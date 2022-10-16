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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Тюрпен Клеман
ПСЖ
0:0
Первый тайм: 28'
Марсель
0'

Ход матча

25'
Мукиэле Норди
Данилу Перейра
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Прогнозы 154
ПСЖ 89% (137)
X 7.1% (11)
Марсель 3.9% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ПСЖ
Ничья
Марсель
4.90
6.90
8.40
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Доннарумма
Джанлуиджи
2
Хакими
Ашраф
5
Маркиньос
Маркос
15
Данилу
Перейра
14
Бернат
Хуан
8
Фабиан
Руис
6
Верратти
Марко
17
Витинью
II
10
Неймар
30
Месси
Лионель
7
Мбаппе
Килиан
16
Лопес
Пау
99
МБемба
Шансель
3
Эрик-Бертран
Байи
5
Балерди
Леонардо
7
Клосс
Жонатан
30
Тавареш
Нуну
21
Ронжье
Валентин
27
Верету
Жордан
6
Гендузи
Маттео
77
Арит
Амин
70
Санчес
Алексис
ПСЖ
4-3-1-2
Марсель
3-4-2-1

История личных встреч

ПСЖ
Марсель

23 матча

95.7%
4.3%
22 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

65.2%
13%
21.8%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

65.2%
34.8%
15 побед 8 ничьих 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы

34 матча

64.7%
11.8%
23.5%
22 победы 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

44.1%
32.4%
23.5%
15 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

44.1%
47.1%
8.8%
15 побед 16 ничьих 3 победы

История матчей

Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
0:2
С
2:1
Л1
0:1
Л1
4:0
Л1
3:1
Л1
0:2
К
3:0
Л1
3:0
Л1
2:2
Л1
1:5
Л1
0:0
К
2:4
Л1
1:2
Л1
2:1
Л1
2:3
Л1
2:0
Л1
2:0
Л1
1:2
К
2:0
Л1
2:0
КЛ
2:0
Л1
2:2
Л1
2:1
Л1
3:0
Л1
2:1
Л1
2:1
С
0:0
Л1
0:3
Л1
1:0
Л1
1:3
Л1
2:4
Л1
2:1

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Неймар 8 (2) 0.73
Мбаппе Килиан 8 0.73
Месси Лионель 5 0.45
Хакими Ашраф 2 0.18
Мендеш Нуну 1 0.09
Бернат Хуан 1 0.09
Маркиньос Маркос 1 0.09
Саншеш Ренату 1 0.09
Паредес Леандро 0 0
Мукиэле Норди 0 0
Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Санчес Алексис 4 0.36
Суарес Луис III 3 0.27
Тавареш Нуну 3 0.27
Жерсон Сантос 2 0.18
Клосс Жонатан 1 0.09
Гендузи Маттео 1 0.09
Пайе Димитри 1 (1) 0.09
МБемба Шансель 1 0.09
Гуйе Пап 1 0.09
Жиго Самуэль 1 0.09
Бакамбу Седрик 0 0
Верету Жордан 0 0
Колашинац Сеад 0 0
Юндер Дженгиз 0 0
Балерди Леонардо 0 0

Карточки

ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамос Серхио 3 1
Верратти Марко 4 0
Неймар 3 0
Кимпембе Преснел 3 0
Витинью II 2 0
Хакими Ашраф 2 0
Мбаппе Килиан 2 0
Сарабия Пабло 1 0
Мендеш Нуну 1 0
Бернат Хуан 1 0
Данилу Перейра 1 0
Доннарумма Джанлуиджи 1 0
Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жиго Самуэль 3 1
Игорь Тудор 4 0
Ронжье Валентин 3 0
Тавареш Нуну 3 0
Балерди Леонардо 2 0
Верету Жордан 1 0
Милик Аркадиуш 1 0
Гуйе Пап 1 0
Лопес Пау 1 0
Эрик-Бертран Байи 1 0
Жерсон Сантос 1 0
Арит Амин 1 0
Гендузи Маттео 1 0
Суарес Луис III 1 0
Туре Сулейман 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
9
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
0
0%
2
22%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
4
44%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
1
11%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

