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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ
2022

Тур: 26.
Ривер Плейт
1:2
Конец матча
Росарио Сентраль
0'
0:1
14' Гол
Alejo Veliz
27' Желтая карточка
Christian Baez
45' Желтая карточка
Палавесино Агустин
45' Желтая карточка
Lautaro Blanco
0:2
49' Гол
Alejo Veliz
82' Желтая карточка
Де ла Крус Николас
86' Желтая карточка
Kevin Ortiz
1:2
88' Гол
Суарес Матиас
90' Желтая карточка
Alejo Veliz
90' Красная карточка
Кинтеро Хуан
90'+20
1
Армани
Франко
15
Эррера
Марсело
II
14
Пирес
Леандро
6
Мартинес
Эктор
II
29
Гомес
Элиас
24
Перес
Энцо
26
Парадела
Хосе
10
Кинтеро
Хуан
8
Палавесино
Агустин
21
Барко
Эсекьель
18
Lucas
Beltrain
23
Gaspar
Servio
4
Damian
Alberto
Martinez
33
Christian
Baez
32
Facundo
Almada
3
Lautaro
Blanco
45
Kevin
Ortiz
16
Mateo
Tanlongo
27
Gino
Infantino
40
Facundo
Buonanotte
24
Alejo
Veliz
15
Victor
Malcorra
Ривер Плейт
4-1-4-1
Росарио Сентраль
4-3-3

История личных встреч

Ривер Плейт
Росарио Сентраль

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
69.2%
7 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.9%
38.5%
10 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы

23 матча

43.5%
34.8%
21.7%
10 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

30.4%
47.8%
21.8%
7 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

43.5%
39.1%
17.4%
10 побед 9 ничьих 4 победы

История матчей

ЛП
2:2
ЛП
3:0
КДМЗ3
0:2
КДМЗ3
2:1
С
0:1
С
1:1
С
2:0
П
0:0
К
4:3
П
3:3
КА
0:2
П
2:0
КА
0:0
П
2:0
П
1:1
П
1:0
ПБ
0:0
НБ
1:1
ПА
0:0
ПА
2:1
ПА
1:2
ПА
2:0
ПА
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борха Мигель 7 0.27
Суарес Матиас 5 0.19
Pablo Solari 5 0.19
Lucas Beltrain 4 0.15
Де ла Крус Николас 3 0.12
Палавесино Агустин 3 0.12
Альварес Хулиан 3 0.12
Ромеро Брайан 2 0.08
Маммана Эмануэль 2 0.08
Кинтеро Хуан 1 0.04
Барко Эсекьель 1 0.04
Парадела Хосе 1 0.04
Зидан Энцо 1 0.04
Сукулини Бруно 1 0.04
Пирес Леандро 1 0.04
Пинола Хавьер II 1 0.04
Симон Сантьяго 0 0
Гомес Элиас 0 0
Мартинес Эктор II 0 0
Эррера Марсело II 0 0
Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alejo Veliz 6 0.23
Facundo Buonanotte 4 0.15
Gaspar Servio 3 (3) 0.12
Gino Infantino 2 0.08
Franco Farias 2 0.08
Facundo Almada 2 0.08
Christian Baez 1 0.04
Victor Malcorra 1 0.04
Alan Marinelli 1 0.04
Kevin Ortiz 1 0.04
Lautaro Blanco 0 0
Damian Alberto Martinez 0 0
Монтойя Вальтер 0 0
Jhonatan Candia 0 0
Juan Rodriguez2 0 0

Карточки

Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сукулини Бруно 6 1
Эррера Марсело II 5 1
Каско Милтон 5 0
Перес Энцо 5 0
Борха Мигель 5 0
Диас Пауло 4 0
Де ла Крус Николас 4 0
Симон Сантьяго 4 0
Пинола Хавьер II 3 0
Барко Эсекьель 3 0
Pablo Solari 3 0
Кинтеро Хуан 1 1
Rodrigo Aliendro 1 1
Пирес Леандро 2 0
Маммана Эмануэль 2 0
Палавесино Агустин 2 0
Мартинес Эктор II 2 0
Майдана Джонатан 0 1
Суарес Матиас 1 0
Ромеро Брайан 1 0
Армани Франко 1 0
Гомес Элиас 1 0
Почеттино Томас 1 0
Зидан Энцо 1 0
Lucas Beltrain 1 0
Парадела Хосе 1 0
Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mateo Tanlongo 6 1
Christian Baez 6 0
Damian Alberto Martinez 6 0
Lautaro Blanco 6 0
Alejo Veliz 6 0
Gino Infantino 5 0
Marcelo Benitez II 1 2
Francis Mac Allister 4 0
Facundo Almada 4 0
Facundo Buonanotte 4 0
Gaspar Servio 3 0
Kevin Ortiz 3 0
Victor Malcorra 2 0
Alan Marinelli 2 0
Franco Farias 2 0
Juan Cruz Cerrudo 2 0
Броун Хорхе 1 0
Lucas Emanuel Gamba 1 0
Монтойя Вальтер 1 0
Комар Хуан 1 0
Fernando Torrent 1 0
Gustavo Ramirez IV 1 0
Jhonatan Candia 1 0
Juan Rodriguez2 1 0
Fernando Ivan Rodriguez 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
14
10 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
16 Не забивали 17
2
9%
3
21%
1-15
5
23%
4
29%
16-30
3
14%
2
14%
31-45
1
5%
2
14%
46-60
5
23%
3
21%
61-75
6
27%
0
0%
76-90

