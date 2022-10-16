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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Фраппарт Стефани
Ренн
0:0
Первый тайм: 4'
Лион
0'
2' Желтая карточка
Шека

Ход матча

2'
Шека
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 69 Владение мячом, % 31

Владение мячом

Прогнозы 117
Ренн 46.2% (54)
X 33.3% (39)
Лион 20.5% (24)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ренн
Ничья
Лион
3.75
3.77
3.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Манданда
Стив
22
Ассиньон
Лоренс
15
Вух
Кристофер
5
Теате
Артур
3
Трюффер
Адриен
14
Буриго
Бенжамен
80
Шека
20
Тэт
Флавьен
7
Террье
Мартен
9
Мюинга
Арно
19
Гуйри
Амин
1
Лопеш
Антони
4
Люкеба
Кастелло
17
Боатенг
Жером
2
Диоманде
Синали
27
Гюсто
Мало
3
Тальяфико
Николас
88
Толиссо
Корентен
6
Какере
Максанс
8
Ауа
Уссем
10
Ляказетт
Александр
9
Дембеле
Мусса
II
Ренн
4-4-2
Лион
3-4-1-2

История личных встреч

Ренн
Лион

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
20%
13.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 11 побед

30 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
10 побед 10 ничьих 10 побед

Первый тайм

36.7%
40%
23.3%
11 побед 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
30%
36.7%
10 побед 9 ничьих 11 побед

История матчей

Л1
2:4
Л1
4:1
Л1
1:0
Л1
2:2
Л1
0:1
К
2:3
Л1
0:1
Л1
0:2
Л1
0:2
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
2:2
Л1
1:2
Л1
0:1
Л1
2:0
Л1
2:0
Л1
0:0
Л1
2:0
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
3:0
Л1
1:1
Л1
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Террье Мартен 5 0.5
Гуйри Амин 3 0.3
Лаборд Гаэтан 2 0.2
Дуэ Дезире 2 0.2
Мюинга Арно 1 0.1
Тэт Флавьен 1 0.1
Сантамария Батист 1 0.1
Родон Джо 1 0.1
Сулемана Камалдин 1 0.1
Теате Артур 1 0.1
Аблин Маттис 1 0.1
Трюффер Адриен 0 0
Манданда Стив 0 0
Буриго Бенжамен 0 0
Траоре Амари 0 0
Майер Ловро 0 0
Баде Луак 0 0
Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тете 5 0.5
Ляказетт Александр 4 (1) 0.4
Токо-Экамби Карл 4 0.4
Дембеле Мусса II 2 0.2
Тальяфико Николас 1 0.1
Люкеба Кастелло 1 0.1
Шерки Райан 0 0
Гюсто Мало 0 0
Мендес Тьяго 0 0
Февр Ромен 0 0

Карточки

Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Траоре Амари 4 0
Родон Джо 2 1
Дуэ Дезире 3 0
Сален Ромен 1 1
Сантамария Батист 2 0
Теате Артур 2 0
Угочукву Лесли 0 1
Манданда Стив 1 0
Тэт Флавьен 1 0
Мелинг Биргер 1 0
Майер Ловро 1 0
Гуйри Амин 1 0
Баде Луак 1 0
Сулемана Камалдин 1 0
Трюффер Адриен 1 0
Ассиньон Лоренс 1 0
Bruno Genesio 1 0
Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ляказетт Александр 2 0
Лопеш Антони 0 1
Да Сильва Дамьен 1 0
Тальяфико Николас 1 0
Мендес Тьяго 1 0
Токо-Экамби Карл 1 0
Рен-Аделед Жефф 1 0
Дембеле Мусса II 1 0
Какере Максанс 1 0
Шерки Райан 1 0
Гюсто Мало 1 0
Люкеба Кастелло 1 0
Тете 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
3
3 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
6
43%
2
67%
76-90

Пропущено

2
7
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
100%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

6
14
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
0
0%
3
21%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
17%
2
14%
31-45
3
50%
3
21%
46-60
1
17%
3
21%
61-75
1
17%
1
7%
76-90

Пропущено

7
5
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
4
57%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

20
17
4 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
1
5%
3
18%
1-15
2
10%
3
18%
16-30
1
5%
2
12%
31-45
5
25%
3
18%
46-60
4
20%
3
18%
61-75
7
35%
3
18%
76-90

