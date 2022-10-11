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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Тюрпен Клеман
ПСЖ
 
Позже
Марсель
Прогнозы 39
ПСЖ 87.2% (34)
X 10.3% (4)
Марсель 2.6% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
ПСЖ
Ничья
Марсель
5.50
8.40
8.68
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

ПСЖ
Марсель

23 матча

95.7%
4.3%
22 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

65.2%
13%
21.8%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

65.2%
34.8%
15 побед 8 ничьих 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы

34 матча

64.7%
11.8%
23.5%
22 победы 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

44.1%
32.4%
23.5%
15 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

44.1%
47.1%
8.8%
15 побед 16 ничьих 3 победы

История матчей

Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
0:2
С
2:1
Л1
0:1
Л1
4:0
Л1
3:1
Л1
0:2
К
3:0
Л1
3:0
Л1
2:2
Л1
1:5
Л1
0:0
К
2:4
Л1
1:2
Л1
2:1
Л1
2:3
Л1
2:0
Л1
2:0
Л1
1:2
К
2:0
Л1
2:0
КЛ
2:0
Л1
2:2
Л1
2:1
Л1
3:0
Л1
2:1
Л1
2:1
С
0:0
Л1
0:3
Л1
1:0
Л1
1:3
Л1
2:4
Л1
2:1

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Неймар 8 (2) 0.8
Мбаппе Килиан 8 0.8
Месси Лионель 5 0.5
Хакими Ашраф 2 0.2
Мендеш Нуну 1 0.1
Бернат Хуан 1 0.1
Маркиньос Маркос 1 0.1
Саншеш Ренату 1 0.1
Паредес Леандро 0 0
Мукиэле Норди 0 0
Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Санчес Алексис 4 0.4
Суарес Луис III 3 0.3
Тавареш Нуну 3 0.3
Жерсон Сантос 2 0.2
Клосс Жонатан 1 0.1
Гендузи Маттео 1 0.1
Пайе Димитри 1 (1) 0.1
МБемба Шансель 1 0.1
Гуйе Пап 1 0.1
Жиго Самуэль 1 0.1
Бакамбу Седрик 0 0
Верету Жордан 0 0
Колашинац Сеад 0 0
Юндер Дженгиз 0 0
Балерди Леонардо 0 0

Карточки

ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамос Серхио 3 1
Верратти Марко 4 0
Неймар 3 0
Кимпембе Преснел 3 0
Витинью II 2 0
Хакими Ашраф 2 0
Мбаппе Килиан 2 0
Сарабия Пабло 1 0
Мендеш Нуну 1 0
Бернат Хуан 1 0
Данилу Перейра 1 0
Доннарумма Джанлуиджи 1 0
Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жиго Самуэль 3 1
Игорь Тудор 4 0
Ронжье Валентин 3 0
Тавареш Нуну 3 0
Балерди Леонардо 2 0
Верету Жордан 1 0
Милик Аркадиуш 1 0
Гуйе Пап 1 0
Лопес Пау 1 0
Эрик-Бертран Байи 1 0
Жерсон Сантос 1 0
Арит Амин 1 0
Гендузи Маттео 1 0
Суарес Луис III 1 0
Туре Сулейман 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
9
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
0
0%
2
22%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
4
44%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
1
11%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

19
11
10 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
3
16%
1
9%
1-15
3
16%
2
18%
16-30
4
21%
1
9%
31-45
3
16%
3
27%
46-60
2
11%
3
27%
61-75
4
21%
1
9%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Забито

27
20
13 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 8
1 Не забивали 0
3
11%
3
15%
1-15
5
19%
2
10%
16-30
5
19%
5
25%
31-45
4
15%
5
25%
46-60
4
15%
3
15%
61-75
6
22%
2
10%
76-90

Пропущено

6
7
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
2
29%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
17%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

