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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Ваттеллье Эрик
Осер
1:1
Конец матча
Ницца
0'
0:1
20' Гол
Делор Анди
1:1
42' Гол
Да Кошта Нуну
90'+4

Ход матча

20'
0:1
Делор Анди
(Тюрам Кефрен)
40'
 
Пепе Николя
Делор Анди
42'
Да Кошта Нуну
(Отре Матиас)
1:1
64'
 
Ремзи Аарон
Тюрам Кефрен
72'
Ньянг М'Байе
Сахи Хамза
 
79'
Перрен Гаэтан
Да Кошта Нуну
 
84'
 
Бека Бека Алексис
Лемина Марио
84'
 
Менди Антуан
Лотомба Жордан
87'
Дюжимон Реми
Синайоко Лассин
 
87'
Эн Готье
Отре Матиас
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 6
  • 2 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Прогнозы 122
Осер 13.9% (17)
X 41% (50)
Ницца 45.1% (55)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
23
Костиль
Бенуа
26
Жоли
Поль
4
Жубал
Мендес
27
Жанвье
Жульян
3
Бернар
Кентин
12
Туре
Бирама
97
Равелсон
Райан
17
Синайоко
Лассин
29
Отре
Матиас
22
Сахи
Хамза
9
Да
Кошта
Нуну
1
Шмейхель
Каспер
8
Росарио
Пабло
25
Тодибо
Жан-Клер
42
Вити
Маттиа
23
Лотомба
Жордан
26
Бар
Мельвен
99
Лемина
Марио
11
Баркли
Росс
19
Тюрам
Кефрен
7
Делор
Анди
24
Лаборд
Гаэтан
Осер
4-2-3-1
Ницца
3-5-2

История личных встреч

Осер
Ницца

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

116.7%
16.7%
7 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

КЛ
3:2
Л1
1:0
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
0:1
Л1
2:0
Л1
2:0
Л1
0:1
Л1
1:2
КЛ
6:2

Бомбардиры внутри турнира

Осер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Отре Матиас 2 (1) 0.18
Да Кошта Нуну 2 0.18
Жубал Мендес 1 0.09
Перрен Гаэтан 1 0.09
Шарбонье Гаэтан 1 0.09
Жанвье Жульян 1 0.09
Эн Готье 1 0.09
Ньянг М'Байе 1 (1) 0.09
Коэфф Александр 0 0
Дюжимон Реми 0 0
Бернар Кентин 0 0
Синайоко Лассин 0 0
Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делор Анди 5 (3) 0.45
Пепе Николя 2 (1) 0.18
Ремзи Аарон 1 0.09
Лаборд Гаэтан 1 0.09
Вити Маттиа 1 0.09
Диоп Софьян 0 0
Тюрам Кефрен 0 0
Браими Билаль 0 0

Карточки

Осер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жанвье Жульян 2 1
Да Кошта Нуну 2 1
Ньянг М'Байе 1 1
Синайоко Лассин 1 1
Jean-Marc Furlan 1 1
Жоли Поль 2 0
Шарбонье Гаэтан 1 0
Дюжимон Реми 1 0
Туре Бирама 1 0
Жубал Мендес 1 0
Сахи Хамза 1 0
Перрен Гаэтан 1 0
Менса Гидеон 1 0
Руис-Атиль Кайс 1 0
Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тодибо Жан-Клер 2 2
Росарио Пабло 4 0
Данте Бонфим 3 0
Лотомба Жордан 2 0
Бар Мельвен 2 0
Лемина Марио 0 1
Баркли Росс 1 0
Брайан Джо 1 0
Аталь Юсеф 1 0
Бека Бека Алексис 1 0
Тюрам Кефрен 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
3
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Пропущено

10
6
7 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
3
30%
1
17%
1-15
2
20%
3
50%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
1
17%
76-90

Забито

5
4
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

14
8
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
3
21%
1
13%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
3
38%
31-45
3
21%
1
13%
46-60
3
21%
1
13%
61-75
2
14%
2
25%
76-90

Забито

10
10
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 4
1
10%
1
10%
1-15
1
10%
3
30%
16-30
1
10%
2
20%
31-45
1
10%
2
20%
46-60
3
30%
1
10%
61-75
3
30%
1
10%
76-90

