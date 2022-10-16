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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Брисар Жером
Труа
1:1
Конец матча
Аяччо
0'
16' Желтая карточка
Коне Юссуф
18' Желтая карточка
Бальде Мама
0:0
37' Не забитый пенальти
Нури Рияд
53' Желтая карточка
Рипар Рено
1:0
76' Гол
Поросо Джаксон
1:1
88' Гол
Эль-Идрисси Мунем
90'+6

Ход матча

16'
 
Коне Юссуф
18'
Бальде Мама
 
37'
0:0
Нури Рияд
46'
Палмер-Браун Эрик
Ларуси Яссер
 
46'
 
Баррето Микаэль
Спадануда Кевин
53'
Рипар Рено
 
61'
 
Альфонс Микаэль
Коне Юссуф
65'
Одоберт Уилсон
Рипар Рено
 
65'
Бруус Андреас
Бальде Тьерно
 
75'
 
Белайли Юсеф
Муссити-Око Бевик
76'
Поросо Джаксон
(Лопеш Рони)
1:0
82'
Яде Папа Ндиага
Конте Абду
 
86'
 
Мангани Тома
Кутадьер Матьё
87'
 
Киминьяни Янис
Нури Рияд
87'
Дингом Тристан
Бальде Мама
 
88'
1:1
Эль-Идрисси Мунем

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 5
  • 6 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 121
Труа 74.4% (90)
X 22.3% (27)
Аяччо 3.3% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Лис
Матеуш
2
Поросо
Джаксон
23
Рами
Адиль
12
Конте
Абду
18
Бальде
Тьерно
24
Шавалерин
Ксавье
10
Тардьё
Флориан
39
Ларуси
Яссер
11
Лопеш
Рони
7
Бальде
Мама
20
Рипар
Рено
1
Леруа
Бенжамен
20
Юссуф
Мохамед
25
Гонсалес
Омар
II
21
Авинель
Седрик
99
Коне
Юссуф
5
Нури
Рияд
6
Кутадьер
Матьё
8
Маршетти
Венсан
27
Спадануда
Кевин
11
Муссити-Око
Бевик
7
Эль-Идрисси
Мунем
Труа
3-4-3
Аяччо
4-4-2

История личных встреч

Труа
Аяччо

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

70%
70%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

18 матчей

50%
11.1%
38.9%
9 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

38.9%
44.4%
16.7%
7 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед

История матчей

Л2
1:0
Л2
0:4
Л2
2:1
Л2
0:0
Л2
0:1
Л2
1:2
Л2
2:1
Л2
2:0
Л2
2:1
КЛ
1:4
Л1
0:1
Л1
3:2
Л2
3:0
Л2
3:0
Л2
1:1
Л2
2:0
Л2
1:0
Л2
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Труа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бальде Мама 5 0.45
Одоберт Уилсон 3 0.27
Тардьё Флориан 3 (3) 0.27
Рипар Рено 2 0.18
Поросо Джаксон 2 0.18
Шавалерин Ксавье 1 0.09
Угбо Ике 1 0.09
Сальмье Йоанн 1 0.09
Конте Абду 1 0.09
Лопеш Рони 0 0
Куаме Роминигуе 0 0
Бруус Андреас 0 0
Яде Папа Ндиага 0 0
Аяччо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Идрисси Мунем 2 0.18
Мангани Тома 1 (1) 0.09
Амума Ромен 1 0.09
Авинель Седрик 1 0.09
Баяла Сириль 1 0.09
Муссити-Око Бевик 1 0.09
Нури Рияд 0 0
Маршетти Венсан 0 0

