Тур: 32.
1:1
Конец матча
0'
34' Желтая карточкаElton I
0:1
52' ГолWellington Rato
66' Желтая карточкаНазарио Бруно
1:1
76' ГолOscar Ruiz
84' Желтая карточкаLucas Gazal
90'
Ход матча
34'
52'
0:1
63'
66'
76'
1:1
84'
1
Pegorari
34
Vitor
Mendes
96
Энрике
Пауло
16
Jadson
III
17
Elton
I
80
Питта
Исидро
- Основной состав
-
1 PegorariВратарь
- Защитник
-
34 Vitor MendesЗащитник
- Защитник
-
96 Энрике ПаулоЗащитник
-
16 Jadson IIIПолузащитник
-
17 Elton IПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Питта ИсидроНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
44 НогейраЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Oscar RuizНападающий
-
36 Дуду ЭдуардоНападающий
-
88 Gabriel Tota
-
26 Para
-
31 Cesar Ribela
-
Главный тренер: Lucas Zanella
- Основной состав
-
1 РенанВратарь
-
2 Dudu V1Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 KlausЗащитник
- Полузащитник
-
12 Pedro Paulo
-
-
-
-
-
-
20 Adson Samuel
-
Главный тренер: Eduardo Souza
История личных встреч
Жувентуде
Атлетико Гойяненсе
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
7 матчей
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Жувентуде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питта Исидро
|5
|0.16
|Oscar Ruiz
|5
|0.16
|Vitor Gabriel1
|2
|0.06
|Ricardo Bueno
|2 (1)
|0.06
|Jose M.F. Moreno Chico II
|1 (1)
|0.03
|Paraguaio
|1
|0.03
|Алвес Родриго
|1
|0.03
|Энрике Пауло
|1
|0.03
|Moraes
|1
|0.03
|Назарио Бруно
|1
|0.03
|Jadson III
|1
|0.03
|Ромуло
|1
|0.03
|Vitor Mendes
|1
|0.03
|Перес Фелипе
|0
|0
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|0
|0
|Паулиньо Жозе
|0
|0
|Capixaba1
|0
|0
|Arnaldo Edinho2
|0
|0
Атлетико Гойяненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Wellington Rato
|8
|0.25
|Diego Churin
|7 (1)
|0.22
|Marlon Freitas
|4 (1)
|0.13
|Gabriel Baralhas
|3
|0.09
|Luis Pereira III
|3
|0.09
|Airton Sousa
|2
|0.06
|Shaylon
|2
|0.06
|Jefferson de Oliveira4
|1
|0.03
|Лео Перейра
|1
|0.03
|Kelvin Giacobe
|1
|0.03
|Фернандо Луис IV
|0
|0
|Hayner
|0
|0
|Dudu V1
|0
|0
|Peglow
|0
|0
Карточки
Жувентуде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jadson III
|7
|1
|Vitor Mendes
|7
|1
|Yuri Oliveira Lima
|6
|1
|Виллиам Матеус
|4
|1
|Паулиньо Жозе
|2
|2
|Elton I
|5
|0
|Vitor Gabriel1
|5
|0
|Миранда Пауло
|4
|0
|Назарио Бруно
|4
|0
|Перес Фелипе
|4
|0
|Capixaba1
|4
|0
|Jose M.F. Moreno Chico II
|2
|1
|Ирмер Жан
|3
|0
|Ricardo Bueno
|3
|0
|Алвес Родриго
|3
|0
|Pegorari
|3
|0
|Витор да Силва
|1
|1
|Энрике Пауло
|2
|0
|Moraes
|2
|0
|Paraguaio
|2
|0
|Thalisson
|2
|0
|Питта Исидро
|2
|0
|Gabriel Tota
|2
|0
|Ногейра
|1
|0
|Тейшейра Руан
|1
|0
|Oscar Ruiz
|1
|0
|Ромуло
|1
|0
|Рафаэль Форстер
|1
|0
|Adriano Marlon
|1
|0
|Cesar Ribela
|1
|0
|Darlan Mendes
|1
|0
Атлетико Гойяненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Hayner
|8
|1
|Gabriel Baralhas
|9
|0
|Лео Перейра
|8
|0
|Luis Pereira III
|7
|0
|Фернандо Луис IV
|4
|1
|Diego Churin
|5
|0
|Edson III
|5
|0
|Willian Moraes
|5
|0
|Fernando Edson
|4
|0
|Shaylon
|3
|0
|Jefferson de Oliveira4
|3
|0
|Wellington Rato
|3
|0
|Airton Sousa
|3
|0
|Lucas Gazal
|1
|1
|Рикардиньо Феррейра
|2
|0
|Marlon Freitas
|2
|0
|Ренан
|2
|0
|Ramon XII
|2
|0
|Энрике Артур II
|0
|1
|Роналдо
|1
|0
|Wanderson VIII
|1
|0
|Klaus
|1
|0
|Rickson
|1
|0
|Dudu V1
|1
|0
|Peglow
|1
|0
|Rhaldney Norberto
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
16
4 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 8
21 Не забивали 20
1
7%
