  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Бастьен Бенуа
Тулуза
3:2
Конец матча
Анже
0'
1:0
10' Гол
Деягере Брехт
21' Желтая карточка
Думбия Сулейман
31' Желтая карточка
Николаесен Расмус
1:1
33' Гол
Бенталеб Набиль
2:1
40' Пенальти
Ван ден Бомен Бранко
46' Undefined phrase: football_event_
Амаду Ибраим
48' Желтая карточка
Абухлал Закария
3:1
67' Гол
Спирингс Стейн
73' Желтая карточка
Шаиби Фарес
76' Желтая карточка
Амаду Ибраим
3:2
90' Гол
Салама Амин
90'+7

Ход матча

10'
Деягере Брехт
(Шаиби Фарес)
1:0
21'
 
Думбия Сулейман
31'
Николаесен Расмус
 
33'
1:1
Бенталеб Набиль
40'
Ван ден Бомен Бранко
2:1
46'
 
Амаду Ибраим
48'
Абухлал Закария
 
54'
 
Капель Пьеррик
Думбия Сулейман
67'
Спирингс Стейн
(Шаиби Фарес)
3:1
69'
 
Тиуб Сада
Валери Ян
69'
 
Унаи Аззедин
Эну Адриен
72'
Даллинга Тийс
Ратао Рафаэл
 
73'
Шаиби Фарес
 
75'
Диарра Мусса
Деягере Брехт
 
76'
 
Амаду Ибраим
80'
 
Эль-Мелали Фарид
Сима Абдалла
81'
 
Салама Амин
Буфаль Софьян
83'
Занден Оливер
Руо Антони
 
83'
Бирманчевич Велько
Шаиби Фарес
 
84'
Генро Денис
Абухлал Закария
 
90'
3:2
Салама Амин
(Капель Пьеррик)

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 8
  • 2 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Тулуза 86.8% (105)
X 10.7% (13)
Анже 2.5% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
30
Дюпе
Максим
3
Деслер
Миккел
4
Руо
Антони
2
Николаесен
Расмус
12
Силла
Иссиага
10
Деягере
Брехт
17
Спирингс
Стейн
8
Ван
ден
Бомен
Бранко
6
Абухлал
Закария
28
Шаиби
Фарес
21
Ратао
Рафаэл
30
Фофана
Яхья
22
Унтонджи
Седрик
17
Амаду
Ибраим
2
Менди
Батиста
94
Валери
Ян
3
Думбия
Сулейман
10
Абделли
Химад
6
Бенталеб
Набиль
23
Эну
Адриен
7
Буфаль
Софьян
19
Сима
Абдалла
Тулуза
4-3-3
Анже
3-5-2

История личных встреч

Тулуза
Анже

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

9 матчей

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа

История матчей

Л1
0:2
Л1
0:0
Л1
0:0
Л1
2:0
Л1
0:1
Л1
4:0
Л1
0:0
Л1
2:3
Л1
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абухлал Закария 3 0.27
Ратао Рафаэл 3 0.27
Шаиби Фарес 2 0.18
Даллинга Тийс 2 0.18
Деягере Брехт 2 0.18
Спирингс Стейн 2 0.18
Ван ден Бомен Бранко 1 (1) 0.09
Хили Рис 1 0.09
Онаиу Адо 0 0
Анже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буфаль Софьян 3 (2) 0.27
Эну Адриен 3 0.27
Салама Амин 2 0.18
Бенталеб Набиль 2 0.18
Дьони Лои 2 0.18
Блажич Миха 1 0.09
Капель Пьеррик 0 0
Тиуб Сада 0 0
Таиби Ванисс 0 0