Карточки

Труа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сальмье Йоанн 2 1
Тардьё Флориан 2 0
Куаме Роминигуе 2 0
Палмер-Браун Эрик 2 0
Галлон Готье 2 0
Бальде Мама 2 0
Бруус Андреас 2 0
Рами Адиль 1 0
Шавалерин Ксавье 1 0
Рипар Рено 1 0
Агум Люсьен 1 0
Яде Папа Ндиага 1 0
Аяччо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амума Ромен 3 2
Гонсалес Омар II 5 0
Эль-Идрисси Мунем 4 0
Диалло Исмаэль 3 0
Баяла Сириль 3 0
Мангани Тома 2 0
Коне Юссуф 2 0
Маршетти Венсан 2 0
Спадануда Кевин 2 0
Юссуф Мохамед 1 0
Нури Рияд 1 0
Авинель Седрик 1 0
Альфонс Микаэль 1 0
Майембо Фернан 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
5
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
3
38%
1
20%
76-90

Пропущено

7
9
1 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
1
14%
2
22%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
1
11%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
2
29%
2
22%
76-90

Забито

12
2
6 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
6 Не забивали 9
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
4
33%
1
50%
76-90

Пропущено

14
8
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
6
43%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
14%
1
13%
31-45
3
21%
1
13%
46-60
2
14%
2
25%
61-75
1
7%
2
25%
76-90

Забито

20
7
9 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
3
15%
0
0%
1-15
3
15%
1
14%
16-30
3
15%
1
14%
31-45
3
15%
1
14%
46-60
1
5%
2
29%
61-75
7
35%
2
29%
76-90

