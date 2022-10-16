Тур: 11. Стадион: Стад де л'Об. Главный судья: Брисар Жером
0'
16' Желтая карточкаКоне Юссуф
18' Желтая карточкаБальде Мама
0:0
37' Не забитый пенальтиНури Рияд
53' Желтая карточкаРипар Рено
1:0
76' ГолПоросо Джаксон
1:1
88' ГолЭль-Идрисси Мунем
90'+6
Ход матча
16'
18'
37'
0:0
53'
76'
1:0
88'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 7
-
3 Угловые 5
-
6 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
23
Рами
Адиль
12
Конте
Абду
39
Ларуси
Яссер
11
Лопеш
Рони
20
Рипар
Рено
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Рами АдильЗащитник
-
12 Конте АбдуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Ларуси ЯссерПолузащитник
-
11 Лопеш РониНападающий
- Нападающий
-
20 Рипар РеноНападающий
- Запасные игроки
-
30 Галлон ГотьеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Донг КильянПолузащитник
-
9 Угбо ИкеНападающий
-
Главный тренер: Ирлес Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Коне ЮссуфЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Мангани ТомаПолузащитник
-
92 Белайли ЮсефПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Ботье ЖанНападающий
-
Главный тренер: Панталони Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Труа
Аяччо
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
70%
70%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
18 матчей
50%
11.1%
38.9%
9 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
38.9%
44.4%
16.7%
7 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Труа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бальде Мама
|5
|0.45
|Одоберт Уилсон
|3
|0.27
|Тардьё Флориан
|3 (3)
|0.27
|Рипар Рено
|2
|0.18
|Поросо Джаксон
|2
|0.18
|Шавалерин Ксавье
|1
|0.09
|Угбо Ике
|1
|0.09
|Сальмье Йоанн
|1
|0.09
|Конте Абду
|1
|0.09
|Лопеш Рони
|0
|0
|Куаме Роминигуе
|0
|0
|Бруус Андреас
|0
|0
|Яде Папа Ндиага
|0
|0
Аяччо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Идрисси Мунем
|2
|0.18
|Мангани Тома
|1 (1)
|0.09
|Амума Ромен
|1
|0.09
|Авинель Седрик
|1
|0.09
|Баяла Сириль
|1
|0.09
|Муссити-Око Бевик
|1
|0.09
|Нури Рияд
|0
|0
|Маршетти Венсан
|0
|0
Карточки
Труа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сальмье Йоанн
|2
|1
|Тардьё Флориан
|2
|0
|Куаме Роминигуе
|2
|0
|Палмер-Браун Эрик
|2
|0
|Галлон Готье
|2
|0
|Бальде Мама
|2
|0
|Бруус Андреас
|2
|0
|Рами Адиль
|1
|0
|Шавалерин Ксавье
|1
|0
|Рипар Рено
|1
|0
|Агум Люсьен
|1
|0
|Яде Папа Ндиага
|1
|0
Аяччо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амума Ромен
|3
|2
|Гонсалес Омар II
|5
|0
|Эль-Идрисси Мунем
|4
|0
|Диалло Исмаэль
|3
|0
|Баяла Сириль
|3
|0
|Мангани Тома
|2
|0
|Коне Юссуф
|2
|0
|Маршетти Венсан
|2
|0
|Спадануда Кевин
|2
|0
|Юссуф Мохамед
|1
|0
|Нури Рияд
|1
|0
|Авинель Седрик
|1
|0
|Альфонс Микаэль
|1
|0
|Майембо Фернан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
5
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
3
38%
1
20%
76-90
Пропущено
7
9
1 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
1
14%
2
22%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
1
11%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
2
29%
2
22%
76-90
Забито
12
2
6 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
6 Не забивали 9
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
4
33%
1
50%
76-90
Пропущено
14
8
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
6
43%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
14%
1
13%
31-45
3
21%
1
13%
46-60
2
14%
2
25%
61-75
1
7%
2
25%
76-90
Забито
20
7
9 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
3
15%
0
0%
1-15
3
15%
1
14%
16-30
3
15%
1
14%
31-45
3
15%
1
14%
46-60
1
5%
2
29%
61-75
7
35%
2
29%
76-90
Пропущено
21
17
9 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 9
7
33%
3
18%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
2
10%
1
6%
31-45
6
29%
2
12%
46-60
3
14%
3
18%
61-75
3
14%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Труа
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ницца - Труа 3:2 Труа - Реймс 2:2 Клермон - Труа 1:3 Ланс - Труа 1:0
Труа - Ренн 1:1 Монако - Труа 2:4 Труа - Анже 3:1 Лион - Труа 4:1 Труа - Тулуза 0:3 Монпелье - Труа 3:2 Труа - Нанси 5:4 Осер - Труа 1:0 Гавр - Труа 0:3 Мец - Труа 4:0 Тулуза - Труа 6:1 Лорьян - Труа 1:1 Труа - Ланс 1:3 ПСЖ - Труа 2:2 Труа - Лилль 3:0 Ницца - Труа 1:0
Аяччо
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Марсель - Аяччо 1:2 Аяччо - Клермон 1:3 Брест - Аяччо 0:1 Аяччо - Ницца 0:1
Аяччо - Лорьян 0:1 Монпелье - Аяччо 2:0 Аяччо - Лилль 1:3 Ренн - Аяччо 2:1 Аяччо - Ланс 0:0 Лион - Аяччо 2:1 Лорьян - Аяччо 1:1 Париж - Аяччо 1:0 Шоле - Аяччо 1:3 Аяччо - Ньор 2:0 Кан - Аяччо 1:0 Аяччо - Тулуза 1:0 Гренобль - Аяччо 1:1 Аяччо - Гавр 2:1 Валансьен - Аяччо 0:0 Аяччо - Дюнкерк 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|28 - 5
|26
|2.
