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Бразилия: Серия A
2022

Тур: 32.
Жувентуде
1:1
Конец матча
Атлетико Гойяненсе
0'
34' Желтая карточка
Elton I
0:1
52' Гол
Wellington Rato
66' Желтая карточка
Назарио Бруно
1:1
76' Гол
Oscar Ruiz
84' Желтая карточка
Lucas Gazal
90'
1
Pegorari
2
Алвес
Родриго
34
Vitor
Mendes
4
Thalisson
96
Энрике
Пауло
16
Jadson
III
17
Elton
I
30
Рафинья
Марсио
23
Jose
M.F.
Moreno
Chico
II
7
Capixaba1
80
Питта
Исидро
1
Ренан
2
Dudu
V1
4
Lucas
Gazal
3
Wanderson
VIII
6
Энрике
Артур
II
8
Gabriel
Baralhas
5
Willian
Moraes
7
Airton
Sousa
10
Wellington
Rato
11
Фернандо
Луис
IV
9
Diego
Churin
Жувентуде
4-2-3-1
Атлетико Гойяненсе
4-2-3-1

История личных встреч

Жувентуде
Атлетико Гойяненсе

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

7 матчей

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

История матчей

СA
3:1
СA
1:1
СA
1:1
СB
0:1
СB
2:2
СB
1:3
СB
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Жувентуде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питта Исидро 5 0.16
Oscar Ruiz 5 0.16
Vitor Gabriel1 2 0.06
Ricardo Bueno 2 (1) 0.06
Jose M.F. Moreno Chico II 1 (1) 0.03
Paraguaio 1 0.03
Алвес Родриго 1 0.03
Энрике Пауло 1 0.03
Moraes 1 0.03
Назарио Бруно 1 0.03
Jadson III 1 0.03
Ромуло 1 0.03
Vitor Mendes 1 0.03
Перес Фелипе 0 0
Габриэль Даль Тое Бусанелло 0 0
Паулиньо Жозе 0 0
Capixaba1 0 0
Arnaldo Edinho2 0 0
Атлетико Гойяненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Wellington Rato 8 0.25
Diego Churin 7 (1) 0.22
Marlon Freitas 4 (1) 0.13
Gabriel Baralhas 3 0.09
Luis Pereira III 3 0.09
Airton Sousa 2 0.06
Shaylon 2 0.06
Jefferson de Oliveira4 1 0.03
Лео Перейра 1 0.03
Kelvin Giacobe 1 0.03
Фернандо Луис IV 0 0
Hayner 0 0
Dudu V1 0 0
Peglow 0 0

Карточки

Жувентуде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jadson III 7 1
Vitor Mendes 7 1
Yuri Oliveira Lima 6 1
Виллиам Матеус 4 1
Паулиньо Жозе 2 2
Elton I 5 0
Vitor Gabriel1 5 0
Миранда Пауло 4 0
Назарио Бруно 4 0
Перес Фелипе 4 0
Capixaba1 4 0
Jose M.F. Moreno Chico II 2 1
Ирмер Жан 3 0
Ricardo Bueno 3 0
Алвес Родриго 3 0
Pegorari 3 0
Витор да Силва 1 1
Энрике Пауло 2 0
Moraes 2 0
Paraguaio 2 0
Thalisson 2 0
Питта Исидро 2 0
Gabriel Tota 2 0
Ногейра 1 0
Тейшейра Руан 1 0
Oscar Ruiz 1 0
Ромуло 1 0
Рафаэль Форстер 1 0
Adriano Marlon 1 0
Cesar Ribela 1 0
Darlan Mendes 1 0
Атлетико Гойяненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Hayner 8 1
Gabriel Baralhas 9 0
Лео Перейра 8 0
Luis Pereira III 7 0
Фернандо Луис IV 4 1
Diego Churin 5 0
Edson III 5 0
Willian Moraes 5 0
Fernando Edson 4 0
Shaylon 3 0
Jefferson de Oliveira4 3 0
Wellington Rato 3 0
Airton Sousa 3 0
Lucas Gazal 1 1
Рикардиньо Феррейра 2 0
Marlon Freitas 2 0
Ренан 2 0
Ramon XII 2 0
Энрике Артур II 0 1
Роналдо 1 0
Wanderson VIII 1 0
Klaus 1 0
Rickson 1 0
Dudu V1 1 0
Peglow 1 0
Rhaldney Norberto 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
16
4 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 8
21 Не забивали 20
1
7%
2
13%
1-15
1
7%
3
19%
16-30
2
13%
4
25%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
5
33%
1
6%
61-75
5
33%
4
25%
76-90

