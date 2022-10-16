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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ
2022

Тур: 26.
Ньюэллс Олд Бойз
0:0
Первый тайм: 37'
Бока Хуниорс
0'
11' Желтая карточка
Самбрано Очандарте
14' Желтая карточка
Сфорца Хуан
36' Вторая желтая карточка
Сфорца Хуан

Ход матча

11'
 
Самбрано Очандарте
14'
Сфорца Хуан
 
36'
Сфорца Хуан
 
Лучшие коэффициенты
Ньюэллс Олд Бойз
Ничья
Бока Хуниорс
3.15
2.83
3.25
Все Коэффициенты
17
Моралес
Лаутаро
25
Веласкес
Виктор
2
Лема
Кристиан
4
Дитта
Вильер
14
Armando
Mendez
3
Лусиано
Мартин
8
Перес
Пабло
II
13
Сфорца
Хуан
7
Гарро
Хуан
Фернандо
44
Франциско
Гонсалес
I
9
Гарсия
Хуан
Мануэль
1
Росси
Агустин
17
Адвинкула
Луис
5
Самбрано
Очандарте
2
Ронкалья
Факундо
18
Фабра
Франк
36
Медина
Кристиан
33
Alan
Varela
8
Фернандес
Пол
20
Рамирес
Хуан
Эдгардо
II
9
Бенедетто
Дарио
41
Luca
Langoni
Ньюэллс Олд Бойз
3-4-2-1
Бока Хуниорс
4-3-1-2

История личных встреч

Ньюэллс Олд Бойз
Бока Хуниорс

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

17 матчей

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед

26 матчей

26.9%
26.9%
46.2%
7 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

15.4%
46.2%
38.4%
4 победы 12 ничьих 10 побед

Второй тайм

19.2%
46.2%
34.6%
5 побед 12 ничьих 9 побед

История матчей

ЛП
0:0
ЛП
0:1
КДМЗ4
2:0
КДМЗ4
0:2
С
1:1
С
1:1
С
3:1
П
1:0
П
4:1
П
4:0
П
0:1
П
0:0
П
2:3
КЛ
0:0
П
4:0
КЛ
0:0
П
0:0
ПА
2:0
ПА
0:1
ПА
1:0
ПА
1:0
ПА
4:2
ПА
1:1
ПА
0:2
ПА
2:4
ПАК
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Хуан Мануэль 4 0.15
Сордо Рамиро 4 0.15
Гарро Хуан Фернандо 2 0.08
Перес Пабло II 2 0.08
Дитта Вильер 2 0.08
Реаско Джоркаефф 1 0.04
Веласкес Виктор 1 0.04
Бальци Гилермо 1 0.04
Эспонда Марсело 1 0.04
Франциско Гонсалес I 0 0
Якоб Томас 0 0
Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенедетто Дарио 5 0.2
Luca Langoni 5 0.2
Вилья Себастьян 3 0.12
Себальос Эсекиэль 3 0.12
Рохо Маркос 3 (1) 0.12
Ромеро Оскар 2 0.08
Фернандес Пол 2 0.08
Васкес Луис 1 0.04
Хавьер Моралес 1 0.04
Бриаско-Балекян Норберто 1 0.04
Пайеро Мартин 1 0.04
Сандез Агустин 1 0.04
Сальвио Эдуардо 1 (1) 0.04
Фабра Франк 0 0
Рамирес Хуан Эдгардо II 0 0
Alan Varela 0 0
Молинас Аарон 0 0

Карточки

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дитта Вильер 9 0
Сфорца Хуан 8 0
Перес Пабло II 6 0
Лусиано Мартин 5 0
Лема Кристиан 3 1
Гарсия Хуан Мануэль 4 0
Julian Fernandez II 4 0
Бальци Гилермо 2 1
Armando Mendez 3 0
Сордо Рамиро 3 0
Якоб Томас 3 0
Реаско Джоркаефф 1 1
Веласкес Виктор 2 0
Моралес Лаутаро 2 0
Фунес Насарено 0 1
Гарро Хуан Фернандо 1 0
Франциско Гонсалес I 1 0
Захир Факундо Мансиллья 1 0
Чинголани Лусиано 1 0
Агирре Брайан 1 0
Портилльо Маркос 1 0
Эспонда Марсело 1 0
Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабра Франк 9 0
Фернандес Пол 9 0
Самбрано Очандарте 8 0
Адвинкула Луис 7 0
Alan Varela 6 0
Рохо Маркос 4 1
Васкес Луис 3 1
Сандез Агустин 4 0
Бенедетто Дарио 3 0
Рамирес Хуан Эдгардо II 3 0
Эстебан Ролон 3 0
Себальос Эсекиэль 3 0
Искиэрдос Карлос 1 1
Ромеро Оскар 2 0
Фигаль Хорхе 2 0
Пайеро Мартин 2 0
Молинас Аарон 2 0
Медина Кристиан 2 0
Luca Langoni 2 0
Ронкалья Факундо 1 0
Орсини Николас 1 0
Росси Агустин 1 0
Бриаско-Балекян Норберто 1 0
Вилья Себастьян 1 0
Вейгандт Марсело 1 0
Gabriel Aranda 1 0
Simon Rivero 1 0
Maximiliano Zalazar 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
10
6 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 7
19 Не забивали 17
3
43%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
43%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
14%
2
20%
76-90

