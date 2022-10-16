Тур: 26.
0:0
Первый тайм: 37'
0'
11' Желтая карточкаСамбрано Очандарте
14' Желтая карточкаСфорца Хуан
36' Вторая желтая карточкаСфорца Хуан
Ход матча
14'
36'
13
Сфорца
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Сфорца ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Якоб ТомасЗащитник
- Полузащитник
-
26 Сордо РамироПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Тогнарельи Густаво
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Полузащитник
-
33 Alan VarelaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
41 Luca LangoniНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Васкес ЛуисНападающий
- Нападающий
-
10 Ромеро ОскарНападающий
-
-
Главный тренер: Hugo Ibarra
История личных встреч
Ньюэллс Олд Бойз
Бока Хуниорс
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
17 матчей
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед
26 матчей
26.9%
26.9%
46.2%
7 побед 7 ничьих 12 побед
Первый тайм
15.4%
46.2%
38.4%
4 победы 12 ничьих 10 побед
Второй тайм
19.2%
46.2%
34.6%
5 побед 12 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Хуан Мануэль
|4
|0.15
|Сордо Рамиро
|4
|0.15
|Гарро Хуан Фернандо
|2
|0.08
|Перес Пабло II
|2
|0.08
|Дитта Вильер
|2
|0.08
|Реаско Джоркаефф
|1
|0.04
|Веласкес Виктор
|1
|0.04
|Бальци Гилермо
|1
|0.04
|Эспонда Марсело
|1
|0.04
|Франциско Гонсалес I
|0
|0
|Якоб Томас
|0
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенедетто Дарио
|5
|0.2
|Luca Langoni
|5
|0.2
|Вилья Себастьян
|3
|0.12
|Себальос Эсекиэль
|3
|0.12
|Рохо Маркос
|3 (1)
|0.12
|Ромеро Оскар
|2
|0.08
|Фернандес Пол
|2
|0.08
|Васкес Луис
|1
|0.04
|Хавьер Моралес
|1
|0.04
|Бриаско-Балекян Норберто
|1
|0.04
|Пайеро Мартин
|1
|0.04
|Сандез Агустин
|1
|0.04
|Сальвио Эдуардо
|1 (1)
|0.04
|Фабра Франк
|0
|0
|Рамирес Хуан Эдгардо II
|0
|0
|Alan Varela
|0
|0
|Молинас Аарон
|0
|0
Карточки
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дитта Вильер
|9
|0
|Сфорца Хуан
|8
|0
|Перес Пабло II
|6
|0
|Лусиано Мартин
|5
|0
|Лема Кристиан
|3
|1
|Гарсия Хуан Мануэль
|4
|0
|Julian Fernandez II
|4
|0
|Бальци Гилермо
|2
|1
|Armando Mendez
|3
|0
|Сордо Рамиро
|3
|0
|Якоб Томас
|3
|0
|Реаско Джоркаефф
|1
|1
|Веласкес Виктор
|2
|0
|Моралес Лаутаро
|2
|0
|Фунес Насарено
|0
|1
|Гарро Хуан Фернандо
|1
|0
|Франциско Гонсалес I
|1
|0
|Захир Факундо Мансиллья
|1
|0
|Чинголани Лусиано
|1
|0
|Агирре Брайан
|1
|0
|Портилльо Маркос
|1
|0
|Эспонда Марсело
|1
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фабра Франк
|9
|0
|Фернандес Пол
|9
|0
|Самбрано Очандарте
|8
|0
|Адвинкула Луис
|7
|0
|Alan Varela
|6
|0
|Рохо Маркос
|4
|1
|Васкес Луис
|3
|1
|Сандез Агустин
|4
|0
|Бенедетто Дарио
|3
|0
|Рамирес Хуан Эдгардо II
|3
|0
|Эстебан Ролон
|3
|0
|Себальос Эсекиэль
|3
|0
|Искиэрдос Карлос
|1
|1
|Ромеро Оскар
|2
|0
|Фигаль Хорхе
|2
|0
|Пайеро Мартин
|2
|0
|Молинас Аарон
|2
|0
|Медина Кристиан
|2
|0
|Luca Langoni
|2
|0
|Ронкалья Факундо
|1
|0
|Орсини Николас
|1
|0
|Росси Агустин
|1
|0
|Бриаско-Балекян Норберто
|1
|0
|Вилья Себастьян
|1
|0
|Вейгандт Марсело
|1
|0
|Gabriel Aranda
|1
|0
|Simon Rivero
|1
|0
|Maximiliano Zalazar
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
10
6 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 7
19 Не забивали 17
3
43%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
43%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
14%
2
20%
76-90
Пропущено
11
10
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
2
20%
16-30
1
9%
5
50%
31-45
3
27%
2
20%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
1
10%
76-90
Забито
11
20
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 8
17 Не забивали 14
2
18%
5
25%
1-15
1
9%
1
5%
16-30
1
9%
4
20%
31-45
4
36%
2
10%
46-60
2
18%
3
15%
61-75
1
9%
5
25%
76-90
Пропущено
15
13
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
5
38%
16-30
4
