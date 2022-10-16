Тур: 26.
0:1
Первый тайм: 17'
Ход матча
14'
0:1
29
Гомес
Элиас
24
Перес
Энцо
10
Кинтеро
Хуан
45
Kevin
Ortiz
24
Alejo
Veliz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Гомес ЭлиасЗащитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Кинтеро ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Pablo Solari
-
Главный тренер: Гальярдо Марсело
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Kevin OrtizПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Alejo VelizНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Броун ХорхеВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Carlos Tevez
История личных встреч
Ривер Плейт
Росарио Сентраль
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.8%
69.2%
7 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.9%
38.5%
10 побед 5 ничьих 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы
23 матча
43.5%
34.8%
21.7%
10 побед 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
30.4%
47.8%
21.8%
7 побед 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
43.5%
39.1%
17.4%
10 побед 9 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борха Мигель
|7
|0.27
|Pablo Solari
|5
|0.19
|Lucas Beltrain
|4
|0.15
|Суарес Матиас
|4
|0.15
|Де ла Крус Николас
|3
|0.12
|Палавесино Агустин
|3
|0.12
|Альварес Хулиан
|3
|0.12
|Ромеро Брайан
|2
|0.08
|Маммана Эмануэль
|2
|0.08
|Кинтеро Хуан
|1
|0.04
|Барко Эсекьель
|1
|0.04
|Парадела Хосе
|1
|0.04
|Зидан Энцо
|1
|0.04
|Сукулини Бруно
|1
|0.04
|Пирес Леандро
|1
|0.04
|Пинола Хавьер II
|1
|0.04
|Симон Сантьяго
|0
|0
|Мартинес Эктор II
|0
|0
|Эррера Марсело II
|0
|0
Росарио Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Facundo Buonanotte
|4
|0.15
|Alejo Veliz
|4
|0.15
|Gaspar Servio
|3 (3)
|0.12
|Gino Infantino
|2
|0.08
|Franco Farias
|2
|0.08
|Facundo Almada
|2
|0.08
|Christian Baez
|1
|0.04
|Victor Malcorra
|1
|0.04
|Alan Marinelli
|1
|0.04
|Kevin Ortiz
|1
|0.04
|Lautaro Blanco
|0
|0
|Damian Alberto Martinez
|0
|0
|Монтойя Вальтер
|0
|0
|Jhonatan Candia
|0
|0
|Juan Rodriguez2
|0
|0
Карточки
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сукулини Бруно
|6
|1
|Эррера Марсело II
|5
|1
|Каско Милтон
|5
|0
|Перес Энцо
|5
|0
|Борха Мигель
|5
|0
|Диас Пауло
|4
|0
|Симон Сантьяго
|4
|0
|Пинола Хавьер II
|3
|0
|Барко Эсекьель
|3
|0
|Де ла Крус Николас
|3
|0
|Pablo Solari
|3
|0
|Rodrigo Aliendro
|1
|1
|Пирес Леандро
|2
|0
|Маммана Эмануэль
|2
|0
|Мартинес Эктор II
|2
|0
|Майдана Джонатан
|0
|1
|Суарес Матиас
|1
|0
|Ромеро Брайан
|1
|0
|Армани Франко
|1
|0
|Кинтеро Хуан
|1
|0
|Гомес Элиас
|1
|0
|Палавесино Агустин
|1
|0
|Почеттино Томас
|1
|0
|Зидан Энцо
|1
|0
|Lucas Beltrain
|1
|0
|Парадела Хосе
|1
|0
Росарио Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mateo Tanlongo
|6
|1
|Damian Alberto Martinez
|6
|0
|Christian Baez
|5
|0
|Gino Infantino
|5
|0
|Lautaro Blanco
|5
|0
|Alejo Veliz
|5
|0
|Marcelo Benitez II
|1
|2
|Francis Mac Allister
|4
|0
|Facundo Almada
|4
|0
|Facundo Buonanotte
|4
|0
|Gaspar Servio
|3
|0
|Victor Malcorra
|2
|0
|Alan Marinelli
|2
|0
|Franco Farias
|2
|0
|Kevin Ortiz
|2
|0
|Juan Cruz Cerrudo
|2
|0
|Броун Хорхе
|1
|0
|Lucas Emanuel Gamba
|1
|0
|Монтойя Вальтер
|1
|0
|Комар Хуан
|1
|0
|Fernando Torrent
|1
|0
|Gustavo Ramirez IV
|1
|0
|Jhonatan Candia
|1
|0
|Juan Rodriguez2
|1
|0
|Fernando Ivan Rodriguez
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
12
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 3
16 Не забивали 17
2
10%
2
17%
1-15
5
24%
4
33%
16-30
3
14%
2
17%
31-45
1
5%
1
8%
46-60
5
24%
3
25%
61-75
5
24%
0
0%
76-90
Пропущено
10
16
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
0
0%
4
25%
1-15
3
30%
1
6%
16-30
3
30%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
3
30%
2
13%
61-75
1
10%
5
31%
76-90
Забито
19
10
5 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
16 Не забивали 17
1
5%
0
0%
1-15
2
11%
2
20%
16-30
2
11%
2