Пропущено

21
17
9 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 9
7
33%
3
18%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
2
10%
1
6%
31-45
6
29%
2
12%
46-60
3
14%
3
18%
61-75
3
14%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Труа
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ницца - Труа 3:2 Труа - Реймс 2:2 Клермон - Труа 1:3 Ланс - Труа 1:0
Труа - Ренн 1:1 Монако - Труа 2:4 Труа - Анже 3:1 Лион - Труа 4:1 Труа - Тулуза 0:3 Монпелье - Труа 3:2 Труа - Нанси 5:4 Осер - Труа 1:0 Гавр - Труа 0:3 Мец - Труа 4:0 Тулуза - Труа 6:1 Лорьян - Труа 1:1 Труа - Ланс 1:3 ПСЖ - Труа 2:2 Труа - Лилль 3:0 Ницца - Труа 1:0
Аяччо
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Марсель - Аяччо 1:2 Аяччо - Клермон 1:3 Брест - Аяччо 0:1 Аяччо - Ницца 0:1
Аяччо - Лорьян 0:1 Монпелье - Аяччо 2:0 Аяччо - Лилль 1:3 Ренн - Аяччо 2:1 Аяччо - Ланс 0:0 Лион - Аяччо 2:1 Лорьян - Аяччо 1:1 Париж - Аяччо 1:0 Шоле - Аяччо 1:3 Аяччо - Ньор 2:0 Кан - Аяччо 1:0 Аяччо - Тулуза 1:0 Гренобль - Аяччо 1:1 Аяччо - Гавр 2:1 Валансьен - Аяччо 0:0 Аяччо - Дюнкерк 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 8 2 0 28 - 5 26
2. Лорьян Заявка 11 8 2 1 21 - 14 26
3. Ланс Заявка 11 7 3 1 18 - 8 24
4. Марсель Заявка 10 7 2 1 20 - 7 23
5. Монако 1:0 Заявка 11 7 2 2 20 - 13 23
6. Ренн Заявка 11 6 3 2 23 - 11 21
7. Лилль Заявка 11 6 1 4 21 - 18 19
8. Клермон 0:1 Заявка 11 5 1 5 14 - 16 16
9. Тулуза Заявка 11 4 3 4 17 - 18 15
10. Лион Заявка 11 4 2 5 19 - 15 14
11. Монпелье Заявка 11 4 0 7 21 - 22 12
12. Труа Заявка 11 3 3 5 19 - 22 12
13. Ницца Заявка 11 3 3 5 10 - 14 12
14. Нант Заявка 11 2 4 5 13 - 19 10
15. Реймс Заявка 11 1 6 4 12 - 19 9
16. Осер Заявка 11 2 3 6 11 - 23 9
17. Страсбург Заявка 11 1 5 5 10 - 17 8
18. Аяччо Заявка 11 2 2 7 8 - 16 8
19. Анже Заявка 11 2 2 7 13 - 27 8
20. Брест Заявка 11 1 3 7 11 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланс Заявка 6 6 0 0 13 - 5 18
2. Ренн Заявка 6 5 0 1 16 - 5 15
3. Лорьян Заявка 5 4 1 0 10 - 5 13
4. Лион Заявка 6 4 1 1 14 - 5 13
5. Марсель Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
6. Тулуза Заявка 6 3 2 1 11 - 10 11
7. Монако 1:0 Заявка 6 3 1 2 11 - 11 10
8. ПСЖ Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
9. Монпелье Заявка 6 3 0 3 9 - 10 9
10. Лилль Заявка 5 3 0 2 9 - 11 9
11. Клермон 0:1 Заявка 5 3 0 2 6 - 9 9
12. Нант Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
13. Труа Заявка 5 1 3 1 7 - 8 6
14. Осер Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
15. Анже Заявка 6 1 1 4 7 - 14 4
16. Ницца Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
17. Реймс Заявка 5 0 3 2 4 - 9 3
18. Страсбург Заявка 6 0 3 3 4 - 10 3
19. Брест Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
20. Аяччо Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 6 5 1 0 19 - 1 16
2. Монако 1:0 Заявка 5 4 1 0 9 - 2 13
3. Лорьян Заявка 6 4 1 1 11 - 9 13
4. Марсель Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
5. Лилль Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
6. Ницца Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
7. Клермон 0:1 Заявка 6 2 1 3 8 - 7 7
8. Аяччо Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
9. Ланс Заявка 5 1 3 1 5 - 3 6
10. Ренн Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
11. Реймс Заявка 6 1 3 2 8 - 10 6
12. Труа Заявка 6 2 0 4 12 - 14 6
13. Страсбург Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
14. Тулуза Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
15. Брест Заявка 6 1 1 4 8 - 13 4
16. Анже Заявка 5 1 1 3 6 - 13 4
17. Монпелье Заявка 5 1 0 4 12 - 12 3
18. Осер Заявка 5 1 0 4 5 - 14 3
19. Нант Заявка 6 0 2 4 5 - 13 2
20. Лион Заявка 5 0 1 4 5 - 10 1
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  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
Лилль Дэвид Джонатан 11 (2)
ПСЖ Неймар 10 (7)
ПСЖ Мбаппе Килиан 8
Лорьян Моффи Теремас 9
Ренн Террье Мартен 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Аяччо Амума Ромен 2 3
Реймс Лопи Дион 2 3
Анже Менди Батиста 1 4
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 2
Реймс Агбаду Эммануэль 2 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Фол, нарушение
      90'
      Судья сигнализирует, что Поросо Джаксон из команды Труа поставил подножку. Пострадал Белайли Юсеф
    • 90'
      Аяччо пытается что-то создать.
    • 89'
      Команда Аяччо сравняла счет! Игра продолжается!
    • Описание гола
      88'
      Г О О О О Л - Эль-Идрисси Мунем первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!
    • 88'
      Поросо Джаксон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 88'
      Аяччо идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 88'
      Аяччо контролирует мяч.
    • 87'
      Поросо Джаксон из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 87'
      Аяччо контролирует мяч.
    • 87'
      Матч возобновлен
    • 87'
      Тактическая замена. Бальде Мама уходит с поля и его заменяет Дингом Тристан
    • 87'
      Тактическая замена. Нури Рияд уходит с поля и его заменяет Киминьяни Янис
    • 86'
      Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
    • 86'