Пропущено

24
14
13 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
6
25%
2
14%
1-15
3
13%
3
21%
16-30
4
17%
4
29%
31-45
3
13%
1
7%
46-60
4
17%
1
7%
61-75
4
17%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Осер
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Клермон - Осер 2:1 Осер - Брест 1:1 Осер - Лорьян 1:3 Ренн - Осер 5:0
Осер - Марсель 0:2 Лион - Осер 2:1 Осер - Страсбург 1:0 Монпелье - Осер 1:2 Осер - Анже 2:2 Лилль - Осер 4:1 Осер - Red Star 3:2 Осер - Труа 1:0 Осер - ФППФ 3:1 Осер - Реймс 0:2 Орлеан - Осер 2:3 Осер - Амьен 2:3 Осер - Гренобль 1:2 Сент-Этьен - Осер 1:1 Осер - Сент-Этьен 1:1 Осер - Сошо 0:0
Ницца
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ницца - Словацко 1:2 Ницца - Труа 3:2 Словацко - Ницца 0:1 ПСЖ - Ницца 2:1
Ницца - Анже 0:1 Партизан - Ницца 1:1 Аяччо - Ницца 0:1 Ницца - Кёльн 1:1 Ницца - Монако 0:1 Лилль - Ницца 1:2 Ницца - Марсель 0:3 Ницца - Маккаби Тель-Авив 2:0 Клермон - Ницца 1:0 Маккаби Тель-Авив - Ницца 1:0 Ницца - Страсбург 1:1 Тулуза - Ницца 1:1 Ницца - Торино 1:0 Рома - Ницца 1:1 Ницца - Фулхэм 0:2 Бенфика - Ницца 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 8 2 0 28 - 5 26
2. Лорьян Заявка 11 8 2 1 21 - 14 26
3. Ланс Заявка 11 7 3 1 18 - 8 24
4. Марсель Заявка 10 7 2 1 20 - 7 23
5. Монако 1:0 Заявка 11 7 2 2 20 - 13 23
6. Ренн Заявка 11 6 3 2 23 - 11 21
7. Лилль Заявка 11 6 1 4 21 - 18 19
8. Клермон 0:1 Заявка 11 5 1 5 14 - 16 16
9. Тулуза Заявка 11 4 3 4 17 - 18 15
10. Лион Заявка 11 4 2 5 19 - 15 14
11. Монпелье Заявка 11 4 0 7 21 - 22 12
12. Труа Заявка 11 3 3 5 19 - 22 12
13. Ницца Заявка 11 3 3 5 10 - 14 12
14. Нант Заявка 11 2 4 5 13 - 19 10
15. Реймс Заявка 11 1 6 4 12 - 19 9
16. Осер Заявка 11 2 3 6 11 - 23 9
17. Страсбург Заявка 11 1 5 5 10 - 17 8
18. Аяччо Заявка 11 2 2 7 8 - 16 8
19. Анже Заявка 11 2 2 7 13 - 27 8
20. Брест Заявка 11 1 3 7 11 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланс Заявка 6 6 0 0 13 - 5 18
2. Ренн Заявка 6 5 0 1 16 - 5 15
3. Лорьян Заявка 5 4 1 0 10 - 5 13
4. Лион Заявка 6 4 1 1 14 - 5 13
5. Марсель Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
6. Тулуза Заявка 6 3 2 1 11 - 10 11
7. Монако 1:0 Заявка 6 3 1 2 11 - 11 10
8. ПСЖ Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
9. Монпелье Заявка 6 3 0 3 9 - 10 9
10. Лилль Заявка 5 3 0 2 9 - 11 9
11. Клермон 0:1 Заявка 5 3 0 2 6 - 9 9
12. Нант Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
13. Труа Заявка 5 1 3 1 7 - 8 6
14. Осер Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
15. Анже Заявка 6 1 1 4 7 - 14 4
16. Ницца Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
17. Реймс Заявка 5 0 3 2 4 - 9 3
18. Страсбург Заявка 6 0 3 3 4 - 10 3
19. Брест Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
20. Аяччо Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 6 5 1 0 19 - 1 16
2. Монако 1:0 Заявка 5 4 1 0 9 - 2 13
3. Лорьян Заявка 6 4 1 1 11 - 9 13
4. Марсель Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
5. Лилль Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
6. Ницца Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
7. Клермон 0:1 Заявка 6 2 1 3 8 - 7 7
8. Аяччо Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
9. Ланс Заявка 5 1 3 1 5 - 3 6
10. Ренн Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
11. Реймс Заявка 6 1 3 2 8 - 10 6
12. Труа Заявка 6 2 0 4 12 - 14 6
13. Страсбург Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
14. Тулуза Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
15. Брест Заявка 6 1 1 4 8 - 13 4
16. Анже Заявка 5 1 1 3 6 - 13 4
17. Монпелье Заявка 5 1 0 4 12 - 12 3
18. Осер Заявка 5 1 0 4 5 - 14 3
19. Нант Заявка 6 0 2 4 5 - 13 2
20. Лион Заявка 5 0 1 4 5 - 10 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
Лилль Дэвид Джонатан 11 (2)
ПСЖ Неймар 10 (7)
ПСЖ Мбаппе Килиан 8
Лорьян Моффи Теремас 9
Ренн Террье Мартен 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Аяччо Амума Ромен 2 3
Реймс Лопи Дион 2 3
Анже Менди Батиста 1 4
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 2
Реймс Агбаду Эммануэль 2 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 94'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Осер: 45%, Ницца: 55%.
  • 93'
    Росарио Пабло оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • Фол, нарушение
    93'
    Игрок из команды Осер дергает за майку соперника. Это был Бека Бека Алексис
  • 93'
    Ньянг М'Байе выиграл воздушное противоборство у Бека Бека Алексис.
  • 93'
    Удар от ворот произведет Осер
  • Угловой
    92'
    Пепе Николя навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 92'
    Равелсон Райан из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 91'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 91'
    Менди Антуан из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 90'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 90'
    Костиль Бенуа взял и забрал мяч на выходе
  • 90'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    90'
    Судья сигнализирует, что Paul Joly из команды Осер поставил подножку. Пострадал Лаборд Гаэтан
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 87'
      Оооо... вот это был удар! Баркли Росс должен был забить с этой позиции.
    • 87'