Пропущено

22
28
9 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 14
3
14%
4
14%
1-15
3
14%
4
14%
16-30
3
14%
8
29%
31-45
6
27%
5
18%
46-60
3
14%
2
7%
61-75
4
18%
5
18%
76-90

Забито

10
19
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 6
24 Не забивали 21
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
5%
16-30
1
10%
4
21%
31-45
1
10%
4
21%
46-60
3
30%
5
26%
61-75
2
20%
5
26%
76-90

Пропущено

36
18
15 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 14
3
8%
2
11%
1-15
10
28%
3
17%
16-30
2
6%
6
33%
31-45
6
17%
2
11%
46-60
7
19%
2
11%
61-75
8
22%
3
17%
76-90

Забито

25
35
8 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 14
13 Не забивали 9
2
8%
2
6%
1-15
3
12%
4
11%
16-30
3
12%
8
23%
31-45
2
8%
6
17%
46-60
8
32%
6
17%
61-75
7
28%
9
26%
76-90

Пропущено

58
46
24 В 1-м тайме 27
34 Во 2-м тайме 19
20 Пропускали первыми 17
28 Не пропускали 28
6
10%
6
13%
1-15
13
22%
7
15%
16-30
5
9%
14
30%
31-45
12
21%
7
15%
46-60
10
17%
4
9%
61-75
12
21%
8
17%
76-90

