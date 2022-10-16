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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Marc Bollengier
Нант
4:1
Конец матча
Брест
0'
0:0
12' Не забитый пенальти
Блас Людовик
0:1
18' Гол
Фадига Ноа
32' Желтая карточка
Лис-Мелу Пьерр
1:1
35' Пенальти
Саймон Мозес
2:1
36' Гол
Ганаго Игнатиус
40' Желтая карточка
Перейра-Лаже Матиаш
3:1
70' Гол
Мохамед Мостафа
4:1
88' Гол
Сиссоко Мусса
90'+4

Ход матча

12'
Блас Людовик
0:0
18'
0:1
Фадига Ноа
(Перейра-Лаже Матиаш)
32'
 
Лис-Мелу Пьерр
35'
Саймон Мозес
1:1
36'
Ганаго Игнатиус
2:1
40'
 
Перейра-Лаже Матиаш
66'
 
Дембеле Карамоко Кадер
Слимани Ислам
66'
 
Кардона Ирвин
Дель Кастильо Ромен
66'
 
Ле Дуарон Жереми
Онора Франк
67'
Сиссоко Мусса
Ганаго Игнатиус
 
70'
Мохамед Мостафа
3:1
73'
 
Камара Махди
Лис-Мелу Пьерр
73'
 
Маньетти Уго
Перейра-Лаже Матиаш
84'
Гессан Эванн
Мохамед Мостафа
 
84'
Кастеллетто Жан-Шарль
Аппиа Деннис
 
84'
Коршья Себастьен
Саймон Мозес
 
88'
Сиссоко Мусса
(Блас Людовик)
4:1
89'
Коко Маркус
Чиривелья Педро
 

Статистика матча

  • 4 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 5
  • 4 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогнозы 122
Нант 74.6% (91)
X 19.7% (24)
Брест 5.7% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Лафон
Альбан
12
Аппиа
Деннис
3
Жиротто
Андрей
4
Паллуа
Николя
29
Мерлин
Квентин
8
Мутуссами
Самуэль
5
Чиривелья
Педро
10
Блас
Людовик
14
Ганаго
Игнатиус
27
Саймон
Мозес
31
Мохамед
Мостафа
40
Бизот
Марко
99
Фадига
Ноа
4
Дари
Ашраф
3
Брассье
Лилиан
21
Уронен
Йере
7
Белькебла
Арис
20
Лис-Мелу
Пьерр
10
Дель
Кастильо
Ромен
29
Перейра-Лаже
Матиаш
9
Онора
Франк
13
Слимани
Ислам
Нант
4-2-3-1
Брест
4-2-3-1

История личных встреч

Нант
Брест

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

128.6%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы

11 матчей

63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

81.8%
18.2%
9 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

Л1
1:1
К
2:0
Л1
3:1
ТМК
1:3
Л1
1:4
Л1
3:1
Л1
1:1
ТМС
3:1
Л2
1:4
Л2
1:2
Л2
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саймон Мозес 4 (1) 0.36
Мохамед Мостафа 3 0.27
Ганаго Игнатиус 2 0.18
Гессан Эванн 1 0.09
Блас Людовик 1 (1) 0.09
Сиссоко Мусса 1 0.09
Жиротто Андрей 0 0
Мерлин Квентин 0 0
Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лис-Мелу Пьерр 2 0.18
Ле Дуарон Жереми 2 0.18
Дель Кастильо Ромен 2 (1) 0.18
Слимани Ислам 1 0.09
Онора Франк 1 0.09
Белькебла Арис 1 0.09
Дари Ашраф 1 0.09
Фадига Ноа 1 0.09
Белайли Юсеф 0 0
Уронен Йере 0 0
Перейра-Лаже Матиаш 0 0

Карточки

Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабио да Сильва 1 1
Жиротто Андрей 2 0
Мутуссами Самуэль 2 0
Сиссоко Мусса 1 0
Паллуа Николя 1 0
Аппиа Деннис 1 0
Коршья Себастьен 1 0
Саймон Мозес 1 0
Чиривелья Педро 1 0
Дескамп Реми 1 0
Гессан Эванн 1 0
Мерлин Квентин 1 0
Антуан Комбуаре 1 0
Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лис-Мелу Пьерр 3 1
Шардонне Брендан 3 0
Белайли Юсеф 3 0
Слимани Ислам 2 0
Дель Кастильо Ромен 2 0
Брассье Лилиан 2 0
Мишель Тер-Закарян 2 0
Бизот Марко 1 0
Онора Франк 1 0
Белькебла Арис 1 0
Перейра-Лаже Матиаш 1 0
Дюверн Жан-Кевин 1 0
Дари Ашраф 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
8
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
2
25%
3
38%
61-75
1
13%
1
13%
76-90

