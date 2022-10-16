Тур: 11. Стадион: Стад де ля Божуар. Главный судья: Marc Bollengier
0'
0:0
12' Не забитый пенальтиБлас Людовик
0:1
18' ГолФадига Ноа
32' Желтая карточкаЛис-Мелу Пьерр
1:1
35' ПенальтиСаймон Мозес
2:1
36' ГолГанаго Игнатиус
40' Желтая карточкаПерейра-Лаже Матиаш
3:1
70' ГолМохамед Мостафа
4:1
88' ГолСиссоко Мусса
90'+4
Ход матча
12'
0:0
18'
32'
35'
1:1
36'
2:1
70'
3:1
88'
4:1
Статистика матча
-
4 Голы 1
-
7 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 3
-
7 Угловые 5
-
4 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
12
Аппиа
Деннис
10
Блас
Людовик
27
Саймон
Мозес
40
Бизот
Марко
99
Фадига
Ноа
21
Уронен
Йере
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Аппиа ДеннисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Блас ЛюдовикПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Саймон МозесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Дескамп РемиВратарь
-
30 Петрич ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Аши МохамедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Коко МаркусНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
40 Бизот МаркоВратарь
-
99 Фадига НоаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Уронен ЙереЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
45 Камара МахдиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Bruno Grougi
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Нант
Брест
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
128.6%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы
11 матчей
63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
81.8%
18.2%
9 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нант
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саймон Мозес
|4 (1)
|0.36
|Мохамед Мостафа
|3
|0.27
|Ганаго Игнатиус
|2
|0.18
|Гессан Эванн
|1
|0.09
|Блас Людовик
|1 (1)
|0.09
|Сиссоко Мусса
|1
|0.09
|Жиротто Андрей
|0
|0
|Мерлин Квентин
|0
|0
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лис-Мелу Пьерр
|2
|0.18
|Ле Дуарон Жереми
|2
|0.18
|Дель Кастильо Ромен
|2 (1)
|0.18
|Слимани Ислам
|1
|0.09
|Онора Франк
|1
|0.09
|Белькебла Арис
|1
|0.09
|Дари Ашраф
|1
|0.09
|Фадига Ноа
|1
|0.09
|Белайли Юсеф
|0
|0
|Уронен Йере
|0
|0
|Перейра-Лаже Матиаш
|0
|0
Карточки
Нант
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фабио да Сильва
|1
|1
|Жиротто Андрей
|2
|0
|Мутуссами Самуэль
|2
|0
|Сиссоко Мусса
|1
|0
|Паллуа Николя
|1
|0
|Аппиа Деннис
|1
|0
|Коршья Себастьен
|1
|0
|Саймон Мозес
|1
|0
|Чиривелья Педро
|1
|0
|Дескамп Реми
|1
|0
|Гессан Эванн
|1
|0
|Мерлин Квентин
|1
|0
|Антуан Комбуаре
|1
|0
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лис-Мелу Пьерр
|3
|1
|Шардонне Брендан
|3
|0
|Белайли Юсеф
|3
|0
|Слимани Ислам
|2
|0
|Дель Кастильо Ромен
|2
|0
|Брассье Лилиан
|2
|0
|Мишель Тер-Закарян
|2
|0
|Бизот Марко
|1
|0
|Онора Франк
|1
|0
|Белькебла Арис
|1
|0
|Перейра-Лаже Матиаш
|1
|0
|Дюверн Жан-Кевин
|1
|0
|Дари Ашраф
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
8
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
2
25%
3
38%
61-75
1
13%
1
13%
76-90
Пропущено
6
13
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
17%
1
8%
46-60
1
17%
4
31%
61-75
1
17%
4
31%
76-90
Забито
5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
20%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
4
80%
0
0%
76-90
Пропущено
13
12
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
15%
3
25%
1-15
4
31%
3
25%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
3
23%
2
17%
61-75
3
23%
1
8%
76-90
Забито
13
11
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
5 Не забивали 3
1
8%
2
18%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
2
15%
1
9%
31-45
2
15%
1
9%
46-60
2
15%
4
36%
61-75
5
38%
1
9%
76-90
Пропущено
19
25
9 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
3
16%
3
12%
1-15
6
32%
5
20%
16-30
0
0%
4
16%
31-45
2
11%
2
8%
46-60
4
21%
6
24%
61-75
4
21%
5
20%
76-90
Результаты последних матчей
Нант
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Нант - Фрайбург 0:4 Ренн - Нант 3:0 Фрайбург - Нант 2:0 Монако - Нант 4:1
Нант - Ланс 0:0 Карабах - Нант 3:0 Лорьян - Нант 3:2 Нант - Олимпиакос 2:1 Нант - ПСЖ 0:3 Страсбург - Нант 1:1 Нант - Тулуза 3:1 Марсель - Нант 2:1 Нант - Лилль 1:1 Анже - Нант 0:0 ПСЖ - Нант 4:0 Нант - Ренн 0:1 Нант - Лорьян 2:0 Кан - Нант 0:2 Нант - Генгам 0:1 Нант - Сент-Этьен 1:1
Брест
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Брест - Лорьян 1:2 Осер - Брест 1:1 Брест - Аяччо 0:1 ПСЖ - Брест 1:0
Брест - Страсбург 1:1 Ренн - Брест 3:1 Брест - Монпелье 0:7 Анже - Брест 1:3 Брест - Марсель 1:1 Ланс - Брест 3:2 Брест - Бордо 2:4 Монако - Брест 4:2 Брест - Страсбург 0:1 Брест - Клермон 2:0 Мец - Брест 0:1 Брест - Лион 2:1 Сент-Этьен - Брест 2:1 Брест - Нант 1:1 Монпелье - Брест 1:2 Анже - Брест 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|28 - 5
|26
|2.