19
11
10 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
3
16%
1
9%
1-15
3
16%
2
18%
16-30
4
21%
1
9%
31-45
3
16%
3
27%
46-60
2
11%
3
27%
61-75
4
21%
1
9%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Забито

27
20
13 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 8
1 Не забивали 0
3
11%
3
15%
1-15
5
19%
2
10%
16-30
5
19%
5
25%
31-45
4
15%
5
25%
46-60
4
15%
3
15%
61-75
6
22%
2
10%
76-90

Пропущено

6
7
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
2
29%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
17%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

ПСЖ
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 поражений
ПСЖ - Бенфика 1:1 Реймс - ПСЖ 0:0 Бенфика - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Ницца 2:1
Лион - ПСЖ 0:1 Маккаби Хайфа - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Брест 1:0 ПСЖ - Ювентус 2:1 Нант - ПСЖ 0:3 Тулуза - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Монако 1:1 Лилль - ПСЖ 1:7 ПСЖ - Монпелье 5:2 Клермон - ПСЖ 0:5 ПСЖ - Нант 4:0 Гамба Осака - ПСЖ 2:6 Урава Редс - ПСЖ 0:3 Кавасаки Фронтале - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Кевийи Руан 2:0 ПСЖ - Мец 5:0
Марсель
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Спортинг Л - Марсель 0:2 Марсель - Аяччо 1:2 Марсель - Спортинг Л 4:1 Анже - Марсель 0:3
Марсель - Ренн 1:1 Марсель - Айнтрахт Фр 0:1 Марсель - Лилль 2:1 Тоттенхэм - Марсель 2:0 Осер - Марсель 0:2 Марсель - Клермон 1:0 Ницца - Марсель 0:3 Марсель - Нант 2:1 Брест - Марсель 1:1 Марсель - Реймс 4:1 Марсель - Милан 0:2 Бетис - Марсель 1:1 Мидлсбро - Марсель 2:0 Марсель - Норвич 0:3 Марсель - Мариньян 4:1 Марсель - Страсбург 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 0:0 Заявка 11 8 3 0 28 - 5 27
2. Лорьян Заявка 11 8 2 1 21 - 14 26
3. Марсель 0:0 Заявка 11 7 3 1 20 - 7 24
4. Ланс Заявка 11 7 3 1 18 - 8 24
5. Ренн Заявка 11 6 3 2 23 - 11 21
6. Монако Заявка 11 6 3 2 20 - 14 21
7. Лилль Заявка 11 6 1 4 21 - 18 19
8. Клермон Заявка 11 5 2 4 15 - 16 17
9. Тулуза Заявка 11 4 3 4 17 - 18 15
10. Лион Заявка 11 4 2 5 19 - 15 14
11. Монпелье Заявка 11 4 0 7 21 - 22 12
12. Труа Заявка 11 3 3 5 19 - 22 12
13. Ницца Заявка 11 3 3 5 10 - 14 12
14. Нант Заявка 11 2 4 5 13 - 19 10
15. Реймс Заявка 11 1 6 4 12 - 19 9
16. Осер Заявка 11 2 3 6 11 - 23 9
17. Страсбург Заявка 11 1 5 5 10 - 17 8
18. Аяччо Заявка 11 2 2 7 8 - 16 8
19. Анже Заявка 11 2 2 7 13 - 27 8
20. Брест Заявка 11 1 3 7 11 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланс Заявка 6 6 0 0 13 - 5 18
2. Ренн Заявка 6 5 0 1 16 - 5 15
3. Лорьян Заявка 5 4 1 0 10 - 5 13
4. Лион Заявка 6 4 1 1 14 - 5 13
5. Марсель 0:0 Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
6. ПСЖ 0:0 Заявка 5 3 2 0 9 - 4 11
7. Тулуза Заявка 6 3 2 1 11 - 10 11
8. Монпелье Заявка 6 3 0 3 9 - 10 9
9. Лилль Заявка 5 3 0 2 9 - 11 9
10. Клермон Заявка 5 3 0 2 6 - 9 9
11. Монако Заявка 6 2 2 2 11 - 12 8
12. Нант Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
13. Труа Заявка 5 1 3 1 7 - 8 6
14. Осер Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
15. Ницца Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
16. Анже Заявка 6 1 1 4 7 - 14 4