Пропущено

6
13
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
17%
1
8%
46-60
1
17%
4
31%
61-75
1
17%
4
31%
76-90

Забито

5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
20%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
4
80%
0
0%
76-90

Пропущено

13
12
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
15%
3
25%
1-15
4
31%
3
25%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
3
23%
2
17%
61-75
3
23%
1
8%
76-90

Забито

13
11
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
5 Не забивали 3
1
8%
2
18%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
2
15%
1
9%
31-45
2
15%
1
9%
46-60
2
15%
4
36%
61-75
5
38%
1
9%
76-90

Пропущено

19
25
9 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
3
16%
3
12%
1-15
6
32%
5
20%
16-30
0
0%
4
16%
31-45
2
11%
2
8%
46-60
4
21%
6
24%
61-75
4
21%
5
20%
76-90

Результаты последних матчей

Нант
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Нант - Фрайбург 0:4 Ренн - Нант 3:0 Фрайбург - Нант 2:0 Монако - Нант 4:1
Нант - Ланс 0:0 Карабах - Нант 3:0 Лорьян - Нант 3:2 Нант - Олимпиакос 2:1 Нант - ПСЖ 0:3 Страсбург - Нант 1:1 Нант - Тулуза 3:1 Марсель - Нант 2:1 Нант - Лилль 1:1 Анже - Нант 0:0 ПСЖ - Нант 4:0 Нант - Ренн 0:1 Нант - Лорьян 2:0 Кан - Нант 0:2 Нант - Генгам 0:1 Нант - Сент-Этьен 1:1
Брест
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Брест - Лорьян 1:2 Осер - Брест 1:1 Брест - Аяччо 0:1 ПСЖ - Брест 1:0
Брест - Страсбург 1:1 Ренн - Брест 3:1 Брест - Монпелье 0:7 Анже - Брест 1:3 Брест - Марсель 1:1 Ланс - Брест 3:2 Брест - Бордо 2:4 Монако - Брест 4:2 Брест - Страсбург 0:1 Брест - Клермон 2:0 Мец - Брест 0:1 Брест - Лион 2:1 Сент-Этьен - Брест 2:1 Брест - Нант 1:1 Монпелье - Брест 1:2 Анже - Брест 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 8 2 0 28 - 5 26
2. Лорьян Заявка 11 8 2 1 21 - 14 26
3. Ланс Заявка 11 7 3 1 18 - 8 24
4. Марсель Заявка 10 7 2 1 20 - 7 23
5. Монако 1:0 Заявка 11 7 2 2 20 - 13 23
6. Ренн Заявка 11 6 3 2 23 - 11 21
7. Лилль Заявка 11 6 1 4 21 - 18 19
8. Клермон 0:1 Заявка 11 5 1 5 14 - 16 16
9. Тулуза Заявка 11 4 3 4 17 - 18 15
10. Лион Заявка 11 4 2 5 19 - 15 14
11. Монпелье Заявка 11 4 0 7 21 - 22 12
12. Труа Заявка 11 3 3 5 19 - 22 12
13. Ницца Заявка 11 3 3 5 10 - 14 12
14. Нант Заявка 11 2 4 5 13 - 19 10
15. Реймс Заявка 11 1 6 4 12 - 19 9
16. Осер Заявка 11 2 3 6 11 - 23 9
17. Страсбург Заявка 11 1 5 5 10 - 17 8
18. Аяччо Заявка 11 2 2 7 8 - 16 8
19. Анже Заявка 11 2 2 7 13 - 27 8
20. Брест Заявка 11 1 3 7 11 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланс Заявка 6 6 0 0 13 - 5 18
2. Ренн Заявка 6 5 0 1 16 - 5 15
3. Лорьян Заявка 5 4 1 0 10 - 5 13
4. Лион Заявка 6 4 1 1 14 - 5 13
5. Марсель Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
6. Тулуза Заявка 6 3 2 1 11 - 10 11
7. Монако 1:0 Заявка 6 3 1 2 11 - 11 10
8. ПСЖ Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
9. Монпелье Заявка 6 3 0 3 9 - 10 9
10. Лилль Заявка 5 3 0 2 9 - 11 9
11. Клермон 0:1 Заявка 5 3 0 2 6 - 9 9
12. Нант Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
13. Труа Заявка 5 1 3 1 7 - 8 6
14. Осер Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
15. Анже Заявка 6 1 1 4 7 - 14 4
16. Ницца Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
17. Реймс Заявка 5 0 3 2 4 - 9 3
18. Страсбург Заявка 6 0 3 3 4 - 10 3
19. Брест Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
20. Аяччо Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 6 5 1 0 19 - 1 16
2. Монако 1:0 Заявка 5 4 1 0 9 - 2 13
3. Лорьян Заявка 6 4 1 1 11 - 9 13
4. Марсель Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
5. Лилль Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
6. Ницца Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
7. Клермон 0:1 Заявка 6 2 1 3 8 - 7 7
8. Аяччо Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
9. Ланс Заявка 5 1 3 1 5 - 3 6
10. Ренн Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
11. Реймс Заявка 6 1 3 2 8 - 10 6
12. Труа Заявка 6 2 0 4 12 - 14 6
13. Страсбург Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
14. Тулуза Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
15. Брест Заявка 6 1 1 4 8 - 13 4
16. Анже Заявка 5 1 1 3 6 - 13 4
17. Монпелье Заявка 5 1 0 4 12 - 12 3
18. Осер Заявка 5 1 0 4 5 - 14 3
19. Нант Заявка 6 0 2 4 5 - 13 2
20. Лион Заявка 5 0 1 4 5 - 10 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
Лилль Дэвид Джонатан 11 (2)
ПСЖ Неймар 10 (7)
ПСЖ Мбаппе Килиан 8
Лорьян Моффи Теремас 9
Ренн Террье Мартен 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Аяччо Амума Ромен 2 3
Реймс Лопи Дион 2 3
Анже Менди Батиста 1 4
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 2
Реймс Агбаду Эммануэль 2 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Нант: 54%, Брест: 46%.
  • 93'
    Уронен Йере из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • Угловой
    93'
    Дембеле Карамоко Кадер из команды Брест разыграл угловой с правого угла.
  • 93'
