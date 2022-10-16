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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Буке Рюдди
Монако
 
Позже
Клермон
16
Нюбель
Александр
2
Скардовелли
Вандерсон
6
Дисаси
Аксель
3
Марипан
Гильермо
12
Кайо
Энрике
18
Минамино
Такуми
4
Камара
Мохамед
VII
19
Фофана
Юссуф
17
Головин
Александр
36
Эмболо
Брель
10
Бен-Йеддер
Виссам
99
Диао
Мори
36
Сейду
Алиду
4
Ветеска
Матеуш
5
Кофрие
Максимилиано
7
Маньен
Йоанн
3
Вивальдо
Боргес
до
Сантос
Нето
10
Хауи
Саиф-Эдин
18
Рашани
Эльбасан
70
Чам
Мухаммед
95
Киэ
Грежон
9
Андрич
Комнен
Монако
4-4-2
Клермон
3-4-1-2

История личных встреч

Монако
Клермон

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

7 матчей

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

Л1
4:0
Л1
1:3
Л2
4:0
Л2
0:1
Л2
1:0
Л2
0:0
ТМС
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эмболо Брель 4 0.4
Бен-Йеддер Виссам 4 (1) 0.4
Марипан Гильермо 2 0.2
Бадьяшиль Бенуа 2 0.2
Минамино Такуми 1 0.1
Головин Александр 1 0.1
Фолланд Кевин 1 0.1
Дьятта Крепен 1 0.1
Боаду Мирон 1 0.1
Диоп Софьян 1 0.1
Фофана Юссуф 1 0.1
Кайо Энрике 0 0
Дисаси Аксель 0 0
Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чам Мухаммед 3 0.3
Хауи Саиф-Эдин 2 0.2
Киэ Грежон 2 0.2
Андрич Комнен 2 (1) 0.2
Гастьен Йоан 1 0.1
Гоналон Максим 1 0.1
Рашани Эльбасан 1 0.1
Бела Жереми 1 0.1
Доссу Жодель 1 0.1
Ожье Флоран 0 0
Ветеска Матеуш 0 0

Карточки

Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Мохамед VII 3 0
Скардовелли Вандерсон 1 1
Марипан Гильермо 1 1
Фофана Юссуф 1 1
Кайо Энрике 2 0
Бадьяшиль Бенуа 2 0
Аклиуш Манес 2 0
Бен-Йеддер Виссам 1 0
Головин Александр 1 0
Эмболо Брель 1 0
Агилар Рубен 1 0
Нюбель Александр 1 0
Клемент Филипп 1 0
Дьятта Крепен 1 0
Матазо Элио 1 0
Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гоналон Максим 3 0
Гастьен Йоан 3 0
Вивальдо Боргес до Сантос Нето 1 1
Андрич Комнен 2 0
Кофрие Максимилиано 2 0
Сейду Алиду 2 0
Ожье Флоран 1 0
Зеффан Мехди 1 0
Ветеска Матеуш 1 0
Киэ Грежон 1 0
Маньен Йоанн 1 0
Аллевина Джим 1 0
Pascal Gastien 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
8
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
3
27%
1
13%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
1
13%
46-60
4
36%
3
38%
61-75
1
9%
3
38%
76-90

Пропущено

10
6
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
3
50%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
3
30%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Забито

9
6
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
0
0%
2
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
3
50%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
1
17%
76-90

Пропущено

2
9
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Забито

20
14
8 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 5
0 Не забивали 3
3
15%
3
21%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
3
15%
4
29%
46-60
5
25%
3
21%
61-75
4
20%
4
29%
76-90

