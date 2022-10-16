Жереми Ле Дуарон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Хорошую попытку сделал Мутуссами Самуэль . Удар в створ, но вратарь начеку

44' Блас Людовик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

42' Удар от ворот произведет Брест

42' Мерлин Квентин не смог попасть в створ ударом издали

41' Блас Людовик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Перейра-Лаже Матиаш совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

39' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Фантастический гол, где все сам сделал Ганаго Игнатиус

36' Г О О О О Л - Ганаго Игнатиус забивает ударом с правой ноги!

36' Дари Ашраф плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

35' Г О О О О О Л - Саймон Мозес из команды Нант забивает пенальти правой ногой! Удар был по центру, но Марко Бизот прыгнул вправо!

34' После проверки VAR судья не изменил решения - Нант пробьет пенальти!

33' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

32' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе

30' Саймон Мозес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Удар от ворот произведет Брест

28' Мутуссами Самуэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

27' Удар от ворот произведет Нант

26' Удар от ворот произведет Брест

26' Удар от ворот произведет Нант

26' Слимани Ислам оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

24' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Хорошую попытку сделал Лис-Мелу Пьерр . Удар в створ, но вратарь начеку

23' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Мутуссами Самуэль из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

19' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

19' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

18' Г О О О О Л - Фадига Ноа забивает с левой ноги!

18' Перейра-Лаже Матиаш создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Брассье Лилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Удар от ворот произведет Брест

13' Саймон Мозес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

12' СПАСЕНО - Блас Людовик пробил пенальти, но Марко Бизот отбивает!

11' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

10' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

8' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Чиривелья Педро навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Матч возобновится спорным мячом

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Игрок из команды Нант вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

6' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

2' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Блас Людовик и попал в перекладину!

2' Саймон Мозес из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Брест начинает с центра поля