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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Ваттеллье Эрик
Осер
0:0
Первый тайм: 4'
Ницца
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 122
Осер 13.9% (17)
X 41% (50)
Ницца 45.1% (55)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Осер
Ничья
Ницца
3.90
3.60
3.67
Все Коэффициенты
23
Костиль
Бенуа
26
Жоли
Поль
4
Жубал
Мендес
27
Жанвье
Жульян
3
Бернар
Кентин
12
Туре
Бирама
17
Синайоко
Лассин
22
Сахи
Хамза
29
Отре
Матиас
9
Да
Кошта
Нуну
97
Равелсон
Райан
1
Шмейхель
Каспер
8
Росарио
Пабло
25
Тодибо
Жан-Клер
42
Вити
Маттиа
23
Лотомба
Жордан
26
Бар
Мельвен
99
Лемина
Марио
11
Баркли
Росс
19
Тюрам
Кефрен
7
Делор
Анди
24
Лаборд
Гаэтан
Осер
4-1-4-1
Ницца
3-5-2

История личных встреч

Осер
Ницца

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

116.7%
16.7%
7 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

КЛ
3:2
Л1
1:0
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
0:1
Л1
2:0
Л1
2:0
Л1
0:1
Л1
1:2
КЛ
6:2

Бомбардиры внутри турнира

Осер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Отре Матиас 2 (1) 0.2
Жубал Мендес 1 0.1
Перрен Гаэтан 1 0.1
Шарбонье Гаэтан 1 0.1
Жанвье Жульян 1 0.1
Да Кошта Нуну 1 0.1
Эн Готье 1 0.1
Ньянг М'Байе 1 (1) 0.1
Коэфф Александр 0 0
Дюжимон Реми 0 0
Бернар Кентин 0 0
Синайоко Лассин 0 0
Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делор Анди 4 (3) 0.4
Пепе Николя 2 (1) 0.2
Ремзи Аарон 1 0.1
Лаборд Гаэтан 1 0.1
Вити Маттиа 1 0.1
Диоп Софьян 0 0
Тюрам Кефрен 0 0
Браими Билаль 0 0

Карточки

Осер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жанвье Жульян 2 1
Да Кошта Нуну 2 1
Ньянг М'Байе 1 1
Синайоко Лассин 1 1
Jean-Marc Furlan 1 1
Жоли Поль 2 0
Шарбонье Гаэтан 1 0
Дюжимон Реми 1 0
Туре Бирама 1 0
Жубал Мендес 1 0
Сахи Хамза 1 0
Перрен Гаэтан 1 0
Менса Гидеон 1 0
Руис-Атиль Кайс 1 0
Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тодибо Жан-Клер 2 2
Росарио Пабло 4 0
Данте Бонфим 3 0
Лотомба Жордан 2 0
Бар Мельвен 2 0
Лемина Марио 0 1
Баркли Росс 1 0
Брайан Джо 1 0
Аталь Юсеф 1 0
Бека Бека Алексис 1 0
Тюрам Кефрен 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Пропущено

9
5
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
3
33%
1
20%
1-15
1
11%
3
60%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
20%
76-90

Забито

5
4
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

14
8
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
3
21%
1
13%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
3
38%
31-45
3
21%
1
13%
46-60
3
21%
1
13%
61-75
2
14%
2
25%
76-90

Забито

9
9
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
1
11%
1
11%
1-15
1
11%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
3
33%
1
11%
61-75
3
33%
1
11%
76-90

