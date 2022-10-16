Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Ох, нехорошо это выглядит. Ратао Рафаэл получил травму и медбригада забирает его с поля.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Ратао Рафаэл из команды Тулуза своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

23' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Удар от ворот произведет Анже

23' Николаесен Расмус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

21' Думбия Сулейман получил желтую карточку от судьи

20' Абделли Химад навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Оооо... вот это был удар! Эну Адриен должен был забить с этой позиции.

19' Буфаль Софьян создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Буфаль Софьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Anthony Rouault ослабляет давление, выбив мяч.

15' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Бенталеб Набиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Унтонджи Седрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Абдалла Сима выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Матч возобновлен

12' Ох, нехорошо это выглядит. Думбия Сулейман получил травму и медбригада забирает его с поля.

12' Думбия Сулейман на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Думбия Сулейман плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

10' Г О О О О Л - Деягере Брехт забивает с правой ноги!

10' Шаиби Фарес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Деслер Миккел из команды Тулуза своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

10' Деслер Миккел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Менди Батиста выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Спирингс Стейн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Удар от ворот произведет Тулуза

6' Anthony Rouault из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

6' Буфаль Софьян навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Anthony Rouault ослабляет давление, выбив мяч.

5' Буфаль Софьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Удар от ворот произведет Анже

2' Деслер Миккел оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

2' Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Анже начинает с центра поля