Тур: 11. Стадион: Роазон Парк. Главный судья: Фраппарт Стефани
Ход матча
2'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
69 Владение мячом, % 31
Владение мячом
80
Шека
20
Тэт
Флавьен
19
Гуйри
Амин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
80 ШекаПолузащитник
-
20 Тэт ФлавьенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Гуйри АминНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Дуэ ГелаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Майер ЛовроПолузащитник
-
33 Дуэ ДезиреНападающий
-
28 Аблин МаттисНападающий
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Гюсто МалоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Риу РемиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Мендес ТьягоЗащитник
- Полузащитник
-
11 ТетеПолузащитник
-
18 Шерки РайанПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Февр РоменНападающий
-
Главный тренер: Блан Лоран
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Ренн
Лион
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
20%
13.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 11 побед
30 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
10 побед 10 ничьих 10 побед
Первый тайм
36.7%
40%
23.3%
11 побед 12 ничьих 7 побед
Второй тайм
33.3%
30%
36.7%
10 побед 9 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Террье Мартен
|5
|0.5
|Гуйри Амин
|3
|0.3
|Лаборд Гаэтан
|2
|0.2
|Дуэ Дезире
|2
|0.2
|Мюинга Арно
|1
|0.1
|Тэт Флавьен
|1
|0.1
|Сантамария Батист
|1
|0.1
|Родон Джо
|1
|0.1
|Сулемана Камалдин
|1
|0.1
|Теате Артур
|1
|0.1
|Аблин Маттис
|1
|0.1
|Трюффер Адриен
|0
|0
|Манданда Стив
|0
|0
|Буриго Бенжамен
|0
|0
|Траоре Амари
|0
|0
|Майер Ловро
|0
|0
|Баде Луак
|0
|0
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тете
|5
|0.5
|Ляказетт Александр
|4 (1)
|0.4
|Токо-Экамби Карл
|4
|0.4
|Дембеле Мусса II
|2
|0.2
|Тальяфико Николас
|1
|0.1
|Люкеба Кастелло
|1
|0.1
|Шерки Райан
|0
|0
|Гюсто Мало
|0
|0
|Мендес Тьяго
|0
|0
|Февр Ромен
|0
|0
Карточки
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Траоре Амари
|4
|0
|Родон Джо
|2
|1
|Дуэ Дезире
|3
|0
|Сален Ромен
|1
|1
|Сантамария Батист
|2
|0
|Теате Артур
|2
|0
|Угочукву Лесли
|0
|1
|Манданда Стив
|1
|0
|Тэт Флавьен
|1
|0
|Мелинг Биргер
|1
|0
|Майер Ловро
|1
|0
|Гуйри Амин
|1
|0
|Баде Луак
|1
|0
|Сулемана Камалдин
|1
|0
|Трюффер Адриен
|1
|0
|Ассиньон Лоренс
|1
|0
|Bruno Genesio
|1
|0
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ляказетт Александр
|2
|0
|Лопеш Антони
|0
|1
|Да Сильва Дамьен
|1
|0
|Тальяфико Николас
|1
|0
|Мендес Тьяго
|1
|0
|Токо-Экамби Карл
|1
|0
|Рен-Аделед Жефф
|1
|0
|Дембеле Мусса II
|1
|0
|Какере Максанс
|1
|0
|Шерки Райан
|1
|0
|Гюсто Мало
|1
|0
|Люкеба Кастелло
|1
|0
|Тете
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
3
3 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
6
43%
2
67%
76-90
Пропущено
2
7
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
100%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
6
14
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
0
0%
3
21%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
17%
2
14%
31-45
3
50%
3
21%
46-60
1
17%
3
21%
61-75
1
17%
1
7%
76-90
Пропущено
7
5
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
4
57%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
20
17
4 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
1
5%
3
18%
1-15
2
10%
3
18%
16-30
1
5%
2
12%
31-45
5
25%
3
18%
46-60
4
20%
3
18%
61-75
7
35%
3
18%
76-90
Пропущено
9
12
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
11%
2
17%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
3
33%
2
17%
46-60
4
44%
2
17%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Ренн
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Динамо Киев - Ренн 0:1 Ренн - Нант 3:0 Ренн - Динамо Киев 2:1 Страсбург - Ренн 1:3
Марсель - Ренн 1:1 Ренн - Фенербахче 2:2 Ренн - Осер 5:0 АЕК Ларнака - Ренн 1:2 Труа - Ренн 1:1 Ренн - Брест 3:1 Ланс - Ренн 2:1 Ренн - Аяччо 2:1 Монако - Ренн 1:1 Ренн - Лорьян 0:1 Ренн - Астон Вилла 1:2 Нант - Ренн 0:1 Аугсбург - Ренн 2:3 Кан - Ренн 1:2 Фрайбург - Ренн 1:0 Лилль - Ренн 2:2
Лион
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Лион - Тулуза 1:1 Ланс - Лион 1:0 Лион - ПСЖ 0:1 Монако - Лион 2:1
Лорьян - Лион 3:1 Лион - Анже 5:0 Лион - Осер 2:1 Реймс - Лион 1:1 Лион - Труа 4:1 Лион - Аяччо 2:1 Интер Милан - Лион 2:2 Фейеноорд - Лион 0:2 Виллем II - Лион 5:0 Андерлехт - Лион 3:0 Лион - Динамо Киев 3:0 Лион - Динамо Киев 1:3 Бур-Перонна - Лион 2:4 Клермон - Лион 1:2 Лион - Нант 3:2 Мец - Лион 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|28 - 5
|26
|2.