|Лорьян
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|21 - 14
|26
|3.
|Ланс
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|18 - 8
|24
|4.
|Марсель
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 7
|23
|5.
|Монако
|1:0 Заявка
|11
|7
|2
|2
|20 - 13
|23
|6.
|Ренн
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 11
|21
|7.
|Лилль
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|21 - 18
|19
|8.
|Клермон
|0:1 Заявка
|11
|5
|1
|5
|14 - 16
|16
|9.
|Тулуза
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 18
|15
|10.
|Лион
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|19 - 15
|14
|11.
|Монпелье
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|21 - 22
|12
|12.
|Труа
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|19 - 22
|12
|13.
|Ницца
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 14
|12
|14.
|Нант
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 19
|10
|15.
|Реймс
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|12 - 19
|9
|16.
|Осер
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 23
|9
|17.
|Страсбург
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|10 - 17
|8
|18.
|Аяччо
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 16
|8
|19.
|Анже
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|13 - 27
|8
|20.
|Брест
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланс
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|13 - 5
|18
|2.
|Ренн
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|16 - 5
|15
|3.
|Лорьян
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|4.
|Лион
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 5
|13
|5.
|Марсель
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|6.
|Тулуза
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 10
|11
|7.
|Монако
|1:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 11
|10
|8.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|9.
|Монпелье
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 10
|9
|10.
|Лилль
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 11
|9
|11.
|Клермон
|0:1 Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 9
|9
|12.
|Нант
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|13.
|Труа
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 8
|6
|14.
|Осер
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|15.
|Анже
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 14
|4
|16.
|Ницца
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|17.
|Реймс
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 9
|3
|18.
|Страсбург
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 10
|3
|19.
|Брест
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
|20.
|Аяччо
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|19 - 1
|16
|2.
|Монако
|1:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|3.
|Лорьян
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 9
|13
|4.
|Марсель
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|5.
|Лилль
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 7
|10
|6.
|Ницца
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|7.
|Клермон
|0:1 Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 7
|7
|8.
|Аяччо
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|9.
|Ланс
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 3
|6
|10.
|Ренн
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|11.
|Реймс
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 10
|6
|12.
|Труа
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|12 - 14
|6
|13.
|Страсбург
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|14.
|Тулуза
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|15.
|Брест
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 13
|4
|16.
|Анже
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 13
|4
|17.
|Монпелье
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|12 - 12
|3
|18.
|Осер
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 14
|3
|19.
|Нант
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 13
|2
|20.
|Лион
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 10
|1
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|Лилль
|Дэвид Джонатан
|11 (2)
|ПСЖ
|Неймар
|10 (7)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|8
|Лорьян
|Моффи Теремас
|9
|Ренн
|Террье Мартен
|7 (2)
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 3
|Реймс
|Лопи Дион
|2 3
|Анже
|Менди Батиста
|1 4
|Ницца
|Тодибо Жан-Клер
|2 2
|Реймс
|Агбаду Эммануэль
|2 2
Прогнозы на матч Нант 4:1 Брест
Исход игры
Нант
74.6% (91)
Ничья
19.7% (24)
Брест
5.7% (7)
Тотал 2.5
Больше
28.69% (35)
Меньше
71.31% (87)
Обе команды забьют
Да
47.54% (58)
Нет
52.46% (64)
Популярный счёт
1:0 Нант
41% (50)
2:1 Нант
23.8% (29)
1:1 Ничья
18.9% (23)
2:0 Нант
9% (11)
1:2 Брест
3.3% (4)
0:1 Брест
1.6% (2)
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