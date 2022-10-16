Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Маттиа Вити выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Осер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

47' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Матч возобновлен

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Костиль Бенуа взял и забрал мяч на выходе

45' Жубал Мендес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Баркли Росс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

44' Бар Мельвен из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

44' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Команда Осер сравняла счет! Игра продолжается!

42' Г О О О О О О Л - Да Кошта Нуну из команды Осер с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

40' Удар от ворот произведет Ницца

40' Жанвье Жульян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Лаборд Гаэтан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Матч возобновится спорным мячом

39' Ох, нехорошо это выглядит. Делор Анди получил травму и медбригада забирает его с поля.

37' Делор Анди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Делор Анди выиграл воздушное противоборство у Paul Joly.

36' Отре Матиас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Туре Бирама выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Осер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе

31' Удар от ворот произведет Ницца

31' Бар Мельвен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Осер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Баркли Росс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Удар от ворот произведет Осер

29' Баркли Росс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Баркли Росс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Удар от ворот произведет Ницца

25' Paul Joly из команды Осер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

23' Удар от ворот произведет Ницца

23' Сахи Хамза из команды Осер наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

22' Осер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Тюрам Кефрен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Команда Ницца забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

20' Г О О О О Л - Делор Анди забивает с правой ноги!

20' Матч возобновлен

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Костиль Бенуа взял и забрал мяч на выходе

17' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Баркли Росс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Маттиа Вити из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

16' Осер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Лотомба Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Осер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Маттиа Вити ослабляет давление, выбив мяч.

14' Да Кошта Нуну выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе

12' Удар от ворот произведет Осер

12' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Хорошую попытку сделал Отре Матиас . Удар в створ, но вратарь начеку

11' Да Кошта Нуну создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Делор Анди не смог попасть в створ ударом издали

9' Удар от ворот произведет Ницца

8' Осер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Синайоко Лассин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Удар от ворот произведет Ницца

6' Матч возобновлен

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Осер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Синайоко Лассин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Бар Мельвен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Удар от ворот произведет Осер

3' Баркли Росс из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

2' Лемина Марио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Ницца начинает с центра поля