    Белькебла Арис пробует нанести удар издали, но Альбан Ляфон держит все под контролем
  • 93'
    Жереми Ле Дуарон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • Фол, нарушение
    92'
    Судья сигнализирует, что Гессан Эванн из команды Нант поставил подножку. Пострадал Белькебла Арис
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 47'
      Контроль мяча: Нант: 62%, Брест: 38%.
    • Фол, нарушение
      47'
      Судья сигнализирует, что Мерлин Квентин из команды Нант поставил подножку. Пострадал Дель Кастильо Ромен
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 45'
      Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 45'
      Брассье Лилиан успешно блокирует удар.
    • 45'
      Блас Людовик нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Фол, нарушение
      44'
      Судья сигнализирует, что Уронен Йере из команды Брест поставил подножку. Пострадал Блас Людовик
    • 44'
      Хорошую попытку сделал Мутуссами Самуэль. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 44'
      Блас Людовик создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • Фол, нарушение
      43'
      Судья сигнализирует, что Мерлин Квентин из команды Нант поставил подножку. Пострадал Дель Кастильо Ромен
    • 42'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 42'
      Мерлин Квентин не смог попасть в створ ударом издали
    • 42'
      Ганаго Игнатиус нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 41'
      Блас Людовик создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 41'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 40'
      Контроль мяча: Нант: 60%, Брест: 40%.
    • Желтая карточка
      40'
      Перейра-Лаже Матиаш совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • Фол, нарушение
      40'
      Безумный фол. Перейра-Лаже Матиаш грубо играет против соперника. Пострадал Чиривелья Педро
    • 39'
      Нант пытается что-то создать.
    • 39'
      Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 38'
      Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 38'
      Блас Людовик нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 37'
      Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 37'
      Фантастический гол, где все сам сделал Ганаго Игнатиус!
    • Описание гола
      36'
      Г О О О О Л - Ганаго Игнатиус забивает ударом с правой ноги!
    • 36'
      Дари Ашраф плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
    • Описание гола
      35'
      Г О О О О О Л - Саймон Мозес из команды Нант забивает пенальти правой ногой! Удар был по центру, но Марко Бизот прыгнул вправо!
    • 35'
      Контроль мяча: Нант: 59%, Брест: 41%.
    • 35'
      Контроль мяча: Нант: 60%, Брест: 40%.
    • 34'
      После проверки VAR судья не изменил решения - Нант пробьет пенальти!
    • 33'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • Желтая карточка
      32'
      Лис-Мелу Пьерр из команды Брест получает желтую после опасной игры.
    • Фол, нарушение
      32'
      ПЕНАЛЬТИ - Лис-Мелу Пьерр из команды Брест привез своей команде пенальти за опасную игру против Ганаго Игнатиус.
    • 32'
      Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      31'
      Блас Людовик наказан за толчок Уронен Йере
    • 30'
      Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
    • Угловой
      30'
      Саймон Мозес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 30'
      Контроль мяча: Нант: 57%, Брест: 43%.
    • 30'
      Дари Ашраф ослабляет давление, выбив мяч.
    • 29'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 29'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 28'
      Мутуссами Самуэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 28'
      Лис-Мелу Пьерр из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      28'
      Чиривелья Педро из команды Нант разыграл угловой с правого угла.
    • 28'
      Уронен Йере из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 27'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 26'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 26'
      Нант пытается что-то создать.
    • 26'
      Контроль мяча: Нант: 58%, Брест: 42%.
    • 26'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 26'
      Слимани Ислам оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 26'
      Дель Кастильо Ромен из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      25'
      Судья сигнализирует, что Мутуссами Самуэль из команды Нант поставил подножку. Пострадал Лис-Мелу Пьерр
    • 24'
      Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 24'
      Фадига Ноа успешно блокирует удар.
    • 24'
      Мерлин Квентин нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 24'
      Нант пытается что-то создать.
    • 23'
      Лафон Альбан делает важнейший сейв!
    • 23'
      Хорошую попытку сделал Лис-Мелу Пьерр. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 23'