Результаты последних матчей

Жувентуде
(20 матчей)
5%
35%
60%
1 победа 7 ничьих 12 поражений
Сантос - Жувентуде 4:1 Жувентуде - Коринтианс 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 2:0 Флуминенсе - Жувентуде 4:0
Жувентуде - Форталеза 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Аваи 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 4:0 Жувентуде - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Куяба - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Америка Минейро 0:1 Ред Булл Брагантино - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Сеара 1:0 Фламенго - Жувентуде 4:0 Жувентуде - Гойяс 0:0 Коритиба Парана - Жувентуде 2:2 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:2 Сан-Паулу - Жувентуде 0:0 Атлетико Гойяненсе - Жувентуде 3:1 Жувентуде - Сантос 1:2
Атлетико Гойяненсе
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Атлетико Гойяненсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Атлетико Гойяненсе - Флуминенсе 3:2 Аваи - Атлетико Гойяненсе 1:2 Коринтианс - Атлетико Гойяненсе 2:1
Атлетико Гойяненсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Коритиба Парана - Атлетико Гойяненсе 2:0 Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 2:0 Атлетико Гойяненсе - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Гойяненсе - Сан-Паулу 3:1 Гойяс - Атлетико Гойяненсе 2:1 Атлетико Гойяненсе - Куяба 1:1 Коринтианс - Атлетико Гойяненсе 4:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Гойяненсе 0:0 Атлетико Гойяненсе - Насьональ Монтевидео 3:0 Атлетико Гойяненсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Насьональ Монтевидео - Атлетико Гойяненсе 0:1 Фламенго - Атлетико Гойяненсе 4:1 Атлетико Гойяненсе - Коринтианс 2:0 Атлетико Гойяненсе - Америка Минейро 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Гойяненсе 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 32 19 11 2 53 - 21 68
2. Интернасьонал Порту Алегре 32 16 12 4 49 - 28 60
3. Фламенго 32 16 7 9 51 - 29 55
4. Флуминенсе 3:0 32 16 6 10 51 - 38 54
5. Коринтианс 31 15 9 7 38 - 30 54
6. Атлетико Паранаэнсе 0:0 32 13 10 9 37 - 36 49
7. Атлетико Минейро 32 12 11 9 38 - 33 47
8. Америка Минейро 32 13 6 13 30 - 32 45
9. Форталеза 32 12 8 12 34 - 33 44
10. Ботафого Рио-де-Жанейро 32 12 7 13 32 - 35 43
11. Сан-Паулу 31 9 14 8 41 - 33 41
12. Сантос 31 10 10 11 36 - 29 40
13. Ред Булл Брагантино 31 9 11 11 41 - 41 38
14. Гойяс 31 9 11 11 33 - 40 38
15. Коритиба Парана 0:0 31 10 5 16 31 - 48 35
16. Сеара 32 6 16 10 29 - 33 34
17. Куяба 32 7 10 15 24 - 35 31
18. Атлетико Гойяненсе 32 7 9 16 32 - 49 30
19. Аваи 0:3 32 7 7 18 28 - 52 28
20. Жувентуде 32 3 12 17 25 - 58 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коринтианс 16 11 4 1 23 - 8 37
2. Интернасьонал Порту Алегре 16 10 5 1 33 - 13 35
3. Палмейрас Сан-Паулу 16 10 4 2 30 - 11 34
4. Фламенго 16 10 3 3 32 - 9 33
5. Флуминенсе 3:0 16 10 2 4 31 - 17 32
6. Коритиба Парана 0:0 16 10 2 4 21 - 13 32
7. Атлетико Паранаэнсе 0:0 16 8 7 1 23 - 12 31
8. Сантос 16 8 4 4 27 - 15 28
9. Америка Минейро 16 8 3 5 19 - 15 27
10. Ред Булл Брагантино 15 7 5 3 24 - 14 26
11. Сан-Паулу 15 6 5 4 25 - 16 23
12. Атлетико Минейро 16 6 5 5 21 - 16 23
13. Аваи 0:3 17 6 4 7 21 - 24 22
14. Форталеза 15 5 6 4 14 - 11 21
15. Гойяс 15 5 6 4 17 - 16 21
16. Атлетико Гойяненсе 16 5 4 7 18 - 19 19
17. Куяба 15 4 7 4 12 - 11 19
18. Сеара 17 3 8 6 16 - 20 17
19. Ботафого Рио-де-Жанейро 16 4 4 8 13 - 16 16
20. Жувентуде 16 2 8 6 15 - 22 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 16 9 7 0 23 - 10 34
2. Ботафого Рио-де-Жанейро 16 8 3 5 19 - 19 27
3. Интернасьонал Порту Алегре 16 6 7 3 16 - 15 25
4. Атлетико Минейро 16 6 6 4 17 - 17 24
5. Форталеза 17 7 2 8 20 - 22 23
6. Фламенго 16 6 4 6 19 - 20 22
7. Флуминенсе 3:0 16 6 4 6 20 - 21 22
8. Америка Минейро 16 5 3 8 11 - 17 18
9. Атлетико Паранаэнсе 0:0 16 5 3 8 14 - 24 18
10. Сан-Паулу 16 3 9 4 16 - 17 18
11. Коринтианс 15 4 5 6 15 - 22 17
12. Гойяс 16 4 5 7 16 - 24 17
13. Сеара 15 3 8 4 13 - 13 17
14. Куяба 17 3 3 11 12 - 24 12
15. Сантос 15 2 6 7 9 - 14 12
16. Ред Булл Брагантино 16 2 6 8 17 - 27 12
17. Атлетико Гойяненсе 16 2 5 9 14 - 30 11
18. Жувентуде 16 1 4 11 10 - 36 7
19. Аваи 0:3 15 1 3 11 7 - 28 6
20. Коритиба Парана 0:0 15 0 3 12 10 - 35 3
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  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 18 (3)
Гойяс Раул Педро 20 (2)
Аваи Bissoli 23
Сан-Паулу Кальери Хонатан 14 (1)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фламенго Габриэл Барбоза 1 14
Аваи Bruno Silva II 1 12
Сеара Richard Almeida de Oliveira2 1 11
Сеара Ричардсон 1 11
Палмейрас Сан-Паулу Рафаэл Жозе 1 10
Весь список
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      34'
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