Тур: 26.
1:0
Конец матча
0'
52' Желтая карточкаLuciano Andres Abecasis
1:0
54' ГолDamian Batallini
61' Вторая желтая карточкаLuciano Andres Abecasis
86' Желтая карточкаLeandro Miguel Fernandez
90'+8
Ход матча
54'
1:0
23
Марконе
Иван
11
Касарес
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Касарес ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
10 Alan Sonora
-
26 Zarza
-
-
-
-
-
27 Tomas Pozzo
-
-
Главный тренер: Julio Falcioni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Jose AlvarezЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Урси АгустинПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Лопез ЭрикНападающий
-
37 Mateo Perez
-
-
14 Amos Perales
-
-
-
-
-
Главный тренер: Claudio Vivas
История личных встреч
Индепендьенте Авельянеда
Банфилд
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
75%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 10 побед
19 матчей
31.6%
26.3%
42.1%
6 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
31.6%
47.4%
21%
6 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
36.8%
10.5%
52.7%
7 побед 2 ничьи 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Leandro Miguel Fernandez
|7 (1)
|0.27
|Бенегас Леандро
|6
|0.23
|Lucas Daniel Romero
|3
|0.12
|Damian Batallini
|3
|0.12
|Alan Sonora
|2
|0.08
|Виго Алекс
|1
|0.04
|Инсаурральде Хуан
|1
|0.04
|Феррейра Факундо
|1
|0.04
|Марконе Иван
|1
|0.04
|Касарес Хуан
|1
|0.04
|Lucas Rodriguez I
|1
|0.04
|Элисальде Эдгар
|1
|0.04
|Javier Vallejo
|1
|0.04
|Sergio Barreto
|0
|0
|Lucas Gonzalez
|0
|0
Банфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ramiro Enrique
|5
|0.19
|Giuliano Galoppo
|3 (2)
|0.12
|Alejandro Cabrera
|3
|0.12
|Чавес Андрес
|2 (1)
|0.08
|Датоло Хесус
|1
|0.04
|Урси Агустин
|1
|0.04
|Матиас Гонсалез
|1
|0.04
|Доминго Николас
|1
|0.04
|Pablo Maximiliano Cuadra
|1
|0.04
|Emanuel Coronel
|1
|0.04
|Julian Palacios
|1
|0.04
|Juan Manuel Cruz
|1
|0.04
|Gregorio Tanco
|1
|0.04
|Aaron Quiroz
|1
|0.04
|Alejandro Maciel
|0
|0
Карточки
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sergio Barreto
|10
|0
|Leandro Miguel Fernandez
|8
|0
|Марконе Иван
|6
|0
|Lucas Rodriguez I
|6
|0
|Виго Алекс
|5
|0
|Бенегас Леандро
|4
|0
|Damian Batallini
|4
|0
|Элисальде Эдгар
|4
|0
|Инсаурральде Хуан
|3
|0
|Joaquin Laso
|3
|0
|Lucas Daniel Romero
|3
|0
|Феррейра Факундо
|1
|1
|Tomas Pozzo
|2
|0
|Касарес Хуан
|1
|0
|Поблет Херонимо
|1
|0
|Lucas Gonzalez
|1
|0
|Rodrigo Marquez
|1
|0
|Javier Vallejo
|1
|0
Банфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Luciano Andres Abecasis
|7
|1
|Alejandro Cabrera
|8
|0
|Доминго Николас
|6
|0
|Урси Агустин
|6
|0
|Гисси Дилан
|5
|0
|Emanuel Coronel
|5
|0
|Aaron Quiroz
|3
|1
|Alejandro Maciel
|4
|0
|Датоло Хесус
|3
|0
|Чавес Андрес
|3
|0
|Julian Palacios
|3
|0
|Gregorio Tanco
|3
|0
|Matias Romero1
|1
|1
|Ramiro Enrique
|2
|0
|Lautaro Rios
|0
|1
|Бертоло Николас
|1
|0
|Pablo Maximiliano Cuadra
|1
|0
|Giuliano Galoppo
|1
|0
|Juan Manuel Cruz
|1
|0
|Julian Eseiza
|1
|0
|Ignacio Rodriguez
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
10
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 2
9 Забивали первыми 7
16 Не забивали 19
1
7%
2
20%
1-15
3
20%
4
40%
16-30
2
13%
2
20%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
4
27%
1
10%
61-75
1
7%
1
10%
76-90
Пропущено
11
10
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
18%
2
20%
31-45
2
18%
2
20%
46-60
2
18%
2
20%
61-75
4
36%
3
30%
76-90
Забито
15
14
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 3
14 Не забивали 16
3
20%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
6
40%
2
14%
31-45
2
13%
5
36%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
20%
4
29%
76-90
Пропущено
17
18
9 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