      Тактическая замена. Кутадьер Матьё уходит с поля и его заменяет Мангани Тома
    • 86'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 85'
      Контроль мяча: Труа: 52%, Аяччо: 48%.
    • Офсайд
      85'
      Бальде Мама из команды Труа в офсайде
    • 85'
      Труа начинает контратаку
    • 85'
      Шавалерин Ксавье выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 85'
      Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 85'
      Яде Папа Ндиага ослабляет давление, выбив мяч.
    • 84'
      Аяччо контролирует мяч.
    • 84'
      Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 84'
      Одоберт Уилсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 83'
      Матч возобновлен
    • 83'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • Описание гола
      83'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • Офсайд
      83'
      Бальде Мама из команды Труа в офсайде
    • 83'
      Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 82'
      Аяччо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 82'
      Авинель Седрик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 82'
      Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 78'
      Рами Адиль из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 78'
      Аяччо контролирует мяч.
    • 74'
      Аяччо контролирует мяч.
    • 73'
      Юссуф Мохамед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 73'
      Лис Матеуш из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 73'
      Бруус Андреас ошибается в защите.
    • 72'
      Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 72'
      Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 72'
      Труа контролирует мяч.
    • 71'
      Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 71'
      Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 71'
      Тардьё Флориан из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      67'
      Судья сигнализирует, что Альфонс Микаэль из команды Аяччо поставил подножку. Пострадал Бруус Андреас
    • 67'
      Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 67'
      Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 67'
      Баррето Микаэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • Угловой
      67'
      Лопеш Рони навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 66'
      Нури Рияд ослабляет давление, выбив мяч.
    • 65'
      Контроль мяча: Труа: 59%, Аяччо: 41%.
    • 65'
      Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 65'
      Матч возобновлен
    • 65'
      Тактическая замена. Тьерно Бальде уходит с поля и его заменяет Бруус Андреас
    • 65'
      Рипар Рено получил травму и заменен. Одоберт Уилсон выходит на поле.
    • Травма, повреждение
      64'
      Рипар Рено на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 64'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 64'
      Конте Абду ослабляет давление, выбив мяч.
    • 63'
      Удар от ворот произведет Аяччо
    • 63'
      Шавалерин Ксавье из команды Труа наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!
    • 63'
      Авинель Седрик из команды Аяччо перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 62'
      Удар от ворот произведет Труа
    • 62'
      Альфонс Микаэль не смог попасть в створ ударом издали
    • 62'
      Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 62'
      Муссити-Око Бевик выиграл воздушное противоборство у Тардьё Флориан.
    • 62'
      Удар от ворот произведет Аяччо
    • 61'
      Матч возобновлен
    • 61'
      Коне Юссуф получил травму и заменен. Альфонс Микаэль выходит на поле.
    • 60'
      Контроль мяча: Труа: 59%, Аяччо: 41%.
    • Травма, повреждение
      60'
      Коне Юссуф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 60'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 59'
      Лопеш Рони оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 59'
      Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 59'
      Тардьё Флориан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 59'
      Аяччо пытается что-то создать.
    • 58'
      Поросо Джаксон из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 58'
      Матч возобновлен
    • 58'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      58'
      Конте Абду из команды Труа толкнул локтем оппонента. Это Нури Рияд заработал фол
    • 57'
      Удар от ворот произведет Аяччо
    • 57'
      Гонсалес Омар II ослабляет давление, выбив мяч.
    • 57'
      Труа контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      56'
      Гонсалес Омар II наказан за толчок Бальде Мама
    • 56'
      Хорошую попытку сделал Нури Рияд. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 56'
      Коне Юссуф пробует нанести удар издали, но Матеуш Лис держит все под контролем
    • Угловой
      56'
      Нури Рияд навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 55'
      Контроль мяча: Труа: 59%, Аяччо: 41%.
    • 55'
      Муссити-Око Бевик нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 55'
      Аяччо начинает контратаку
    • Травма, повреждение
      55'
