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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Буке Рюдди
Монако
 
Позже
Клермон
Прогнозы 36
Монако 91.7% (33)
X 2.8% (1)
Клермон 5.6% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Монако
Ничья
Клермон
5.10
9.60
9.50
Все Коэффициенты

История личных встреч

Монако
Клермон

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

7 матчей

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

Л1
4:0
Л1
1:3
Л2
4:0
Л2
0:1
Л2
1:0
Л2
0:0
ТМС
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эмболо Брель 4 0.4
Бен-Йеддер Виссам 4 (1) 0.4
Марипан Гильермо 2 0.2
Бадьяшиль Бенуа 2 0.2
Минамино Такуми 1 0.1
Головин Александр 1 0.1
Фолланд Кевин 1 0.1
Дьятта Крепен 1 0.1
Боаду Мирон 1 0.1
Диоп Софьян 1 0.1
Фофана Юссуф 1 0.1
Кайо Энрике 0 0
Дисаси Аксель 0 0
Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чам Мухаммед 3 0.3
Хауи Саиф-Эдин 2 0.2
Киэ Грежон 2 0.2
Андрич Комнен 2 (1) 0.2
Гастьен Йоан 1 0.1
Гоналон Максим 1 0.1
Рашани Эльбасан 1 0.1
Бела Жереми 1 0.1
Доссу Жодель 1 0.1
Ожье Флоран 0 0
Ветеска Матеуш 0 0

Карточки

Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Мохамед VII 3 0
Скардовелли Вандерсон 1 1
Марипан Гильермо 1 1
Фофана Юссуф 1 1
Кайо Энрике 2 0
Бадьяшиль Бенуа 2 0
Аклиуш Манес 2 0
Бен-Йеддер Виссам 1 0
Головин Александр 1 0
Эмболо Брель 1 0
Агилар Рубен 1 0
Нюбель Александр 1 0
Клемент Филипп 1 0
Дьятта Крепен 1 0
Матазо Элио 1 0
Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гоналон Максим 3 0
Гастьен Йоан 3 0
Вивальдо Боргес до Сантос Нето 1 1
Андрич Комнен 2 0
Кофрие Максимилиано 2 0
Сейду Алиду 2 0
Ожье Флоран 1 0
Зеффан Мехди 1 0
Ветеска Матеуш 1 0
Киэ Грежон 1 0
Маньен Йоанн 1 0
Аллевина Джим 1 0
Pascal Gastien 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
8
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
3
27%
1
13%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
1
13%
46-60
4
36%
3
38%
61-75
1
9%
3
38%
76-90

Пропущено

10
6
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
3
50%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
3
30%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Забито

9
6
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
0
0%
2
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
3
50%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
1
17%
76-90

Пропущено

2
9
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Забито

20
14
8 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 5
0 Не забивали 3
3
15%
3
21%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
3
15%
4
29%
46-60
5
25%
3
21%
61-75
4
20%
4
29%
76-90