Пропущено

12
17
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
1
8%
4
24%
1-15
3
25%
1
6%
16-30
3
25%
2
12%
31-45
1
8%
2
12%
46-60
3
25%
2
12%
61-75
1
8%
6
35%
76-90

Забито

19
10
5 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
17 Не забивали 18
1
5%
0
0%
1-15
2
11%
2
20%
16-30
2
11%
2
20%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
6
32%
2
20%
61-75
6
32%
4
40%
76-90

Пропущено

9
9
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
0
0%
3
33%
1-15
1
11%
3
33%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
5
56%
0
0%
61-75
2
22%
2
22%
76-90

Забито

41
24
15 В 1-м тайме 13
26 Во 2-м тайме 11
15 Забивали первыми 9
7 Не забивали 9
3
7%
3
13%
1-15
7
17%
6
25%
16-30
5
12%
4
17%
31-45
3
7%
2
8%
46-60
11
27%
5
21%
61-75
12
29%
29%
4
17%
76-90

Пропущено

21
26
9 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 16
1
5%
7
27%
1-15
4
19%
4
15%
16-30
4
19%
3
12%
31-45
1
5%
2
8%
46-60
8
38%
2
8%
61-75
3
14%
8
31%
76-90

Результаты последних матчей

Ривер Плейт
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Расинг Клуб Аруба - Ривер Плейт 4:0 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Ривер Плейт - Каравел 1:2 Патронато Парана - Ривер Плейт 0:1
Ривер Плейт - Эстудиантес Ла Плата 5:0 Британния - Ривер Плейт 1:2 Аргентинос Хуниорс - Ривер Плейт 0:3 Патронато Парана - Ривер Плейт 2:2 Ривер Плейт - ФК Юнайтед 0:4 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Сан-Лоренсо - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Банфилд 1:2 Ривер Плейт - СВ Ла Фама 4:0 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 1:0 Ривер Плейт - Барракас Централь 2:0 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:4 Тигре - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Сентраль Кордоба Росарио 3:0 Арсенал Саранди - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 4:1
Росарио Сентраль
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Атлетико Тукуман - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Дефенса и Хустисия 0:0 Росарио Сентраль - Унион Санта-Фе 1:1 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 4:3
Росарио Сентраль - Атлетико Платенсе 1:1 Патронато Парана - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Аргентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Банфилд 0:1 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Барракас Централь 3:1 Тигре - Росарио Сентраль 3:1 Росарио Сентраль - Кильмес 1:1 Росарио Сентраль - Сентраль Кордоба Росарио 0:3 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 0:3 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Сармиенто 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 25 15 3 7 30 - 25 48
2. Расинг Авельянеда 25 13 8 4 39 - 22 47
3. Атлетико Тукуман 25 12 9 4 30 - 18 45
4. Ривер Плейт 26 13 5 8 41 - 21 44
5. Уракан 25 11 11 3 31 - 18 44
6. Тигре 25 10 10 5 38 - 27 40
7. Химнасия Ла-Плата 24 11 7 6 24 - 14 40
8. Ньюэллс Олд Бойз 26 11 6 9 25 - 21 39
9. Аргентинос Хуниорс 25 11 5 9 31 - 24 38
10. Патронато Парана 26 10 7 9 28 - 25 37
11. Сан-Лоренсо 25 8 13 4 26 - 21 37
12. Годой Крус 26 9 8 9 25 - 27 35
13. Дефенса и Хустисия 25 8 10 7 24 - 25 34
14. Индепендьенте Авельянеда 26 9 7 10 29 - 29 34
15. Тальерес Кордоба 25 8 7 10 24 - 23 31
16. Атлетико Платенсе 25 7 10 8 22 - 22 31
17. Сентраль Кордоба Росарио 24 9 4 11 28 - 31 31
18. Сармиенто 25 8 7 10 25 - 28 31
19. Росарио Сентраль 26 7 10 9 23 - 27 31
20. Барракас Централь 25 7 9 9 28 - 35 30