2
12%
3
17%
1-15
6
35%
6
33%
16-30
1
6%
5
28%
31-45
7
41%
1
6%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
0
0%
2
11%
76-90
Забито
30
24
15 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 11
15 Забивали первыми 10
4 Не забивали 9
4
13%
4
17%
1-15
3
10%
5
21%
16-30
8
27%
4
17%
31-45
6
20%
5
21%
46-60
5
17%
1
4%
61-75
4
13%
5
21%
76-90
Пропущено
28
28
12 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 17
3
11%
3
11%
1-15
6
21%
7
25%
16-30
3
11%
7
25%
31-45
9
32%
3
11%
46-60
3
11%
3
11%
61-75
4
14%
5
18%
76-90
Результаты последних матчей
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Барракас Централь 2:2 Тигре - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Арсенал Саранди - Индепендьенте Авельянеда 0:1
Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Сармиенто - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Альдосиви 3:0 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 1:1 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:1 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:1 Колон - Индепендьенте Авельянеда 0:3 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 0:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 0:0
Банфилд
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Альдосиви - Банфилд 0:1 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 0:2 Велес Сарсфилд - Банфилд 1:0 Банфилд - Годой Крус 1:1
Банфилд - Годой Крус 1:1 Уракан - Банфилд 3:1 Банфилд - Ланус 1:2 Ривер Плейт - Банфилд 1:2 Банфилд - Колон 2:1 Атлетико Тукуман - Банфилд 0:0 Банфилд - Химнасия Хухуй 2:0 Банфилд - Дефенса и Хустисия 1:2 Росарио Сентраль - Банфилд 0:1 Банфилд - Расинг Авельянеда 0:2 Атлетико Платенсе - Банфилд 3:1 Банфилд - Патронато Парана 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Банфилд 0:0 Банфилд - Аргентинос Хуниорс 1:1 Тальерес Кордоба - Банфилд 1:0 Банфилд - Сан-Лоренсо 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|25
|15
|3
|7
|30 - 25
|48
|2.
|Расинг Авельянеда
|25
|13
|8
|4
|39 - 22
|47
|3.
|Атлетико Тукуман
|25
|12
|9
|4
|30 - 18
|45
|4.
|Ривер Плейт
|0:1
|26
|13
|5
|8
|40 - 20
|44
|5.
|Уракан
|25
|11
|11
|3
|31 - 18
|44
|6.
|Тигре
|25
|10
|10
|5
|38 - 27
|40
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|24
|11
|7
|6
|24 - 14
|40
|8.
|Ньюэллс Олд Бойз
|26
|11
|6
|9
|25 - 21
|39
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|25
|11
|5
|9
|31 - 24
|38
|10.
|Патронато Парана
|26
|10
|7
|9
|28 - 25
|37
|11.
|Сан-Лоренсо
|25
|8
|13
|4
|26 - 21
|37
|12.
|Годой Крус
|26
|9
|8
|9
|25 - 27
|35
|13.
|Дефенса и Хустисия
|25
|8
|10
|7
|24 - 25
|34
|14.
|Индепендьенте Авельянеда
|26
|9
|7
|10
|29 - 29
|34
|15.
|Тальерес Кордоба
|25
|8
|7
|10
|24 - 23
|31
|16.
|Атлетико Платенсе
|25
|7
|10
|8
|22 - 22
|31
|17.
|Сентраль Кордоба Росарио
|24
|9
|4
|11
|28 - 31
|31
|18.
|Сармиенто
|25
|8
|7
|10
|25 - 28
|31
|19.
|Росарио Сентраль
|1:0
|26
|7
|10
|9
|22 - 26
|31
|20.
|Барракас Централь
|25
|7
|9
|9
|28 - 35
|30
|21.
|Эстудиантес Ла Плата
|25
|8
|6
|11
|26 - 36
|30
|22.
|Унион Санта-Фе
|24
|8
|6
|10
|24 - 29
|30
|23.
|Банфилд
|26
|7
|8
|11
|23 - 29
|29
|24.
|Колон
|25
|7
|7
|11
|22 - 33
|28
|25.
|Арсенал Саранди
|25
|5
|12
|8
|23 - 26
|27
|26.
|Велес Сарсфилд
|24
|4
|10
|10
|23 - 30
|22
|27.
|Ланус
|25
|5
|5
|15
|21 - 38
|20
|28.
|Альдосиви
|26
|4
|4
|18
|16 - 45
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|13
|9
|3
|1
|25 - 10
|30
|2.
|Атлетико Тукуман
|13
|8
|5
|0
|21 - 7
|29
|3.
|Бока Хуниорс
|13
|9
|2
|2
|20 - 13
|29
|4.
|Уракан
|12
|8
|3
|1
|20 - 7
|27
|5.
|Патронато Парана
|13
|7
|4
|2
|15 - 7
|25
|6.
|Эстудиантес Ла Плата
|13
|7
|3
|3
|18 - 14
|24
|7.
|Тигре
|12
|6
|5
|1
|19 - 8
|23
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|11
|7
|2
|2
|14 - 4
|23
|9.