Карточки

Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даллинга Тийс 3 0
Деслер Миккел 1 1
Ван ден Бомен Бранко 2 0
Силла Иссиага 2 0
Спирингс Стейн 2 0
Николаесен Расмус 2 0
Генро Денис 2 0
Абухлал Закария 2 0
Деягере Брехт 1 0
Ратао Рафаэл 1 0
Кебен Кевин 1 0
Шаиби Фарес 1 0
Анже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менди Батиста 4 1
Буфаль Софьян 2 1
Шабанович Халид 1 1
Унтонджи Седрик 2 0
Думбия Сулейман 2 0
Тиуб Сада 2 0
Бамба Абдулайе 1 0
Капель Пьеррик 1 0
Амаду Ибраим 1 0
Дьони Лои 1 0
Фофана Яхья 1 0
Таиби Ванисс 1 0
Унаи Аззедин 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
7
8 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
9%
1
14%
1-15
3
27%
1
14%
16-30
4
36%
2
29%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

10
12
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
2
20%
3
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
3
25%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
1
10%
3
25%
61-75
4
40%
2
17%
76-90

Забито

5
8
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 0
7 Не забивали 7
1
20%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
40%
1
13%
46-60
1
20%
3
38%
61-75
1
20%
1
13%
76-90

Пропущено

9
13
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
2
22%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
11%
3
23%
31-45
4
44%
3
23%
46-60
1
11%
2
15%
61-75
1
11%
1
8%
76-90

Забито

16
15
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
2
13%
3
20%
1-15
3
19%
1
7%
16-30
4
25%
3
20%
31-45
3
19%
1
7%
46-60
3
19%
4
27%
61-75
1
6%
3
20%
76-90

Пропущено

19
25
7 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 9
4
21%
6
24%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
3
16%
6
24%
31-45
5
26%
4
16%
46-60
2
11%
5
20%
61-75
5
26%
3
12%
76-90

