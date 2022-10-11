Тур: 11. Стадион: Луи II. Главный судья: Буке Рюдди
История личных встреч
Монако
Клермон
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
7 матчей
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эмболо Брель
|4
|0.4
|Бен-Йеддер Виссам
|4 (1)
|0.4
|Марипан Гильермо
|2
|0.2
|Бадьяшиль Бенуа
|2
|0.2
|Минамино Такуми
|1
|0.1
|Головин Александр
|1
|0.1
|Фолланд Кевин
|1
|0.1
|Дьятта Крепен
|1
|0.1
|Боаду Мирон
|1
|0.1
|Диоп Софьян
|1
|0.1
|Фофана Юссуф
|1
|0.1
|Кайо Энрике
|0
|0
|Дисаси Аксель
|0
|0
Клермон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чам Мухаммед
|3
|0.3
|Хауи Саиф-Эдин
|2
|0.2
|Киэ Грежон
|2
|0.2
|Андрич Комнен
|2 (1)
|0.2
|Гастьен Йоан
|1
|0.1
|Гоналон Максим
|1
|0.1
|Рашани Эльбасан
|1
|0.1
|Бела Жереми
|1
|0.1
|Доссу Жодель
|1
|0.1
|Ожье Флоран
|0
|0
|Ветеска Матеуш
|0
|0
Карточки
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Мохамед VII
|3
|0
|Скардовелли Вандерсон
|1
|1
|Марипан Гильермо
|1
|1
|Фофана Юссуф
|1
|1
|Кайо Энрике
|2
|0
|Бадьяшиль Бенуа
|2
|0
|Аклиуш Манес
|2
|0
|Бен-Йеддер Виссам
|1
|0
|Головин Александр
|1
|0
|Эмболо Брель
|1
|0
|Агилар Рубен
|1
|0
|Нюбель Александр
|1
|0
|Клемент Филипп
|1
|0
|Дьятта Крепен
|1
|0
|Матазо Элио
|1
|0
Клермон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гоналон Максим
|3
|0
|Гастьен Йоан
|3
|0
|Вивальдо Боргес до Сантос Нето
|1
|1
|Андрич Комнен
|2
|0
|Кофрие Максимилиано
|2
|0
|Сейду Алиду
|2
|0
|Ожье Флоран
|1
|0
|Зеффан Мехди
|1
|0
|Ветеска Матеуш
|1
|0
|Киэ Грежон
|1
|0
|Маньен Йоанн
|1
|0
|Аллевина Джим
|1
|0
|Pascal Gastien
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
8
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
3
27%
1
13%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
1
13%
46-60
4
36%
3
38%
61-75
1
9%
3
38%
76-90
Пропущено
10
6
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
3
50%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
3
30%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Забито
9
6
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
0
0%
2
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
3
50%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
1
17%
76-90
Пропущено
2
9
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
4
44%
76-90
Забито
20
14
8 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 5
0 Не забивали 3
3
15%
3
21%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
3
15%
4
29%
46-60
5
25%
3
21%
61-75
4
20%
4
29%
76-90
Пропущено
12
15
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
8%
1
7%
1-15
1
8%
5
33%
16-30
2
17%
2
13%
31-45
3
25%
2
13%
46-60
2
17%
1
7%
61-75
3
25%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Монако
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Монпелье - Монако 0:2 Монако - Трабзонспор 3:1 Монако - Нант 4:1 Монако - Дженоа 2:3
Реймс - Монако 0:3 Монако - Ференцварош 0:1 Монако - Лион 2:1 Црвена Звезда - Монако 0:1 Ницца - Монако 0:1 Монако - Труа 2:4 ПСЖ - Монако 1:1 Монако - Ланс 1:4 Монако - Ренн 1:1 ПСВ - Монако 3:2 Страсбург - Монако 1:2 Монако - ПСВ 1:1 Саутгемптон - Монако 3:1 Порту - Монако 2:1 Интер Милан - Монако 2:2 Портимоненсе - Монако 0:2
Клермон
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Клермон - Осер 2:1 Аяччо - Клермон 1:3 Бордо - Клермон 2:3 Клермон - Труа 1:3
Страсбург - Клермон 0:0 Клермон - Тулуза 2:0 Марсель - Клермон 1:0 Лорьян - Клермон 2:1 Клермон - Ницца 1:0 Реймс - Клермон 2:4 Клермон - ПСЖ 0:5 Тулуза - Клермон 0:1 Клермон - Родез 2:0 Монпелье - Клермон 0:2 Ланс - Клермон 3:1 Клермон - ФППФ 4:2 Гренобль - Клермон 1:0 Клермон - Лион 1:2 Страсбург - Клермон 1:0 Клермон - Монпелье 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|28 - 5
|26
|2.