      Баркли Росс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 87'
      Пепе Николя из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 86'
      Бернар Кентин из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 86'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 84'
      Тактическая замена. Лотомба Жордан уходит с поля и его заменяет Менди Антуан
    • 82'
      Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 82'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 81'
      Игрок команды Ницца наносит дальний удар, но мяч проходит мимо ворот
    • 81'
      Жанвье Жульян из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      81'
      Баркли Росс из команды Ницца разыграл угловой с левого угла.
    • 81'
      Paul Joly из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 81'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 76'
      Осер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 76'
      Да Кошта Нуну выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 76'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 75'
      Осер пытается что-то создать.
    • 75'
      Контроль мяча: Осер: 48%, Ницца: 52%.
    • Офсайд
      75'
      Ньянг М'Байе из команды Осер в офсайде
    • 72'
      Тактическая замена. Сахи Хамза уходит с поля и его заменяет Ньянг М'Байе
    • 71'
      Хорошую попытку сделал Сахи Хамза. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 71'
      Осер пытается что-то создать.
    • 70'
      Контроль мяча: Осер: 50%, Ницца: 50%.
    • 70'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 70'
      Тодибо Жан-Клер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 70'
      Осер пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      69'
      Судья сигнализирует, что Синайоко Лассин из команды Осер поставил подножку. Пострадал Маттиа Вити
    • 69'
      Костиль Бенуа взял и забрал мяч на выходе
    • 69'
      Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 69'
      Пепе Николя выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 68'
      Осер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 68'
      Маттиа Вити выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 67'
      Осер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 67'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 67'
      Лотомба Жордан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 67'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 66'
      Пепе Николя бьет со штрафного в створ, но Бенуа Костиль держит все под контролем
    • Фол, нарушение
      65'
      Сахи Хамза наказан за толчок Лотомба Жордан
    • 65'
      Контроль мяча: Осер: 49%, Ницца: 51%.
    • 65'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 64'
      Тактическая замена. Тюрам Кефрен уходит с поля и его заменяет Ремзи Аарон
    • Фол, нарушение
      63'
      Жанвье Жульян из команды Осер заходит слишком далеко, он валит Лаборд Гаэтан.
    • 62'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 62'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 61'
      Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 60'
      Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 60'
      Да Кошта Нуну выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 60'
      Контроль мяча: Осер: 51%, Ницца: 49%.
    • 60'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 59'
      Маттиа Вити из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 59'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 58'
      Синайоко Лассин из команды Осер наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!
    • 58'
      Бернар Кентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 58'
      Лаборд Гаэтан выиграл воздушное противоборство у Жанвье Жульян.
    • 58'
      Баркли Росс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 57'
      Костиль Бенуа взял и забрал мяч на выходе
    • 57'
      Тюрам Кефрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 56'
      Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 56'
      Тодибо Жан-Клер из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 55'
      Контроль мяча: Осер: 49%, Ницца: 51%.
    • Фол, нарушение
      55'
      Судья сигнализирует, что Росарио Пабло из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Да Кошта Нуну
    • 54'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 54'
      Туре Бирама не смог попасть в створ ударом издали
    • 54'
      Сахи Хамза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 53'
      Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 53'
      Отре Матиас нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 53'
      Костиль Бенуа взял и забрал мяч на выходе
    • 52'
      Тюрам Кефрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 51'
      Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 51'
      Жубал Мендес ослабляет давление, выбив мяч.
    • 51'
      Баркли Росс создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 51'
      Лотомба Жордан из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 50'
      Контроль мяча: Осер: 51%, Ницца: 49%.
    • 50'
      Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 50'