ПСЖ
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 поражений
ПСЖ - Бенфика 1:1 Реймс - ПСЖ 0:0 Бенфика - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Ницца 2:1
Лион - ПСЖ 0:1 Маккаби Хайфа - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Брест 1:0 ПСЖ - Ювентус 2:1 Нант - ПСЖ 0:3 Тулуза - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Монако 1:1 Лилль - ПСЖ 1:7 ПСЖ - Монпелье 5:2 Клермон - ПСЖ 0:5 ПСЖ - Нант 4:0 Гамба Осака - ПСЖ 2:6 Урава Редс - ПСЖ 0:3 Кавасаки Фронтале - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Кевийи Руан 2:0 ПСЖ - Мец 5:0
Марсель
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Спортинг Л - Марсель 0:2 Марсель - Аяччо 1:2 Марсель - Спортинг Л 4:1 Анже - Марсель 0:3
Марсель - Ренн 1:1 Марсель - Айнтрахт Фр 0:1 Марсель - Лилль 2:1 Тоттенхэм - Марсель 2:0 Осер - Марсель 0:2 Марсель - Клермон 1:0 Ницца - Марсель 0:3 Марсель - Нант 2:1 Брест - Марсель 1:1 Марсель - Реймс 4:1 Марсель - Милан 0:2 Бетис - Марсель 1:1 Мидлсбро - Марсель 2:0 Марсель - Норвич 0:3 Марсель - Мариньян 4:1 Марсель - Страсбург 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 8 2 0 28 - 5 26
2. Лорьян Заявка 10 8 1 1 21 - 14 25
3. Марсель Заявка 10 7 2 1 20 - 7 23
4. Ланс Заявка 10 6 3 1 17 - 8 21
5. Монако Заявка 10 6 2 2 19 - 13 20
6. Ренн Заявка 10 5 3 2 20 - 9 18
7. Лилль Заявка 10 5 1 4 18 - 18 16
8. Клермон Заявка 10 5 1 4 14 - 15 16
9. Лион Заявка 10 4 2 4 17 - 12 14
10. Тулуза Заявка 10 3 3 4 14 - 16 12
11. Монпелье Заявка 10 4 0 6 21 - 21 12
12. Труа Заявка 10 3 2 5 18 - 21 11
13. Ницца Заявка 10 3 2 5 9 - 13 11
14. Реймс Заявка 10 1 5 4 12 - 19 8
15. Страсбург Заявка 10 1 5 4 10 - 14 8
16. Анже Заявка 10 2 2 6 11 - 24 8
17. Осер Заявка 10 2 2 6 10 - 22 8
18. Аяччо Заявка 10 2 1 7 7 - 15 7
19. Нант Заявка 10 1 4 5 9 - 18 7
20. Брест Заявка 10 1 3 6 10 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланс Заявка 5 5 0 0 12 - 5 15
2. Лион Заявка 6 4 1 1 14 - 5 13
3. Марсель Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
4. Лорьян Заявка 4 4 0 0 10 - 5 12
5. Ренн Заявка 5 4 0 1 13 - 3 12
6. ПСЖ Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
7. Монпелье Заявка 6 3 0 3 9 - 10 9
8. Лилль Заявка 5 3 0 2 9 - 11 9
9. Клермон Заявка 5 3 0 2 6 - 9 9
10. Тулуза Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
11. Монако Заявка 5 2 1 2 10 - 11 7
12. Труа Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
13. Нант Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
14. Осер Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
15. Анже Заявка 6 1 1 4 7 - 14 4
16. Ницца Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
17. Реймс Заявка 5 0 3 2 4 - 9 3
18. Страсбург Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
19. Брест Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
20. Аяччо Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 6 5 1 0 19 - 1 16
2. Монако Заявка 5 4 1 0 9 - 2 13
3. Лорьян Заявка 6 4 1 1 11 - 9 13
4. Марсель Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
5. Лилль Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
6. Клермон Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
7. Ницца Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
8. Ланс Заявка 5 1 3 1 5 - 3 6
9. Ренн Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
10. Аяччо Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
11. Труа Заявка 6 2 0 4 12 - 14 6
12. Реймс Заявка 5 1 2 2 8 - 10 5
13. Страсбург Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
14. Брест Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
15. Анже Заявка 4 1 1 2 4 - 10 4
16. Тулуза Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
17. Монпелье Заявка 4 1 0 3 12 - 11 3
18. Осер Заявка 5 1 0 4 5 - 14 3
19. Нант Заявка 6 0 2 4 5 - 13 2
20. Лион Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1
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  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Неймар 10 (7)
ПСЖ Мбаппе Килиан 8
Лорьян Моффи Теремас 9
Лилль Дэвид Джонатан 8 (2)
Ланс Сотока Флориан 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Аяччо Амума Ромен 2 3
Анже Менди Батиста 1 4
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 2
Аяччо Гонсалес Омар II 5
ПСЖ Рамос Серхио 1 3
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Марсель от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 октября 2022, осталось 2 дня 14 часов 13 минут.

    Главный судья: Тюрпен Клеман

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 39
    ПСЖ 87.2% (34)
    X 10.3% (4)
    Марсель 2.6% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ПСЖ
    Ничья
    Марсель
    5.50
    8.40
    8.68
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч ПСЖ - Марсель онлайн

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    Прогнозы на матч ПСЖ - Марсель

    Исход игры
    ПСЖ
    87.2% (34)
    Ничья
    10.3% (4)
    Марсель
    2.6% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.11% (22)
    Меньше
    38.89% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    63.89% (23)
    Нет
    36.11% (13)
    Популярный счёт
    2:1 ПСЖ
    38.5% (15)
    2:0 ПСЖ
    17.9% (7)
    1:0 ПСЖ
    10.3% (4)
    3:1 ПСЖ
    10.3% (4)
    2:2 Ничья
    5.1% (2)
    1:1 Ничья
    5.1% (2)
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