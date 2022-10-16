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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ
2022

Тур: 26.
Ньюэллс Олд Бойз
2:0
Конец матча
Бока Хуниорс
0'
11' Желтая карточка
Самбрано Очандарте
13' Желтая карточка
Сфорца Хуан
36' Вторая желтая карточка
Сфорца Хуан
38' Желтая карточка
Лема Кристиан
1:0
47' Гол
Гарсия Хуан Мануэль
69' Желтая карточка
Лусиано Мартин
2:0
81' Гол
Дитта Вильер
82' Желтая карточка
Дитта Вильер
83' Желтая карточка
Бенедетто Дарио
83' Желтая карточка
90'+5
17
Моралес
Лаутаро
25
Веласкес
Виктор
2
Лема
Кристиан
4
Дитта
Вильер
14
Armando
Mendez
3
Лусиано
Мартин
8
Перес
Пабло
II
13
Сфорца
Хуан
7
Гарро
Хуан
Фернандо
44
Франциско
Гонсалес
I
9
Гарсия
Хуан
Мануэль
1
Росси
Агустин
17
Адвинкула
Луис
5
Самбрано
Очандарте
2
Ронкалья
Факундо
18
Фабра
Франк
36
Медина
Кристиан
33
Alan
Varela
8
Фернандес
Пол
20
Рамирес
Хуан
Эдгардо
II
9
Бенедетто
Дарио
41
Luca
Langoni
Ньюэллс Олд Бойз
3-4-2-1
Бока Хуниорс
4-3-1-2

История личных встреч

Ньюэллс Олд Бойз
Бока Хуниорс

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

17 матчей

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед

26 матчей

26.9%
26.9%
46.2%
7 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

15.4%
46.2%
38.4%
4 победы 12 ничьих 10 побед

Второй тайм

19.2%
46.2%
34.6%
5 побед 12 ничьих 9 побед

История матчей

ЛП
0:0
ЛП
0:1
КДМЗ4
2:0
КДМЗ4
0:2
С
1:1
С
1:1
С
3:1
П
1:0
П
4:1
П
4:0
П
0:1
П
0:0
П
2:3
КЛ
0:0
П
4:0
КЛ
0:0
П
0:0
ПА
2:0
ПА
0:1
ПА
1:0
ПА
1:0
ПА
4:2
ПА
1:1
ПА
0:2
ПА
2:4
ПАК
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Хуан Мануэль 5 0.19
Сордо Рамиро 4 0.15
Дитта Вильер 3 0.12
Гарро Хуан Фернандо 2 0.08
Перес Пабло II 2 0.08
Реаско Джоркаефф 1 0.04
Веласкес Виктор 1 0.04
Бальци Гилермо 1 0.04
Эспонда Марсело 1 0.04
Франциско Гонсалес I 0 0
Якоб Томас 0 0
Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенедетто Дарио 5 0.2
Luca Langoni 5 0.2
Вилья Себастьян 3 0.12
Себальос Эсекиэль 3 0.12
Рохо Маркос 3 (1) 0.12
Ромеро Оскар 2 0.08
Фернандес Пол 2 0.08
Васкес Луис 1 0.04
Хавьер Моралес 1 0.04
Бриаско-Балекян Норберто 1 0.04
Пайеро Мартин 1 0.04
Сандез Агустин 1 0.04
Сальвио Эдуардо 1 (1) 0.04
Фабра Франк 0 0
Рамирес Хуан Эдгардо II 0 0
Alan Varela 0 0
Молинас Аарон 0 0

Карточки

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дитта Вильер 10 0
Сфорца Хуан 8 1
Перес Пабло II 6 0
Лусиано Мартин 6 0
Лема Кристиан 4 1
Гарсия Хуан Мануэль 4 0
Julian Fernandez II 4 0
Бальци Гилермо 2 1
Armando Mendez 3 0
Сордо Рамиро 3 0
Якоб Томас 3 0
Реаско Джоркаефф 1 1
Веласкес Виктор 2 0
Моралес Лаутаро 2 0
Фунес Насарено 0 1
Гарро Хуан Фернандо 1 0
Франциско Гонсалес I 1 0
Захир Факундо Мансиллья 1 0
Чинголани Лусиано 1 0
Агирре Брайан 1 0
Портилльо Маркос 1 0
Эспонда Марсело 1 0
Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабра Франк 9 0
Фернандес Пол 9 0
Самбрано Очандарте 8 0
Адвинкула Луис 7 0
Alan Varela 6 0
Рохо Маркос 4 1
Васкес Луис 3 1
Бенедетто Дарио 4 0
Сандез Агустин 4 0
Рамирес Хуан Эдгардо II 3 0
Эстебан Ролон 3 0
Себальос Эсекиэль 3 0
Искиэрдос Карлос 1 1
Ромеро Оскар 2 0
Фигаль Хорхе 2 0
Пайеро Мартин 2 0
Молинас Аарон 2 0
Медина Кристиан 2 0
Luca Langoni 2 0
Ронкалья Факундо 1 0
Орсини Николас 1 0
Росси Агустин 1 0
Бриаско-Балекян Норберто 1 0
Вилья Себастьян 1 0
Вейгандт Марсело 1 0
Gabriel Aranda 1 0
Simon Rivero 1 0
Maximiliano Zalazar 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
10
6 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 7
19 Не забивали 17
3
43%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
43%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
14%
2
20%
76-90

