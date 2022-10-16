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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Фраппарт Стефани
Ренн
3:2
Конец матча
Лион
0'
2' Желтая карточка
Шека
7' Желтая карточка
Толиссо Корентен
0:1
23' Гол
Ляказетт Александр
34' Желтая карточка
Ассиньон Лоренс
1:1
38' Гол
Террье Мартен
2:1
47' Гол
Гуйри Амин
71' Желтая карточка
Ауа Уссем
2:2
72' Гол
Ляказетт Александр
3:2
77' Гол
Террье Мартен
90'+4

Ход матча

2'
Шека
 
7'
 
Толиссо Корентен
23'
0:1
Ляказетт Александр
(Тальяфико Николас)
34'
Ассиньон Лоренс
 
38'
Террье Мартен
(Буриго Бенжамен)
1:1
45'
 
Рен-Аделед Жефф
Толиссо Корентен
47'
Гуйри Амин
(Ассиньон Лоренс)
2:1
56'
Майер Ловро
Мюинга Арно
 
69'
Дуэ Дезире
Буриго Бенжамен
 
69'
Мелинг Биргер
Гуйри Амин
 
71'
 
Ауа Уссем
72'
2:2
Ляказетт Александр
76'
 
Да Сильва Дамьен
Боатенг Жером
76'
 
Февр Ромен
Ауа Уссем
77'
Террье Мартен
(Трюффер Адриен)
3:2
82'
Аблин Маттис
Террье Мартен
 
85'
 
Тете
Гюсто Мало
85'
 
Токо-Экамби Карл
Тальяфико Николас

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Ренн 47.2% (58)
X 32.5% (40)
Лион 20.3% (25)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Манданда
Стив
22
Ассиньон
Лоренс
15
Вух
Кристофер
5
Теате
Артур
3
Трюффер
Адриен
14
Буриго
Бенжамен
80
Шека
20
Тэт
Флавьен
7
Террье
Мартен
9
Мюинга
Арно
19
Гуйри
Амин
1
Лопеш
Антони
2
Диоманде
Синали
17
Боатенг
Жером
4
Люкеба
Кастелло
27
Гюсто
Мало
3
Тальяфико
Николас
6
Какере
Максанс
88
Толиссо
Корентен
8
Ауа
Уссем
10
Ляказетт
Александр
9
Дембеле
Мусса
II
Ренн
4-4-2
Лион
3-4-1-2

История личных встреч

Ренн
Лион

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
20%
13.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 11 побед

30 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
10 побед 10 ничьих 10 побед

Первый тайм

36.7%
40%
23.3%
11 побед 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
30%
36.7%
10 побед 9 ничьих 11 побед

История матчей

Л1
2:4
Л1
4:1
Л1
1:0
Л1
2:2
Л1
0:1
К
2:3
Л1
0:1
Л1
0:2
Л1
0:2
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
2:2
Л1
1:2
Л1
0:1
Л1
2:0
Л1
2:0
Л1
0:0
Л1
2:0
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
3:0
Л1
1:1
Л1
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Террье Мартен 7 0.64
Гуйри Амин 4 0.36
Лаборд Гаэтан 2 0.18
Дуэ Дезире 2 0.18
Мюинга Арно 1 0.09
Тэт Флавьен 1 0.09
Сантамария Батист 1 0.09
Родон Джо 1 0.09
Сулемана Камалдин 1 0.09
Теате Артур 1 0.09
Аблин Маттис 1 0.09
Трюффер Адриен 0 0
Буриго Бенжамен 0 0
Манданда Стив 0 0
Траоре Амари 0 0
Майер Ловро 0 0
Баде Луак 0 0
Ассиньон Лоренс 0 0
Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ляказетт Александр 6 (1) 0.55
Тете 5 0.45
Токо-Экамби Карл 4 0.36
Дембеле Мусса II 2 0.18
Тальяфико Николас 1 0.09
Люкеба Кастелло 1 0.09
Шерки Райан 0 0
Гюсто Мало 0 0
Мендес Тьяго 0 0
Февр Ромен 0 0

