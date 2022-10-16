Тур: 11. Стадион: Парк де Пренс. Главный судья: Тюрпен Клеман
0'
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 1
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
14
Бернат
Хуан
17
Витинью
II
10
Неймар
16
Лопес
Пау
30
Тавареш
Нуну
77
Арит
Амин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Бернат ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 ВитиньюПолузащитник
-
10 НеймарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Солер КарлосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
44 Экитик ЮгоНападающий
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
16 Лопес ПауВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Тавареш НунуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Арит АминПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Бланко РубенВратарь
- Защитник
-
29 Каборе ИссаЗащитник
- Полузащитник
-
10 Пайе ДимитриПолузащитник
-
22 Гуйе ПапПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Суарес ЛуисНападающий
-
12 Бамба ДьенгНападающий
-
Главный тренер: Тудор Игор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
ПСЖ
Марсель
23 матча
95.7%
4.3%
22 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
65.2%
13%
21.8%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
65.2%
34.8%
15 побед 8 ничьих 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы
34 матча
64.7%
11.8%
23.5%
22 победы 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
44.1%
32.4%
23.5%
15 побед 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
44.1%
47.1%
8.8%
15 побед 16 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Неймар
|8 (2)
|0.73
|Мбаппе Килиан
|8
|0.73
|Месси Лионель
|5
|0.45
|Хакими Ашраф
|2
|0.18
|Мендеш Нуну
|1
|0.09
|Бернат Хуан
|1
|0.09
|Маркиньос Маркос
|1
|0.09
|Саншеш Ренату
|1
|0.09
|Паредес Леандро
|0
|0
|Мукиэле Норди
|0
|0
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Санчес Алексис
|4
|0.36
|Суарес Луис III
|3
|0.27
|Тавареш Нуну
|3
|0.27
|Жерсон Сантос
|2
|0.18
|Клосс Жонатан
|1
|0.09
|Гендузи Маттео
|1
|0.09
|Пайе Димитри
|1 (1)
|0.09
|МБемба Шансель
|1
|0.09
|Гуйе Пап
|1
|0.09
|Жиго Самуэль
|1
|0.09
|Бакамбу Седрик
|0
|0
|Верету Жордан
|0
|0
|Колашинац Сеад
|0
|0
|Юндер Дженгиз
|0
|0
|Балерди Леонардо
|0
|0
Карточки
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамос Серхио
|3
|1
|Верратти Марко
|4
|0
|Неймар
|3
|0
|Кимпембе Преснел
|3
|0
|Витинью II
|2
|0
|Хакими Ашраф
|2
|0
|Мбаппе Килиан
|2
|0
|Сарабия Пабло
|1
|0
|Мендеш Нуну
|1
|0
|Бернат Хуан
|1
|0
|Данилу Перейра
|1
|0
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|0
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жиго Самуэль
|3
|1
|Игорь Тудор
|4
|0
|Ронжье Валентин
|3
|0
|Тавареш Нуну
|3
|0
|Балерди Леонардо
|2
|0
|Верету Жордан
|1
|0
|Милик Аркадиуш
|1
|0
|Гуйе Пап
|1
|0
|Лопес Пау
|1
|0
|Эрик-Бертран Байи
|1
|0
|Жерсон Сантос
|1
|0
|Арит Амин
|1
|0
|Гендузи Маттео
|1
|0
|Суарес Луис III
|1
|0
|Туре Сулейман
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
9
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
0
0%
2
22%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
4
44%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
1
11%
76-90
Пропущено
5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
19
11
10 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
3
16%
1
9%
1-15
3
16%
2
18%
16-30
4
21%
1
9%
31-45
3
16%
3
27%
46-60
2
11%
3
27%
61-75
4
21%
1
9%
76-90
Пропущено
1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Забито
27
20
13 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 8
1 Не забивали 0
3
11%
3
15%
1-15
5
19%
2
10%
16-30
5
19%
5
25%
31-45
4
15%
5
25%
46-60
4
15%
3
15%
61-75
6
22%
2
10%
76-90
Пропущено
6
7
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
2
29%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
17%
3
43%
76-90
Результаты последних матчей
ПСЖ
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 поражений
ПСЖ - Бенфика 1:1 Реймс - ПСЖ 0:0 Бенфика - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Ницца 2:1
Лион - ПСЖ 0:1 Маккаби Хайфа - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Брест 1:0 ПСЖ - Ювентус 2:1 Нант - ПСЖ 0:3 Тулуза - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Монако 1:1 Лилль - ПСЖ 1:7 ПСЖ - Монпелье 5:2 Клермон - ПСЖ 0:5 ПСЖ - Нант 4:0 Гамба Осака - ПСЖ 2:6 Урава Редс - ПСЖ 0:3 Кавасаки Фронтале - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Кевийи Руан 2:0 ПСЖ - Мец 5:0
Марсель
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Спортинг Л - Марсель 0:2 Марсель - Аяччо 1:2 Марсель - Спортинг Л 4:1 Анже - Марсель 0:3
Марсель - Ренн 1:1 Марсель - Айнтрахт Фр 0:1 Марсель - Лилль 2:1 Тоттенхэм - Марсель 2:0 Осер - Марсель 0:2 Марсель - Клермон 1:0 Ницца - Марсель 0:3 Марсель - Нант 2:1 Брест - Марсель 1:1 Марсель - Реймс 4:1 Марсель - Милан 0:2 Бетис - Марсель 1:1 Мидлсбро - Марсель 2:0 Марсель - Норвич 0:3 Марсель - Мариньян 4:1 Марсель - Страсбург 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|11
|8
|3
|0
|28 - 5
|27
|2.