Пропущено

11
10
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
2
20%
16-30
1
9%
5
50%
31-45
3
27%
2
20%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
1
10%
76-90

Забито

11
20
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 8
17 Не забивали 14
2
18%
5
25%
1-15
1
9%
1
5%
16-30
1
9%
4
20%
31-45
4
36%
2
10%
46-60
2
18%
3
15%
61-75
1
9%
5
25%
76-90

Пропущено

15
13
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
5
38%
16-30
4
27%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
5
33%
1
8%
61-75
4
27%
3
23%
76-90

Забито

18
30
10 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 15
11 Не забивали 7
5
28%
6
20%
1-15
1
6%
2
7%
16-30
4
22%
7
23%
31-45
4
22%
3
10%
46-60
2
11%
5
17%
61-75
2
11%
7
23%
76-90

Пропущено

26
23
12 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 9
14 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 14
3
12%
0
0%
1-15
4
15%
7
30%
16-30
5
19%
7
30%
31-45
3
12%
4
17%
46-60
6
23%
1
4%
61-75
5
19%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Ньюэллс Олд Бойз 0:3 Ньюэллс Олд Бойз - Арсенал Саранди 0:0 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 0:1
Индепендьенте Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сармиенто 0:1 Альдосиви - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Химнасия Ла-Плата 2:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Велес Сарсфилд - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 1:2 Уракан - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 2:0 Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 4:1 Ньюэллс Олд Бойз - Колон 0:0 Альдосиви - Ньюэллс Олд Бойз 2:4 Атлетико Тукуман - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:2 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:0
Бока Хуниорс
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Сармиенто - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Альдосиви 2:1 Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Бока Хуниорс - Кильмес 3:2
Годой Крус - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Уракан 0:0 Ланус - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 1:0 Колон - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Атлетико Тукуман 2:1 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 0:0 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Агропекуарио - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 2:1 Патронато Парана - Бока Хуниорс 3:0 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Аргентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 25 15 3 7 30 - 25 48
2. Расинг Авельянеда 25 13 8 4 39 - 22 47
3. Атлетико Тукуман 25 12 9 4 30 - 18 45
4. Уракан 25 11 11 3 31 - 18 44
5. Ривер Плейт 25 13 5 7 40 - 19 44
6. Тигре 25 10 10 5 38 - 27 40
7. Химнасия Ла-Плата 24 11 7 6 24 - 14 40
8. Ньюэллс Олд Бойз 26 11 6 9 25 - 21 39
9. Аргентинос Хуниорс 25 11 5 9 31 - 24 38
10. Сан-Лоренсо 25 8 13 4 26 - 21 37
11. Годой Крус 25 9 8 8 25 - 26 35
12. Дефенса и Хустисия 25 8 10 7 24 - 25 34
13. Патронато Парана 25 9 7 9 27 - 25 34
14. Индепендьенте Авельянеда 25 8 7 10 28 - 29 31
15. Тальерес Кордоба 25 8 7 10 24 - 23 31
16. Атлетико Платенсе 25 7 10 8 22 - 22 31
17. Сентраль Кордоба Росарио 24 9 4 11 28 - 31 31
18. Сармиенто 25 8 7 10 25 - 28 31
19. Барракас Централь 25 7 9 9 28 - 35 30
20. Эстудиантес Ла Плата 25 8 6 11 26 - 36 30