17. Реймс Заявка 5 0 3 2 4 - 9 3
18. Страсбург Заявка 6 0 3 3 4 - 10 3
19. Брест Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
20. Аяччо Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 0:0 Заявка 6 5 1 0 19 - 1 16
2. Монако Заявка 5 4 1 0 9 - 2 13
3. Лорьян Заявка 6 4 1 1 11 - 9 13
4. Марсель 0:0 Заявка 5 3 2 0 9 - 1 11
5. Лилль Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
6. Клермон Заявка 6 2 2 2 9 - 7 8
7. Ницца Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
8. Аяччо Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
9. Ланс Заявка 5 1 3 1 5 - 3 6
10. Ренн Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
11. Реймс Заявка 6 1 3 2 8 - 10 6
12. Труа Заявка 6 2 0 4 12 - 14 6
13. Страсбург Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
14. Тулуза Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
15. Брест Заявка 6 1 1 4 8 - 13 4
16. Анже Заявка 5 1 1 3 6 - 13 4
17. Монпелье Заявка 5 1 0 4 12 - 12 3
18. Осер Заявка 5 1 0 4 5 - 14 3
19. Нант Заявка 6 0 2 4 5 - 13 2
20. Лион Заявка 5 0 1 4 5 - 10 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
Лилль Дэвид Джонатан 11 (2)
ПСЖ Неймар 10 (7)
ПСЖ Мбаппе Килиан 8
Лорьян Моффи Теремас 9
Ренн Террье Мартен 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Аяччо Амума Ромен 2 3
Реймс Лопи Дион 2 3
Анже Менди Батиста 1 4
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 2
Реймс Агбаду Эммануэль 2 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    28'
    Нуну Тавареш перехватил мяч на левом фланге, вбежал в штрафную площадку и пробил низом в дальний угол - в створ попасть не удалось. 
  • Фол, нарушение
    27'
    Высокий прессинг включили гости, но мяч отобрать не смогли, а вот фол совершили. Ронжье придержал Маркиньоса. 
  • Замена
    26'
    Данилу Перейра получил повреждение, которое не позволяет ему продолжать встречу. На поле выходит Норди Мукиэле. 
  • 25'
    "Марсель" провёл контратаку, которую ударом из-за штрафной завершил Амин Арит. В створ попал, но Джанлуиджи Доннарумма справился. 
  • Фол, нарушение
    24'
    На левом фланге парижане заработали стандарт. Неймар выполнил высокую подачу в центр штрафной, не найдя партнёров. 
  • Угловой
    23'
    Два корнера с разных флангов выполнил "ПСЖ". Однако в обоих случаях футболисты "Марселя" оказались первыми на мяче. 
  • Травма, повреждение
    22'
    Перед контратакой Мбаппе нарушил правила. Отмахнулся от Ронжье, разбив локтем губу. Судья этот эпизод не заметил. 
  • Опасный момент
    21'
    ОПАСНО! 2 в 1 выбежали Неймар и Мбаппе. Бразилец покатил с правого края на левый на француза, который пробил в касание в левый нижний угол, но Лопес вытащил. 
  • Фол, нарушение
    20'
    Мбаппе выполнил проникающую передачу в штрафную на Месси, который до мяча не дотянулся, да ещё и правила на поставившем спину Байи нарушил. 
  • Угловой
    19'
    "Марсель" на левом фланге разыграл свой первый корнер в матче, после чего Жордан Верету выполнил слишком неточную подачу, за пределы поля. 
  • Опасный момент
    18'
    Жонатан Клосс прорвался по правому флангу, вошёл в штрафную площадку и прострелил во вратарскую на Санчеса, но Алексис немного не добрался до круглого. 
