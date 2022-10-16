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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ
2022

Тур: 26.
Индепендьенте Авельянеда
0:0
Второй тайм: 49'
Банфилд
0'

Ход матча

48'
Lucas Rodriguez I
Инсаурральде Хуан
 
Лучшие коэффициенты
Индепендьенте Авельянеда
Ничья
Банфилд
3.00
3.85
4.93
Все Коэффициенты
13
Milton
Alvarez
31
Javier
Ostachuk
2
Joaquin
Laso
33
Инсаурральде
Хуан
4
Элисальде
Эдгар
23
Марконе
Иван
29
Lucas
Daniel
Romero
7
Damian
Batallini
11
Касарес
Хуан
9
Leandro
Miguel
Fernandez
18
Бенегас
Леандро
21
Facundo
Cambeses
6
Alejandro
Maciel
26
Gregorio
Tanco
30
Дель
Пино
Маго
Луис
32
Emanuel
Coronel
20
Jose
Alvarez
4
Matias
Romero1
24
Julian
Palacios
36
Alan
Di
Pippa
7
Куэро
Маурисио
18
Ramiro
Enrique
Индепендьенте Авельянеда
4-2-3-1
Банфилд
5-3-2

История личных встреч

Индепендьенте Авельянеда
Банфилд

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
75%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

19 матчей

31.6%
26.3%
42.1%
6 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

31.6%
47.4%
21%
6 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

36.8%
10.5%
52.7%
7 побед 2 ничьи 10 побед

История матчей

ЛП
4:1
С
0:1
С
1:1
С
1:0
П
0:1
П
1:3
П
1:1
П
0:1
ПБ
3:3
ПБ
1:1
П
2:0
ПА
3:0
ПА
1:1
ПА
4:0
ПА
1:3
ПА
1:2
ПА
5:0
ПА
0:1
ПАК
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Leandro Miguel Fernandez 7 (1) 0.27
Бенегас Леандро 6 0.23
Lucas Daniel Romero 3 0.12
Damian Batallini 2 0.08
Alan Sonora 2 0.08
Виго Алекс 1 0.04
Инсаурральде Хуан 1 0.04
Феррейра Факундо 1 0.04
Марконе Иван 1 0.04
Касарес Хуан 1 0.04
Lucas Rodriguez I 1 0.04
Элисальде Эдгар 1 0.04
Javier Vallejo 1 0.04
Sergio Barreto 0 0
Lucas Gonzalez 0 0
Банфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ramiro Enrique 5 0.19
Giuliano Galoppo 3 (2) 0.12
Alejandro Cabrera 3 0.12
Чавес Андрес 2 (1) 0.08
Датоло Хесус 1 0.04
Урси Агустин 1 0.04
Матиас Гонсалез 1 0.04
Доминго Николас 1 0.04
Pablo Maximiliano Cuadra 1 0.04
Emanuel Coronel 1 0.04
Julian Palacios 1 0.04
Juan Manuel Cruz 1 0.04
Gregorio Tanco 1 0.04
Aaron Quiroz 1 0.04
Alejandro Maciel 0 0

Карточки

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sergio Barreto 10 0
Leandro Miguel Fernandez 7 0
Марконе Иван 6 0
Lucas Rodriguez I 6 0
Виго Алекс 5 0
Бенегас Леандро 4 0
Damian Batallini 4 0
Элисальде Эдгар 4 0
Инсаурральде Хуан 3 0
Joaquin Laso 3 0
Lucas Daniel Romero 3 0
Феррейра Факундо 1 1
Tomas Pozzo 2 0
Касарес Хуан 1 0
Поблет Херонимо 1 0
Lucas Gonzalez 1 0
Rodrigo Marquez 1 0
Javier Vallejo 1 0
Банфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alejandro Cabrera 8 0
Luciano Andres Abecasis 6 0
Доминго Николас 6 0
Урси Агустин 6 0
Гисси Дилан 5 0
Emanuel Coronel 5 0
Aaron Quiroz 3 1
Alejandro Maciel 4 0
Датоло Хесус 3 0
Чавес Андрес 3 0
Julian Palacios 3 0
Gregorio Tanco 3 0
Matias Romero1 1 1
Ramiro Enrique 2 0
Lautaro Rios 0 1
Бертоло Николас 1 0
Pablo Maximiliano Cuadra 1 0
Giuliano Galoppo 1 0
Juan Manuel Cruz 1 0
Julian Eseiza 1 0
Ignacio Rodriguez 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
10
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 2
8 Забивали первыми 7
16 Не забивали 18
1
7%
2
20%
1-15
3
21%
4
40%
16-30
2
14%
2
20%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
4
29%
1
10%
61-75
1
7%
1
10%
76-90