Результаты последних матчей

Тулуза
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Лион - Тулуза 1:1 Тулуза - Монпелье 4:2 Тулуза - Ним 2:1 Лилль - Тулуза 2:1
Тулуза - Реймс 1:0 Клермон - Тулуза 2:0 Тулуза - ПСЖ 0:3 Нант - Тулуза 3:1 Тулуза - Лорьян 2:2 Труа - Тулуза 0:3 Тулуза - Ницца 1:1 Тулуза - Клермон 0:1 Монпелье - Тулуза 4:5 Осасуна - Тулуза 3:3 Реал Сосьедад - Тулуза 0:1 Тулуза - По 2:0 Тулуза - Труа 6:1 Тулуза - Ним 2:0 Аяччо - Тулуза 1:0 Тулуза - Ним 2:1
Анже
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Анже - Страсбург 2:3 Анже - Марсель 0:3 Ницца - Анже 0:1 Анже - Монпелье 2:1
Лион - Анже 5:0 Анже - Реймс 2:4 Труа - Анже 3:1 Анже - Брест 1:3 Осер - Анже 2:2 Анже - Нант 0:0 Анже - Специя 2:2 Севилья - Анже 6:0 Анже - Сент-Этьен 4:1 Динамо-Брест - Анже 2:0 Анже - Лаваль 0:0 Анже - Шоле 2:1 Анже - Ньор 2:1 Анже - Монпелье 2:0 Мец - Анже 1:0 Анже - Бордо 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 8 2 0 28 - 5 26
2. Лорьян Заявка 11 8 2 1 21 - 14 26
3. Ланс Заявка 11 7 3 1 18 - 8 24
4. Марсель Заявка 10 7 2 1 20 - 7 23
5. Монако Заявка 10 6 2 2 19 - 13 20
6. Ренн 0:0 Заявка 11 5 4 2 20 - 9 19
7. Лилль Заявка 11 6 1 4 21 - 18 19
8. Клермон Заявка 10 5 1 4 14 - 15 16
9. Тулуза Заявка 11 4 3 4 17 - 18 15
10. Лион 0:0 Заявка 11 4 3 4 17 - 12 15
11. Монпелье Заявка 11 4 0 7 21 - 22 12
12. Труа 0:0 Заявка 11 3 3 5 18 - 21 12
13. Ницца 0:0 Заявка 11 3 3 5 9 - 13 12
14. Реймс Заявка 11 1 6 4 12 - 19 9
15. Осер 0:0 Заявка 11 2 3 6 10 - 22 9
16. Аяччо 0:0 Заявка 11 2 2 7 7 - 15 8
17. Нант 0:0 Заявка 11 1 5 5 9 - 18 8
18. Страсбург Заявка 11 1 5 5 10 - 17 8
19. Анже Заявка 11 2 2 7 13 - 27 8
20. Брест 0:0 Заявка 11 1 4 6 10 - 21 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланс Заявка 6 6 0 0 13 - 5 18
2. Лорьян Заявка 5 4 1 0 10 - 5 13
3. Ренн 0:0 Заявка 6 4 1 1 13 - 3 13
4. Лион 0:0 Заявка 6 4 1 1 14 - 5 13
5. Марсель Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
6. Тулуза Заявка 6 3 2 1 11 - 10 11
7. ПСЖ Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
8. Монпелье Заявка 6 3 0 3 9 - 10 9
9. Лилль Заявка 5 3 0 2 9 - 11 9
10. Клермон Заявка 5 3 0 2 6 - 9 9
11. Монако Заявка 5 2 1 2 10 - 11 7
12. Труа 0:0 Заявка 5 1 3 1 6 - 7 6
13. Нант 0:0 Заявка 5 1 3 1 4 - 5 6
14. Осер 0:0 Заявка 6 1 3 2 5 - 8 6
15. Ницца 0:0 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
16. Анже Заявка 6 1 1 4 7 - 14 4
17. Реймс Заявка 5 0 3 2 4 - 9 3
18. Страсбург Заявка 6 0 3 3 4 - 10 3
19. Брест 0:0 Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
20. Аяччо 0:0 Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 6 5 1 0 19 - 1 16
2. Монако Заявка 5 4 1 0 9 - 2 13
3. Лорьян Заявка 6 4 1 1 11 - 9 13
4. Марсель Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
5. Лилль Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
6. Ницца 0:0 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
7. Клермон Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
8. Аяччо 0:0 Заявка 6 2 1 3 5 - 7 7
9. Ланс Заявка 5 1 3 1 5 - 3 6
10. Ренн 0:0 Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
11. Реймс Заявка 6 1 3 2 8 - 10 6
12. Труа 0:0 Заявка 6 2 0 4 12 - 14 6
13. Страсбург Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
14. Брест 0:0 Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
15. Тулуза Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
16. Анже Заявка 5 1 1 3 6 - 13 4
17. Монпелье Заявка 5 1 0 4 12 - 12 3
18. Осер 0:0 Заявка 5 1 0 4 5 - 14 3
19. Лион 0:0 Заявка 5 0 2 3 3 - 7 2
20. Нант 0:0 Заявка 6 0 2 4 5 - 13 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
Лилль Дэвид Джонатан 11 (2)
ПСЖ Неймар 10 (7)
ПСЖ Мбаппе Килиан 8
Лорьян Моффи Теремас 9
Ланс Сотока Флориан 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Аяччо Амума Ромен 2 3
Реймс Лопи Дион 2 3
Анже Менди Батиста 1 4
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 2
Реймс Агбаду Эммануэль 2 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Тулуза: 56%, Анже: 44%.
  • Угловой
    96'
    Аззеддин Унахи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 96'
    Даллинга Тийс из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    96'
    Бенталеб Набиль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 95'
    Хорошую попытку сделал Аззеддин Унахи. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 95'
    Дюпе Максим из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 51'
      Контроль мяча: Тулуза: 59%, Анже: 41%.
    • 50'
      Бенталеб Набиль из команды Анже нанес удар, мяч после которого попал в перекладину, после того, как вратарь отбил мяч.
    • 50'
      Думбия Сулейман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 50'
      Ратао Рафаэл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 50'
      Анже контролирует мяч.
    • 49'
      Удар от ворот произведет Тулуза
    • 49'
      Буфаль Софьян не смог попасть в створ ударом издали
    • 49'
      Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 49'
      Унтонджи Седрик из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 48'
      Деслер Миккел выиграл воздушное противоборство у Абдалла Сима.
    • Фол, нарушение
      48'