Карточки

Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Траоре Амари 4 0
Родон Джо 2 1
Дуэ Дезире 3 0
Сален Ромен 1 1
Сантамария Батист 2 0
Теате Артур 2 0
Ассиньон Лоренс 2 0
Угочукву Лесли 0 1
Манданда Стив 1 0
Шека 1 0
Тэт Флавьен 1 0
Мелинг Биргер 1 0
Майер Ловро 1 0
Гуйри Амин 1 0
Баде Луак 1 0
Сулемана Камалдин 1 0
Трюффер Адриен 1 0
Bruno Genesio 1 0
Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ляказетт Александр 2 0
Лопеш Антони 0 1
Да Сильва Дамьен 1 0
Тальяфико Николас 1 0
Мендес Тьяго 1 0
Толиссо Корентен 1 0
Токо-Экамби Карл 1 0
Рен-Аделед Жефф 1 0
Дембеле Мусса II 1 0
Ауа Уссем 1 0
Какере Максанс 1 0
Шерки Райан 1 0
Гюсто Мало 1 0
Люкеба Кастелло 1 0
Тете 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
5
4 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
6%
0
0%
1-15
2
12%
2
40%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
3
18%
1
20%
61-75
7
41%
2
40%
76-90

Пропущено

4
10
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
25%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
50%
3
30%
46-60
1
25%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Забито

6
14
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
0
0%
3
21%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
17%
2
14%
31-45
3
50%
3
21%
46-60
1
17%
3
21%
61-75
1
17%
1
7%
76-90

Пропущено

7
5
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
4
57%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

23
19
5 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
1 Не забивали 2
1
4%
3
16%
1-15
2
9%
4
21%
16-30
2
9%
2
11%
31-45
6
26%
3
16%
46-60
4
17%
4
21%
61-75
8
35%
3
16%
76-90

