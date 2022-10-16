Хорошую попытку сделал Аззеддин Унахи. Удар в створ, но вратарь начеку

Аззеддин Унахи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Абдалла Сима создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Аззеддин Унахи не смог попасть в створ ударом издали

Муса Диарра выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

51' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

50' Бенталеб Набиль из команды Анже нанес удар, мяч после которого попал в перекладину, после того, как вратарь отбил мяч.

50' Думбия Сулейман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Ратао Рафаэл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Удар от ворот произведет Тулуза

49' Буфаль Софьян не смог попасть в створ ударом издали

49' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Деслер Миккел выиграл воздушное противоборство у Абдалла Сима.

47' Матч возобновлен

47' Абделли Химад на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Думбия Сулейман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Anthony Rouault выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Амаду Ибраим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Anthony Rouault выиграл воздушное противоборство у Абдалла Сима.

44' Удар от ворот произведет Анже

44' Абухлал Закария оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

44' Спирингс Стейн создает голевую возможность для своего партнера по команде.

42' Удар от ворот произведет Тулуза

39' После проверки VAR судья изменил решение - Тулуза пробьет пенальти!

38' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

36' Удар от ворот произведет Анже

35' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Команда Анже сравняла счет! Игра продолжается!

33' Г О О О О Л - Бенталеб Набиль левой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

31' Николаесен Расмус получил желтую карточку от судьи

31' Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Ван ден Бомен Бранко пробует нанести удар издали, но Yahia Fofana держит все под контролем

30' Удар от ворот произведет Анже

30' Ратао Рафаэл оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

30' Шаиби Фарес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

29' Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Anthony Rouault ослабляет давление, выбив мяч.

27' Матч возобновлен

27' Эну Адриен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Оооо... вот это был удар! Абделли Химад должен был забить с этой позиции.

26' Хорошую попытку сделал Абделли Химад . Удар в створ, но вратарь начеку

26' Эну Адриен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Эну Адриен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Матч возобновлен

24' Ох, нехорошо это выглядит. Ратао Рафаэл получил травму и медбригада забирает его с поля.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Ратао Рафаэл из команды Тулуза своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

23' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Удар от ворот произведет Анже

21' Думбия Сулейман получил желтую карточку от судьи

20' Абделли Химад навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Оооо... вот это был удар! Эну Адриен должен был забить с этой позиции.

19' Буфаль Софьян создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Буфаль Софьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Anthony Rouault ослабляет давление, выбив мяч.

15' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Бенталеб Набиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Унтонджи Седрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Абдалла Сима выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Матч возобновлен

12' Ох, нехорошо это выглядит. Думбия Сулейман получил травму и медбригада забирает его с поля.

12' Думбия Сулейман на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Думбия Сулейман плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

10' Г О О О О Л - Деягере Брехт забивает с правой ноги!

10' Деслер Миккел из команды Тулуза своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

10' Шаиби Фарес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Деслер Миккел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Менди Батиста выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Спирингс Стейн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Удар от ворот произведет Тулуза

6' Anthony Rouault из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

6' Буфаль Софьян навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Anthony Rouault ослабляет давление, выбив мяч.

5' Буфаль Софьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Удар от ворот произведет Анже

2' Деслер Миккел оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

2' Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Анже начинает с центра поля