      Юссуф Мохамед возвращается на поле.
    • 55'
      Удар от ворот произведет Труа
    • 55'
      Баррето Микаэль решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
    • 55'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      54'
      Ох, нехорошо это выглядит. Юссуф Мохамед получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Желтая карточка
      53'
      Рипар Рено совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • Травма, повреждение
      53'
      Юссуф Мохамед на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 53'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 52'
      Рипар Рено из команды Труа опасно и грубо сыграл. Юссуф Мохамед пострадал.
    • 52'
      Рами Адиль из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 52'
      Аяччо пытается что-то создать.
    • Офсайд
      51'
      Бальде Мама из команды Труа в офсайде
    • 51'
      Труа контролирует мяч.
    • 50'
      Контроль мяча: Труа: 58%, Аяччо: 42%.
    • 50'
      Гонсалес Омар II успешно блокирует удар.
    • 50'
      Бальде Мама нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 50'
      Рипар Рено создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 50'
      Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 49'
      Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 49'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      48'
      Эль-Идрисси Мунем на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 48'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      48'
      Судья свистит. Эль-Идрисси Мунем атаковал сзади соперника. Это Рами Адиль заработал своей команде штрафной
    • 47'
      Удар от ворот произведет Труа
    • 47'
      Поросо Джаксон успешно блокирует удар.
    • 47'
      Маршетти Венсан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Угловой
      47'
      Нури Рияд из команды Аяччо подал угловой справа.
    • 46'
      Тардьё Флориан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 46'
      Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 46'
      Аяччо начинает контратаку
    • 46'
      Тактическая замена. Спадануда Кевин уходит с поля и его заменяет Баррето Микаэль
    • 46'
      Тактическая замена. Яссер Ларуси уходит с поля и его заменяет Палмер-Браун Эрик
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 50'
      Обе команды достойно сыграли в первом тайме
    • 50'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 50'
      Контроль мяча: Труа: 60%, Аяччо: 40%.
    • 50'
      Леруа Бенжамен ослабляет давление, выбив мяч.
    • Фол, нарушение
      50'
      Судья сигнализирует, что Коне Юссуф из команды Аяччо поставил подножку. Пострадал Лопеш Рони
    • 50'
      Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 49'
      Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 49'
      Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 49'
      Удар от ворот произведет Труа
    • 49'
      Шанс! Муссити-Око Бевик из команды Аяччо пробил головой, но мимо
    • 49'
      Нури Рияд из команды Аяччо своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 49'
      Кутадьер Матьё выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 48'
      Рипар Рено выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 48'
      Муссити-Око Бевик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 48'
      Леруа Бенжамен из команды Аяччо перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 48'
      Труа пытается что-то создать.
    • 47'
      Кутадьер Матьё ослабляет давление, выбив мяч.
    • 47'
      Труа контролирует мяч.
    • 46'
      Эль-Идрисси Мунем из команды Аяччо своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 46'
      Муссити-Око Бевик выиграл воздушное противоборство у Рами Адиль.
    • 46'
      Удар от ворот произведет Аяччо
    • 46'
      Хорошую попытку сделал Муссити-Око Бевик. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 45'
      Контроль мяча: Труа: 58%, Аяччо: 42%.
    • 45'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 45'
      Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 45'
      Гонсалес Омар II ослабляет давление, выбив мяч.
    • Фол, нарушение
      45'
      Судья сигнализирует, что Эль-Идрисси Мунем из команды Аяччо поставил подножку. Пострадал Тардьё Флориан
    • 45'
      Труа контролирует мяч.
    • 44'
      Тьерно Бальде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 44'
      Юссуф Мохамед из команды Аяччо перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 44'
      Юссуф Мохамед выиграл воздушное противоборство у Рипар Рено.
    • 44'
      Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 43'
      Тьерно Бальде из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      43'
      Эль-Идрисси Мунем из команды Аяччо заходит слишком далеко, он валит Тьерно Бальде.
    • 43'
      Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 42'
      Кутадьер Матьё ослабляет давление, выбив мяч.
    • Фол, нарушение
      42'
      Судья сигнализирует, что Юссуф Мохамед из команды Аяччо поставил подножку. Пострадал Рипар Рено