Пропущено

11
15
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
1
9%
2
13%
1-15
2
18%
1
7%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
3
27%
3
20%
46-60
5
45%
2
13%
61-75
0
0%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Ренн
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Динамо Киев - Ренн 0:1 Ренн - Нант 3:0 Ренн - Динамо Киев 2:1 Страсбург - Ренн 1:3
Марсель - Ренн 1:1 Ренн - Фенербахче 2:2 Ренн - Осер 5:0 АЕК Ларнака - Ренн 1:2 Труа - Ренн 1:1 Ренн - Брест 3:1 Ланс - Ренн 2:1 Ренн - Аяччо 2:1 Монако - Ренн 1:1 Ренн - Лорьян 0:1 Ренн - Астон Вилла 1:2 Нант - Ренн 0:1 Аугсбург - Ренн 2:3 Кан - Ренн 1:2 Фрайбург - Ренн 1:0 Лилль - Ренн 2:2
Лион
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Лион - Тулуза 1:1 Ланс - Лион 1:0 Лион - ПСЖ 0:1 Монако - Лион 2:1
Лорьян - Лион 3:1 Лион - Анже 5:0 Лион - Осер 2:1 Реймс - Лион 1:1 Лион - Труа 4:1 Лион - Аяччо 2:1 Интер Милан - Лион 2:2 Фейеноорд - Лион 0:2 Виллем II - Лион 5:0 Андерлехт - Лион 3:0 Лион - Динамо Киев 3:0 Лион - Динамо Киев 1:3 Бур-Перонна - Лион 2:4 Клермон - Лион 1:2 Лион - Нант 3:2 Мец - Лион 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 8 2 0 28 - 5 26
2. Лорьян Заявка 11 8 2 1 21 - 14 26
3. Ланс Заявка 11 7 3 1 18 - 8 24
4. Марсель Заявка 10 7 2 1 20 - 7 23
5. Монако 1:0 Заявка 11 7 2 2 20 - 13 23
6. Ренн Заявка 11 6 3 2 23 - 11 21
7. Лилль Заявка 11 6 1 4 21 - 18 19
8. Клермон 0:1 Заявка 11 5 1 5 14 - 16 16
9. Тулуза Заявка 11 4 3 4 17 - 18 15
10. Лион Заявка 11 4 2 5 19 - 15 14
11. Монпелье Заявка 11 4 0 7 21 - 22 12
12. Труа Заявка 11 3 3 5 19 - 22 12
13. Ницца Заявка 11 3 3 5 10 - 14 12
14. Нант Заявка 11 2 4 5 13 - 19 10
15. Реймс Заявка 11 1 6 4 12 - 19 9
16. Осер Заявка 11 2 3 6 11 - 23 9
17. Страсбург Заявка 11 1 5 5 10 - 17 8
18. Аяччо Заявка 11 2 2 7 8 - 16 8
19. Анже Заявка 11 2 2 7 13 - 27 8
20. Брест Заявка 11 1 3 7 11 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланс Заявка 6 6 0 0 13 - 5 18
2. Ренн Заявка 6 5 0 1 16 - 5 15
3. Лорьян Заявка 5 4 1 0 10 - 5 13
4. Лион Заявка 6 4 1 1 14 - 5 13
5. Марсель Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
6. Тулуза Заявка 6 3 2 1 11 - 10 11
7. Монако 1:0 Заявка 6 3 1 2 11 - 11 10
8. ПСЖ Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
9. Монпелье Заявка 6 3 0 3 9 - 10 9
10. Лилль Заявка 5 3 0 2 9 - 11 9
11. Клермон 0:1 Заявка 5 3 0 2 6 - 9 9
12. Нант Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
13. Труа Заявка 5 1 3 1 7 - 8 6
14. Осер Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
15. Анже Заявка 6 1 1 4 7 - 14 4
16. Ницца Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
17. Реймс Заявка 5 0 3 2 4 - 9 3
18. Страсбург Заявка 6 0 3 3 4 - 10 3
19. Брест Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
20. Аяччо Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 6 5 1 0 19 - 1 16
2. Монако 1:0 Заявка 5 4 1 0 9 - 2 13
3. Лорьян Заявка 6 4 1 1 11 - 9 13
4. Марсель Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
5. Лилль Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
6. Ницца Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
7. Клермон 0:1 Заявка 6 2 1 3 8 - 7 7
8. Аяччо Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
9. Ланс Заявка 5 1 3 1 5 - 3 6
10. Ренн Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
11. Реймс Заявка 6 1 3 2 8 - 10 6
12. Труа Заявка 6 2 0 4 12 - 14 6
13. Страсбург Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
14. Тулуза Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
15. Брест Заявка 6 1 1 4 8 - 13 4
16. Анже Заявка 5 1 1 3 6 - 13 4
17. Монпелье Заявка 5 1 0 4 12 - 12 3
18. Осер Заявка 5 1 0 4 5 - 14 3
19. Нант Заявка 6 0 2 4 5 - 13 2
20. Лион Заявка 5 0 1 4 5 - 10 1
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Топ бомбардиров
Лилль Дэвид Джонатан 11 (2)
ПСЖ Неймар 10 (7)
ПСЖ Мбаппе Килиан 8
Лорьян Моффи Теремас 9
Ренн Террье Мартен 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Аяччо Амума Ромен 2 3
Реймс Лопи Дион 2 3
Анже Менди Батиста 1 4
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 2
Реймс Агбаду Эммануэль 2 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 94'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Ренн вырывает победу
  • 94'
    Террье Мартен из команды Ренн сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Ренн: 40%, Лион: 60%.
  • 93'
    Рен-Аделед Жефф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • Фол, нарушение
    93'
    Токо-Экамби Карл наказан за толчок Desire Doue
  • 93'
    Лоренц Ассиньон выиграл воздушное противоборство у Токо-Экамби Карл.
  • 92'
    Лион пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    92'
    Судья сигнализирует, что Тете из команды Лион поставил подножку. Пострадал Шека
  • 92'
    Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • Фол, нарушение
    91'
    Синали Диоманде наказан за толчок Аблин Маттис
  • 90'
    Аблин Маттис ослабляет давление, выбив мяч.
  • 90'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 90'
    Контроль мяча: Ренн: 40%, Лион: 60%.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 90'
      Да Сильва Дамьен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 90'
      Ренн начинает контратаку
    • 90'
      Адриен Трюффер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 89'
      Синали Диоманде ослабляет давление, выбив мяч.
    • 89'
      Ренн начинает контратаку
    • 89'
      Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе
    • 89'
      Вух Кристофер из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      89'
      Февр Ромен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 89'