      Тодибо Жан-Клер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 50'
      Осер пытается что-то создать.
    • 49'
      Жубал Мендес из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 48'
      Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 48'
      Жанвье Жульян ослабляет давление, выбив мяч.
    • Угловой
      48'
      Пепе Николя навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 47'
      Осер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 46'
      Тюрам Кефрен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 46'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 46'
      Лаборд Гаэтан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Осер контролирует мяч.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 48'
      Обе команды достойно сыграли в первом тайме
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 48'
      Контроль мяча: Осер: 57%, Ницца: 43%.
    • 47'
      Осер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 47'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 47'
      Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 46'
      Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 46'
      Маттиа Вити выиграл воздушное противоборство у Да Кошта Нуну.
    • 46'
      Матч возобновлен
    • 45'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 45'
      Контроль мяча: Осер: 57%, Ницца: 43%.
    • 45'
      Костиль Бенуа взял и забрал мяч на выходе
    • 45'
      Жубал Мендес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 45'
      Баркли Росс создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 44'
      Бар Мельвен из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 44'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 44'
      Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 44'
      Ницца контролирует мяч.
    • 43'
      Команда Осер сравняла счет! Игра продолжается!
    • 42'
      Отре Матиас сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      42'
      Г О О О О О О Л - Да Кошта Нуну из команды Осер с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
    • Угловой
      42'
      Отре Матиас из команды Осер подал угловой справа.
    • 42'
      Лемина Марио ослабляет давление, выбив мяч.
    • 41'
      Росарио Пабло из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 41'
      Осер пытается что-то создать.
    • 41'
      Лаборд Гаэтан выиграл воздушное противоборство у Жанвье Жульян.
    • 40'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 40'
      Делор Анди получил травму и заменен. Пепе Николя выходит на поле.
    • 40'
      Жанвье Жульян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 40'
      Лаборд Гаэтан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 40'
      Контроль мяча: Осер: 54%, Ницца: 46%.
    • 39'
      Осер пытается что-то создать.
    • 39'
      Матч возобновится спорным мячом
    • Травма, повреждение
      39'
      Ох, нехорошо это выглядит. Делор Анди получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      37'
      Делор Анди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 37'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 36'
      Делор Анди выиграл воздушное противоборство у Paul Joly.
    • 36'
      Росарио Пабло из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      36'
      Отре Матиас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 35'
      Тодибо Жан-Клер из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 35'
      Контроль мяча: Осер: 54%, Ницца: 46%.
    • 35'
      Туре Бирама выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 34'
      Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 34'
      Росарио Пабло из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 33'
      Осер пытается что-то создать.
    • 32'
      Осер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 32'
      Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе
    • 32'
      Осер пытается что-то создать.
    • 31'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 31'
      Бар Мельвен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 31'
      Осер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 31'
      Ницца контролирует мяч.
    • 30'
      Баркли Росс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      Контроль мяча: Осер: 52%, Ницца: 48%.
    • 29'
      Удар от ворот произведет Осер
    • Угловой
      29'
      Баркли Росс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 28'
      Туре Бирама из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      28'
      Баркли Росс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 28'
      Жубал Мендес из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 27'
      Ницца начинает контратаку
    • 27'
      Синайоко Лассин нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Фол, нарушение
      26'
      Судья сигнализирует, что Да Кошта Нуну из команды Осер поставил подножку. Пострадал Маттиа Вити
    • 26'
      Осер пытается что-то создать.
    • 25'
      Контроль мяча: Осер: 50%, Ницца: 50%.
    • 25'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 25'
      Шанс! Сахи Хамза из команды Осер пробил головой, но мимо