20%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
6
32%
2
20%
61-75
6
32%
4
40%
76-90
Пропущено
9
9
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
0
0%
3
33%
1-15
1
11%
3
33%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
5
56%
0
0%
61-75
2
22%
2
22%
76-90
Забито
40
22
15 В 1-м тайме 12
25 Во 2-м тайме 10
15 Забивали первыми 8
7 Не забивали 9
3
8%
2
9%
1-15
7
18%
6
27%
16-30
5
13%
4
18%
31-45
3
8%
1
5%
46-60
11
28%
5
23%
61-75
11
28%
4
18%
76-90
Пропущено
19
25
8 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 15
0
0%
7
28%
1-15
4
21%
4
16%
16-30
4
21%
3
12%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
8
42%
2
8%
61-75
3
16%
7
28%
76-90
Результаты последних матчей
Ривер Плейт
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Расинг Клуб Аруба - Ривер Плейт 4:0 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Ривер Плейт - Каравел 1:2 Патронато Парана - Ривер Плейт 0:1
Ривер Плейт - Эстудиантес Ла Плата 5:0 Британния - Ривер Плейт 1:2 Аргентинос Хуниорс - Ривер Плейт 0:3 Патронато Парана - Ривер Плейт 2:2 Ривер Плейт - ФК Юнайтед 0:4 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Сан-Лоренсо - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Банфилд 1:2 Ривер Плейт - СВ Ла Фама 4:0 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 1:0 Ривер Плейт - Барракас Централь 2:0 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:4 Тигре - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Сентраль Кордоба Росарио 3:0 Арсенал Саранди - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 4:1
Росарио Сентраль
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Атлетико Тукуман - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Дефенса и Хустисия 0:0 Росарио Сентраль - Унион Санта-Фе 1:1 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 4:3
Росарио Сентраль - Атлетико Платенсе 1:1 Патронато Парана - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Аргентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Банфилд 0:1 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Барракас Централь 3:1 Тигре - Росарио Сентраль 3:1 Росарио Сентраль - Кильмес 1:1 Росарио Сентраль - Сентраль Кордоба Росарио 0:3 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 0:3 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Сармиенто 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|25
|15
|3
|7
|30 - 25
|48
|2.
|Расинг Авельянеда
|25
|13
|8
|4
|39 - 22
|47
|3.
|Атлетико Тукуман
|25
|12
|9
|4
|30 - 18
|45
|4.
|Ривер Плейт
|0:1
|26
|13
|5
|8
|40 - 20
|44
|5.
|Уракан
|25
|11
|11
|3
|31 - 18
|44
|6.
|Тигре
|25
|10
|10
|5
|38 - 27
|40
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|24
|11
|7
|6
|24 - 14
|40
|8.
|Ньюэллс Олд Бойз
|26
|11
|6
|9
|25 - 21
|39
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|25
|11
|5
|9
|31 - 24
|38
|10.
|Патронато Парана
|26
|10
|7
|9
|28 - 25
|37
|11.
|Сан-Лоренсо
|25
|8
|13
|4
|26 - 21
|37
|12.
|Годой Крус
|26
|9
|8
|9
|25 - 27
|35
|13.
|Дефенса и Хустисия
|25
|8
|10
|7
|24 - 25
|34
|14.
|Индепендьенте Авельянеда
|26
|9
|7
|10
|29 - 29
|34
|15.
|Тальерес Кордоба
|25
|8
|7
|10
|24 - 23
|31
|16.
|Атлетико Платенсе
|25
|7
|10
|8
|22 - 22
|31
|17.
|Сентраль Кордоба Росарио
|24
|9
|4
|11
|28 - 31
|31
|18.
|Сармиенто
|25
|8
|7
|10
|25 - 28
|31
|19.
|Росарио Сентраль
|1:0
|26
|7
|10
|9
|22 - 26
|31
|20.
|Барракас Централь
|25
|7
|9
|9
|28 - 35
|30
|21.
|Эстудиантес Ла Плата
|25
|8
|6
|11
|26 - 36
|30
|22.
|Унион Санта-Фе
|24
|8
|6
|10
|24 - 29
|30
|23.
|Банфилд
|26
|7
|8
|11
|23 - 29
|29
|24.
|Колон
|25
|7
|7
|11
|22 - 33
|28
|25.
|Арсенал Саранди
|25
|5
|12
|8
|23 - 26
|27
|26.
|Велес Сарсфилд
|24
|4
|10
|10
|23 - 30
|22
|27.
|Ланус
|25
|5
|5
|15
|21 - 38
|20
|28.
|Альдосиви
|26
|4
|4
|18
|16 - 45
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|13
|9
|3
|1
|25 - 10
|30
|2.
|Атлетико Тукуман
|13
|8
|5
|0
|21 - 7
|29
|3.
|Бока Хуниорс
|13
|9
|2
|2
|20 - 13
|29
|4.
|Уракан
|12
|8
|3
|1
|20 - 7
|27
|5.
|Патронато Парана
|13
|7
|4
|2
|15 - 7
|25
|6.
