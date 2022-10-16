Тур: 11. Стадион: Мунисипал. Главный судья: Бастьен Бенуа
0'
1:0
10' ГолДеягере Брехт
21' Желтая карточкаДумбия Сулейман
31' Желтая карточкаНиколаесен Расмус
1:1
33' ГолБенталеб Набиль
2:1
40' ПенальтиВан ден Бомен Бранко
46' Undefined phrase: football_event_Амаду Ибраим
48' Желтая карточкаАбухлал Закария
3:1
67' ГолСпирингс Стейн
73' Желтая карточкаШаиби Фарес
76' Желтая карточкаАмаду Ибраим
3:2
90' ГолСалама Амин
90'+7
Ход матча
10'
1:0
21'
33'
1:1
40'
46'
48'
67'
3:1
73'
76'
90'
3:2
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
6 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 6
-
2 Угловые 8
-
2 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
30
Дюпе
Максим
28
Шаиби
Фарес
21
Ратао
Рафаэл
30
Фофана
Яхья
17
Амаду
Ибраим
94
Валери
Ян
23
Эну
Адриен
19
Сима
Абдалла
- Основной состав
-
30 Дюпе МаксимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Шаиби ФаресНападающий
-
21 Ратао РафаэлНападающий
- Запасные игроки
-
16 Кьетил ХаугВратарь
- Защитник
-
23 Диарра МуссаЗащитник
-
31 Кебен КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Монтанье Филипп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
30 Фофана ЯхьяВратарь
- Защитник
-
17 Амаду ИбраимЗащитник
- Защитник
-
94 Валери ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Эну АдриенПолузащитник
- Нападающий
-
19 Сима АбдаллаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Таиби ВаниссПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Салама АминПолузащитник
-
92 Тиуб СадаНападающий
-
Главный тренер: Батикль Жеральд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Тулуза
Анже
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
9 матчей
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тулуза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абухлал Закария
|3
|0.27
|Ратао Рафаэл
|3
|0.27
|Шаиби Фарес
|2
|0.18
|Даллинга Тийс
|2
|0.18
|Деягере Брехт
|2
|0.18
|Спирингс Стейн
|2
|0.18
|Ван ден Бомен Бранко
|1 (1)
|0.09
|Хили Рис
|1
|0.09
|Онаиу Адо
|0
|0
Анже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буфаль Софьян
|3 (2)
|0.27
|Эну Адриен
|3
|0.27
|Салама Амин
|2
|0.18
|Бенталеб Набиль
|2
|0.18
|Дьони Лои
|2
|0.18
|Блажич Миха
|1
|0.09
|Капель Пьеррик
|0
|0
|Тиуб Сада
|0
|0
|Таиби Ванисс
|0
|0
Карточки
Тулуза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даллинга Тийс
|3
|0
|Деслер Миккел
|1
|1
|Ван ден Бомен Бранко
|2
|0
|Силла Иссиага
|2
|0
|Спирингс Стейн
|2
|0
|Николаесен Расмус
|2
|0
|Генро Денис
|2
|0
|Абухлал Закария
|2
|0
|Деягере Брехт
|1
|0
|Ратао Рафаэл
|1
|0
|Кебен Кевин
|1
|0
|Шаиби Фарес
|1
|0
Анже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Менди Батиста
|4
|1
|Буфаль Софьян
|2
|1
|Шабанович Халид
|1
|1
|Унтонджи Седрик
|2
|0
|Думбия Сулейман
|2
|0
|Тиуб Сада
|2
|0
|Бамба Абдулайе
|1
|0
|Капель Пьеррик
|1
|0
|Амаду Ибраим
|1
|0
|Дьони Лои
|1
|0
|Фофана Яхья
|1
|0
|Таиби Ванисс
|1
|0
|Унаи Аззедин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
7
8 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
9%
1
14%
1-15
3
27%
1
14%
16-30
4
36%
2
29%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
10
12
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
2
20%
3
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
3
25%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
1
10%
3
25%
61-75
4
40%
2
17%
76-90
Забито
5
8
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 0
7 Не забивали 7
1
20%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
40%
1
13%
46-60
1
20%
3
38%
61-75
1
20%
1
13%
76-90
Пропущено
9
13
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
2
22%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
11%
3
23%
31-45
4
44%
3
23%
46-60
1
11%
2
15%
61-75
1
11%
1
8%
76-90
Забито
16
15
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
2
13%
3
20%
1-15
3
19%
1
7%
16-30
4
25%
3
20%
31-45
3
19%
1
7%
46-60
3
19%
4
27%
61-75
1
6%
3
20%
76-90
Пропущено
19
25
7 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 9
4
21%
6
24%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
3
16%
6
24%
31-45
5
26%
4
16%
46-60
2
11%
5
20%
61-75
5
26%
3
12%
76-90
Результаты последних матчей
Тулуза
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Лион - Тулуза 1:1 Тулуза - Монпелье 4:2 Тулуза - Ним 2:1 Лилль - Тулуза 2:1
Тулуза - Реймс 1:0 Клермон - Тулуза 2:0 Тулуза - ПСЖ 0:3 Нант - Тулуза 3:1 Тулуза - Лорьян 2:2 Труа - Тулуза 0:3 Тулуза - Ницца 1:1 Тулуза - Клермон 0:1 Монпелье - Тулуза 4:5 Осасуна - Тулуза 3:3 Реал Сосьедад - Тулуза 0:1 Тулуза - По 2:0 Тулуза - Труа 6:1 Тулуза - Ним 2:0 Аяччо - Тулуза 1:0 Тулуза - Ним 2:1
Анже
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Анже - Страсбург 2:3 Анже - Марсель 0:3 Ницца - Анже 0:1 Анже - Монпелье 2:1
Лион - Анже 5:0 Анже - Реймс 2:4 Труа - Анже 3:1 Анже - Брест 1:3 Осер - Анже 2:2 Анже - Нант 0:0 Анже - Специя 2:2 Севилья - Анже 6:0 Анже - Сент-Этьен 4:1 Динамо-Брест - Анже 2:0 Анже - Лаваль 0:0 Анже - Шоле 2:1 Анже - Ньор 2:1 Анже - Монпелье 2:0 Мец - Анже 1:0 Анже - Бордо 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|28 - 5
|26
|2.
