом Карл
|11
|Сирианска Эскильстуна
|Шауш Абделькарим Маммар
|1 9
|Йёнчёпинг
|Ламин Адам Бен
|1 9
|Треллеборг
|Амин Симон
|10
|Сирианска Эскильстуна
|Рафаэль Йорк
|1 8