Пропущено

12
15
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
8%
1
7%
1-15
1
8%
5
33%
16-30
2
17%
2
13%
31-45
3
25%
2
13%
46-60
2
17%
1
7%
61-75
3
25%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Монако
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Монпелье - Монако 0:2 Монако - Трабзонспор 3:1 Монако - Нант 4:1 Монако - Дженоа 2:3
Реймс - Монако 0:3 Монако - Ференцварош 0:1 Монако - Лион 2:1 Црвена Звезда - Монако 0:1 Ницца - Монако 0:1 Монако - Труа 2:4 ПСЖ - Монако 1:1 Монако - Ланс 1:4 Монако - Ренн 1:1 ПСВ - Монако 3:2 Страсбург - Монако 1:2 Монако - ПСВ 1:1 Саутгемптон - Монако 3:1 Порту - Монако 2:1 Интер Милан - Монако 2:2 Портимоненсе - Монако 0:2
Клермон
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Клермон - Осер 2:1 Аяччо - Клермон 1:3 Бордо - Клермон 2:3 Клермон - Труа 1:3
Страсбург - Клермон 0:0 Клермон - Тулуза 2:0 Марсель - Клермон 1:0 Лорьян - Клермон 2:1 Клермон - Ницца 1:0 Реймс - Клермон 2:4 Клермон - ПСЖ 0:5 Тулуза - Клермон 0:1 Клермон - Родез 2:0 Монпелье - Клермон 0:2 Ланс - Клермон 3:1 Клермон - ФППФ 4:2 Гренобль - Клермон 1:0 Клермон - Лион 1:2 Страсбург - Клермон 1:0 Клермон - Монпелье 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 8 2 0 28 - 5 26
2. Лорьян Заявка 10 8 1 1 21 - 14 25
3. Марсель Заявка 10 7 2 1 20 - 7 23
4. Ланс Заявка 10 6 3 1 17 - 8 21
5. Монако Заявка 10 6 2 2 19 - 13 20
6. Ренн Заявка 10 5 3 2 20 - 9 18
7. Лилль Заявка 10 5 1 4 18 - 18 16
8. Клермон Заявка 10 5 1 4 14 - 15 16
9. Лион Заявка 10 4 2 4 17 - 12 14
10. Тулуза Заявка 10 3 3 4 14 - 16 12
11. Монпелье Заявка 10 4 0 6 21 - 21 12
12. Труа Заявка 10 3 2 5 18 - 21 11
13. Ницца Заявка 10 3 2 5 9 - 13 11
14. Реймс Заявка 10 1 5 4 12 - 19 8
15. Страсбург Заявка 10 1 5 4 10 - 14 8
16. Анже Заявка 10 2 2 6 11 - 24 8
17. Осер Заявка 10 2 2 6 10 - 22 8
18. Аяччо Заявка 10 2 1 7 7 - 15 7
19. Нант Заявка 10 1 4 5 9 - 18 7
20. Брест Заявка 10 1 3 6 10 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланс Заявка 5 5 0 0 12 - 5 15
2. Лион Заявка 6 4 1 1 14 - 5 13
3. Марсель Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
4. Лорьян Заявка 4 4 0 0 10 - 5 12
5. Ренн Заявка 5 4 0 1 13 - 3 12
6. ПСЖ Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
7. Монпелье Заявка 6 3 0 3 9 - 10 9
8. Лилль Заявка 5 3 0 2 9 - 11 9
9. Клермон Заявка 5 3 0 2 6 - 9 9
10. Тулуза Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
11. Монако Заявка 5 2 1 2 10 - 11 7
12. Труа Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
13. Нант Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
14. Осер Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
15. Анже Заявка 6 1 1 4 7 - 14 4
16. Ницца Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
17. Реймс Заявка 5 0 3 2 4 - 9 3
18. Страсбург Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
19. Брест Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
20. Аяччо Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 6 5 1 0 19 - 1 16
2. Монако Заявка 5 4 1 0 9 - 2 13
3. Лорьян Заявка 6 4 1 1 11 - 9 13
4. Марсель Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
5. Лилль Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
6. Клермон Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
7. Ницца Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
8. Ланс Заявка 5 1 3 1 5 - 3 6
9. Ренн Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
10. Аяччо Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
11. Труа Заявка 6 2 0 4 12 - 14 6
12. Реймс Заявка 5 1 2 2 8 - 10 5
13. Страсбург Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
14. Брест Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
15. Анже Заявка 4 1 1 2 4 - 10 4
16. Тулуза Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
17. Монпелье Заявка 4 1 0 3 12 - 11 3
18. Осер Заявка 5 1 0 4 5 - 14 3
19. Нант Заявка 6 0 2 4 5 - 13 2
20. Лион Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1
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  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Неймар 10 (7)
ПСЖ Мбаппе Килиан 8
Лорьян Моффи Теремас 9
Лилль Дэвид Джонатан 8 (2)
Ланс Сотока Флориан 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Аяччо Амума Ромен 2 3
Анже Менди Батиста 1 4
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 2
Аяччо Гонсалес Омар II 5
ПСЖ Рамос Серхио 1 3
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Клермон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 октября 2022, осталось 2 дня 10 часов 33 минуты.

    Главный судья: Буке Рюдди

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 36
    Монако 91.7% (33)
    X 2.8% (1)
    Клермон 5.6% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Монако
    Ничья
    Клермон
    5.10
    9.60
    9.50
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Монако - Клермон онлайн

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    Прогнозы на матч Монако - Клермон

    Исход игры
    Монако
    91.7% (33)
    Ничья
    2.8% (1)
    Клермон
    5.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.33% (21)
    Меньше
    41.67% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (18)
    Нет
    50% (18)
    Популярный счёт
    2:0 Монако
    36.1% (13)
    2:1 Монако
    30.6% (11)
    3:1 Монако
    11.1% (4)
    3:0 Монако
    11.1% (4)
    1:2 Клермон
    5.6% (2)
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