Пропущено

11
10
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
2
20%
16-30
1
9%
5
50%
31-45
3
27%
2
20%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
1
10%
76-90

Забито

11
20
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 8
17 Не забивали 14
2
18%
5
25%
1-15
1
9%
1
5%
16-30
1
9%
4
20%
31-45
4
36%
2
10%
46-60
2
18%
3
15%
61-75
1
9%
5
25%
76-90

Пропущено

15
13
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
5
38%
16-30
4
27%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
5
33%
1
8%
61-75
4
27%
3
23%
76-90

Забито

18
30
10 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 15
11 Не забивали 7
5
28%
6
20%
1-15
1
6%
2
7%
16-30
4
22%
7
23%
31-45
4
22%
3
10%
46-60
2
11%
5
17%
61-75
2
11%
7
23%
76-90

Пропущено

26
23
12 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 9
14 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 14
3
12%
0
0%
1-15
4
15%
7
30%
16-30
5
19%
7
30%
31-45
3
12%
4
17%
46-60
6
23%
1
4%
61-75
5
19%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Ньюэллс Олд Бойз 0:3 Ньюэллс Олд Бойз - Арсенал Саранди 0:0 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 0:1
Индепендьенте Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сармиенто 0:1 Альдосиви - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Химнасия Ла-Плата 2:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Велес Сарсфилд - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 1:2 Уракан - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 2:0 Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 4:1 Ньюэллс Олд Бойз - Колон 0:0 Альдосиви - Ньюэллс Олд Бойз 2:4 Атлетико Тукуман - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:2 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:0
Бока Хуниорс
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Сармиенто - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Альдосиви 2:1 Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Бока Хуниорс - Кильмес 3:2
Годой Крус - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Уракан 0:0 Ланус - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 1:0 Колон - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Атлетико Тукуман 2:1 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 0:0 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Агропекуарио - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 2:1 Патронато Парана - Бока Хуниорс 3:0 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Аргентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 0:0 25 15 4 6 30 - 23 49
2. Расинг Авельянеда 25 13 8 4 39 - 22 47
3. Атлетико Тукуман 25 12 9 4 30 - 18 45
4. Уракан 25 11 11 3 31 - 18 44
5. Ривер Плейт 25 13 5 7 40 - 19 44
6. Тигре 25 10 10 5 38 - 27 40
7. Химнасия Ла-Плата 24 11 7 6 24 - 14 40
8. Аргентинос Хуниорс 25 11 5 9 31 - 24 38
9. Ньюэллс Олд Бойз 0:0 26 10 7 9 23 - 21 37
10. Сан-Лоренсо 25 8 13 4 26 - 21 37
11. Годой Крус 25 9 8 8 25 - 26 35
12. Дефенса и Хустисия 25 8 10 7 24 - 25 34
13. Патронато Парана 25 9 7 9 27 - 25 34
14. Индепендьенте Авельянеда 25 8 7 10 28 - 29 31
15. Тальерес Кордоба 25 8 7 10 24 - 23 31
16. Атлетико Платенсе 25 7 10 8 22 - 22 31
17. Сентраль Кордоба Росарио 24 9 4 11 28 - 31 31