      Шанс! Перейра-Лаже Матиаш из команды Брест пробил головой, но мимо
    • Угловой
      23'
      Онора Франк из команды Брест подал угловой справа.
    • 23'
      Мерлин Квентин из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 23'
      Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 22'
      Брассье Лилиан из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 22'
      Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 21'
      Мутуссами Самуэль из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      20'
      Перейра-Лаже Матиаш из команды Брест опасно и грубо сыграл. Блас Людовик пострадал.
    • 20'
      Контроль мяча: Нант: 56%, Брест: 44%.
    • 20'
      Дари Ашраф из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 20'
      Нант пытается что-то создать.
    • 19'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • Описание гола
      19'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • 18'
      Фадига Ноа сделал ключевой пас для гола!
    • 18'
      Перейра-Лаже Матиаш сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      18'
      Г О О О О Л - Фадига Ноа забивает с левой ноги!
    • 18'
      Перейра-Лаже Матиаш создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 18'
      Брассье Лилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Нант пытается что-то создать.
    • 16'
      Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Офсайд
      16'
      Мерлин Квентин из команды Нант в офсайде
    • 15'
      Нант пытается что-то создать.
    • 15'
      Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 15'
      Контроль мяча: Нант: 64%, Брест: 36%.
    • 15'
      Брассье Лилиан из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 14'
      Нант контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      13'
      Мохамед Мостафа из команды Нант опасно и грубо сыграл. Уронен Йере пострадал.
    • 13'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 13'
      Саймон Мозес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 13'
      Бизот Марко делает важнейший сейв!
    • Описание гола
      12'
      СПАСЕНО - Блас Людовик пробил пенальти, но Марко Бизот отбивает!
    • 11'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 10'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • 10'
      Контроль мяча: Нант: 70%, Брест: 30%.
    • Фол, нарушение
      10'
      ПЕНАЛЬТИ! - Фадига Ноа играет рукой в штрафной! Фадига Ноа вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
    • 9'
      Нант контролирует мяч.
    • 8'
      Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 8'
      Паллуа Николя ослабляет давление, выбив мяч.
    • 8'
      Брест начинает контратаку
    • 8'
      Бизот Марко из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      8'
      Чиривелья Педро навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 8'
      Лис-Мелу Пьерр успешно блокирует удар.
    • 7'
      Блас Людовик нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 7'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 6'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 6'
      Игрок из команды Нант вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 6'
      Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 5'
      Контроль мяча: Нант: 65%, Брест: 35%.
    • 5'
      Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 5'
      Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 4'
      Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
    • 4'
      Жиротто Андрей из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 4'
      Брест пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      3'
      Судья сигнализирует, что Онора Франк из команды Брест поставил подножку. Пострадал Жиротто Андрей
    • Фол, нарушение
      3'
      Судья сигнализирует, что Ганаго Игнатиус из команды Нант поставил подножку. Пострадал Дари Ашраф
    • 3'
      Брассье Лилиан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Блас Людовик и попал в перекладину!
    • 2'
      Саймон Мозес из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      1'
      Фадига Ноа наказан за толчок Мерлин Квентин
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Брест начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Нант 74.6% (91)
    X 19.7% (24)
    Брест 5.7% (7)
    Все прогнозы
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    Прогнозы на матч Нант 4:1 Брест

    Исход игры
    Нант
    74.6% (91)
    Ничья
    19.7% (24)
    Брест
    5.7% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.69% (35)
    Меньше
    71.31% (87)
    Обе команды забьют
    Да
    47.54% (58)
    Нет
    52.46% (64)
    Популярный счёт
    1:0 Нант
    41% (50)
    2:1 Нант
    23.8% (29)
    1:1 Ничья
    18.9% (23)
    2:0 Нант
    9% (11)
    1:2 Брест
    3.3% (4)
    0:1 Брест
    1.6% (2)
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