      Мелинг Биргер ослабляет давление, выбив мяч.
    • Фол, нарушение
      88'
      Аблин Маттис из команды Ренн заходит слишком далеко, он валит Какере Максанс.
    • Фол, нарушение
      87'
      Ляказетт Александр наказан за толчок Манданда Стив
    • 87'
      Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе
    • 87'
      Шека из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      87'
      Судья сигнализирует, что Майер Ловро из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Кастелло Лукеба
    • 86'
      Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 86'
      Мелинг Биргер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 85'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 85'
      Тактическая замена. Тальяфико Николас уходит с поля и его заменяет Токо-Экамби Карл
    • 85'
      Тактическая замена. Мало Густо уходит с поля и его заменяет Тете
    • 85'
      Контроль мяча: Ренн: 40%, Лион: 60%.
    • 84'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 84'
      Матч возобновлен
    • 84'
      Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей
    • 84'
      Синали Диоманде из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 84'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 83'
      Desire Doue выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 83'
      Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 82'
      Тактическая замена. Террье Мартен уходит с поля и его заменяет Аблин Маттис
    • Фол, нарушение
      79'
      Судья сигнализирует, что Desire Doue из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Тальяфико Николас
    • 79'
      Какере Максанс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 79'
      Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 78'
      Команда Ренн забила решающий гол в последние минуты игры!
    • 77'
      Мелинг Биргер сделал ключевой пас для гола!
    • 77'
      Адриен Трюффер из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 76'
      Тактическая замена. Ауа Уссем уходит с поля и его заменяет Февр Ромен
    • Фол, нарушение
      74'
      Синали Диоманде наказан за толчок Террье Мартен
    • 74'
      Вух Кристофер из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 74'
      Лион начинает контратаку
    • 74'
      Какере Максанс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      73'
      Судья сигнализирует, что Дембеле Мусса II из команды Лион поставил подножку. Пострадал Лоренц Ассиньон
    • 73'
      Манданда Стив плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
    • Описание гола
      72'
      Г О О О О Л - Ляказетт Александр первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!
    • 72'
      Манданда Стив из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 72'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 71'
      Кастелло Лукеба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      71'
      Безумный фол. Ауа Уссем грубо играет против соперника. Пострадал Тэт Флавьен
    • 68'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 68'
      Шека из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 67'
      Майер Ловро из команды Ренн наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 67'
      Ренн начинает контратаку
    • 67'
      Буриго Бенжамен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 67'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 66'
      Гуйри Амин нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 66'
      Теате Артур создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • Фол, нарушение
      66'
      Судья сигнализирует, что Кастелло Лукеба из команды Лион поставил подножку. Пострадал Майер Ловро
    • 66'
      Тэт Флавьен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 65'
      Рен-Аделед Жефф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 65'
      Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 65'
      Контроль мяча: Ренн: 41%, Лион: 59%.
    • 64'
      Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      64'
      Гуйри Амин наказан за толчок Синали Диоманде
    • 64'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 64'
      Рен-Аделед Жефф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 64'
      Тэт Флавьен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 63'
      Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 63'
      Шека ослабляет давление, выбив мяч.
    • 62'
      Какере Максанс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 62'
      Майер Ловро ослабляет давление, выбив мяч.
    • 62'
      Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 61'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 61'
      Майер Ловро нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 61'
      Гуйри Амин создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 61'
      Ренн начинает контратаку
    • 61'
      Хорошую попытку сделал Какере Максанс. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 61'
      Вух Кристофер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 60'
      Мало Густо из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 60'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 60'
      Лион пытается что-то создать.
    • 60'
      Контроль мяча: Ренн: 41%, Лион: 59%.
    • Фол, нарушение
      60'
      Судья сигнализирует, что Буриго Бенжамен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Тальяфико Николас
    • 59'
      Тэт Флавьен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 59'
      Синали Диоманде ослабляет давление, выбив мяч.
    • 59'