27%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
5
33%
1
8%
61-75
4
27%
3
23%
76-90
Забито
18
30
10 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 15
11 Не забивали 7
5
28%
6
20%
1-15
1
6%
2
7%
16-30
4
22%
7
23%
31-45
4
22%
3
10%
46-60
2
11%
5
17%
61-75
2
11%
7
23%
76-90
Пропущено
26
23
12 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 9
14 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 14
3
12%
0
0%
1-15
4
15%
7
30%
16-30
5
19%
7
30%
31-45
3
12%
4
17%
46-60
6
23%
1
4%
61-75
5
19%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Ньюэллс Олд Бойз 0:3 Ньюэллс Олд Бойз - Арсенал Саранди 0:0 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 0:1
Индепендьенте Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сармиенто 0:1 Альдосиви - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Химнасия Ла-Плата 2:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Велес Сарсфилд - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 1:2 Уракан - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 2:0 Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 4:1 Ньюэллс Олд Бойз - Колон 0:0 Альдосиви - Ньюэллс Олд Бойз 2:4 Атлетико Тукуман - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:2 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:0
Бока Хуниорс
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Сармиенто - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Альдосиви 2:1 Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Бока Хуниорс - Кильмес 3:2
Годой Крус - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Уракан 0:0 Ланус - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 1:0 Колон - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Атлетико Тукуман 2:1 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 0:0 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Агропекуарио - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 2:1 Патронато Парана - Бока Хуниорс 3:0 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Аргентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|0:0
|25
|15
|4
|6
|30 - 23
|49
|2.
|Расинг Авельянеда
|25
|13
|8
|4
|39 - 22
|47
|3.
|Атлетико Тукуман
|25
|12
|9
|4
|30 - 18
|45
|4.
|Уракан
|25
|11
|11
|3
|31 - 18
|44
|5.
|Ривер Плейт
|25
|13
|5
|7
|40 - 19
|44
|6.
|Тигре
|25
|10
|10
|5
|38 - 27
|40
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|24
|11
|7
|6
|24 - 14
|40
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|25
|11
|5
|9
|31 - 24
|38
|9.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:0
|26
|10
|7
|9
|23 - 21
|37
|10.
|Сан-Лоренсо
|25
|8
|13
|4
|26 - 21
|37
|11.
|Годой Крус
|25
|9
|8
|8
|25 - 26
|35
|12.
|Дефенса и Хустисия
|25
|8
|10
|7
|24 - 25
|34
|13.
|Патронато Парана
|25
|9
|7
|9
|27 - 25
|34
|14.
|Индепендьенте Авельянеда
|25
|8
|7
|10
|28 - 29
|31
|15.
|Тальерес Кордоба
|25
|8
|7
|10
|24 - 23
|31
|16.
|Атлетико Платенсе
|25
|7
|10
|8
|22 - 22
|31
|17.
|Сентраль Кордоба Росарио
|24
|9
|4
|11
|28 - 31
|31
|18.
|Сармиенто
|25
|8
|7
|10
|25 - 28
|31
|19.
|Барракас Централь
|25
|7
|9
|9
|28 - 35
|30
|20.
|Эстудиантес Ла Плата
|25
|8
|6
|11
|26 - 36
|30
|21.
|Унион Санта-Фе
|24
|8
|6
|10
|24 - 29
|30
|22.
|Банфилд
|25
|7
|8
|10
|23 - 28
|29
|23.
|Росарио Сентраль
|25
|6
|10
|9
|21 - 26
|28
|24.
|Колон
|25
|7
|7
|11
|22 - 33
|28
|25.
|Арсенал Саранди
|25
|5
|12
|8
|23 - 26
|27
|26.
|Велес Сарсфилд
|24
|4
|10
|10
|23 - 30
|22
|27.
|Ланус
|25
|5
|5
|15
|21 - 38
|20
|28.
|Альдосиви
|26
|4
|4
|18
|16 - 45
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|13
|9
|3
|1
|25 - 10
|30
|2.
|Атлетико Тукуман
|13
|8
|5
|0
|21 - 7
|29
|3.
|Бока Хуниорс
|0:0
|13
|9
|2
|2
|20 - 13
|29
|4.
|Уракан
|12
|8
|3
|1
|20 - 7
|27
|5.
|Патронато Парана
|13
|7
|4
|2
|15 - 7
|25
|6.
|Эстудиантес Ла Плата
|13
|7
|3
|3
|18 - 14
|24
|7.
|Тигре
|12
|6
|5
|1
|19 - 8
|23
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|11
|7
|2
|2
|14 - 4
|23
|9.