      Судья сигнализирует, что Деягере Брехт из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Бенталеб Набиль
    • 47'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      47'
      Абделли Химад на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 47'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 47'
      Амаду Ибраим из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      46'
      Судья сигнализирует, что Абделли Химад из команды Анже поставил подножку. Пострадал Деягере Брехт
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 45'
      Думбия Сулейман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 45'
      Anthony Rouault выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 45'
      Амаду Ибраим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 45'
      Контроль мяча: Тулуза: 57%, Анже: 43%.
    • 45'
      Anthony Rouault выиграл воздушное противоборство у Абдалла Сима.
    • 44'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 44'
      Абухлал Закария оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 44'
      Спирингс Стейн создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 44'
      Тулуза начинает контратаку
    • 44'
      Шаиби Фарес из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      43'
      Деслер Миккел из команды Тулуза заходит слишком далеко, он валит Думбия Сулейман.
    • 43'
      Абделли Химад выиграл воздушное противоборство у Деягере Брехт.
    • 42'
      Удар от ворот произведет Тулуза
    • 42'
      Дюпе Максим ослабляет давление, выбив мяч.
    • 41'
      Контроль мяча: Тулуза: 59%, Анже: 41%.
    • Описание гола
      40'
      'Г О О О О О Л - Ван ден Бомен Бранко из команды Тулуза забивает с пенальти! Он пробил правой. Yahia Fofana был близок к тому, чтобы отразить мяч.'
    • Фол, нарушение
      39'
      ПЕНАЛЬТИ! - Менди Батиста играет рукой в штрафной! Менди Батиста вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
    • 39'
      После проверки VAR судья изменил решение - Тулуза пробьет пенальти!
    • 38'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • 36'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 36'
      Тулуза контролирует мяч.
    • 35'
      Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 35'
      Контроль мяча: Тулуза: 55%, Анже: 45%.
    • 34'
      Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 34'
      Команда Анже сравняла счет! Игра продолжается!
    • Описание гола
      33'
      Г О О О О Л - Бенталеб Набиль левой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!
    • Желтая карточка
      31'
      Николаесен Расмус получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      31'
      Николаесен Расмус из команды Тулуза опасно и грубо сыграл. Абдалла Сима пострадал.
    • 31'
      Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 30'
      Ван ден Бомен Бранко пробует нанести удар издали, но Yahia Fofana держит все под контролем
    • 30'
      Контроль мяча: Тулуза: 55%, Анже: 45%.
    • Фол, нарушение
      30'
      Anthony Rouault нарушает правила. Абделли Химад пострадал
    • 30'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 30'
      Ратао Рафаэл оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 30'
      Шаиби Фарес создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 29'
      Ратао Рафаэл выиграл воздушное противоборство у Думбия Сулейман.
    • 29'
      Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 28'
      Anthony Rouault ослабляет давление, выбив мяч.
    • Фол, нарушение
      28'
      Деягере Брехт нарушает правила. Бенталеб Набиль пострадал
    • 28'
      Анже контролирует мяч.
    • 27'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      27'
      Эну Адриен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 27'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      26'
      Эну Адриен из команды Анже опасно и грубо сыграл. Дюпе Максим пострадал.
    • 26'
      Оооо... вот это был удар! Абделли Химад должен был забить с этой позиции.
    • 26'
      Хорошую попытку сделал Абделли Химад. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 26'
      Эну Адриен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 26'
      Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 25'
      Фофана Яхья ослабляет давление, выбив мяч.
    • 25'
      Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 25'
      Контроль мяча: Тулуза: 59%, Анже: 41%.
    • 25'
      Дюпе Максим из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Травма, повреждение
      25'
      Ратао Рафаэл возвращается на поле.
    • 24'
      Эну Адриен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 24'
      Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 24'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      24'
      Ох, нехорошо это выглядит. Ратао Рафаэл получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 24'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 23'
      Ратао Рафаэл из команды Тулуза своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 23'
      Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 23'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 23'
