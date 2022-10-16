Тур: 11. Стадион: Аббе-Дешам. Главный судья: Ваттеллье Эрик
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
26
Жоли
Поль
12
Туре
Бирама
22
Сахи
Хамза
29
Отре
Матиас
42
Вити
Маттиа
26
Бар
Мельвен
99
Лемина
Марио
11
Баркли
Росс
19
Тюрам
Кефрен
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Жоли ПольЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Туре БирамаПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Сахи ХамзаПолузащитник
-
29 Отре МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Леон ДонованВратарь
-
14 Менса ГидеонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Бен ДениЗащитник
-
7 Эн ГотьеПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Ньянг М'БайеНападающий
-
21 Дюжимон РемиНападающий
-
Главный тренер: Michel Padovani
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
42 Вити МаттиаЗащитник
- Защитник
-
26 Бар МельвенЗащитник
-
99 Лемина МариоПолузащитник
-
11 Баркли РоссПолузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Булка МарцинВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
33 Менди АнтуанЗащитник
-
15 Брайан ДжоПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Илие РарешПолузащитник
-
16 Ремзи АаронПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Пепе НиколяНападающий
-
Главный тренер: Фавр Люсьен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Осер
Ницца
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
116.7%
16.7%
7 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы
11 матчей
54.5%
45.5%
6 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Осер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Отре Матиас
|2 (1)
|0.2
|Жубал Мендес
|1
|0.1
|Перрен Гаэтан
|1
|0.1
|Шарбонье Гаэтан
|1
|0.1
|Жанвье Жульян
|1
|0.1
|Да Кошта Нуну
|1
|0.1
|Эн Готье
|1
|0.1
|Ньянг М'Байе
|1 (1)
|0.1
|Коэфф Александр
|0
|0
|Дюжимон Реми
|0
|0
|Бернар Кентин
|0
|0
|Синайоко Лассин
|0
|0
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Делор Анди
|4 (3)
|0.4
|Пепе Николя
|2 (1)
|0.2
|Ремзи Аарон
|1
|0.1
|Лаборд Гаэтан
|1
|0.1
|Вити Маттиа
|1
|0.1
|Диоп Софьян
|0
|0
|Тюрам Кефрен
|0
|0
|Браими Билаль
|0
|0
Карточки
Осер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жанвье Жульян
|2
|1
|Да Кошта Нуну
|2
|1
|Ньянг М'Байе
|1
|1
|Синайоко Лассин
|1
|1
|Jean-Marc Furlan
|1
|1
|Жоли Поль
|2
|0
|Шарбонье Гаэтан
|1
|0
|Дюжимон Реми
|1
|0
|Туре Бирама
|1
|0
|Жубал Мендес
|1
|0
|Сахи Хамза
|1
|0
|Перрен Гаэтан
|1
|0
|Менса Гидеон
|1
|0
|Руис-Атиль Кайс
|1
|0
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тодибо Жан-Клер
|2
|2
|Росарио Пабло
|4
|0
|Данте Бонфим
|3
|0
|Лотомба Жордан
|2
|0
|Бар Мельвен
|2
|0
|Лемина Марио
|0
|1
|Баркли Росс
|1
|0
|Брайан Джо
|1
|0
|Аталь Юсеф
|1
|0
|Бека Бека Алексис
|1
|0
|Тюрам Кефрен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Пропущено
9
5
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
3
33%
1
20%
1-15
1
11%
3
60%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
20%
76-90
Забито
5
4
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
14
8
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
3
21%
1
13%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
3
38%
31-45
3
21%
1
13%
46-60
3
21%
1
13%
61-75
2
14%
2
25%
76-90
Забито
9
9
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
1
11%
1
11%
1-15
1
11%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
3
33%
1
11%
61-75
3
33%
1
11%
76-90
Пропущено
23
13
12 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
6
26%
2
15%
1-15
2
9%
3
23%
16-30
4
17%
3
23%
31-45
3
13%
1
8%
46-60
4
17%
1
8%
61-75
4
17%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Осер
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Клермон - Осер 2:1 Осер - Брест 1:1 Осер - Лорьян 1:3 Ренн - Осер 5:0
Осер - Марсель 0:2 Лион - Осер 2:1 Осер - Страсбург 1:0 Монпелье - Осер 1:2 Осер - Анже 2:2 Лилль - Осер 4:1 Осер - Red Star 3:2 Осер - Труа 1:0 Осер - ФППФ 3:1 Осер - Реймс 0:2 Орлеан - Осер 2:3 Осер - Амьен 2:3 Осер - Гренобль 1:2 Сент-Этьен - Осер 1:1 Осер - Сент-Этьен 1:1 Осер - Сошо 0:0
Ницца
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ницца - Словацко 1:2 Ницца - Труа 3:2 Словацко - Ницца 0:1 ПСЖ - Ницца 2:1
Ницца - Анже 0:1 Партизан - Ницца 1:1 Аяччо - Ницца 0:1 Ницца - Кёльн 1:1 Ницца - Монако 0:1 Лилль - Ницца 1:2 Ницца - Марсель 0:3 Ницца - Маккаби Тель-Авив 2:0 Клермон - Ницца 1:0 Маккаби Тель-Авив - Ницца 1:0 Ницца - Страсбург 1:1 Тулуза - Ницца 1:1 Ницца - Торино 1:0 Рома - Ницца 1:1 Ницца - Фулхэм 0:2 Бенфика - Ницца 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|28 - 5
|26
|2.