|Лорьян
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|21 - 14
|25
|3.
|Марсель
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 7
|23
|4.
|Ланс
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|17 - 8
|21
|5.
|Монако
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 13
|20
|6.
|Ренн
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 9
|18
|7.
|Лилль
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|18 - 18
|16
|8.
|Клермон
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 15
|16
|9.
|Лион
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 12
|14
|10.
|Тулуза
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 16
|12
|11.
|Монпелье
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|21 - 21
|12
|12.
|Труа
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|18 - 21
|11
|13.
|Ницца
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 13
|11
|14.
|Реймс
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|12 - 19
|8
|15.
|Страсбург
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|10 - 14
|8
|16.
|Анже
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 24
|8
|17.
|Осер
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 22
|8
|18.
|Аяччо
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|7 - 15
|7
|19.
|Нант
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|9 - 18
|7
|20.
|Брест
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланс
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 5
|15
|2.
|Лион
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 5
|13
|3.
|Марсель
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|4.
|Лорьян
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 5
|12
|5.
|Ренн
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 3
|12
|6.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|7.
|Монпелье
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 10
|9
|8.
|Лилль
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 11
|9
|9.
|Клермон
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 9
|9
|10.
|Тулуза
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|11.
|Монако
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 11
|7
|12.
|Труа
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|13.
|Нант
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|14.
|Осер
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|15.
|Анже
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 14
|4
|16.
|Ницца
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|17.
|Реймс
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 9
|3
|18.
|Страсбург
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|19.
|Брест
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
|20.
|Аяччо
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|19 - 1
|16
|2.
|Монако
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|3.
|Лорьян
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 9
|13
|4.
|Марсель
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|5.
|Лилль
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|6.
|Клермон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|7.
|Ницца
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|8.
|Ланс
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 3
|6
|9.
|Ренн
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|10.
|Аяччо
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|11.
|Труа
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|12 - 14
|6
|12.
|Реймс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 10
|5
|13.
|Страсбург
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|14.
|Брест
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|15.
|Анже
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 10
|4
|16.
|Тулуза
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|17.
|Монпелье
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|12 - 11
|3
|18.
|Осер
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 14
|3
|19.
|Нант
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 13
|2
|20.
|Лион
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
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|ПСЖ
|Неймар
|10 (7)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|8
|Лорьян
|Моффи Теремас
|9
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|8 (2)
|Ланс
|Сотока Флориан
|7 (2)
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 3
|Анже
|Менди Батиста
|1 4
|Ницца
|Тодибо Жан-Клер
|2 2
|Аяччо
|Гонсалес Омар II
|5
|ПСЖ
|Рамос Серхио
|1 3
Прогнозы на матч Монако - Клермон
Исход игры
Монако
91.7% (33)
Ничья
2.8% (1)
Клермон
5.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
58.33% (21)
Меньше
41.67% (15)
Обе команды забьют
Да
50% (18)
Нет
50% (18)
Популярный счёт
2:0 Монако
36.1% (13)
2:1 Монако
30.6% (11)
3:1 Монако
11.1% (4)
3:0 Монако
11.1% (4)
1:2 Клермон
5.6% (2)
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