    • Фол, нарушение
      41'
      Муссити-Око Бевик задерживает мяч рукой
    • 41'
      Труа контролирует мяч.
    • 41'
      Нури Рияд из команды Аяччо своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 41'
      Аяччо пытается что-то создать.
    • 40'
      Контроль мяча: Труа: 56%, Аяччо: 44%.
    • 40'
      Яссер Ларуси из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 40'
      Удар от ворот произведет Аяччо
    • 39'
      Лопеш Рони оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 39'
      Рипар Рено создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 39'
      Яссер Ларуси выиграл воздушное противоборство у Эль-Идрисси Мунем.
    • 39'
      Кутадьер Матьё выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 39'
      Леруа Бенжамен ошибается в защите.
    • 39'
      Лис Матеуш из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 39'
      Аяччо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 38'
      Поросо Джаксон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 38'
      Авинель Седрик выиграл воздушное противоборство у Бальде Мама.
    • 38'
      Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 38'
      Аяччо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 37'
      Тьерно Бальде ослабляет давление, выбив мяч.
    • Описание гола
      37'
      ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Нури Рияд взялся за удар, но Лис Матеуш заблокировал его!
    • 36'
      После проверки VAR судья не изменил решения - Аяччо пробьет пенальти!
    • 35'
      Контроль мяча: Труа: 58%, Аяччо: 42%.
    • 34'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • Фол, нарушение
      33'
      ПЕНАЛЬТИ - Конте Абду из команды Труа привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Эль-Идрисси Мунем.
    • 33'
      Аяччо идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 32'
      Коне Юссуф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 32'
      Аяччо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 32'
      Кутадьер Матьё успешно блокирует удар.
    • 32'
      Рипар Рено нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Угловой
      31'
      Лопеш Рони навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 31'
      Матч возобновлен
    • 31'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 30'
      Контроль мяча: Труа: 58%, Аяччо: 42%.
    • 30'
      Хорошую попытку сделал Яссер Ларуси. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 30'
      Рипар Рено создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 30'
      Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 30'
      Гонсалес Омар II из команды Аяччо перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 30'
      Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 30'
      Авинель Седрик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 30'
      Поросо Джаксон выиграл воздушное противоборство у Муссити-Око Бевик.
    • 29'
      Рипар Рено нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 29'
      Бальде Мама из команды Труа в офсайде
    • 29'
      Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 28'
      Авинель Седрик из команды Аяччо перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      28'
      Судья сигнализирует, что Спадануда Кевин из команды Аяччо поставил подножку. Пострадал Тьерно Бальде
    • Офсайд
      27'
      Нури Рияд из команды Аяччо в офсайде
    • 27'
      Поросо Джаксон из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 27'
      Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 27'
      Конте Абду ослабляет давление, выбив мяч.
    • 26'
      Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 26'
      Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 25'
      Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
    • 25'
      Контроль мяча: Труа: 60%, Аяччо: 40%.
    • 25'
      Аяччо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 25'
      Аяччо контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      24'
      Лопеш Рони наказан за толчок Коне Юссуф
    • 24'
      Аяччо контролирует мяч.
    • 23'
      Кутадьер Матьё выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 23'
      Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 23'
      Бальде Мама выиграл воздушное противоборство у Гонсалес Омар II.
    • 22'
      Муссити-Око Бевик из команды Аяччо перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      21'
      Судья сигнализирует, что Муссити-Око Бевик из команды Аяччо поставил подножку. Пострадал Тардьё Флориан
    • 21'
      Удар от ворот произведет Труа
    • 20'
      Контроль мяча: Труа: 62%, Аяччо: 38%.
    • 20'
      Оооо... вот это был удар! Авинель Седрик должен был забить с этой позиции.
    • 20'
      Шанс! Муссити-Око Бевик из команды Аяччо пробил головой, но мимо
    • 20'
      Нури Рияд из команды Аяччо своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      20'
      Судья сигнализирует, что Шавалерин Ксавье из команды Труа поставил подножку. Пострадал Муссити-Око Бевик
    • 20'