    • 25'
      Paul Joly из команды Осер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 25'
      Лемина Марио ослабляет давление, выбив мяч.
    • 25'
      Росарио Пабло из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      24'
      Судья сигнализирует, что Лемина Марио из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Равелсон Райан
    • 23'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 23'
      Сахи Хамза из команды Осер наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 22'
      Осер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 22'
      Осер контролирует мяч.
    • 21'
      Тюрам Кефрен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 21'
      Команда Ницца забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 20'
      Тюрам Кефрен сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      20'
      Г О О О О Л - Делор Анди забивает с правой ноги!
    • 20'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 20'
      Контроль мяча: Осер: 49%, Ницца: 51%.
    • 20'
      Матч возобновлен
    • 19'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 19'
      Костиль Бенуа взял и забрал мяч на выходе
    • 18'
      Ницца контролирует мяч.
    • 17'
      Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 17'
      Бернар Кентин из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      17'
      Баркли Росс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 16'
      Жубал Мендес из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 16'
      Ницца начинает контратаку
    • 16'
      Маттиа Вити из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 16'
      Осер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 16'
      Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 16'
      Лотомба Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Осер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 15'
      Контроль мяча: Осер: 49%, Ницца: 51%.
    • 14'
      Маттиа Вити ослабляет давление, выбив мяч.
    • 14'
      Да Кошта Нуну выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      14'
      Жубал Мендес из команды Осер заходит слишком далеко, он валит Делор Анди.
    • 13'
      Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе
    • 13'
      Тодибо Жан-Клер из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      Осер пытается что-то создать.
    • 12'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 12'
      Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 11'
      Хорошую попытку сделал Отре Матиас. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 11'
      Да Кошта Нуну создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 11'
      Осер пытается что-то создать.
    • Офсайд
      10'
      Делор Анди из команды Ницца в офсайде
    • 10'
      Делор Анди не смог попасть в створ ударом издали
    • 10'
      Ницца пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      10'
      Судья сигнализирует, что Туре Бирама из команды Осер поставил подножку. Пострадал Бар Мельвен
    • 10'
      Контроль мяча: Осер: 52%, Ницца: 48%.
    • Офсайд
      9'
      Сахи Хамза из команды Осер в офсайде
    • 9'
      Осер контролирует мяч.
    • 9'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 8'
      Осер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 8'
      Синайоко Лассин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 6'
      Матч возобновлен
    • 6'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Офсайд
      6'
      Делор Анди из команды Ницца в офсайде
    • 6'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 5'
      Осер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 5'
      Контроль мяча: Осер: 50%, Ницца: 50%.
    • 5'
      Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 4'
      Осер пытается что-то создать.
    • 4'
      Синайоко Лассин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Бар Мельвен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 3'
      Шанс! Делор Анди из команды Ницца пробил головой, но мимо
    • 3'
      Баркли Росс из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      3'
      Равелсон Райан из команды Осер заходит слишком далеко, он валит Лаборд Гаэтан.
    • 2'
      Лемина Марио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Осер контролирует мяч.
    • 1'
      Ницца контролирует мяч.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Ницца начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de l'Abbe-Deschamps. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Осер 13.9% (17)
    X 41% (50)
    Ницца 45.1% (55)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Осер 1:1 Ницца

    Исход игры
    Осер
    13.9% (17)
    Ничья
    41% (50)
    Ницца
    45.1% (55)
    Тотал 2.5
    Больше
    23.14% (28)
    Меньше
    76.86% (93)
    Обе команды забьют
    Да
    61.98% (75)
    Нет
    38.02% (46)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.5% (47)
    0:1 Ницца
    27% (33)
    1:2 Ницца
    17.2% (21)
    1:0 Осер
    9% (11)
    2:1 Осер
    4.9% (6)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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