Тур: 26.
1:3
Конец матча
0'
26' Желтая карточкаЭскобар Ян
0:1
27' ГолLeandro Espejo
0:2
67' ПенальтиБуффарини Хулио
1:2
71' ПенальтиКаутеруссио Мартин
1:3
72' ГолПиццини Франсиско
75' Желтая карточкаМартино Анджело
88' Красная карточкаЭскобар Ян
90'+6
Ход матча
26'
27'
67'
0:2
71'
72'
75'
88'
25
Девекки
Хосе
17
Мели
Сесар
22
Эррера
Гидо
38
Годой
Матиас
- Основной состав
-
25 Девекки ХосеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Мели СесарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
50 Бритес Элиас
-
-
-
-
77 Куэста Хуан
-
-
-
Главный тренер: Диего Николас Виллар
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Годой МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
2 Рафа IIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Jose RomeroНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Javier Gandolfi
История личных встреч
Альдосиви
Тальерес Кордоба
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
10 матчей
60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Альдосиви
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каутеруссио Мартин
|6 (2)
|0.23
|Масиэль Леандро
|2
|0.08
|Braian Martinez
|1
|0.04
|Риос Андрес
|1
|0.04
|Мартинес Томас
|1
|0.04
|Сильва Сантьяго I
|1
|0.04
|Куэста Хуан
|1
|0.04
|Бульсен Патрисио
|1
|0.04
|Bautista Kociubinski
|1
|0.04
|Валентини Николас
|1
|0.04
|Мели Сесар
|0
|0
|Серро Франсиско
|0
|0
|Fernando Roman Villalba
|0
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валойес Диего
|4 (2)
|0.16
|Гарро Родриго
|3
|0.12
|Пиццини Франсиско
|2
|0.08
|Каталан Матиас
|2
|0.08
|Диас Энцо Эрнан
|2
|0.08
|Годой Матиас
|1 (1)
|0.04
|Алвес Максимилиано
|1
|0.04
|Майкл Сантос
|1
|0.04
|Jose Romero
|1
|0.04
|Lucas Suarez II
|1
|0.04
|Джиротти Федерико
|1
|0.04
|Ортегоса Диего
|1
|0.04
|Matias Esquivel
|1
|0.04
|Leandro Espejo
|1
|0.04
|Буффарини Хулио
|1 (1)
|0.04
|Фертоли Эктор
|0
|0
|Мартино Анджело
|0
|0
Карточки
Альдосиви
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Масиэль Леандро
|7
|0
|Валентини Николас
|5
|1
|Бульсен Патрисио
|3
|2
|Серро Франсиско
|6
|0
|Эскобар Ян
|3
|1
|Иньигес Эмануэль
|3
|1
|Santiago Laquidain
|3
|1
|Сильва Сантьяго I
|4
|0
|Иритьер Хавьер
|4
|0
|Bautista Kociubinski
|4
|0
|Rufino Lucero
|4
|0
|Mario Lopez
|3
|0
|Мели Сесар
|3
|0
|Мартинес Томас
|2
|0
|Девекки Хосе
|2
|0
|Масьель Эмануэль
|2
|0
|Индакоэча Хоакин
|2
|0
|Fernando Roman Villalba
|2
|0
|Каутеруссио Мартин
|0
|1
|Писано Матиас
|1
|0
|Миерс Маркос
|1
|0
|Леканда Томас
|1
|0
|Matias Morello
|1
|0
|Бритес Элиас
|1
|0
|Facundo De La Vega
|1
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рафа II
|6
|2
|Диас Энцо Эрнан
|7
|1
|Валойес Диего
|5
|1
|Каталан Матиас
|6
|0
|Годой Матиас
|5
|0
|Гарро Родриго
|5
|0
|Эррера Гидо
|3
|0
|Lucas Suarez II
|3
|0
|Мартино Анджело
|3
|0
|Франко Алан
|3
|0
|Вильягра Родриго
|3
|0
|Matias Esquivel
|3
|0
|Буффарини Хулио
|2
|0
|Малатини Хулиан
|2
|0
|Santiago Toloza
|2
|0
|Олива Кристиан
|0
|1
|Майкл Сантос
|1
|0
|Fabio Alvarez
|1
|0
|Fernando Juarez III
|1
|0
|Ортегоса Диего
|1
|0
|Алвес Максимилиано
|1
|0
|Pedro Caixinha
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
8
2 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
19 Не забивали 19
1
8%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
5
42%
2
25%
61-75
3
25%
3
38%
76-90
Пропущено
18
13
5 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
1
6%
0
0%
1-15
3
17%
2
15%
16-30
1
6%
2
15%
31-45
2
11%
3
23%
46-60
7
39%
2
15%
61-75
4
22%
4
31%
76-90
Забито
7
15
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 7
20 Не забивали 17
1
14%
3
20%
1-15
2
29%
2
13%
16-30
1
14%
3
20%
31-45
1
14%
5
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