      Ренн контролирует мяч.
    • 59'
      Адриен Трюффер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 59'
      Лопеш Антони ослабляет давление, выбив мяч.
    • 59'
      Буриго Бенжамен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 58'
      Ауа Уссем выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 57'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 57'
      Майер Ловро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      57'
      Шека наказан за толчок Ляказетт Александр
    • 56'
      Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 56'
      Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 56'
      Мюинга Арно получил травму и заменен. Майер Ловро выходит на поле.
    • 55'
      Контроль мяча: Ренн: 41%, Лион: 59%.
    • 55'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 54'
      Адриен Трюффер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 54'
      Теате Артур из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 53'
      Адриен Трюффер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 53'
      Ляказетт Александр создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 53'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 53'
      Тальяфико Николас выиграл воздушное противоборство у Лоренц Ассиньон.
    • 53'
      Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 53'
      Матч возобновлен
    • 52'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 52'
      Рен-Аделед Жефф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 52'
      Тэт Флавьен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 52'
      Синали Диоманде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 52'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 51'
      Дембеле Мусса II из команды Лион наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 51'
      Мало Густо из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 51'
      Адриен Трюффер из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 51'
      Лион пытается что-то создать.
    • 51'
      Кастелло Лукеба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 51'
      Террье Мартен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 50'
      Синали Диоманде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 50'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 50'
      Контроль мяча: Ренн: 40%, Лион: 60%.
    • 50'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 49'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 49'
      Какере Максанс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Буриго Бенжамен сделал ключевой пас для гола!
    • 47'
      Лоренц Ассиньон сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      47'
      Г О О О О Л - Гуйри Амин забивает с правой ноги!
    • 47'
      Боатенг Жером успешно блокирует удар.
    • 47'
      Гуйри Амин нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 47'
      Лоренц Ассиньон из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 47'
      Буриго Бенжамен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 46'
      Тэт Флавьен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 50'
      Обе команды достойно сыграли в первом тайме
    • 50'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 50'
      Контроль мяча: Ренн: 40%, Лион: 60%.
    • 50'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 49'
      Синали Диоманде ослабляет давление, выбив мяч.
    • Фол, нарушение
      49'
      Судья сигнализирует, что Ауа Уссем из команды Лион поставил подножку. Пострадал Шека
    • 49'
      Тальяфико Николас выиграл воздушное противоборство у Буриго Бенжамен.
    • 48'
      Толиссо Корентен получил травму и заменен. Рен-Аделед Жефф выходит на поле.
    • Фол, нарушение
      48'
      Судья сигнализирует, что Теате Артур из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Тальяфико Николас
    • 48'
      Теате Артур ослабляет давление, выбив мяч.
    • 48'
      Тальяфико Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 48'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 48'
      Матч возобновлен
    • Фол, нарушение
      47'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 47'
      Шека ослабляет давление, выбив мяч.
    • Травма, повреждение
      47'
      Ох, нехорошо это выглядит. Толиссо Корентен получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 46'
      Лоренц Ассиньон выиграл воздушное противоборство у Тальяфико Николас.
    • 46'
      Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 46'
      Тэт Флавьен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 45'
      Мало Густо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 45'
      Тэт Флавьен из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      45'
      Ауа Уссем из команды Лион разыграл угловой с правого угла.
    • 45'
      Контроль мяча: Ренн: 43%, Лион: 57%.
    • 44'
      Адриен Трюффер из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Какере Максанс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 43'
      Теате Артур ослабляет давление, выбив мяч.
    • Фол, нарушение
      43'
      Мюинга Арно наказан за толчок Толиссо Корентен
    • 43'
      Мало Густо выиграл воздушное противоборство у Террье Мартен.
    • Офсайд
      42'
      Дембеле Мусса II из команды Лион в офсайде
    • 41'
      Адриен Трюффер выиграл воздушное противоборство у Дембеле Мусса II.
    • 41'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 40'
      Тэт Флавьен из команды Ренн наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 40'
      Контроль мяча: Ренн: 45%, Лион: 55%.