Пропущено

12
15
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
8%
1
7%
1-15
1
8%
5
33%
16-30
2
17%
2
13%
31-45
3
25%
2
13%
46-60
2
17%
1
7%
61-75
3
25%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Монако
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Трабзонспор - Монако 4:0 Монпелье - Монако 0:2 Монако - Трабзонспор 3:1 Монако - Нант 4:1
Монако - Дженоа 2:3 Реймс - Монако 0:3 Монако - Ференцварош 0:1 Монако - Лион 2:1 Црвена Звезда - Монако 0:1 Ницца - Монако 0:1 Монако - Труа 2:4 ПСЖ - Монако 1:1 Монако - Ланс 1:4 Монако - Ренн 1:1 ПСВ - Монако 3:2 Страсбург - Монако 1:2 Монако - ПСВ 1:1 Саутгемптон - Монако 3:1 Порту - Монако 2:1 Интер Милан - Монако 2:2
Клермон
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Клермон - Осер 2:1 Аяччо - Клермон 1:3 Бордо - Клермон 2:3 Клермон - Труа 1:3
Страсбург - Клермон 0:0 Клермон - Тулуза 2:0 Марсель - Клермон 1:0 Лорьян - Клермон 2:1 Клермон - Ницца 1:0 Реймс - Клермон 2:4 Клермон - ПСЖ 0:5 Тулуза - Клермон 0:1 Клермон - Родез 2:0 Монпелье - Клермон 0:2 Ланс - Клермон 3:1 Клермон - ФППФ 4:2 Гренобль - Клермон 1:0 Клермон - Лион 1:2 Страсбург - Клермон 1:0 Клермон - Монпелье 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 8 2 0 28 - 5 26
2. Лорьян Заявка 11 8 2 1 21 - 14 26
3. Ланс Заявка 11 7 3 1 18 - 8 24
4. Марсель Заявка 10 7 2 1 20 - 7 23
5. Ренн 3:2 Заявка 11 6 3 2 23 - 11 21
6. Монако Заявка 10 6 2 2 19 - 13 20
7. Лилль Заявка 11 6 1 4 21 - 18 19
8. Клермон Заявка 10 5 1 4 14 - 15 16
9. Тулуза Заявка 11 4 3 4 17 - 18 15
10. Лион 2:3 Заявка 11 4 2 5 19 - 15 14
11. Труа 1:0 Заявка 11 4 2 5 19 - 21 14
12. Монпелье Заявка 11 4 0 7 21 - 22 12
13. Ницца 1:1 Заявка 11 3 3 5 10 - 14 12
14. Нант 3:1 Заявка 11 2 4 5 12 - 19 10
15. Реймс Заявка 11 1 6 4 12 - 19 9
16. Осер 1:1 Заявка 11 2 3 6 11 - 23 9
17. Страсбург Заявка 11 1 5 5 10 - 17 8
18. Анже Заявка 11 2 2 7 13 - 27 8
19. Аяччо 0:1 Заявка 11 2 1 8 7 - 16 7
20. Брест 1:3 Заявка 11 1 3 7 11 - 24 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланс Заявка 6 6 0 0 13 - 5 18
2. Ренн 3:2 Заявка 6 5 0 1 16 - 5 15
3. Лион 2:3 Заявка 6 4 1 1 14 - 5 13
4. Лорьян Заявка 5 4 1 0 10 - 5 13
5. Марсель Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
6. Тулуза Заявка 6 3 2 1 11 - 10 11
7. ПСЖ Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
8. Монпелье Заявка 6 3 0 3 9 - 10 9
9. Лилль Заявка 5 3 0 2 9 - 11 9
10. Клермон Заявка 5 3 0 2 6 - 9 9
11. Нант 3:1 Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
12. Труа 1:0 Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
13. Монако Заявка 5 2 1 2 10 - 11 7
14. Осер 1:1 Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
15. Ницца 1:1 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
16. Анже Заявка 6 1 1 4 7 - 14 4
17. Реймс Заявка 5 0 3 2 4 - 9 3
18. Страсбург Заявка 6 0 3 3 4 - 10 3
19. Брест 1:3 Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
20. Аяччо 0:1 Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 6 5 1 0 19 - 1 16
2. Монако Заявка 5 4 1 0 9 - 2 13
3. Лорьян Заявка 6 4 1 1 11 - 9 13
4. Марсель Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
5. Лилль Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
6. Ницца 1:1 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
7. Клермон Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
8. Ланс Заявка 5 1 3 1 5 - 3 6
9. Ренн 3:2 Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
10. Реймс Заявка 6 1 3 2 8 - 10 6
11. Труа 1:0 Заявка 6 2 0 4 12 - 14 6
12. Аяччо 0:1 Заявка 6 2 0 4 5 - 8 6
13. Страсбург Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
14. Тулуза Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
15. Брест 1:3 Заявка 6 1 1 4 8 - 12 4
16. Анже Заявка 5 1 1 3 6 - 13 4
17. Осер 1:1 Заявка 5 1 0 4 5 - 14 3
18. Монпелье Заявка 5 1 0 4 12 - 12 3
19. Нант 3:1 Заявка 6 0 2 4 5 - 13 2
20. Лион 2:3 Заявка 5 0 1 4 5 - 10 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
Лилль Дэвид Джонатан 11 (2)
ПСЖ Неймар 10 (7)
ПСЖ Мбаппе Килиан 8
Лорьян Моффи Теремас 9
Ренн Террье Мартен 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Аяччо Амума Ромен 2 3
Реймс Лопи Дион 2 3
Анже Менди Батиста 1 4
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 2
Реймс Агбаду Эммануэль 2 2
Весь список
  • До матча
  • Всем привет! 11-й тур французской Лиги 1 свёл друг против друга "Монако" и "Клермон". Помогать следить за этим матчем через текстовую трансляцию на LiveResult.Ru вам будет Кирилл Иванцов.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Клермон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 октября 2022, осталось 21 минуту.

    Главный судья: Буке Рюдди

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 125
Монако 95.2% (119)
X 2.4% (3)
Клермон 2.4% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Монако
Ничья
Клермон
5.25
7.35
8.60
Все Коэффициенты
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Прогнозы на матч Монако - Клермон

Исход игры
Монако
95.2% (119)
Ничья
2.4% (3)
Клермон
2.4% (3)
Тотал 2.5
Больше
54.47% (67)
Меньше
45.53% (56)
Обе команды забьют
Да
49.59% (61)
Нет
50.41% (62)
Популярный счёт
2:0 Монако
36.8% (46)
2:1 Монако
36% (45)
3:1 Монако
8% (10)
3:0 Монако
6.4% (8)
1:0 Монако
4.8% (6)
1:1 Ничья
2.4% (3)
1:2 Клермон
1.6% (2)
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