|Годой Крус
|12
|6
|5
|1
|13 - 6
|23
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|13
|7
|2
|4
|16 - 14
|23
|11.
|Ривер Плейт
|12
|7
|1
|4
|21 - 10
|22
|12.
|Барракас Централь
|13
|6
|4
|3
|19 - 15
|22
|13.
|Дефенса и Хустисия
|13
|5
|7
|1
|15 - 11
|22
|14.
|Росарио Сентраль
|13
|5
|5
|3
|10 - 9
|20
|15.
|Тальерес Кордоба
|12
|6
|2
|4
|15 - 11
|20
|16.
|Сан-Лоренсо
|13
|4
|8
|1
|16 - 12
|20
|17.
|Атлетико Платенсе
|13
|4
|7
|2
|11 - 7
|19
|18.
|Арсенал Саранди
|12
|4
|6
|2
|15 - 11
|18
|19.
|Сармиенто
|12
|5
|3
|4
|16 - 13
|18
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|12
|5
|2
|5
|14 - 15
|17
|21.
|Унион Санта-Фе
|12
|5
|2
|5
|11 - 13
|17
|22.
|Велес Сарсфилд
|11
|4
|4
|3
|11 - 9
|16
|23.
|Индепендьенте Авельянеда
|12
|4
|4
|4
|13 - 12
|16
|24.
|Колон
|13
|4
|4
|5
|11 - 18
|16
|25.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:0
|13
|3
|6
|4
|9 - 9
|15
|26.
|Ланус
|12
|3
|3
|6
|11 - 16
|12
|27.
|Банфилд
|13
|2
|5
|6
|13 - 19
|11
|28.
|Альдосиви
|13
|3
|1
|9
|10 - 20
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|13
|6
|4
|3
|19 - 9
|22
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:0
|13
|7
|1
|5
|14 - 12
|22
|3.
|Бока Хуниорс
|0:0
|12
|6
|2
|4
|10 - 10
|20
|4.
|Банфилд
|12
|5
|3
|4
|10 - 9
|18
|5.
|Сан-Лоренсо
|12
|4
|5
|3
|10 - 9
|17
|6.
|Расинг Авельянеда
|12
|4
|5
|3
|14 - 12
|17
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|13
|4
|5
|4
|10 - 10
|17
|8.
|Уракан
|13
|3
|8
|2
|11 - 11
|17
|9.
|Тигре
|13
|4
|5
|4
|19 - 19
|17
|10.
|Атлетико Тукуман
|12
|4
|4
|4
|9 - 11
|16
|11.
|Аргентинос Хуниорс
|12
|4
|3
|5
|15 - 10
|15
|12.
|Индепендьенте Авельянеда
|13
|4
|3
|6
|15 - 17
|15
|13.
|Сентраль Кордоба Росарио
|12
|4
|2
|6
|14 - 16
|14
|14.
|Унион Санта-Фе
|12
|3
|4
|5
|13 - 16
|13
|15.
|Сармиенто
|13
|3
|4
|6
|9 - 15
|13
|16.
|Колон
|12
|3
|3
|6
|11 - 15
|12
|17.
|Атлетико Платенсе
|12
|3
|3
|6
|11 - 15
|12
|18.
|Дефенса и Хустисия
|12
|3
|3
|6
|9 - 14
|12
|19.
|Годой Крус
|13
|3
|3
|7
|12 - 20
|12
|20.
|Тальерес Кордоба
|13
|2
|5
|6
|9 - 12
|11
|21.
|Патронато Парана
|12
|2
|3
|7
|12 - 18
|9
|22.
|Арсенал Саранди
|13
|1
|6
|6
|8 - 15
|9
|23.
|Барракас Централь
|12
|1
|5
|6
|9 - 20
|8
|24.
|Ланус
|13
|2
|2
|9
|10 - 22
|8
|25.
|Росарио Сентраль
|12
|1
|5
|6
|11 - 17
|8
|26.
|Эстудиантес Ла Плата
|12
|1
|3
|8
|8 - 22
|6
|27.
|Альдосиви
|13
|1
|3
|9
|6 - 25
|6
|28.
|Велес Сарсфилд
|13
|0
|6
|7
|12 - 21
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
|Тигре
|Mateo Retegui
|22 (2)
|Уракан
|Кристальдо Франко
|20 (4)
|Расинг Авельянеда
|Enzo Copetti
|10 (4)
|Сан-Лоренсо
|Барейро Адам
|12 (2)
|Арсенал Саранди
|Cristian Colman
|8 (1)
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|11
|Уракан
|Lucas Merolla
|11
|Атлетико Тукуман
|Bruno Felix Bianchi
|1 9
|Индепендьенте Авельянеда
|Sergio Barreto
|10
|Сан-Лоренсо
|Federico Gattoni
|10