    • 40'
      Ренн начинает контратаку
    • 40'
      Адриен Трюффер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 40'
      Синали Диоманде выиграл воздушное противоборство у Вух Кристофер.
    • 39'
      Команда Ренн сравняла счет! Игра продолжается!
    • 38'
      Вух Кристофер сделал ключевой пас для гола!
    • 38'
      Буриго Бенжамен сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      38'
      ГОООООЛ - Террье Мартен Ренн забивает ударом головой
    • 38'
      Буриго Бенжамен из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 38'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 37'
      Боатенг Жером выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 37'
      Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      37'
      Гуйри Амин наказан за толчок Какере Максанс
    • 36'
      Боатенг Жером выиграл воздушное противоборство у Мюинга Арно.
    • 36'
      Тэт Флавьен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 36'
      Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      35'
      Ляказетт Александр из команды Лион заходит слишком далеко, он валит Теате Артур.
    • 35'
      Ляказетт Александр выиграл воздушное противоборство у Теате Артур.
    • 35'
      Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 35'
      Контроль мяча: Ренн: 47%, Лион: 53%.
    • 35'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 35'
      Мало Густо выиграл воздушное противоборство у Адриен Трюффер.
    • Желтая карточка
      34'
      Лоренц Ассиньон получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      34'
      Судья сигнализирует, что Лоренц Ассиньон из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Тальяфико Николас
    • 34'
      Гуйри Амин выиграл воздушное противоборство у Толиссо Корентен.
    • Фол, нарушение
      33'
      Ляказетт Александр наказан за толчок Адриен Трюффер
    • 33'
      Синали Диоманде выиграл воздушное противоборство у Террье Мартен.
    • 32'
      Ауа Уссем пробует нанести удар издали, но Стив Манданда держит все под контролем
    • 32'
      Лион начинает контратаку
    • 32'
      Толиссо Корентен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 32'
      Какере Максанс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 32'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 32'
      Террье Мартен выиграл воздушное противоборство у Синали Диоманде.
    • 31'
      Буриго Бенжамен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 31'
      Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе
    • 31'
      Буриго Бенжамен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 30'
      Контроль мяча: Ренн: 46%, Лион: 54%.
    • 30'
      Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 29'
      Теате Артур выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 29'
      Лион начинает контратаку
    • 29'
      Ляказетт Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Офсайд
      29'
      Дембеле Мусса II из команды Лион в офсайде
    • 29'
      Буриго Бенжамен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 28'
      Синали Диоманде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      28'
      Судья сигнализирует, что Ляказетт Александр из команды Лион поставил подножку. Пострадал Вух Кристофер
    • 27'
      Синали Диоманде выиграл воздушное противоборство у Гуйри Амин.
    • 27'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 27'
      Синали Диоманде выиграл воздушное противоборство у Террье Мартен.
    • 27'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 27'
      Ауа Уссем оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 27'
      Толиссо Корентен из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 27'
      Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 26'
      Адриен Трюффер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 26'
      Лоренц Ассиньон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 26'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 25'
      Террье Мартен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 25'
      Буриго Бенжамен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 25'
      Ренн начинает контратаку
    • 25'
      Буриго Бенжамен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 25'
      Ляказетт Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 25'
      Контроль мяча: Ренн: 43%, Лион: 57%.
    • 25'
      Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 25'
      Синали Диоманде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 24'
      Тэт Флавьен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 24'
      Команда Лион забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 23'
      Тальяфико Николас сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      23'
      ГОООООЛ - Ляказетт Александр Лион забивает ударом головой
    • 23'
      Тальяфико Николас создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 23'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 23'
      Дембеле Мусса II сделал ключевой пас для гола!
    • 23'
      Какере Максанс выиграл воздушное противоборство у Буриго Бенжамен.
    • 22'
      Синали Диоманде выиграл воздушное противоборство у Гуйри Амин.
    • Офсайд
      22'
      Ляказетт Александр из команды Лион в офсайде
    • 21'
      Толиссо Корентен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 21'
      Адриен Трюффер из команды Ренн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • Угловой
      21'
      Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
    • 20'