|Лорьян
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|21 - 14
|26
|3.
|Ланс
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|18 - 8
|24
|4.
|Марсель
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 7
|23
|5.
|Монако
|1:0 Заявка
|11
|7
|2
|2
|20 - 13
|23
|6.
|Ренн
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 11
|21
|7.
|Лилль
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|21 - 18
|19
|8.
|Клермон
|0:1 Заявка
|11
|5
|1
|5
|14 - 16
|16
|9.
|Тулуза
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 18
|15
|10.
|Лион
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|19 - 15
|14
|11.
|Монпелье
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|21 - 22
|12
|12.
|Труа
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|19 - 22
|12
|13.
|Ницца
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 14
|12
|14.
|Нант
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 19
|10
|15.
|Реймс
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|12 - 19
|9
|16.
|Осер
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 23
|9
|17.
|Страсбург
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|10 - 17
|8
|18.
|Аяччо
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 16
|8
|19.
|Анже
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|13 - 27
|8
|20.
|Брест
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланс
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|13 - 5
|18
|2.
|Ренн
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|16 - 5
|15
|3.
|Лорьян
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|4.
|Лион
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 5
|13
|5.
|Марсель
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|6.
|Тулуза
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 10
|11
|7.
|Монако
|1:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 11
|10
|8.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|9.
|Монпелье
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 10
|9
|10.
|Лилль
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 11
|9
|11.
|Клермон
|0:1 Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 9
|9
|12.
|Нант
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|13.
|Труа
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 8
|6
|14.
|Осер
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|15.
|Анже
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 14
|4
|16.
|Ницца
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|17.
|Реймс
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 9
|3
|18.
|Страсбург
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 10
|3
|19.
|Брест
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
|20.
|Аяччо
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|19 - 1
|16
|2.
|Монако
|1:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|3.
|Лорьян
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 9
|13
|4.
|Марсель
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|5.
|Лилль
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 7
|10
|6.
|Ницца
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|7.
|Клермон
|0:1 Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 7
|7
|8.
|Аяччо
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|9.
|Ланс
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 3
|6
|10.
|Ренн
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|11.
|Реймс
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 10
|6
|12.
|Труа
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|12 - 14
|6
|13.
|Страсбург
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|14.
|Тулуза
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|15.
|Брест
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 13
|4
|16.
|Анже
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 13
|4
|17.
|Монпелье
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|12 - 12
|3
|18.
|Осер
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 14
|3
|19.
|Нант
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 13
|2
|20.
|Лион
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 10
|1
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|Лилль
|Дэвид Джонатан
|11 (2)
|ПСЖ
|Неймар
|10 (7)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|8
|Лорьян
|Моффи Теремас
|9
|Ренн
|Террье Мартен
|7 (2)
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 3
|Реймс
|Лопи Дион
|2 3
|Анже
|Менди Батиста
|1 4
|Ницца
|Тодибо Жан-Клер
|2 2
|Реймс
|Агбаду Эммануэль
|2 2
Прогнозы на матч Труа 1:1 Аяччо
Исход игры
Труа
74.4% (90)
Ничья
22.3% (27)
Аяччо
3.3% (4)
Тотал 2.5
Больше
39.67% (48)
Меньше
60.33% (73)
Обе команды забьют
Да
57.02% (69)
Нет
42.98% (52)
Популярный счёт
2:1 Труа
33.9% (41)
1:0 Труа
31.4% (38)
1:1 Ничья
18.2% (22)
2:0 Труа
6.6% (8)
0:0 Ничья
4.1% (5)
1:2 Аяччо
3.3% (4)
3:1 Труа
1.7% (2)
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