|Эстудиантес Ла Плата
|13
|7
|3
|3
|18 - 14
|24
|7.
|Тигре
|12
|6
|5
|1
|19 - 8
|23
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|11
|7
|2
|2
|14 - 4
|23
|9.
|Годой Крус
|13
|6
|5
|2
|13 - 7
|23
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|13
|7
|2
|4
|16 - 14
|23
|11.
|Ривер Плейт
|0:1
|13
|7
|1
|5
|21 - 11
|22
|12.
|Барракас Централь
|13
|6
|4
|3
|19 - 15
|22
|13.
|Дефенса и Хустисия
|13
|5
|7
|1
|15 - 11
|22
|14.
|Росарио Сентраль
|1:0
|13
|5
|5
|3
|10 - 9
|20
|15.
|Тальерес Кордоба
|12
|6
|2
|4
|15 - 11
|20
|16.
|Сан-Лоренсо
|13
|4
|8
|1
|16 - 12
|20
|17.
|Атлетико Платенсе
|13
|4
|7
|2
|11 - 7
|19
|18.
|Индепендьенте Авельянеда
|13
|5
|4
|4
|14 - 12
|19
|19.
|Арсенал Саранди
|12
|4
|6
|2
|15 - 11
|18
|20.
|Сармиенто
|12
|5
|3
|4
|16 - 13
|18
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|13
|4
|5
|4
|11 - 9
|17
|22.
|Сентраль Кордоба Росарио
|12
|5
|2
|5
|14 - 15
|17
|23.
|Унион Санта-Фе
|12
|5
|2
|5
|11 - 13
|17
|24.
|Велес Сарсфилд
|11
|4
|4
|3
|11 - 9
|16
|25.
|Колон
|13
|4
|4
|5
|11 - 18
|16
|26.
|Ланус
|12
|3
|3
|6
|11 - 16
|12
|27.
|Банфилд
|13
|2
|5
|6
|13 - 19
|11
|28.
|Альдосиви
|13
|3
|1
|9
|10 - 20
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|0:1
|13
|6
|4
|3
|19 - 9
|22
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|13
|7
|1
|5
|14 - 12
|22
|3.
|Бока Хуниорс
|12
|6
|1
|5
|10 - 12
|19
|4.
|Банфилд
|13
|5
|3
|5
|10 - 10
|18
|5.
|Расинг Авельянеда
|12
|4
|5
|3
|14 - 12
|17
|6.
|Уракан
|13
|3
|8
|2
|11 - 11
|17
|7.
|Тигре
|13
|4
|5
|4
|19 - 19
|17
|8.
|Сан-Лоренсо
|12
|4
|5
|3
|10 - 9
|17
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|13
|4
|5
|4
|10 - 10
|17
|10.
|Атлетико Тукуман
|12
|4
|4
|4
|9 - 11
|16
|11.
|Аргентинос Хуниорс
|12
|4
|3
|5
|15 - 10
|15
|12.
|Индепендьенте Авельянеда
|13
|4
|3
|6
|15 - 17
|15
|13.
|Сентраль Кордоба Росарио
|12
|4
|2
|6
|14 - 16
|14
|14.
|Унион Санта-Фе
|12
|3
|4
|5
|13 - 16
|13
|15.
|Сармиенто
|13
|3
|4
|6
|9 - 15
|13
|16.
|Колон
|12
|3
|3
|6
|11 - 15
|12
|17.
|Атлетико Платенсе
|12
|3
|3
|6
|11 - 15
|12
|18.
|Дефенса и Хустисия
|12
|3
|3
|6
|9 - 14
|12
|19.
|Патронато Парана
|13
|3
|3
|7
|13 - 18
|12
|20.
|Годой Крус
|13
|3
|3
|7
|12 - 20
|12
|21.
|Росарио Сентраль
|1:0
|13
|2
|5
|6
|12 - 17
|11
|22.
|Тальерес Кордоба
|13
|2
|5
|6
|9 - 12
|11
|23.
|Арсенал Саранди
|13
|1
|6
|6
|8 - 15
|9
|24.
|Барракас Централь
|12
|1
|5
|6
|9 - 20
|8
|25.
|Ланус
|13
|2
|2
|9
|10 - 22
|8
|26.
|Эстудиантес Ла Плата
|12
|1
|3
|8
|8 - 22
|6
|27.
|Альдосиви
|13
|1
|3
|9
|6 - 25
|6
|28.
|Велес Сарсфилд
|13
|0
|6
|7
|12 - 21
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
|Тигре
|Mateo Retegui
|22 (2)
|Уракан
|Кристальдо Франко
|20 (4)
|Расинг Авельянеда
|Enzo Copetti
|10 (4)
|Сан-Лоренсо
|Барейро Адам
|12 (2)
|Арсенал Саранди
|Cristian Colman
|8 (1)
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|11
|Уракан
|Lucas Merolla
|11
|Атлетико Тукуман
|Bruno Felix Bianchi
|1 9
|Индепендьенте Авельянеда
|Sergio Barreto
|10
|Сан-Лоренсо
|Federico Gattoni
|10