      Хорошую попытку сделал Мюинга Арно. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 20'
      Лоренц Ассиньон создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 20'
      Лоренц Ассиньон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Контроль мяча: Ренн: 50%, Лион: 50%.
    • 20'
      Террье Мартен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 20'
      Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 19'
      Теате Артур ослабляет давление, выбив мяч.
    • 19'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 19'
      Синали Диоманде выиграл воздушное противоборство у Террье Мартен.
    • 18'
      Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе
    • 18'
      Лоренц Ассиньон из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 18'
      Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 18'
      Адриен Трюффер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 17'
      Какере Максанс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 17'
      Хорошую попытку сделал Гуйри Амин. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 17'
      Террье Мартен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 17'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 16'
      Вух Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      16'
      Буриго Бенжамен наказан за толчок Тальяфико Николас
    • 16'
      Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 15'
      Контроль мяча: Ренн: 55%, Лион: 45%.
    • 15'
      Теате Артур выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Тальяфико Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      Теате Артур выиграл воздушное противоборство у Дембеле Мусса II.
    • 14'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 14'
      Шанс! Вух Кристофер из команды Ренн пробил головой, но мимо
    • Угловой
      14'
      Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
    • 13'
      Мало Густо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 13'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 13'
      Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 13'
      Кастелло Лукеба ослабляет давление, выбив мяч.
    • 13'
      Лоренц Ассиньон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 12'
      Гуйри Амин нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
    • 12'
      Мюинга Арно из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 12'
      Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 12'
      Лоренц Ассиньон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 11'
      Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 11'
      Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 10'
      Хорошую попытку сделал Тальяфико Николас. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 10'
      Адриен Трюффер из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      10'
      Судья сигнализирует, что Тэт Флавьен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Толиссо Корентен
    • 10'
      Лион начинает контратаку
    • 10'
      Контроль мяча: Ренн: 56%, Лион: 44%.
    • 10'
      Боатенг Жером успешно блокирует удар.
    • 10'
      Тэт Флавьен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 9'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 9'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 9'
      Синали Диоманде выиграл воздушное противоборство у Мюинга Арно.
    • 9'
      Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 8'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 8'
      Синали Диоманде ослабляет давление, выбив мяч.
    • Желтая карточка
      7'
      Толиссо Корентен получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      7'
      Безумный фол. Толиссо Корентен грубо играет против соперника. Пострадал Террье Мартен
    • 7'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 7'
      Тальяфико Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Вух Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Матч возобновлен
    • 5'
      Контроль мяча: Ренн: 69%, Лион: 31%.
    • 3'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 3'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 3'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Желтая карточка
      2'
      Шека - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • Фол, нарушение
      2'
      Шека из команды Ренн заходит слишком далеко, он валит Ляказетт Александр.
    • 2'
      Лион начинает контратаку
    • 2'
      Кастелло Лукеба из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      2'
      Буриго Бенжамен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 1'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 1'
      Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 1'
      Ренн начинает с центра поля
    • 1'
      Лион начинает с центра поля
    • 1'
      Ренн начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 123
    Ренн 47.2% (58)
    X 32.5% (40)
    Лион 20.3% (25)
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    Прогнозы на матч Ренн 3:2 Лион

    Исход игры
    Ренн
    47.2% (58)
    Ничья
    32.5% (40)
    Лион
    20.3% (25)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.85% (70)
    Меньше
    42.15% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    85.95% (104)
    Нет
    14.05% (17)
    Популярный счёт
    2:1 Ренн
    33.3% (41)
    1:1 Ничья
    27.6% (34)
    1:2 Лион
    14.6% (18)
    1:0 Ренн
    7.3% (9)
    2:2 Ничья
    4.1% (5)
    3:1 Ренн
    2.4% (3)
    0:1 Лион
    2.4% (3)
    2:0 Ренн
    2.4% (3)
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