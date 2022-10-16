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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Брисар Жером
Труа
0:0
Первый тайм: 4'
Аяччо
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогнозы 121
Труа 74.4% (90)
X 22.3% (27)
Аяччо 3.3% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Труа
Ничья
Аяччо
3.15
3.65
3.90
Все Коэффициенты
1
Лис
Матеуш
2
Поросо
Джаксон
23
Рами
Адиль
12
Конте
Абду
18
Бальде
Тьерно
39
Ларуси
Яссер
10
Тардьё
Флориан
24
Шавалерин
Ксавье
11
Лопеш
Рони
7
Бальде
Мама
20
Рипар
Рено
1
Леруа
Бенжамен
20
Юссуф
Мохамед
25
Гонсалес
Омар
II
21
Авинель
Седрик
99
Коне
Юссуф
5
Нури
Рияд
6
Кутадьер
Матьё
8
Маршетти
Венсан
27
Спадануда
Кевин
11
Муссити-Око
Бевик
7
Эль-Идрисси
Мунем
Труа
5-3-2
Аяччо
4-4-2

История личных встреч

Труа
Аяччо

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

70%
70%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

18 матчей

50%
11.1%
38.9%
9 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

38.9%
44.4%
16.7%
7 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед

История матчей

Л2
1:0
Л2
0:4
Л2
2:1
Л2
0:0
Л2
0:1
Л2
1:2
Л2
2:1
Л2
2:0
Л2
2:1
КЛ
1:4
Л1
0:1
Л1
3:2
Л2
3:0
Л2
3:0
Л2
1:1
Л2
2:0
Л2
1:0
Л2
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Труа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бальде Мама 5 0.5
Одоберт Уилсон 3 0.3
Тардьё Флориан 3 (3) 0.3
Рипар Рено 2 0.2
Шавалерин Ксавье 1 0.1
Угбо Ике 1 0.1
Сальмье Йоанн 1 0.1
Конте Абду 1 0.1
Поросо Джаксон 1 0.1
Лопеш Рони 0 0
Куаме Роминигуе 0 0
Бруус Андреас 0 0
Яде Папа Ндиага 0 0
Аяччо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мангани Тома 1 (1) 0.1
Амума Ромен 1 0.1
Авинель Седрик 1 0.1
Баяла Сириль 1 0.1
Муссити-Око Бевик 1 0.1
Эль-Идрисси Мунем 1 0.1
Нури Рияд 0 0
Маршетти Венсан 0 0

Карточки

Труа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сальмье Йоанн 2 1
Тардьё Флориан 2 0
Куаме Роминигуе 2 0
Палмер-Браун Эрик 2 0
Галлон Готье 2 0
Бруус Андреас 2 0
Рами Адиль 1 0
Шавалерин Ксавье 1 0
Бальде Мама 1 0
Агум Люсьен 1 0
Яде Папа Ндиага 1 0
Аяччо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амума Ромен 3 2
Гонсалес Омар II 5 0
Эль-Идрисси Мунем 4 0
Диалло Исмаэль 3 0
Баяла Сириль 3 0
Мангани Тома 2 0
Маршетти Венсан 2 0
Спадануда Кевин 2 0
Юссуф Мохамед 1 0
Нури Рияд 1 0
Авинель Седрик 1 0
Коне Юссуф 1 0
Альфонс Микаэль 1 0
Майембо Фернан 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

6
8
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
17%
2
25%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
50%
1
13%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
1
17%
1
13%
76-90

Забито

12
2
6 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 8
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
4
33%
1
50%
76-90

Пропущено

14
8
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
6
43%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
14%
1
13%
31-45
3
21%
1
13%
46-60
2
14%
2
25%
61-75
1
7%
2
25%
76-90

Забито

19
6
9 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
3
16%
0
0%
1-15
3
16%
1
17%
16-30
3
16%
1
17%
31-45
3
16%
1
17%
46-60
1
5%
2
33%
61-75
6
32%
1
17%
76-90