Пропущено

9
12
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
11%
2
17%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
3
33%
2
17%
46-60
4
44%
2
17%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Ренн
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Динамо Киев - Ренн 0:1 Ренн - Нант 3:0 Ренн - Динамо Киев 2:1 Страсбург - Ренн 1:3
Марсель - Ренн 1:1 Ренн - Фенербахче 2:2 Ренн - Осер 5:0 АЕК Ларнака - Ренн 1:2 Труа - Ренн 1:1 Ренн - Брест 3:1 Ланс - Ренн 2:1 Ренн - Аяччо 2:1 Монако - Ренн 1:1 Ренн - Лорьян 0:1 Ренн - Астон Вилла 1:2 Нант - Ренн 0:1 Аугсбург - Ренн 2:3 Кан - Ренн 1:2 Фрайбург - Ренн 1:0 Лилль - Ренн 2:2
Лион
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Лион - Тулуза 1:1 Ланс - Лион 1:0 Лион - ПСЖ 0:1 Монако - Лион 2:1
Лорьян - Лион 3:1 Лион - Анже 5:0 Лион - Осер 2:1 Реймс - Лион 1:1 Лион - Труа 4:1 Лион - Аяччо 2:1 Интер Милан - Лион 2:2 Фейеноорд - Лион 0:2 Виллем II - Лион 5:0 Андерлехт - Лион 3:0 Лион - Динамо Киев 3:0 Лион - Динамо Киев 1:3 Бур-Перонна - Лион 2:4 Клермон - Лион 1:2 Лион - Нант 3:2 Мец - Лион 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 8 2 0 28 - 5 26
2. Лорьян Заявка 11 8 2 1 21 - 14 26
3. Ланс Заявка 11 7 3 1 18 - 8 24
4. Марсель Заявка 10 7 2 1 20 - 7 23
5. Монако Заявка 10 6 2 2 19 - 13 20
6. Ренн 0:0 Заявка 11 5 4 2 20 - 9 19
7. Лилль Заявка 11 6 1 4 21 - 18 19
8. Клермон Заявка 10 5 1 4 14 - 15 16
9. Тулуза Заявка 11 4 3 4 17 - 18 15
10. Лион 0:0 Заявка 11 4 3 4 17 - 12 15
11. Монпелье Заявка 11 4 0 7 21 - 22 12
12. Труа 0:0 Заявка 11 3 3 5 18 - 21 12
13. Ницца 0:0 Заявка 11 3 3 5 9 - 13 12
14. Реймс Заявка 11 1 6 4 12 - 19 9
15. Осер 0:0 Заявка 11 2 3 6 10 - 22 9
16. Аяччо 0:0 Заявка 11 2 2 7 7 - 15 8
17. Нант 0:0 Заявка 11 1 5 5 9 - 18 8
18. Страсбург Заявка 11 1 5 5 10 - 17 8
19. Анже Заявка 11 2 2 7 13 - 27 8
20. Брест 0:0 Заявка 11 1 4 6 10 - 21 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланс Заявка 6 6 0 0 13 - 5 18
2. Лорьян Заявка 5 4 1 0 10 - 5 13
3. Ренн 0:0 Заявка 6 4 1 1 13 - 3 13
4. Лион 0:0 Заявка 6 4 1 1 14 - 5 13
5. Марсель Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
6. Тулуза Заявка 6 3 2 1 11 - 10 11
7. ПСЖ Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
8. Монпелье Заявка 6 3 0 3 9 - 10 9
9. Лилль Заявка 5 3 0 2 9 - 11 9
10. Клермон Заявка 5 3 0 2 6 - 9 9
11. Монако Заявка 5 2 1 2 10 - 11 7
12. Труа 0:0 Заявка 5 1 3 1 6 - 7 6
13. Нант 0:0 Заявка 5 1 3 1 4 - 5 6
14. Осер 0:0 Заявка 6 1 3 2 5 - 8 6
15. Ницца 0:0 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
16. Анже Заявка 6 1 1 4 7 - 14 4
17. Реймс Заявка 5 0 3 2 4 - 9 3
18. Страсбург Заявка 6 0 3 3 4 - 10 3
19. Брест 0:0 Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
20. Аяччо 0:0 Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 6 5 1 0 19 - 1 16
2. Монако Заявка 5 4 1 0 9 - 2 13
3. Лорьян Заявка 6 4 1 1 11 - 9 13
4. Марсель Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
5. Лилль Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
6. Ницца 0:0 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
7. Клермон Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
8. Аяччо 0:0 Заявка 6 2 1 3 5 - 7 7
9. Ланс Заявка 5 1 3 1 5 - 3 6
10. Ренн 0:0 Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
11. Реймс Заявка 6 1 3 2 8 - 10 6
12. Труа 0:0 Заявка 6 2 0 4 12 - 14 6
13. Страсбург Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
14. Брест 0:0 Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
15. Тулуза Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
16. Анже Заявка 5 1 1 3 6 - 13 4
17. Монпелье Заявка 5 1 0 4 12 - 12 3
18. Осер 0:0 Заявка 5 1 0 4 5 - 14 3
19. Лион 0:0 Заявка 5 0 2 3 3 - 7 2
20. Нант 0:0 Заявка 6 0 2 4 5 - 13 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
Лилль Дэвид Джонатан 11 (2)
ПСЖ Неймар 10 (7)
ПСЖ Мбаппе Килиан 8
Лорьян Моффи Теремас 9
Ланс Сотока Флориан 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Аяччо Амума Ромен 2 3
Реймс Лопи Дион 2 3
Анже Менди Батиста 1 4
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 2
Реймс Агбаду Эммануэль 2 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 5'
    Контроль мяча: Ренн: 69%, Лион: 31%.
  • 3'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 3'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 3'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    2'
    Шека - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    2'
    Шека из команды Ренн заходит слишком далеко, он валит Ляказетт Александр.
  • 2'
    Лион начинает контратаку
  • 2'
    Кастелло Лукеба из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    2'
    Буриго Бенжамен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 1'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Ренн начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 117
Ренн 46.2% (54)
X 33.3% (39)
Лион 20.5% (24)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ренн
Ничья
Лион
3.75
3.77
3.40
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Где смотреть матч Ренн 0:0 Лион онлайн

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Прогнозы на матч Ренн 0:0 Лион

Исход игры
Ренн
46.3% (56)
Ничья
33.1% (40)
Лион
20.7% (25)
Тотал 2.5
Больше
57.14% (68)
Меньше
42.86% (51)
Обе команды забьют
Да
85.71% (102)
Нет
14.29% (17)
Популярный счёт
2:1 Ренн
33.9% (41)
1:1 Ничья
28.1% (34)
1:2 Лион
14.9% (18)
1:0 Ренн
7.4% (9)
2:2 Ничья
4.1% (5)
0:1 Лион
2.5% (3)
2:0 Ренн
2.5% (3)
1:3 Лион
1.7% (2)
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