21. Эстудиантес Ла Плата 25 8 6 11 26 - 36 30
22. Унион Санта-Фе 24 8 6 10 24 - 29 30
23. Банфилд 26 7 8 11 23 - 29 29
24. Колон 25 7 7 11 22 - 33 28
25. Арсенал Саранди 25 5 12 8 23 - 26 27
26. Велес Сарсфилд 24 4 10 10 23 - 30 22
27. Ланус 25 5 5 15 21 - 38 20
28. Альдосиви 26 4 4 18 16 - 45 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 13 9 3 1 25 - 10 30
2. Атлетико Тукуман 13 8 5 0 21 - 7 29
3. Бока Хуниорс 13 9 2 2 20 - 13 29
4. Уракан 12 8 3 1 20 - 7 27
5. Патронато Парана 13 7 4 2 15 - 7 25
6. Эстудиантес Ла Плата 13 7 3 3 18 - 14 24
7. Тигре 12 6 5 1 19 - 8 23
8. Химнасия Ла-Плата 11 7 2 2 14 - 4 23
9. Годой Крус 13 6 5 2 13 - 7 23
10. Аргентинос Хуниорс 13 7 2 4 16 - 14 23
11. Ривер Плейт 13 7 1 5 22 - 12 22
12. Барракас Централь 13 6 4 3 19 - 15 22
13. Дефенса и Хустисия 13 5 7 1 15 - 11 22
14. Росарио Сентраль 13 5 5 3 10 - 9 20
15. Тальерес Кордоба 12 6 2 4 15 - 11 20
16. Сан-Лоренсо 13 4 8 1 16 - 12 20
17. Атлетико Платенсе 13 4 7 2 11 - 7 19
18. Индепендьенте Авельянеда 13 5 4 4 14 - 12 19
19. Арсенал Саранди 12 4 6 2 15 - 11 18
20. Сармиенто 12 5 3 4 16 - 13 18
21. Ньюэллс Олд Бойз 13 4 5 4 11 - 9 17
22. Сентраль Кордоба Росарио 12 5 2 5 14 - 15 17
23. Унион Санта-Фе 12 5 2 5 11 - 13 17
24. Велес Сарсфилд 11 4 4 3 11 - 9 16
25. Колон 13 4 4 5 11 - 18 16
26. Ланус 12 3 3 6 11 - 16 12
27. Банфилд 13 2 5 6 13 - 19 11
28. Альдосиви 13 3 1 9 10 - 20 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 13 6 4 3 19 - 9 22
2. Ньюэллс Олд Бойз 13 7 1 5 14 - 12 22
3. Бока Хуниорс 12 6 1 5 10 - 12 19
4. Банфилд 13 5 3 5 10 - 10 18
5. Расинг Авельянеда 12 4 5 3 14 - 12 17
6. Уракан 13 3 8 2 11 - 11 17
7. Тигре 13 4 5 4 19 - 19 17
8. Сан-Лоренсо 12 4 5 3 10 - 9 17
9. Химнасия Ла-Плата 13 4 5 4 10 - 10 17
10. Атлетико Тукуман 12 4 4 4 9 - 11 16
11. Аргентинос Хуниорс 12 4 3 5 15 - 10 15
12. Индепендьенте Авельянеда 13 4 3 6 15 - 17 15
13. Сентраль Кордоба Росарио 12 4 2 6 14 - 16 14
14. Унион Санта-Фе 12 3 4 5 13 - 16 13
15. Сармиенто 13 3 4 6 9 - 15 13
16. Колон 12 3 3 6 11 - 15 12
17. Атлетико Платенсе 12 3 3 6 11 - 15 12
18. Дефенса и Хустисия 12 3 3 6 9 - 14 12
19. Патронато Парана 13 3 3 7 13 - 18 12
20. Годой Крус 13 3 3 7 12 - 20 12
21. Росарио Сентраль 13 2 5 6 13 - 18 11
22. Тальерес Кордоба 13 2 5 6 9 - 12 11
23. Арсенал Саранди 13 1 6 6 8 - 15 9
24. Барракас Централь 12 1 5 6 9 - 20 8
25. Ланус 13 2 2 9 10 - 22 8
26. Эстудиантес Ла Плата 12 1 3 8 8 - 22 6
27. Альдосиви 13 1 3 9 6 - 25 6
28. Велес Сарсфилд 13 0 6 7 12 - 21 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Mateo Retegui 22 (2)
Уракан Кристальдо Франко 20 (4)
Расинг Авельянеда Enzo Copetti 10 (4)
Сан-Лоренсо Барейро Адам 12 (2)
Арсенал Саранди Cristian Colman 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 11
Уракан Lucas Merolla 11
Атлетико Тукуман Bruno Felix Bianchi 1 9
Индепендьенте Авельянеда Sergio Barreto 10
Сан-Лоренсо Federico Gattoni 10
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      47'
      Лаутаро Бланко получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      46'
      Палавесино Агустин получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      27'
      Кристиан Баез получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      14'
      Г О О О О Л - Алехо Велис бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ривер Плейт 1:2 Росарио Сентраль онлайн

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