21. Унион Санта-Фе 24 8 6 10 24 - 29 30
22. Банфилд 25 7 8 10 23 - 28 29
23. Росарио Сентраль 25 6 10 9 21 - 26 28
24. Колон 25 7 7 11 22 - 33 28
25. Арсенал Саранди 25 5 12 8 23 - 26 27
26. Велес Сарсфилд 24 4 10 10 23 - 30 22
27. Ланус 25 5 5 15 21 - 38 20
28. Альдосиви 26 4 4 18 16 - 45 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 13 9 3 1 25 - 10 30
2. Атлетико Тукуман 13 8 5 0 21 - 7 29
3. Бока Хуниорс 13 9 2 2 20 - 13 29
4. Уракан 12 8 3 1 20 - 7 27
5. Патронато Парана 13 7 4 2 15 - 7 25
6. Эстудиантес Ла Плата 13 7 3 3 18 - 14 24
7. Тигре 12 6 5 1 19 - 8 23
8. Химнасия Ла-Плата 11 7 2 2 14 - 4 23
9. Годой Крус 12 6 5 1 13 - 6 23
10. Аргентинос Хуниорс 13 7 2 4 16 - 14 23
11. Ривер Плейт 12 7 1 4 21 - 10 22
12. Барракас Централь 13 6 4 3 19 - 15 22
13. Дефенса и Хустисия 13 5 7 1 15 - 11 22
14. Росарио Сентраль 13 5 5 3 10 - 9 20
15. Тальерес Кордоба 12 6 2 4 15 - 11 20
16. Сан-Лоренсо 13 4 8 1 16 - 12 20
17. Атлетико Платенсе 13 4 7 2 11 - 7 19
18. Арсенал Саранди 12 4 6 2 15 - 11 18
19. Сармиенто 12 5 3 4 16 - 13 18
20. Ньюэллс Олд Бойз 13 4 5 4 11 - 9 17
21. Сентраль Кордоба Росарио 12 5 2 5 14 - 15 17
22. Унион Санта-Фе 12 5 2 5 11 - 13 17
23. Велес Сарсфилд 11 4 4 3 11 - 9 16
24. Индепендьенте Авельянеда 12 4 4 4 13 - 12 16
25. Колон 13 4 4 5 11 - 18 16
26. Ланус 12 3 3 6 11 - 16 12
27. Банфилд 13 2 5 6 13 - 19 11
28. Альдосиви 13 3 1 9 10 - 20 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 13 6 4 3 19 - 9 22
2. Ньюэллс Олд Бойз 13 7 1 5 14 - 12 22
3. Бока Хуниорс 12 6 1 5 10 - 12 19
4. Банфилд 12 5 3 4 10 - 9 18
5. Сан-Лоренсо 12 4 5 3 10 - 9 17
6. Расинг Авельянеда 12 4 5 3 14 - 12 17
7. Химнасия Ла-Плата 13 4 5 4 10 - 10 17
8. Уракан 13 3 8 2 11 - 11 17
9. Тигре 13 4 5 4 19 - 19 17
10. Атлетико Тукуман 12 4 4 4 9 - 11 16
11. Аргентинос Хуниорс 12 4 3 5 15 - 10 15
12. Индепендьенте Авельянеда 13 4 3 6 15 - 17 15
13. Сентраль Кордоба Росарио 12 4 2 6 14 - 16 14
14. Унион Санта-Фе 12 3 4 5 13 - 16 13
15. Сармиенто 13 3 4 6 9 - 15 13
16. Колон 12 3 3 6 11 - 15 12
17. Атлетико Платенсе 12 3 3 6 11 - 15 12
18. Дефенса и Хустисия 12 3 3 6 9 - 14 12
19. Годой Крус 13 3 3 7 12 - 20 12
20. Тальерес Кордоба 13 2 5 6 9 - 12 11
21. Патронато Парана 12 2 3 7 12 - 18 9
22. Арсенал Саранди 13 1 6 6 8 - 15 9
23. Барракас Централь 12 1 5 6 9 - 20 8
24. Ланус 13 2 2 9 10 - 22 8
25. Росарио Сентраль 12 1 5 6 11 - 17 8
26. Эстудиантес Ла Плата 12 1 3 8 8 - 22 6
27. Альдосиви 13 1 3 9 6 - 25 6
28. Велес Сарсфилд 13 0 6 7 12 - 21 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Mateo Retegui 22 (2)
Уракан Кристальдо Франко 20 (4)
Расинг Авельянеда Enzo Copetti 10 (4)
Сан-Лоренсо Барейро Адам 12 (2)
Арсенал Саранди Cristian Colman 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 11
Уракан Lucas Merolla 11
Атлетико Тукуман Bruno Felix Bianchi 1 9
Индепендьенте Авельянеда Sergio Barreto 10
Сан-Лоренсо Federico Gattoni 10
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      38'
      Лема Кристиан получил желтую карточку от судьи
    • 36'
      Сфорца Хуан получает вторую желтую карточку. Удаление.
    • Желтая карточка
      13'
      Сфорца Хуан получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      11'
      Самбрано Очандарте получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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