Пропущено

11
9
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
18%
2
22%
31-45
2
18%
1
11%
46-60
2
18%
2
22%
61-75
4
36%
3
33%
76-90

Забито

15
14
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 3
13 Не забивали 15
3
20%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
6
40%
2
14%
31-45
2
13%
5
36%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
20%
4
29%
76-90

Пропущено

17
18
9 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
2
12%
3
17%
1-15
6
35%
6
33%
16-30
1
6%
5
28%
31-45
7
41%
1
6%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
0
0%
2
11%
76-90

Забито

29
24
15 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 11
14 Забивали первыми 10
4 Не забивали 8
4
14%
4
17%
1-15
3
10%
5
21%
16-30
8
28%
4
17%
31-45
5
17%
5
21%
46-60
5
17%
1
4%
61-75
4
14%
5
21%
76-90

Пропущено

28
27
12 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 16
3
11%
3
11%
1-15
6
21%
7
26%
16-30
3
11%
7
26%
31-45
9
32%
2
7%
46-60
3
11%
3
11%
61-75
4
14%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Барракас Централь 2:2 Тигре - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Арсенал Саранди - Индепендьенте Авельянеда 0:1
Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Сармиенто - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Альдосиви 3:0 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 1:1 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:1 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:1 Колон - Индепендьенте Авельянеда 0:3 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 0:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 0:0
Банфилд
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Альдосиви - Банфилд 0:1 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 0:2 Велес Сарсфилд - Банфилд 1:0 Банфилд - Годой Крус 1:1
Банфилд - Годой Крус 1:1 Уракан - Банфилд 3:1 Банфилд - Ланус 1:2 Ривер Плейт - Банфилд 1:2 Банфилд - Колон 2:1 Атлетико Тукуман - Банфилд 0:0 Банфилд - Химнасия Хухуй 2:0 Банфилд - Дефенса и Хустисия 1:2 Росарио Сентраль - Банфилд 0:1 Банфилд - Расинг Авельянеда 0:2 Атлетико Платенсе - Банфилд 3:1 Банфилд - Патронато Парана 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Банфилд 0:0 Банфилд - Аргентинос Хуниорс 1:1 Тальерес Кордоба - Банфилд 1:0 Банфилд - Сан-Лоренсо 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 25 15 3 7 30 - 25 48
2. Расинг Авельянеда 25 13 8 4 39 - 22 47
3. Атлетико Тукуман 25 12 9 4 30 - 18 45
4. Уракан 25 11 11 3 31 - 18 44
5. Ривер Плейт 25 13 5 7 40 - 19 44
6. Тигре 25 10 10 5 38 - 27 40
7. Химнасия Ла-Плата 24 11 7 6 24 - 14 40
8. Ньюэллс Олд Бойз 26 11 6 9 25 - 21 39
9. Аргентинос Хуниорс 25 11 5 9 31 - 24 38
10. Патронато Парана 1:0 26 10 7 9 28 - 25 37
11. Сан-Лоренсо 25 8 13 4 26 - 21 37
12. Годой Крус 0:1 26 9 8 9 25 - 27 35
13. Дефенса и Хустисия 25 8 10 7 24 - 25 34
14. Индепендьенте Авельянеда 0:0 26 8 8 10 28 - 29 32
15. Тальерес Кордоба 25 8 7 10 24 - 23 31
16. Атлетико Платенсе 25 7 10 8 22 - 22 31
17. Сентраль Кордоба Росарио 24 9 4 11 28 - 31 31
18. Сармиенто 25 8 7 10 25 - 28 31
19. Унион Санта-Фе 24 8 6 10 24 - 29 30
20. Банфилд 0:0 26 7 9 10 23 - 28 30
