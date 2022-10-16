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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ
2022

Тур: 26.
Альдосиви
1:3
Конец матча
Тальерес Кордоба
0'
26' Желтая карточка
Эскобар Ян
0:1
27' Гол
Leandro Espejo
0:2
67' Пенальти
Буффарини Хулио
1:2
71' Пенальти
Каутеруссио Мартин
1:3
72' Гол
Пиццини Франсиско
75' Желтая карточка
Мартино Анджело
88' Красная карточка
Эскобар Ян
90'+6
25
Девекки
Хосе
4
Rufino
Lucero
13
Валентини
Николас
2
Mario
Lopez
3
Эскобар
Ян
17
Мели
Сесар
18
Серро
Франсиско
33
Масиэль
Леандро
7
Каутеруссио
Мартин
5
Мартинес
Томас
9
Сильва
Сантьяго
I
22
Эррера
Гидо
8
Буффарини
Хулио
4
Каталан
Матиас
3
Lucas
Suarez
II
21
Мартино
Анджело
17
Олива
Кристиан
30
Ортегоса
Диего
38
Годой
Матиас
16
Гарро
Родриго
25
Leandro
Espejo
20
Алвес
Максимилиано
Альдосиви
4-3-3
Тальерес Кордоба
4-2-3-1

История личных встреч

Альдосиви
Тальерес Кордоба

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

10 матчей

60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы

История матчей

ЛП
2:0
С
2:1
С
0:0
ТМК
0:2
П
2:1
ПБ
1:0
ПБ
2:0
НБ
2:1
НБ
0:2
НБ
4:2

Бомбардиры внутри турнира

Альдосиви
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каутеруссио Мартин 6 (2) 0.23
Масиэль Леандро 2 0.08
Braian Martinez 1 0.04
Риос Андрес 1 0.04
Мартинес Томас 1 0.04
Сильва Сантьяго I 1 0.04
Куэста Хуан 1 0.04
Бульсен Патрисио 1 0.04
Bautista Kociubinski 1 0.04
Валентини Николас 1 0.04
Мели Сесар 0 0
Серро Франсиско 0 0
Fernando Roman Villalba 0 0
Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валойес Диего 4 (2) 0.16
Гарро Родриго 3 0.12
Пиццини Франсиско 2 0.08
Каталан Матиас 2 0.08
Диас Энцо Эрнан 2 0.08
Годой Матиас 1 (1) 0.04
Алвес Максимилиано 1 0.04
Майкл Сантос 1 0.04
Jose Romero 1 0.04
Lucas Suarez II 1 0.04
Джиротти Федерико 1 0.04
Ортегоса Диего 1 0.04
Matias Esquivel 1 0.04
Leandro Espejo 1 0.04
Буффарини Хулио 1 (1) 0.04
Фертоли Эктор 0 0
Мартино Анджело 0 0

Карточки

Альдосиви
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Масиэль Леандро 7 0
Валентини Николас 5 1
Бульсен Патрисио 3 2
Серро Франсиско 6 0
Эскобар Ян 3 1
Иньигес Эмануэль 3 1
Santiago Laquidain 3 1
Сильва Сантьяго I 4 0
Иритьер Хавьер 4 0
Bautista Kociubinski 4 0
Rufino Lucero 4 0
Mario Lopez 3 0
Мели Сесар 3 0
Мартинес Томас 2 0
Девекки Хосе 2 0
Масьель Эмануэль 2 0
Индакоэча Хоакин 2 0
Fernando Roman Villalba 2 0
Каутеруссио Мартин 0 1
Писано Матиас 1 0
Миерс Маркос 1 0
Леканда Томас 1 0
Matias Morello 1 0
Бритес Элиас 1 0
Facundo De La Vega 1 0
Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рафа II 6 2
Диас Энцо Эрнан 7 1
Валойес Диего 5 1
Каталан Матиас 6 0
Годой Матиас 5 0
Гарро Родриго 5 0
Эррера Гидо 3 0
Lucas Suarez II 3 0
Мартино Анджело 3 0
Франко Алан 3 0
Вильягра Родриго 3 0
Matias Esquivel 3 0
Буффарини Хулио 2 0
Малатини Хулиан 2 0
Santiago Toloza 2 0
Олива Кристиан 0 1
Майкл Сантос 1 0
Fabio Alvarez 1 0
Fernando Juarez III 1 0
Ортегоса Диего 1 0
Алвес Максимилиано 1 0
Pedro Caixinha 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
8
2 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
19 Не забивали 19
1
8%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
5
42%
2
25%
61-75
3
25%
3
38%
76-90