18. Сармиенто 25 8 7 10 25 - 28 31
19. Барракас Централь 25 7 9 9 28 - 35 30
20. Эстудиантес Ла Плата 25 8 6 11 26 - 36 30
21. Унион Санта-Фе 24 8 6 10 24 - 29 30
22. Банфилд 25 7 8 10 23 - 28 29
23. Росарио Сентраль 25 6 10 9 21 - 26 28
24. Колон 25 7 7 11 22 - 33 28
25. Арсенал Саранди 25 5 12 8 23 - 26 27
26. Велес Сарсфилд 24 4 10 10 23 - 30 22
27. Ланус 25 5 5 15 21 - 38 20
28. Альдосиви 26 4 4 18 16 - 45 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 13 9 3 1 25 - 10 30
2. Атлетико Тукуман 13 8 5 0 21 - 7 29
3. Бока Хуниорс 0:0 13 9 2 2 20 - 13 29
4. Уракан 12 8 3 1 20 - 7 27
5. Патронато Парана 13 7 4 2 15 - 7 25
6. Эстудиантес Ла Плата 13 7 3 3 18 - 14 24
7. Тигре 12 6 5 1 19 - 8 23
8. Химнасия Ла-Плата 11 7 2 2 14 - 4 23
9. Годой Крус 12 6 5 1 13 - 6 23
10. Аргентинос Хуниорс 13 7 2 4 16 - 14 23
11. Ривер Плейт 12 7 1 4 21 - 10 22
12. Барракас Централь 13 6 4 3 19 - 15 22
13. Дефенса и Хустисия 13 5 7 1 15 - 11 22
14. Росарио Сентраль 13 5 5 3 10 - 9 20
15. Тальерес Кордоба 12 6 2 4 15 - 11 20
16. Сан-Лоренсо 13 4 8 1 16 - 12 20
17. Атлетико Платенсе 13 4 7 2 11 - 7 19
18. Арсенал Саранди 12 4 6 2 15 - 11 18
19. Сармиенто 12 5 3 4 16 - 13 18
20. Сентраль Кордоба Росарио 12 5 2 5 14 - 15 17
21. Унион Санта-Фе 12 5 2 5 11 - 13 17
22. Велес Сарсфилд 11 4 4 3 11 - 9 16
23. Индепендьенте Авельянеда 12 4 4 4 13 - 12 16
24. Колон 13 4 4 5 11 - 18 16
25. Ньюэллс Олд Бойз 0:0 13 3 6 4 9 - 9 15
26. Ланус 12 3 3 6 11 - 16 12
27. Банфилд 13 2 5 6 13 - 19 11
28. Альдосиви 13 3 1 9 10 - 20 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 13 6 4 3 19 - 9 22
2. Ньюэллс Олд Бойз 0:0 13 7 1 5 14 - 12 22
3. Бока Хуниорс 0:0 12 6 2 4 10 - 10 20
4. Банфилд 12 5 3 4 10 - 9 18
5. Сан-Лоренсо 12 4 5 3 10 - 9 17
6. Расинг Авельянеда 12 4 5 3 14 - 12 17
7. Химнасия Ла-Плата 13 4 5 4 10 - 10 17
8. Уракан 13 3 8 2 11 - 11 17
9. Тигре 13 4 5 4 19 - 19 17
10. Атлетико Тукуман 12 4 4 4 9 - 11 16
11. Аргентинос Хуниорс 12 4 3 5 15 - 10 15
12. Индепендьенте Авельянеда 13 4 3 6 15 - 17 15
13. Сентраль Кордоба Росарио 12 4 2 6 14 - 16 14
14. Унион Санта-Фе 12 3 4 5 13 - 16 13
15. Сармиенто 13 3 4 6 9 - 15 13
16. Колон 12 3 3 6 11 - 15 12
17. Атлетико Платенсе 12 3 3 6 11 - 15 12
18. Дефенса и Хустисия 12 3 3 6 9 - 14 12
19. Годой Крус 13 3 3 7 12 - 20 12
20. Тальерес Кордоба 13 2 5 6 9 - 12 11
21. Патронато Парана 12 2 3 7 12 - 18 9
22. Арсенал Саранди 13 1 6 6 8 - 15 9
23. Барракас Централь 12 1 5 6 9 - 20 8
24. Ланус 13 2 2 9 10 - 22 8
25. Росарио Сентраль 12 1 5 6 11 - 17 8
26. Эстудиантес Ла Плата 12 1 3 8 8 - 22 6
27. Альдосиви 13 1 3 9 6 - 25 6
28. Велес Сарсфилд 13 0 6 7 12 - 21 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Mateo Retegui 22 (2)
Уракан Кристальдо Франко 20 (4)
Расинг Авельянеда Enzo Copetti 10 (4)
Сан-Лоренсо Барейро Адам 12 (2)
Арсенал Саранди Cristian Colman 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 11
Уракан Lucas Merolla 11
Атлетико Тукуман Bruno Felix Bianchi 1 9
Индепендьенте Авельянеда Sergio Barreto 10
Сан-Лоренсо Federico Gattoni 10
Весь список
Лучшие коэффициенты
Ньюэллс Олд Бойз
Ничья
Бока Хуниорс
3.15
2.83
3.25
Все Коэффициенты
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