  • 17'
    Активно начали хозяева поединок, а затем "Марсель" начал выравнивать ситуацию. Давненько не было опасных моментов у владений гостей. 
  • 16'
    Мбаппе отлично сыграл корпусом в центральном круге, оттеснив от мяча Верету, но затем сработала подстраховка в лице Гендузи. 
  • Травма, повреждение
    15'
    Неймар оказался на газоне, получив повреждение в одном из единоборств. На пальцы руки наступили бразильцу. 
  • 14'
    Разыграли гости стандарт. Затем Ронжье выполнил подачу на линию штрафной с правого фланга, откуда неточно в касание пробил Гендузи. 
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    • Фол, нарушение
      13'
      Фабиан Руис не успел за Жорданом Верету, наступив сопернику на ногу. Едва до жёлтой не доигрался игрок "ПСЖ", но судья простил. 
    • Судья
      12'
      Мбаппе упал после верховой борьбы с МБемба, но арбитр показал, что фола не было и нужно подниматься. 
    • 10'
      Гендузи выполнил подачу в штрафную на Санчеса, который выполнил скидку на Арита, но слишком сильной она получилась. 
    • 9'
      Алексис Санчес принимает мяч перед штрафной, входит в неё и стреляет по воротам - выше цели пролетает игровой снаряд. 
    • 8'
      Гости пробуют погасить атакующий порыв оппонента, владея мячом на своей половине поля. Перепасовка сопровождается свистом трибун. 
    • Угловой
      7'
      Угловой удар в исполнении парижского клуба ничем опасным не отметился, но он выиграл подбор, поэтому готовит очередное наступление. 
    • Опасный момент
      6'
      ОПАСНО! Опять не забивают хозяева. Мбаппе выполнил передачу на линию вратарской с левого фланга, откуда пробил Хакими, но не переиграл Лопеса. 
    • Опасный момент
      5'
      И ещё один сэйв от Пау Лопеса. На сей раз он в прыжке вытащил мяч с левого угла после выстрела Лионеля Месси. 
    • Опасный момент
      4'
      А вот и первый острый момент в исполнении "ПСЖ". Лионель Месси входит в штрафную площадку и наносит удар низом, на который реагирует Пау Лопес. 
    • 3'
      Неймар добежал до штрафной площадки по центру и выполнил проникающую передачу на Мбаппе, которого закрыл Байи. 
    • 2'
      Килиан Мбаппе входит в штрафную площадку с левого фланга, но очень быстро мяч теряет, не обыгрывая один в один Шанселя Мбемба. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Главный арбитр встречи Клеман Тюрпен даёт свисток - поехали! 
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parc des Princes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч ПСЖ 0:0 Марсель онлайн

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    Прогнозы на матч ПСЖ 0:0 Марсель

    Исход игры
    ПСЖ
    89% (137)
    Ничья
    7.1% (11)
    Марсель
    3.9% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.25% (86)
    Меньше
    31.75% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    71.43% (90)
    Нет
    28.57% (36)
    Популярный счёт
    2:1 ПСЖ
    37.7% (58)
    2:0 ПСЖ
    15.6% (24)
    3:1 ПСЖ
    11% (17)
    1:0 ПСЖ
    5.8% (9)
    1:1 Ничья
    3.9% (6)
    3:0 ПСЖ
    1.3% (2)
    2:2 Ничья
    1.3% (2)
    4:1 ПСЖ
    1.3% (2)
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