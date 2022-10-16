Перед контратакой Мбаппе нарушил правила. Отмахнулся от Ронжье, разбив локтем губу. Судья этот эпизод не заметил.

Два корнера с разных флангов выполнил "ПСЖ". Однако в обоих случаях футболисты "Марселя" оказались первыми на мяче.

На левом фланге парижане заработали стандарт. Неймар выполнил высокую подачу в центр штрафной, не найдя партнёров.

Данилу Перейра получил повреждение, которое не позволяет ему продолжать встречу. На поле выходит Норди Мукиэле.

Высокий прессинг включили гости, но мяч отобрать не смогли, а вот фол совершили. Ронжье придержал Маркиньоса.

Нуну Тавареш перехватил мяч на левом фланге, вбежал в штрафную площадку и пробил низом в дальний угол - в створ попасть не удалось.

Разыграли гости стандарт. Затем Ронжье выполнил подачу на линию штрафной с правого фланга, откуда неточно в касание пробил Гендузи.

Неймар оказался на газоне, получив повреждение в одном из единоборств. На пальцы руки наступили бразильцу.

Мбаппе отлично сыграл корпусом в центральном круге, оттеснив от мяча Верету, но затем сработала подстраховка в лице Гендузи.

Активно начали хозяева поединок, а затем "Марсель" начал выравнивать ситуацию. Давненько не было опасных моментов у владений гостей.

Жонатан Клосс прорвался по правому флангу, вошёл в штрафную площадку и прострелил во вратарскую на Санчеса, но Алексис немного не добрался до круглого.

"Марсель" на левом фланге разыграл свой первый корнер в матче, после чего Жордан Верету выполнил слишком неточную подачу, за пределы поля.

Мбаппе выполнил проникающую передачу в штрафную на Месси, который до мяча не дотянулся, да ещё и правила на поставившем спину Байи нарушил.

ОПАСНО! 2 в 1 выбежали Неймар и Мбаппе. Бразилец покатил с правого края на левый на француза, который пробил в касание в левый нижний угол, но Лопес вытащил.

13' Фабиан Руис не успел за Жорданом Верету, наступив сопернику на ногу. Едва до жёлтой не доигрался игрок "ПСЖ", но судья простил.

12' Мбаппе упал после верховой борьбы с МБемба, но арбитр показал, что фола не было и нужно подниматься.

10' Гендузи выполнил подачу в штрафную на Санчеса, который выполнил скидку на Арита, но слишком сильной она получилась.

9' Алексис Санчес принимает мяч перед штрафной, входит в неё и стреляет по воротам - выше цели пролетает игровой снаряд.

8' Гости пробуют погасить атакующий порыв оппонента, владея мячом на своей половине поля. Перепасовка сопровождается свистом трибун.

7' Угловой удар в исполнении парижского клуба ничем опасным не отметился, но он выиграл подбор, поэтому готовит очередное наступление.

6' ОПАСНО! Опять не забивают хозяева. Мбаппе выполнил передачу на линию вратарской с левого фланга, откуда пробил Хакими, но не переиграл Лопеса.

5' И ещё один сэйв от Пау Лопеса. На сей раз он в прыжке вытащил мяч с левого угла после выстрела Лионеля Месси.

4' А вот и первый острый момент в исполнении "ПСЖ". Лионель Месси входит в штрафную площадку и наносит удар низом, на который реагирует Пау Лопес.