      Николаесен Расмус из команды Тулуза в офсайде
    • 22'
      Ван ден Бомен Бранко из команды Тулуза своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Желтая карточка
      21'
      Думбия Сулейман получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      21'
      Безумный фол. Думбия Сулейман грубо играет против соперника. Пострадал Абухлал Закария
    • 21'
      Фофана Яхья из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      20'
      Судья сигнализирует, что Буфаль Софьян из команды Анже поставил подножку. Пострадал Деягере Брехт
    • 20'
      Контроль мяча: Тулуза: 63%, Анже: 37%.
    • 20'
      Анже контролирует мяч.
    • Угловой
      20'
      Абделли Химад навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 19'
      Оооо... вот это был удар! Эну Адриен должен был забить с этой позиции.
    • 19'
      Силла Иссиага успешно блокирует удар.
    • 19'
      Эну Адриен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 19'
      Буфаль Софьян создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 18'
      Тулуза контролирует мяч.
    • 18'
      Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 17'
      Тулуза контролирует мяч.
    • 16'
      Буфаль Софьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Anthony Rouault ослабляет давление, выбив мяч.
    • 15'
      Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 15'
      Контроль мяча: Тулуза: 63%, Анже: 37%.
    • 15'
      Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      14'
      Деягере Брехт нарушает правила. Абделли Химад пострадал
    • 14'
      Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 14'
      Бенталеб Набиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 13'
      Унтонджи Седрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Абдалла Сима выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • Травма, повреждение
      12'
      Думбия Сулейман возвращается на поле.
    • 12'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      12'
      Ох, нехорошо это выглядит. Думбия Сулейман получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      12'
      Думбия Сулейман на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 11'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 11'
      Деслер Миккел сделал ключевой пас для гола!
    • 10'
      Контроль мяча: Тулуза: 62%, Анже: 38%.
    • 10'
      Думбия Сулейман плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
    • 10'
      Шаиби Фарес сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      10'
      Г О О О О Л - Деягере Брехт забивает с правой ноги!
    • 10'
      Деслер Миккел из команды Тулуза своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 10'
      Шаиби Фарес создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 10'
      Деслер Миккел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      10'
      Судья сигнализирует, что Шаиби Фарес из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Менди Батиста
    • 9'
      Менди Батиста выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 9'
      Спирингс Стейн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      8'
      Валери Ян нарушает правила. Николаесен Расмус пострадал
    • 8'
      Тулуза контролирует мяч.
    • 7'
      Анже контролирует мяч.
    • 7'
      Удар от ворот произведет Тулуза
    • 6'
      Анже контролирует мяч.
    • 6'
      Anthony Rouault из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      6'
      Буфаль Софьян навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 6'
      Anthony Rouault ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Буфаль Софьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Контроль мяча: Тулуза: 57%, Анже: 43%.
    • Офсайд
      5'
      Шаиби Фарес из команды Тулуза в офсайде
    • 4'
      Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      3'
      Валери Ян из команды Анже заходит слишком далеко, он валит Абухлал Закария.
    • Фол, нарушение
      3'
      Менди Батиста наказан за толчок Ратао Рафаэл
    • 3'
      Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 2'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 2'
      Деслер Миккел оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 2'
      Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 1'
      Ван ден Бомен Бранко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Анже начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Тулуза 86.8% (105)
    X 10.7% (13)
    Анже 2.5% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Тулуза 3:2 Анже онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Тулуза 3:2 Анже

    Исход игры
    Тулуза
    86.8% (105)
    Ничья
    10.7% (13)
    Анже
    2.5% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.5% (57)
    Меньше
    52.5% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    57.5% (69)
    Нет
    42.5% (51)
    Популярный счёт
    2:1 Тулуза
    39.7% (48)
    1:0 Тулуза
    30.6% (37)
    2:0 Тулуза
    9.9% (12)
    1:1 Ничья
    9.9% (12)
    3:1 Тулуза
    5.8% (7)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     