13%
76-90
Пропущено
24
11
14 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
4
17%
1
9%
1-15
4
17%
2
18%
16-30
6
25%
2
18%
31-45
3
13%
2
18%
46-60
5
21%
1
9%
61-75
2
8%
3
27%
76-90
Забито
19
23
6 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 11
13 Не забивали 11
2
11%
4
17%
1-15
2
11%
3
13%
16-30
2
11%
4
17%
31-45
3
16%
5
22%
46-60
6
32%
2
9%
61-75
4
21%
5
22%
76-90
Пропущено
42
24
19 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 15
16 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 18
5
12%
1
4%
1-15
7
17%
4
17%
16-30
7
17%
4
17%
31-45
5
12%
5
21%
46-60
12
29%
3
13%
61-75
6
14%
7
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Альдосиви
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Альдосиви - Банфилд 0:1 Бока Хуниорс - Альдосиви 2:1 Альдосиви - Барракас Централь 2:0 Тигре - Альдосиви 3:0
Альдосиви - Сентраль Кордоба Росарио 0:3 Арсенал Саранди - Альдосиви 3:0 Альдосиви - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Альдосиви 3:0 Альдосиви - Сармиенто 1:2 Унион Санта-Фе - Альдосиви 0:0 Химнасия Ла-Плата - Альдосиви 0:0 Альдосиви - Велес Сарсфилд 3:2 Годой Крус - Альдосиви 2:0 Альдосиви - Уракан 0:1 Альдосиви - Ньюэллс Олд Бойз 2:4 Ланус - Альдосиви 0:1 Альдосиви - Ривер Плейт 0:3 Колон - Альдосиви 1:1 Альдосиви - Атлетико Тукуман 0:1 Дефенса и Хустисия - Альдосиви 3:2
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Годой Крус 3:1 Уракан - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Ланус 0:1
Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 0:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Колон 2:0 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Патронато Парана 3:3 Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Тальерес Кордоба - Аргентинос Хуниорс 2:0 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:2 Сан-Лоренсо - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Банфилд 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|0:0
|25
|15
|4
|6
|30 - 23
|49
|2.
|Расинг Авельянеда
|25
|13
|8
|4
|39 - 22
|47
|3.
|Атлетико Тукуман
|25
|12
|9
|4
|30 - 18
|45
|4.
|Уракан
|25
|11
|11
|3
|31 - 18
|44
|5.
|Ривер Плейт
|25
|13
|5
|7
|40 - 19
|44
|6.
|Тигре
|25
|10
|10
|5
|38 - 27
|40
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|24
|11
|7
|6
|24 - 14
|40
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|25
|11
|5
|9
|31 - 24
|38
|9.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:0
|26
|10
|7
|9
|23 - 21
|37
|10.
|Сан-Лоренсо
|25
|8
|13
|4
|26 - 21
|37
|11.
|Годой Крус
|25
|9
|8
|8
|25 - 26
|35
|12.
|Дефенса и Хустисия
|25
|8
|10
|7
|24 - 25
|34
|13.
|Патронато Парана
|25
|9
|7
|9
|27 - 25
|34
|14.
|Индепендьенте Авельянеда
|25
|8
|7
|10
|28 - 29
|31
|15.
|Тальерес Кордоба
|25
|8
|7
|10
|24 - 23
|31
|16.
|Атлетико Платенсе
|25
|7
|10
|8
|22 - 22
|31
|17.
|Сентраль Кордоба Росарио
|24
|9
|4
|11
|28 - 31
|31
|18.
|Сармиенто
|25
|8
|7
|10
|25 - 28
|31
|19.
|Барракас Централь
|25
|7
|9
|9
|28 - 35
|30
|20.
|Эстудиантес Ла Плата
|25
|8
|6
|11
|26 - 36
|30
|21.
|Унион Санта-Фе
|24
|8
|6
|10
|24 - 29
|30
|22.
|Банфилд
|25
|7
|8
|10
|23 - 28
|29
|23.
|Росарио Сентраль
|25
|6
|10
|9
|21 - 26
|28
|24.
|Колон
|25
|7
|7
|11
|22 - 33
|28
|25.
|Арсенал Саранди
|25
|5
|12
|8
|23 - 26
|27
|26.
|Велес Сарсфилд
|24
|4
|10
|10
|23 - 30
|22
|27.
|Ланус
|25
|5
|5
|15
|21 - 38
|20
|28.
|Альдосиви
|26
|4
|4
|18
|16 - 45
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|13
|9
|3
|1
|25 - 10
|30
|2.
|Атлетико Тукуман
|13
|8
|5
|0
|21 - 7
|29
|3.
|Бока Хуниорс
|0:0
|13
|9
|2
|2
|20 - 13
|29
|4.
|Уракан
|12
|8
|3
|1
|20 - 7
|27
|5.
|Патронато Парана
|13
|7
|4
|2
|15 - 7
|25
|6.
|Эстудиантес Ла Плата
|13
|7
|3
|3
|18 - 14
|24
|7.
|Тигре
|12
|6
|5
|1
|19 - 8
|23
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|11
|7
|2
|2
|14 - 4
|23
|9.
|Годой Крус
|12
|6
|5
|1
|13 - 6
|23
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|13
|7
|2
|4
|16 - 14
|23
|11.
|Ривер Плейт
|12
|7
|1
|4
|21 - 10
|22
|12.
|Барракас Централь
|13
|6
|4
|3
|19 - 15
|22
|13.
|Дефенса и Хустисия
|13
|5
|7
|1
|15 - 11
|22
|14.
|Росарио Сентраль
|13
|5
|5
|3
|10 - 9
|20
|15.
|Тальерес Кордоба
|12
|6
|2
|4
|15 - 11
|20
|16.
|Сан-Лоренсо
|13
|4
|8
|1
|16 - 12
|20
|17.
|Атлетико Платенсе
|13
|4
|7
|2
|11 - 7
|19
|18.
|Арсенал Саранди
|12
|4
|6
|2
|15 - 11
|18
|19.
|Сармиенто
|12
|5
|3
|4
|16 - 13
|18
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|12
|5
|2
|5
|14 - 15
|17
|21.
|Унион Санта-Фе
|12
|5
|2
|5
|11 - 13
|17
|22.
|Велес Сарсфилд
|11
|4
|4
|3
|11 - 9
|16
|23.
|Индепендьенте Авельянеда
|12
|4
|4
|4
|13 - 12
|16
|24.
|Колон
|13
|4
|4
|5
|11 - 18
|16
|25.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:0
|13
|3
|6
|4
|9 - 9
|15
|26.
|Ланус
|12
|3
|3
|6
|11 - 16
|12
|27.
|Банфилд
|13
|2
|5
|6
|13 - 19
|11
|28.
|Альдосиви
|13
|3
|1
|9
|10 - 20
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|13
|6
|4
|3
|19 - 9
|22
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:0
|13
|7
|1
|5
|14 - 12
|22
|3.
|Бока Хуниорс
|0:0
|12
|6
|2
|4
|10 - 10
|20
|4.
|Банфилд
|12
|5
|3
|4
|10 - 9
|18
|5.
|Сан-Лоренсо
|12
|4
|5
|3
|10 - 9
|17
|6.
|Расинг Авельянеда
|12
|4
|5
|3
|14 - 12
|17
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|13
|4
|5
|4
|10 - 10
|17
|8.
|Уракан
|13
|3
|8
|2
|11 - 11
|17
|9.
|Тигре
|13
|4
|5
|4
|19 - 19
|17
|10.
|Атлетико Тукуман
|12
|4
|4
|4
|9 - 11
|16
|11.
|Аргентинос Хуниорс
|12
|4
|3
|5
|15 - 10
|15
|12.
|Индепендьенте Авельянеда
|13
|4
|3
|6
|15 - 17
|15
|13.
|Сентраль Кордоба Росарио
|12
|4
|2
|6
|14 - 16
|14
|14.
|Унион Санта-Фе
|12
|3
|4
|5
|13 - 16
|13
|15.
|Сармиенто
|13
|3
|4
|6
|9 - 15
|13
|16.
|Колон
|12
|3
|3
|6
|11 - 15
|12
|17.
|Атлетико Платенсе
|12
|3
|3
|6
|11 - 15
|12
|18.
|Дефенса и Хустисия
|12
|3
|3
|6
|9 - 14
|12
|19.
|Годой Крус
|13
|3
|3
|7
|12 - 20
|12
|20.
|Тальерес Кордоба
|13
|2
|5
|6
|9 - 12
|11
|21.
|Патронато Парана
|12
|2
|3
|7
|12 - 18
|9
|22.
|Арсенал Саранди
|13
|1
|6
|6
|8 - 15
|9
|23.
|Барракас Централь
|12
|1
|5
|6
|9 - 20
|8
|24.
|Ланус
|13
|2
|2
|9
|10 - 22
|8
|25.
|Росарио Сентраль
|12
|1
|5
|6
|11 - 17
|8
|26.
|Эстудиантес Ла Плата
|12
|1
|3
|8
|8 - 22
|6
|27.
|Альдосиви
|13
|1
|3
|9
|6 - 25
|6
|28.
|Велес Сарсфилд
|13
|0
|6
|7
|12 - 21
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
|Тигре
|Mateo Retegui
|22 (2)
|Уракан
|Кристальдо Франко
|20 (4)
|Расинг Авельянеда
|Enzo Copetti
|10 (4)
|Сан-Лоренсо
|Барейро Адам
|12 (2)
|Арсенал Саранди
|Cristian Colman
|8 (1)
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|11
|Уракан
|Lucas Merolla
|11
|Атлетико Тукуман
|Bruno Felix Bianchi
|1 9
|Индепендьенте Авельянеда
|Sergio Barreto
|10
|Сан-Лоренсо
|Federico Gattoni
|10