Пропущено

18
13
5 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
1
6%
0
0%
1-15
3
17%
2
15%
16-30
1
6%
2
15%
31-45
2
11%
3
23%
46-60
7
39%
2
15%
61-75
4
22%
4
31%
76-90

Забито

7
15
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 7
20 Не забивали 17
1
14%
3
20%
1-15
2
29%
2
13%
16-30
1
14%
3
20%
31-45
1
14%
5
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
13%
76-90

Пропущено

24
11
14 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
4
17%
1
9%
1-15
4
17%
2
18%
16-30
6
25%
2
18%
31-45
3
13%
2
18%
46-60
5
21%
1
9%
61-75
2
8%
3
27%
76-90

Забито

19
23
6 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 11
13 Не забивали 11
2
11%
4
17%
1-15
2
11%
3
13%
16-30
2
11%
4
17%
31-45
3
16%
5
22%
46-60
6
32%
2
9%
61-75
4
21%
5
22%
76-90

Пропущено

42
24
19 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 15
16 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 18
5
12%
1
4%
1-15
7
17%
4
17%
16-30
7
17%
4
17%
31-45
5
12%
5
21%
46-60
12
29%
3
13%
61-75
6
14%
7
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Альдосиви
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Альдосиви - Банфилд 0:1 Бока Хуниорс - Альдосиви 2:1 Альдосиви - Барракас Централь 2:0 Тигре - Альдосиви 3:0
Альдосиви - Сентраль Кордоба Росарио 0:3 Арсенал Саранди - Альдосиви 3:0 Альдосиви - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Альдосиви 3:0 Альдосиви - Сармиенто 1:2 Унион Санта-Фе - Альдосиви 0:0 Химнасия Ла-Плата - Альдосиви 0:0 Альдосиви - Велес Сарсфилд 3:2 Годой Крус - Альдосиви 2:0 Альдосиви - Уракан 0:1 Альдосиви - Ньюэллс Олд Бойз 2:4 Ланус - Альдосиви 0:1 Альдосиви - Ривер Плейт 0:3 Колон - Альдосиви 1:1 Альдосиви - Атлетико Тукуман 0:1 Дефенса и Хустисия - Альдосиви 3:2
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Годой Крус 3:1 Уракан - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Ланус 0:1
Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 0:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Колон 2:0 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Патронато Парана 3:3 Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Тальерес Кордоба - Аргентинос Хуниорс 2:0 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:2 Сан-Лоренсо - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Банфилд 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 0:0 25 15 4 6 30 - 23 49
2. Расинг Авельянеда 25 13 8 4 39 - 22 47
3. Атлетико Тукуман 25 12 9 4 30 - 18 45
4. Уракан 25 11 11 3 31 - 18 44
5. Ривер Плейт 25 13 5 7 40 - 19 44
6. Тигре 25 10 10 5 38 - 27 40
7. Химнасия Ла-Плата 24 11 7 6 24 - 14 40
8. Аргентинос Хуниорс 25 11 5 9 31 - 24 38
9. Ньюэллс Олд Бойз 0:0 26 10 7 9 23 - 21 37
10. Сан-Лоренсо 25 8 13 4 26 - 21 37
11. Годой Крус 25 9 8 8 25 - 26 35
12. Дефенса и Хустисия 25 8 10 7 24 - 25 34
13. Патронато Парана 25 9 7 9 27 - 25 34
14. Индепендьенте Авельянеда 25 8 7 10 28 - 29 31
15. Тальерес Кордоба 25 8 7 10 24 - 23 31
16. Атлетико Платенсе 25 7 10 8 22 - 22 31
17. Сентраль Кордоба Росарио 24 9 4 11 28 - 31 31
18. Сармиенто 25 8 7 10 25 - 28 31
19. Барракас Централь 25 7 9 9 28 - 35 30
20. Эстудиантес Ла Плата 25 8 6 11 26 - 36 30
21. Унион Санта-Фе 24 8 6 10 24 - 29 30