      Тардьё Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      19'
      Гонсалес Омар II на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • Желтая карточка
      18'
      Бальде Мама совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 18'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      18'
      Судья сигнализирует, что Бальде Мама из команды Труа поставил подножку. Пострадал Гонсалес Омар II
    • 18'
      Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Травма, повреждение
      17'
      Тьерно Бальде возвращается на поле.
    • 17'
      Труа контролирует мяч.
    • 17'
      Коне Юссуф из команды Аяччо перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 17'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      16'
      Ох, нехорошо это выглядит. Тьерно Бальде получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Желтая карточка
      16'
      Коне Юссуф совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 15'
      Контроль мяча: Труа: 58%, Аяччо: 42%.
    • Травма, повреждение
      14'
      Тьерно Бальде на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 14'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      14'
      Коне Юссуф из команды Аяччо опасно и грубо сыграл. Тьерно Бальде пострадал.
    • 14'
      Тьерно Бальде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      Аяччо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 13'
      Спадануда Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Матч возобновлен
    • 12'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 12'
      Труа контролирует мяч.
    • 11'
      Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 11'
      Матч возобновлен
    • 11'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 11'
      Труа контролирует мяч.
    • 10'
      Контроль мяча: Труа: 49%, Аяччо: 51%.
    • 10'
      Лис Матеуш взял и забрал мяч на выходе
    • 10'
      Маршетти Венсан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 10'
      Аяччо начинает контратаку
    • 10'
      Коне Юссуф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 10'
      Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 9'
      Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 9'
      Юссуф Мохамед ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Труа контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      9'
      Судья сигнализирует, что Спадануда Кевин из команды Аяччо поставил подножку. Пострадал Лопеш Рони
    • 8'
      Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 8'
      Гонсалес Омар II успешно блокирует удар.
    • 8'
      Рами Адиль из команды Труа нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 8'
      Рипар Рено из команды Труа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      7'
      Судья сигнализирует, что Юссуф Мохамед из команды Аяччо поставил подножку. Пострадал Тардьё Флориан
    • 7'
      Удар от ворот произведет Труа
    • Офсайд
      6'
      Бальде Мама из команды Труа в офсайде
    • 6'
      Рами Адиль выиграл воздушное противоборство у Муссити-Око Бевик.
    • 5'
      Контроль мяча: Труа: 51%, Аяччо: 49%.
    • 5'
      Леруа Бенжамен взял и забрал мяч на выходе
    • 5'
      Яссер Ларуси из команды Труа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 5'
      Матч возобновлен
    • 5'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 5'
      Гонсалес Омар II выиграл воздушное противоборство у Бальде Мама.
    • 4'
      Труа контролирует мяч.
    • 4'
      Аяччо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 4'
      Матч возобновлен
    • 3'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 3'
      Авинель Седрик из команды Аяччо перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 3'
      Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 3'
      Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 2'
      Муссити-Око Бевик нанес удар головой, но Матеуш Лис спокойно отбил мяч.
    • Угловой
      2'
      Нури Рияд из команды Аяччо подал угловой справа.
    • 1'
      Конте Абду ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Аяччо начинает контратаку
    • 1'
      Юссуф Мохамед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Коне Юссуф ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Труа контролирует мяч.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Труа начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de l'Aube. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Труа 74.4% (90)
    X 22.3% (27)
    Аяччо 3.3% (4)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Труа 1:1 Аяччо

    Исход игры
    Труа
    74.4% (90)
    Ничья
    22.3% (27)
    Аяччо
    3.3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.67% (48)
    Меньше
    60.33% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    57.02% (69)
    Нет
    42.98% (52)
    Популярный счёт
    2:1 Труа
    33.9% (41)
    1:0 Труа
    31.4% (38)
    1:1 Ничья
    18.2% (22)
    2:0 Труа
    6.6% (8)
    0:0 Ничья
    4.1% (5)
    1:2 Аяччо
    3.3% (4)
    3:1 Труа
    1.7% (2)
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