Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Адриен Трюффер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе

87' Шека из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

86' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Мелинг Биргер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Удар от ворот произведет Лион

85' Тактическая замена. Мало Густо уходит с поля и его заменяет Тете

84' Матч возобновится спорным мячом

84' Матч возобновлен

84' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

84' Синали Диоманде из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

84' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Desire Doue выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Какере Максанс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Команда Ренн забила решающий гол в последние минуты игры!

77' Адриен Трюффер из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

74' Синали Диоманде наказан за толчок Террье Мартен

74' Какере Максанс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Манданда Стив плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

72' Г О О О О Л - Ляказетт Александр первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

72' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Кастелло Лукеба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Шека из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

67' Майер Ловро из команды Ренн наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

67' Буриго Бенжамен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Удар от ворот произведет Лион

66' Теате Артур создает голевую возможность для своего партнера по команде.

66' Тэт Флавьен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Рен-Аделед Жефф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Гуйри Амин наказан за толчок Синали Диоманде

64' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Рен-Аделед Жефф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Какере Максанс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Удар от ворот произведет Лион

61' Гуйри Амин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

61' Хорошую попытку сделал Какере Максанс . Удар в створ, но вратарь начеку

60' Мало Густо из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

60' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Тэт Флавьен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Синали Диоманде ослабляет давление, выбив мяч.

59' Адриен Трюффер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Буриго Бенжамен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

58' Ауа Уссем выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Майер Ловро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Адриен Трюффер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Адриен Трюффер ослабляет давление, выбив мяч.

53' Ляказетт Александр создает голевую возможность для своего партнера по команде.

53' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Тальяфико Николас выиграл воздушное противоборство у Лоренц Ассиньон.

53' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Матч возобновлен

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Рен-Аделед Жефф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Синали Диоманде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Удар от ворот произведет Ренн

51' Мало Густо из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

51' Адриен Трюффер из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

51' Кастелло Лукеба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Террье Мартен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Синали Диоманде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Удар от ворот произведет Лион

49' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Какере Максанс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Лоренц Ассиньон сделал результативную передачу.

47' Г О О О О Л - Гуйри Амин забивает с правой ноги!

47' Лоренц Ассиньон из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Буриго Бенжамен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Тэт Флавьен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля