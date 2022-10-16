Тур: 32.
0:0
Второй тайм: 47'
Ход матча
38'
51'
34
Adryelson
6
Че
Че
12
Keiller
44
Витао
30
Джонни
10
Патрик
Алан
11
Вандерсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 AdryelsonЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
6 Че ЧеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Виктор ЖоаоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
16 Угу МигельЗащитник
- Полузащитник
-
14 ГабриэлПолузащитник
-
43 Пиазон ЛукасПолузащитник
-
47 ЖефферсонПолузащитник
-
99 Энрике ЛуисПолузащитник
-
-
23 Romildo
-
12 Lucas Perri
-
-
Главный тренер: Кастру Луиш
- Основной состав
-
12 KeillerВратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 ВитаоЗащитник
- Защитник
-
30 ДжонниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Патрик АланПолузащитник
-
11 ВандерсонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
26 Estevao
-
41 Matheus Dias
-
5 Lizeiro
-
21 Igor Gomes
-
36 Thauan Lara
-
24 Anthoni
-
17 David VI
-
Главный тренер: Менезес Мано
История личных встреч
Ботафого Рио-де-Жанейро
Интернасьонал Порту Алегре
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 12 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед
21 матч
23.8%
19%
57.2%
5 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
14.3%
33.3%
52.4%
3 победы 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
33.3%
38.1%
28.6%
7 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Erison
|7 (1)
|0.22
|Куэста Виктор
|4
|0.13
|Соарес Франсиско
|4 (1)
|0.13
|Эдуардо Карлос II
|2
|0.06
|Vinicius5
|2
|0.06
|Гонсалвеш Диего
|2 (2)
|0.06
|Жефферсон
|1
|0.03
|Марсал Фернандо
|1
|0.03
|Daniel Borges
|1
|0.03
|Угу Мигель
|1
|0.03
|Сантос Жуниор
|1
|0.03
|Виктор Жоао II
|1
|0.03
|Габриэл III
|1
|0.03
|Kayque
|1
|0.03
|Каррейро Патрик
|1
|0.03
|Romildo
|1
|0.03
|Саравия Ренсо
|0
|0
|Фернандес Лукас IV
|0
|0
|Mauro Joel Carli
|0
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alexandre Zurawski
|7
|0.22
|Вандерсон
|6
|0.19
|Энрике Педро
|6 (2)
|0.19
|Де Пена Карлос
|5 (2)
|0.16
|Эденилсон дос Сантос
|5 (3)
|0.16
|Патрик Алан
|5
|0.16
|José Maurisio3
|3
|0.09
|Джонни
|3
|0.09
|Бустос Фабрисио
|2
|0.06
|Барбоза Мойзес Роберто
|2
|0.06
|Тайсон Фреда
|1
|0.03
|Д'Алессандро Андрес
|1
|0.03
|Мендес Бруно II
|1
|0.03
|Витао
|1
|0.03
|David VI
|0
|0
|Бошилья Габриэл
|0
|0
|Мартинс Родригес
|0
|0
Карточки
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саравия Ренсо
|10
|0
|Куэста Виктор
|8
|0
|Сампайо Филипе
|3
|2
|Кану Рубенилсон
|5
|0
|Угу Мигель
|3
|1
|Марсал Фернандо
|4
|0
|Пиазон Лукас
|2
|1
|Daniel Borges
|2
|1
|Эдуардо Карлос II
|3
|0
|Mauro Joel Carli
|3
|0
|Фернандес Лукас IV
|3
|0
|Vinicius5
|3
|0
|Chayene
|3
|0
|Kayque
|3
|0
|Каррейро Патрик
|3
|0
|Romildo
|3
|0
|Жефферсон
|2
|0
|Гонсалвеш Диего
|2
|0
|Че Че
|2
|0
|Erison
|2
|0
|Рафаэль да Сильва
|1
|0
|Витиньо Виктор
|1
|0
|Adryelson
|1
|0
|Виктор Жоао II
|1
|0
|Данило Барбоза
|1
|0
|Фернандес Роберто III
|1
|0
|Diego Ribas da Cunha3
|1
|0
|Jefinho
|1
|0
|Matheus Nascimento
|1
|0
|Luis Oyama
|1
|0
|Lucas Mezenga
|1
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Меркадо Габриэль
|7
|1
|Энрике Педро
|6
|0
|Де Пена Карлос
|6
|0
|Тайсон Фреда
|5
|0
|Барбоза Мойзес Роберто
|5
|0
|Daniel Fusato1
|5
|0
|Джонни
|4
|0
|Эденилсон дос Сантос
|3
|0
|Бустос Фабрисио
|3
|0
|Вандерсон
|3
|0
|Патрик Алан
|2
|0
|Моледо Родриго
|2
|0
|Дурадо Родриго
|2
|0
|Gabriel Paulista VIII
|2
|0
|Keiller
|2
|0
|Lizeiro
|2
|0
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|2
|0
|Роша Кайке
|2
|0
|Thauan Lara
|2
|0
|Матеус Лейте
|0
|1
|Д'Алессандро Андрес
|1
|0
|Кайо Ранхел
|1
|0
|Ромеро Брайан
|1
|0
|Бошилья Габриэл
|1
|0
|David VI
|1
|0
|Уэсли Мораес
|1
|0
|Мендес Бруно II
|1
|0
|Alexandre Zurawski
|1
|0
|José Maurisio3
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
15
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
22 Не забивали 20
1
8%
2
13%
1-15
2
15%
2
13%
16-30
2
15%
1
7%
31-45
1
8%
3
20%
46-60
2
15%
2
13%
61-75
5
38%
5
33%
76-90
Пропущено
15
15
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
1
7%
2
13%
1-15
3
20%
3
20%
16-30
3
20%
2
13%
31-45
4
27%
1
7%
46-60
2
13%
3
20%
61-75
2
13%
4
27%
76-90
Забито
18
33
4 В 1-м тайме 22
14 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 13
21 Не забивали 17
0
0%
7
21%
1-15
3
17%
7
21%
16-30
1
6%
8
24%
31-45
5
28%
3
9%
46-60
4
22%
2
6%
61-75
5
28%
6
18%
76-90
Пропущено
20
13
13 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 1
12 Не пропускали 7
5
25%
1
8%
1-15
4
20%
2
15%
16-30
4
20%
4
31%
31-45
1
5%
3
23%
46-60
2
10%
1
8%
61-75
4
20%
2
15%
76-90
Забито
31
48
9 В 1-м тайме 27
22 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 20
12 Не забивали 6
1
3%
9
19%
1-15
5
16%
9
19%
16-30
3
10%
9
19%
31-45
6
19%
6
13%
46-60
6
19%
4
8%
61-75
10
32%
11
23%
76-90
Пропущено
35
28
20 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 14
17 Пропускали первыми 7
22 Не пропускали 17
6
17%
3
11%
1-15
7
20%
5
18%
16-30
7
20%
6
21%
31-45
5
14%
4
14%
46-60
4
11%
4
14%
61-75
6
17%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Аваи - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:3 Гойяс - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1
Ботафого Рио-де-Жанейро - Коритиба Парана 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Америка Минейро 0:0 Форталеза - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 0:1 Жувентуде - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Гойяненсе 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сеара 1:1 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Сантос - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Америка Минейро 0:2 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:0 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Америка Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 0:1
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Интернасьонал Порту Алегре - Гойяс 4:2 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Сантос 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Ред Булл Брагантино 0:0
Атлетико Гойяненсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 1:0 Коринтианс - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 4:0 Аваи - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Мелгар 0:0 Форталеза - Интернасьонал Порту Алегре 3:0 Мелгар - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 3:0 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 3:3 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коло-Коло 4:1 Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|32
|19
|11
|2
|53 - 21
|68
|2.
|Интернасьонал Порту Алегре
|0:0
|32
|15
|13
|4
|48 - 28
|58
|3.
|Фламенго
|32
|16
|7
|9
|51 - 29
|55
|4.
|Коринтианс
|31
|15
|9
|7
|38 - 30
|54
|5.
|Флуминенсе
|31
|15
|6
|10
|48 - 38
|51
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|31
|13
|9
|9
|37 - 36
|48
|7.
|Атлетико Минейро
|32
|12
|11
|9
|38 - 33
|47
|8.
|Америка Минейро
|32
|13
|6
|13
|30 - 32
|45
|9.