|Годой Крус
|13
|6
|5
|2
|13 - 7
|23
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|13
|7
|2
|4
|16 - 14
|23
|11.
|Ривер Плейт
|0:1
|13
|7
|1
|5
|21 - 11
|22
|12.
|Барракас Централь
|13
|6
|4
|3
|19 - 15
|22
|13.
|Дефенса и Хустисия
|13
|5
|7
|1
|15 - 11
|22
|14.
|Росарио Сентраль
|1:0
|13
|5
|5
|3
|10 - 9
|20
|15.
|Тальерес Кордоба
|12
|6
|2
|4
|15 - 11
|20
|16.
|Сан-Лоренсо
|13
|4
|8
|1
|16 - 12
|20
|17.
|Атлетико Платенсе
|13
|4
|7
|2
|11 - 7
|19
|18.
|Индепендьенте Авельянеда
|13
|5
|4
|4
|14 - 12
|19
|19.
|Арсенал Саранди
|12
|4
|6
|2
|15 - 11
|18
|20.
|Сармиенто
|12
|5
|3
|4
|16 - 13
|18
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|13
|4
|5
|4
|11 - 9
|17
|22.
|Сентраль Кордоба Росарио
|12
|5
|2
|5
|14 - 15
|17
|23.
|Унион Санта-Фе
|12
|5
|2
|5
|11 - 13
|17
|24.
|Велес Сарсфилд
|11
|4
|4
|3
|11 - 9
|16
|25.
|Колон
|13
|4
|4
|5
|11 - 18
|16
|26.
|Ланус
|12
|3
|3
|6
|11 - 16
|12
|27.
|Банфилд
|13
|2
|5
|6
|13 - 19
|11
|28.
|Альдосиви
|13
|3
|1
|9
|10 - 20
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|0:1
|13
|6
|4
|3
|19 - 9
|22
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|13
|7
|1
|5
|14 - 12
|22
|3.
|Бока Хуниорс
|12
|6
|1
|5
|10 - 12
|19
|4.
|Банфилд
|13
|5
|3
|5
|10 - 10
|18
|5.
|Расинг Авельянеда
|12
|4
|5
|3
|14 - 12
|17
|6.
|Уракан
|13
|3
|8
|2
|11 - 11
|17
|7.
|Тигре
|13
|4
|5
|4
|19 - 19
|17
|8.
|Сан-Лоренсо
|12
|4
|5
|3
|10 - 9
|17
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|13
|4
|5
|4
|10 - 10
|17
|10.
|Атлетико Тукуман
|12
|4
|4
|4
|9 - 11
|16
|11.
|Аргентинос Хуниорс
|12
|4
|3
|5
|15 - 10
|15
|12.
|Индепендьенте Авельянеда
|13
|4
|3
|6
|15 - 17
|15
|13.
|Сентраль Кордоба Росарио
|12
|4
|2
|6
|14 - 16
|14
|14.
|Унион Санта-Фе
|12
|3
|4
|5
|13 - 16
|13
|15.
|Сармиенто
|13
|3
|4
|6
|9 - 15
|13
|16.
|Колон
|12
|3
|3
|6
|11 - 15
|12
|17.
|Атлетико Платенсе
|12
|3
|3
|6
|11 - 15
|12
|18.
|Дефенса и Хустисия
|12
|3
|3
|6
|9 - 14
|12
|19.
|Патронато Парана
|13
|3
|3
|7
|13 - 18
|12
|20.
|Годой Крус
|13
|3
|3
|7
|12 - 20
|12
|21.
|Росарио Сентраль
|1:0
|13
|2
|5
|6
|12 - 17
|11
|22.
|Тальерес Кордоба
|13
|2
|5
|6
|9 - 12
|11
|23.
|Арсенал Саранди
|13
|1
|6
|6
|8 - 15
|9
|24.
|Барракас Централь
|12
|1
|5
|6
|9 - 20
|8
|25.
|Ланус
|13
|2
|2
|9
|10 - 22
|8
|26.
|Эстудиантес Ла Плата
|12
|1
|3
|8
|8 - 22
|6
|27.
|Альдосиви
|13
|1
|3
|9
|6 - 25
|6
|28.
|Велес Сарсфилд
|13
|0
|6
|7
|12 - 21
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
|Тигре
|Mateo Retegui
|22 (2)
|Уракан
|Кристальдо Франко
|20 (4)
|Расинг Авельянеда
|Enzo Copetti
|10 (4)
|Сан-Лоренсо
|Барейро Адам
|12 (2)
|Арсенал Саранди
|Cristian Colman
|8 (1)
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|11
|Уракан
|Lucas Merolla
|11
|Атлетико Тукуман
|Bruno Felix Bianchi
|1 9
|Индепендьенте Авельянеда
|Sergio Barreto
|10
|Сан-Лоренсо
|Federico Gattoni
|10