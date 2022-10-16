Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Команда Аяччо сравняла счет! Игра продолжается!

88' Г О О О О Л - Эль-Идрисси Мунем первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

88' Аяччо идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Матч возобновлен

86' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Шавалерин Ксавье выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Одоберт Уилсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Матч возобновлен

83' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

83' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

83' Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Аяччо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

82' Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Юссуф Мохамед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

71' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Лопеш Рони навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Матч возобновлен

65' Тактическая замена. Тьерно Бальде уходит с поля и его заменяет Бруус Андреас

64' Рипар Рено на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Удар от ворот произведет Аяччо

63' Шавалерин Ксавье из команды Труа наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

62' Удар от ворот произведет Труа

62' Альфонс Микаэль не смог попасть в створ ударом издали

62' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Удар от ворот произведет Аяччо

61' Матч возобновлен

60' Коне Юссуф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Лопеш Рони оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

59' Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Матч возобновлен

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Удар от ворот произведет Аяччо

56' Хорошую попытку сделал Нури Рияд . Удар в створ, но вратарь начеку

56' Коне Юссуф пробует нанести удар издали, но Матеуш Лис держит все под контролем

56' Нури Рияд навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

55' Удар от ворот произведет Труа

55' Баррето Микаэль решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

55' Матч возобновлен

54' Ох, нехорошо это выглядит. Юссуф Мохамед получил травму и медбригада забирает его с поля.

53' Рипар Рено совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

53' Юссуф Мохамед на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Рипар Рено создает голевую возможность для своего партнера по команде.

50' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Матч возобновлен

48' Эль-Идрисси Мунем на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Удар от ворот произведет Труа

46' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Тактическая замена. Яссер Ларуси уходит с поля и его заменяет Палмер-Браун Эрик