|Лорьян
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|21 - 14
|26
|3.
|Марсель
|0:0 Заявка
|11
|7
|3
|1
|20 - 7
|24
|4.
|Ланс
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|18 - 8
|24
|5.
|Ренн
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 11
|21
|6.
|Монако
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 14
|21
|7.
|Лилль
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|21 - 18
|19
|8.
|Клермон
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 16
|17
|9.
|Тулуза
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 18
|15
|10.
|Лион
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|19 - 15
|14
|11.
|Монпелье
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|21 - 22
|12
|12.
|Труа
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|19 - 22
|12
|13.
|Ницца
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 14
|12
|14.
|Нант
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 19
|10
|15.
|Реймс
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|12 - 19
|9
|16.
|Осер
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 23
|9
|17.
|Страсбург
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|10 - 17
|8
|18.
|Аяччо
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 16
|8
|19.
|Анже
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|13 - 27
|8
|20.
|Брест
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланс
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|13 - 5
|18
|2.
|Ренн
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|16 - 5
|15
|3.
|Лорьян
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|4.
|Лион
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 5
|13
|5.
|Марсель
|0:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|6.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|7.
|Тулуза
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 10
|11
|8.
|Монпелье
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 10
|9
|9.
|Лилль
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 11
|9
|10.
|Клермон
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 9
|9
|11.
|Монако
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 12
|8
|12.
|Нант
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|13.
|Труа
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 8
|6
|14.
|Осер
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|15.
|Ницца
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|16.
|Анже
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 14
|4
|17.
|Реймс
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 9
|3
|18.
|Страсбург
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 10
|3
|19.
|Брест
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
|20.
|Аяччо
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|6
|5
|1
|0
|19 - 1
|16
|2.
|Монако
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|3.
|Лорьян
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 9
|13
|4.
|Марсель
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 1
|11
|5.
|Лилль
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 7
|10
|6.
|Клермон
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|7.
|Ницца
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|8.
|Аяччо
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|9.
|Ланс
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 3
|6
|10.
|Ренн
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|11.
|Реймс
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 10
|6
|12.
|Труа
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|12 - 14
|6
|13.
|Страсбург
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|14.
|Тулуза
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|15.
|Брест
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 13
|4
|16.
|Анже
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 13
|4
|17.
|Монпелье
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|12 - 12
|3
|18.
|Осер
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 14
|3
|19.
|Нант
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 13
|2
|20.
|Лион
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 10
|1
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|Лилль
|Дэвид Джонатан
|11 (2)
|ПСЖ
|Неймар
|10 (7)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|8
|Лорьян
|Моффи Теремас
|9
|Ренн
|Террье Мартен
|7 (2)
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 3
|Реймс
|Лопи Дион
|2 3
|Анже
|Менди Батиста
|1 4
|Ницца
|Тодибо Жан-Клер
|2 2
|Реймс
|Агбаду Эммануэль
|2 2
Прогнозы на матч ПСЖ 0:0 Марсель
Исход игры
ПСЖ
89% (137)
Ничья
7.1% (11)
Марсель
3.9% (6)
Тотал 2.5
Больше
68.25% (86)
Меньше
31.75% (40)
Обе команды забьют
Да
71.43% (90)
Нет
28.57% (36)
Популярный счёт
2:1 ПСЖ
37.7% (58)
2:0 ПСЖ
15.6% (24)
3:1 ПСЖ
11% (17)
1:0 ПСЖ
5.8% (9)
1:1 Ничья
3.9% (6)
3:0 ПСЖ
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
4:1 ПСЖ
1.3% (2)
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