Пропущено

20
16
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 8
7
35%
3
19%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
2
10%
1
6%
31-45
6
30%
2
13%
46-60
3
15%
3
19%
61-75
2
10%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Труа
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ницца - Труа 3:2 Труа - Реймс 2:2 Клермон - Труа 1:3 Ланс - Труа 1:0
Труа - Ренн 1:1 Монако - Труа 2:4 Труа - Анже 3:1 Лион - Труа 4:1 Труа - Тулуза 0:3 Монпелье - Труа 3:2 Труа - Нанси 5:4 Осер - Труа 1:0 Гавр - Труа 0:3 Мец - Труа 4:0 Тулуза - Труа 6:1 Лорьян - Труа 1:1 Труа - Ланс 1:3 ПСЖ - Труа 2:2 Труа - Лилль 3:0 Ницца - Труа 1:0
Аяччо
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Марсель - Аяччо 1:2 Аяччо - Клермон 1:3 Брест - Аяччо 0:1 Аяччо - Ницца 0:1
Аяччо - Лорьян 0:1 Монпелье - Аяччо 2:0 Аяччо - Лилль 1:3 Ренн - Аяччо 2:1 Аяччо - Ланс 0:0 Лион - Аяччо 2:1 Лорьян - Аяччо 1:1 Париж - Аяччо 1:0 Шоле - Аяччо 1:3 Аяччо - Ньор 2:0 Кан - Аяччо 1:0 Аяччо - Тулуза 1:0 Гренобль - Аяччо 1:1 Аяччо - Гавр 2:1 Валансьен - Аяччо 0:0 Аяччо - Дюнкерк 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 8 2 0 28 - 5 26
2. Лорьян Заявка 11 8 2 1 21 - 14 26
3. Ланс Заявка 11 7 3 1 18 - 8 24
4. Марсель Заявка 10 7 2 1 20 - 7 23
5. Монако Заявка 10 6 2 2 19 - 13 20
6. Ренн 0:0 Заявка 11 5 4 2 20 - 9 19
7. Лилль Заявка 11 6 1 4 21 - 18 19
8. Клермон Заявка 10 5 1 4 14 - 15 16
9. Тулуза Заявка 11 4 3 4 17 - 18 15
10. Лион 0:0 Заявка 11 4 3 4 17 - 12 15
11. Монпелье Заявка 11 4 0 7 21 - 22 12
12. Труа 0:0 Заявка 11 3 3 5 18 - 21 12
13. Ницца 0:0 Заявка 11 3 3 5 9 - 13 12
14. Реймс Заявка 11 1 6 4 12 - 19 9
15. Осер 0:0 Заявка 11 2 3 6 10 - 22 9
16. Аяччо 0:0 Заявка 11 2 2 7 7 - 15 8
17. Нант 0:0 Заявка 11 1 5 5 9 - 18 8
18. Страсбург Заявка 11 1 5 5 10 - 17 8
19. Анже Заявка 11 2 2 7 13 - 27 8
20. Брест 0:0 Заявка 11 1 4 6 10 - 21 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланс Заявка 6 6 0 0 13 - 5 18
2. Лорьян Заявка 5 4 1 0 10 - 5 13
3. Ренн 0:0 Заявка 6 4 1 1 13 - 3 13
4. Лион 0:0 Заявка 6 4 1 1 14 - 5 13
5. Марсель Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
6. Тулуза Заявка 6 3 2 1 11 - 10 11
7. ПСЖ Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
8. Монпелье Заявка 6 3 0 3 9 - 10 9
9. Лилль Заявка 5 3 0 2 9 - 11 9
10. Клермон Заявка 5 3 0 2 6 - 9 9
11. Монако Заявка 5 2 1 2 10 - 11 7
12. Труа 0:0 Заявка 5 1 3 1 6 - 7 6
13. Нант 0:0 Заявка 5 1 3 1 4 - 5 6
14. Осер 0:0 Заявка 6 1 3 2 5 - 8 6
15. Ницца 0:0 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
16. Анже Заявка 6 1 1 4 7 - 14 4
17. Реймс Заявка 5 0 3 2 4 - 9 3
18. Страсбург Заявка 6 0 3 3 4 - 10 3
19. Брест 0:0 Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
20. Аяччо 0:0 Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 6 5 1 0 19 - 1 16
2. Монако Заявка 5 4 1 0 9 - 2 13
3. Лорьян Заявка 6 4 1 1 11 - 9 13
4. Марсель Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
5. Лилль Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
6. Ницца 0:0 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
7. Клермон Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
8. Аяччо 0:0 Заявка 6 2 1 3 5 - 7 7
9. Ланс Заявка 5 1 3 1 5 - 3 6
10. Ренн 0:0 Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