2
13%
1-15
1
7%
3
19%
16-30
2
13%
4
25%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
5
33%
1
6%
61-75
5
33%
4
25%
76-90
Пропущено
22
28
9 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 14
3
14%
4
14%
1-15
3
14%
4
14%
16-30
3
14%
8
29%
31-45
6
27%
5
18%
46-60
3
14%
2
7%
61-75
4
18%
5
18%
76-90
Забито
10
19
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 6
24 Не забивали 21
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
5%
16-30
1
10%
4
21%
31-45
1
10%
4
21%
46-60
3
30%
5
26%
61-75
2
20%
5
26%
76-90
Пропущено
36
18
15 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 14
3
8%
2
11%
1-15
10
28%
3
17%
16-30
2
6%
6
33%
31-45
6
17%
2
11%
46-60
7
19%
2
11%
61-75
8
22%
3
17%
76-90
Забито
25
35
8 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 14
13 Не забивали 9
2
8%
2
6%
1-15
3
12%
4
11%
16-30
3
12%
8
23%
31-45
2
8%
6
17%
46-60
8
32%
6
17%
61-75
7
28%
9
26%
76-90
Пропущено
58
46
24 В 1-м тайме 27
34 Во 2-м тайме 19
20 Пропускали первыми 17
28 Не пропускали 28
6
10%
6
13%
1-15
13
22%
7
15%
16-30
5
9%
14
30%
31-45
12
21%
7
15%
46-60
10
17%
4
9%
61-75
12
21%
8
17%
76-90
Результаты последних матчей
Жувентуде
(20 матчей)
5%
35%
60%
1 победа 7 ничьих 12 поражений
Сантос - Жувентуде 4:1 Жувентуде - Коринтианс 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 2:0 Флуминенсе - Жувентуде 4:0
Жувентуде - Форталеза 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Аваи 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 4:0 Жувентуде - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Куяба - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Америка Минейро 0:1 Ред Булл Брагантино - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Сеара 1:0 Фламенго - Жувентуде 4:0 Жувентуде - Гойяс 0:0 Коритиба Парана - Жувентуде 2:2 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:2 Сан-Паулу - Жувентуде 0:0 Атлетико Гойяненсе - Жувентуде 3:1 Жувентуде - Сантос 1:2
Атлетико Гойяненсе
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Атлетико Гойяненсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Атлетико Гойяненсе - Флуминенсе 3:2 Аваи - Атлетико Гойяненсе 1:2 Коринтианс - Атлетико Гойяненсе 2:1
Атлетико Гойяненсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Коритиба Парана - Атлетико Гойяненсе 2:0 Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 2:0 Атлетико Гойяненсе - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Гойяненсе - Сан-Паулу 3:1 Гойяс - Атлетико Гойяненсе 2:1 Атлетико Гойяненсе - Куяба 1:1 Коринтианс - Атлетико Гойяненсе 4:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Гойяненсе 0:0 Атлетико Гойяненсе - Насьональ Монтевидео 3:0 Атлетико Гойяненсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Насьональ Монтевидео - Атлетико Гойяненсе 0:1 Фламенго - Атлетико Гойяненсе 4:1 Атлетико Гойяненсе - Коринтианс 2:0 Атлетико Гойяненсе - Америка Минейро 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Гойяненсе 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|32
|19
|11
|2
|53 - 21
|68
|2.
|Интернасьонал Порту Алегре
|32
|16
|12
|4
|49 - 28
|60
|3.
|Фламенго
|32
|16
|7
|9
|51 - 29
|55
|4.
|Флуминенсе
|3:0
|32
|16
|6
|10
|51 - 38
|54
|5.
|Коринтианс
|31
|15
|9
|7
|38 - 30
|54
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|32
|13
|10
|9
|37 - 36
|49
|7.
|Атлетико Минейро
|32
|12
|11
|9
|38 - 33
|47
|8.
|Америка Минейро
|32
|13
|6
|13
|30 - 32
|45
|9.
|Форталеза
|32
|12
|8
|12
|34 - 33
|44
|10.