|Лорьян
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|21 - 14
|26
|3.
|Ланс
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|18 - 8
|24
|4.
|Марсель
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 7
|23
|5.
|Монако
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 13
|20
|6.
|Ренн
|0:0 Заявка
|11
|5
|4
|2
|20 - 9
|19
|7.
|Лилль
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|21 - 18
|19
|8.
|Клермон
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 15
|16
|9.
|Тулуза
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 18
|15
|10.
|Лион
|0:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 12
|15
|11.
|Монпелье
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|21 - 22
|12
|12.
|Труа
|0:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|18 - 21
|12
|13.
|Ницца
|0:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 13
|12
|14.
|Реймс
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|12 - 19
|9
|15.
|Осер
|0:0 Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 22
|9
|16.
|Аяччо
|0:0 Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 15
|8
|17.
|Нант
|0:0 Заявка
|11
|1
|5
|5
|9 - 18
|8
|18.
|Страсбург
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|10 - 17
|8
|19.
|Анже
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|13 - 27
|8
|20.
|Брест
|0:0 Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 21
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланс
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|13 - 5
|18
|2.
|Лорьян
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|3.
|Ренн
|0:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 3
|13
|4.
|Лион
|0:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 5
|13
|5.
|Марсель
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|6.
|Тулуза
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 10
|11
|7.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|8.
|Монпелье
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 10
|9
|9.
|Лилль
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 11
|9
|10.
|Клермон
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 9
|9
|11.
|Монако
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 11
|7
|12.
|Труа
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 7
|6
|13.
|Нант
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|14.
|Осер
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 8
|6
|15.
|Ницца
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|16.
|Анже
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 14
|4
|17.
|Реймс
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 9
|3
|18.
|Страсбург
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 10
|3
|19.
|Брест
|0:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
|20.
|Аяччо
|0:0 Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|19 - 1
|16
|2.
|Монако
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|3.
|Лорьян
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 9
|13
|4.
|Марсель
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|5.
|Лилль
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 7
|10
|6.
|Ницца
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|7.
|Клермон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|8.
|Аяччо
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|9.
|Ланс
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 3
|6
|10.
|Ренн
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|11.
|Реймс
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 10
|6
|12.
|Труа
|0:0 Заявка
|6
|2
|0
|4
|12 - 14
|6
|13.
|Страсбург
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|14.
|Брест
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|15.
|Тулуза
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|16.
|Анже
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 13
|4
|17.
|Монпелье
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|12 - 12
|3
|18.
|Осер
|0:0 Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 14
|3
|19.
|Лион
|0:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
|20.
|Нант
|0:0 Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 13
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой раунд Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Лигу 2
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|11 (2)
|ПСЖ
|Неймар
|10 (7)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|8
|Лорьян
|Моффи Теремас
|9
|Ланс
|Сотока Флориан
|7 (2)
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 3
|Реймс
|Лопи Дион
|2 3
|Анже
|Менди Батиста
|1 4
|Ницца
|Тодибо Жан-Клер
|2 2
|Реймс
|Агбаду Эммануэль
|2 2
Прогнозы на матч Тулуза 3:2 Анже
Исход игры
Тулуза
86.8% (105)
Ничья
10.7% (13)
Анже
2.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
47.5% (57)
Меньше
52.5% (63)
Обе команды забьют
Да
57.5% (69)
Нет
42.5% (51)
Популярный счёт
2:1 Тулуза
39.7% (48)
1:0 Тулуза
30.6% (37)
2:0 Тулуза
9.9% (12)
1:1 Ничья
9.9% (12)
3:1 Тулуза
5.8% (7)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!