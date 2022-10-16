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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Marc Bollengier
Нант
0:0
Первый тайм: 4'
Брест
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Прогнозы 122
Нант 74.6% (91)
X 19.7% (24)
Брест 5.7% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нант
Ничья
Брест
3.30
3.52
3.69
Все Коэффициенты
1
Лафон
Альбан
12
Аппиа
Деннис
3
Жиротто
Андрей
4
Паллуа
Николя
29
Мерлин
Квентин
8
Мутуссами
Самуэль
5
Чиривелья
Педро
10
Блас
Людовик
14
Ганаго
Игнатиус
27
Саймон
Мозес
31
Мохамед
Мостафа
40
Бизот
Марко
99
Фадига
Ноа
4
Дари
Ашраф
3
Брассье
Лилиан
21
Уронен
Йере
7
Белькебла
Арис
20
Лис-Мелу
Пьерр
10
Дель
Кастильо
Ромен
29
Перейра-Лаже
Матиаш
9
Онора
Франк
13
Слимани
Ислам
Нант
4-2-3-1
Брест
4-2-3-1

История личных встреч

Нант
Брест

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

128.6%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы

11 матчей

63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

81.8%
18.2%
9 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

Л1
1:1
К
2:0
Л1
3:1
ТМК
1:3
Л1
1:4
Л1
3:1
Л1
1:1
ТМС
3:1
Л2
1:4
Л2
1:2
Л2
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саймон Мозес 3 0.3
Мохамед Мостафа 2 0.2
Гессан Эванн 1 0.1
Ганаго Игнатиус 1 0.1
Блас Людовик 1 (1) 0.1
Жиротто Андрей 0 0
Мерлин Квентин 0 0
Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лис-Мелу Пьерр 2 0.2
Ле Дуарон Жереми 2 0.2
Дель Кастильо Ромен 2 (1) 0.2
Слимани Ислам 1 0.1
Онора Франк 1 0.1
Белькебла Арис 1 0.1
Дари Ашраф 1 0.1
Белайли Юсеф 0 0
Уронен Йере 0 0

Карточки

Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабио да Сильва 1 1
Жиротто Андрей 2 0
Мутуссами Самуэль 2 0
Сиссоко Мусса 1 0
Паллуа Николя 1 0
Аппиа Деннис 1 0
Коршья Себастьен 1 0
Саймон Мозес 1 0
Чиривелья Педро 1 0
Дескамп Реми 1 0
Гессан Эванн 1 0
Мерлин Квентин 1 0
Антуан Комбуаре 1 0
Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лис-Мелу Пьерр 2 1
Шардонне Брендан 3 0
Белайли Юсеф 3 0
Слимани Ислам 2 0
Дель Кастильо Ромен 2 0
Брассье Лилиан 2 0
Мишель Тер-Закарян 2 0
Бизот Марко 1 0
Онора Франк 1 0
Белькебла Арис 1 0
Дюверн Жан-Кевин 1 0
Дари Ашраф 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
7
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
50%
1
14%
46-60
1
25%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

5
9
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
1
20%
3
33%
61-75
1
20%
3
33%
76-90

Забито

5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
20%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
4
80%
0
0%
76-90

Пропущено

13
12
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
15%
3
25%
1-15
4
31%
3
25%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
3
23%
2
17%
61-75
3
23%
1
8%
76-90

Забито

9
10
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 3
1
11%
2
20%
1-15
1
11%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
22%
1
10%
46-60
1
11%
4
40%
61-75
4
44%
1
10%
76-90