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|0:0
|32
|12
|8
|12
|32 - 34
|44
|10.
|Форталеза
|32
|12
|8
|12
|34 - 33
|44
|11.
|Сан-Паулу
|31
|9
|14
|8
|41 - 33
|41
|12.
|Сантос
|31
|10
|10
|11
|36 - 29
|40
|13.
|Ред Булл Брагантино
|31
|9
|11
|11
|41 - 41
|38
|14.
|Гойяс
|31
|9
|11
|11
|33 - 40
|38
|15.
|Коритиба Парана
|30
|10
|4
|16
|31 - 48
|34
|16.
|Сеара
|32
|6
|16
|10
|29 - 33
|34
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|1:0
|32
|8
|8
|16
|32 - 48
|32
|18.
|Куяба
|32
|7
|10
|15
|24 - 35
|31
|19.
|Аваи
|31
|7
|7
|17
|28 - 49
|28
|20.
|Жувентуде
|0:1
|32
|3
|11
|18
|24 - 58
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|16
|11
|4
|1
|23 - 8
|37
|2.
|Интернасьонал Порту Алегре
|0:0
|16
|10
|5
|1
|33 - 13
|35
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|16
|10
|4
|2
|30 - 11
|34
|4.
|Фламенго
|16
|10
|3
|3
|32 - 9
|33
|5.
|Флуминенсе
|16
|10
|2
|4
|31 - 17
|32
|6.
|Коритиба Парана
|16
|10
|2
|4
|21 - 13
|32
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|15
|8
|6
|1
|23 - 12
|30
|8.
|Сантос
|16
|8
|4
|4
|27 - 15
|28
|9.
|Америка Минейро
|16
|8
|3
|5
|19 - 15
|27
|10.
|Ред Булл Брагантино
|15
|7
|5
|3
|24 - 14
|26
|11.
|Сан-Паулу
|15
|6
|5
|4
|25 - 16
|23
|12.
|Атлетико Минейро
|16
|6
|5
|5
|21 - 16
|23
|13.
|Аваи
|16
|6
|4
|6
|21 - 21
|22
|14.
|Форталеза
|15
|5
|6
|4
|14 - 11
|21
|15.
|Гойяс
|15
|5
|6
|4
|17 - 16
|21
|16.
|Атлетико Гойяненсе
|1:0
|16
|5
|4
|7
|18 - 19
|19
|17.
|Куяба
|15
|4
|7
|4
|12 - 11
|19
|18.
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|0:0
|16
|4
|5
|7
|13 - 15
|17
|19.
|Сеара
|17
|3
|8
|6
|16 - 20
|17
|20.
|Жувентуде
|0:1
|16
|2
|7
|7
|14 - 22
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|16
|9
|7
|0
|23 - 10
|34
|2.
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|0:0
|16
|8
|3
|5
|19 - 19
|27
|3.
|Атлетико Минейро
|16
|6
|6
|4
|17 - 17
|24
|4.
|Форталеза
|17
|7
|2
|8
|20 - 22
|23
|5.
|Интернасьонал Порту Алегре
|0:0
|16
|5
|8
|3
|15 - 15
|23
|6.
|Фламенго
|16
|6
|4
|6
|19 - 20
|22
|7.
|Флуминенсе
|15
|5
|4
|6
|17 - 21
|19
|8.
|Америка Минейро
|16
|5
|3
|8
|11 - 17
|18
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|16
|5
|3
|8
|14 - 24
|18
|10.
|Сан-Паулу
|16
|3
|9
|4
|16 - 17
|18
|11.
|Коринтианс
|15
|4
|5
|6
|15 - 22
|17
|12.
|Гойяс
|16
|4
|5
|7
|16 - 24
|17
|13.
|Сеара
|15
|3
|8
|4
|13 - 13
|17
|14.
|Атлетико Гойяненсе
|1:0
|16
|3
|4
|9
|14 - 29
|13
|15.
|Куяба
|17
|3
|3
|11
|12 - 24
|12
|16.
|Сантос
|15
|2
|6
|7
|9 - 14
|12
|17.
|Ред Булл Брагантино
|16
|2
|6
|8
|17 - 27
|12
|18.
|Жувентуде
|0:1
|16
|1
|4
|11
|10 - 36
|7
|19.
|Аваи
|15
|1
|3
|11
|7 - 28
|6
|20.
|Коритиба Парана
|14
|0
|2
|12
|10 - 35
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Флуминенсе
|Кано Херман
|17 (3)
|Гойяс
|Раул Педро
|20 (2)
|Аваи
|Bissoli
|23
|Сан-Паулу
|Кальери Хонатан
|14 (1)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|14 (2)
|Фламенго
|Габриэл Барбоза
|1 14
|Аваи
|Bruno Silva II
|1 12
|Сеара
|Richard Almeida de Oliveira2
|1 11
|Сеара
|Ричардсон
|1 11
|Палмейрас Сан-Паулу
|Рафаэл Жозе
|1 10