11. Реймс Заявка 6 1 3 2 8 - 10 6
12. Труа 0:0 Заявка 6 2 0 4 12 - 14 6
13. Страсбург Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
14. Брест 0:0 Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
15. Тулуза Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
16. Анже Заявка 5 1 1 3 6 - 13 4
17. Монпелье Заявка 5 1 0 4 12 - 12 3
18. Осер 0:0 Заявка 5 1 0 4 5 - 14 3
19. Лион 0:0 Заявка 5 0 2 3 3 - 7 2
20. Нант 0:0 Заявка 6 0 2 4 5 - 13 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
Лилль Дэвид Джонатан 11 (2)
ПСЖ Неймар 10 (7)
ПСЖ Мбаппе Килиан 8
Лорьян Моффи Теремас 9
Ланс Сотока Флориан 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Аяччо Амума Ромен 2 3
Реймс Лопи Дион 2 3
Анже Менди Батиста 1 4
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 2
Реймс Агбаду Эммануэль 2 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Офсайд
    6'
    Бальде Мама из команды Труа в офсайде
  • 6'
    Рами Адиль выиграл воздушное противоборство у Муссити-Око Бевик.
  • 5'
    Контроль мяча: Труа: 51%, Аяччо: 49%.
  • 5'
    Леруа Бенжамен взял и забрал мяч на выходе
  • 5'
    Яссер Ларуси из команды Труа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 5'
    Матч возобновлен
  • 5'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 5'
    Гонсалес Омар II выиграл воздушное противоборство у Бальде Мама.
  • 4'
    Труа контролирует мяч.
  • 4'
    Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Матч возобновлен
  • 3'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 3'
    Авинель Седрик из команды Аяччо перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 3'
    Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 3'
    Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 2'
      Авинель Седрик нанес удар головой, но Матеуш Лис спокойно отбил мяч.
    • Угловой
      2'
      Нури Рияд из команды Аяччо подал угловой справа.
    • 1'
      Конте Абду ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Аяччо начинает контратаку
    • 1'
      Юссуф Мохамед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Коне Юссуф ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Труа контролирует мяч.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Труа начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de l'Aube. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Труа 74.4% (90)
    X 22.3% (27)
    Аяччо 3.3% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Труа
    Ничья
    Аяччо
    3.15
    3.65
    3.90
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Труа 0:0 Аяччо онлайн

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    Прогнозы на матч Труа 0:0 Аяччо

    Исход игры
    Труа
    74.4% (90)
    Ничья
    22.3% (27)
    Аяччо
    3.3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.5% (49)
    Меньше
    59.5% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    57.85% (70)
    Нет
    42.15% (51)
    Популярный счёт
    2:1 Труа
    33.9% (41)
    1:0 Труа
    31.4% (38)
    1:1 Ничья
    18.2% (22)
    2:0 Труа
    5.8% (7)
    0:0 Ничья
    4.1% (5)
    1:2 Аяччо
    3.3% (4)
    3:1 Труа
    2.5% (3)
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    Труа
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