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|32
|12
|7
|13
|32 - 35
|43
|11.
|Сан-Паулу
|31
|9
|14
|8
|41 - 33
|41
|12.
|Сантос
|31
|10
|10
|11
|36 - 29
|40
|13.
|Ред Булл Брагантино
|31
|9
|11
|11
|41 - 41
|38
|14.
|Гойяс
|31
|9
|11
|11
|33 - 40
|38
|15.
|Коритиба Парана
|0:0
|31
|10
|5
|16
|31 - 48
|35
|16.
|Сеара
|32
|6
|16
|10
|29 - 33
|34
|17.
|Куяба
|32
|7
|10
|15
|24 - 35
|31
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|32
|7
|9
|16
|32 - 49
|30
|19.
|Аваи
|0:3
|32
|7
|7
|18
|28 - 52
|28
|20.
|Жувентуде
|32
|3
|12
|17
|25 - 58
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|16
|11
|4
|1
|23 - 8
|37
|2.
|Интернасьонал Порту Алегре
|16
|10
|5
|1
|33 - 13
|35
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|16
|10
|4
|2
|30 - 11
|34
|4.
|Фламенго
|16
|10
|3
|3
|32 - 9
|33
|5.
|Флуминенсе
|3:0
|16
|10
|2
|4
|31 - 17
|32
|6.
|Коритиба Парана
|0:0
|16
|10
|2
|4
|21 - 13
|32
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|16
|8
|7
|1
|23 - 12
|31
|8.
|Сантос
|16
|8
|4
|4
|27 - 15
|28
|9.
|Америка Минейро
|16
|8
|3
|5
|19 - 15
|27
|10.
|Ред Булл Брагантино
|15
|7
|5
|3
|24 - 14
|26
|11.
|Сан-Паулу
|15
|6
|5
|4
|25 - 16
|23
|12.
|Атлетико Минейро
|16
|6
|5
|5
|21 - 16
|23
|13.
|Аваи
|0:3
|17
|6
|4
|7
|21 - 24
|22
|14.
|Форталеза
|15
|5
|6
|4
|14 - 11
|21
|15.
|Гойяс
|15
|5
|6
|4
|17 - 16
|21
|16.
|Атлетико Гойяненсе
|16
|5
|4
|7
|18 - 19
|19
|17.
|Куяба
|15
|4
|7
|4
|12 - 11
|19
|18.
|Сеара
|17
|3
|8
|6
|16 - 20
|17
|19.
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|16
|4
|4
|8
|13 - 16
|16
|20.
|Жувентуде
|16
|2
|8
|6
|15 - 22
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|16
|9
|7
|0
|23 - 10
|34
|2.
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|16
|8
|3
|5
|19 - 19
|27
|3.
|Интернасьонал Порту Алегре
|16
|6
|7
|3
|16 - 15
|25
|4.
|Атлетико Минейро
|16
|6
|6
|4
|17 - 17
|24
|5.
|Форталеза
|17
|7
|2
|8
|20 - 22
|23
|6.
|Фламенго
|16
|6
|4
|6
|19 - 20
|22
|7.
|Флуминенсе
|3:0
|16
|6
|4
|6
|20 - 21
|22
|8.
|Америка Минейро
|16
|5
|3
|8
|11 - 17
|18
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|16
|5
|3
|8
|14 - 24
|18
|10.
|Сан-Паулу
|16
|3
|9
|4
|16 - 17
|18
|11.
|Коринтианс
|15
|4
|5
|6
|15 - 22
|17
|12.
|Гойяс
|16
|4
|5
|7
|16 - 24
|17
|13.
|Сеара
|15
|3
|8
|4
|13 - 13
|17
|14.
|Куяба
|17
|3
|3
|11
|12 - 24
|12
|15.
|Сантос
|15
|2
|6
|7
|9 - 14
|12
|16.
|Ред Булл Брагантино
|16
|2
|6
|8
|17 - 27
|12
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|16
|2
|5
|9
|14 - 30
|11
|18.
|Жувентуде
|16
|1
|4
|11
|10 - 36
|7
|19.
|Аваи
|0:3
|15
|1
|3
|11
|7 - 28
|6
|20.
|Коритиба Парана
|0:0
|15
|0
|3
|12
|10 - 35
|3
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Флуминенсе
|Кано Херман
|18 (3)
|Гойяс
|Раул Педро
|20 (2)
|Аваи
|Bissoli
|23
|Сан-Паулу
|Кальери Хонатан
|14 (1)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|14 (2)
|Фламенго
|Габриэл Барбоза
|1 14
|Аваи
|Bruno Silva II
|1 12
|Сеара
|Richard Almeida de Oliveira2
|1 11
|Сеара
|Ричардсон
|1 11
|Палмейрас Сан-Паулу
|Рафаэл Жозе
|1 10