|Лорьян
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|21 - 14
|26
|3.
|Ланс
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|18 - 8
|24
|4.
|Марсель
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 7
|23
|5.
|Монако
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 13
|20
|6.
|Ренн
|0:0 Заявка
|11
|5
|4
|2
|20 - 9
|19
|7.
|Лилль
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|21 - 18
|19
|8.
|Клермон
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 15
|16
|9.
|Тулуза
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 18
|15
|10.
|Лион
|0:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 12
|15
|11.
|Монпелье
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|21 - 22
|12
|12.
|Труа
|0:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|18 - 21
|12
|13.
|Ницца
|0:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 13
|12
|14.
|Реймс
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|12 - 19
|9
|15.
|Осер
|0:0 Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 22
|9
|16.
|Аяччо
|0:0 Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 15
|8
|17.
|Нант
|0:0 Заявка
|11
|1
|5
|5
|9 - 18
|8
|18.
|Страсбург
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|10 - 17
|8
|19.
|Анже
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|13 - 27
|8
|20.
|Брест
|0:0 Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 21
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланс
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|13 - 5
|18
|2.
|Лорьян
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|3.
|Ренн
|0:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 3
|13
|4.
|Лион
|0:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 5
|13
|5.
|Марсель
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|6.
|Тулуза
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 10
|11
|7.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|8.
|Монпелье
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 10
|9
|9.
|Лилль
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 11
|9
|10.
|Клермон
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 9
|9
|11.
|Монако
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 11
|7
|12.
|Труа
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 7
|6
|13.
|Нант
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|14.
|Осер
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 8
|6
|15.
|Ницца
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|16.
|Анже
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 14
|4
|17.
|Реймс
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 9
|3
|18.
|Страсбург
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 10
|3
|19.
|Брест
|0:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
|20.
|Аяччо
|0:0 Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|19 - 1
|16
|2.
|Монако
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|3.
|Лорьян
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 9
|13
|4.
|Марсель
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|5.
|Лилль
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 7
|10
|6.
|Ницца
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|7.
|Клермон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|8.
|Аяччо
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|9.
|Ланс
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 3
|6
|10.
|Ренн
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|11.
|Реймс
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 10
|6
|12.
|Труа
|0:0 Заявка
|6
|2
|0
|4
|12 - 14
|6
|13.
|Страсбург
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|14.
|Брест
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|15.
|Тулуза
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|16.
|Анже
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 13
|4
|17.
|Монпелье
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|12 - 12
|3
|18.
|Осер
|0:0 Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 14
|3
|19.
|Лион
|0:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
|20.
|Нант
|0:0 Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 13
|2
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- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Лигу 2
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|11 (2)
|ПСЖ
|Неймар
|10 (7)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|8
|Лорьян
|Моффи Теремас
|9
|Ланс
|Сотока Флориан
|7 (2)
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 3
|Реймс
|Лопи Дион
|2 3
|Анже
|Менди Батиста
|1 4
|Ницца
|Тодибо Жан-Клер
|2 2
|Реймс
|Агбаду Эммануэль
|2 2
Прогнозы на матч Осер 0:0 Ницца
Исход игры
Осер
13.4% (16)
Ничья
41.2% (49)
Ницца
45.4% (54)
Тотал 2.5
Больше
23.73% (28)
Меньше
76.27% (90)
Обе команды забьют
Да
62.71% (74)
Нет
37.29% (44)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.7% (46)
0:1 Ницца
26.9% (32)
1:2 Ницца
17.6% (21)
1:0 Осер
8.4% (10)
2:1 Осер
5% (6)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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