21. Барракас Централь 25 7 9 9 28 - 35 30
22. Эстудиантес Ла Плата 25 8 6 11 26 - 36 30
23. Росарио Сентраль 25 6 10 9 21 - 26 28
24. Колон 25 7 7 11 22 - 33 28
25. Арсенал Саранди 25 5 12 8 23 - 26 27
26. Велес Сарсфилд 24 4 10 10 23 - 30 22
27. Ланус 25 5 5 15 21 - 38 20
28. Альдосиви 26 4 4 18 16 - 45 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 13 9 3 1 25 - 10 30
2. Атлетико Тукуман 13 8 5 0 21 - 7 29
3. Бока Хуниорс 13 9 2 2 20 - 13 29
4. Уракан 12 8 3 1 20 - 7 27
5. Патронато Парана 1:0 13 7 4 2 15 - 7 25
6. Эстудиантес Ла Плата 13 7 3 3 18 - 14 24
7. Тигре 12 6 5 1 19 - 8 23
8. Химнасия Ла-Плата 11 7 2 2 14 - 4 23
9. Годой Крус 0:1 13 6 5 2 13 - 7 23
10. Аргентинос Хуниорс 13 7 2 4 16 - 14 23
11. Ривер Плейт 12 7 1 4 21 - 10 22
12. Барракас Централь 13 6 4 3 19 - 15 22
13. Дефенса и Хустисия 13 5 7 1 15 - 11 22
14. Росарио Сентраль 13 5 5 3 10 - 9 20
15. Тальерес Кордоба 12 6 2 4 15 - 11 20
16. Сан-Лоренсо 13 4 8 1 16 - 12 20
17. Атлетико Платенсе 13 4 7 2 11 - 7 19
18. Арсенал Саранди 12 4 6 2 15 - 11 18
19. Сармиенто 12 5 3 4 16 - 13 18
20. Индепендьенте Авельянеда 0:0 13 4 5 4 13 - 12 17
21. Ньюэллс Олд Бойз 13 4 5 4 11 - 9 17
22. Сентраль Кордоба Росарио 12 5 2 5 14 - 15 17
23. Унион Санта-Фе 12 5 2 5 11 - 13 17
24. Велес Сарсфилд 11 4 4 3 11 - 9 16
25. Колон 13 4 4 5 11 - 18 16
26. Ланус 12 3 3 6 11 - 16 12
27. Банфилд 0:0 13 2 5 6 13 - 19 11
28. Альдосиви 13 3 1 9 10 - 20 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 13 6 4 3 19 - 9 22
2. Ньюэллс Олд Бойз 13 7 1 5 14 - 12 22
3. Банфилд 0:0 13 5 4 4 10 - 9 19
4. Бока Хуниорс 12 6 1 5 10 - 12 19
5. Расинг Авельянеда 12 4 5 3 14 - 12 17
6. Уракан 13 3 8 2 11 - 11 17
7. Тигре 13 4 5 4 19 - 19 17
8. Сан-Лоренсо 12 4 5 3 10 - 9 17
9. Химнасия Ла-Плата 13 4 5 4 10 - 10 17
10. Атлетико Тукуман 12 4 4 4 9 - 11 16
11. Аргентинос Хуниорс 12 4 3 5 15 - 10 15
12. Индепендьенте Авельянеда 0:0 13 4 3 6 15 - 17 15
13. Сентраль Кордоба Росарио 12 4 2 6 14 - 16 14
14. Унион Санта-Фе 12 3 4 5 13 - 16 13
15. Сармиенто 13 3 4 6 9 - 15 13
16. Колон 12 3 3 6 11 - 15 12
17. Патронато Парана 1:0 13 3 3 7 13 - 18 12
18. Атлетико Платенсе 12 3 3 6 11 - 15 12
19. Годой Крус 0:1 13 3 3 7 12 - 20 12
20. Дефенса и Хустисия 12 3 3 6 9 - 14 12
21. Тальерес Кордоба 13 2 5 6 9 - 12 11
22. Арсенал Саранди 13 1 6 6 8 - 15 9
23. Росарио Сентраль 12 1 5 6 11 - 17 8
24. Барракас Централь 12 1 5 6 9 - 20 8
25. Ланус 13 2 2 9 10 - 22 8
26. Эстудиантес Ла Плата 12 1 3 8 8 - 22 6
27. Альдосиви 13 1 3 9 6 - 25 6
28. Велес Сарсфилд 13 0 6 7 12 - 21 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Mateo Retegui 22 (2)
Уракан Кристальдо Франко 20 (4)
Расинг Авельянеда Enzo Copetti 10 (4)
Сан-Лоренсо Барейро Адам 12 (2)
Арсенал Саранди Cristian Colman 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 11
Уракан Lucas Merolla 11
Атлетико Тукуман Bruno Felix Bianchi 1 9
Индепендьенте Авельянеда Sergio Barreto 10
Сан-Лоренсо Federico Gattoni 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Индепендьенте Авельянеда
Ничья
Банфилд
3.00
3.85
4.93
Все Коэффициенты
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Банфилд
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