|Лорьян
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|21 - 14
|26
|3.
|Ланс
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|18 - 8
|24
|4.
|Марсель
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 7
|23
|5.
|Монако
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 13
|20
|6.
|Ренн
|0:0 Заявка
|11
|5
|4
|2
|20 - 9
|19
|7.
|Лилль
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|21 - 18
|19
|8.
|Клермон
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 15
|16
|9.
|Тулуза
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 18
|15
|10.
|Лион
|0:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 12
|15
|11.
|Монпелье
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|21 - 22
|12
|12.
|Труа
|0:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|18 - 21
|12
|13.
|Ницца
|0:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 13
|12
|14.
|Реймс
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|12 - 19
|9
|15.
|Осер
|0:0 Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 22
|9
|16.
|Аяччо
|0:0 Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 15
|8
|17.
|Нант
|0:0 Заявка
|11
|1
|5
|5
|9 - 18
|8
|18.
|Страсбург
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|10 - 17
|8
|19.
|Анже
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|13 - 27
|8
|20.
|Брест
|0:0 Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 21
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланс
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|13 - 5
|18
|2.
|Лорьян
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|3.
|Ренн
|0:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 3
|13
|4.
|Лион
|0:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 5
|13
|5.
|Марсель
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|6.
|Тулуза
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 10
|11
|7.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|8.
|Монпелье
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 10
|9
|9.
|Лилль
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 11
|9
|10.
|Клермон
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 9
|9
|11.
|Монако
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 11
|7
|12.
|Труа
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 7
|6
|13.
|Нант
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|14.
|Осер
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 8
|6
|15.
|Ницца
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|16.
|Анже
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 14
|4
|17.
|Реймс
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 9
|3
|18.
|Страсбург
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 10
|3
|19.
|Брест
|0:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
|20.
|Аяччо
|0:0 Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|19 - 1
|16
|2.
|Монако
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|3.
|Лорьян
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 9
|13
|4.
|Марсель
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|5.
|Лилль
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 7
|10
|6.
|Ницца
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|7.
|Клермон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|8.
|Аяччо
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|9.
|Ланс
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 3
|6
|10.
|Ренн
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|11.
|Реймс
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 10
|6
|12.
|Труа
|0:0 Заявка
|6
|2
|0
|4
|12 - 14
|6
|13.
|Страсбург
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|14.
|Брест
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|15.
|Тулуза
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|16.
|Анже
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 13
|4
|17.
|Монпелье
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|12 - 12
|3
|18.
|Осер
|0:0 Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 14
|3
|19.
|Лион
|0:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
|20.
|Нант
|0:0 Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 13
|2
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- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Лигу 2
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|11 (2)
|ПСЖ
|Неймар
|10 (7)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|8
|Лорьян
|Моффи Теремас
|9
|Ланс
|Сотока Флориан
|7 (2)
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 3
|Реймс
|Лопи Дион
|2 3
|Анже
|Менди Батиста
|1 4
|Ницца
|Тодибо Жан-Клер
|2 2
|Реймс
|Агбаду Эммануэль
|2 2
Прогнозы на матч Ренн 0:0 Лион
Исход игры
Ренн
46.3% (56)
Ничья
33.1% (40)
Лион
20.7% (25)
Тотал 2.5
Больше
57.14% (68)
Меньше
42.86% (51)
Обе команды забьют
Да
85.71% (102)
Нет
14.29% (17)
Популярный счёт
2:1 Ренн
33.9% (41)
1:1 Ничья
28.1% (34)
1:2 Лион
14.9% (18)
1:0 Ренн
7.4% (9)
2:2 Ничья
4.1% (5)
0:1 Лион
2.5% (3)
2:0 Ренн
2.5% (3)
1:3 Лион
1.7% (2)
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