22. Банфилд 25 7 8 10 23 - 28 29
23. Росарио Сентраль 25 6 10 9 21 - 26 28
24. Колон 25 7 7 11 22 - 33 28
25. Арсенал Саранди 25 5 12 8 23 - 26 27
26. Велес Сарсфилд 24 4 10 10 23 - 30 22
27. Ланус 25 5 5 15 21 - 38 20
28. Альдосиви 26 4 4 18 16 - 45 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 13 9 3 1 25 - 10 30
2. Атлетико Тукуман 13 8 5 0 21 - 7 29
3. Бока Хуниорс 0:0 13 9 2 2 20 - 13 29
4. Уракан 12 8 3 1 20 - 7 27
5. Патронато Парана 13 7 4 2 15 - 7 25
6. Эстудиантес Ла Плата 13 7 3 3 18 - 14 24
7. Тигре 12 6 5 1 19 - 8 23
8. Химнасия Ла-Плата 11 7 2 2 14 - 4 23
9. Годой Крус 12 6 5 1 13 - 6 23
10. Аргентинос Хуниорс 13 7 2 4 16 - 14 23
11. Ривер Плейт 12 7 1 4 21 - 10 22
12. Барракас Централь 13 6 4 3 19 - 15 22
13. Дефенса и Хустисия 13 5 7 1 15 - 11 22
14. Росарио Сентраль 13 5 5 3 10 - 9 20
15. Тальерес Кордоба 12 6 2 4 15 - 11 20
16. Сан-Лоренсо 13 4 8 1 16 - 12 20
17. Атлетико Платенсе 13 4 7 2 11 - 7 19
18. Арсенал Саранди 12 4 6 2 15 - 11 18
19. Сармиенто 12 5 3 4 16 - 13 18
20. Сентраль Кордоба Росарио 12 5 2 5 14 - 15 17
21. Унион Санта-Фе 12 5 2 5 11 - 13 17
22. Велес Сарсфилд 11 4 4 3 11 - 9 16
23. Индепендьенте Авельянеда 12 4 4 4 13 - 12 16
24. Колон 13 4 4 5 11 - 18 16
25. Ньюэллс Олд Бойз 0:0 13 3 6 4 9 - 9 15
26. Ланус 12 3 3 6 11 - 16 12
27. Банфилд 13 2 5 6 13 - 19 11
28. Альдосиви 13 3 1 9 10 - 20 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 13 6 4 3 19 - 9 22
2. Ньюэллс Олд Бойз 0:0 13 7 1 5 14 - 12 22
3. Бока Хуниорс 0:0 12 6 2 4 10 - 10 20
4. Банфилд 12 5 3 4 10 - 9 18
5. Сан-Лоренсо 12 4 5 3 10 - 9 17
6. Расинг Авельянеда 12 4 5 3 14 - 12 17
7. Химнасия Ла-Плата 13 4 5 4 10 - 10 17
8. Уракан 13 3 8 2 11 - 11 17
9. Тигре 13 4 5 4 19 - 19 17
10. Атлетико Тукуман 12 4 4 4 9 - 11 16
11. Аргентинос Хуниорс 12 4 3 5 15 - 10 15
12. Индепендьенте Авельянеда 13 4 3 6 15 - 17 15
13. Сентраль Кордоба Росарио 12 4 2 6 14 - 16 14
14. Унион Санта-Фе 12 3 4 5 13 - 16 13
15. Сармиенто 13 3 4 6 9 - 15 13
16. Колон 12 3 3 6 11 - 15 12
17. Атлетико Платенсе 12 3 3 6 11 - 15 12
18. Дефенса и Хустисия 12 3 3 6 9 - 14 12
19. Годой Крус 13 3 3 7 12 - 20 12
20. Тальерес Кордоба 13 2 5 6 9 - 12 11
21. Патронато Парана 12 2 3 7 12 - 18 9
22. Арсенал Саранди 13 1 6 6 8 - 15 9
23. Барракас Централь 12 1 5 6 9 - 20 8
24. Ланус 13 2 2 9 10 - 22 8
25. Росарио Сентраль 12 1 5 6 11 - 17 8
26. Эстудиантес Ла Плата 12 1 3 8 8 - 22 6
27. Альдосиви 13 1 3 9 6 - 25 6
28. Велес Сарсфилд 13 0 6 7 12 - 21 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Mateo Retegui 22 (2)
Уракан Кристальдо Франко 20 (4)
Расинг Авельянеда Enzo Copetti 10 (4)
Сан-Лоренсо Барейро Адам 12 (2)
Арсенал Саранди Cristian Colman 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 11
Уракан Lucas Merolla 11
Атлетико Тукуман Bruno Felix Bianchi 1 9
Индепендьенте Авельянеда Sergio Barreto 10
Сан-Лоренсо Federico Gattoni 10
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      27'
      Г О О О О Л - Leandro Espejo бьет в цель!
    • Желтая карточка
      26'
      Эскобар Ян получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Альдосиви 1:3 Тальерес Кордоба онлайн

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