Пропущено

18
21
8 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
3
17%
3
14%
1-15
5
28%
5
24%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
2
11%
2
10%
46-60
4
22%
5
24%
61-75
4
22%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Нант
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Нант - Фрайбург 0:4 Ренн - Нант 3:0 Фрайбург - Нант 2:0 Монако - Нант 4:1
Нант - Ланс 0:0 Карабах - Нант 3:0 Лорьян - Нант 3:2 Нант - Олимпиакос 2:1 Нант - ПСЖ 0:3 Страсбург - Нант 1:1 Нант - Тулуза 3:1 Марсель - Нант 2:1 Нант - Лилль 1:1 Анже - Нант 0:0 ПСЖ - Нант 4:0 Нант - Ренн 0:1 Нант - Лорьян 2:0 Кан - Нант 0:2 Нант - Генгам 0:1 Нант - Сент-Этьен 1:1
Брест
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Брест - Лорьян 1:2 Осер - Брест 1:1 Брест - Аяччо 0:1 ПСЖ - Брест 1:0
Брест - Страсбург 1:1 Ренн - Брест 3:1 Брест - Монпелье 0:7 Анже - Брест 1:3 Брест - Марсель 1:1 Ланс - Брест 3:2 Брест - Бордо 2:4 Монако - Брест 4:2 Брест - Страсбург 0:1 Брест - Клермон 2:0 Мец - Брест 0:1 Брест - Лион 2:1 Сент-Этьен - Брест 2:1 Брест - Нант 1:1 Монпелье - Брест 1:2 Анже - Брест 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 8 2 0 28 - 5 26
2. Лорьян Заявка 11 8 2 1 21 - 14 26
3. Ланс Заявка 11 7 3 1 18 - 8 24
4. Марсель Заявка 10 7 2 1 20 - 7 23
5. Монако Заявка 10 6 2 2 19 - 13 20
6. Ренн 0:0 Заявка 11 5 4 2 20 - 9 19
7. Лилль Заявка 11 6 1 4 21 - 18 19
8. Клермон Заявка 10 5 1 4 14 - 15 16
9. Тулуза Заявка 11 4 3 4 17 - 18 15
10. Лион 0:0 Заявка 11 4 3 4 17 - 12 15
11. Монпелье Заявка 11 4 0 7 21 - 22 12
12. Труа 0:0 Заявка 11 3 3 5 18 - 21 12
13. Ницца 0:0 Заявка 11 3 3 5 9 - 13 12
14. Реймс Заявка 11 1 6 4 12 - 19 9
15. Осер 0:0 Заявка 11 2 3 6 10 - 22 9
16. Аяччо 0:0 Заявка 11 2 2 7 7 - 15 8
17. Нант 0:0 Заявка 11 1 5 5 9 - 18 8
18. Страсбург Заявка 11 1 5 5 10 - 17 8
19. Анже Заявка 11 2 2 7 13 - 27 8
20. Брест 0:0 Заявка 11 1 4 6 10 - 21 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланс Заявка 6 6 0 0 13 - 5 18
2. Лорьян Заявка 5 4 1 0 10 - 5 13
3. Ренн 0:0 Заявка 6 4 1 1 13 - 3 13
4. Лион 0:0 Заявка 6 4 1 1 14 - 5 13
5. Марсель Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
6. Тулуза Заявка 6 3 2 1 11 - 10 11
7. ПСЖ Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
8. Монпелье Заявка 6 3 0 3 9 - 10 9
9. Лилль Заявка 5 3 0 2 9 - 11 9
10. Клермон Заявка 5 3 0 2 6 - 9 9
11. Монако Заявка 5 2 1 2 10 - 11 7
12. Труа 0:0 Заявка 5 1 3 1 6 - 7 6
13. Нант 0:0 Заявка 5 1 3 1 4 - 5 6
14. Осер 0:0 Заявка 6 1 3 2 5 - 8 6
15. Ницца 0:0 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
16. Анже Заявка 6 1 1 4 7 - 14 4
17. Реймс Заявка 5 0 3 2 4 - 9 3
18. Страсбург Заявка 6 0 3 3 4 - 10 3
19. Брест 0:0 Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
20. Аяччо 0:0 Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 6 5 1 0 19 - 1 16
2. Монако Заявка 5 4 1 0 9 - 2 13
3. Лорьян Заявка 6 4 1 1 11 - 9 13
4. Марсель Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
5. Лилль Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
6. Ницца 0:0 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
7. Клермон Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
8. Аяччо 0:0 Заявка 6 2 1 3 5 - 7 7
9. Ланс Заявка 5 1 3 1 5 - 3 6
10. Ренн 0:0 Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
11. Реймс Заявка 6 1 3 2 8 - 10 6
12. Труа 0:0 Заявка 6 2 0 4 12 - 14 6
13. Страсбург Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
14. Брест 0:0 Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
15. Тулуза Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
16. Анже Заявка 5 1 1 3 6 - 13 4
17. Монпелье Заявка 5 1 0 4 12 - 12 3
18. Осер 0:0 Заявка 5 1 0 4 5 - 14 3
19. Лион 0:0 Заявка 5 0 2 3 3 - 7 2
20. Нант 0:0 Заявка 6 0 2 4 5 - 13 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
Лилль Дэвид Джонатан 11 (2)
ПСЖ Неймар 10 (7)
ПСЖ Мбаппе Килиан 8
Лорьян Моффи Теремас 9
Ланс Сотока Флориан 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Аяччо Амума Ромен 2 3
Реймс Лопи Дион 2 3
Анже Менди Батиста 1 4
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 2
Реймс Агбаду Эммануэль 2 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 6'
    Игрок из команды Нант вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 6'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: Нант: 65%, Брест: 35%.
  • 5'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Лис-Мелу Пьерр пробует нанести удар издали, но Альбан Ляфон держит все под контролем
  • 4'
    Жиротто Андрей из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Брест начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Нант 74.6% (91)
    X 19.7% (24)
    Брест 5.7% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Нант
    Ничья
    Брест
    3.30
    3.52
    3.69
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Нант 0:0 Брест онлайн

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    Прогнозы на матч Нант 0:0 Брест

    Исход игры
    Нант
    74.6% (91)
    Ничья
    19.7% (24)
    Брест
    5.7% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.69% (35)
    Меньше
    71.31% (87)
    Обе команды забьют
    Да
    47.54% (58)
    Нет
    52.46% (64)
    Популярный счёт
    1:0 Нант
    41% (50)
    2:1 Нант
    23.8% (29)
    1:1 Ничья
    18.9% (23)
    2:0 Нант
    9% (11)
    1:2 Брест
    3.3% (4)
    0:1 Брест
    1.6% (2)
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