Пропущено

23
13
12 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
6
26%
2
15%
1-15
2
9%
3
23%
16-30
4
17%
3
23%
31-45
3
13%
1
8%
46-60
4
17%
1
8%
61-75
4
17%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Осер
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Клермон - Осер 2:1 Осер - Брест 1:1 Осер - Лорьян 1:3 Ренн - Осер 5:0
Осер - Марсель 0:2 Лион - Осер 2:1 Осер - Страсбург 1:0 Монпелье - Осер 1:2 Осер - Анже 2:2 Лилль - Осер 4:1 Осер - Red Star 3:2 Осер - Труа 1:0 Осер - ФППФ 3:1 Осер - Реймс 0:2 Орлеан - Осер 2:3 Осер - Амьен 2:3 Осер - Гренобль 1:2 Сент-Этьен - Осер 1:1 Осер - Сент-Этьен 1:1 Осер - Сошо 0:0
Ницца
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ницца - Словацко 1:2 Ницца - Труа 3:2 Словацко - Ницца 0:1 ПСЖ - Ницца 2:1
Ницца - Анже 0:1 Партизан - Ницца 1:1 Аяччо - Ницца 0:1 Ницца - Кёльн 1:1 Ницца - Монако 0:1 Лилль - Ницца 1:2 Ницца - Марсель 0:3 Ницца - Маккаби Тель-Авив 2:0 Клермон - Ницца 1:0 Маккаби Тель-Авив - Ницца 1:0 Ницца - Страсбург 1:1 Тулуза - Ницца 1:1 Ницца - Торино 1:0 Рома - Ницца 1:1 Ницца - Фулхэм 0:2 Бенфика - Ницца 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 8 2 0 28 - 5 26
2. Лорьян Заявка 11 8 2 1 21 - 14 26
3. Ланс Заявка 11 7 3 1 18 - 8 24
4. Марсель Заявка 10 7 2 1 20 - 7 23
5. Монако Заявка 10 6 2 2 19 - 13 20
6. Ренн 0:0 Заявка 11 5 4 2 20 - 9 19
7. Лилль Заявка 11 6 1 4 21 - 18 19
8. Клермон Заявка 10 5 1 4 14 - 15 16
9. Тулуза Заявка 11 4 3 4 17 - 18 15
10. Лион 0:0 Заявка 11 4 3 4 17 - 12 15
11. Монпелье Заявка 11 4 0 7 21 - 22 12
12. Труа 0:0 Заявка 11 3 3 5 18 - 21 12
13. Ницца 0:0 Заявка 11 3 3 5 9 - 13 12
14. Реймс Заявка 11 1 6 4 12 - 19 9
15. Осер 0:0 Заявка 11 2 3 6 10 - 22 9
16. Аяччо 0:0 Заявка 11 2 2 7 7 - 15 8
17. Нант 0:0 Заявка 11 1 5 5 9 - 18 8
18. Страсбург Заявка 11 1 5 5 10 - 17 8
19. Анже Заявка 11 2 2 7 13 - 27 8
20. Брест 0:0 Заявка 11 1 4 6 10 - 21 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланс Заявка 6 6 0 0 13 - 5 18
2. Лорьян Заявка 5 4 1 0 10 - 5 13
3. Ренн 0:0 Заявка 6 4 1 1 13 - 3 13
4. Лион 0:0 Заявка 6 4 1 1 14 - 5 13
5. Марсель Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
6. Тулуза Заявка 6 3 2 1 11 - 10 11
7. ПСЖ Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
8. Монпелье Заявка 6 3 0 3 9 - 10 9
9. Лилль Заявка 5 3 0 2 9 - 11 9
10. Клермон Заявка 5 3 0 2 6 - 9 9
11. Монако Заявка 5 2 1 2 10 - 11 7
12. Труа 0:0 Заявка 5 1 3 1 6 - 7 6
13. Нант 0:0 Заявка 5 1 3 1 4 - 5 6
14. Осер 0:0 Заявка 6 1 3 2 5 - 8 6
15. Ницца 0:0 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
16. Анже Заявка 6 1 1 4 7 - 14 4
17. Реймс Заявка 5 0 3 2 4 - 9 3
18. Страсбург Заявка 6 0 3 3 4 - 10 3
19. Брест 0:0 Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
20. Аяччо 0:0 Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 6 5 1 0 19 - 1 16
2. Монако Заявка 5 4 1 0 9 - 2 13
3. Лорьян Заявка 6 4 1 1 11 - 9 13
4. Марсель Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
5. Лилль Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
6. Ницца 0:0 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
7. Клермон Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
8. Аяччо 0:0 Заявка 6 2 1 3 5 - 7 7
9. Ланс Заявка 5 1 3 1 5 - 3 6
10. Ренн 0:0 Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
11. Реймс Заявка 6 1 3 2 8 - 10 6
12. Труа 0:0 Заявка 6 2 0 4 12 - 14 6
13. Страсбург Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
14. Брест 0:0 Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
15. Тулуза Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
16. Анже Заявка 5 1 1 3 6 - 13 4
17. Монпелье Заявка 5 1 0 4 12 - 12 3
18. Осер 0:0 Заявка 5 1 0 4 5 - 14 3
19. Лион 0:0 Заявка 5 0 2 3 3 - 7 2
20. Нант 0:0 Заявка 6 0 2 4 5 - 13 2
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  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
Лилль Дэвид Джонатан 11 (2)
ПСЖ Неймар 10 (7)
ПСЖ Мбаппе Килиан 8
Лорьян Моффи Теремас 9
Ланс Сотока Флориан 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Аяччо Амума Ромен 2 3
Реймс Лопи Дион 2 3
Анже Менди Батиста 1 4
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 2
Реймс Агбаду Эммануэль 2 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Офсайд
    6'
    Лаборд Гаэтан из команды Ницца в офсайде
  • 6'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 5'
    Осер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: Осер: 50%, Ницца: 50%.
  • 5'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Осер пытается что-то создать.
  • 4'
    Синайоко Лассин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • Бонусы букмекеров
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    Прогнозы 122
    Осер 13.9% (17)
    X 41% (50)
    Ницца 45.1% (55)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Осер
    Ничья
    Ницца
    3.90
    3.60
    3.67
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Осер 0:0 Ницца онлайн

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    Прогнозы на матч Осер 0:0 Ницца

    Исход игры
    Осер
    13.4% (16)
    Ничья
    41.2% (49)
    Ницца
    45.4% (54)
    Тотал 2.5
    Больше
    23.73% (28)
    Меньше
    76.27% (90)
    Обе команды забьют
    Да
    62.71% (74)
    Нет
    37.29% (44)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.7% (46)
    0:1 Ницца
    26.9% (32)
    1:2 Ницца
    17.6% (21)
    1:0 Осер
    8.4% (10)
    2:1 Осер
    5% (6)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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